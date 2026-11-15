Análisis del BOOX Note Air6 C: tinta electrónica a color con Android 16

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Ve directamente a Mi opinión sobre el BOOX Note Air6 C para saber para quién lo elegiría y si merece la pena cambiar desde el Air5 C.

BOOX lleva años tratando de juntar en un mismo aparato el lector de libros, el cuaderno y algunas de las funciones de una tableta Android. El BOOX Note Air6 C encaja en esa idea: una pantalla de tinta electrónica a color de 10,3 pulgadas, un lápiz incluido y espacio suficiente para trabajar con PDF sin cargar con un portátil.

La tableta y el lápiz cuestan 579,99€, siendo el teclado opcional. A continuación, os presento mi análisis sobre este dispositivo.

Apartados del análisis

Diseño del BOOX Note Air6 C

El BOOX Note Air6 C es interesante por su diseño, similar a un cuaderno de escritorio que se puede llevar en la mochila. Su carcasa de aluminio mide 225 × 192 × 5,8 mm y pesa unos 440 g. La pantalla de 10,3 pulgadas da margen para anotar un PDF, aunque el conjunto es bastante más grande que un lector pensado para sostenerlo con una mano durante horas.

El margen lateral ancho deja sitio para apoyar el pulgar sin tapar el texto. Al otro lado están los dos botones físicos configurables, que me parecen más prácticos para pasar páginas que tener que buscar el borde táctil cada vez. La rotación automática permite cambiar la orientación según la tarea: en horizontal tiene más sentido un PDF a dos columnas o un teclado que una novela.

El botón de encendido integra un lector de huellas. Lo agradezco como planteamiento en un equipo que puede guardar notas de reuniones y documentos de trabajo: es una forma cómoda de mantener el bloqueo activado. En el lateral también están el USB-C y la ranura microSD.

BOOX incluye el Pen3, un cable USB-C, la herramienta para la bandeja y la documentación. El lápiz se acopla al lateral con un imán. Para llevarlo en la mochila, yo optaría por una funda con retención, ya que el imán facilita tenerlo a mano, pero un tirón al sacarlo de un compartimento estrecho puede hacer que se caiga.

El chasis fino es uno de sus atractivos, aunque la funda añade volumen y peso. Si la idea es leer principalmente en la cama o en el transporte público, puede ser mejor optar por un lector pequeño. Si tu idea es consultar notas, manuales y documentos A4, agradecerás disponer de esta superficie extra.

Pantalla de tinta electrónica a color

La pantalla E Ink Kaleido 3 de 10,3 pulgadas trabaja a dos resoluciones: 2.480 × 1.860 píxeles y 300 ppp en blanco y negro, y 1.240 × 930 píxeles y 150 ppp en color. Puede representar 4.096 colores. Esa distinción importa: una línea negra de texto fino y la leyenda de un gráfico en color no tienen el mismo nivel de detalle.

Para mí, el mejor argumento del color es funcional. Permite distinguir un subrayado de una nota al margen, separar series en un gráfico o mantener el código de colores de un documento. Para fotografía, revistas de diseño o cómics en los que importa el acabado del original, prefiero una LCD u OLED. La paleta de Kaleido tiene un aspecto más apagado y el detalle de las zonas coloreadas es inferior.

El filtro de color también oscurece el fondo respecto a un panel monocromo, por lo que si vas a utilizar este dispositivo para leer contenidos principalmente en blanco y negro, tendrás una mejor experiencia si eliges un modelo monocromo.

La luz frontal con ajuste cálido y frío compensa ese efecto en interiores. Con luz ambiental suficiente, la pantalla reflectante puede usarse con la iluminación apagada. Si lo que más me importa es leer texto negro de noche o maximizar el contraste, un lector monocromo sigue teniendo sentido.

BOOX Super Refresh (BSR) permite ajustar la velocidad de refresco a la aplicación. En un libro, conviene elegir un modo que priorice la nitidez, mientras que para moverte por una web o un PDF ampliado, es mejor escoger uno más rápido. Cuanto más rápido se redibuja la imagen, más fácil es que queden restos de la anterior. Un refresco completo los limpia a cambio de un parpadeo visible.

