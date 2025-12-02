💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

El vivo X300 Pro fue presentado en China a mediados de octubre de 2025 y, poco después, hizo su debut internacional . Se trata de un smartphone con una gran enfoque en la fotografía, como es habitual en la gama alta de vivo.

El vivo X300 Pro posee una pantalla AMOLED LTPO de 6.8″ a 120 Hz, procesador Mediatek Dimensity 9500, 12/16 GB de RAM, 256 GB / 512 GB de almacenamiento, cámara principal gran angular (50MP, f/1.6) + ultra gran angular (50 MP, f/2.0) y teleobjetivo 3.7x (200MP, f/2.7), cámara frontal (50 MP, f/2.0), batería de 5.440 mAh y carga rápida a 90W (cable) / 40W (inalámbrica).

El vivo X300 Pro está a la venta oficialmente por 1.399€ con 16GB + 512 GB. He tenido la oportunidad de probar el vivo X300 Pro a fondo durante varias semanas y, a continuación, os traigo mi análisis en profundidad.

Diseño del vivo X300 Pro: acabado premium y módulo de cámara gigante

El frontal del vivo X300 Pro muestra una gran pantalla rodeada por unos marcos muy estrechos y simétricos, de solo 1,1 mm de grosor.

La pantalla es totalmente plana, en línea con las últimas líneas de diseño. La mayoría de los fabricantes han abandonado las pantallas curvadas a los lados porque son más delicadas, pueden registrar pulsaciones fantasmas y generan reflejos indeseados con la luz.

El vivo X300 Pro ofrece un ratio pantalla-a-cuerpo de un 92% según GSMArena, un valor muy elevado que se encuentra a la par de los mejores smartphones de gama alta.

vivo ha incorporado protección Gorilla Glass Armor en el cristal delantero. Esta protección es muy resistente y debutó por primera vez en al Galaxy S24 Ultra, aunque ya se ha visto superado por el Gorilla Glass Armor 2 del Galaxy S25 Ultra.

La parte trasera también está hecha de cristal, pero vivo no especifica ningún tipo de protección

En la zona superior encontramos el orificio circular que alberga la cámara frontal, situada en el centro. Su diámetro no es precisamente pequeño. Al estar situado en el centro, la cámara puede llegar a interferir con la interfaz de algunas apps, como juegos o apps de vídeo, al sostener el smartphone en horizontal.

Los laterales del teléfono son de aluminio, por lo que debería ser más resistente que otros smartphones que utilizan plástico en su cuerpo, pero menos que aquellos que optan por acero o titanio. Los bordes laterales son completamente planos, siguiendo las tendencias actuales de diseño.

La parte trasera es completamente plana y, en la parte superior, encontramos un enorme módulo circular de cámara de color negro. Está rodeado por un aro de aspecto metálico y color plateado que emula el objetivo de una cámara profesional. En el módulo encontramos el logotipo de ZEISS, que es el fabricante con el que ha colaborado vivo.

El módulo para la cámara trasera es bastante grande. Como curiosidad, de los cuatro pequeños círculos que tiene, el de arriba a la derecha no tiene ninguna utilidad, ya que es meramente decorativo.

El vivo X300 Pro está disponible en dos variantes de color en España — Phantom Black y Dune Brown — que corresponden con negro y blanco roto. Este último es el que he probado y me gusta mucho su aspecto.

El vivo X300 Pro es un smartphone bastante grande ya que, a pesar del buen aprovechamiento del espacio, posee una gran pantalla de 6.8″ que condiciona el tamaño del dispositivo

El grosor del vivo X300 Pro es de 8 mm, aunque, si sumamos el módulo de cámara, alcanza los 14 mm según mis propias mediciones. Su peso es de 226 gramos, por lo que es un smartphone más bien contundente.

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del smartphone.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y el botón del volumen de una sola pieza.

En el lateral izquierdo encontramos un botón de acceso directo para activar rápidamente una función al mantenerlo pulsado o hacer dos pulsaciones. Entre las posibilidades, se encuentra sonido/vibración, cámara, linterna, notas, grabar, subtítulos de IA o acceso a aplicaciones.

La parte superior del teléfono está libre de botones y conectores.

La parte inferior del teléfono posee el conector USB Tipo-C, el altavoz y el compartimento para la tarjeta nano-SIM.

El vivo X300 Pro cuenta con certificación oficial IP68/IP69 frente al agua y el polvo, por lo que no debes preocuparte si se da algún chapuzón.

Aunque IP69 podría parecer el estándar superior, no cubre las mismas condiciones que IP68. Las pruebas de IP69 no garantizan que el dispositivo sobreviva a una inmersión prolongada, mientras que IP68 no incluye la resistencia a chorros de alta presión. Si quieres más información, te lo contamos todo aquí.

