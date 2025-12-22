💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

La llegada de los AirPods en 2016 supuso un soplo de aire fresco en el mercado de los auriculares inalámbricos por su fuerte integración con el iPhone y su estuche de carga con batería integrada.

En 2019, Apple lanzó los AirPods Pro, que no solamente mejoraron el diseño al reducir su tamaño, sino que además ofrecían cancelación activa de ruido, así como ecualización adaptativa para ajustar la música a tu oído.

En 2022, llegaron los AirPods Pro (2ª generación) que, sin grandes cambios en diseño, mejoraron significativamente aspectos como la cancelación de ruido, la calidad de sonido, la autonomía y la compatibilidad con la red Buscar.

Este año, Apple ha lanzado los AirPods Pro 3 con una calidad de sonido superior, un mejor aislamiento frente al ruido, la capacidad de medición del ritmo cardíaco y mayor autonomía.

He tenido oportunidad de probar a fondo los nuevos AirPods Pro 3 durante varias semanas y, a continuación, os presento mi análisis a fondo.

Diseño y construcción

Como sus antecesores, los AirPods Pro 3 llegan en un estuche ovalado de color blanco brillante que permite guardar los AirPods Pro 3 cuando no estamos utilizándolos y los carga gracias a su batería integrada.

El estuche es lo bastante pequeño como para que quepa en un bolsillo y cuenta con unos imanes que hacen que los AirPods Pro 3 no se salgan ni siquiera al colocar el estuche boca abajo. La tapa se cierra con firmeza, por lo que no hay peligro de que se salgan.

En la parte delantera, encontramos un indicador luminoso que, cuando está apagado, resulta invisible. Este indicador aporta información sobre el estado de la carga del estuche y los propios auriculares.

Apple ha prescindido del botón de emparejamiento. Para emparejar los AirPods Pro 3, basta con acercarlos a tu dispositivo Apple, abrir el estuche con los AirPods dentro y tocar dos veces la parte frontal del estuche para activar la luz blanca que indica que están en modo descubrimiento.

En la parte inferior encontramos un conector USB-C (¡por fin!) que nos permite cargar el estuche (y los AirPods Pro 3 si están dentro) mediante un cable. Junto al conector USB-C, encontramos un altavoz que permite localizar el estuche más fácilmente si se pierde, e informa con un sonido cuando tiene poca batería o comienza a cargar.

El estuche cuenta con un enganche para correa que permite colgar lo de un bolso o una mochila. Ahora bien, en la caja no viene ninguna correa, por lo que tendrás que hacerte con una por tu cuenta.

El estuche también integra un chip de banda ultraancha de 2.ª generación que permite activar la búsqueda con precisión desde un iPhone, siempre que sea un iPhone 11 o posterior. La búsqueda con precisión hace que, cuando te acercas a la ubicación del estuche, la app Buscar muestre una flecha apuntando hacia el lugar donde se encuentra.

Los AirPods Pro 3 tienen un diseño prácticamente idéntico al de su predecesor, aunque incorporan pequeños cambios que mejoran el ajuste y la estabilidad. Por ejemplo, el cuerpo más pequeño hace que los auriculares se mantengan mejor en el oído y facilita que las personas con oídos más pequeños puedan llevar los auriculares con mayor comodidad.

Los AirPods Pro 3 se sienten más dentro en el canal auditivo, lo que se traduce en un mejor aislamiento, ofreciendo una reducción de ruido más eficiente.

Apple ha mofificado las almohadillas, que ahora cuentan con un interior de espuma que permiten que se adapten fácilmente a la forma del canal auditivo, garantizando un ajuste más firme. El exterior de silicona protege la espuma frente al desgaste provocado por el sudor y la cera.

En la caja se incluyen cinco tamaños de almohadillas, pero si antes no te adaptabas bien a los auriculares con puntas de silicona, posiblemente tampoco lo hagan estas. Si no estás seguro de si has elegido el tamaño de almohadilla correcto, puedes hacer una prueba de ajuste de almohadillas desde el propio iPhone.

