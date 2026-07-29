HONOR 600 Lite: Análisis a fondo y opinión

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¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer los puntos fuertes y las limitaciones más importantes del HONOR 600 Lite.

El HONOR 600 Lite llega a España como la alternativa más asequible de la familia HONOR 600. Aunque comparte con sus hermanos algunas ideas, como la importancia de la inteligencia artificial, la autonomía y la fotografía de alta resolución, su ficha técnica está claramente orientada a la gama media.

El HONOR 600 Lite cuenta con una pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas, procesador MediaTek Dimensity 7100 Elite, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, cámara principal de 108 MP, ultra gran angular de 5 MP, cámara frontal de 16 MP y una batería de 6.520 mAh con carga rápida HONOR SuperCharge de 45 W.

Además, incorpora un botón dedicado a la cámara y las funciones de inteligencia artificial, una construcción unibody con estructura metálica, certificación IP66 y una pantalla con resolución 1,5K, refresco de 120 Hz y atenuación PWM de alta frecuencia. El dispositivo está disponible en los colores Verde Brote, Gris Terciopelo y Negro Terciopelo.

HONOR comercializa en España una configuración con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento a un precio oficial de 379 euros, aunque puedes encontrarlo más barato en otros distribuidores. He tenido oportunidad de probar el HONOR 600 Lite y, a continuación, te presento mis impresiones.

Índice de páginas

Diseño y construcción

El HONOR 600 Lite posee un frontal dominado por una pantalla de 6,6 pulgadas. HONOR anuncia unos marcos de solo 1,23 mm y una relación pantalla-cuerpo cercana al 95%, por lo que el aprovechamiento del frontal es uno de sus principales argumentos visuales.

La pantalla es completamente plana y presenta esquinas redondeadas. En la parte superior encontramos un orificio centrado para la cámara frontal, una solución mucho más discreta que las antiguas muescas y habitual actualmente en la gama media.

El teléfono mide 157,43 × 75,35 × 7,34 mm y pesa aproximadamente 180 gramos. Es, por tanto, más delgado que muchos teléfonos con baterías considerablemente más pequeñas, algo especialmente llamativo teniendo en cuenta que incorpora una batería de 6.520 mAh.

La combinación de 7,34 mm y 180 gramos hace que resulte relativamente cómodo en la mano. No es un terminal especialmente compacto debido a su pantalla de 6,6 pulgadas, pero sí ofrece unas cifras muy buenas de grosor y peso para su capacidad de batería.

La construcción del teléfono cuenta con una estructura unibody con blindaje metálico. El fabricante utiliza un proceso integrado de aluminio forjado al vacío que, según sus pruebas internas, mejora un 26% la resistencia frente a fracturas respecto al HONOR 400 Lite.

El HONOR 600 Lite está disponible en tres acabados: Verde Brote, Gris Terciopelo y Negro Terciopelo. El verde es la opción más llamativa, mientras que los otros dos colores ofrecen una apariencia más sobria. El acabado de la parte trasera resulta agradable al tacto, aunque resulta algo resbaladizo en la mano.

El módulo de cámaras se sitúa en la esquina superior izquierda de la parte trasera. Su diseño está claramente separado del cuerpo y aloja los dos sensores, el flash LED y varios elementos decorativos.

En el lateral derecho encontramos los botones de volumen y encendido, junto al botón dedicado a la cámara y las funciones de inteligencia artificial.

Este botón permite abrir rápidamente la cámara, capturar imágenes y acceder a sugerencias relacionadas con el contenido que aparece en pantalla. HONOR lo presenta como una de las características distintivas del modelo.

En el lateral izquierdo no encontramos controles importantes, lo que deja una superficie limpia.

La parte inferior alberga el conector USB-C, la bandeja para las tarjetas SIM, un micrófono y una de las salidas de sonido.

La parte superior está libre de cualquier elemento.

HONOR afirma que el teléfono ha obtenido una certificación SGS de cinco estrellas frente a caídas y aplastamiento. En las condiciones controladas del fabricante, el dispositivo habría soportado caídas desde una altura de hasta 1,8 metros sobre una superficie de mármol lisa

Estas certificaciones no significan que el teléfono sea indestructible. El resultado de una caída depende del ángulo, la superficie, la presencia de funda y el estado previo del dispositivo.

El HONOR 600 Lite cuenta además con certificación IP66. Esto implica protección completa frente al polvo y resistencia frente a chorros potentes de agua, pero no garantiza que pueda permanecer sumergido como sí haría una certificación IP68.

Además, la garantía de los smartphones suele excluir los daños provocados por líquidos. La certificación debe entenderse como una protección frente a accidentes y no como una invitación a utilizar el dispositivo bajo el agua.

También incorpora un sistema de control táctil diseñado para mantener una respuesta razonablemente precisa cuando la pantalla está mojada o se utiliza bajo la lluvia.

Pantalla

El HONOR 600 Lite incorpora un panel AMOLED de 6,6 pulgadas con resolución de 2.600 × 1.200 píxeles. Esta resolución, que HONOR denomina 1,5K, ofrece una densidad suficientemente elevada para que textos, iconos y fotografías se vean nítidos.