Pantalla del vivo X300 Pro: Panel AMOLED LTPO de 6,8″ a 120 Hz con HDR10+ y Dolby Vision

El vivo X300 Pro posee un panel AMOLED 8T LTPO de 6.8″ con ratio 20:9 que ofrece una resolución 2.800 × 1260 píxeles, lo que implica una densidad de píxeles muy elevada de 452 ppp.

vivo ha incorporado una tasa de refresco adaptable entre 1 a 120 Hz.Tan importante como una alta tasa de refresco es la posibilidad de reducirla cuando no es necesario para reducir el consumo de batería. El vivo X300 Pro puede bajar a 1 Hz para reducir el consumo o ajustarse a tasas intermedias (por ejemplo, 24 Hz al ver películas a 24 FPS).

En mis pruebas, en el modo predeterminado de tasa de refresco, el teléfono va cambiando la tasa de refresco de manera dinámica, bajando hasta 1 Hz cuando la imagen de la pantalla está fija y aumentado hasta 120 Hz cuando haces scroll o te mueves por la interfaz.

En aplicaciones de vídeo, la tasa de refresco suele seguir la frecuencia de FPS del vídeo, ajustándose a 30 o 60 Hz al ver vídeos en 30 o 60 FPS. Sin embargo, al ver un vídeo a 24 FPS, la tasa de refresco alterna entre diversos valores. En cualquier caso, la imagen se ve suave, por lo que esto no es un problema. Si quieres disfrutar de juegos a 120 Hz, lo mejor es que configures la frecuencia de actualización de la pantalla a «Alta» en lugar del valor predeterminado «cambio inteligente.

Algunos fabricantes han comenzado a incorporar paneles LTPO 4.1 (por ejemplo, en el OnePlus 13), pero no parece que sea el caso del vivo X300 Pro, ya que la compañía lo habría publicitado. La tecnología LTPO 4.1 permite ajustar diferentes tasa de refresco a zonas concretas de la pantalla para un ahorro de batería todavía mayor.

El vivo X300 Pro ofrece tres ajustes de frecuencia de actualización:

Estándar : Utiliza la tasa de refresco de 60 Hz para todas las aplicaciones.

: Utiliza la tasa de refresco de 60 Hz para todas las aplicaciones. Alta: Utiliza la tasa de refresco de 120 Hz en la interfaz de usuario y en la mayoría de las aplicaciones, y cambia a 60 Hz al ver imágenes estáticas, reproducir vídeo o ciertas apps (como la de Cámara).

Utiliza la tasa de refresco de 120 Hz en la interfaz de usuario y en la mayoría de las aplicaciones, y cambia a 60 Hz al ver imágenes estáticas, reproducir vídeo o ciertas apps (como la de Cámara). Adaptación inteligente: Utiliza la tasa de refresco de 120 Hz en la interfaz de usuario, pero es más restrictivo que el modo anterior con el uso de dicha tasa en las aplicaciones. Muchas apps utilizan en este modo tasas inferiores a 120 Hz, como Chrome que tiene por límite 90 Hz.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, el espacio sRGB (Rec. 709) es el estándar de Android (y, en general, del mundo de la informática), mientras que el espacio Display P3 ofrece una mayor gama de colores y es utilizado en la industria cinematográfica. El vivo X300 Pro cubre por completo el gamut DCI P3.

Existe un espacio de color aún más amplio llamado Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible por el ojo humano.

Ningún panel actual es capaz de mostrar este último espacio de color completo, sino que normalmente se quedan en torno al 60 por ciento.

La pantalla del vivo X300 Pro es compatible con HDR10+ y Dolby Vision, por lo que podrás disfrutar de contenidos en estos formatos en aplicaciones de streaming compatibles como Netflix o Youtube.

El vivo X300 Pro ofrece tres modos de calibración de la pantalla: Natural (predeterminado), Profesional y Brillante. Lamentablemente, vivo no ofrece ninguna explicación sobre las características de cada uno de estos modos, por lo que es prueba y error.

El modo de color Natural viene activado por defecto y muestra colores algo sobresaturados y, por tanto, menos fieles a la realidad. Esto se debe a que apunta al espacio de color DCI-P3, que no es para el que están diseñadas la mayoría de las apps. Muchos usuarios prefieren colores sobresaturados antes que colores realistas, por lo que no es casual que sea el modo establecido por defecto.

El modo de color Profesional muestra colores más fieles a la realidad, ya que apunta al espacio de color sRGB, y el modo de color Brillante parece apuntar a la gama de colores completa que puede dar el panel AMOLED, por lo que se acerca más al espacio de color. En cualquiera de los tres modos anteriores podemos ajustar la temperatura de color a nuestro gusto.

