Análisis de Galaxy SmartTag 2, la nueva etiqueta rastreadora de Samsung

Samsung lanzó a la venta en España la Galaxy SmartTag original a principios del año 2021. Se trataba de un localizador Bluetooth de objetos, que podía colocarse junto a cualquier objeto que quisiéramos rastrear con nuestro smartphone.

Este año, Samsung ha lanzado la nueva generación Galaxy SmartTag 2 (🛒28,99€), que ofrece una batería de mayor duración, más resistencia a la intemperie y un mayor alcance de la señal con Bluetooth de baja energía (BLE). Además, es compatible con UWB para una localización más precisa.

He tenido oportunidad de probar la Galaxy SmartTag 2 con un smartphone Galaxy S23 Ultra durante varios días y, a continuación, os traigo mis impresiones.

👉 Índice

Diseño

Con unas dimensiones de 28.8 × 52.4 × 8.0 mm, la Galaxy SmartTag2 también es más pequeña que el modelo anterior, por lo que puede caber en espacios más reducidos de los bolsos y pasar desapercibida entre las llaves.

El aro también es más grande para enganchar llaveros fácilmente y tiene un anillo de metal en el interior para una mayor durabilidad.

Es posible acoplar la SmartTag 2 a objetos cotidianos como un llavero, el collar de una mascota, una maleta o mochila, el bolso, una bicicleta o incluso el interior del coche. Está disponible en colores blanco y negro.

Sin embargo, no es suficientemente pequeña para colocarla en ciertos objetos de pequeño tamaño como unas gafas o el mando a distancia. Tampoco cabe demasiado bien en la cartera ya que, aunque no es muy grande, tiene un grosor de 0,8 cm en la parte central que hace que abulte bastante.

La SmartTag cuenta con clasificación IP67 para resistencia a polvo y lluvia, lo que significa que puede aguantar perfectamente la lluvia, así como un chapuzón imprevisto.



Funcionamiento

La Galaxy SmartTag 2 es compatible con Bluetooth 5.3 y UWB (Ultra Wideband), que permite localizar objetos con mucha más precisión siempre que tengas un smartphone compatible. El Samsung Galaxy S23 Ultra que he utilizado para probarla sí que incorpora esta tecnología.

La configuración inicial es muy sencilla. Basta con acercar la Galaxy SmartTag 2 al teléfono para que este la detecte y comience el proceso de configuración.

Es posible asignar un nombre y un icono a la Galaxy SmartTag 2 para diferenciarlas fácilmente en el mapa si tienes varias. También puedes compartir su ubicación con otras personas, lo que resulta útil si, por ejemplo, colocas la SmartTag en unas llaves que usen varios miembros de la familia o una mascota.

La Galaxy SmartTag 2 hace uso del servicio SmartThings Find, que ayuda a los usuarios de Galaxy a rastrear y localizar dispositivos compatibles, como smartphones, tablets, smartwatches , auriculares y, por supuesto, etiquetas SmartTag.

Este servicio solo está disponible en smartphones Samsung, por lo que no pienses en comprar la etiqueta Galaxy SmartTag 2 si tienes un smartphone de otro fabricante, ya que no podrás utilizarla.

En la app, puedes ver la ubicación de la Galaxy SmartTag 2 en tiempo casi real (si hay dispositivos Galaxy cerca del dispositivo para registrar su ubicación y enviarla a los servidores de Samsung). También es posible ver el historial de ubicaciones de los últimos 7 días, de nuevo siempre que haya habido otros dispositivos Galaxy cerca del dispositivo durante ese tiempo.

En caso de que optes por colocar la Galaxy SmartTag 2 a una mascota, Samsung ofrece una funcionalidad llamada Pet Care que permite registrar la duración y ruta de cada paseo que des con tu mascota. Como no tengo perro, no he podido utilizarla.

En caso de que hayas perdido la etiqueta, puedes pulsar sobre «Buscar cerca» para localizarla. Si estás dentro del alcance Bluetooth del dispositivo (unos 120 metros en condiciones ideales), la app de SmartThings muestra una barra de proximidad circular que aumenta o disminuye a medida que te acercas o te alejas de la etiqueta — como si jugaras a frío o caliente.

Dado que Bluetooth no fue diseñado para este cometido, la intensidad de la barra de proximidad se puede mover de forma algo errática ya que depende de las reflexiones de las ondas en los objetos cercanos. Una vez que estás suficientemente cerca, comienzas a ver una indicación más precisa de la distancia a la que te encuentras (por ejemplo, 8 metros), y cuando se alcanza conectividad UWB, se muestra también una flecha que apunta en la dirección en la que se encuentra.

He probado a esconder el llavero con la Galaxy SmartTag 2 por la casa y le he pedido a otra persona que lo buscase utilizando la app SmartThings con un Samsung Galaxy S23 Ultra.

Lo ha encontrado, pero en varias ocasiones la barra de proximidad le indicaba que se estaba alejando cuando, en realidad, se estaba acercando, por lo que el proceso de búsqueda puede ser algo lento en interiores, donde las reflexiones de las paredes juegan malas pasadas.

También es posible hacer que la etiqueta emita un sonido para que sea más fácil localizarla. Dentro de casa, el sonido se escucha bastante bien, pero, en exteriores, es poco probable que te sirva de ayuda, ya que no suena con mucha potencia.