En caso de que los resultados no sean correctos, el iPhone te sugerirá ajustar mejor los AirPods Pro 3 o probar un tamaño diferente de almohadilla. Es posible que necesites un tamaño diferente para la almohadilla izquierda y la derecha.

En mi experiencia, los AirPods Pro 3 resultan muy cómodos en el oído incluso después de varias horas y, en mi caso, se mantienen en su sitio, aunque hagas movimientos bruscos, por lo que puedes utilizarlos en el gimnasio.

Tanto los AirPods Pro 3 como el estuche son resistentes al polvo, agua y sudor gracias a que poseen una calificación IP57, que indica que un dispositivo está protegido contra entrada limitada de polvo (el primer número «5») y protegido contra los efectos de la inmersión temporal en agua hasta 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos (el segundo número «7»).

Ahora bien, debes tener en cuenta que no están pensados para natación ni agua a presión, y que la resistencia puede disminuir con el uso.

Los AirPods Pro 3 solamente están disponibles en color blanco. Me sorprende que Apple no ofrezca otras opciones de color, sobre todo cuando la compañía suele lanzar sus dispositivos en, al menos, tres o cuatro colores.

Configuración

La configuración inicial de los AirPods Pro 3 es realmente sencilla. Basta con abrir el estuche de los AirPods Pro 3 cerca de un iPhone para que este detecte rápidamente su presencia y queden enlazados con solo pulsar un botón.

Una vez enlazados, la información se comparte con todos los dispositivos asociados al mismo Apple ID. Esto permite utilizar los AirPods Pro 3 con cualquiera de tus dispositivos — bien sea un iPhone, un iPad, un ordenador Mac, un Apple TV o incluso un reloj Apple Watch — sin ninguna configuración adicional.

La sencillez de este proceso contrasta con lo tedioso que resulta configurar otros auriculares Bluetooth: activar modo descubrimiento en el dispositivo, buscar dispositivos Bluetooth desde el smartphone, esperar a que aparezca, confirmar emparejamiento y confiar en que no se pierda la conexión, por ejemplo por superar el número máximo de dispositivos enlazables.

En mi caso, he tenido oportunidad de utilizar los AirPods Pro 3 con un iPhone 17 Pro Max, un iPad Pro (2025), un Apple Watch Ultra 3 y un Apple TV 4K. En todos ellos, los nuevos AirPods Pro 3 han aparecido como nuevos dispositivos de sonido sin necesidad de realizar ninguna configuración.

Si un día decides emparejarlos con un dispositivo asociado a otra cuenta de Apple diferente, basta con que los elimines en la app Buscar y, después, inicies de nuevo el proceso de emparejamiento.

Los nuevos AirPods Pro 3 también pueden enlazarse con otros dispositivos Bluetooth — como un smartphone Android o un ordenador con Windows — pero perderás algunas de las funcionalidades como que la música se pare o reanude al quitar o poner un auricular. Ahora bien, la cancelación de ruido sigue funcionando.

Uso de los AirPods Pro 3

Nada más introducir los AirPods Pro 3 en los oídos, se escucha un gong que nos indica que ya están listos para funcionar.

Los AirPods Pro 3 cuentan con el chip H2, que ya estaba presente en la generación anterior. Este chip es responsable de que la conexión con nuestro iPhone (u otro dispositivo) sea rápida y que el cambio de un dispositivo a otro se realice sin interrupciones.

Los AirPods Pro 3 cuentan con un sensor de detección de piel que permite una pausa automática más precisa cuando se retira un auricular de cualquiera de las orejas.

Los auriculares poseen un sensor de presión en la parte alargada que permite iniciar y poner en pausa la reproducción del sonido con una pulsación simple, así como avanzar / retroceder entre pistas pulsando dos / tres veces el sensor de presión. También es posible silenciar / activar el micrófono con una pulsación simple cuando estás en una llamada.

Este sensor permite controlar cuánto sonido ambiental llega a tu oído. Si lo mantienes pulsado, cambias entre los modos de cancelación activa de ruido y sonido ambiente de los que hablaremos en el apartado Sonido.

