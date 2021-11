Algunos coches Tesla están llegando sin puertos USB por la falta de chips

Algunos clientes de Tesla se han dado cuenta de que sus Model 3 y Model Y recién comprados llegan sin puertos USB. Al parecer, la escasez de chips es la causa de la ausencia de puertos USB.

El problema ha salido a la luz esta semana, y sólo parece afectar a los Model 3 y Model Y. Los compradores señalan que faltan todos o algunos puertos USB-C, que deberían estar situados en la consola central y cerca de los asientos traseros.

En su lugar, los compradores se han encontrado con agujeros en los lugares donde debería estar el conector, como se puede apreciar en esta imagen.

Muchos usuarios afirman que el cargador inalámbrico tampoco funciona, probablemente porque utilizan el mismo módulo que los puertos USB.

Para empeorar las cosas, los compradores alegan que Tesla no les dijo que su coche no vendría con puertos USB. No fue hasta que vieron los informes de otros compradores o recibieron su coche cuando se dieron cuenta de que faltaban los puertos USB.

Según algunos compradores, Tesla afirma que los puertos podrían estar disponibles en diciembre, y que entonces podrán pedir una cita para que se los instalen. Pero eso no es una garantía de que las piezas estén disponibles en ese momento.

Así que, por ahora, los usuarios tendrán que lidiar con la conducción de una costosa batería sobre ruedas que ni siquiera puede cargar sus propios dispositivos.

La escasez de chips se ha extendido a muchas áreas de la tecnología, y la industria del automóvil no es una excepción. Algunos de los modelos más nuevos de BMW no vendrán con pantalla táctil, y es probable que los compradores no puedan instalarla más adelante.

General Motors también se ha visto afectada por la escasez, y ha tenido que abandonar la carga inalámbrica y su módulo de gestión de combustible en algunos de sus vehículos más nuevos.

Dicho esto, puede que ahora no sea el mejor momento para comprar un coche nuevo.