🚪 Cómo vigilar una finca sin Wi-Fi: Qué ofrece la cámara solar 4G ieGeek G4 [ Saber más ]

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Salta a mi opinión sobre la Amazon Alexa Tablet 12 Pro para saber a quién se la recomendaría y qué versión elegiría.

Durante años, las Fire de Amazon han tenido una propuesta clara: eran tabletas asequibles para leer y ver series, con un catálogo de aplicaciones condicionado por Fire OS. La Amazon Alexa Tablet 12 Pro cambia ese planteamiento. Es un modelo de gama más alta y, sobre todo, llega con Android 16 y Google Play. Para mí, ese cambio pesa tanto como el salto de hardware.

Amazon combina una pantalla de 12 pulgadas a 120 Hz, cuatro altavoces con Dolby Atmos y un diseño de aluminio. También se ofrece una versión con acabado Nanomatte para reducir reflejos y se vende por separado un teclado con trackpad y un lápiz. Con un precio de partida de 🛒 499,99 € en España, la nueva tablet de Amazon marca un antes y un después en el catálogo de dispositivos Android de la marca.

En este análisis voy a revisar aquellos aspectos clave que determinan la compra, como qué pantalla elegir, cuándo compensa subir a 16 GB de RAM, qué aporta Alexa+ frente a una tableta Android convencional y cuánto cuesta el conjunto si también quieres usarlo para trabajar.

👉🏻 Índice del análisis

Diseño y construcción

El chasis monobloque de aluminio es uno de los cambios que más valoro frente a la etapa Fire. Amazon ha apostado por una tableta plana, de acabado grafito y sin elementos decorativos que distraigan. Con 6,5 mm de grosor y unos 550 g, tiene un tamaño razonable para llevar en una mochila, aunque la diagonal de 12 pulgadas se nota al sostenerla con una sola mano.

Me parece un formato pensado para usar en horizontal, ya que la cámara frontal está centrada en el marco largo. El marco deja espacio para apoyar los dedos y la orientación horizontal también encaja con la posición de los altavoces.

El USB-C queda en un lateral y sirve para la carga y la conexión de accesorios. Es el único puerto de uso general, ya que tampoco hay conector de 3,5 mm. Si quieres cargar la tableta mientras usas una unidad externa o unos auriculares con cable, tendrás que recurrir a un adaptador.

Para leer en el sofá, prefiero apoyarla sobre las piernas, ya que puede resultar algo incómoda de sostener mucho tiempo. Colocada sobre una mesa, en cambio, sus proporciones son una ventaja: hay sitio para revisar un documento grande sin que el equipo ocupe lo que un portátil de 13 pulgadas. Si buscas un dispositivo orientado a la lectura con una mano, te recomiendo elegir un dispositivo más pequeño.

Pantalla IPS de 120 Hz y opción Nanomatte

La pantalla IPS de 11,95 pulgadas tiene 2.800 × 1.840 píxeles, 280 ppp y hasta 120 Hz. Me gusta el formato 3:2 porque deja más altura que un panel 16:9 para leer PDF, editar un documento o dividir la pantalla. A cambio, las películas panorámicas dejan bandas negras más visibles.

La resolución ayuda a que las tipografías pequeñas y los trazos del lápiz tengan buen nivel de detalle. Los 120 Hz hacen que se vea más fluido el desplazamiento de una página o el movimiento de la interfaz. Ahora bien, esto no significa que un juego vaya a mantener 120 fps ni que un vídeo se reproduzca a esa tasa.

La versión que he probado incluye el acabado Nanomatte. Amazon y Corning han desarrollado una textura grabada en el cristal para dispersar los reflejos y, además, también aporta algo de fricción al lápiz.

Nanomatte es un tratamiento del cristal, no una tecnología de pantalla. Tanto con este tratamiento como sin él, el panel es IPS, así que si tu prioridad es ver películas a oscuras con negros muy profundos, no tendrás la profundidad de un panel OLED.

Lo interesante es poder leer sin tener que cambiar continuamente de ángulo para esquivar el reflejo, por lo que, en mi opinión, este acabado es la opción a elegir si vas a usar la tablet cerca de una ventana o bajo luces de techo. La pantalla estándar tiene más sentido si trabajas en interiores con luz controlada y quieres ahorrar 60 €.

En una habitación iluminada importa más evitar el reflejo que ganar contraste. En la oscuridad sucede al revés. Esa es la decisión a tomar entre acabados: pagar por el mate si los reflejos interfieren en lo que haces a diario, o dedicar el dinero a aumentar el almacenamiento si la luz del entorno apenas cambia.

