HONOR ha anunciado recientemente la llegada a España del HONOR 200 Pro, un smartphone con especificaciones de gama media-alta que busca destacar especialmente por sus capacidades fotográficas a la hora de tomar retratos.

El HONOR 200 Pro cuenta con una pantalla OLED de 6.8″, procesador Snapdragon 8s Gen 3, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, triple cámara trasera ultra gran angular (12 MP, f/2.2) + gran angular (50MP, f/1.9, OIS) + teleobjetivo 2.5x (50MP, f/2.4, OIS), cámara frontal (50MP, f/2.0) y batería de 5.200 mAh con carga rápida a 100W por cable / 66W inalámbrica.

El HONOR 200 Pro está disponible en colores Moonlight White (blanco), Ocean Cyan (verde claro) y Black (negro) para compra a un precio de 799€, con oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio.



Teknófilo ha sido elegido por HONOR como uno de los dos medios de comunicación en España que han tenido acceso en exclusiva a un prototipo del teléfono desde varias semanas antes de su anuncio, por lo que he tenido oportunidad de probarlo a fondo y dar feedback a la marca para afinar el software final. A continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y construcción

El HONOR 200 Pro posee un frontal de aspecto moderno, donde la pantalla ocupa un lugar destacado, con unos marcos estrechos y simétricos rodeando la pantalla.

El cristal de la pantalla esta curvada a los cuatro lados, aunque son los marcos laterales los que más desaparecen de la vista gracias a la curvatura.

Aunque este tipo de pantallas se ven muy atractivas, tienen algunos inconvenientes: la imagen se ve más oscura en los bordes, es más fácil registrar toques fantasma y el riesgo de rotura de la pantalla es superior en caso de caídas.

El chasis del teléfono está hecho de plástico, por lo que no cabe esperar una resistencia ante caídas y golpes tan buena como otros smartphones que utilizan aluminio o, en algunos casos, acero inoxidable o titanio.

HONOR no indica ninguna protección en el cristal de la pantalla, por lo que no cabe esperar que cuente con el refuerzo de Gorilla Glass ni similar.

La pantalla del HONOR 200 Pro posee una muesca ovalada en la zona superior para albergar la cámara frontal y una cámara profundidad para retratos. Este recorte recuerda a la isla dinámica de Apple, aunque tiene un menor tamaño, y ofrece funcionalidades similares a la hora de visualizar actividades.

Frente a otros smartphones que optan por una única cámara frontal, el recorte del HONOR 200 Pro se ve bastante grande. Dado que la segunda cámara solo parece utilizarse para los retratos en modo selfie, me pregunto si no hubiera sido más conveniente optar por una única cámara en un orificio más pequeño.

Frontal y parte de atrás del HONOR 200 Pro



El HONOR 200 Pro tiene un grosor de 8,2 mm (en la zona más gruesa son más bien 8,7 mm), que aumenta hasta los 13,7 mm si tenemos en cuenta el abultamiento de la cámara trasera. Su peso de 199 gramos se sitúa en la franja media.

Por tanto, no es un teléfono especialmente grande o pesado en la mano, pero tampoco pasa desapercibido en el bolsillo del pantalón.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Samsung Galaxy S23 Ultra

163 × 78 × 8,9 234 6,8″ 90% HONOR Magic6 Pro

163 × 76 × 8,9 225 6,8″ 92% HONOR Magic6 Lite

164 × 76 × 8,0 185 6,8″ 91% OnePlus 12R

163 × 75 × 8,8 207 6,8″ 91% ➡️ HONOR 200 Pro

163 × 75 × 8,2 199 6,8″ 91% HONOR 90

162 × 74 × 7,8 183 6,7″ 91% Xiaomi 13 Ultra

163 × 75 × 9,1 229 6,7″ 90% Xiaomi 13 Pro 163 × 75 × 8,4 229 6,7″ 90% POCO X6 5G

161 × 74 × 8,0 181 6,7″ 90% Huawei Mate 50 Pro 162 x 76 × 8.5 205 6,7″ 91% Huawei P60 Pro

161 × 75 × 8,3 200 6,7″ 90% Pixel 8 Pro 163 × 77 × 8,8 213 6,7″ 87% iPhone 15 Pro Max 160 × 77 × 8,2 221 6,7″ 90% iPhone 15 Plus

161 × 78 × 7,8 201 6,7″ 88% OPPO Find X5 Pro

164 × 74 × 8,5 218 6,7″ 90% HONOR 200 Lite

161 × 75 × 6,8 166 6,7″ 90% OnePlus 12

164 × 76 × 9,2 220 6,8″ 91% Xiaomi 13T / 13T Pro

163 × 76 × 8,5 200 6,7″ 88% Huawei P50 Pro+ 159 × 73 × 9,0 226 6,6″ 92% OPPO Find X5

160 × 73 × 8.7 196 6,6″ 89% Sony Xperia 1 V

165 × 71 × 8,3 187 6,5″ 84% Xiaomi 13

153 × 72 × 8.0 189 6,4″ 89% Pixel 8

151 × 71 × 8,9 187 6,2″ 86% iPhone 15 Pro 147 × 71 × 8,2 187 6,1″ 88% iPhone 15

148 × 72 × 7,8 172 6,1″ 86% Sony Xperia 10 V

155 × 68 × 8,3 159 6,1″ 83%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

En la parte trasera del HONOR 200 Pro, destaca el módulo ovalado para las tres cámaras, de color negro y rodeado por un reborde de color plateado.

El teléfono está disponible en tres acabados: Moonlight White (blanco con un aspecto que recuerda el mármol), Ocean Cyan (cian con dos zonas diferenciadas en la parte trasera) y Black (negro liso).

He tenido oportunidad de probar los modelos Black y Moonlight White, aunque las fotografías que he incluido corresponden en su mayoría al modelo blanco, que es algo más llamativo que el negro.

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y un botón alargado para el volumen.

En el lateral izquierdo no encontramos ningún elemento.

La parte superior del teléfono cuenta con un altavoz, un emisor de infrarrojos y un micrófono.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C en el centro. A uno de los lados encontramos la ranura para albergar hasta dos tarjetas nano-SIM y, al otro lado, un altavoz.

El HONOR 200 Pro solo cuenta con certificación IP55, por lo que únicamente posee una protección limitada frente al polvo y chorros de agua de baja presión. No es habitual encontrar smartphones con esta protección, ya que lo más frecuente es que no posean ninguna certificación o que, de hacerlo, sea IP67 / IP68, que garantiza protección ante inmersiones.

En la práctica, IP55 significa que el teléfono resistirá bajo la lluvia sin problemas, pero probablemente no saldrá bien parado si se sumerge en agua, así que debes tener cierto cuidado.

Pantalla

El HONOR 200 Pro llega con una pantalla AMOLED LTPO de 6,8″ con frecuencia de actualización hasta 120 Hz, atenuación PWM a 3.850 MHz y cobertura completa del gamut DCI-P3.

