El Apple Watch Ultra 4 se filtra con nuevo diseño y sensores de salud mejorados

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Aunque el gran protagonista del evento de septiembre de Apple será previsiblemente el iPhone 18, junto con las novedades de inteligencia artificial de iOS 27 y el esperado iPhone plegable, la compañía también prepara cambios importantes en su gama de relojes inteligentes.

El modelo más interesante podría ser el Apple Watch Ultra 4, que según una nueva información publicada por MacRumors a partir de datos de DigiTimes, llegaría con un rediseño importante y nuevos sensores de salud. Si se confirma, estaríamos ante la renovación más ambiciosa de la familia Ultra desde su lanzamiento.

Hasta ahora, Apple ha mantenido una línea bastante continuista con sus relojes más avanzados: caja grande, diseño robusto, botón de acción, pantalla plana y un enfoque claramente orientado a deportistas, aventureros y usuarios que buscan más autonomía. El Apple Watch Ultra 4 podría romper parcialmente con esa fórmula.

El Apple Watch Ultra 4 podría estrenar un diseño más ambicioso

El informe habla de una renovación “mayor” y “completa”, aunque no concreta exactamente qué cambios veremos. Eso deja abiertas varias posibilidades: una caja más delgada, bordes más reducidos, una pantalla mejor aprovechada, menor peso o incluso una trasera rediseñada para acomodar nuevos sensores.

El Apple Watch Ultra siempre ha tenido una ventaja clara frente al Apple Watch convencional: es más resistente, tiene mejor autonomía y ofrece una pantalla más grande. Sin embargo, también es un reloj voluminoso. Para algunos usuarios, especialmente quienes tienen muñecas pequeñas, su tamaño puede resultar excesivo para llevarlo durante todo el día o dormir con él.

Por eso, un rediseño del Apple Watch Ultra 4 no tendría que ser necesariamente radical para resultar atractivo. Bastaría con que Apple lograse hacerlo algo más fino, cómodo y ligero sin sacrificar batería ni resistencia. Esa combinación podría convencer tanto a usuarios actuales del Ultra como a quienes hasta ahora lo han descartado por tamaño.

Nuevos sensores para mejorar las funciones de salud

La otra gran novedad estaría en los sensores. Según 9to5Mac, el Apple Watch Ultra 4 recibiría dos mejoras importantes: un rediseño significativo y una actualización relevante del conjunto de sensores.

Apple lleva años convirtiendo el Watch en uno de sus dispositivos más importantes para salud y bienestar. Funciones como el electrocardiograma, la detección de caídas, los avisos de frecuencia cardíaca irregular, el seguimiento del sueño o las alertas de emergencia han ido reforzando esa imagen de reloj que no solo sirve para entrenar o recibir notificaciones.

Con el Apple Watch Ultra 4, la compañía podría seguir avanzando en esa dirección. La presencia de nuevos sensores permitiría mejorar la precisión de algunas mediciones actuales y preparar el terreno para funciones más avanzadas en futuras versiones de watchOS.

La presión arterial vuelve a estar en el centro de los rumores

Uno de los apartados que más interés genera es el relacionado con la presión arterial. Apple ya introdujo las notificaciones de hipertensión con watchOS 26, una función que analiza patrones durante un periodo prolongado para detectar posibles indicios de presión arterial alta.

Esta función recibió autorización de la FDA en 2025 y está disponible en Apple Watch Series 9 y posteriores, así como en Apple Watch Ultra 2 y modelos más recientes. No mide la tensión con valores concretos como un tensiómetro tradicional, pero puede advertir al usuario si detecta patrones compatibles con hipertensión.

La posible mejora del Apple Watch Ultra 4 no sería, por tanto, simplemente “añadir presión arterial” desde cero. Lo más probable es que Apple busque refinar este sistema con sensores más precisos, mejores algoritmos o una detección más fiable. También podría ampliar las capacidades de las alertas, aunque cualquier función médica avanzada dependería de las aprobaciones regulatorias correspondientes.

El Apple Watch no sustituye a un tensiómetro

Conviene insistir en un punto importante: el Apple Watch no sustituye a un tensiómetro médico. Las notificaciones de hipertensión de Apple no ofrecen lecturas de presión sistólica y diastólica, sino que buscan patrones asociados a presión arterial alta mediante el sensor óptico de frecuencia cardíaca.

La propia documentación de Apple explica que la función puede detectar posibles patrones de hipertensión, pero no diagnostica la enfermedad ni detecta todos los casos. Si el reloj muestra una alerta, lo adecuado es consultar con un profesional sanitario y confirmar la situación con un dispositivo médico validado.

