¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado de las cámaras EufyCam 3.

Eufy es una de las marcas que más modelos de cámaras de vigilancia ofrece y, recientemente, ha lanzado su nueva cámara EufyCam 3, que no solamente incrementa la resolución a 4K sino que integra un panel solar para que te olvides completamente de recargar su batería si la instalas en el exterior.

Además, junto a esta cámara, ha lanzado la nueva base HomeBase 3 que añade funciones de IA para identificar caras, animales y vehículos, incluso para cámaras antiguas, y ofrece espacio para instalar un disco duro y ampliar su capacidad de grabación de vídeos.

El pack formado por dos cámaras EufyCam 3 (modelos S330) y la base HomeBase 3 (modelo S380) está a la venta por 🛒 549€.

Desde hace unas semanas, vengo utilizando la base HomeBase 3 junto con dos cámaras EufyCam 3, además de dos cámaras EufyCam 2 Pro más antiguas que ya tenía instaladas previamente. A continuación, os traigo mis impresiones.

Instalación de las cámaras

El primer paso para utilizar estas cámaras es instalar la app eufy Security en tu smartphone iOS o Android, crear una nueva cuenta y añadir la base HomeBase 3 siguiendo las instrucciones de la app.

Para enlazar la base, debes conectarla en primer lugar a un puerto LAN del router y seleccionar la opción Añadir dispositivo en la app.

Mientras que la HomeBase 2 tenía la opción de conexión WiFi a Internet, la nueva HomeBase 3 solo admite conexión por Ethernet para «una mayor estabilidad de la conexión». Esto limita los lugares donde puedes colocar la base, aunque, como veremos más adelante, la conexión inalámbrica con las cámaras tiene un alcance bastante grande.

La HomeBase 3 actúa como concentrador para conectar las cámaras. A día de hoy, muchos modelos de cámaras de Eufy antiguas ya son compatibles con esta base. Si quieres conocer el calendario de incorporaciones para los próximos meses, puedes consultar este artículo.

La base almacena las grabaciones en su almacenamiento eMMC integrado de 16GB, pero es posible ampliar el espacio instalando un disco duro HDD / SDD de 2.5″ con una interfaz serial ATA (SATA) de hasta 16TB. La instalación es muy sencilla, ya que basta con levantar la tapa e insertar el disco duro en el soporte destinado a tal fin.

La conexión con las cámaras Eufy se realiza en la banda de 866 MHz, según se puede leer en la hoja de características. La ventaja de esta banda es que ofrece un alcance superior a las redes WiFi de 2.4 GHz y, por supuesto, también la de 5 GHz.

Esto significa que puedes colocar las cámaras a bastante distancia de la base, y no es necesario que tengas cobertura WiFi en el lugar donde las coloques.

En mi caso, tengo la base situada en el salón, cuyas ventanan da a la parte trasera de la casa. Una cámara EufyCam 3 está colocada en el frontal de la casa, a unos 15 metros de la base, mientras que la otra está situada en la parte trasera a unos 15 metros respectivamente. También tengo otras dos cámaras EufyCam 2 Pro, una en la parte trasera a 9 metros de la base y otra en la planta inferior.

En la siguiente imagen he marcado la posición de las cámaras con una fecha hacia abajo y la de la base con una banderita.

La instalación de la cámara EufyCam 3 es bastante sencilla, ya que viene con un soporte que puedes montar sobre una pared y que da bastante libertad para mover la cámara y hacer que apunte al lugar que queremos vigilar.

Un aspecto que me gustaba de la EufyCam 2 Pro es que la parte trasera es magnética, por lo que podías colocarla sobre una superficie metálica sin tener que utilizar el soporte. Lamentablemente, esto no es así en la EufyCam 3, aunque he comprado unos imanes que se pueden atornillar a la parte trasera de la cámara y hacen el mismo papel.

Las cámaras cuentan con la certificación IP67, por lo que resisten perfectamente la lluvia o la nieve. De hecho, estos últimos días ha llovido abundantemente y, salvo por la suciedad, las cámaras están perfectamente.