El panel ofrece resolución casi Quad HD+ (2.700 × 1.224 píxeles, ratio 19.9:9), lo que implica una densidad de píxeles de 437 ppp. Esto implica que la pantalla se ve muy nítida, siendo imposible distinguir los píxeles individuales a simple vista.

HONOR ha incorporado un panel con una tasa de refresco hasta 120 Hz. Esta mayor tasa se traduce en una mayor suavidad al desplazarnos por la interfaz y hacer scroll vertical el navegador web, la galería de fotos o en feeds de redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram.

El teléfono permite escoger entre tres ajustes: Estándar (refresco hasta 60 Hz, mínimo consumo de batería), Alta (refresco hasta 120 Hz, máximo consumo de batería) y Dinámica (adapta la tasa de refresco al contenido mostrado hasta 120 Hz para ahorrar batería).

Al tener un panel LTPO, la tasa de refresco se puede adaptar al contenido mostrado. Desconozco a qué tasas de refresco intermedias puede ajustarse la pantalla, pero solo he medido tasas de 60, 90 y 120 Hz con el la tasa dinámica.

No he visto que la tasa de refresco bajara a 1 o 10 Hz al observar contenidos estáticos, ni que se ajustara a 24, 25 o 30 Hz al reproducir vídeo. Tampoco en Chrome se ajusta a 120 Hz al realizar scroll, sino que en el modo dinámico se fija a 60 Hz hagas lo que hagas en el navegador, por lo que la experiencia no es tan suave.

La pantalla del HONOR 200 Pro ofrece una gran amplitud de color capaz de mostrar 10.700 millones de colores, que le permite cubrir el gamut DCI P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama alta cubren de sobra el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles, como del de este teléfono, sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. El HONOR 200 Pro es compatible con los formatos estándar HDR10 y HDR10+, pero no tengo información de si también soporta Dolby Vision (un formato propietario que no es soportado por todos los smartphones). Aunque no tiene importancia en los países occidentales, HONOR incluye compatibilidad con HDR Vivid, el estándar chino de HDR.

Para analizar la calidad de la pantalla hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El HONOR 200 Pro ofrece dos modos de reproducción de color: normal y vívido. Como su propio nombre indica, el modo vívido ofrece colores más vivos, pero, a la vez, menos fieles a la realidad, mientras que el modo normal es el que pretende mostrar colores más cercanos a la realidad.

Con el modo normal activo, la pantalla cubre el 100% del espacio sRGB (y un 76% del espacio DCI-P3). Por defecto, la fidelidad de color no es demasiado buena, ya que el error medio ΔE med se sitúa en 3.2 (un valor por debajo de 4 se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable) y el error máximo ΔE max en 9.

La razón de esta pérdida de fidelidad de color es que la temperatura de color por defecto resulta ser 5.581ºK, un valor que está bastante alejado de la temperatura de referencia de 6.500ºK, por lo que la pantalla muestra un tinte de color naranja dominante que afecta a cómo se muestran los colores.

Para contrarestarlo, te aconsejo que escojas el ajuste de color frío (en lugar del valor predeterminado), ya que así el error ΔE med / ΔE max se reduce a 1.9 / 5.1.

Resultados de las pruebas de pantalla en el modo de color normal con Calman Ultimate



Si pasamos al modo vívido, que es el que está activo por defecto, la fidelidad de color frente al gamut DCI-P3 se sitúa en un error medio ΔE med de 2.5 y un error máximo ΔE max de 6.8. En este modo, los colores se muestran más saturados de lo que son en realidad, dado que la mayoría de apps apuntan al gamut sRGB

La temperatura de color resulta ser 6.261ºK, un valor no muy alejado al valor de referencia, pero lo suficiente para mostrar también un ligero cierto tono anaranjado en la pantalla. Este modo, cubre el 100% del espacio de color sRGB, pero se queda en un 90% del más amplio DCI P3.

Resultados de las pruebas de pantalla en el modo de color vívido con Calman Ultimate

HONOR afirma que el teléfono puede alcanzar 4.000 nits de brillo máximo en HDR. Este valor no tiene gran utilidad, ya que se trata del brillo en unas condiciones que no son las de uso normal del teléfono.

Lamentablemente, HONOR no da una medida del brillo máximo típico esperable con la pantalla iluminada al 100% en color blanco, que es la forma habitual de medir el brillo.

Según mis propias mediciones, el brillo máximo del panel del HONOR 200 Pro se encuentra alrededor de 580 nits con el brillo al máximo en modo manual, y aumenta a 1.065 nits si establecemos el modo automático y nos encontramos bajo un entorno muy iluminado.

En esta gráfica comparativa, se refleja el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir el brillo de una pantalla. Como se puede apreciar, este teléfono ofrece un buen nivel de brillo, aunque otros smartphones le superan.

El color negro es muy profundo, por lo que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que el color negro es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del HONOR 200 Pro, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Ahora bien, dado que la pantalla está curvada a los lados, al observar el teléfono de frente se aprecia un color más oscuro en los laterales, como ya he comentado.

HONOR ha incorporado la funcionalidad de encender la pantalla con un doble toque para ver si tenemos notificaciones pendientes, así como la funcionalidad Mostrar Siempre en Pantalla, aunque está algo escondida en Ajustes > Pantalla principal y estilo > Mostrar siempre en pantalla.

Esta funcionalidad muestra en la pantalla de bloqueo la hora / fecha, nivel de batería y, opcionalmente, iconos de notificaciones de apps. Es posible configurar que esté siempre activa,solo al pulsar sobre la pantalla o a determinadas horas.

HONOR permite elegir si queremos que el fondo de pantalla de la Pantalla Siempre Activa sea negro o una versión atenuada del fondo de pantalla de bloqueo (que, presumiblemente, consume más batería, por lo que no es posible que se muestre de manera permanente, sino únicamente al pulsar sobre la pantalla).

Pantalla Always On Display (o, como le llama Honor, Mostrar Siempre en Pantalla)

HONOR ha incorporado un modo lectura que filtra la luz azul para aliviar el cansancio visual. Puede ser activado manualmente o, si preferimos, podemos programar la hora de inicio y final.

Este modo es diferente al modo eBook, que evita la fatiga ocular si lees durante un periodo prolongado de tiempo en el dispositivo. Cuando está habilitado este modo, la pantalla del dispositivo se ve en blanco y negro para que descanse la vista.

Para el cuidado de la vista, también encontramos una función llamada visualización nocturna circadiana, que busca mejorar la calidad del sueño ajustando automáticamente la temperatura de color de la pantalla en función del ritmo corporal. Al activar esta opción, el tono de la pantalla se vuelve más cálido.

Por último, Tono natural adapta la pantalla a las condiciones de luz ambiental para obtener colores uniformes en cualquier entorno. Se trata, por tanto, de la versión de HONOR de la funcionalidad True Tone de los iPhone, que también está presente en otros smartphones Android.

HONOR ha incluido atenuación PWM de alta frecuencia a 3.840 Hz (uno de los valores más altos de la industria), que evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo (menos de 100 nits) manteniendo la fidelidad de color.