HONOR utiliza vidrio de aluminosilicato sobre el panel. Aunque este material ofrece una resistencia razonable, la compañía no especifica una protección comercial equivalente a Gorilla Glass.

La pantalla es capaz de mostrar 1.070 millones de colores y ofrece una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Esto permite disfrutar de movimientos más suaves al desplazarse por páginas web, redes sociales, menús y aplicaciones compatibles.

No encontramos un panel LTPO, por lo que no ofrece el mismo rango de variación que ofrecen los paneles más avanzados, que se adaptan a la tasa de FPS del contenido para reducir el consumo de energía y mejorar la sensación de fluidez. En mis pruebas, he medido tasas de refresco de únicamente 60, 90 y 120 Hz.

La resolución de 2.600 × 1.200 píxeles supone un nivel de detalle considerablemente superior al Full HD convencional. Resulta especialmente útil para leer, consultar páginas web y visualizar fotografías.

HONOR anuncia un brillo típico de 800 nits, un máximo de 2.000 nits en modo de alto brillo y picos localizados de hasta 6.500 nits en determinadas condiciones y áreas reducidas de la pantalla.

Conviene interpretar correctamente estas cifras. Los 6.500 nits no corresponden al brillo sostenible de toda la pantalla, sino a pequeños puntos iluminados bajo escenarios concretos de contenido HDR. El valor de 2.000 nits en modo HBM resulta más representativo para el uso exterior.

En mis pruebas, he medido un brillo máximo de 773 nits con el ajuste de brillo en modo manual, que se incrementa hasta 1.880 nits cuando establecemos el brillo en modo automático. Este valor queda algo por debajo de los 2.000 nits que indica HONOR, pero en cualquier caso es muy elevado.

Al utilizar tecnología AMOLED, cada píxel produce su propia luz. Esto permite mostrar un negro realmente profundo, ya que los píxeles negros permanecen apagados, y proporciona un contraste teóricamente infinito.

Los ángulos de visión son amplios, aunque los paneles AMOLED pueden mostrar pequeñas variaciones de color y brillo cuando se observan desde posiciones muy inclinadas.

El HONOR 600 Lite incluye varias tecnologías destinadas a reducir la fatiga visual. Entre ellas encontramos atenuación PWM a 3.840 Hz, modo de confort visual, pantalla nocturna circadiana y atenuación dinámica.

La atenuación PWM de alta frecuencia trata de reducir el parpadeo perceptible a bajos niveles de brillo. Esta característica puede resultar especialmente interesante para personas sensibles al parpadeo de algunas pantallas OLED. Un valor de 3.840 Hz es muy elevado frente a los paneles que funcionan a unos pocos cientos de hercios. Aun así, la sensibilidad varía entre usuarios.

El modo de pantalla nocturna circadiana ajusta progresivamente la temperatura de color para mostrar tonos más cálidos durante la noche. También se ofrece un modo de confort visual que reduce la emisión de luz azul y puede programarse para activarse automáticamente a determinadas horas.

La pantalla admite funciones como doble toque para activarla y visualización de información en la pantalla de bloqueo. También ofrece el modo Always-On, pero no de manera permanente, sino únicamente al tocar la pantalla.

Rendimiento

El HONOR 600 Lite incorpora el MediaTek Dimensity 7100 Elite, un procesador de ocho núcleos orientado a smartphones de gama media con conectividad 5G.

El chip integra cuatro núcleos Cortex-A78 que pueden alcanzar 2,4 GHz y cuatro núcleos Cortex-A55 con una frecuencia máxima de 2 GHz. Los primeros se ocupan de las tareas exigentes y los segundos priorizan la eficiencia energética.

El apartado gráfico queda en manos de una GPU Mali-G610 MC2. No es una solución diseñada para competir con los procesadores de los buques insignia, pero debería ser suficiente para las tareas cotidianas y una buena parte de los juegos Android.

El Dimensity 7100 Elite representa una diferencia importante respecto al Snapdragon 7 Gen 4 del HONOR 600. El modelo Lite se sitúa por debajo en potencia y está orientado a usuarios menos exigentes. De hecho, en el día a día, el teléfono no se siente tan suave como otros dispositivos. En ocasiones, la interfaz de usuario va a pequeños saltos y, en general, el teléfono no se mueve tan rápidamente como me gustaría.

El teléfono llega con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Es una configuración razonable para su segmento y debería permitir mantener varias aplicaciones abiertas sin problemas importantes.

HONOR puede ampliar virtualmente la memoria mediante RAM Turbo, utilizando una parte del almacenamiento como memoria adicional. Sin embargo, esta memoria virtual es considerablemente más lenta que la RAM física.

Los 256 GB ofrecen un espacio generoso para aplicaciones, fotografías y vídeos. El teléfono no incorpora una ranura microSD, por lo que no es posible ampliar posteriormente su almacenamiento mediante una tarjeta.