Gracias a la incorporación de la tecnología UWB, cuando estás cerca de la etiqueta, la pantalla del móvil muestra una flecha con la dirección en la que se encuentra la etiqueta. Samsung ofrece incluso una herramienta de Realidad Aumentada que superpone esta información con una imagen real del entorno captada por la cámara trasera.

Otra funcionalidad interesante es Notificar si se olvida, que te avisa si te dejas la SmartTag 2 olvidada. Es posible añadir una lista de lugares en los que, aunque te dejes la SmartTag 2, no recibirás ninguna notificación.

Si pierdes la Galaxy SmartTag 2 y no consigues localizarla, puedes activar el modo Perdido, que aporta varias funciones:

Muestra la información de contacto registrada y un mensaje de emergencia en el smartphone de la persona que encuentra la etiqueta gracias a NFC, independientemente del sistema operativo.

Recibes una notificación cuando alguien encuentre esta etiqueta.

Bloquea la vinculación para que la etiqueta no pueda asociarse con otra cuenta.

La etiqueta Galaxy SmartTag 2 incluye un botón y es posible personalizar dos comandos de SmartThings tocando el botón una vez o manteniéndolo pulsado. Por ejemplo, si tienes una bombilla compatible con SmartThings, puedes hacer que se encienda o se apague si pulsas el botón. También es posible enviar una notificación a una persona, cambiar el modo de seguridad de tu casa, ejecutar una rutina de IFTTT, etc.

Incluso es posible hacer que tu smartphone suene si pulsas el botón dos veces, lo que puede resultar útil si no sabes dónde lo has dejado pero tienes la SmartTag 2 a mano.

Con una pila CR2023 reemplazable, la Galaxy SmartTag 2 ofrece una autonomía de hasta 500 días, que supera la del modelo anterior (165 días) e incluso la de las AirTags de Apple, que duran aproximadamente un año con una sola pila CR2032.

Por último, la etiqueta Galaxy SmartTag está a la venta por 🛒 28,99€ en España (también está disponible en packs de cuatro unidades por 🛒 92,99€).

Conclusiones

La Galaxy SmartTag 2 es un paso adelante respecto a su antecesora, ya que su tamaño se ha visto reducido a la vez que su resistencia al agua y el polvo ha aumentado hasta IP67. Su nuevo diseño, con un aro metálico, facilita que enganches la etiqueta a un llavero.

Esta etiqueta es un accesorio útil para encontrar objetos perdidos, tanto si están fuera de tu alcance — gracias a la red SmartThings Find — como si están cerca de ti utilizando la conectividad Bluetooth y UWB. Esta última permite mostrar con precisión la distancia y dirección en la que debes desplazarte para localizarla, siempre que estés a unos 6-8 metros según mis pruebas.

En general, el proceso de búsqueda funciona bien, aunque en interiores las reflexiones con las paredes a veces hacen que las indicaciones no sean precisas. Nada que no se pueda solucionar moviéndote por la casa hasta que la señal mejore.

La Galaxy SmartTag 2 posee un altavoz y, si estás en un sitio con poco ruido, puede resultar más fácil localizar la etiqueta siguiendo el rastro del sonido que usando la barra de proximidad. En exteriores, sin embargo, es poco probable que el altavoz sirva de mucho, porque su volumen máximo es escaso.

Su principal ventaja frente a otros competidores es el respaldo de la comunidad de usuarios de dispositivos Galaxy para encontrar objetos sin conexión. A su vez, esta es también su mayor desventaja, ya que solamente puedes utilizar Galaxy SmartTag 2 con un smartphone Galaxy.

Con una autonomía de 500 días, la Galaxy SmartTag 2 ofrece una gran cantidad de tiempo de uso, por lo que no tendrás de reemplazar la batería cada poco tiempo por miedo a que quede inutilizada.

La posibilidad de iniciar acciones pulsando sobre el botón físico de la etiqueta puede resultar útil si tienes objetos inteligentes en casa (por ejemplo, bombillas inteligentes). También es posible hacer que suene el smartphone, en caso de que no sepas dónde lo has colocado.

En conclusión, la Galaxy SmartTag 2 es un buen accesorio para acoplar a objetos que no quieras perder, como las llaves, la cartera, la mochila, el bolso, el abrigo, el coche o incluso una mascota. Si eres olvidadizo y usuario de Samsung, esta etiqueta te dará mucha tranquilidad mental.

Lo mejor:

Tamaño compacto y aro metálico que permite acoplarlo más fácilmente a otros objetos.

Conectividad Bluetooth y UWB para una localización más precisa a cortas distancias.

Localización en tiempo real (siempre que haya smartphones Galaxy cerca) e historial de ubicación de los últimos 7 días, gracias a la red SmartThings Find.

Altavoz integrado para localizar la etiqueta más fácilmente.

Botón integrado para ejecutar hasta dos rutinas diferentes y hacer sonar el smartphone.

Modo Perdido que muestra información útil a la persona que encuentra el dispositivo.

Modo Pet Care que registra los paseos con tu mascota (duración y ruta).

Modo Olvido para que te avise si te dejas un objeto atrás.

Autonomía de 500 días mediante una pila de botón reemplazable.

Resistencia al polvo y el agua IP67.

Lo peor: