Análisis de la estación de energía BLUETTI Elite 30 V2 (+cupón descuento)

Bluetti es uno de los fabricantes que más variedad de equipos ofrece. Uno de sus productos más interesante es la estación de energía portátil BLUETTI Elite 30 V2, que fue presentada el pasado mes de octubre.

BLUETTI Elite 30 V2 es una estación de energía portátil económica pensada para el uso diario, el camping, los picnics y las escapadas de fin de semana. Ofrece 600 W de potencia nominal (hasta 1.500 W de potencia de pico) a partir de una capacidad de 288 Wh, manteniendo en funcionamiento dispositivos esenciales como teléfonos móviles, portátiles, drones y hervidores eléctricos gracias a sus 8 salidas.

Con un peso de solo 4,3 kg, también puede funcionar como SAI/UPS con conmutación inferior a 10 ms, proporcionando respaldo instantáneo a equipos críticos en situaciones de emergencia. Funciona de forma silenciosa, con un nivel de ruido de 30 dB, y está diseñada para una vida útil de hasta 10 años.

La estación de energía BLUETTI Elite 30 V2 tienen en la web oficial un precio de 269€, pero ahora está rebajado a 209€, que se convierten en 151,05€ con nuestro 🎫 código de descuento del 5% exclusivo teknofilobluetti.

He tenido oportunidad de probar esta estación de carga portátil y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Construcción

La estación BLUETTI Elite 30 V2 posee unas dimensiones de 250 × 178 × 168 mm y un peso de 4,3 kg, por lo que es un dispositivo que puede ser transportando en la mano sin dificultad, a diferencia de las estaciones de energía tradicionales de más capacidad.

La estación incorpora un asa para que sea fácil agarrarla. Se nota robusta y no hay riesgo de que se rompa por el uso.

Su batería permite un rango de funcionamiento entre -20ºC y 40ºC, por lo que no deberías tener ningún problema en utilizarla en cualquier situación. La temperatura de carga está entre 0ºC y 40ºC.

BLUETTI Elite 30 V2 no cuenta con protección frente al agua. De hecho, tiene ranuras a lo largo del cuerpo por las que puede entrar muy fácilmente agua y polvo, así que debes tener cuidado a la hora de elegir el lugar donde la colocas.

La estación de energía está fabricada en un cuerpo unibody de plástico en colores gris arena o verde salvia, con una construcción que da sensación de seguridad y calidad.

En el frontal, encontramos una pantalla LCD con una gran cantidad de información útil, como la capacidad de la batería, la potencia de entrada, la potencia de salida, la frecuencia de CA, el tiempo restante de autonomía, avisos de problemas e indicadores de estado.

La pantalla se ve bien incluso desde arriba, por lo que no tendrás que tirarte al suelo para ver lo que pone, como ocurre con otras estaciones de carga. Tener tanta información en la pantalla resulta muy útil para poder controlar el equipo sin tener que echar mano del smartphone.

En cuanto a los puertos de entrada de energía, ofrecen una potencia combinada máxima de 380W:

Puerto de entrada de corriente continua 1 puerto para vehículo o paneles solares XT60 (12-28V, 10 A, 200W)

Puerto de entrada de corriente alterna (en un lateral) 1 puerto (230V, 980W con carga máxima a 380W)



Los puertos de entrega de energía ofrecen una potencia combinada máxima de 600W y son los siguientes:

Puerto de mechero 1 puerto 12V/10A

Puerto de salida de corriente continua 2 puertos DC5521 (12V / 5A por puerto, 8A en total)

Puertos USB-A y USB-C 2 puertos USB-A (5V/3A por puerto, 15W en total) 1 puerto USB-C (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,15V/3A, 20V/5A, 28V/5A, 140W máx) 1 puerto USB-C (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A,15V/3A, 20V/5A, 100W máx)

Puerto de salida de corriente alterna 1 enchufes europeo (230V, 600W)



BLUETTI ha incorporado dos botones DC y AC en el frontal que permiten activar las salidas de corriente continua y alterna respectivamente.

Con la pantalla encendida y la salida de corriente alterna desactivada, puedes pulsar y mantener los botones DC y AC durante 2 segundos para entrar en el modo Ajustes. En este modo, es posible cambiar la frecuencia de salida (50 o 60 Hz), activar el modo elevador de potencia, establecer uno de los tres modos de carga AC y activar/desactivar WiFi y Bluetooth.

BLUETTI ha incluido dos cables en la caja, el cable de carga mediante corriente alterna (1,5m) y el cable de carga para el coche (0,72m).

Carga de la estación

Como he comentado en la sección anterior, es posible cargar la batería de la estación de energía mediante corriente alterna o corriente continua (paneles solares o vehículo). No es posible cargar la estación mediante los puertos USB que encontramos en el frontal, ya que estos puertos son solo de descarga.