El conector USB-C permite cargar el dispositivo y transferir datos. Nos encontramos ante USB 2.0, por lo que no contamos con salida de vídeo por cable.

Lamentablemente, la unidad para revisión que hemos recibido no permite instalar benchmarks, por lo que no hemos podido ejecutar nuestra batería habitual de pruebas sintéticas.

Al menos, hemos podido medir el rendimiento gráfico en el día a día con varios juegos 3D exigentes — Genshin Impact, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile — utilizando el software GameBench, que no es bloqueado por el sistema operativo de nuestra unidad de prueba.

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Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 44 FPS en Genshin Impact, 59 FPS en Asphalt 9 y 60 FPS en Call of Duty. Son valores razonables, aunque quedan lejos de las tasas alrededor de 100 FPS que obtienen otros smartphones más potentes.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU / %GPU Genshin Impact 44 94% 26-46 31% / 43% Asphalt 9 59 100% 54-60 22% / 53% Call of Duty 60 100% 51-60 17% / 47%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

Genshin Impact: Calidad gráfica personalizada a 60 FPS

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado correcto, ya que el rendimiento ha caído solo hasta un 93%.

Conectividad

En cuanto a conectividad celular, el HONOR 600 Lite es compatible con redes 5G con posibilidad de utilizar nanoSIM 1 + nanoSIM 2 + eSIM (solo dos pueden estar habilitadas en un momento dado).

El dispositivo incorpora conectividad Wi-Fi en las bandas de 2,4 y 5 GHz, pero no soporta Wi-Fi 6 / 7. También ofrece Bluetooth 6.0 para conectar auriculares, relojes, altavoces y otros accesorios, así como NFC, por lo que permite realizar pagos sin contacto mediante servicios compatibles y utilizar accesorios basados en esta tecnología.

En mis pruebas de velocidad de red, el HONOR 600 Lite ha alcanzado por WiFi una velocidad de 215 Mbps y 255 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest. Es una velocidad más bien baja en comparación con otros teléfonos.

El HONOR 600 Lite es compatible con varios sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo, Glonass y BeiDou), pero no incluye GPS de frecuencia dual, así que no puede utilizar dos señales GPS a la vez para determinar la ubicación con más precisión (algo útil al movernos entre los edificios altos de una ciudad).

El teléfono también admite USB OTG, lo que permite conectar memorias externas, periféricos y determinados adaptadores mediante el puerto USB-C.

Sistemas biométricos

El sensor de huella es de tipo óptico, que no es tan rápido como los lectores ultrasónicos, que además son capaces de funcionar con los dedos mojados y no requieren encender la pantalla para que funcione.

En mis pruebas, el HONOR 600 Lite ha sido razonablemente rápido a la hora de desbloquear el teléfono, aunque no tanto como otros smartphones de gama alta. Para desbloquear el teléfono, debemos apoyar el dedo encima de la pantalla sin necesidad de presionar.

El reconocimiento de huella es fiable siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta. En mi opinión, el lector de huella está situado demasiado abajo, por lo que no resulta especialmente cómodo apoyar el dedo.

El teléfono también ofrece reconocimiento facial mediante la cámara delantera. Se trata de un sistema basado en una imagen bidimensional y no en un escaneado facial 3D.

El desbloqueo facial resulta cómodo, pero es menos seguro que una autenticación biométrica con profundidad. Para aplicaciones bancarias y pagos, Android suele exigir el uso de la huella o del código de desbloqueo.

HONOR permite utilizar simultáneamente el reconocimiento de huella y el facial, escogiendo en cada momento el método más conveniente. MagicOS también ofrece opciones para mantener el dispositivo desbloqueado cuando se encuentra cerca de lugares o accesorios considerados de confianza.

Batería

El HONOR 600 Lite incorpora una batería con una capacidad típica de 6.520 mAh y un valor nominal de 6.320 mAh. Es una cifra muy elevada para un teléfono de solo 7,34 mm de grosor y 180 gramos.

Esta combinación es uno de sus mayores atractivos. Numerosos smartphones de dimensiones similares continúan utilizando baterías cercanas a los 5.000 mAh.

Esta capacidad permite completar una jornada intensa con margen de sobra e incluso he podido acercarme a dos días con un uso moderado, aunque la autonomía real depende del brillo, la cobertura, las aplicaciones y la tasa de refresco.

Como ya he comentado, lamentablemente, la unidad que he recibido para análisis no permite ejecutar benchmarks, por lo que no he podido realizar las pruebas habituales de autonomía con la herramienta PCMark.

MagicOS incluye distintos mecanismos para reducir el desgaste de la batería. La carga inteligente puede aprender los hábitos del usuario y retrasar la fase final cuando el teléfono permanece conectado durante muchas horas.

El sistema también ofrece modos de ahorro energético que restringen aplicaciones en segundo plano, reducen animaciones y modifican determinadas funciones de conectividad. El modo de ahorro extremo limita todavía más las aplicaciones disponibles y prioriza llamadas, mensajes y funciones esenciales.

