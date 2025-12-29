iPad Pro de 13″ (2025): Análisis a fondo y opinión

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Apple presentó el pasado mes de octubre los nuevos iPad Pro, que son la joya de la corona cuando hablamos de iPad. Cuentan con el hardware más avanzado que puedes encontrar en un tablet: pantalla OLED de 11″ o 13″, el potente procesador M5, cámara trasera gran angular de 12MP, cámara frontal ultra gran angular de 12MP, reconocimiento facial Face ID, conectividad 5G opcional y cuatro altavoces estéreo.

He tenido la oportunidad de probar el iPad Pro de 13″ junto con el Magic Keyboard y, a continuación, os presento mis impresiones.

Apartados del análisis

Diseño y construcción

El iPad Pro no presenta ningún cambio de diseño respecto al modelo anterior, salvo la curiosa eliminación del nombre «iPad Pro» en la parte trasera. Su cuerpo es de aluminio 100% reciclado con bordes laterales planos y un frontal de cristal.

El iPad Pro es el dispositivo más delgado que jamás ha creado Apple (sí, más incluso que el iPhone Air). Esto es aún más cierto en el caso del iPad Pro de 13″, cuyo grosor es de 5,1 mm, ya que el iPad Pro de 11″ se queda en 5,3 mm. Sin cambios respecto al modelo anterior.



Para ponerlo en perspectiva, el iPhone 17 Pro Max tiene un grosor de 8,8 mm, por lo que nos encontramos ante un dispositivo que es un 40 por ciento más delgado.

iPhone 17 Pro Max (arriba) y iPad Pro de 13″ (abajo)

Si te preguntas si su delgadez puede suponer un riesgo para sus resistencia, no parece que haya motivos de preocupación. En el pasado, hemos visto pruebas de resistencia y el iPad Pro siempre ha superado los tests de flexión con nota. Nada hace pensar que este año sea diferente.

El frontal del iPad Pro está dominado por su pantalla con ratio 4:3, más apropiada para tareas de productividad (navegar por Internet, videoconferencia, ofimática, etc.) que para ver vídeos, ya que estos suelen tener un ratio 16:9 o, en el caso de películas creadas para el cine, todavía más alargado.

La cámara frontal TrueDepth está situada en el lado más largo. Aunque pueda parecer una elección sin importancia, quienes realizamos videoconferencias con el iPad Pro en horizontal habitualmente agradecemos que la cámara esté centrada y a una altura algo superior.

Dado que he probado el modelo con conectividad celular, en los bordes laterales superior e inferior al sostener en horizontal hay unas líneas de antena en color gris oscuro que rompen la uniformidad del aluminio para facilitar la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas. Apple prescinde de la bandeja para tarjetas SIM y únicamente soporta eSIM.

Si nos fijamos en la parte de atrás, encontramos un módulo cuadrado para las cámaras en la esquina superior izquierda, con un aspecto similar al módulo del iPhone 16 Pro. Este módulo sobresale ligeramente de la superficie, pero no resulta para nada molesto.

En la parte inferior de la superficie trasera encontramos tres conectores que permiten que el teclado Magic Keyboard se comunique con el iPad Pro y reciba energía de forma muy cómoda, como veremos más adelante.

A continuación, vamos a revisar los cuatro lados del iPad Pro.

En el lateral derecho, encontramos únicamente los botones de control de volumen.

En el lateral izquierdo está libre de botones y conectores.

En la parte superior encontramos el botón de encendido y dos altavoces.

En la parte inferior está el conector USB Tipo-C y los dos altavoces inferiores a ambos lados del conector.

Al ser un tablet destinado al público más profesional, Apple ha optado por colores más sobrios que en otros modelos de iPad: plata y negro espacial. El modelo que he probado es el negro espacial que, en mi opinión, tiene una apariencia muy elegante.

El iPad Pro no es resistente al agua, por lo que debemos tener cuidado de que no se moje. Dado que los iPhone sí que son resistentes al agua, me habría gustado que el iPad Pro también contase con esta protección para poder utilizar el tablet en la bañera, la piscina o la playa.

Pantalla

Apple cuenta con una pantalla Ultra Retina XDR, que está formada por dos paneles OLED cuya luz se combina para ofrecer un brillo muy elevado.

Apple afirma que la tecnología OLED en tándem permite controlar el color y la luminancia de cada píxel «a un nivel inferior al milisegundo», llevando la precisión aún más lejos. Los puntos de luz en fotos y vídeos son más brillantes, las zonas en sombra o con poca luz tienen un nivel de detalle mayor y la pantalla responde aún mejor al contenido en movimiento, en palabras de Apple.