Aun siendo imperceptible a la vista, este parpadeo produce dolor de cabeza a ciertas personas. Otros smartphones recurren a DC Dimming que, al actuar sobre la alimentación del circuito de la pantalla, reduce el parpadeo a costa de deteriorar la calidad de la imagen.

Para acabar, el teléfono ofrece una función de Optimización de vídeo que mejora el color y el contraste de los vídeos a pantalla completa para una experiencia de visualización más viva. La idea de esta función es convertir vídeos no HDR en vídeos HDR, aunque, como es lógico, no hace milagros

Rendimiento

El HONOR 200 Pro incorpora el chip Snapdragon 8s Gen 3, un SoC (System-on-chip) de gama media-alta presentado en marzo y fabricado en 4 nm. A pesar de su nombre, el rendimiento de este chip es similar al de la generación anterior, el Snapdragon 8 Gen 2.

El Snapdragon 8s Gen 3 tiene una disposición de núcleos que incluye un núcleo «Prime» Arm Cortex X4 a 3.0 GHz, cuatro núcleos «medianos» A720 a 2.8 GHz y tres núcleos «pequeños» A520 a 2 GHz para procesamiento en segundo plano.

Para un mejor rendimiento térmico, HONOR ha incluido un sistema de refrigeración formado por una cámara de vapor extra grande de 5.564 mm², con un área de disipación térmica que alcanza los 36.881 m².

El HONOR 200 Pro viene acompañado por 12 GB de RAM, más que suficiente para tener muchas aplicaciones abiertas a la vez. Esta memoria es tipo LPDDR5x, que es la más rápida y eficiente en consumo de energía del mercado.

Estos 12 GB de RAM se ven aumentados por otros 7 GB de RAM Turbo, que es el nombre que da HONOR a la capacidad de usar almacenamiento como RAM virtual. Personalmente, no soy fan de este tipo de memoria, ya que es considerablemente más lenta que la RAM tradicional.

Por otro lado, el HONOR 200 Pro llega con 512 GB de almacenamiento. HONOR no indica el tipo de almacenamiento que incorpora, pero todo apunta a que es UFS 4.0, el más rápido y eficiente en consumo de energía (un 46% respecto a UFS 3.1).

En el caso de que necesites ampliar el almacenamiento, tenemos malas noticias: el HONOR 200 Pro no admite el uso de una tarjeta microSD.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, más lento que lo que encontramos en otros buques insignia. Es compatible con OTG, por lo que puedes conectar un llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. Lo que no soporta es DisplayPort sobre USB-C, por lo que no puedes conectarlo a una pantalla o televisor para disfrutar de vídeo..

A continuación, vamos a ver los resultados del teléfono en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros teléfonos.

Todas las pruebas se han realizado en el modo Equilibrado, por ser el que viene activo por defecto y el que utilizarán la mayoría de los usuarios. Sin embargo, también está disponible un modo Máximo de Rendmiento que permite a la CPU y GPU alcanzar temperaturas más altas antes de reducir la potencia, sin que suponga ningún peligro para el teléfono. El inconveniente es que el dispositivo puede sentirse demasiado caliente en tus manos y, además, el consumo de batería aumenta, por lo que no es un modo recomendable en el día a día.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 1.131.433 puntos, una puntuación alta, aunque a buena distancia de la que obtienen los smartphones más potentes del momento.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 1.570 / 4.498 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados elevados, pero lejos de los más altos.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 16.430 puntos, un valor muy alto, que supera a la mayoría de smartphones.

En el test de velocidad de almacenamiento Disk Speed, el teléfono ha obtenido velocidades de lectura de 1.054 MB/s y de escritura de 339 MB/s.

En la prueba CPU Throttling, que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable, ya que el rendimiento ha caído un 17% en dicho período.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos 3D para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue resultados en la zona media de la tabla.

En la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, ha obtenido un resultado modesto.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados bastante limitados comparado con otros smartphones de gama alta.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Asphalt 9, Call of Duty y Real Racing 3. Se trata de valores algo bajos, ya que otros teléfonos consiguen superar esa los 60 FPS fácilmente, llegando hasta 100 FPS o más fácilmente.

Probablemente HONOR ha limitado la tasa de cuadros a 60 FPS para evitar un sobrecalentamiento y consumo de batería excesivo del terminal.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU / %GPU

Asphalt 9 59 100% 48-61 9% / 50% Real Racing 3

60 100% 59-61 7% / 49% Call of Duty 60 100% 56-61 11% / 31%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «media distancia» y cuadros por segundo a velocidad «ultra»



Además del rendimiento gráfico puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador. La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test.

El teléfono ha obtenido un resultado mejorable de 73%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso. En todo caso, dada la potencia gráfica, probablemente no notes esta caída.

En general, el HONOR 200 Pro ha conseguido unos excelentes buenos en los benchmarks, aunque queda lejos del rendimiento que exhiben los últimos smartphones de gama alta con chip Snapdragon 8 Gen 3.

En el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas — a esto ayuda, sin duda, que viene con 12 GB de RAM. Las apps de uso habitual (WhatsApp, X, Instagram, Facebook, Chrome, TikTok, Netflix, etc.) se mueven con fluidez, sin parones ni otros problemas.

En cuanto a conectividad, el HONOR 200 Pro soporta WiFi 6, que es uno de los estándares más avanzados. No es compatible con WiFi 6E, que añade la banda de 6 GHz, ni tampoco con WiFi 7, que fue anunciado oficialmente a principios de año, por lo que apenas hay routers compatibles.

En cuanto a conectividad celular, el HONOR 200 Pro es compatible con redes 5G. En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por red Wi-Fi como por red celular han sido satisfactorias. El teléfono ha alcanzado por WiFi la capacidad máxima de mi fibra simétrica de 600 Mbps.

En la prueba de conectividad celular, he medido velocidades de alrededor de 226 Mbps de bajada y 12 Mbps de subida con conexión 5G con Orange — por alguna razón, la velocidad de subida es muy inferior que la de subida en mi zona.

El HONOR 200 Pro incluye conectividad vía Bluetooth 5.3, NFC y emisor de infrarrojos. Es compatible con varios sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo, Glonass y BeiDou), pero, lamentablemente, no incluye GPS de frecuencia dual, por lo que no puede utilizar dos señales GPS a la vez para determinar la ubicación con más precisión (algo útil al movernos entre los edificios altos de una ciudad).

En el apartado de «ausencias», cabe destacar que no incorpora radio FM, lo cual algunos usuarios lo encontrarán como una limitación. Tampoco posee soporte para Ultrawideband, que permite posicionar con precisión en el espacio dispositivos de rastreo que también utilicen esta tecnología y abre un gran abanico de posibilidades.

Sistemas biométricos

El HONOR 200 Pro cuenta con dos sistemas de autenticación biométrica: lectura de huella dactilar y reconocimiento facial 3D.

HONOR ha incorporado un lector de huella dactilar de tipo óptico bajo la propia pantalla que permite desbloquear el teléfono con rapidez colocando el dedo sobre la zona de la pantalla donde está ubicado el sensor. El sensor está colocado demasiado abajo para mi gusto, por lo que puede ser necesario estirar un poco el dedo para alcanzarlo según cómo sostengas el teléfono.