El HONOR 600 Lite admite carga rápida HONOR SuperCharge de 45 W. No es una velocidad tan elevada como los 80 W del HONOR 600, pero resulta adecuada para una batería de esta capacidad. Para obtener la máxima potencia es recomendable utilizar un cargador HONOR SuperCharge compatible y un cable capaz de soportar la intensidad requerida.

En mis pruebas, el proceso de carga completo ha tardado 1 hora y 22 minutos con un cargador de HONOR de 80W que tenía por casa. El 50 por ciento de carga se consigue en unos 37 minutos.

Proceso de carga rápida del HONOR 600 Lite

El HONOR 600 Lite no incluye carga inalámbrica. Esta ausencia es habitual en su segmento, aunque puede resultar decepcionante para quienes ya utilizan bases Qi.

Software

El HONOR 600 Lite corre Android 16 y, por encima del sistema operativo, HONOR incorpora su propia capa de personalización MagicOS 10. HONOR cambió el nombre de su capa de personalización de Android de Magic UI a MagicOS con el lanzamiento de la versión 7 en un intento de romper con sus raíces Huawei EMUI.

HONOR asegura que el teléfono recibirá seis actualizaciones principales de Android, así que estamos bien cubiertos. Cuestión aparte es si el hardware del teléfono soportará las nuevas funcionalidades que traiga Android o si seguirá sintiéndose fluido.

MagicOS 10 marca una evolución en la identidad visual del sistema. La interfaz se percibe más moderna desde el primer momento, con iconos redibujados, tipografías más legibles, transparencias mejor integradas y animaciones que aportan una sensación de mayor dinamismo sin resultar recargadas.

Las transiciones entre aplicaciones, escritorios y menús son más suaves, lo que contribuye a una experiencia visual más agradable y premium. Además, la pantalla de bloqueo gana protagonismo gracias a nuevas opciones de personalización, con widgets interactivos, estilos dinámicos y mayor control sobre las notificaciones visibles, reforzando la idea de que el sistema se adapta mejor al usuario y no al revés.

La inteligencia artificial se convierte en uno de los pilares de esta versión. El sistema integra funciones más avanzadas de asistencia, capaces de interpretar mejor el contexto de uso y de adaptar su comportamiento a los hábitos del usuario. Entre las funciones destacadas encontramos:

Sugerencias de aplicaciones con IA: Recomienda aplicaciones según la situación y hábitos de uso.

Recomienda aplicaciones según la situación y hábitos de uso. Recuerdos con IA: Puedes pulsar el botón de IA o deslizar hacia abajo para extraer automáticamente información de la pantalla (páginas web, vídeos, documentos o imágenes) y guardarlas en Recuerdos con IA. Es posible utilizar Honor Connect para compartir contenido en Recuerdos con IA con teléfonos, tablets y PC cercanos.

Puedes pulsar el botón de IA o deslizar hacia abajo para extraer automáticamente información de la pantalla (páginas web, vídeos, documentos o imágenes) y guardarlas en Recuerdos con IA. Es posible utilizar Honor Connect para compartir contenido en Recuerdos con IA con teléfonos, tablets y PC cercanos. Portal mágico: Puedes mantener pulsado texto, imágenes y otro contenido y arrastrarlo al borde derecho para activar Portal mágico y acceder rápidamente a servicios, siendo posible fijar en la parte superior los utilizados con más frecuencia.

Puedes mantener pulsado texto, imágenes y otro contenido y arrastrarlo al borde derecho para activar Portal mágico y acceder rápidamente a servicios, siendo posible fijar en la parte superior los utilizados con más frecuencia. Subtítulos con IA: Permite convertir voz a texto en tiempo real.

Permite convertir voz a texto en tiempo real. Traducir con IA: Puedes transcribir y traducir en tiempo real las conferencias y reuniones en otros idiomas. También puedes conversar en otros idiomas en apps de chat.

Puedes transcribir y traducir en tiempo real las conferencias y reuniones en otros idiomas. También puedes conversar en otros idiomas en apps de chat. Traducción de llamadas: Hace posible mantener conversaciones en tiempo real en otros idiomas.

Hace posible mantener conversaciones en tiempo real en otros idiomas. Escritura con IA: Puedes pulir, reformular, ampliar, acortar o resumir el texto seleccionado.

El botón de IA permite asignar una de estas acciones rápidas al ser pulsado:

Cámara : Inicia rápidamente la cámara para capturar momentos, siendo posible hacer zoom al deslizar, enfocar al mantener pulsado, y tirar ráfagas o grabar vídeo al mantener apretado.

: Inicia rápidamente la cámara para capturar momentos, siendo posible hacer zoom al deslizar, enfocar al mantener pulsado, y tirar ráfagas o grabar vídeo al mantener apretado. Sugerencias de pantalla con IA: Proporciona servicios de IA recomendados según el contenido de la pantalla. Las acciones pueden incluir Rodear para Buscar, Agente de fotos con IA, Difuminar información privada, Resumir, Subtítulos con IA, Recuerdos con IA, Detección de Deepfake o Creación de contenido.