Es posible subir y bajar el volumen arrastrando el dedo sobre el palito hacia arriba y hacia abajo. Los auriculares emiten un tímido «tic» con cada paso de volumen, para que sepas que te han hecho caso. El volumen de este «tic» es siempre el mismo, en lugar de aumentar o disminuir con el cambio de volumen.

Los AirPods Pro 3 están siempre atentos a la activación de Siri, por lo que es posible comenzar a utilizar el asistente con solo decir «Oye Siri» mientras los llevas puestos. Esto es útil para reproducir una canción, hacer una llamada u obtener indicaciones sin utilizar las manos.

Siri permite controlar la reproducción de la música con la voz. Si quieres pasar a otra canción, puedes decir «Oye Siri, pasa a la siguiente canción» (sin necesidad de hacer pausa entre «Oye Siri» y la instrucción). Lo mismo ocurre para pedirle que vuelva a sonar la canción que estás escuchando, preguntar qué está sonando, etc.

Por último, es posible hacer que Siri lea las notificaciones que llegan a tu dispositivo cuando llevas los AirPods puestos. De igual forma, si recibes una llamada, puedes aceptarla o rechazarla con un simple movimiento de cabeza en vertical u horizontal respectivamente, así como respondiendo «sí» o «no».

Sonido y funcionalidades

Los AirPods Pro 3 incorporan cancelación activa de ruido, una característica permite anular el ruido exterior para que podamos centrarnos en la música o el audio que estamos escuchando.

La mejora en la cancelación de ruido es la actualización más destacada. Apple afirma que es el doble de efectiva que la ya excelente de los AirPods Pro 2, y esa afirmación parece bastante acertada. En mis pruebas en el gimnasio, he notado una mejor reducción del sonido proveniente del hilo musical, el ruido de de uso de las máquinas y las conversaciones entre personas cercanas.

También hacen un trabajo excelente atenuando los tonos agudos más molestos, como las pulsaciones del teclado o las voces en transporte público, lo que hace que los desplazamientos y el trabajo en la oficina resulten más llevaderos.

Los auriculares incorporan un **Modo Transparencia mejorado** en el que las voces se escuchan con claridad, con un sonido natural, como si no llevaras los auriculares puestos. Esto los convierte en una opción muy válida tanto para usarlos como ayuda auditiva como para caminar por la calle, ya que además suavizan los sonidos repentinos y fuertes.

Apple ha rediseñado la cámara acústica de los AirPods Pro 3 para ofrecer una mejor respuesta en graves y un rendimiento estéreo superior.

Los AirPods Pro 3 siguen utilizando una conexión Bluetooth 5.3, con compatibilidad para los códecs SBC y AAC. No admiten códecs de alta calidad como aptX o LDAC. Al emparejarlos con un dispositivo iOS, es posible disfrutar de audio de alta calidad y baja latencia mediante el códec AAC.

Para comprobar la calidad de sonido, he recurrido a la misma lista de reproducción que utilicé al probar los AirPods Max, ya que es bastante representativa de distintos estilos musicales.

“Hunter” de Bjork

“Acid Rain” de Lorn

“Undone” de Spaces (feat. Sarah De Warren)

“Aljamiado” de Renaud Garcia-Fons

“Windowlicker” de Aphex Twin

“Killing in the Name” de Rage Against the Machine

“Paper Moon” de Booka Shade

“Dragonborn” de Jeremy Soule

“Breathe Into Me” de Marian Hill

«Wild Monk» de Osamu Kitajima

En mi experiencia, la música a través de los AirPods Pro 3 se escucha realmente bien, aunque no noto una mejora significativa respecto a la generación anterior.

Los AirPods Pro 3 ofrecen audio espacial, que realiza un seguimiento dinámico de la cabeza para disfrutar de sonido grabado en 5.1, 7.1 y Dolby Atmos. Al mover la cabeza, la ubicación de la que procede el sonido al escuchar se mantiene en su lugar, en lugar de girar con la cabeza.

Para asegurar la mejor experiencia 3D, Apple ofrece audio espacial personalizado, que adapta el sonido a la forma única de tus orejas analizando la geometría de tu cabeza mediante la cámara TrueDepth del iPhone. Tras escanear tu cabeza desde diferentes ángulos, con especial foco en las orejas, se crea un perfil que se sincroniza en todos tus dispositivos.