Al mover el teléfono, aparece marcada la zona de la huella, por lo que basta con poner el dedo encima para desbloquear el teléfono sin tener que tocar ningún botón.

Al tratarse de un lector de tipo óptico, es más sensible a la suciedad o humedad en los dedos que los de tipo ultrasónico que incorporan smartphones más caros.

Lector de huella bajo la pantalla del HONOR 200 Pro



HONOR también ha añadido un sistema de reconocimiento facial que utiliza la cámara frontal para captar los rasgos faciales, pero, al no ser 3D, no es tan seguro como la huella dactilar y requiere de luz para un buen reconocimiento.

El desbloqueo facial funciona muy rápido, por lo que resulta realmente cómodo si, por alguna razón, prefieres no poner el dedo sobre la pantalla para desbloquear el teléfono.

HONOR permite tener activos a la vez el reconocimiento de huella y el de rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga.

Batería

El HONOR 200 Pro posee una batería con una capacidad de 5.200 mAh, que es un valor adecuado para un teléfono con este tamaño de pantalla, aunque no me hubiera importado ver algunos mAh adicionales.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. No todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se leen a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 3.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

En la prueba de batería Work Battery Life 3.0 de PCMark, el teléfono ha dado un resultado de 10 horas y 15 minutos con la tasa a 120 Hz, que es un valor bastante bajo.

Si reducimos la tasa de refresco a 60 Hz, el resultado de la autonomía aumenta a 15 horas y 10 minutos, que es una marca muy alta, lo cual contrasta bastante con el valor a 120 Hz. De hecho, estamos hablando de una caída de un 33% entre ambos modos, que es superior a lo que se suele ver.

En el día a día, la autonomía del HONOR 200 Pro es buena. No he tenido dificultad en llegar al final del día con, al menos, un 20 por ciento de batería restante con un uso bastante intenso del teléfono, aunque siempre con la tasa de refresco establecida en dinámica que, en mis pruebas, tiende a utilizar una tasa de refresco de 60 o 90 Hz.

Además, HONOR ha incorporado un modo de ahorro de energía dentro de la aplicación Administrador y en la sección Ajustes. Este modo ahorra energía activando el modo oscuro, deshabilitando la funcionalidad de Pantalla Siempre Activa y la sincronización automática, restringiendo la actividad de las aplicaciones en segundo plano y reduciendo los efectos visuales.

También encontramos un modo de ahorro de energía ultra, que activa el modo oscuro, desactiva la mayoría de las aplicaciones y funcionalidades que agotan la batería, además de restringir el rendimiento del teléfono.

La app Administrador realiza un análisis del estado del teléfono para incrementar el ahorro de energía sugiriendo diversas acciones. Por ejemplo, indica qué aplicaciones son las que más energía consumen y qué ajustes podemos modificar para reducir el consumo de energía: reducir el tiempo de espera de la pantalla antes de apagarse, establecer el brillo en modo automático, desactivar la rotación automática, etc.

Una funcionalidad que me gusta de MagicOS es que permite seleccionar individualmente qué apps pueden iniciarse automáticamente, así como cuáles pueden seguir ejecutándose en segundo plano. Además, el teléfono también indica qué aplicaciones consumen mucha energía para que sepamos dónde vamos a obtener los mayores beneficios.

El HONOR 200 Pro cuenta con la tecnología de carga rápida a 100W, que es de las más rápidas que encontramos en el mercado. HONOR ha incorporado un cargador de 100W (20V/5A) en la caja del dispositivo para conseguir la máxima velocidad. También es compatible con cargadores rápidos a 40W (10V/4A) y a 66W (11V/6A).

HONOR ofrece carga inteligente, que conserva la batería en buen estado, ya que aprende tu rutina de carga y retrasa la carga completa una vez que se alcance el 80 por ciento hasta que el teléfono estime que vas a necesitar utilizarlo.

También incluye una opción llamada capacidad de batería inteligente, que deja de cargar la batería justo antes de alcanzar su capacidad máxima real para extender la vida útil de la batería a costa de una menor autonomía con cada carga.

En mis pruebas, el proceso de carga completo ha tardado 50 minutos con el cargador de HONOR de 100W (20V/5A), que, lamentablemente, no viene incluido en la caja del teléfono. El 50 por ciento de carga se consigue en poco más de 20 minutos.

Me gustaría que HONOR (y otros fabricantes, especialmente chinos) adoptaran USB-PD como estándar de carga rápida, ya que para conseguir la máxima velocidad de carga necesitas utilizar el propio cargador de la marca.

Proceso de carga rápida del HONOR 200 Pro

El HONOR 200 Pro incluye carga inalámbrica a 66W, aunque, para lograr esta velocidad, necesitarás un cargador inalámbrica compatible. Lamentablemente, no dispongo de uno, por lo que las pruebas que hecho son con un cargador Qi convencional.

Lamentablemente, no es compatible con el estándar inalámbrico Qi2, que fue anunciado el año pasado como una mejora de la carga inalámbrica. No aumenta la velocidad, sino la eficiencia gracias a un mejor alineamiento que se consigue con imanes (al igual que los utilizados por Apple para MagSafe).

HONOR ha incluido la funcionalidad carga inversa que permite utilizar el teléfono como una base de carga inalámbrica para cargar a otros smartphones, auriculares u otros dispositivos que admitan este tipo de carga. El inconveniente de esta carga es que es bastante lenta (5W) y no demasiado eficiente (se pierde energía en el proceso de transmisión).

Software

El HONOR 200 Pro corre Android 14 y, por encima del sistema operativo, HONOR incorpora su propia capa de personalización MagicOS 8.

HONOR cambió el nombre de su capa de personalización de Android de Magic UI a MagicOS con el lanzamiento de la versión 7 en un intento de romper con sus raíces Huawei EMUI.

MagicOS 8 fue anunciado a principios de este año. La nueva interfaz de usuario incorpora funciones de IA, mejoras de rendimiento, nuevas animaciones, estilos de pantalla de bloqueo y ofrece conexiones multidispositivo de forma más sencilla.

HONOR afirma que ha conseguido una mejora de rendimiento del 30% en comparación con su predecesor, MagicOS 7.2. Las animaciones se han perfeccionado y la nueva inteligencia basada en escenarios mantiene preparadas las aplicaciones más utilizadas.

La compañía también ha implementado una tecnología antienvejecimiento a nivel de sistema que desfragmenta los archivos usados con mayor frecuencia, con lo que el rendimiento de lectura mantiene más del 90% del rendimiento inicial, según HONOR.

En la mayoría de los casos, HONOR se compromete a dos actualizaciones de Android y dos años de parches de seguridad.

Sin embargo, los modelos recientes de HONOR Magic Pro recibieron un trato especial con tres años de actualizaciones y cinco años de parches. En el caso del HONOR 200 Pro, no tenemos noticias de que la compañía haya anunciado un compromiso de años.

MagicOS 8.0 introduce la función de Portal Mágico impulsada por IA que aprovecha el modelo de IA de HONOR para ofrecer recomendaciones de accesos directos a aplicaciones y servicios basados en el contexto.