En mis pruebas, he medido un brillo máximo de 580 nits, que no cambia al establecer el brillo en modo manual o automático. Es un valor correcto, aunque queda lejos de los 1.000 nits que medí en el iPad Pro de 13″.

Rendimiento, almacenamiento y conectividad

En su ficha técnica, Amazon identifica el procesador como MediaTek MT8793N, con ocho núcleos Cortex-A725: uno de hasta 3,25 GHz, tres de hasta 3,0 GHz y cuatro de hasta 2,1 GHz. La GPU es una Arm Mali-G720. Es una plataforma adecuada para una tableta que va a alternar entre navegación, contenido multimedia, ofimática y juegos.

La configuración de 8 GB de RAM y 128 GB me parece la compra sensata para correo, lectura, streaming y documentos. Te recomiendo elegir 16 GB y 256 GB si vas a mantener varias aplicaciones abiertas o guardar una biblioteca de vídeo y proyectos en local. La RAM adicional da margen para multitarea, pero el procesador es el mismo.

Al subir de 8/128 GB a 16/256 GB cambian tres cosas: la memoria RAM, el espacio disponible y el tipo de almacenamiento, que pasa de UFS 3.1 a UFS 4.0. El procesador sigue siendo el mismo.

Para mi decisión de compra, el argumento más claro son los 256 GB: si guardas juegos grandes, películas o archivos de trabajo, esa capacidad no se puede ampliar más adelante con una microSD. La RAM adicional tiene más interés si alternas habitualmente entre varias aplicaciones que si lo que buscas es mejorar los gráficos de un juego.

En conectividad, incorpora Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, pero no admite conectividad celular. Por tanto, si andas buscando una tableta para estar conectado en cualquier sitio, tendrás que recurrir a compartir la conexión desde tu móvil.

Lector de huellas y privacidad

El lector de huellas está integrado en el botón de encendido. Me parece una buena elección en una tableta que suele quedarse apoyada: puedo desbloquearla sin llevarla a la altura de la cara y sin depender de la iluminación.

Ahora bien, la cámara frontal está planteada únicamente para videollamadas, no como sistema de reconocimiento facial de seguridad. Me habría gustado contar con ambas formas de desbloqueo, huella y cara, como otros dispositivos Android.

La privacidad de Alexa+ se gestiona aparte del bloqueo del dispositivo. La inteligencia en pantalla está desactivada de forma predeterminada: requiere activación expresa y aparece un indicador cuando el asistente puede ver el contenido.

La opción de abrir Alexa con un toque me parece útil precisamente porque permite pedir ayuda de forma deliberada, si no te interesa mantener la interacción por voz disponible todo el tiempo.

Batería, autonomía y carga

Amazon anuncia hasta 16 horas de reproducción de vídeo y hasta 20 horas en modo Kindle. No he hecho una prueba cronometrada que me permita confirmar esas cifras. Mi impresión durante el análisis es positiva, pero no tomaría las 16 horas como referencia para una jornada alternando navegador, videollamadas y documentos.

El brillo y la carga de trabajo también cambian mucho el consumo. Ver un episodio descargado con luz moderada exige menos que jugar con la pantalla brillante y varios servicios activos.

La batería es de 9.000 mAh y la carga por USB-C llega a 27 W. Me parece suficiente para cargarla por la noche o mientras trabajas en otra cosa, pero se queda un poco corta si necesitas cargar con prisa.

Android 16, Google Play y Alexa+

El cambio decisivo de Amazon con la nueva serie de tabletas es ofrecer Android 16 con Google Play de serie. Puedes plantearte instalar Chrome, Gmail, YouTube, Netflix o las aplicaciones que ya usas sin depender del catálogo de las antiguas Fire. Es la razón por la que veo esta tableta como una alternativa Android generalista, incluso para quien no usa Alexa a diario.

La pantalla de inicio sigue teniendo un sello de Amazon. Prime Video, Kindle, Audible, Amazon Music, Amazon Photos, Amazon Kids+, Amazon Shopping, Amazon Silk, Alexa Calendar y Luna tienen una presencia destacada, y la pestaña dinámica de arriba a la izquierda muestra recomendaciones.

Me parece cómodo si ya consumes esos servicios. Si tu biblioteca y suscripciones están en otros sitios, no aporta mucho valor.