El panel es táctil y tiene una superficie antirreflejos. El dedo va bien para mover una página o cambiar de aplicación y el Pen3 tiene sentido al escribir o seleccionar texto con precisión. Ni el modo más rápido sustituye la fluidez de una pantalla convencional para vídeo, animaciones o desplazamientos prolongados.

Hardware, rendimiento y conectividad

En el interior encontramos un procesador de ocho núcleos fabricado en 4 nm., que todo apunta a que se trata del Qualcomm Dragonwing Q6690. BOOX habla de hasta un 40 % más de velocidad al pasar páginas.

La versión europea tiene 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Esa configuración me parece equilibrada para una biblioteca, notas y varias aplicaciones de trabajo.

La microSD admite hasta 2 TB según BOOX. Me parece especialmente útil para mover bibliotecas y guardar archivos sin depender de la nube. El USB-C también sirve para transferir archivos y admite OTG, una opción práctica para conectar un accesorio compatible.

Hay Wi-Fi, Bluetooth 6.0, dos altavoces y micrófono integrado. Los altavoces son útiles para un audiolibro o para comprobar una grabación. No hay cámara ni datos móviles en este dispositivo, dos diferencias que pesan si se busca sustituir a una tableta de uso general.

Funcionalidades, lectura y toma de notas

El Air6 C llega con Android 16 y Google Play. Para mí, la ventaja es que puedo mantener mis bibliotecas y servicios habituales en el mismo dispositivo: instalar Kindle o Kobo, consultar archivos o usar una aplicación de lectura distinta.

Las aplicaciones de Android no se adaptan todas igual a la tinta electrónica, especialmente las que abusan de las transiciones o esperan un panel con refresco rápido.

BOOX anuncia más de tres años de actualizaciones de firmware desde el lanzamiento, aunque eso no equivale a una promesa de tres grandes saltos de Android.

NeoReader es el punto de partida para EPUB, PDF y otros formatos, como MOBI, AZW3, DJVU o CBZ. Es importante distinguir la compatibilidad con el formato de la protección de una compra. Para un libro con DRM ligado a una tienda, es necesario utilizar la aplicación que corresponde.

La aplicación Notas ofrece plantillas, distintos pinceles, capas y herramientas para ordenar y buscar apuntes. La selección con lazo me parece particularmente útil: permite mover un bloque escrito a mano sin rehacer la página. También está el reconocimiento de escritura para convertir apuntes en texto; si los voy a reutilizar, revisaría la transcripción, especialmente nombres propios y abreviaturas.

El BOOX Pen3 usa tecnología EMR, no necesita batería y reconoce 4.096 niveles de presión. También admite inclinación con herramientas compatibles y guarda puntas de recambio en el capuchón. La película de la pantalla aporta algo de fricción al trazo, y BOOX recomienda no retirarla.

El Pen3 no tiene botón lateral ni goma física, de modo que borrar implica cambiar de herramienta o recurrir a los gestos que admita la aplicación.

Calendar Memo permite vincular notas con fechas y recuperarlas por contexto.

Dual Notes añade un flujo de trabajo en paralelo para consultar y anotar documentos. Le veo sentido al revisar un informe mientras preparas una lista de correcciones o al pasar notas a un cuaderno sin perder la página de origen.

La división reduce el ancho de cada vista, de modo que para maquetaciones densas es preferible alternar entre vistas completas

Para mover archivos, puedes usar BOOXDrop en la red local o una microSD si no tienes conexión. BOOX ofrece 10 GB de almacenamiento en Onyx Cloud e integración con servicios como Google Drive, Readwise y Zotero

Talk Insights permite transcribir y resumir grabaciones, pero actualmente no está todavía activada en España.