El tiempo de carga utilizando corriente alterna es de aproximadamente 2 horas con el modo estándar (200 W máx) y 3 horas con el modo silencioso (200 W máx). También existe un modo Turbo que carga el 80% en solo 45 minutos (380 W máx.). En mis pruebas, estos tiempos han resultado ser muy cercanos a la realidad.

Por defecto, está activo el modo de carga Estándar, mientras que los modos Turbo y Silencioso se deben activar manualmente.

Suministro de energía

La estación de energía puede entregar una potencia total de 600 vatios a través de sus distintos puertos de salida. No es una cantidad tan elevada como otras estaciones de energía más grandes, pero es suficiente para un secador (600W), una máquina de hielo (200W), un proyector (200W), un portátil de gaming (150W), una guitarra eléctrica (120W), un ventilador (10W), una antena Starlink (30W), una neverita (60W), etc.

Además del modo de funcionamiento normal, BLUETTI Elite 30 V2 admite otros modos de funcionamiento: modo ECO o modo Elevador de potencia (1.500 vatios).

BLUETTI Elite 30 V2 ofrece capacidades de SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) que hacen que la alimentación de corriente alterna pase directamente a la toma de salida de corriente alterna, proporcionando energía de reserva a los dispositivos en menos de 10 milisegundos en caso de interrupción.

Ofrece cuatro modos de funcionamiento:

SAI Estándar: Se carga por completo utilizando una combinación de energía solar y red eléctrica, dando prioridad a la solar cuando está disponible. Mientras la red está activa, alimenta directamente los dispositivos conectados. Si se produce un corte de suministro, Elite 30 V2 toma el relevo de forma automática y sin interrupciones.

Se carga por completo utilizando una combinación de energía solar y red eléctrica, dando prioridad a la solar cuando está disponible. Mientras la red está activa, alimenta directamente los dispositivos conectados. Si se produce un corte de suministro, Elite 30 V2 toma el relevo de forma automática y sin interrupciones. SAI con control de tiempo: Permite ahorrar costes programando la carga en horas valle y el suministro de energía a los dispositivos durante las horas punta.

Permite ahorrar costes programando la carga en horas valle y el suministro de energía a los dispositivos durante las horas punta. SAI prioritatio PV: Optimiza el uso de la energía solar. Se carga inicialmente desde la red hasta un nivel de carga (SoC) determinado y, a continuación, cambia de forma fluida a la recarga mediante energía solar.

Optimiza el uso de la energía solar. Se carga inicialmente desde la red hasta un nivel de carga (SoC) determinado y, a continuación, cambia de forma fluida a la recarga mediante energía solar. SAI personalizado: Ofrece configuración avanzada, permitiendo personalizar los horarios de carga y descarga, establecer límites de SoC de la batería y controlar tanto la programación como los interruptores de entrada de la red eléctrica.

La capacidad de la batería de 288 Wh permite alimentar 14,5 horas un router de 12W, cargar 4 veces un portátil de 60W, utilizar 24 minutos un secador de 600W, etc.

El equipo viene con batería LiFePO₄, que supuestamente dura más de 10 años con más de 3.000 ciclos de carga.

La estación de energía funciona de forma bastante silenciosa, aunque, en algunas ocasiones, se activa el ventilador. En todo caso, incluso cuando el ventilador funciona, no hace demasiado ruido (<30 dB en modo silencioso).

App BLUETTI

BLUETTI ofrece una app (iOS | Android) que permite gestionar algunos aspectos de la estación de carga desde el móvil.

El emparejamiento entre la app y la estación se realiza mediante Bluetooth o por WiFi, siendo posible controlar la configuración desde cualquier lugar a través de Internet.

Desde la página principal de la app, podemos consultar rápidamente el nivel de carga restante, la autonomía esperada, la potencia de entrada de cada fuente de energía (corriente continua o alterna) y la potencia de salida de cada puerto (corriente alterna, corriente continua). También es posible activar las salidas de corriente continua o alterna.

En los Ajustes de la estación, podemos establecer el modo de carga (estándar, silenciosa o turbo), activar el modo ECO (ajustando la potencia y el tiempo de apagado en AC y DC), activar el modo elevador de potencia, actualizar el firmware, activar el LED y ajustar el tiempo de suspensión automática.

Precio

La estación de energía BLUETTI Elite 30 V2 tienen en la web oficial un precio de 269€, pero ahora está rebajado a 209€, que se convierten en 151,05€ con nuestro 🎫 código de descuento del 5% exclusivo teknofilobluetti.

Es un precio muy ajustado dada la gran potencia, capacidad y posibilidades de conexión de este equipo.