Proporciona servicios de IA recomendados según el contenido de la pantalla. Las acciones pueden incluir Rodear para Buscar, Agente de fotos con IA, Difuminar información privada, Resumir, Subtítulos con IA, Recuerdos con IA, Detección de Deepfake o Creación de contenido. Agente de ajustes de IA: Accede a los ajustes del sistema.

Accede a los ajustes del sistema. Honor AI: Accede a Honor AI con un toque para utilizar las funciones de IA de Honor

Accede a Honor AI con un toque para utilizar las funciones de IA de Honor Recuerdos con IA: Reconoce y recuerda el contenido de la pantalla

Reconoce y recuerda el contenido de la pantalla Google Lens: Traduce, identifica plantas y busca productos

De forma predeterminada, al pulsar dos veces el botón de IA se inicia instantáneamente la cámara, mientras que al mantenerlo pulsado se activan las sugerencias de pantalla con IA.

Otro de los puntos donde MagicOS 10 da un salto importante es en la conectividad entre dispositivos con la versión mejorada de HONOR Share, que permite la transferencia bidireccional de archivos entre Android e iOS , incluidos iPhones, iPads y Macs, así como PC con Windows (se requiere la instalación de HONOR Super Workstation).

El sistema refuerza la continuidad de tareas, permitiendo una integración más fluida entre móvil, tablet y ordenador. Compartir archivos, copiar y pegar contenido entre dispositivos, duplicar pantallas o continuar una tarea iniciada en otro equipo es ahora más rápido y estable. Esta mejora se nota especialmente en entornos de trabajo híbridos, donde la movilidad y la sincronización de la información resultan esenciales para mantener la productividad.

La seguridad y la privacidad también se ven reforzadas. La gestión de permisos es más clara y transparente, permitiendo al usuario tener un mayor control sobre qué aplicaciones acceden a sus datos y en qué momento.

A esto se suma una mayor protección del almacenamiento y de la información sensible, lo que refuerza la confianza en el sistema, especialmente en un momento en el que la protección de los datos personales es una prioridad.

Multimedia

El teléfono cuenta con altavoces estéreo, situados en el auricular superior y el lateral inferior del teléfono, por lo que el sonido resulta algo asimétrico, ya que el altavoz inferior es más potente.

En orientación vertical, al altavoz de arriba se asigna el canal derecho, mientras que en horizontal el teléfono respeta la orientación y cambia los canales para que coincidan con la orientación. En cualquier caso, cada altavoz emite también la pista del canal opuesto a un volumen más bajo.

El volumen alcanza el 100 % de forma convencional y, a partir de ahí, se añade un paso adicional que promete hasta un 300 % de aumento.

En mis pruebas, el sonido se ha escuchado con un nivel de 73 dB a 1 metro de distancia, que aumenta hasta 77 dB al activar el aumento a 300%. Estos valores están al nivel o algo por encima de lo que he medido con el iPhone 17 Pro Max (77 dB), el vivo X300 Pro (77 dB) o el OnePlus 15 (75 dB).

Aunque el aumento a 300 % tiene un claro componente de marketing, lo cierto es que en este modelo no degrada excesivamente la calidad, algo que sí ocurre en otros smartphones.

En cuanto a la calidad de audio, el HONOR 600 Lite ofrece voces claras y bien definidas, unos agudos bien representados y una presencia de graves razonable para tratarse de un dispositivo de su gama. En general, cumple tanto para reproducir vídeos como para escuchar música o podcasts en el día a día.

Como es habitual hoy en día, HONOR ha prescindido del conector tradicional de auriculares, por lo que tendremos que utilizar unos auriculares USB-C o Bluetooth, o hacer uso de un adaptador de USB-C a 3.5 mm. A nivel de codecs, es compatible con SBC, AAC, LDAC, aptX / aptX HD y LHDC5.0.

Es posible seleccionar efectos de sonido de los auriculares:

Automático: Ajusta efectos de sonido según el contenido

Audio 3D: Simula la profundidad de campo de sonido 3D para ofrecer experiencia de audio envolvente

Natural: Prioriza la reproducción de sonido auténtico

Estándar: Ahorra energía para prolongar el tiempo de reproducción.

La aplicación Galería es propia de HONOR y se utiliza para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el teléfono. La app incorpora cuatro pestañas:

Fotos (para ver todas las fotografías almacenadas)

Álbumes (para ver el contenido organizado en fotografías, vídeos, capturas, favoritos, etc)

Recuerdos (para crear secuencias de fotografías con sonido)

Crear (para crear historias, vídeos y collages a partir de las fotos)

Aplicación Galería

La aplicación también permite editar las imágenes mediante diversas herramientas básicas para recortar, ajustar el color, modificar el contraste, etc.

MagicOS ha incorporado algunas funciones de Inteligencia Artificial generativa. como Goma de Borrar de IA, que permite eliminar personas u objetos indeseados de las imágenes. Goma de borrar de IA ofrece dos modos distintos para la eliminación de objetos: círculo para borrar y pincel para borrar, proporcionando dos opciones versátiles para seleccionar los elementos a eliminar.

Además, permite eliminar transeúntes, quitar reflejos y eliminar arrugas en ropa. Hace un trabajo bastante bueno eliminando personas, como podemos apreciar en este ejemplo donde me he quitado a mí mismo en una fotografía tomada por otra persona.

Borrador Mágico

Otra función relacionada es Recorte IA, que permite extraer objetos de las imágenes con una simple pulsación, lo que permite guardar y editar los elementos extraídos de forma independiente.

Mejora con IA realiza cambios en una imagen para mejorar su calidad. Por ejemplo, en un rostro, suaviza la piel. También resulta bastante útil Expansión de imágenes con IA, que amplía el lienzo de una imagen añadiendo nuevos elementos que no estaban en la imagen original

Pintura con IA

Existe otra función llamada Ajuste facial IA que permite abrir los ojos, que busca imágenes similares en la galería para abrir los ojos en fotografías donde alguien aparece con los ojos cerrados. Por último, Belleza de IA permite realizar diferentes ajustes sobre el rostro para mejorar nuestro aspecto.

Para fotos en movimiento (aquellas en las que se capturan unos instantes antes y después de disparar), es posible utilizar la función Borrador en movimiento para eliminar personas u objetos, manteniendo el movimiento. La función Collage, que crea composiciones a partir de imágenes, mantiene el movimiento de las imágenes incluidas.

El HONOR 600 Lite cuenta con la certificación L1 del sistema DRM Widevine de Google, por lo que podemos reproducir contenido en HD en apps de streaming como Netflix. Dado el gran tamaño de su pantalla, se trata de un smartphone ideal para disfrutar de películas.

Cámaras

El HONOR 600 Lite incorpora dos cámaras traseras:

Cámara principal: sensor de 108 MP (1/1.67″) con apertura f/1,75, con enfoque automático PDAF y sin estabilización óptica

sensor de 108 MP (1/1.67″) con apertura f/1,75, con enfoque automático PDAF y sin estabilización óptica Cámara ultra gran angular: sensor de 5 MP con apertura f/2,25, sin estabilización óptica ni enfoque automático

También encontramos una cámara en la parte delantera:

Cámara gran angular con sensor de 16 MP y lente con apertura f/2.45, sin estabilización óptica ni enfoque automático.

La app de Cámara es bastante estándar. Los modos principales — Noche, Retrato, Foto, Vídeo, Profesional y Más — están dispuestos en un carrusel, y se puede cambiar entre ellos deslizando el dedo.

El modo Más contiene el resto de los modos: Multivídeo, Cámara lenta, Panorámica, Cámara rápida, Alta resolución, Escanear documento e Historia. A los ajustes generales de la cámara se accede a través de un icono en la esquina superior derecha del visor.

Una de las opciones que incorpora HONOR es Captura inteligente, que incluye la opción de mostrar la palma de la mano a la cámara frontal para hacer una foto, así como la opción de Capturar sonrisas para hacer fotos automáticamente cuando se detectan sonrisas.

Si eres un usuario experto, te alegrará saber que HONOR incluye un modo Profesional que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque, el balance de blancos, el tiempo de exposición y más. También permite disparar en modo RAW

HONOR incluye un ajuste de Cámara con IA que detecta la escena que estás fotografiando y ajusta ciertos parámetros de la imagen. Si se activa esta opción, se puede activar una opción para recibir recomendaciones automáticas de filtros según los hábitos de uso.

Cámara principal de 108 MP

La cámara principal utiliza un sensor de 108 MP y una lente con apertura f/1,75. La apertura no es muy luminosa y carece de estabilización óptica, por lo que no cabe esperar que destaque al tomar fotografías en interiores y durante la noche.

Esta cámara guarda las fotos con una resolución de 12.5 MP por defecto, haciendo uso de la agrupación de píxeles (conocido como pixel binning) 8-en-1 para reducir el ruido, consiguiendo así alcanzar un tamaño de píxel más interesante.

HONOR ofrece un modo de disparo de alta resolución que permite capturar a 108 MP. A continuación podemos ver un recorte de la misma escena capturada a 12 MP y 108 MP, donde el incremento de nitidez es notable.

Recorte de la misma escena capturada a 108 MP y 12 MP

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal. La cámara hace un buen trabajo a la hora de preservar los detalles y ofrece un rango dinámico bastante amplio en condiciones de buena luz. No obstante, tiende a sobreexponer ligeramente en algunas ocasiones.

Fotografías tomadas con la cámara principal en condiciones de luz abundante

La calidad de imagen se mantiene decente cuando la luz es escasa. Ahora bien, las capturas ofrecen una nitidez mejorable, ya que el procesamiento para reducir el ruido es bastante agresivo. Los colores se muestran vivos, pero con ciertos destellos molestos en algunas luces intensas.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal en condiciones de escasa luz

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular incluye un sensor de tan solo 5 MP tras una lente que ofrece una apertura f/2.2. No cuenta con enfoque automático, por lo que no es capaz de tomar fotografías Macro.