Alexa+ se puede abrir por voz o desde el botón en la esquina inferior derecha de la pantalla. Lo más útil me parece el contexto: con el permiso activado, puedes preguntar por algo que estás viendo sin copiarlo primero al asistente. El otro caso claro es el hogar conectado: consultar o controlar dispositivos asociados a tu cuenta desde la misma pantalla.

Las sesiones en directo permiten mantener una conversación y, cuando procede, compartir una captura para situar la pregunta.

Android permite abrir varias aplicaciones en ventanas en la propia tableta. En una pantalla de 12 pulgadas, eso resulta útil para consultar un PDF mientras escribes en un documento.

Al conectar un monitor por HDMI mediante un adaptador USB-C, la pantalla externa duplica la imagen de la tableta. Sirve para enseñar una presentación en grande, pero no para dejar el PDF en el monitor y trabajar en otro documento en la tableta.

Altavoces, vídeo y modo Kindle

La tableta tiene cuatro altavoces con Dolby Atmos. La distribución a ambos lados tiene sentido cuando el equipo está en horizontal. Para una serie o una videollamada, los altavoces son más que suficientes para entender bien las voces. Para música con graves o para ver una película en un lugar ruidoso, sigue siendo conveniente usar auriculares.

Para vídeo, la resolución del panel da margen para contenidos de alta calidad, aunque una pantalla de 2.800 × 1.840 no es una pantalla 4K nativa.

El modo Kindle es una de las funciones a las que más sentido veo. Al abrir un libro, el modo de lectura silencia notificaciones y ofrece vistas en color natural, con un tono más suave o en escala de grises. Para cómics y PDF ilustrados prefiero conservar el color, pero, para una novela, es interesante escoger un ajuste más tenue.

Amazon reúne libros y audiolibros de Kindle y Audible, y permite resaltar o escribir sobre páginas compatibles con el lápiz opcional para la tableta. Las anotaciones se pueden sincronizar con dispositivos compatibles, incluido Kindle Scribe. Eso me parece útil para estudiar o revisar textos.

Frente a un lector de tinta electrónica, esta pantalla gana en tamaño útil para documentos ilustrados, color y versatilidad. Para leer novelas durante horas al aire libre, seguiría prefiriendo un Kindle ligero. El acabado Nanomatte ayuda con los reflejos, pero no cambia el peso ni el tipo de panel.

Cámaras de 13 y 8 MP

La cámara trasera tiene 13 MP y enfoque automático, pero la frontal tiene 8 MP y enfoque fijo. Lo que más valoro en este formato es la posición de la cámara frontal en horizontal. Con la tableta sobre un soporte, resulta más fácil quedar centrado al mirar la pantalla.

Incluyo algunas muestras de fotografías tomadas con la cámara trasera.

Fotografías tomadas con la cámara trasera

A continuación, se pueden ver dos fotografías tomadas con la cámara frontal, una con la iluminación de frente y otra con la iluminación en la parte de atrás.

Fotografías tomadas con la cámara frontal

Para videollamadas, antes que los megapíxeles, es más importante contar con una buena iluminación y acertar con la distancia. Un foco de luz suave delante ayuda más que colocar la tableta frente a una ventana brillante. La cámara frontal me parece la opción adecuada para reuniones, clases y llamadas familiares, pero no la elegiría para grabar vídeo que quiero conservar.

A la trasera le veo sentido para escanear un recibo, capturar una pizarra o fotografiar algo para incorporarlo a unas notas. El enfoque automático es útil al acercarse a un documento. Para sujetos en movimiento, retratos o fotografía nocturna, prefiero el móvil: se sostiene mejor y suele tener más opciones de óptica y procesado.

Las dos cámaras graban hasta 1080p, suficiente para una llamada o un vídeo de referencia.La prioridad de esta tableta está en mostrar y organizar el contenido, no en sustituir a un móvil.

Teclado, trackpad y Lápiz Pro

El teclado Alexa Tablet Pro se acopla magnéticamente y no requiere emparejamiento por Bluetooth. Incluye trackpad y un soporte para mantener el equipo inclinado. Le veo sentido para escribir, manejar el cursor y moverse entre aplicaciones, sobre todo si vas a trabajar con la tableta sobre una mesa.

El soporte necesita espacio detrás del teclado, algo a tener en cuenta si trabajas en una mesa pequeña o en la bandeja de un tren. Para usarla sobre las piernas sigo prefiriendo un portátil con bisagra rígida. En cambio, poder quitar el teclado para leer o dibujar es interesante en una tableta.