Según Apple, la pantalla del iPad Pro ofrece un brillo máximo de 1.000 nits con la pantalla completamente iluminada en blanco, llegando incluso a 1.600 nits de pico de brillo al reproducir contenido HDR. Como buen panel OLED, los negros son extremadamente puros y, de hecho, Apple indica un contraste de 2.000.000:1.

La pantalla del iPad Pro de 13″ posee una resolución de 2.752 × 2.064 píxeles, lo que implica la misma densidad de píxeles que encontramos en otras pantallas Retina: 264 ppp. Esta cantidad es bastante elevada para un tablet, que se utiliza a una distancia mayor de los ojos que un smartphone. Las imágenes se ven muy nítidas y resulta imposible distinguir los píxeles individuales a simple vista.

Los ángulos de visión de la pantalla del iPad Pro son amplios y los colores no se ven alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

Por supuesto, el panel del iPad Pro cubre el espacio de color completo DCI P3 y ofrece soporte para contenidos Dolby Vision, HDR y HLG.

Si no estás familiarizado con HDR, se trata de una tecnología de paneles que permite mostrar unos rangos de color, contraste y brillo más amplios de lo habitual.

Los paneles HDR están diseñados para ir más allá del espacio de color sRGB / Rec. 709 estándar, tratan de cumplir con el estándar DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y apuntan a un espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible.

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, sino que se suelen quedar en torno al 60 por ciento, pero muchos paneles sí que se acercan a cubrir el espacio DCI-P3 completo. En concreto, Apple asegura que el iPad Pro cubre el 100% del espacio de color DCI-P3.

En mis pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro, el brillo del panel del iPad Pro ha resultado ser muy elevado.

El brillo medido se encuentra alrededor de los 512 nits con el brillo en modo manual, alcanzando 924 nits en el modo de brillo automático bajo una luz intensa. Se trata de un valor similar al que indica Apple en su web (1.000 nits) y, sin duda, es un nivel de brillo muy alto para un tablet.

Para ajustar el balance de blanco a la luz ambiental, el iPad Pro cuenta con la funcionalidad True Tone. Unos sensores de luz ambiental ajustan automáticamente el balance de blancos en función del color de la luz que ilumina nuestra estancia. La tecnología True Tone pasa desapercibida la mayor parte del tiempo pero basta con desactivarla para notar la diferencia, sobre todo cuando estamos en un entorno iluminado por luz con cierto tono de color.

Apple incorpora la tecnología Pro Motion, que adapta la tasa de refresco de la pantalla entre 10 y 120 Hz en función del contenido que estamos visualizando. Por ejemplo, al reproducir una película a 48 FPS, esta tasa pasa a ser de 48 Hz y, si vemos una imagen estática, la tasa disminuye drásticamente para reducir el consumo de batería.

La tecnología Pro Motion se hace notar al hacer scroll en una página web, ya que el contenido en movimiento resulta más legible que en otros dispositivos, así como al movernos por la interfaz o jugar. Donde también se aprecia una mejora importante es a la hora de dibujar con el Apple Pencil, puesto que el retardo desaparece.

Apple ofrece un modo Night Shift que ajusta automáticamente los colores de la pantalla hacia la parte más cálida del espectro de colores para ayudarte a descansar mejor. Es posible activarlo manualmente o programarlo para que se active a ciertas horas o desde la puesta a la salida del sol.

A pesar de contar con un panel OLED con Pro Motion, Apple no ha incluido la funcionalidad de Pantalla Siempre Activa que está presente en los iPhone 15 Pro (y modelos posteriores). Aunque en un tablet esta funcionalidad no es tan útil como en un smartphone, me habría gustado tenerla presente para ver información útil como la hora, fecha, notificaciones, etc.

Es posible conectar el iPad Pro a monitores externos de hasta 120 Hz para edición de vídeo o juegos. Además, es compatible con la sincronización adaptativa, que ofrece la menor latencia posible, algo útil, por ejemplo, en los juegos.

Pensando en los usuarios que trabajan con procesos avanzados con el color o en condiciones de luz poco adecuadas, Apple ofrece una opción de vidrio nanotexturizado.