Las capturas durante el día ofrecen una exposición acertada, pero la nitidez se resiente debido a la baja nitidez de esta cámara.





Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de luz abundante



El resultado en situaciones de poca luz es claramente mejorable, con capturas bastante oscuras y con poca nitidez cuando la luz es escasa.

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de fotografías tomadas por la noche o con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de escasa luz



Modo Retrato

El HONOR 600 Lite no tiene una cámara teleobjetivo, pero al activar el modo Retrato se activa el modo zoom 2x de la cámara principal.

En general, el teléfono hace un buen trabajo a la hora de separar el sujeto del fondo, generando un efecto de desenfoque bastante natural.

Fotografías tomadas con el modo Retrato

Cámara frontal

La cámara frontal tiene un sensor de 16 MP con una lente con apertura f/2.5, y no cuenta con enfoque automático.

La calidad de los selfies es correcta. El HONOR 600 Lite expone correctamente la imagen y muestra un buen nivel de detalle, como se puede apreciar en algunos de estos ejemplos.

Selfies tomados con la cámara frontal

Grabación de vídeo

El HONOR 600 Lite es capaz de grabar vídeo a resolución 1080p@30fp, pero no es capaz de grabar en resolución 4K ni tampoco a 60 fps. En este aspecto, es un teléfono bastante limitado a la hora de grabar vídeo.

A continuación, podemos ver un par de vídeos grabados por el día, que ofrecen una calidad buena.

Vídeos grabados con HONOR 600 Lite por el día

Por la noche, sin embargo, la calidad empeora notablemente, ya que el ruido se hace muy presente y los vídeos se ven bastante oscuros.

Vídeos grabados con HONOR 600 Lite por la noche.

Llamadas de voz

El HONOR 600 Lite soporta llamadas VoLTE y WiFi. Es compatible con Dual SIM y puedes usar dos nano SIM, además de una eSIM como segunda SIM.

En las pruebas que he realizado, la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades, ya que consigue suprimir muy bien los ruidos del entorno.

Precio

HONOR comercializa en España una configuración con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento a un precio oficial de 379 euros, aunque puedes encontrarlo más barato en otros distribuidores. Está disponible en colores Verde Brote, Gris Terciopelo y Negro Terciopelo.

Mi opinión

El HONOR 600 Lite es un teléfono que intenta destacar en la gama media mediante una combinación bastante clara: diseño delgado, pantalla AMOLED de calidad, batería muy grande y cámara principal de alta resolución.

Su construcción es uno de los aspectos más interesantes. Resulta sorprendente encontrar una batería de 6.520 mAh dentro de un cuerpo de 7,34 mm y 180 gramos, especialmente cuando muchos modelos con baterías cercanas a 5.000 mAh son más pesados.

La estructura unibody metálica, la certificación SGS frente a caídas y la protección IP66 añaden argumentos de durabilidad. No alcanza el nivel de protección acuática del HONOR 600, pero está por encima de los dispositivos que se limitan a soportar pequeñas salpicaduras.

La pantalla también es uno de sus puntos fuertes. El panel AMOLED de 6,6 pulgadas combina una resolución de 2.600 × 1.200 píxeles, refresco de 120 Hz, un modo HBM de hasta 2.000 nits (1.800 nits en mis mediciones) y PWM a 3.840 Hz.

En rendimiento, el Dimensity 7100 Elite se queda al corto para mis expectativas. Es evidente que no es un procesador pensado para competir con los chips de gama media-alta más potentes ni para ejecutar todos los juegos con los ajustes máximos, pero en ocasiones se nota que el teléfono va a saltitos por falta de potencia.

Los 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento forman una configuración equilibrada. La ausencia de microSD no debería ser grave para la mayoría de los usuarios, aunque obliga a administrar el espacio si se almacenan muchos vídeos.

La batería es probablemente el principal argumento de compra. Su capacidad de 6.520 mAh proporciona una autonomía excelente, mientras que la carga de 45 W permite recuperar energía a una velocidad razonable, cargando de 0 a 100% en menos de hora y media.

La cámara principal de 108 MP produce buenas fotografías con luz abundante, aunque lejos de lo que obtenemos en teléfonos más caros. Su tamaño de sensor, la apertura f/1,75 de la lente y la ausencia de estabilización óptica hace que la fotografía nocturna no sea su mejor baza.

La cámara ultra gran angular de 5 MP es uno de sus puntos más débiles. Su resolución resulta escasa y su uso por la noche debería limitarse al máximo.

También resulta decepcionante que la grabación esté limitada a 1080p. A estas alturas, la posibilidad de grabar en 4K empieza a ser habitual incluso en algunos teléfonos de precio intermedio.

MagicOS 10 ofrece una gran cantidad de funciones y mantiene la apuesta de HONOR por la inteligencia artificial a la hora de editar fotografías, ayudar a la escritura de textos, etc. El botón dedicado puede resultar práctico para abrir la cámara y acceder a sugerencias contextuales.