Funda con teclado para el BOOX Note Air6 C

BOOX vende una funda con teclado compatible con los Note Air5 C y Air6 C. Se acopla magnéticamente y se conecta mediante contactos físicos, así que no exige emparejarla por Bluetooth ni cargar el teclado aparte. Si ya tienes la del Air5 C, la posibilidad de reutilizarla cambia el coste de pasar al nuevo modelo.

Le veo sentido para redactar notas, responder correo o preparar un esquema con el documento de referencia abierto. El soporte coloca la pantalla en horizontal y libera espacio para escribir. Para sesiones largas de edición en varias ventanas, seguiría eligiendo un portátil con una pantalla que responda más deprisa al cursor y al desplazamiento.

El accesorio incorpora USB-C de paso para la carga. Ese detalle importa si se usa como equipo de mesa: se puede mantener el conjunto conectado sin desmontar la tableta. Cuando lo que quiero es tomar notas a mano, quitaría el teclado para recuperar la ligereza del chasis.

Batería y autonomía del BOOX Note Air6 C

La batería es de 3.700 mAh y se recarga por USB-C. En mis pruebas, he registrado un consumo aproximado del 4-5 % al leer y del 8-10 % al escribir notas.

Para estirar la autonomía, puedes bajar la iluminación frontal cuando ya hay suficiente luz ambiental y reservar los modos rápidos para las aplicaciones que se beneficien de ellos. También puedes desconectar el Wi-Fi si solo necesitas libros y notas locales.

Si lo vas a llevar a una reunión o a clase, es buena idea cargarlo la víspera cuando la sesión requiera escribir mucho o consultar documentos pesados. Para leer unos capítulos al día, el patrón se parece más al de un lector que solo debes cargar pasados muchos días. Para una jornada con navegador, pantalla dividida y teclado, prefiero pensar en él como una tableta.

Precio y alternativas en España

El BOOX Note Air6 C se vende por 579,99€ en la versión estándar sin la funda con teclado. El Pen3 se incluye con la tableta.

Frente a un Kindle Colorsoft, el de BOOX resulta más adecuado si quieres anotar documentos grandes, escribir a mano y mezclar servicios de lectura. Si solo vas a leer novelas y buscas un dispositivo fácil de sostener, podrías considerar un lector más pequeño.

Un Kindle Scribe Colorsoft es otra referencia si lo que buscas es una gran pantalla para leer y escribir. La decisión depende del ecosistema: me atrae BOOX para abrir archivos de distintas procedencias y configurar cómo trabajo con ellos.

Mi opinión sobre el BOOX Note Air6 C

El BOOX Note Air6 C me parece una de las propuestas más versátiles para quien quiere leer documentos, escribir a mano y tener varias bibliotecas en un mismo sitio. Sus 10,3 pulgadas me parecen un buen punto medio: hay sitio para dibujar un esquema y anotar un PDF, y todavía es razonable transportarlo con los demás materiales de trabajo.

Lo que más valoro es que el color tenga una utilidad concreta. Puedo asignar un color distinto a correcciones, citas y tareas para identificarlas de un vistazo, sin obligarme a usar un tablet con batería limitada. A cambio acepto un fondo más oscuro y una paleta de color más suave. Si el color no tiene un papel en tus notas o documentos, te recomiendo que elijas una pantalla monocroma.

El otro argumento es Android 16. La libertad de elegir aplicaciones me parece importante. El coste de esa libertad es invertir algo de tiempo en aprender el software y ajustar el refresco de las aplicaciones que más usas. La experiencia más coherente sigue estando en las herramientas nativas de BOOX para leer y tomar notas.

Por 579,99€, lo escogería si ambos usos forman parte de tu rutina y quieres quitar papel de la mesa sin renunciar a escribir a mano. Con un Air5 C que ya cumple, esperaría. Y si tu prioridad es ver vídeo, trabajar con color preciso o pasar el día en aplicaciones con mucho movimiento, elegiría un tablet con pantalla convencional.

