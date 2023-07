¡Llegó el verano! 24 apps para disfrutar al máximo de las vacaciones con tu iPhone

Al fin ha llegado el verano, ese momento preferido por todos para disfrutar de días más largos y noches interminables, recargar la energía con planes al aire libre, conocer gente nueva, perderse por rincones de ensueño… una infinidad de planes con los que llevamos soñando todo el año.

A continuación, te traemos una selección de apps para tu iPhone con las que podrás organizar tus viajes de forma más efectiva, dar rienda suelta a tus pasiones, buscar un auténtico amor de verano o una relación para toda la vida, enriquecer tu experiencia en festivales y mucho más.

Prepárate para las vacaciones

¿Aún no te has decidido por el destino de este año? ¿Quieres aprender algunas frases en el idioma local para una mejor experiencia? ¿Te agobia tener cada billete y ticket en un sitio diferente? ¿No quieres perderte ni uno de los rincones mágicos con los que has soñado todo el año? Esta selección de apps te facilitará la vida antes y durante el viaje.

YouTube

¿No te pones de acuerdo con el destino vacacional? Entra el buscador de YouTube y escribe «viajes por Asia», o “viajes por Europa» o cualquier palabra clave relacionado con destino soñado. Hay una gran cantidad de contenido de calidad en la plataforma y en pocos segundos encontrarás cientos de videos con los mejores consejos y los mejores destinos por descubrir.

Babbel

Una vez elegido el destino, ¿qué te parece aprender un nuevo idioma? Tu experiencia de viaje seguro que será más enriquecedora si puedes comunicarte en el lenguaje local. Con Babbel podrás ampliar tu vocabulario y conocer las peculiaridades culturales de cada idioma, lo que facilitará tu inmersión en el país y llenará tu mochila de nuevas anécdotas.

Passporter

Llegó la hora de comprar los billetes, buscar alojamiento, alquilar un coche o adquirir entradas para los eventos que te interesen. Con Passporter podrás hacer todas estas tareas directamente desde la app y subir los documentos en pdf para tenerlo todo a mano en un mismo sitio.

Mapstr

Ahora toca lo divertido: organizar el tiempo de ocio. Mapstr te ayuda a encontrar tus lugares preferidos en relación a tus aficiones. Librerías vintages, restaurantes veganos, museos, bares… crea tu lista de favoritos y en segundos tendrás un mapa con el que fácilmente podrás organizar tu día a día y que además puedes compartir de la manera más sencilla con tu grupo de viaje.

¡Por fin vacaciones!

Tu momento ha llegado. ¡Date un respiro y disfruta de los planazos de verano! Hay tantos que a veces es difícil elegir… aquí tienes una ayuda para elegir el mejor para cada momento. Si te gusta la cultura, pasear por las montañas, hacer deportes de agua, o leer un buena novela, estas apps te van a alegrar el día.

Audible

Paseando por el campo o en tu toalla disfrutando del mar. Escuchar una buena historia sin prisas es uno de los mejores placeres estivales. En Audible puedes encontrar los audiolibros más populares, podcast con tu temática preferida o sonidos ambientales para relajarte. ¡Un placer para los sentidos!

Navionics

Si lo que te gusta es surcar los mares aquí encontrará la guía definitiva sobre agua que estabas buscando. Esta app te ofrece cartas naúticas con todo tipo de detalle para que puedas identificar mareas, corrientes, profundidad y un montón de útiles datos para que pesques, navegues o bucees con toda la información necesaria para sentirte seguro.

Wikiloc

Los amantes de la naturaleza ya saben que en Wikiloc pueden encontrar más de 40 millones de rutas de senderismo por todo el mundo. Pero lo que no todo el mundo sabe es que la app además ofrece rutas para todo tipo de actividades deportivas como el kayak, observación de flores, quads, escalada, orientación y hasta rutas en camello. ¡Elige la tuya y a disfrutar del verano!

Eventbrite

Un concierto de jazz a la luz de las velas, el taller de magia con el siempre soñaste, un curso de cócteles o la exposición de fotografía de la que todo el mundo habla. Los días largos del verano son propicios para hacer esos planes que te hacen realmente feliz. Descárgate Eventbrite y encuentra las entradas para disfrutar los mejores planes de la ciudad.

El verano del amor

Sin duda el verano es un escenario ideal para dar rienda suelta a las infinitas manifestaciones del amor. Tanto si quieres hacer nuevos amigos, tener una romántica aventura o encontrar a tu media naranja, aquí tienes una selección de apps que te facilitarán la búsqueda.

Tinder

En la sección Explorar es muy posible que encuentres a alguien que comparta tus mismos intereses. Ahora desliza a la derecha hasta que encuentres a ese perfil con el que hacer Match; inicia una conversación y déjate llevar… el amor o la amistad están un paso más cerca.

Taimi

Si perteneces a la comunidad LGTBQ+ y buscas relaciones serias, Taimi es tu sitio. A diferencia de otras apps, Taimi es una mezcla de red social y dating por lo que te permitirá expresar mejor tus inquietudes y pasiones. ¿El resultado? Mucho más fácil que se produzca una auténtica conexión.

Badoo

Pero si lo que te pide el momento es algo más casual en esta app podrás conocer a gente nueva y hacer amigos dependiendo del lugar en que te encuentres. Y si quieres un consejo, prueba la función Video Chat e interactúa con tu crush con divertidos emoji.