Para conseguir el máximo alcance, debes colocar la cámara a una altura de 2-3 metros y, dentro de lo posible, evita que le dé el sol de frente. El rango de detección de movimiento es de hasta 8 metros, tal y como muestra esta figura, aunque el campo de visión es superior.

Una vez colocadas las cámaras EufyCam 3 en los lugares deseados, puedes añadir las cámaras en la app de forma sencilla. La base HomeBase 3 soporta hasta 16 cámaras diferentes.

Cada cámara tiene una batería integrada de 13.000 mAh que, supuestamente, dura 1 año si graba alrededor de 5 minutos de vídeo al día. La ventaja de la EufyCam 3 es que integra un panel solar que permite recargar su batería durante el día, de manera que nunca tendrás que cargarla si recibe, al menos, dos horas de luz solar directa al día.

Con una cantidad de luz solar adecuada, el panel solar puede capturar y almacenar en torno a 150 a 300 mAh al día. La cámara solo necesita entre 50 y 100 mAh para funcionar día y noche.

En mi caso, tras un par de meses de uso, la carga de ambas cámaras está al 100% a pesar de que la última semana ha estado nublado y lloviendo casi a diario. En la propia app es posible comprobar el nivel de carga y la incidencia de luz solar cada día.

Si, por alguna razón, tienes que cargar la cámara con cable (por ejemplo, nada más sacar las cámaras de la caja o si la has instalado en un lugar donde no recibe la luz solar), puedes hacerlo a través del conector USB integrado en la propia cámara.

Te recomiendo que utilices un puerto USB de la propia base HomeBase 3, que le aporta la máxima potencia de carga o, en su defecto, que utilices un cargador de 5V/2A. El proceso de carga puede durar varias horas, en función del nivel de carga de partida.

Por cierto, estos puertos USB de la base también sirven para extraer los vídeos guardados, que se convierten a formato MP4.

Funcionamiento

La app eufy Security permite configurar las opciones de detección de movimiento para cada cámara. La app permite establecer una zona de actividad dentro del campo visual, de forma que se ignore el movimiento fuera de dicha zona, así como ajustar la sensibilidad de detección de movimiento.

Gracias a la nueva HomeBase 3, es posible configurar el tipo de detección: reconocimiento facial de personas conocidas, detección de seres humanos, detección de vehículos, detección de mascotas y todos los movimientos. Dado que el procesado se realiza en la HomeBase 3, estas opciones también están disponibles para cámaras más antiguas, como las EufyCam 2 Pro.

Con el reconocimiento facial, el sistema puede identificar entre un miembro de la familia (hasta 50 personas) y un extraño. Así, puedes excluir a determinados miembros de la familia para que solo veas las notificaciones de alerta que te interesan.

En mi caso, he configurado tres personas diferentes y el sistema hace un trabajo sorprendentemente bueno a la hora de reconocer las caras y los cuerpos de las personas. Es posible confirmar manualmente cada reconocimiento para mejorar el sistema, así como asociar caras no identificadas con personas.

Las cámaras EufyCam 3 incorporan un foco que ayuda a capturar mejores imágenes por la noche, permitiendo incluso la grabación de vídeo en color. Si, por alguna razón, no te gusta que se active el foco, puedes utilizar únicamente el LED de infrarrojos para una visión nocturna en blanco y negro.

La cámara EufyCam 3 ofrece un gran campo de visión de 135 grados, por lo que puede cubrir un área bastante amplia, aunque algo por debajo de los 140 grados de la EufyCam 2 Pro. Cuenta con una lente con apertura f/1.4.

La calidad de imagen del vídeo está por encima de la mayoría de las cámaras de seguridad de gama alta, especialmente si escogemos el modo 4K (3.840 × 2.160 píxeles). La cámara ofrece imágenes nítidas, colores realistas, poca distorsión y buen contraste.

A continuación, podemos ver un par de vídeos grabados durante el día:

Como ya he comentado, la cámara EufyCam 3 permite grabar vídeo en condiciones de relativa poca luz gracias a la luz infrarroja y, especialmente, el foco integrado.

En algunos casos, como el segundo vídeo, se aprecia un cierto efecto ghosting y partes de mi cuerpo desaparecen y reaparecen al moverme delante de la cámara.