Si mantienes pulsado texto, imágenes o archivos y lo arrastras a los bordes de la pantalla, puedes compartir el elemento con diversas aplicaciones, reduciendo pasos y ganando tiempo. Esta función admite aplicaciones como navegación GPS, búsqueda, compras, contraseña, impresión, uso compartido y recopilación global.

Portal Mágico

La función de Portal Mágico está disponible también en aplicaciones de terceros, como WhatsApp, donde es posible, por ejemplo, arrastrar una imagen a Google Lens para realizar una búsqueda o la dirección de un lugar a Google Maps para iniciar una navegación.

También es posible extraer texto de cualquier imagen con solo mantener pulsado el dedo gracias a Texto Mágico, como se puede apreciar en este ejemplo.

Texto Mágico

Otra función interesante es Espacio Global de Favoritos, que ofrece una forma cómoda de guardar contenido con un simple gesto de deslizar tres dedos hacia abajo. Es posible guardar páginas web, documentos, imágenes y texto, que se almacenan en la app Notas. Si no te interesa esta funcionalidad, puedes configurar el gesto de deslizar tres dedos hacia abajo para realizar una captura de pantalla.

A semejanza de la Isla Dinámica de Apple, HONOR ha incorporado su propia versión llamada ‘Cápsula Mágica’.

La información sobre temporizadores, el estado del hotspot WiFi, la reproducción de música y otros servicios se muestran en la muesca de la parte superior de la pantalla, que se expande cuando pulsas encima, como se puede apreciar en estas imágenes.

Cápsula Mágica

HONOR también ha ampliado su función de colaboración multipantalla, conocida como Magic Ring. Si tienes varios dispositivos HONOR, MagicRing permite transferir ficheros, compartir el portapapeles y recibir notificaciones de forma transparente entre dispositivos MagicOS y portátiles Honor.

A diferencia de las conexiones tradicionales punto a punto, MagicRing permite que varios dispositivos se conecten automáticamente con un bajo consumo de energía. Este sistema permite utilizar el mismo teclado y ratón para numerosos dispositivos, recibir llamadas y notificaciones en un dispositivo distinto del smartphone y ejecutar el mismo programa de forma continua en todos los dispositivos.

Como novedad, Magic Ring admite ahora hasta 8 servicios simultáneos, como compartir red, compartir pantalla, compartir teclado y ratón, compartir cámara, compartir ventanas, compartir archivos, compartir llamadas y compartir notificaciones entre dispositivos como PC, tablets y smartphones.

Otra de las mejoras está relacionada con la personalización de la Pantalla de Bloqueo, que ahora admite cuatro estilos para mostrar imágenes de tu galería de forma original.

Estilos de la pantalla de bloqueo

Otra novedad interesante es el Escritorio versátil, que permite colocar accesos directos a funciones específicas de una aplicación en la pantalla de inicio para facilitar la interacción, ahorrando tiempo.

HONOR ha incorporado Espacio paralelo, un espacio separado diseñado para proteger la privacidad de tus datos. Como su propio nombre indica, el Espacio Paralelo funciona en paralelo con el Espacio Principal. Una vez que has movido tus aplicaciones y archivos sensibles al Espacio Paralelo, no puedes acceder a ellos desde el Espacio Principal.

Por supuesto, el resto de características bien conocidas de MagicOS siguen presentes. La pantalla de inicio cuenta con carpetas grandes que permiten abrir las apps de su interior directamente pulsando sobre los iconos, sin necesidad de expandir la carpeta. También está presente la barra horizontal debajo de los iconos de apps que soportan tarjetas (widgets emergentes) y el modo de pantalla dividida y ventanas emergentes que es compatible con algunas apps nativas y de terceros.

Si te gusta pasar tiempo jugando, seguramente agradecerás la función Game Manager, que ofrece la posibilidad de activar la prevención de gestos involuntarios, aumentar los FPS, expandir los colores del juego, grabar un vídeo de la partida, bloquear notificaciones durante el juego y más.

Game Manager

Además de Google Assistant, HONOR incluye YOYO Assistant, que se encarga de las sugerencias de apps según la situación y hábitos de uso y habilita funciones como Texto Mágico, que permite extraer texto de las imágenes para copiarlo, arrastrarlo o tocarlo y acceder a servicios asociados (por el momento, esta función solo reconoce texto en chino, inglés y francés).

MagicOS ofrece otras funcionalidades interesantes sobre Android, como:

Bloqueo de aplicaciones para proteger mediante huella dactilar o reconocimiento facial el acceso a una aplicación

Caja fuerte para proteger el acceso a ciertos contenidos como imágenes, vídeos o archivos

App Gemela para clonar apps (para tener dos cuentas en apps que no admiten multi-cuenta.

Gestor de contraseñas para almacenar los nombres de usuario y contraseñas localmente en el smartphone y acceder a ellas mediante la contraseña de la pantalla de bloqueo.

Por último, merece la pena notar que MagicOS no incorpora funciones de Inteligencia Artificial generativa. Lejos de encontrar IA por todas partes, como en los últimos dispositivos de Google y Samsung, el HONOR 200 Pro carece de funciones para eliminar personas en fotos, traducir conversaciones, resumir páginas web, rodear para buscar o cosas parecidas.

Multimedia

El HONOR 200 Pro cuenta con dos altavoces estéreo, situados en los laterales superior e inferior del teléfono. La posición de los altavoces hace que resulte posible taparlos por error con las manos al sostenerlo en horizontal, por ejemplo, al jugar.

En orientación vertical, al altavoz de arriba se asigna el canal derecho, mientras que en horizontal el teléfono respeta la orientación y cambia los canales para que coincidan con la orientación. En cualquier caso, cada altavoz emite también la pista del canal opuesto a un volumen más bajo.

En mis pruebas, el sonido se ha escuchado potente, con una calidad bastante buena. Como era de esperar en un teléfono, los graves no son muy contundentes, pero, en general, el sonido es más que aceptable para ver vídeos o mantener conversaciones en manos libres.

HONOR ha prescindido del conector tradicional de auriculares, por lo que tendremos que utilizar unos auriculares USB-C o Bluetooth, o hacer uso de un adaptador de USB-C a 3.5 mm.

El HONOR 200 Pro incorpora su propio software de reproducción de música, aunque también incorpora YouTube Music, que ofrece un servicio de streaming de música.

Si acostumbras a escuchar música con auriculares, te alegrará saber que HONOR incluye una tecnología de audio 3D a la que denomina Histen.

Esta tecnología permite escoger entre Histen espacial, que crea un sonido tridimensional inmersivo durante la reproducción de auridio y vídeo que recrea la distancia y dirección del sonido, y Histen estéreo.

Al elegir este último, permite seleccionar el tipo de sonido que queremos reproducir: predeterminado, música, película, juego o personalizado. Si escoges personalizado, puedes ajustar un ecualizador de sonido de diez bandas.

