Apple pone fecha a la WWDC 2026: iOS 27, macOS 27 y mucha inteligencia artificial en camino

Apple ya ha puesto fecha a su gran cita anual para desarrolladores. La WWDC 2026 se celebrará del 8 al 12 de junio, con una keynote inaugural el lunes 8 de junio a las 19:00 horas en España peninsular. Como es habitual, el evento servirá para presentar las próximas grandes versiones de sus sistemas operativos: iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 y visionOS 27.

El lema elegido este año es “Coming bright up”, acompañado por una imagen luminosa de Apple Park y un guiño visual a Swift, el lenguaje de programación de Apple. No parece una elección casual: todo apunta a que la inteligencia artificial será una de las grandes protagonistas de esta edición.

La keynote será el 8 de junio

La presentación principal de la WWDC 2026 tendrá lugar el lunes 8 de junio a las 10:00 de la mañana hora del Pacífico, lo que equivale a las 19:00 horas en España peninsular. Apple emitirá el evento a través de sus canales habituales, incluyendo la web de Apple Developer, la app Apple Developer y YouTube.

Tras la keynote llegará la tradicional Platforms State of the Union, una presentación más técnica orientada a desarrolladores en la que Apple profundiza en las novedades de sus plataformas, herramientas y frameworks. Esta sesión comenzará a la 1:00 de la tarde hora del Pacífico, es decir, a las 22:00 horas en España peninsular.

Aunque la WWDC será principalmente online y gratuita, Apple también organizará una experiencia presencial en Apple Park para desarrolladores y estudiantes seleccionados, que podrán ver la keynote desde Cupertino y participar en actividades con ingenieros y diseñadores de la compañía.

iOS 27 será el gran protagonista

Como cada año, el foco principal estará en el iPhone. iOS 27 debería marcar el camino de la próxima generación de software de Apple, y todas las miradas estarán puestas en cómo evolucionará Apple Intelligence tras un año en el que la compañía ha tenido que acelerar para no quedarse atrás frente a Google, OpenAI, Anthropic y otros grandes actores del sector.

Apple ya ha confirmado que la WWDC 2026 mostrará “avances en inteligencia artificial” junto a nuevas herramientas de software y desarrollo. Aunque la compañía no ha detallado todavía qué funciones veremos, es razonable esperar mejoras en Siri, nuevas capacidades de automatización, herramientas más inteligentes para apps del sistema y una integración más profunda de modelos generativos en el ecosistema.

La gran duda es si Apple conseguirá convencer a los usuarios de que su apuesta por la IA va más allá de funciones aisladas. La compañía llegó tarde al boom de la inteligencia artificial generativa, y la WWDC 2026 puede ser el momento en el que intente demostrar que todavía tiene mucho que decir.

Siri podría vivir su mayor cambio en años

Uno de los puntos más esperados será la evolución de Siri. El asistente de Apple lleva mucho tiempo siendo criticado por ir por detrás de alternativas más modernas, especialmente en comprensión contextual, conversación natural y capacidad para ejecutar tareas complejas.

La WWDC 2026 podría ser el escenario en el que Apple muestre una Siri mucho más capaz, integrada con Apple Intelligence y preparada para entender mejor lo que el usuario quiere hacer dentro de sus apps y dispositivos.

Aquí entra en juego un elemento especialmente interesante: la colaboración entre Apple y Google. A comienzos de 2026, Apple alcanzó un acuerdo plurianual con Google para utilizar modelos Gemini y tecnología de Google Cloud en la próxima generación de sus modelos fundacionales y en futuras funciones de Apple Intelligence, incluyendo una Siri más personalizada.

Esto significa que la WWDC 2026 no solo será importante para los usuarios de Apple. También tendrá interés para quienes siguen de cerca el ecosistema Android y la estrategia de Google en inteligencia artificial.

Apple Intelligence se enfrenta a su prueba más importante

Apple presentó Apple Intelligence como una capa de inteligencia personal integrada en el iPhone, el iPad y el Mac. Su planteamiento siempre ha sido distinto al de otros competidores: más privacidad, más procesamiento en el dispositivo y una integración más discreta dentro del sistema.

El problema es que el mercado se ha movido muy rápido. Los usuarios ya comparan cualquier asistente con ChatGPT, Gemini o Claude, y esperan respuestas fluidas, contexto real y capacidad para resolver tareas sin demasiada fricción.

Por eso, la WWDC 2026 puede ser una de las conferencias más importantes de Apple en los últimos años. La compañía necesita enseñar algo más que retoques visuales o pequeñas funciones repartidas por el sistema. Necesita demostrar que Apple Intelligence puede convertirse en una parte central de la experiencia, no en un conjunto de herramientas interesantes pero poco visibles.

macOS 27, iPadOS 27 y visionOS 27 también tendrán mucho que decir

Aunque el iPhone suele acaparar titulares, la WWDC es una conferencia de plataformas. Eso significa que también habrá novedades importantes para macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 y visionOS 27.

En el Mac, Apple podría seguir reforzando la productividad, la continuidad con el iPhone y las funciones inteligentes integradas en apps del sistema. Tras los cambios visuales introducidos en generaciones anteriores, será interesante ver si macOS 27 apuesta por más inteligencia contextual, mejoras en Spotlight, automatización o integración con herramientas de trabajo.

En el iPad, la gran pregunta volverá a ser la productividad. Apple ha ido acercando el iPad a una experiencia más cercana a la de un ordenador, pero todavía existe debate sobre hasta qué punto iPadOS debe parecerse a macOS o mantener su propia identidad.

visionOS 27 también será clave. Apple Vision Pro necesita seguir justificando su lugar dentro del ecosistema, y la inteligencia artificial podría ayudar mucho en experiencias espaciales, productividad, accesibilidad y creación de contenido.

Más de 100 sesiones para desarrolladores

Más allá de la keynote, Apple ofrecerá durante toda la semana más de 100 vídeos técnicos, laboratorios online, sesiones en grupo y encuentros con expertos de la compañía. La WWDC sigue siendo, ante todo, un evento para desarrolladores, aunque el gran público la siga por las novedades de iPhone, Mac y Apple Watch.

Estas sesiones serán importantes para entender hasta dónde llegarán las nuevas herramientas de desarrollo. Si Apple quiere que Apple Intelligence sea algo más que una función propia del sistema, necesita abrir capacidades a los desarrolladores para que puedan integrarlas en sus aplicaciones.

La compañía ya ha mostrado interés en que los desarrolladores puedan aprovechar modelos de inteligencia artificial dentro de sus apps, pero la WWDC 2026 debería aclarar qué nuevas APIs, frameworks y herramientas estarán disponibles.

La sombra de Google I/O será alargada

La fecha llega en un momento especialmente interesante. Google I/O 2026 arranca justo antes, y eso significa que Apple tendrá que responder a una semana cargada de anuncios sobre Android, Gemini y el ecosistema de Google.

Durante años, la comparación entre iOS y Android se centraba en diseño, rendimiento, privacidad o integración entre dispositivos. Ahora, la batalla se ha desplazado claramente hacia la inteligencia artificial. Google lleva tiempo integrando Gemini en Android, Workspace, búsqueda, asistentes y dispositivos, mientras que Apple intenta avanzar sin renunciar a su discurso de privacidad.

La paradoja es que ambas compañías estarán más conectadas que nunca. Si los nuevos modelos de Apple Intelligence se apoyan en tecnología Gemini, la WWDC 2026 podría mostrar hasta qué punto Apple está dispuesta a apoyarse en Google para acelerar su estrategia de IA.