Lo mejor y lo peor del BOOX Note Air6 C

Lo mejor

Pantalla de 10,3 pulgadas: hay sitio para anotar PDF, con texto nítido a 300 ppp en blanco y negro y color útil para gráficos y subrayados.

hay sitio para anotar PDF, con texto nítido a 300 ppp en blanco y negro y color útil para gráficos y subrayados. Luz frontal con ajuste cálido y frío: puedo adaptarla a la habitación y apagarla si hay suficiente luz ambiental.

puedo adaptarla a la habitación y apagarla si hay suficiente luz ambiental. Refresco configurable por aplicación: puedo priorizar la nitidez para leer y dar más agilidad al navegador cuando necesito desplazarme.

puedo priorizar la nitidez para leer y dar más agilidad al navegador cuando necesito desplazarme. Pen3 incluido: funciona sin batería, reconoce 4.096 niveles de presión y se acopla magnéticamente al lateral.

funciona sin batería, reconoce 4.096 niveles de presión y se acopla magnéticamente al lateral. Cuadernos fáciles de reorganizar: el lazo permite mover apuntes sin reescribirlos, y las etiquetas y la búsqueda ayudan a recuperarlos.

el lazo permite mover apuntes sin reescribirlos, y las etiquetas y la búsqueda ayudan a recuperarlos. Android 16 y Google Play: puedo reunir en el mismo dispositivo mis bibliotecas de Kindle y Kobo y los archivos que leo con las aplicaciones de BOOX.

puedo reunir en el mismo dispositivo mis bibliotecas de Kindle y Kobo y los archivos que leo con las aplicaciones de BOOX. Almacenamiento ampliable y transferencia local: la microSD da margen para guardar PDF y cómics, y BOOXDrop permite mover archivos por la red local.

la microSD da margen para guardar PDF y cómics, y BOOXDrop permite mover archivos por la red local. Chasis fino y controles físicos: el grosor de 5,8 mm facilita llevarlo en la mochila, y los botones configurables permiten pasar página sin tocar la pantalla.

Lo peor

Contraste y resolución en color: el filtro de color oscurece el fondo y la resolución en color se queda en 150 ppp.

el filtro de color oscurece el fondo y la resolución en color se queda en 150 ppp. Refresco de la tinta electrónica: los modos más rápidos sacrifican nitidez y pueden dejar estelas de la imagen anterior.

los modos más rápidos sacrifican nitidez y pueden dejar estelas de la imagen anterior. Precio y accesorios: me parece caro si solo lo quieres para leer, y la funda con teclado se vende por separado.

me parece caro si solo lo quieres para leer, y la funda con teclado se vende por separado. Aplicaciones y funciones con limitaciones: las aplicaciones de terceros no siempre aprovechan bien la pantalla o el lápiz, y la disponibilidad de Talk Insights depende de la región.

Preguntas frecuentes sobre el BOOX Note Air6 C

¿En qué mejora el BOOX Note Air6 C al BOOX Note Air5 C? El Air6 C incorpora un procesador de ocho núcleos de 4 nm, Android 16 y Bluetooth 6.0. Mantiene la tecnología Kaleido 3, las 10,3 pulgadas y los 300 ppp en blanco y negro y 150 ppp en color.

¿El BOOX Note Air6 C incluye lápiz? Sí. El BOOX Pen3 viene en la caja, funciona sin batería y reconoce 4.096 niveles de presión. La funda con teclado se compra por separado o en un lote.

¿Se pueden leer libros de Kindle y anotar PDF en el BOOX Note Air6 C? Sí. Se puede instalar Kindle desde Google Play para acceder a la biblioteca de Amazon. Para anotar PDF, usaría NeoReader, que permite escribir en la página con el lápiz y exportar según el tipo de documento.

¿Se puede ampliar el almacenamiento del BOOX Note Air6 C? Sí. El modelo de la tienda europea tiene 64 GB internos y admite tarjetas microSD de hasta 2 TB. La tarjeta es especialmente práctica para PDF, cómics y otros archivos locales.

¿Cuánto cuesta el BOOX Note Air6 C en España? El precio en Europa es de 579,99€.