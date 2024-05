Amazon se plantea cobrar una suscripción mensual para una versión mejorada de Alexa

En las últimas semanas, OpenAI, Google y Microsoft han acaparado titulares al hacer demostraciones de nuevas y próximas características de inteligencia artificial generativa. La mayoría de estas estarán disponibles para acceder sin coste adicional, incluyendo el nuevo modelo ChatGPT-4o que OpenAI mostró la semana pasada.

Sin embargo, según un informe de CNBC, Amazon está trabajando en mejorar su actual asistente de voz Alexa para que sea más conversacional e incluya funciones de IA similares a las de ChatGPT, Gemini de Google y Copilot de Microsoft.

Según una fuente no identificada, Amazon planea establecer un precio de suscripción mensual para su versión mejorada de Alexa. El artículo no mencionó un coste mensual específico, pero sí indicó que no estaría incluido como parte del servicio de suscripción Amazon Prime de la compañía.

El artículo señala que parte de la presión para actualizar Alexa, que se lanzó por primera vez en 2014, proviene del actual CEO de Amazon, Andy Jassy. El informe afirma que Jassy no ha quedado impresionado con lo que Alexa puede hacer actualmente. La historia de CNBC dice que en una reunión, Jassy preguntó a Alexa por el resultado de un partido en curso. Sin embargo, el asistente digital no pudo darle esa respuesta, a pesar de que era lo suficientemente fácil de encontrar en Internet.

El equipo ahora tiene la tarea de convertir a Alexa en un dispositivo relevante que se mantenga frente a la nueva competencia de IA, y uno que justifique los recursos y la cantidad de personal que Amazon ha dedicado a él. Ha pasado por una reorganización masiva, con gran parte del equipo cambiando al equipo de inteligencia artificial general, o AGI, según las tres fuentes. Otros señalaron el exceso dentro de Alexa, un equipo de miles de empleados.

El artículo señala que más de 500 millones de dispositivos, desde teléfonos inteligentes, tabletas, televisores inteligentes, altavoces inteligentes y pantallas, admiten la versión actual de Alexa, por lo que ya tiene una gran base de usuarios. El artículo no ofreció información sobre cuándo podría lanzarse la actualización de IA de Alexa. S