El Lápiz Pro utiliza USI 2.0 y ofrece 4.096 niveles de presión y detección de inclinación. Se acopla magnéticamente y se carga sin cable en la propia tableta. Con Nanomatte, la superficie ofrece una fricción que tiene más sentido al escribir que el tacto de un cristal liso.

Si tu uso principal es revisar PDF y subrayar, te recomiendo comprar el lápiz antes que el teclado. Si escribes mucho pero apenas dibujas o garabateas, justo lo contrario. Ambos se venden por separado, así que decide según la tarea que quieres resolver.

Precio en España y qué versión elegir

A precios de lanzamiento, la versión estándar de 8/128 GB cuesta 🛒 499,99 € y la Nanomatte con la misma memoria, 🛒 559,99 €.

Si la quieres para anotar PDF, la combinación que yo miraría es la Nanomatte con el Lápiz Pro: sale por 🛒 644,98 € comprando ambos por separado. Si además añades el teclado con trackpad, el total sube a 🛒 784,97 €. A ese precio ya merece la pena decidir si vas a aprovechar de verdad los dos accesorios.

Recomiendo la opción estándar de 8/128 GB si quieres ver vídeo, navegar, usar aplicaciones de Google y escribir algún documento. La opción Nanomatte es ideal si la luz del entorno obliga a cambiar de postura a menudo o si vas a usar el lápiz con frecuencia. La versión de 16/256 GB interesa principalmente por el espacio extra y la multitarea.

Antes de elegir esta tableta por Alexa+, hay un detalle que afecta bastante a su precio real. En España, Amazon ofrece el asistente sin coste durante el acceso anticipado. Cuando termine esa fase, estará incluido en Prime y costará 22,99 € al mes para quienes no sean suscriptores. Si ya pagas Prime, Alexa+ suma valor a la compra.

Si el uso es casi todo streaming y no necesitas lápiz ni teclado, la Alexa Tablet 11 parte de 329,99 €. Si lo que más te importa es disponer de aplicaciones de escritorio o un segundo monitor con escritorio extendido, te recomiendo un portátil antes de invertir en la tableta con los dos accesorios.

Mi opinión sobre la Amazon Alexa Tablet 12 Pro

Para mí, la Alexa Tablet 12 Pro tiene sentido como tableta grande para leer, ver vídeo y hacer trabajo ligero. La pantalla de 120 Hz y el acceso completo a Google Play me parecen argumentos más sólidos incluso que Alexa+ por sí sola. Puedo elegir las aplicaciones que quiero, incluso si no uso el asistente.

El control de reflejos si optas por el acabado Nanomatte me parece una mejora que se nota en un entorno con luz cambiante y al escribir con el lápiz. Si casi siempre la vas a usar en el sofá con luz tenue, no pagues el extra: para ese uso, la estándar conserva el tamaño, la resolución y los 120 Hz..

De las 12 pulgadas, lo que más valoro es el formato 3:2. En horizontal, al abrir un documento y sacar el teclado virtual, agradezco que sigan visibles varias líneas del documento. Con una película panorámica ocurre lo contrario: parte del panel se queda en bandas negras. Veo este formato más adecuado para alguien que alterna lectura y vídeo que para quien busca una pantalla principalmente para cine.

El modo Kindle me parece especialmente acertado para los libros que invitan a detenerse en una página. Un esquema o una ilustración se benefician del gran tamaño de la pantalla, y poder anotar en los títulos compatibles da al lápiz una utilidad concreta. Para una novela que voy a leer en la cama, en cambio, seguiría prefiriendo un lector pequeño que pueda sostener con una mano.

También veo una utilidad bastante concreta en Alexa+: pedir una aclaración sobre lo que aparece en pantalla sin interrumpir la lectura para copiar un fragmento en otra aplicación.

Para trabajar, merece la pena distinguir entre participar en una reunión y pasar la tarde con una hoja de cálculo. En el primer caso, la cámara frontal centrada cuando apoyas la tableta en horizontal me parece un acierto. Para lo segundo, antes de comprar el teclado con trackpad conviene comprobar que la versión Android de la aplicación permite hacer lo que necesitas, ya que algunas apps están recortadas frente a su versión de escritorio.

Para viajar, la limitación que más tendría en cuenta es la ausencia de conexión móvil propia. Si llevas los libros y las películas descargados, depender del Wi-Fi apenas cambia la experiencia. Si tienes que entrar en una videollamada desde el tren o consultar un documento en la nube, necesitarás cobertura en el teléfono y compartir su conexión con la tableta.