El HONOR 600 Lite es un móvil con luces y sombras. Su excelente pantalla AMOLED, la enorme autonomía y una construcción sorprendentemente fina y ligera lo convierten en una buena elección para quien priorice comodidad, resistencia y duración de batería.

Sin embargo, el Dimensity 7100 Elite no siempre mueve MagicOS con la fluidez esperada, la cámara ultra gran angular de 5 MP aporta poco valor y la ausencia de OIS y vídeo 4K limita seriamente sus posibilidades fotográficas.

A su precio oficial de 379 €, existen alternativas más potentes y versátiles. En cambio, cuando se acerca a los 300 €, como hemos visto en algunos distribuidores, empieza a resultar mucho más recomendable para usuarios que no jueguen demasiado ni den prioridad a la grabación de vídeo.

Lo mejor:

Construcción unibody metálica, certificación SGS frente a caídas y protección IP66 frente al polvo y los chorros de agua.

Construcción unibody metálica, certificación SGS frente a caídas y protección IP66 frente al polvo y los chorros de agua. Pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas con resolución 1,5K, refresco de 120 Hz y brillo elevado.

Pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas con resolución 1,5K, refresco de 120 Hz y brillo elevado. Batería de 6.520 mAh integrada en un cuerpo de solo 7,34 mm y 180 gramos. Carga rápida a 45 W.

Batería de 6.520 mAh integrada en un cuerpo de solo 7,34 mm y 180 gramos. Carga rápida a 45 W. 256 GB de almacenamiento en la configuración española.

256 GB de almacenamiento en la configuración española. Cámara principal de alta resolución 108 MP

Cámara principal de alta resolución 108 MP MagicOS 10 basado en Android 16 y botón dedicado a la cámara y las funciones de IA.

Lo peor:

El chip Dimensity 7100 Elite presenta limitaciones de rendimiento en el uso diario.

El chip Dimensity 7100 Elite presenta limitaciones de rendimiento en el uso diario. La cámara principal no cuenta con estabilización óptica y la grabación de vídeo limitada a 1080p a 30fps.

La cámara principal no cuenta con estabilización óptica y la grabación de vídeo limitada a 1080p a 30fps. Cámara ultra gran angular de solo 5 MP.

Preguntas frecuentes

¿Merece la pena comprar el HONOR 600 Lite?

El HONOR 600 Lite merece la pena para quien busque una pantalla AMOLED nítida, una batería de gran capacidad y un diseño fino y resistente. Su conveniencia final dependerá del precio y de las alternativas disponibles en el momento de la compra.

¿Qué pantalla tiene el HONOR 600 Lite?

Incorpora una pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas con resolución de 2.600 × 1.200 píxeles, tasa de refresco de hasta 120 Hz, brillo HBM de hasta 2.000 nits y atenuación PWM a 3.840 Hz.

¿Qué procesador lleva el HONOR 600 Lite?

El teléfono utiliza el MediaTek Dimensity 7100 Elite, con cuatro núcleos Cortex-A78 a 2,4 GHz, cuatro Cortex-A55 a 2 GHz y una GPU Mali-G610 MC2.

¿Cuánta memoria tiene el HONOR 600 Lite?

La versión española dispone de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. También puede utilizar una parte del almacenamiento como memoria virtual mediante HONOR RAM Turbo.

¿Se puede ampliar el almacenamiento con una tarjeta microSD?

No, el HONOR 600 Lite no incorpora una ranura para tarjetas microSD.

¿Cuánta batería tiene el HONOR 600 Lite?

Integra una batería con una capacidad típica de 6.520 mAh y un valor nominal de 6.320 mAh.

¿Qué velocidad de carga admite?

Es compatible con carga rápida HONOR SuperCharge de hasta 45 W por cable.

¿Tiene carga inalámbrica?

No, el HONOR 600 Lite no dispone de carga inalámbrica.

¿Qué cámaras incorpora?

Cuenta con una cámara principal trasera de 108 MP, una ultra gran angular de 5 MP y una cámara frontal de 16 MP.

¿Puede grabar vídeo en 4K o a 60 FPS?

No. La grabación está limitada a resolución 1080p a 30 FPS

¿Es resistente al agua?

Dispone de certificación IP66, que garantiza protección frente al polvo y los chorros potentes de agua. No está certificado para permanecer sumergido.

¿Qué sistema operativo utiliza?

Llega con Android 16 y la interfaz MagicOS 10.

¿Tiene lector de huellas?

Sí, incorpora un sensor de huellas óptico en la pantalla.

¿Tiene NFC para pagar con el móvil?

Sí, ofrece compatibilidad con NFC.

¿Cuáles son sus principales puntos fuertes?

Sus principales ventajas son la pantalla AMOLED de alta resolución, la batería de 6.520 mAh, el cuerpo fino y ligero, la construcción metálica y la alta resolución de la cámara principal de 108 MP.

¿Cuáles son sus principales limitaciones?

Las mayores concesiones son la cámara ultra gran angular de 5 MP, la ausencia de estabilización óptica en la cámara principal, la grabación limitada a 1080p y un procesador orientado a la gama media.