El vidrio nanotexturizado es un tipo de cristal tratado en superficie mediante una técnica que crea una microestructura muy fina (a escala nanométrica). A diferencia del vidrio liso tradicional, este material difumina la luz entrante en lugar de reflejarla de forma especular. Esto significa que, cuando la luz incide sobre la pantalla, en un vidrio normal, la luz se refleja y crea brillos intensos y molestos. Sin embargo, en el vidrio nanotexturizado, la luz se dispersa, reduciendo los reflejos sin afectar la nitidez de la imagen. Este tratamiento es diferente a los tratamientos antirreflejo tradicionales porque actúa directamente sobre la superficie del cristal en lugar de ser un recubrimiento superficial que puede desgastarse. La opción de vidrio nanotexturizado solo está disponible en los modelos de iPad Pro con 1 TB o 2 TB de almacenamiento y supone un sobrecoste de 130 euros. El modelo que he probado cuenta con vidrio nanotexturizado y, a simple vista, la imagen se ve más «mate» y menos «brillante.»

El iPad Pro es compatible con el lápiz Apple Pencil (USB-C) y con el Apple Pencil Pro. Ambos permiten escribir y dibujar sobre la pantalla de forma cómoda y sin retardo, gracias a la alta tasa de refresco de la pantalla.

Hardware y rendimiento

El nuevo iPad Pro cuenta con el nuevo chip Apple M5, que debutó en los nuevos MacBook Pro de 14 pulgadas, el iPad Pro y Apple Vision Pro.

Fabricado con tecnología de 3 nanómetros de tercera generación, el nuevo procesador ofrece una potencia gráfica y de IA sin precedentes, gracias a su arquitectura con GPU de 10 núcleos, un Neural Accelerator en cada núcleo, una CPU más veloz, un Neural Engine mejorado y mayor ancho de banda de memoria unificada.

👉 Las claves del chip Apple M5

El Apple M5 de 10 cores es un SoC diseñado para tablets, portátiles y ordenadores de sobremesa. Ofrece 9 o 10 núcleos compatibles con ARM. Estos núcleos serían similares a los del Apple A19 Pro y se dividen en dos clústeres: 4 núcleos de alto rendimiento con frecuencias de hasta 4,4 GHz y 6 núcleos de alta eficiencia.

La GPU integrada del M5 también da un salto importante en rendimiento y, en los primeros benchmarks (Geekbench Metal), es capaz de igualar a la antigua versión de 16 núcleos del M1 Pro. Además, el Apple M5 utiliza una NPU de 16 núcleos mejorada, que junto con los nuevos núcleos Tensor de la GPU contribuye a una mejora significativa en el rendimiento de tareas de inteligencia artificial.

Según Apple, el chip está fabricado con el proceso de 3 nm de tercera generación, probablemente N3P de TSMC, el mismo utilizado en el A19 Pro.

El iPad Pro se comercializa en versiones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Apple no ofrece la posibilidad de ampliar el espacio mediante tarjetas micro-SD por lo que debes escoger con cuidado la capacidad que vas a necesitar.

Apple revela la existencia de 12 GB de RAM (y 9 núcleos de CPU) en los modelos de 256 / 512 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM (y 10 núcleos de CPU) en los modelos de 1 / 2 TB de almacenamiento.

El modelo que he tenido oportunidad de probar es el de 1 TB, por lo que mi dispositivo cuenta con 16 GB de RAM y una CPU con 10 núcleos.

A continuación, vamos a ver en distintos benchmarks cómo se comporta el iPad Pro.

En el benchmark AnTuTu v10, el iPad Pro ha obtenido 3.887.622 puntos, una marca muy superior a la del iPad Pro anterior.

En el benchmark Geekbench 6, el iPad Pro obtiene 4.188 / 16.823 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, un rendimiento excepcional que supera con al modelo del año pasado.

Centrándonos en sus capacidades gráficas, en la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, ha obtenido un resultado muy bueno.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en dispositivos de gama alta con GPU que incluyen este soporte. Aquí, el iPad Pro ha obtenido unos resultados que no tienen rival.

Los resultados de los benchmarks confirman que el iPad Pro ofrece un rendimiento sin igual a día de hoy, superando ampliamente a cualquier tablet del mercado, así como a muchos ordenadores portátiles.

En el día a día, el iPad Pro responde a las órdenes rápidamente, tanto a la hora de movernos por la interfaz como al utilizar aplicaciones de productividad. El rendimiento no disminuye al utilizar apps en ventanas, sino que todo fluye a las mil maravillas.