Un problema de algunas cámaras de seguridad es que, cuanto más lejos está una persona, más complicado resulta distinguir su rostro. A un par de metros, los rostros suelen ser nítidos y claros con mucho contraste, pero conforme se aleja, puede ser difícil distinguir los rasgos de un desconocido.

Eufy aborda este problema añadiendo la Mejora Inteligente de la Imagen. Cuando la inteligencia artificial detecta una cara, se centra en las caras para producir una imagen más definida y mejor iluminada de los rostros de la imagen.

Una característica interesante es que la cámara cuenta con un micrófono y un altavoz, por lo que puedes hablar con quien esté delante de la cámara utilizando la app de tu teléfono. El audio bidireccional se escucha bastante bien y se puede ajustar el volumen, aunque se cuela bastante el ruido ambiente.

La EufyCam 3 también tiene una sirena, que suena lo suficientemente fuerte como para ahuyentar a alguien.

La app permite revisar todos los eventos de vídeo que ha registrado cada cámara en los últimos días, siendo posible ver el vídeo e incluso descargarlo a tu teléfono. También puedes acceder a tus grabaciones a través de la web de eufy.

Con objeto de ajustar el consumo de batería a tus necesidades, Eufy ofrece un gestor de energía que permite establecer uno de estos tres modos de trabajo:

Vigilancia óptima, que graba clips de vídeo de hasta 60 segundos y trata de grabar cada evento el máximo tiempo posible. Este es el que yo tengo activo.

Duración óptima de la batería, que aumenta la autonomía, ya que limita la duración máxima a 20 segundos y ajusta el tiempo de detección para reducir las posibilidades de detectar el mismo objeto dos veces en un corto período de tiempo.

Personalizar la grabación, que permite personalizar la duración de los clips de vídeo y los períodos de detección.

Si has colocado la cámara en un lugar accesible para personas malintencionadas, es posible activar la detección antirrobo, que activa la alarma sonora si la cámara detecta que está siendo movida. Ahora bien, en mi caso, he tenido que desactivarla en una de ellas porque, al estar colocada en el mismo plano que la puerta de la calle, los portazos al cerrar hacían que vibrase y se disparaba la alarma.

La cámara permite ajustar la calidad de grabación de video (Ultra 4K, 2K HD o Full HD 1080p) y la calidad de transmisión (automática según la velocidad de la red, 4K, alta, medio o bajo).

De igual forma, también es posible ajustar la configuración de audio, mediante la activación/desactivación del micrófono, la grabación de audio durante la grabación de vídeos, y la activación/desactivación del altavoz. También es posible ajustar el volumen del altavoz.

Otra opción de personalización son las notificaciones. Es posible configurar el contenido de las notificaciones a más eficiente (solo texto), efecto completo (primero texto, luego miniatura) o incluir miniatura (texto y miniatura). También permite personalizar el tono de alerta cuando se detecta movimiento.

Eufy ofrece dos modos de funcionamiento: en casa y fuera de casa. En cada uno de estos modos, se puede configurar el retraso de la alarma, el retraso de la salida y, para cada cámara, si se debe grabar vídeo, enviar notificación, hacer sonar de la alarma de la cámara y/o hacer sonar la alarma de la HomeBase al detectar movimiento.

En lugar de tener que activar cada modo a mano, la app de Eufy cuenta con una funcionalidad de geovallado que permite establecer la dirección de tu casa y, mediante la geolocalización de tu móvil y el de otros miembros de tu familia que hayan instalado la app, activar automáticamente los modos en casa y fuera de casa.

La funcionalidad de geovallado es mi mayor frustración con estas cámaras, ya que la mayoría de las veces no es capaz de ubicar alguno de los dos iPhone en los que he instalado la app. En consecuencia, el sistema no cambia automáticamente entre los modos en casa y fuera de casa cuando salimos o entramos en casa.

Esto obliga a tener que abrir la app manualmente para que se actualice la ubicación, lo cual resulta muy tedioso. Este problema ya me ocurría con los iPhone 12, luego con los iPhone 13 y ahora con los iPhone 14. Según he podido leer en los foros, es un problema generalizado.