Si quieres probar esta tecnología, te recomiendo que veas el inicio de la película Gravity, que está disponible en Apple TV+. No es necesario que compres la película ya que el trailer ofrece este pasaje de forma gratuita. Es sorprendente cómo los AirPods Pro 3 permiten situar el sonido en el espacio y, aunque gires la cabeza, el sonido sigue viniendo del mismo lugar.

He probado el audio espacial de los AirPods Pro 3 con algunas películas y los auriculares hacen un trabajo excelente simulando una experiencia de sonido envolvente.

Además de escuchar música y vídeos, los AirPods Pro 3 permiten llevar a cabo llamadas gracias a los micrófonos que incorpora cada auricular.

Los AirPods Pro 3 son capaces de notar que estás hablando gracias a la detección de pequeñas vibraciones, y los micrófonos se centran en captar el sonido de tu voz, filtrando cualquier ruido externo de forma que se escuche tu voz claramente al otro lado. La rejilla del micrófono ahora ocupa más superficie, lo que mejora la calidad de las llamadas cuando hace viento.

Los AirPods Pro 3 utilizan Bluetooth 5.3 y permanecen todo el tiempo emparejados con el iPhone, incluso si te alejas a varios metros de distancia. Yo los encuentro especialmente prácticos para poder hablar por teléfono mientras me muevo por casa. Vivo en un chalet con sótano y dos plantas, y estando el iPhone en la planta de arriba, puedo estar dos plantas más abajo sin problemas de audio.

La calidad de las llamadas es sobresaliente. En mis pruebas, mi voz se ha escuchado clara en entornos ruidosos.

Apple ha integrado un sensor de frecuencia cardíaca en los AirPods Pro 3, que permite registrar tu ritmo cardíaco en los entrenamientos sin necesidad de utilizar un Apple Watch u otro dispositivo de salud.

En mis pruebas, los AirPods Pro 3 han funcionado bien al medir el ritmo cardíaco durante sesiones de cinta o carrera. Ahora bien, durante sesiones intensas de entrenamiento, cuando los auriculares se mueven, el sensor de frecuencia cardíaca pierde contacto con la piel, lo que puede dar lugar a lecturas imprecisas o datos incompletos.

Los AirPods Pro 3 ofrecen las mismas funciones de ayuda auditiva que ya estaban presentes en los AirPods Pro 2. Es posible modificar distintos parámetros, como el nivel de amplificación, el equilibrio entre canales, el tono y la reducción del ruido ambiental.

Apple también incorpora protección auditiva, convirtiendo básicamente los auriculares en tapones para los oídos. Esto resulta especialmente útil si te encuentras en un concierto con mucho ruido y no llevas contigo unos tapones específicos.

La traducción en tiempo real es otra de las incorporaciones de los AirPods Pro 3. Con la traducción activada, los AirPods pasan al modo Transparencia para que puedas escuchar a la persona que tengo delante. En cuanto empieza a hablar, los auriculares cambian a un modo ligero de cancelación de ruido para que puedas oír con claridad la traducción al español.

Tras escuchar la traducción, los auriculares vuelven al modo Transparencia, permitiendo escucharte bien cuando respondes. Los AirPods hacen un muy buen trabajo al alternar entre los distintos modos de escucha: las voces se oyen claras y las transiciones entre Transparencia y ANC no resultan bruscas.

Existe un retraso perceptible que genera silencios incómodos mientras espero a que llegue la traducción. En entornos ruidosos, es posible que los AirPods capten conversaciones de otras personas cercanas, lo que puede interferir en las traducciones.

Autonomía y carga de batería

Con una carga completa, los nuevos AirPods Pro 3 ofrecen más autonomía que antes: hasta 8 horas de reproducción de audio con el volumen ajustado al 50% y la cancelación activa de ruido activada (o 7,5 horas si está activado el audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza).

En caso de que tengas activa la medición de frecuencia cardíaca para entrenar, ofrecen hasta 6,5 horas de reproducción de audio.