La edición de vídeo con apps como Final Cut Pro para iPad se realiza de forma rápida, incluso cuando se trata de vídeos procedentes del iPhone 17 Pro que han sido grabados en 4K Dolby Vision, como he podido comprobar en primera persona. Lo mismo ocurre con otras aplicaciones complejas como Procreate, Pixelmator, Photoshop, DaVinci Resolve o Logic Pro.

Final Cut Pro for iPad

La potencia del iPad Pro está en buena parte desaprovechada, ya que la mayoría de las apps profesionales para iPad son versiones recortadas de sus equivalentes para macOS.

Imagino que esto se debe a las limitaciones de iPadOS, pero al final obliga a tener un ordenador y un tablet, ya que ciertas apps tienen muchas menos funcionalidades. Un buen ejemplo en la suite de Microsoft Office, que es una versión muy básica frente a la que encontramos en macOS o Windows.



Si lo tuyo son los juegos, es posible disfrutar de títulos 3D exigentes, aunque hay pocos títulos AAA. He echado algunas partidas a Call of Duty y Resident Evil Village, y ambos se mueven perfectamente. Dado que el iPadOS permite conectar mandos controladores como los de PlayStation 5 y Xbox Series X, el iPad Pro puede ser una buena opción para jugar.

En el aspecto de conectividad, el chip M5 incorpora el nuevo módem C1X y el chip de conectividad N1, compatibles con las tecnologías inalámbricas más recientes. El iPad Pro ofrece Bluetooth 6 y Wi-Fi 7, por lo que no se le puede echar nada en falta.

El modelo con conexión celular ofrece conectividad 5G, aunque no incorpora una ranura para tarjeta SIM. En su lugar, el iPad Pro utiliza eSIM. El modelo con conexión celular es el único que incorpora GPS.



En España, los principales operadores — Movistar, O2, Orange, MasMovil, Pepephone, BetterRoaming, Vodafone y Yoigo — figuran como operadores compatibles con la tecnología eSIM de Apple. Habría preferido que se mantuviera la ranura SIM, ya que es bastante más cómoda, sobre todo a la hora de mover la SIM de un dispositivo a otro o si tienes algún problema con el iPad y debes llevarlo a reparar.

El iPad Pro ofrece el sistema de reconocimiento facial Face ID mediante una cámara TrueDepth situada en el marco de la pantalla. El proceso de desbloqueo exige dos movimientos: uno para encender la pantalla (pulsando el botón de encendido o, simplemente, tocando la pantalla) y otro para arrastrar la pantalla hacia arriba.

Apple ha adaptado Face ID para que funcione tanto en horizontal como en vertical. En mi experiencia, Face ID no falla prácticamente nunca en el reconocimiento, siempre que sostengas el iPad Pro delante de tu cara. Ahora bien, si el iPad Pro está apoyado horizontalmente sobre una mesa, tendrás que levantarlo para que la cámara «vea» tu cara.

Una medida de seguridad para evitar desbloqueos involuntarios es que Face ID necesita “tu atención”, lo que significa que el usuario debe tener sus ojos abiertos y mirando al dispositivo para que Face ID actúe. De esta forma, nadie podrá acceder a tu iPad Pro mientras duermes, por ejemplo.

Otra medida de privacidad que añade Apple es la posibilidad de ocultar el texto de todas las notificaciones (o aquellas que elijamos) en la pantalla de bloqueo hasta que identifica tu cara. Face ID no solamente permite desbloquear el tablet, sino que también se puede utilizar para realizar pagos con Apple Pay o para acceder a aplicaciones de terceros.

Batería

Apple indica que el iPad Pro cuenta con una batería de 38,99 vatios hora, lo que equivale a una capacidad de unos 10.290 mAh. Esta capacidad es la misma que la del iPad Pro de 13″ del año pasado.



Apple indica una autonomía de 10 horas de navegación por Internet vía WiFi (o 9 horas utilizando la conexión de datos móviles) y de reproducción de vídeo o música, exactamente igual que el resto de iPads de la familia.

En mi experiencia, la autonomía del iPad Pro de 13″ está en línea con lo que promete Apple. Con un uso esporádico, podrás alcanzar una semana de autonomía sin problema pero, si el uso es continuo, la batería se agotará en 8-10 horas en función del nivel de brillo de la pantalla y el tipo de tareas que realices.

El iPad Pro tiene un conector USB-C compatible con USB 4 y ThunderBolt 3, lo que abre la puerta a un extenso ecosistema de accesorios como discos externos de alto rendimiento, conexiones de red Ethernet de 10 Gbps o pantallas externas de hasta 6K de resolución.