También es posible activar los modos en casa y fuera de casa por franja horaria de lunes a viernes, aunque no veo especialmente cómoda esta funcionalidad y preferiría que el geovallado funcionase.

Una de las características más interesantes de la EufyCam 3 es que no es necesario pagar por el almacenamiento de vídeo. El vídeo se almacena localmente en la HomeBase 3, en lugar de en la nube, gracias al almacenamiento integrado de 16 GB.

Con esta capacidad, puede almacenar 2 meses de vídeos para un sistema con una cámara o 1 mes para un sistema con dos cámaras (asumiendo 30 detecciones de movimiento al día y una grabación de 60 segundos cada vez). Si superas esta capacidad, se van borrando los eventos más antiguos.

Como novedad, la HomeBase 3 admite la instalación de un disco duro HDD / SDD de 2.5″ con una interfaz serial ATA (SATA) de hasta 16TB, que puede almacenar años de videos (a modo de referencia, un disco de 1 TB puede almacenar 15 años de eventos con 500 segundos de grabación al día). La instalación es muy sencilla, ya que basta con levantar la tapa e insertar el disco duro en el soporte incluido.

Adicionalmente, si lo deseas, es posible configurar los clips de la cámara de vídeo para que se almacenen en un dispositivo NAS mediante RTSP. No hay soporte para SMB, FTP, ONVIF o CIFS.

La ventaja de contar con tu propio almacenamiento es que no tienes que pagar una suscripción mensual para acceder a tus grabaciones, como ocurre con otras cámaras. La desventaja es que, si te roban o se rompe la base HomeBase 3 (o tu dispositivo NAS), pierdes todos los vídeos, por lo que no te servirá de mucho haber instalado las cámaras.

Si quieres paz mental, puedes contratar alguno de los planes de almacenamiento en la nube: 2,99/mes o $29,99/año por 30 días de grabación para 1 dispositivo, o $9,99/mes o $99,99/año para 10 dispositivos.

La EufyCam 3 se conecta con Google Assistant y Amazon Alexa, pero, por el momento, no ofrece soporte para Apple HomeKit, aunque está en progreso. Tampoco ofrece soporte para IFTTT ni otros sistemas de control domótico como SmartThings, Wink, Nest, Home Assistant, o Blue Iris.

Por último, no puedo dejar de mencionar lo que, en mi opinión, es un fallo de diseño de las cámaras Eufy. Si mantienes apretado el botón SYNC de la parte trasera durante varios segundos, las grabaciones de dicha cámara se vuelven inaccesibles en la base HomeBase. No se borran, pero no podrás acceder a ellas hasta que vuelvas a añadir dicha cámara.

Esto significa que, si alguien te roba la cámara o se da cuenta de que le ha grabado, lo tiene tan fácil como apretar el botón SYNC para que no puedas ver quién ha sido.

Precio

El pack formado por dos cámaras EufyCam 3 y la base HomeBase 3 está a la venta por 🛒 549€. Adicionalmente, puedes hacerte con una cámara EufyCam 3 adicional por 🛒 179,99€.

También estará disponible eufyCam 3C, con las mismas características que eufyCam 3 pero sin carga solar, que costará 🛒 519,99€ por 2 cámaras + HomeBase 3.

Conclusiones

La instalación de las cámaras es realmente sencilla y, a diferencia de otras cámaras de seguridad, no es necesario que tengas cobertura WiFi en el exterior ya que se comunican con la base HomeBase 3 a través de una conexión inalámbrica propia de gran alcance. Lo que sí que es necesario es que la base se conecte a través de Ethernet a Internet, ya que no soporta WiFi.

Una de las principales ventajas de la cámara EufyCam 3 es que integra un panel solar que permite recargar la batería durante el día, de manera que se mantenga en funcionamiento todo el tiempo y no sea necesario recargar manualmente en ningún momento.

Tras dos meses de uso, mis dos cámaras EufyCam 3 tienen la batería al 100% a pesar de que muchos días nublados y lluviosos.

Las cámaras ofrecen una buena calidad de imagen durante el día, siendo capaces de grabar vídeo 4K con un excelente colorido y contraste. En condiciones de poca luz, el foco integrado permite seguir grabando a color. Si no quieres utilizar el foco, puedes recurrir al modo de Visión Nocturna que graba vídeo en blanco y negro.

