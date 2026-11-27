Black Friday de Lefant: el M210 Pro Omni baja a 197,99 € con este código y el M280 se queda en 349,99 €
Al elegir un robot que aspire y friegue, merece la pena pensar en lo que pasa después de limpiar. Si lo pones en marcha tras la cena para recoger las migas y fregar la cocina, ¿tendrás que lavar la mopa a mano esa misma noche? Esa es una de las tareas que resuelve el Lefant M210 Pro Omni: cuando el robot vuelve a la base, la estación enjuaga y seca su rodillo de fregado.
Este Black Friday, el M210 Pro Omni baja de los 200 €. Del 26 al 30 de noviembre de 2026, Amazon España lo ofrecerá por 219,99 €; al introducir JENV7PUB durante el pago, el precio final es de 197,99 €.
La otra oferta de Lefant es el M280, por 349,99 € sin código. La distribución de tu casa da una buena pista para elegir entre ambos: si alternas la limpieza entre dos plantas, el M210 Pro Omni puede guardar el mapa de cada una. Si en una misma habitación tienes suelo duro y alfombras, el M280 puede elevar el rodillo al pasar de una superficie a otra. También lo extiende hacia los laterales para fregar junto al rodapié.
Con las ofertas aplicadas, la diferencia es de 152,00 €. Empezamos por lo que incluye el M210 Pro Omni por menos de 200 € y después vemos qué aporta el M280 por ese importe adicional.
Lefant M210 Pro Omni: qué incluye la oferta de 197,99 €
El código aplica un 10 % adicional sobre los 219,99 € de la oferta, que ya suponen una rebaja aproximada del 69 % sobre los 699,99 € de referencia de Lefant. El ahorro final es de 502,00 €. Comprueba que el total sea 197,99 € antes de confirmar la compra.
Para recoger polvo y pelo, el M210 Pro Omni utiliza una entrada de aspiración sin cepillo central: así te ahorras la tarea de desenredar pelos de ese rodillo. Lefant anuncia hasta 20.000 Pa de succión. La suciedad seca va a un depósito lavable de 800 ml que se vacía a mano.
El fregado sí cuenta con un rodillo de 20 cm que recibe agua limpia mientras gira. Al volver a la base, la estación repone el agua, recoge la residual y enjuaga el rodillo. Después lo seca con aire para que no quede húmedo entre limpiezas. El mantenimiento que sigue correspondiendo al usuario es rellenar y vaciar los depósitos de la estación.
Si vives en un dúplex, la navegación láser dToF y los mapas de varias plantas permiten conservar la distribución de cada piso al trasladar el robot. Se controla desde la aplicación de Lefant, admite redes Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz y es compatible con Apple Watch.
Lefant M280: rodillo extensible y depósito de polvo de un litro
El M280 mide 28 cm de ancho y 9,5 cm de alto. Al no llevar una torreta de navegación sobresaliente, puede pasar bajo muebles con poca altura libre y entre patas de sillas más juntas.
Su rodillo de 20 cm recibe agua limpia mientras gira. Una rasqueta retira la suciedad para que el agua usada vaya a un depósito separado. El rodillo también se extiende hacia los laterales al acercarse a los bordes y se eleva 10 mm al detectar una alfombra.
Para aspirar, Lefant anuncia hasta 20.000 Pa y recurre a dos cepillos laterales y una entrada de succión sin cepillo central. El depósito de polvo es transparente, lavable y tiene un litro de capacidad. Se vacía a mano.
La estación repone el agua del robot y separa la limpia de la usada en depósitos de 3 y 2 litros, respectivamente. Según el fabricante, la autonomía máxima del robot es de 240 minutos y la app guarda el mapa de una planta.
El Lefant M280 cuesta 349,99 € sin código del 19 al 30 de noviembre, un 50 % menos que los 699,99 € de referencia. Son 152,00 € más que el M210 Pro Omni con cupón. Puedes consultar ambas promociones en la tienda de Lefant en Amazon España.
Las dos ofertas de Black Friday en Amazon España
|Modelo
|Referencia
|Oferta
|Código
|Precio final y compra
|Fechas de noviembre
|M210 Pro Omni
|699,99 €
|219,99 €
|JENV7PUB
|197,99 € en Amazon
|26–30
|M280
|699,99 €
|349,99 €
|Sin código
|349,99 € en Amazon
|19–30