Efectos de sonido

A nivel de codecs, el HONOR 200 Pro es compatible con SBC, AAC, LDAC, aptX y aptX HD. Sin embargo, a diferencia de otros dispositivos de HONOR, no es compatible con sonido DTS:X Ultra. En la práctica, el sonido se escucha bien con auriculares, aunque mi oído poco entrenado no aprecia una mejora sustancial con respecto a otros smartphones de gama alta.

La aplicación Galería es propia de HONOR y se utiliza para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el teléfono. La app incorpora tres pestañas:

Fotos (para ver todas las fotografías almacenadas)

Álbumes (para ver el contenido organizado en fotografías, vídeos, capturas, favoritos, etc)

Crear (para crear historias, vídeos y collages a partir de las fotos)

La aplicación también permite editar las imágenes mediante diversas herramientas básicas para recortar, ajustar el color, modificar el contraste, etc. Sin embargo, no encontramos funciones de IA generativa para borrar objetos o personas no deseadas, mover elementos de lugar, cambiar el fondo de la imagen, etc.

Aplicación Galería

El HONOR 200 Pro cuenta con la certificación L1 del sistema DRM Widevine de Google, por lo que podemos reproducir contenido en HD en apps de streaming como Netflix.

Cámaras

HONOR ha incluido tres cámaras en la parte trasera:

Cámara gran angular con sensor Omnivision OV50H de 50 MP (1/1.3″, 1.2µm / 2.4µm con pixel bining 4-en-1), lente 7P con apertura f/1.9, enfoque automático PDAF y estabilización óptica.

con sensor Omnivision OV50H de 50 MP (1/1.3″, 1.2µm / 2.4µm con pixel bining 4-en-1), lente 7P con apertura f/1.9, enfoque automático PDAF y estabilización óptica. Cámara ultra gran angular con sensor de 12 MP, lente con apertura f/2.2 y enfoque automático.

con sensor de 12 MP, lente con apertura f/2.2 y enfoque automático. Cámara teleobjetivo 2.5x con sensor Sony IMX856 de 50 MP, lente con apertura f/2.4, enfoque automático y estabilización óptica.

En la parte delantera, cuenta con:

Cámara gran angular con sensor de 50MP y lente con apertura f/2.1.

La app de Cámara es bastante estándar. Los modos principales — Apertura, Noche, Retrato, Foto, Vídeo, Multivídeo y Más — están dispuestos en un carrusel, y se puede cambiar entre ellos deslizando el dedo.

El modo Más contiene el resto de los modos: Profesional, Cámara lenta, Panorámica, Cámara rápida, Marca de agua, Supermacro, Alta resolución, Solo Cut, Vídeo Nocturno, Historia y Escanear documento. A los ajustes generales de la cámara se accede a través de un icono en la esquina superior derecha del visor.

HONOR ofrece tres perfiles de disparo: Natural, Vibrante y Auténtico. Mientras que el modo Vibrante parece incrementar ligeramente la saturación, el modo Auténtico incrementa el contraste y la saturación, además de oscurecer las esquinas.

Una de las opciones que incorpora HONOR es Captura Inteligente, que incluye la opción de tomar automáticamente fotos de personas sonriendo, corriendo y saltando, así como de perros y gatos. HONOR afirma que este modo cubre 10 tipos de categorías deportivas, de manera que el teléfono puede capturar automáticamente los momentos deportivos más emocionantes.

Si eres un usuario experto, te alegrará saber que HONOR incluye un modo Profesional que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque, el balance de blancos, el tiempo de exposición y más. También permite disparar en modo RAW

HONOR incluye un ajuste de Inteligencia Artificial que detecta la escena que estás fotografiando y ajusta ciertos parámetros de la imagen. A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con este modo donde la cámara ha detectado que estaba fotografiando un objeto en particular y ha incrementado la viveza y brillo de los colores. Ahora bien, el retoque es muy sutil.

Diferencia entre fotografías tomadas en modo normal y modo IA

Cámara principal (gran angular)

El HONOR 200 Pro cuenta con un sensor de gran resolución, 50 MP, con un tamaño adecuado (1/1.3″), por lo que los píxeles resultan tener un tamaño suficiente para captar bien la luz (1.2µm) y no generar ruido en exceso.

Esta cámara guarda las fotos con una resolución de 12.5 MP por defecto, haciendo uso de la agrupación de píxeles (conocido como pixel bining) 4-en-1 para reducir el ruido, consiguiendo así alcanzar un tamaño de píxel de 2.4µm.

El sensor está situado detrás de una lente con apertura f/1.9, que no es de las más amplias para tratarse de la cámara principal. Cuenta con estabilización óptica, lo que le proporciona ventaja en condiciones de poca luz.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal. La cámara hace un buen trabajo a la hora de preservar los detalles y ofrece un amplio rango dinámico en condiciones de buena luz. Los colores se ven muy vivos (por defecto, está activo el modo de color Vibrante)., aunque si no te gusta ver tonos tan saturados, puedes elegir el modo Natural.

Fotografías tomadas con la cámara principal bajo luz abundante



Un aspecto que me ha gustado son sus capacidades de HDR, ya que en capturas con zonas oscuras y zonas iluminadas, ambas conservan el detalle. A continuación, podemos ver algunos ejemplos.

Fotografías tomadas con HDR

La calidad de imagen se mantiene alta cuando la luz escasea. Las capturas ofrecen una buena nitidez gracias a un nivel de ruido contenido, los colores se muestran vivos, los cielos se ven negros (en lugar de grises) y el rango dinámico sigue siendo amplio. Como aspecto mejorable, las luces intensas (como las farolas en la calle o carteles iluminadas) no están perfectamente confinadas, sino que se expanden más allá de los límites.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal bajo luz escasa



HONOR ofrece un modo Noche para tomar capturas cuando la luz es escasa. Este modo incrementa la luminosidad de la imagen y suaviza el ruido.

A diferencia de otros smartphones, no he notado una diferencia sustancial entre utilizar el modo Normal y el modo Noche, sino que ambas capturas son prácticamente idénticas. El tiempo de captura también es muy parecido. A continuación, podemos ver algunos ejemplos de imágenes tomadas sin y con el modo Noche.

Sin modo Noche vs. con modo Noche

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular incluye un sensor de 50 MP tras una lente que ofrece una apertura f/2.2 y, además, cuenta con enfoque automático.

Las capturas durante el día ofrecen una exposición acertada, colores vivos y, gracias a la elevada resolución, la nitidez se mantiene alta. Su gran angular (112º) no es tan amplio con algunos smartphones del mercado, pero resulta más que suficiente para capturar un gran número de elementos en la escena.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular bajo luz abundante



Esta lente no posee estabilización óptica y su apertura es más limitada que la de la cámara principal, por lo que el resultado en situaciones de poca luz no es tan sobresaliente como la cámara principal. El ruido está bastante presente y, en general, la nitidez sufre bastante.

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de fotografías tomadas por la noche o con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular bajo luz escasa



La cámara ultra gran angular permite capturar fotografías en modo Macro a unos pocos centímetros. La calidad de imagen es mucho mejor que la que consiguen otros smartphones con cámaras Macro de baja resolución.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en modo Macro

Cámara teleobjetivo

La cámara teleobjetivo incluye un sensor de 50 MP con una lente con apertura f/2.4 y un factor de ampliación 2.5x. Las fotografías se toman por defecto a 12.5 MP, haciendo uso de la agrupación de píxeles (pixel bining 4-en-1).

Las capturas durante el día ofrecen una exposición correcta y, gracias a la elevada resolución, la nitidez se mantiene alta. Los colores también se ven vivos y, con buena luz, se consiguen capturas magníficas, como se puede apreciar en estos ejemplos.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo bajo luz abundante



Cuando la luz escasea, las capturas pierden calidad, ya que la limitada apertura de la lente pasa factura. En aquellas escenas donde la iluminación es suficiente, las capturas son buenas, pero, cuando la luz es muy escasa, la sensibilidad ISO se dispara y la nitidez se hunde, como se puede apreciar en las últimas capturas.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo bajo luz escasa



Modo Retrato

HONOR hace especial foco en las capacidades de retrato de este teléfono, que son el resultado de combinar su hardware de cámara con algoritmos basados en IA para conseguir un desenfoque natural y una excelente reproducción de las texturas de la piel.

El HONOR 200 Pro pretende la fotografía de retrato a nuevos niveles con el motor de retrato HONOR AI mejorado con IA. En colaboración con Studio Harcourt, HONOR AI Portrait Engine ha condensado la artesanía de Studio Harcourt y su comprensión de la expresión de las sombras y la luz, permitiendo capturar retratos únicos y distintivos en sus smartphones sin esfuerzo.

HONOR afirma que el proceso supuso una extensa exploración por parte de más de 20 expertos en imagen de Studio Harcourt y HONOR a lo largo de 400 días. El equipo analizó más de 1.000 escenarios de iluminación y millones de conjuntos de datos, garantizando que la esencia clásica de Studio Harcourt pudiera captarse en los smartphones.

Además, la cámara incorpora un algoritmo de dominio RAW HONOR mejorado, que produce retratos equilibrados que gestionan la exposición en zonas luminosas y conservan los detalles en escenarios de iluminación más oscuros.

La lente ideal para tomar un retrato es aquella con una distancia focal de unos 50 mm, lo que equivale a un zoom 2x. Por ello, al seleccionar el modo Retrato, se puede elegir zoom 2x (recorte de la zona central de la cámara principal) y 2.5x (cámara teleobjetivo), aunque también puedes escoger 1x para un retrato de cuerpo entero.

En mi experiencia, resulta recomendable elegir 2x si estás tomando un retrato en interior, ya que la calidad de la cámara teleobjetivo 2.5x sufre en condiciones de poca luz, como hemos visto anteriormente.

A continuación, podemos ver unos ejemplos de fotografía tomadas en modo Retrato. El HONOR 200 Pro hace un excelente trabajo a la hora de separar a la persona del fondo de la imagen, preservar los detalles de la textura de la piel y producir una imagen bien iluminada. En algunas ocasiones, hay una cierta sobreexposición de la piel, que se ve algo blanquecina, pero son los menos.

Fotografías tomadas en modo Retratoa

Cámara frontal

La cámara frontal tiene un sensor de 50MP con una lente con apertura f/2.1. Aunque no cuenta con un flash frontal, es capaz de iluminar gran parte de la pantalla en color blanco al tomar un selfie para emular la presencia de un flash.

Esta cámara está acompañada por una cámara de profundidad que, en teoría, debería ayudar a conseguir un efecto retrato más realista.

El teléfono es capaz de tomar selfies en 0.8x y 1x. Puede conmutar automáticamente entre uno y otro al cambiar el teléfono entre orientación horizontal y vertical respectivamente. Ahora bien, cuando se activa el modo Retrato, la cámara frontal solo puede tomar selfies en 1x.

La calidad de los selfies es buena, con imágenes nítidas, un buen colorido y un amplio rango dinámico. Como todas las cámaras selfies, se percibe una cierta distorsión del rostro, por lo que conviene separar la cámara de la cara.

Selfies tomados con la cámara frontal



Por supuesto, el modo Retrato también está disponible al tomar selfies con buenos resultados, como podemos apreciar en estos ejemplos.

Selfies tomados en modo Retrato con la cámara frontal

Grabación de vídeo

El HONOR 200 Pro es capaz de grabar vídeo a resolución hasta 4K@60fps con las tres cámaras traseras y a 4K@30fps / 1080p@60fps con la cámara frontal. HONOR permite grabar los vídeos en formato de vídeo eficiente (H.265), que ocupa un 35% menos de espacio.

Hay un modo Super Noche para vídeo, que bloquea la velocidad de fotogramas a 24 fps, pero no supone una gran diferencia en las pruebas que he realizado.

A continuación, podemos ver un par de vídeos grabados por el día y por la noche, que ofrecen una calidad buena.

Vídeos grabados con HONOR 200 Pro



HONOR ha incluido algunas funcionalidades de grabación de vídeo especialmente pensadas para vloggers, ya que permite grabar con varias cámaras a la vez. Por ejemplo, usando el modo Multivídeo es posible grabar con la cámara frontal + cámara gran angular a 1080p@30fps. a la vez sin perder la estabilización electrónica ni el modo belleza.

El teléfono incluye un curioso modo de vídeo llamado Historia que genera un vídeo en el que se concatenan varias escenas grabadas por separado. Este modo funciona mejor en horizontal.

Llamadas de voz

El HONOR 200 Pro soporta llamadas VoLTE y WiFi. Es compatible con Dual SIM y puedes usar dos nano SIM. También admite el uso de eSIM como segunda SIM.

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades, ya que consigue suprimir muy bien los ruidos del entorno.

Una función curiosa es Privacidad de llamadas por IA, que ajusta el volumen de la llamada según el nivel de ruido del entorno, garantizando así que otras personas que están cerca no pueden escuchar lo que te dice la persona con la que hablas.

Precio

HONOR 200 Pro está disponible en colores Moonlight White (blanco), Ocean Cyan (verde claro) y Black (negro) para compra a un precio de 799€.

Como alternativa, su hermano menor HONOR 200 (649€) cuenta con una pantalla AMOLED LTPO de 6,7″, procesador Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, cámaras traseras gran angular (50MP, f/1.95, OIS, AF) + ultra gran angular (12MP, f/2,2 AF) + teleobjetivo 2.5x (50 MP, f/2.4, OIS, AF), cámara frontal (50MP, f/2.1), batería de 5.200 mAh con carga rápida a 100W.

Mi opinión

El HONOR 200 Pro presenta un diseño moderno, con una cubierta trasera donde destaca el módulo ovalado para las cámaras. En el frontal, su gran pantalla de 6,8″ está curvada a los cuatro lados y se encuentra flanqueada por marcos simétricos y bastante estrechos.

HONOR ha incluido un orificio ovalado en la zona central superior de la pantalla, que alberga la Cápsula Mágica, inspirada en funcionalidades y forma en en la isla dinámica del iPhone.