A la altura recomendada de 2-3 metros de altura, las cámaras detectan movimiento hasta 8 metros y, gracias al uso de IA en la HomeBase 3, pueden identificar mascotas, vehículos y, especialmente, caras de personas conocidas. Esto permite restringir los avisos para que no salte una alerta si detecta una persona conocida.

Los vídeos quedan almacenados en la propia base HomeBase 3 y no es necesario pagar ninguna suscripción mensual, como ocurre con otras cámaras

La capacidad de su memoria eMMC integrada de 16GB da para unos pocos meses antes de que se empiecen a borrar las grabaciones más antiguas, pero es posible instalar un disco duro adicional de hasta 16 TB si no te gusta la idea de borrar grabaciones antiguas. Si quieres tranquilidad mental, puedes contratar un servicio para que se guarden en a nube de Eufy.

El sistema admite dos modos de funcionamiento — en casa o fuera de casa — que permiten configurar si, en caso de detectar movimiento mientras estás en casa o fuera de ella, se te enviará una notificación y/o sonará la alarma.

También cuenta con una funcionalidad de geovallado que, supuestamente, permite instalar la app en los móviles de miembros de la familia para que los modos en casa y fuera de casa se activen automáticamente en función de la ubicación de su móvil. En mi experiencia (y la de otros usuarios en los foros), esta funcionalidad falla, ya que la app no envía los cambios de ubicación.

Por último, las cámaras EufyCam 3 son compatibles con Google Assistant y Amazon Alexa. La integración con HomeKit todavía no está disponible en el momento de escribir esta reseña, pero está en camino.

En definitiva, si andas detrás de un sistema de cámaras para proteger el exterior tu casa, las cámaras EufyCam 3 junto con la HomeBase 3 son una excelente opción por calidad de imagen, capacidades de IA y autonomía infinita.



Lo mejor:

Cámaras con diseño compacto, fáciles de instalar y resistentes al agua (IP67)

Cámaras con diseño compacto, fáciles de instalar y resistentes al agua (IP67) Gran alcance de conectividad inalámbrica entre la base y las cámaras, que evita la necesidad de disponer de cobertura WiFi en el exterior de casa.

Gran alcance de conectividad inalámbrica entre la base y las cámaras, que evita la necesidad de disponer de cobertura WiFi en el exterior de casa. Buena calidad de imagen de las cámaras: resolución 4K, colores naturales y alto contraste. Foco integrado para grabar a color incluso en condiciones de poca luz.

Buena calidad de imagen de las cámaras: resolución 4K, colores naturales y alto contraste. Foco integrado para grabar a color incluso en condiciones de poca luz. Funcionalidades avanzadas como la detección de caras familiares para hacer saltar alertas solo cuando se detecta una persona desconocida.

Funcionalidades avanzadas como la detección de caras familiares para hacer saltar alertas solo cuando se detecta una persona desconocida. Posibilidad de establecer una comunicación de dos vías gracias al micrófono y altavoz que incorpora cada cámara.

Posibilidad de establecer una comunicación de dos vías gracias al micrófono y altavoz que incorpora cada cámara. Alarma sonora con un elevado volumen en la base y en las propias cámaras. Opción antirrobo que dispara la alarma si las cámaras se mueven.

Alarma sonora con un elevado volumen en la base y en las propias cámaras. Opción antirrobo que dispara la alarma si las cámaras se mueven. Funcionamiento con batería que se carga diariamente a través de la luz solar, lo que hace innecesario recargar la batería manualmente.

Funcionamiento con batería que se carga diariamente a través de la luz solar, lo que hace innecesario recargar la batería manualmente. Grabación de los vídeos en el almacenamiento interno de la base, que evita tener que pagar suscripciones por almacenamiento en la nube. Posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante un disco duro hasta 16TB o en una NAS.

Grabación de los vídeos en el almacenamiento interno de la base, que evita tener que pagar suscripciones por almacenamiento en la nube. Posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante un disco duro hasta 16TB o en una NAS. Integración nativa con Amazon Alexa y Google Assistant.

Lo peor: