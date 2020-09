Algunos compradores no recibirán su reserva de PS5 hasta 2021

Gamestop Ireland ha informado a algunos clientes que sus reservas de PS5 podrían no llegar hasta 2021.

En un correo electrónico compartido por VGC, la popular tienda online de videojuegos afirma que «desafortunadamente, debido a circunstancias fuera de nuestro control, hemos recibido confirmación de que no podremos cumplir con su reserva hasta el 2021.»

La tienda ofrece a los clientes la opción de mantener su reserva y, en ese caso, les hará saber cuándo podrán recibir la PS5 en una «futura ola» o cancelar su reserva por completo para obtener un reembolso de su depósito.

En este momento, si tratas de reserva la PS5 en GameStop, encuentras que las dos consolas están agotadas y aparece un aviso que dice: «No todos los pedidos están garantizados para el día del lanzamiento.»

Esta noticia llega después de que Sony haya empezado a informar a los distribuidores europeos sobre la cantidad de stock que recibirán el día del lanzamiento.

Hace unos días, Amazon también envió correos electrónicos a los clientes para hacerles saber que algunas consolas pueden no llegar el día del lanzamiento.

Si no has conseguido hacer tu reserva de una PS5 o Xbox Series X, no pierdas la esperanza todavía. Aquí tienes los principales sitios donde puedes reservar en España la PS5 / PS5 Digital Edition y la Xbox Series X / S.