El chasis está fabricado en plástico y el cristal de la pantalla no cuenta con ningún refuerzo tipo Gorilla Glass. El teléfono posee con protección IP55 frente al agua y el polvo, por lo que resiste la lluvia, pero pero no inmersiones.

A la hora de desbloquear el teléfono, el HONOR 200 Pro incluye un lector de huella dactilar tipo óptico bajo la pantalla que funciona con rapidez, aunque está situado un poco abajo para mi gusto. También podemos hacer uso del reconocimiento facial 2D, que desbloquea de manera instantánea.

HONOR ha incorporado un panel OLED LTPO, que ofrece una buena nitidez, refresco adaptativo hasta 120 Hz, un amplio gamut de color, un elevado brillo (1.065 nits en mis pruebas), atenuación PWM a 3.850 Hz y soporte para contenidos HDR10+.

Por defecto, la pantalla muestra un tono aranjado que te recomiendo que corrijas eligiendo el ajuste de color frío de la pantalla, ya que así se consigue una fidelidad de color más alta.

El HONOR 200 Pro cuenta con el procesador Snapdragon 8s Gen 3 de gama media-alta, con un rendimiento comparable al Snapdragon 8 Gen 2. Viene acompañado por 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, que deberían ser más que suficientes.

Su rendimiento en los benchmarks no es tan elevado como los últimos buques insiginia, pero en el mundo real no tengo ninguna queja. El HONOR 200 Pro se mueve con rapidez y no he sufrido parones a la hora de moverme por la interfaz, cargar y mover apps/juegos complejos 3D o hacer multi-tarea.

En el aspecto de conectividad, el HONOR 200 Pro incorpora 5G (Dual SIM mediante dos nanoSIM con soporte para eSIM), WiFi 6, Bluetooth 5.3, emisor de infrarrojos y NFC.

En su interior, encontramos una batería de 5.200 mAh que, en mis pruebas, ha obtenido una autonomía muy buena a 60 Hz, pero que se reduce notablemente a 120 Hz. Cuenta con carga rápida a 100W que permite recargar la batería en alrededor de 50 minutos, pero requiere un cargador capaz de entregar 20V/5A que no viene incluido en la caja. Posee carga inalámbrica a 66W, así como carga inversa.

El HONOR 200 Pro ofrece sonido estéreo, ya que cuenta con un altavoz situado en la parte inferior, junto al conector USB-C, y otro en la parte superior. El altavoz suena bastante bien para ser un smartphone.

En cuanto al software del teléfono, el HONOR 200 Pro corre MagicOS 8 sobre Android 14. La nueva interfaz de usuario incorpora mejoras de rendimiento, nuevas animaciones, estilos de pantalla de bloqueo y funciones como Portal Mágico para compartir contenidos o Cápsula Mágica para emular la Isla Dinámica de iOS.

Estas se suman a las funciones habituales de MagicOS como bloqueo de aplicaciones, caja fuerte, app gemela, etc. Lo que quizás se echa de menos son funciones novedosas de IA generativa para modificar fotografías, resumir textos, traducir chats o llamadas en tiempo real, rodear para buscar, etc.

El HONOR 200 Pro cuenta con una cámara triple trasera formada por lente ultra gran angular (12 MP, f/2.2) + gran angular (50MP, f/1.9, OIS) + teleobjetivo 2.5x (50MP, f/2.4, OIS), así como una cámara frontal (50MP, f/2.0)

Comenzando por la cámara principal, su rendimiento es muy bueno, tanto en condiciones de buena luz como cuando esta escasea.

Cabe destacar especialmente el rendimiento al capturar fotografías en modo Retrato, que ofrecen una excelente calidad de imagen, con un desenfoque natural, una buen tratamiento de la luz y una reproducción de la piel muy acertada.

Las cámaras ultra gran angular y teleobejtivo capturan excelents fotos por el día y en situaciones de iluminación media, pero sufren bastante de noche cerrada con poca luz.

La cámara frontal captura selfies con buena calidad. Permite seleccionar dos niveles de angular, lo que la hace ideal para selfies de grupo o individuales. También permite tomar selfies en modo Retrato con un excelente resultado.

En conclusión, el HONOR 200 Pro es una gran opción si andas buscando un smartphone con una pantalla excelente, una experiencia de uso fluida, una batería con buena autonomía y carga rapidísima y un conjunto de cámaras destacables, ideales para tomar retratos.

El HONOR 200 Pro está disponible en colores Moonlight White (blanco), Ocean Cyan (verde claro) y Black (negro) para compra a un precio de 799€ (con descuento hasta el 30 de junio).



Lo mejor:

Diseño elegante con buen aprovechamiento del frontal gracias a unos marcos estrechos.

Diseño elegante con buen aprovechamiento del frontal gracias a unos marcos estrechos. Pantalla que ofrece imágenes con colores vivos, alta tasa de refresco y alto brillo para usar el móvil bajo el sol.

Pantalla que ofrece imágenes con colores vivos, alta tasa de refresco y alto brillo para usar el móvil bajo el sol. Fluidez en el uso del teléfono, tanto al utilizar apps o cambiar entre ellas como en juegos exigentes.

Fluidez en el uso del teléfono, tanto al utilizar apps o cambiar entre ellas como en juegos exigentes. Software MagicOS 8 con funcionalidades útiles que no se encuentran en otros smartphones basados en Android.

Software MagicOS 8 con funcionalidades útiles que no se encuentran en otros smartphones basados en Android. Trío de cámaras traseras que capturan excelentes instantáneas, tanto por el día como por la noche, y destacan a la hora de tomar retratos.

Trío de cámaras traseras que capturan excelentes instantáneas, tanto por el día como por la noche, y destacan a la hora de tomar retratos. Cámara frontal con dos niveles de angular que captura imágenes con calidad y ofrece un buen modo Retrato.

Cámara frontal con dos niveles de angular que captura imágenes con calidad y ofrece un buen modo Retrato. Altavoces estéreo con sonido equilibrado y buena reproducción de tonos.

Altavoces estéreo con sonido equilibrado y buena reproducción de tonos. Autonomía sólida a 60 Hz, aunque sufre al activar la tasa de refresco a 120 Hz. Carga rápida por cable a 100W (50 minutos), carga inalámbrica a 66W y carga inversa a 5W.

Autonomía sólida a 60 Hz, aunque sufre al activar la tasa de refresco a 120 Hz. Carga rápida por cable a 100W (50 minutos), carga inalámbrica a 66W y carga inversa a 5W. Múltiples opciones de conectividad (WiFi 6, Bluetooth 5.3, infrarrojos, NFC, Dual SIM y eSIM)

Lo peor:

Lector de huella dactilar situado algo abajo en la pantalla, por lo que resulta algo incómodo de alcanzar.

Lector de huella dactilar situado algo abajo en la pantalla, por lo que resulta algo incómodo de alcanzar. Cargador rápido a 100W no incluido en la caja

Cargador rápido a 100W no incluido en la caja Resistencia al polvo y el agua «solo» IP55.

Si te ha gustado el análisis, comparte el artículo en tus redes sociales. También puedes pulsar este botón: Tweet