También es posible cargar un iPhone (u otro dispositivo) al conectarlo al iPad Pro mediante un cable USB-C.

Apple afirma que, gracias a la carga rápida, es posible alcanzar el 50% de batería en apenas 30 minutos con un adaptador USB-C de 60 W o más. En mis pruebas, con un cargador de 100W, he tardado 36 minutos en alcanzar el 50% y alrededor de 1 hora y 55 minutos en cargar la batería por completo.

iPadOS 26

Apple presentó Liquid Glass en la WWDC 2025, que muestra los elementos principales de la interfaz con un aspecto más translúcido y más expresivo. iPadOS 26 incorpora Liquid Glass, por lo que, cuando los objetos se superponen o interactúan, aparecen animaciones líquidas que crean un efecto de luz transparente, como si miraras a través de vidrio o agua.

iPadOS 26 incorpora la posibilidad de agrupar apps en ventanas independientes, que puedes arrastrar, redimensionar y mover a tu gusto. Combinado con el multitarea, hace que el iPad se acerque un poco más a la experiencia multitarea de un MacBook.

Puedes organizar las ventanas fácilmente con el dedo, con el trackpad del Magic Keyboard o mediante gestos.

iPadOS 26 estrena una nueva app Archivos, mucho más clara para localizar documentos en el iPad y en iCloud. La nueva vista en lista, las carpetas personalizables y la posibilidad de arrastrar archivos a apps del Dock mejoran notablemente la experiencia.

Además, llegan funciones muy familiares para los usuarios de Mac. Al abrir apps como Chrome o Vista Previa, puedes deslizar hacia abajo y mostrar una barra de menús completa con opciones como Archivo, Edición, Ver, Ventana o Ayuda. También aparecen los clásicos botones rojo, amarillo y verde en la esquina superior izquierda de las ventanas para minimizar o ampliar apps con un simple toque.

Apple ha añadido muchas funciones nuevas, algunas más útiles que otras según el tipo de usuario. La esperada Traducción en tiempo real también llega al iPad (en las apps Teléfono, FaceTime y Mensajes).

Otras novedades incluyen Atajos con nuevas automatizaciones integradas con Apple Intelligence, Teléfono que llega por fin al iPad, Apple Music con traducción de letras y transiciones entre canciones con ayuda de la IA, al estilo DJ, Juegos con la nueva app Games y la posibilidad de ajustar opciones sin salir del juego y Grabación de audio para profesionales que necesitan capturar sonido.

Multimedia

El iPad Pro cuenta con cuatro altavoces de alta fidelidad configurados en parejas de altavoces graves y agudos cerca de las esquinas. En función de si el iPad Pro está siendo usado en orientación horizontal o vertical, el sonido que se emite por cada altavoz varía para mantener la separación estéreo.

La calidad del sonido del iPad Pro es excelente, especialmente en comparación con otros tablets que cuentan con altavoces de mucha menor calidad.

El iPad Pro cuenta con cuatro micrófonos con «calidad de estudio» para llamadas y grabación de vídeo y audio. El audio se captura muy bien, lo cual es especialmente útil ahora que las apps de videoconferencia.

Centrándonos en las aplicaciones multimedia, la app Música reproduce canciones transferidas al tablet, compradas o almacenadas en iCloud, así como aquellas disponibles mediante la suscripción a Apple Music.

App Música

El iPad Pro también puede ser un buen aliado para disfrutar de películas. Dado que la pantalla tiene una relación de aspecto 4:3 más bien cuadrada, más pensada para la productividad que para ver vídeos, es habitual que se muestren franjas negras bastante anchas por encima y debajo de la imagen.

A la hora de ver películas, podemos hacer uso de apps de vídeo en streaming como YouTube, Netflix, Amazon Prime, Max, Disney Plus, Movistar+ o, por supuesto, Apple TV+.

La app de Fotos incluye funciones para editar fotografías y vídeos, también con herramientas de IA generativa para eliminar objetos o personas no deseadas.

Cámara

El iPad Pro incorpora una única cámara trasera, que cuenta con un sensor de 12 MP acompañado por una lente con apertura f/1.8 y estabilización óptica.

También encontramos un sensor LiDAR que permite medir la profundidad y, por tanto, está especialmente pensada para aplicaciones de Realidad Aumentada.

Apple ha apostado por la sencillez y la app ofrece pocas opciones con las que jugar a la hora de tomar una foto. No ofrece modos predefinidos, controles manuales (nivel de ISO, velocidad de disparo, balance de blancos, etc.) u otras funcionalidades que encontramos en otros dispositivos. Si buscas controles manuales, tendrás que instalar una app de terceros.