Her

Una app pensada para mujeres a las que le gustan las mujeres que pone a disposición de sus usuarias un espacio social en el que conectar y enamorarse. No seas tímida y prueba a relacionarte con sus múltiples comunidades, que premian a las participativas. Una manera estupenda de empezar una relación este verano.

Un verano de festivales

Escuchar a tu grupo favorito mientras cae el sol nos hace más felices, según todas las evidencias sensoriales. Así que coge tu tienda de campaña, las gafas de sol, crema solar, una botella de agua para mantenerte hidratado y llena tu mochila con estas apps para disfrutar de un finde de ensueño.

happn

Ese cruce de miradas mientras caminas hacia el escenario principal puede tener un final feliz. happn te permite conectar con las personas con las que te has cruzado con tan solo un like. Si el flechazo ha sido mutuo se produce la magia del crush… y quizás la siguiente canción la cantáis juntos.

TikTok

Un festival de música sin TikTok es medio festival. Busca el hashtag del evento y conecta con el mejor contenido. Además de compartir tus propios videos y de seguir las novedades del festival, podrás interactuar con tus artistas favoritos. Si no has podido unirte a la fiesta, siempre la puedes disfrutar desde donde estés.

Splice

Marca la diferencia de tus videos con Splice. La app te permite editar tus videos en cualquier lugar con una calidad pro y en pocos minutos. ¿Un consejo para inundar tu feed de likes? Acelera o ralentiza el fragmento clave de tu video con la opción Velocidad, no hay nada como ver a tu estrella favorita a cámara lenta mientras agita la cabeza con un riff de guitarra o se marca un baile a ritmo de hit.

Apple TV+

Acaba el festival ¿y ahora qué? La fiesta continúa en Apple TV+ y su amplia colección de documentales musicales. Bruce y la E Street Band juntos de nuevo en Nueva York, la Billie Eilish más íntima, la fascinante historia de Louis Amstrong, o la historia de los Beastie Boys son algunas de las joyas que puedes encontrar en la plataforma.

Tiempo de juego

En el App Store puedes encontrar un amplio catálogo de juegos con los que demostrar tus habilidades pescando, luchando en emocionantes batallas de cartas, resolviendo misterios y consiguiendo ansiadas recompensas en los eventos especiales del verano.

Fishing Clash

Con este divertido juego de dinámica multijugador en tiempo real puedes mostrar tus habilidades con la caña de pescar en preciosos lugares de todo el mundo. Además, del 13 al 20 de julio podrás participar en el evento especial del verano en la costa de Florida. Y si eres principiante, no te preocupes, todos están invitados a divertirse en esta competición estival con la que podrás ganar fantásticos premios especiales.

Rush Royale

Elige tus mejores guerreros y prepárate para este evento especial con la playa como escenario… lo que afectará a la defensa de tus torres y te dará la posibilidad de hacerte con una carta legendaria. Entra cada día para recibir una recompensa especial y estate atento a las diferentes tareas que desafiarán la habilidad de tus tropas, tienes desde el 20 de julio hasta el 3 de agosto para demostrar tus habilidades en la batalla.

Merge Mansion

Roddy ha organizado un divertido campamento de verano en el patio de la casa de su abuela ¡pero parece que está encantado! Roddy ha puesto en marcha una investigación pero no consigue sacar nada en claro, ¿le ayudas a resolver el misterio? El evento especial con el que podrás ganar monedas, gemas y cofres está activo desde el 7 de julio al 3 de agosto.

¡UNO!

En este entretenido evento conocerás a un encantador gato que a veces se pone de mal humor y a un simpático perro. Esta insólita pareja se ha ido de vacaciones a la playa, así que será mejor que te pongas en marcha, si consigues reunirte con ellos antes del 26 de agosto tendrás la oportunidad de conseguir una baraja especial de ¡UNO! con cada una de las caras protagonizadas por tus nuevos amigos.

Prepárate para la vuelta

Que el ánimo no decaiga. El fin del verano es el inicio de un otoño lleno de nuevos retos e ilusiones. Aquí tienes una selección de apps que te ayudarán a que la vuelta a la rutina sea más llevadera.

Lightroom

Seguro que has vivido un verano inolvidable lleno de grandes momentos. Devuélvelos a la vida en forma de recuerdos. Lightroom es un editor de fotos que llevará tus fotos al siguiente nivel. Filtros, contrastes, sombras… la app es muy sencilla de utilizar pero si te abruman la cantidad de opciones que tiene, siempre puedes dejar que la IA te sugiera los ajustes perfectos.

Strava

Tu cuerpo necesita volver a la acción y qué mejor que coger ritmo con Strava, la app de referencia para mantenerte motivado cuando vuelves a la bicicleta. Además de poder guardar tus rutas y tus progresos, la app te motiva para que pedalees duro y compartas tus éxitos con su extensa y apasionada comunidad.

Crunchyroll

¿Buscas un poco de evasión? Crunchyroll es la respuesta que andas buscando. La plataforma cuenta con el catálogo más amplio de anime del planeta y te será muy fácil encontrar una historia fascinante con la que dejar la mente volar. Si no sabes por dónde empezar, puedes hacerlo por alguna de las más exitosas: Naruto, Ataque a los Titanes, Dragon Ball Super o Spy x Family son apuestas seguras.

Moleskine Journey



Una genial manera de ordenar tus pensamientos con esta app que es mucho más que una agenda digital. Además de poder planificar tu día a día, su excelente diseño y flexibilidad te permitirán crear un único lugar de referencia para dar rienda suelta a tus ideas, tareas, proyectos y todo lo que se te ocurra.