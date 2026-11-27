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Al elegir un robot que aspire y friegue, merece la pena pensar en lo que pasa después de limpiar. Si lo pones en marcha tras la cena para recoger las migas y fregar la cocina, ¿tendrás que lavar la mopa a mano esa misma noche? Esa es una de las tareas que resuelve el Lefant M210 Pro Omni: cuando el robot vuelve a la base, la estación enjuaga y seca su rodillo de fregado.

Este Black Friday, el M210 Pro Omni baja de los 200 €. Del 26 al 30 de noviembre de 2026, Amazon España lo ofrecerá por 219,99 €; al introducir JENV7PUB durante el pago, el precio final es de 197,99 €.

La otra oferta de Lefant es el M280, por 349,99 € sin código. La distribución de tu casa da una buena pista para elegir entre ambos: si alternas la limpieza entre dos plantas, el M210 Pro Omni puede guardar el mapa de cada una. Si en una misma habitación tienes suelo duro y alfombras, el M280 puede elevar el rodillo al pasar de una superficie a otra. También lo extiende hacia los laterales para fregar junto al rodapié.

Con las ofertas aplicadas, la diferencia es de 152,00 €. Empezamos por lo que incluye el M210 Pro Omni por menos de 200 € y después vemos qué aporta el M280 por ese importe adicional.

Lefant M210 Pro Omni: qué incluye la oferta de 197,99 €

El código aplica un 10 % adicional sobre los 219,99 € de la oferta, que ya suponen una rebaja aproximada del 69 % sobre los 699,99 € de referencia de Lefant. El ahorro final es de 502,00 €. Comprueba que el total sea 197,99 € antes de confirmar la compra.

Para recoger polvo y pelo, el M210 Pro Omni utiliza una entrada de aspiración sin cepillo central: así te ahorras la tarea de desenredar pelos de ese rodillo. Lefant anuncia hasta 20.000 Pa de succión. La suciedad seca va a un depósito lavable de 800 ml que se vacía a mano.

El fregado sí cuenta con un rodillo de 20 cm que recibe agua limpia mientras gira. Al volver a la base, la estación repone el agua, recoge la residual y enjuaga el rodillo. Después lo seca con aire para que no quede húmedo entre limpiezas. El mantenimiento que sigue correspondiendo al usuario es rellenar y vaciar los depósitos de la estación.

Si vives en un dúplex, la navegación láser dToF y los mapas de varias plantas permiten conservar la distribución de cada piso al trasladar el robot. Se controla desde la aplicación de Lefant, admite redes Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz y es compatible con Apple Watch.

Lefant M280: rodillo extensible y depósito de polvo de un litro

El M280 mide 28 cm de ancho y 9,5 cm de alto. Al no llevar una torreta de navegación sobresaliente, puede pasar bajo muebles con poca altura libre y entre patas de sillas más juntas.

Su rodillo de 20 cm recibe agua limpia mientras gira. Una rasqueta retira la suciedad para que el agua usada vaya a un depósito separado. El rodillo también se extiende hacia los laterales al acercarse a los bordes y se eleva 10 mm al detectar una alfombra.

Para aspirar, Lefant anuncia hasta 20.000 Pa y recurre a dos cepillos laterales y una entrada de succión sin cepillo central. El depósito de polvo es transparente, lavable y tiene un litro de capacidad. Se vacía a mano.

La estación repone el agua del robot y separa la limpia de la usada en depósitos de 3 y 2 litros, respectivamente. Según el fabricante, la autonomía máxima del robot es de 240 minutos y la app guarda el mapa de una planta.

El Lefant M280 cuesta 349,99 € sin código del 19 al 30 de noviembre, un 50 % menos que los 699,99 € de referencia. Son 152,00 € más que el M210 Pro Omni con cupón. Puedes consultar ambas promociones en la tienda de Lefant en Amazon España.

Las dos ofertas de Black Friday en Amazon España

Modelo Referencia Oferta Código Precio final y compra Fechas de noviembre M210 Pro Omni 699,99 € 219,99 € JENV7PUB 197,99 € en Amazon 26–30 M280 699,99 € 349,99 € Sin código 349,99 € en Amazon 19–30