Se trata de una autonomía más que respetable tratándose de unos auriculares tan pequeños y, además, que incorporan cancelación activa de ruido. Ahora bien, como ocurre con los smartphones, las baterías de los auriculares inalámbricos se degradan a lo largo del tiempo. Esto significa que cabe esperar que la autonomía se reduzca notablemente al cabo de un par de años.

Los AirPods Pro 3 se cargan cuando están dentro de su estuche, que es capaz de almacenar carga para hasta 24 horas de reproducción de audio con cancelación activa de ruido. Con solo 5 minutos dentro del estuche, los nuevos AirPods Pro 3 consiguen 1 hora de música o conversación.

Si guardas siempre los AirPods en el estuche, te resultará muy fácil mantenerlos siempre completamente cargados. Puedes cargar el estuche utilizando el conector USB.C del estuche, apoyándolo sobre una base de carga inalámbrica o incluso sobre el cargador del Apple Watch. El estuche cuenta con MagSafe para acoplarse magnéticamente a los cargadores que cuentan con esta tecnología.

En la parte frontal del estuche encontramos un pequeño indicador luminoso que marca el estado de carga de los AirPods Pro 3 cuando estos están en la funda. Cuando los AirPods Pro 3 no están en la funda, la luz marca el nivel de carga de la funda: verde si está cargada y naranja si le queda menos de una carga completa.

La funda de los AirPods Pro 3 admite carga inalámbrica y, al colocarla sobre una base de carga, la luz se ilumina durante 8 segundos y el altavoz emite un sonido para que tengas la certeza de que se está cargando.

Precio y disponibilidad

El precio de los nuevos AirPods Pro 3 es 249€ e incluye un grabado con una combinación de emojis, nombres, iniciales y números si los compras directamente a Apple. Ahora, este grabado aparece en la pantalla de tu dispositivo cuando se muestra el estuche en pantalla.

Su elevado precio está justificado por la comodidad que supone utilizar unos auriculares inalámbricos que no solamente se conectan de forma sencilla y rápida a cualquiera de nuestros dispositivos Apple, sino que además ofrecen una excelente calidad de sonido con una cancelación activa de ruido muy potente.

Si puedes prescindir de la cancelación activa de ruido, otra opción interesante son los AirPods 4. Están a la venta por 149€, pero puedes hacerte con la versión con cancelación activa de ruido por 199€.

Conclusiones

Tras varias semanas de uso intensivo, los AirPods Pro 3 confirman que Apple sigue afinando una fórmula muy madura. No hay un rediseño radical ni un salto generacional rompedor, pero sí una suma de mejoras bien pensadas que se notan en el día a día. Desde el primer momento transmiten esa sensación de producto pulido, donde todo funciona como esperas.

El diseño apenas cambia, pero el ajuste sí lo hace, y para mejor. El menor tamaño del cuerpo, junto con las nuevas almohadillas con espuma interna, consigue un sellado más eficaz y una mayor estabilidad en el oído. En mi experiencia, esto se traduce en más comodidad durante sesiones largas y en una mejor sujeción incluso haciendo deporte, sin esa sensación de tener que recolocarlos constantemente.

La cancelación activa de ruido es, probablemente, el avance más evidente. Apple promete el doble de efectividad respecto a la generación anterior y, sin poder medir las cifras exactas, la mejora es perceptible en entornos reales como el gimnasio, el transporte público o la oficina. El modo Transparencia también sigue siendo una referencia por lo natural que suena, hasta el punto de olvidarte de que llevas auriculares puestos.

En cuanto a calidad de sonido, los AirPods Pro 3 mantienen un nivel muy alto, con un perfil equilibrado y agradable para todo tipo de música. No he apreciado una diferencia clara frente a los AirPods Pro 2 en este apartado, pero eso no es necesariamente negativo: siguen sonando muy bien.

Las nuevas funciones añaden valor, aunque con matices. La medición de frecuencia cardíaca puede resultar útil en entrenamientos ligeros o moderados, pero en sesiones intensas pierde precisión si los auriculares se mueven. La traducción en tiempo real es sorprendente por cómo alterna entre los modos de escucha, aunque el retardo y las interferencias en entornos ruidosos dejan claro que todavía tiene margen de mejora.