Esto no le resta valor a la función. Al contrario, puede ser útil precisamente porque muchas personas tienen hipertensión sin saberlo. Pero es importante entender bien qué hace el reloj y qué no hace.

La glucosa en sangre sigue siendo el gran objetivo a largo plazo

Después de avanzar en funciones relacionadas con presión arterial, el gran sueño de Apple sigue siendo la medición no invasiva de glucosa en sangre. Sería una de las mayores revoluciones posibles en un wearable, especialmente para personas con diabetes o usuarios que necesitan controlar mejor su salud metabólica.

Sin embargo, no parece que esta función vaya a estar lista para el Apple Watch Ultra 4. Apple lleva años investigando esta tecnología, pero medir glucosa sin pinchazos con precisión suficiente para un producto de consumo sigue siendo un desafío enorme.

Aun así, cada mejora en sensores, eficiencia energética y procesamiento de datos acerca un poco más ese futuro. El Apple Watch Ultra, por su mayor tamaño y posicionamiento premium, sería un candidato lógico para estrenar funciones de salud más avanzadas cuando estén listas.

Un rediseño podría impulsar las ventas del Apple Watch Ultra

El informe original también apunta a que los cambios del Apple Watch Ultra 4 podrían impulsar notablemente los envíos respecto al año anterior. Según la información recogida por MacRumors, el rediseño y los nuevos sensores podrían ayudar a elevar las ventas entre un 20% y un 30% frente a 2025.

Tiene sentido. Los relojes inteligentes no se cambian con la misma frecuencia que los smartphones, y muchos usuarios esperan una novedad visible antes de plantearse renovar. Una mejora interna puede ser bienvenida, pero un cambio de diseño suele tener mucho más impacto comercial.

Si Apple consigue que el Ultra 4 parezca realmente nuevo, y no solo una revisión del modelo anterior, podría atraer tanto a usuarios del Apple Watch Ultra original como a quienes todavía usan modelos Series y quieren dar el salto al reloj más avanzado de la marca.

El Apple Watch Series 12 sería una actualización más discreta

Mientras el Ultra 4 apunta a llevarse la mayor parte de los cambios, el Apple Watch Series 12 parece destinado a una renovación más conservadora. Según los rumores recopilados por 9to5Mac, el modelo estándar mantendría un diseño continuista, aunque incorporaría mejoras en sensores y eficiencia.

Esta estrategia encajaría con la forma habitual de actuar de Apple. La compañía suele alternar grandes cambios de diseño con generaciones más enfocadas en pulir la experiencia, mejorar la autonomía o añadir funciones de salud.

Para muchos usuarios, el Apple Watch Series 12 seguirá siendo la opción más equilibrada: más cómodo, más discreto y probablemente más asequible que el Ultra. Pero quienes quieran lo máximo en autonomía, resistencia y funciones avanzadas tendrán que mirar al Apple Watch Ultra 4.

Samsung también prepara competencia en la gama Ultra

Apple no está sola en esta categoría. Samsung también ha apostado por relojes más robustos y orientados al deporte con su gama Galaxy Watch Ultra, y se espera que la compañía prepare una renovación para competir directamente con el próximo modelo de Apple.

La rivalidad entre Apple Watch Ultra y Galaxy Watch Ultra es interesante porque ya no hablamos solo de relojes para recibir notificaciones. Ambos fabricantes quieren convertir sus wearables en dispositivos de salud preventiva, entrenamiento avanzado y acompañamiento diario.

La batalla estará en varios frentes: sensores, autonomía, diseño, resistencia, integración con el móvil y funciones inteligentes. Y, en ese terreno, Apple parte con la ventaja de un ecosistema muy sólido, pero Samsung puede presionar con diseños más atrevidos y una integración cada vez mayor con Android y Galaxy AI.

Un Apple Watch Ultra más cómodo sería una mejora enorme

Personalmente, creo que el cambio más deseado para el Apple Watch Ultra 4 no tiene por qué ser espectacular. Apple no necesita reinventar el reloj ni convertirlo en algo irreconocible. Lo que muchos usuarios agradecerían es un modelo algo más fino, más cómodo y menos aparatoso.

El Apple Watch Ultra tiene una pantalla excelente, buena autonomía y una construcción muy resistente, pero no es un reloj discreto. Se nota en la muñeca, y eso puede ser un problema para dormir, hacer ciertas actividades o llevarlo con ropa más formal.

Si Apple logra reducir el grosor o el peso sin perjudicar la batería, ya tendría una mejora muy importante. Si además añade sensores más precisos y nuevas funciones de salud, el Apple Watch Ultra 4 podría convertirse en una actualización mucho más atractiva de lo que parecía hace unos meses.