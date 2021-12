100 temas sobre los que no puedes subir vídeos cortos en China

La Asociación de Servicios de Radiodifusión de China ha publicado una lista de 100 temas que los ciudadanos locales no deben incluir en los vídeos cortos que publican en Internet.

La lista, oficialmente «Reglas estándar de revisión de contenidos de vídeos cortos en línea (2021)», incluye, como era esperar, burlas a los dirigentes de China, o descripciones de la historia que se ajusten a los libros de texto del Partido Comunista Chino.

Pero las normas también añaden nuevas líneas rojas, entre ellas la prohibición de utilizar vídeos de programas de televisión. También se prohíbe el uso de fragmentos de programas no permitidos en China.

No está permitido tampoco la representación de matrimonios no convencionales. Por supuesto, el sexo está prohibido, al igual que las hojas de parra, o prendas simbólicas del tamaño de una hoja de parra que casi no cubran las partes íntimas del cuerpo.

Las discusiones sobre políticas nacionalistas extremas o el fascismo están prohibidas, así como todo lo que desafíe las doctrinas del socialismo chino.

Las criptomonedas también están en la lista, y están prohibidos los vídeos que promueven la minería, el comercio o la especulación sobre sus valores.

Otros temas prohibidos son la representación del consumo de drogas, y los efectos de haberlas consumido, máquinas de juego, actividades de delincuencia organizada y bandas, glorificación o enaltecimiento de la delincuencia, y violencia o abuso mental.

Mentir sobre las donaciones benéficas también ha entrado en la lista negra. También se ha puesto una línea roja a cualquier discusión que compare religiones, si puede provocar sectarismo.

El último punto de la lista se traduce como «Otras violaciones de las leyes, los reglamentos y el orden público social y las buenas costumbres», lo que probablemente abarca todo lo anterior y mucho más.

Desobedecer las normas puede reducir el acceso a los puestos de trabajo, la educación e incluso el acceso a Internet de alta velocidad.

También hay sanciones para las plataformas como Tencent, Douyin o Weibo que alojen vídeos considerados inapropiados.