Cámara trasera

En condiciones de buena luz, la cámara principal del iPad Pro ofrece imágenes con buena nitidez y una correcta reproducción de colores.

Cuando la luz escasea, el ruido hace acto de presencia. Apple ha preferido dejar grano antes que suavizar la imagen con un procesado demasiado agresivo. El resultado es bueno pero está lejos de lo que obtienen los últimos iPhone, que incorporan un modo Noche que mejora mucho el rendimiento con poca luz.

Por alguna razón, Apple sigue sin permitir tomar fotografías en modo Retrato con la cámara trasera. Esta ausencia me ha sorprendido, ya que hubiera pensado que el escáner LiDAR de profundidad podría haber hecho esta tarea más sencilla. Incluso sin él, existen iPhone con una sola cámara que sí que ofrecen modo Retrato.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal del iPad Pro.



Fotografías tomadas con la cámara trasera en condiciones de buena luz

Fotografías tomadas con la cámara trasera en condiciones de escasa luz

La cámara principal es capaz de grabar vídeo 4K a 60 FPS con sonido estéreo, así como vídeo a cámara lenta a 120 o 240 FPS en 1080p. Es posible grabar vídeo en 4K a 30 FPS en formato ProRes.

Cámara frontal

En cuanto a la cámara frontal, cuenta con un sensor de 12MP con lente ultra gran angular con apertura f/2.0. Esta cámara permite grabar vídeo 1080p hasta 60 FPS y con el flash Retina que ilumina la pantalla con más brillo del normal para iluminar tu rostro.

Los selfies capturados con el iPad Pro ofrecen una buena calidad de imagen, con colores naturales. Además, gracias a la incorporación de la cámara TrueDepth, la cámara frontal es capaz de tomar fotografías en modo Retrato con una separación del fondo bastante acertada.

Fotografías tomadas con la cámara frontal

Una de las funcionalidades que ofrece la cámara frontal del iPad Pro es Encuadre Centrado, que combina la cámara ultra gran angular con IA para reconocer tu cara y colocarte en el centro del encuadre durante videollamadas.

Lo mejor de esta funcionalidad es que puedes moverte en la silla o incluso por la habitación, y la cámara te va siguiendo para mantenerte en el centro de la imagen. Si se acerca alguien a ti, la cámara lo reconoce y abre el encuadre para que aparezcáis ambos en la imagen.

La funcionalidad Encuadre Centrado no solo está disponible al realizar videollamadas con FaceTime sino que también se puede utilizar con apps de videoconferencias como Teams, Zoom o Webex.

Ahora bien, la app nativa de Cámara del iPad Pro no trae la funcionalidad de Encuadre Centrado, por lo que si quieres grabarte un vídeo en el que te muevas y se te vea siempre centrado, tendrás que recurrir a una app de terceros.

Un inconveniente de iPadOS a la hora de hacer videoconferencias es que la cámara frontal se desactiva cuando cambias de app (por motivos de privacidad, supongo). Esto significa que no puedes hacer multitarea ya que, nada más salir de la app, el resto de participantes dejan de verte. Lo que sí que puedes hacer es abrir otra app en pantalla dividida.

Magic Keyboard

El iPad Pro puede sustituir a un ordenador para ciertas tareas de productividad como escribir e-mails o crear documentos ofimáticos, por lo que el uso de un teclado y un ratón es algo muy interesante.

El Magic Keyboard se acopla magnéticamente a los conectores de la parte de atrás del iPad Pro. A diferencia de otros teclados, no utiliza una conexión Bluetooth para la comunicación, sino que la energía y los datos se transmiten a través de tres conectores magnéticos.

Esto resulta muy cómod, ya que no hay que preocuparse de activar Bluetooth en el iPad Pro ni tampoco es necesario emparejar el teclado. Además, así el teclado no necesita pilas.

El Magic Keyboard no solamente hace la función de teclado sino que también es una funda que lo protege por ambos lados. El iPad Pro queda flotando en el aire y es posible ajustar la inclinación de forma libre.

El Magic Keyboard posee un teclado con teclas retroiluminadas que ofrecen un recorrido adecuado, por lo que la experiencia de escribir no dista mucho de la que tenemos con un teclado convencional. Además, incorpora una hilera con teclas de función y la tecla Esc.