Por último, la autonomía cumple con nota para unos auriculares tan compactos, y el estuche sigue siendo un aliado perfecto para olvidarte de la batería en el día a día. En conjunto, los AirPods Pro 3 son una evolución lógica y muy sólida, especialmente recomendable para usuarios del ecosistema Apple que busquen comodidad, una cancelación de ruido excelente y una experiencia redonda sin complicaciones.

Preguntas frecuentes sobre los AirPods Pro 3

¿Merecen la pena los AirPods Pro 3 frente a los AirPods Pro (2ª generación)?

Sí, especialmente si valoras una cancelación de ruido aún más efectiva, un mejor ajuste en el oído y las nuevas funciones como la medición de la frecuencia cardíaca o la traducción en tiempo real. Si ya tienes los AirPods Pro 2, el salto no es imprescindible, pero sí apreciable en el uso diario.

¿Cómo es la cancelación activa de ruido de los AirPods Pro 3?

La cancelación activa de ruido es uno de sus puntos fuertes. Apple afirma que es hasta el doble de efectiva que en la generación anterior y, en la práctica, se nota una mejor atenuación de conversaciones, ruidos constantes y sonidos agudos molestos en entornos como el gimnasio, el transporte público o la oficina.

¿Funcionan bien los AirPods Pro 3 con Android o Windows?

Pueden utilizarse como auriculares Bluetooth estándar, manteniendo la cancelación de ruido y el modo Transparencia. Sin embargo, se pierden funciones avanzadas como el cambio automático entre dispositivos, el audio espacial, la detección automática de oído o la integración con Siri.

¿Qué significa que los AirPods Pro 3 tengan certificación IP57?

La certificación IP57 indica que son resistentes al polvo y al agua, incluyendo sudor y salpicaduras, así como inmersiones breves de hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos. No están pensados para nadar ni para exponerse a agua a presión.

¿Cuánta autonomía real ofrecen los AirPods Pro 3?

Ofrecen hasta 8 horas de reproducción con cancelación activa de ruido y volumen al 50%, o hasta 7,5 horas con audio espacial activado. Con el estuche, la autonomía total alcanza unas 24 horas. En entrenamientos con medición de frecuencia cardíaca activa, la autonomía se reduce a unas 6,5 horas.

¿Qué tal funciona la medición de frecuencia cardíaca integrada?

Funciona correctamente en actividades moderadas como caminar o correr en cinta, pero puede perder precisión en entrenamientos intensos si los auriculares se mueven y el sensor pierde contacto con la piel. Es un complemento interesante, aunque no sustituye completamente a un reloj deportivo.

¿Cómo funciona la traducción en tiempo real en los AirPods Pro 3?

Con la función activada desde el iPhone, los AirPods alternan automáticamente entre modo Transparencia y cancelación de ruido para permitir escuchar a la otra persona y recibir la traducción en tu idioma. El sistema funciona bien, aunque existe un pequeño retardo y puede verse afectado en entornos muy ruidosos.

¿Admiten códecs de audio de alta calidad como aptX o LDAC?

No. Los AirPods Pro 3 utilizan Bluetooth 5.3 y son compatibles con los códecs SBC y AAC. En dispositivos Apple, el códec AAC ofrece buena calidad y baja latencia, aunque no alcanzan el nivel de algunos auriculares con códecs de alta resolución.

¿Se pueden usar para jugar o ver vídeos sin retraso apreciable?

En dispositivos Apple, la latencia es muy baja y resulta adecuada tanto para ver vídeos como para jugar de forma casual. No están orientados al gaming competitivo, pero la sincronización audio-imagen es correcta en la mayoría de escenarios.

¿Justifican los AirPods Pro 3 su precio de 249 €?

Su precio es elevado, pero está respaldado por una excelente integración con el ecosistema Apple, una cancelación de ruido sobresaliente, gran comodidad, buena autonomía y funciones exclusivas. Son especialmente recomendables para usuarios de iPhone que busquen una experiencia completa y sin complicaciones.