Recomiendo la Amazon Alexa Tablet 12 Pro a quien busca una tablet Android de pantalla grande y, sobre todo, a quien ya combina Kindle, Prime Video o dispositivos Alexa. Si vas a anotar PDF y trabajar junto a una ventana, la Nanomatte con el Lápiz Pro es la combinación que elegiría para leer y anotar documentos.

Lo mejor y lo peor de la Amazon Alexa Tablet 12 Pro

Lo mejor

Pantalla amplia y fluida: el formato 3:2 y los 120 Hz encajan con documentos, páginas web y notas.

el formato 3:2 y los 120 Hz encajan con documentos, páginas web y notas. Opción Nanomatte: reduce los reflejos sin renunciar a la resolución del panel IPS.

reduce los reflejos sin renunciar a la resolución del panel IPS. Android 16 con Google Play: puedo usar aplicaciones de Amazon y Google en el mismo equipo.

puedo usar aplicaciones de Amazon y Google en el mismo equipo. Modo Kindle: permite leer con menos distracciones y anotar en títulos compatibles.

permite leer con menos distracciones y anotar en títulos compatibles. Lápiz y teclado opcionales: cada accesorio resuelve un uso concreto y el teclado incluye trackpad.

cada accesorio resuelve un uso concreto y el teclado incluye trackpad. Cuatro altavoces y huella en el botón: dos detalles prácticos para una tableta que suele usarse apoyada.

dos detalles prácticos para una tableta que suele usarse apoyada. Chasis de aluminio de 6,5 mm: me parece un grosor muy contenido para llevar una tableta de 12 pulgadas en la mochila.

me parece un grosor muy contenido para llevar una tableta de 12 pulgadas en la mochila. Cámara frontal centrada en horizontal: cuando apoyo la tableta para una videollamada, puedo mirar la pantalla sin quedar encuadrado desde un lado.

cuando apoyo la tableta para una videollamada, puedo mirar la pantalla sin quedar encuadrado desde un lado. Buena autonomía anunciada para ocio: las cifras de Amazon, hasta 16 horas de vídeo y 20 en modo Kindle, me parecen atractivas para viajar.

las cifras de Amazon, hasta 16 horas de vídeo y 20 en modo Kindle, me parecen atractivas para viajar. Alexa+ con contexto de pantalla y activación opcional: puedo pedir ayuda sobre lo que estoy viendo y decidir si quiero habilitar esa función.

Lo peor

Almacenamiento no ampliable: hay que elegir bien entre 128 y 256 GB antes de comprar.

hay que elegir bien entre 128 y 256 GB antes de comprar. Accesorios de pago: el teclado y el lápiz elevan de forma apreciable el precio del conjunto.

el teclado y el lápiz elevan de forma apreciable el precio del conjunto. Un solo USB-C y carga de 27 W: limita la conexión simultánea de accesorios y no destaca en velocidad de carga.

limita la conexión simultánea de accesorios y no destaca en velocidad de carga. Sin versión con conectividad celular: fuera de casa depende de una red Wi-Fi o de compartir datos desde el teléfono.

Preguntas frecuentes sobre la Amazon Alexa Tablet 12 Pro

¿La Amazon Alexa Tablet 12 Pro tiene Google Play? Sí. Usa Android 16 y lleva Google Play, además de los servicios propios de Amazon.

¿La pantalla Nanomatte de la Amazon Alexa Tablet 12 Pro es OLED? No. Es una pantalla IPS de 2.800 × 1.840 con el mismo refresco de hasta 120 Hz que la estándar. Cambia el tratamiento antirreflejos del cristal.

¿La Amazon Alexa Tablet 12 Pro incluye lápiz y teclado? No en el precio de la tableta sola. El Lápiz Pro y el teclado con trackpad se venden aparte, salvo que se compren en un lote que los incluya.

¿Cuánto dura la batería de la Amazon Alexa Tablet 12 Pro? Amazon anuncia hasta 16 horas de vídeo y hasta 20 horas en modo Kindle. El brillo, la conexión y el tipo de aplicación cambian la autonomía real.

¿Se puede poner una microSD o una SIM en la Amazon Alexa Tablet 12 Pro? No. El almacenamiento interno es de 128 o 256 GB y la conectividad de red es por Wi-Fi.

¿Cuánto cuesta la Amazon Alexa Tablet 12 Pro en España? Amazon anunció 499,99 € de partida y 559,99 € para la versión Nanomatte más asequible.