El Magic Keyboard incluye un trackpad que permite manejar las apps con un puntero como el de un ratón. Esto es especialmente útil en apps de ofimática como Word, Powerpoint o Excel, que fueron diseñadas para ser utilizadas con un ratón.

Por último, el Magic Keyboard incorpora un conector USB-C que permite dotar de energía al iPad Pro cuando está acoplado. La ventaja respecto a conectar el cable directamente al iPad Pro es que podemos desacoplar y acoplar el tablet cómodamente sin tener que estar poniendo y quitando el cable. Además, podemos utilizar el puerto USB-C del dispositivo para conectar un disco duro externo.

Precio y competidores

El iPad Pro con chip M5 está disponible a los siguientes precios.

Los modelos para educación parten desde 969 € y 1.319 €, respectivamente. Se ofrecen capacidades de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB, además de la opción de vidrio nanotexturizado, que incrementa el precio en 130 €.

En cuanto a los accesorios, el Apple Pencil USB-C cuesta 89 €, el Apple Pencil Pro cuesta 149 € y el Magic Keyboard cuesta 349 € / 399 € para los modelos de 11″ / 13″.

Si andas buscando un iPad potente pero no necesitas el modelo Pro, otra opción interesante dentro de Apple es el iPad Air, que está disponible en tamaños de 11″ y 13″ a partir de 649€ y 849€ respectivamente.

El iPad Air cuenta con una pantalla Liquid Retina, procesador Apple M3, 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB de almacenamiento, cámara trasera de 12MP f/1.8, cámara frontal de 12MP f/2.0, lector Touch ID integrado en el botón de inicio y altavoces estéreo. En mi opinión, es una excelente alternativa al iPad Pro si no no necesitas un hardware tan avanzado.

Mi opinión

El nuevo iPad Pro ya está aquí y, aunque no presenta grandes cambios respecto al modelo anterior, sigue siendo el tablet más «Pro» que puedes comprar. Comenzando con su diseño, el iPad Pro es una pieza de tecnología muy elegante con su chasis de aluminio, bordes laterales planos, marcos estrechos rodeando la pantalla y un cuerpo extremadamente delgado de solo 5,1 mm (o 5,3 mm en el modelo de 11″).

La presencia de Face ID en el iPad Pro sigue marcando para mí la diferencia. No hay nada que eche más de menos al utilizar otro tablet que la comodidad y rapidez de desbloqueo del iPad Pro con la cara.

El iPad Pro cuenta con un panel OLED llamado Ultra Retina XDR, que destaca por un altísimo brillo máximo (924 nits según mis mediciones), un contraste muy elevado, tecnología Pro Motion para adaptar la tasa de refresco entre 10 y 120 Hz. Y si todavía necesitas más, Apple ofrece una opción de vidrio nanotexturizado para flujos de trabajo profesionales más precisos que he probado y reduce en gran medida los reflejos.

Un aspecto que valoro del iPad Pro es la excelente calidad de sonido. Cuenta con cuatro altavoces cerca de las esquinas, cada uno de los cuales combina un altavoz de graves y agudos. El sonido que emiten es bastante potente y profundo para ser un dispositivo tan fino.

El rendimiento del iPad Pro no tiene rival, superando a cualquier otro tablet del mercado y a muchos portátiles del mercado. La clave de este rendimiento es el debut del procesador Apple M5, el más avanzado fabricado por Apple hasta la fecha.

Este chip viene acompañado por 12 GB de RAM en los modelos de 256 y 512 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM en los modelos de 1 y 2 TB de almacenamiento. Cuenta con conectividad WiFi 7, Bluetooth 6, USB 4 / Thunderbolt 3 y, en el modelo WiFi+celular, GPS y 5G (aunque ya no hay ranura SIM, sino que utiliza eSIM).

Con este hardware, el iPad Pro mueve con suavidad apps exigentes de edición de fotografía y vídeo, así como juegos 3D avanzados.

iPadOS 26 sigue sin ser un sistema operativo de escritorio, pero incorpora nuevas funciones para utilizar aplicaciones como ventanas que acercan la experiencia de macOS. Ahora bien, la mayoría de las apps profesionales para iPadOS (Adobe Photoshop, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, Logic Pro, Microsoft 365), son versiones recortadas de sus equivalentes para macOS, por lo que la potencia del iPad Pro está en gran parte desaprovechada.

Apple incorpora una cámara trasera de 12MP. Esta cámara cumple adecuadamente, aunque su rendimiento queda lejos de la de los iPhone. En el frontal, encontramos una cámara frontal ultra gran angular de 12 MP que te sigue cuando haces videollamadas o videconferencias con Teams, WebEx, Zoom, etc.

