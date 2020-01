AMD mete la pata al mostrar una imagen inventada con los puertos de la Xbox Series X

🎁💳 ¿Conoces la tarjeta Curve? Una sola tarjeta de crédito que aglutina el resto de tus tarjetas y manejas desde el móvil [ Llévate 5,5€ gratis ]

Aunque la mayor parte de la conferencia de AMD en CES 2020 se ha centrado en mostrar sus próximos productos de CPU y GPU, entre los que se incluye la serie de procesadores para móviles Ryzen 4000, la compañía dedicó un momento a comentar su trabajo con varios socios externos.

Durante esta parte de la presentación, la compañía ofreció lo que parecía ser un primer vistazo a la parte de trás de la consola Xbox Series X y, por tanto, a las opciones de conectividad que ofrecerá la nueva consola, incluyendo dos puertos USB-C y dos conectores HDMI, además de una salida de audio y un puerto Ethernet.

Sin embargo, toda esta información sobre la conectividad de la Xbox Series X no sirve para nada ya que un representante de AMD ha confirmado que «las imágenes utilizadas durante la conferencia de prensa del AMD CES no proceden de Microsoft y no reflejan con precisión el diseño o las características de la próxima consola».

AMD incluso ha ido un paso más allá, señalando que las imágenes en cuestión «fueron tomadas de TurboSquid.com», un sitio que vende modelos 3D de productos de terceros.

Esto significa que tendremos que esperar y ver qué es lo que Microsoft realmente nos tiene reservado en cuanto a la conectividad de la Xbox Series X.