El iPad Pro está pensado para crear contenidos, por lo que es compatible con dos accesorios muy interesantes: el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard.

El Magic Keyboard cuenta con teclas retroiluminadas con un recorrido suficiente y un trackpad que permite manejar las apps con ratón. No necesita batería, ya que recibe energía del iPad Pro. Como aspecto destacado, incorpora una hilera de teclas de función y la tecla Esc, lo que permite mejorar la productividad. El Apple Pencil Pro resulta cómodo tanto para diseñadores gráficos como para usuarios normales que quieren tomar notas manuscritas o dibujar.

Como era de esperar dadas sus características, el precio del iPad Pro es elevado. El iPad Pro de 13″ se comercializa a partir de 1.449 € (WiFi, 256GB) y el modelo de 11″ a partir de 1.099 €. Si añadimos los accesorios Apple Pencil y Magic Keyboard, el precio supera al de muchos portátiles.

¿Merece la pena comprar el iPad Pro de 13″? Si vas a utilizar el tablet para navegar por Internet, visitar redes sociales, leer libros electrónicos, jugar esporádicamente y ver películas/series, el último iPad Air es una opción muy válida con un precio más asequible.

Ahora bien, si vas a utilizar el iPad para tareas de productividad avanzadas (por ejemplo, apps avanzadas de retoque fotográfico o edición de vídeo) o no puedes vivir sin Face ID, el iPad Pro con su potencia y funciones es, un año más, el mejor tablet que puedes comprar.

Lo mejor:

Diseño elegante con cuerpo de aluminio, marcos estrechos alrededor de la pantalla y dimensiones compactas.

Diseño elegante con cuerpo de aluminio, marcos estrechos alrededor de la pantalla y dimensiones compactas. Espectacular pantalla con brillo máximo muy elevado, contraste «infinito», gran fidelidad de color, pocos reflejos y tasa de refresco adaptable.

Espectacular pantalla con brillo máximo muy elevado, contraste «infinito», gran fidelidad de color, pocos reflejos y tasa de refresco adaptable. Rapidez y fluidez en el manejo de la interfaz, juegos, y aplicaciones exigentes (Final Cut Pro, Logic Pro, DaVinci Resolve, etc) gracias a un hardware más potente que muchos ordenadores.

Rapidez y fluidez en el manejo de la interfaz, juegos, y aplicaciones exigentes (Final Cut Pro, Logic Pro, DaVinci Resolve, etc) gracias a un hardware más potente que muchos ordenadores. Reconocimiento facial rápido y fiable que funciona tanto en horizontal como en vertical.

Reconocimiento facial rápido y fiable que funciona tanto en horizontal como en vertical. Sonido potente de alta calidad a través de los cuatro altavoces.

Sonido potente de alta calidad a través de los cuatro altavoces. Cámara frontal que hace seguimiento del encuadre mientras te mueves en videoconferencias.

Cámara frontal que hace seguimiento del encuadre mientras te mueves en videoconferencias. Conector USB Tipo-C con soporte USB 4 / Thunderbolt 3 que permite conectar periféricos. Conectividad WiFi 7 y 5G para redes de alta velocidad.

Conector USB Tipo-C con soporte USB 4 / Thunderbolt 3 que permite conectar periféricos. Conectividad WiFi 7 y 5G para redes de alta velocidad. Capacidades multiventana en iPadOS que permiten utilizar varias apps a la vez. Cada vez hay más apps avanzadas que tienen versión para iPadOS.

Capacidades multiventana en iPadOS que permiten utilizar varias apps a la vez. Cada vez hay más apps avanzadas que tienen versión para iPadOS. Compatibilidad con los Apple Pencil Pro y Magic Keyboard.

Compatibilidad con los Apple Pencil Pro y Magic Keyboard. Autonomía elevada y carga rápida (alrededor del 50% en 30 minutos)

Lo peor:

iPadOS presenta limitaciones frente a macOS y muchas apps aún no ofrecen las mismas funcionalidades que la versión de escritorio.

iPadOS presenta limitaciones frente a macOS y muchas apps aún no ofrecen las mismas funcionalidades que la versión de escritorio. Ausencia de bandeja SIM en la versión celular, ya que únicamente soporta eSIM.

Ausencia de bandeja SIM en la versión celular, ya que únicamente soporta eSIM. Precio elevado si no requieres tanta potencia.