El brillo máximo del vivo X300 Pro con el brillo en modo manual es de 590 nits según mis mediciones con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro. En este punto, es interesante notar que este brillo se consigue en el modo Natural, ya que el brillo máximo en este teléfono depende del modo de calibración de color elegido. Por ejemplo, en el modo Brillante, el brillo máximo es, curiosamente, más bajo, 570 nits.

En modo automático, cuando estamos bajo una luz intensa como la del sol, el brillo aumenta hasta un valor máximo de 2.010 nits con la pantalla totalmente iluminada al 100%.

La compañía habla de 4.500 nits de «brillo máximo local», que no queda muy claro a qué se refiere, aunque posiblemente se refiera al brillo máximo alcanzable al reducir la superficie iluminada al mínimo (en un panel AMOLED, el brillo máximo depende de la cantidad de píxeles iluminados). En mis pruebas, reduciendo el área iluminada a un 18%, he medido un brillo de 2.600 nits.

En la siguiente gráfica, reflejamos el brillo máximo con el 100% de la pantalla iluminada, que es como se suele medir este parámetro. El brillo máximo del vivo X300 Pro es excelente, superando a cualquier otro rival que haya probado hasta el momento.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del vivo X300 Pro, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Solo al observar desde ángulos extremos se empieza apreciar un cierto cambio de color.

En el apartado de pantalla, encontramos un ajuste llamado Mejora visual que optimiza el color y el contraste de algunas imágenes para mostrar efectos visuales más vivos. Por defecto, está apagado, ya que su activación provoca un aumento del consumo de batería.

Otro apartado interesante es Protección ocular, que reduce la proporción global de luz azul, aunque hay que tener en cuenta que esto puede distorsionar el color de las imágenes, ya que se ajusta el color a un tono más cálido según el entorno. Por ello, vivo ha añadido la opción de aplicar esta protección de manera global o inteligente, evitando su uso al visualizar imágenes.

Además, cuenta con una función Brillo antifatiga que ajusta el brillo de la pantalla gradualmente según el tiempo que la pantalla permanece encendida y el grado de fatiga visual para aliviarla. También encontramos Color adaptativo, que ajusta la temperatura de color de la pantalla en función de la luz ambiental para lograr colores más homogéneos.

vivo ha incorporado atenuación PWM de alta frecuencia a 2.160 Hz a todos los niveles de brillo para evitar el parpadeo de la pantalla, que resulta molesto para personas con ojos sensibles. Como novedad, el vivo X300 Pro permite desactivar la atenuación PWM y cambiar a atenuación de corriente continua (DC Dimming), lo que afecta a la visualización en niveles bajos de brillo y la fluidez en algunas aplicaciones.

Estando el vivo X300 Pro bloqueado con la pantalla apagada, podemos activar la Pantalla Ambiente al hacer un doble toque sobre la pantalla o al levantar el teléfono. También es posible apagar la pantalla con un doble toque en una zona vacía de la pantalla.

vivo permite activar la Pantalla Siempre Encendida (Always On Display), que permite elegir entre dos tipos:

Parcial: Muestra de manera permanente la hora, fecha, nivel de batería e iconos de notificaciones, así como el área de reconocimiento de huella al mover el teléfono.

Completa Muestra el fondo de pantalla original atenuado y toda la información de la pantalla de bloqueo.

Pantalla Siempre Encendida (Always On Display)

Hardware y rendimiento del vivo X300 Pro: Dimensity 9500, 16 GB de RAM y UFS 4.1

El vivo X300 Pro apuesta por un enfoque de rendimiento integral: potencia de CPU/GPU/NPU de última generación, memoria y almacenamiento acelerados, y un sistema optimizado para mantener la fluidez con el paso del tiempo.

vivo presume de un doble hito en certificaciones: SGS “Sustained Fluency under Full Scenarios Heavy Usage for 5 Years” y CTTL “5-Year All-Scenario Heavy-Use Sustained Smoothness”. En la práctica, significa que el teléfono está preparado para mantener su agilidad tras cinco años de uso intensivo, aunque la compañía advierte de que la experiencia real puede variar según envejecimiento del dispositivo, red y hábitos.

El vivo X300 Pro llega con el procesador de gama alta Mediatek Dimensity 9500, que fue anunciado en septiembre de 2025 como un chip de gama alta.

👉 Info: Así es el chip Mediatek Dimensity 9500

El MediaTek Dimensity 9500 utiliza tres clústeres de CPU formados por un núcleo ARM C1-Ultra de alto rendimiento de hasta 4,2 GHz, tres núcleos C1-Premium de hasta 3,5 GHz y cuatro núcleos pequeños C1-Pro que alcanzan 2,7 GHz. En conjunto, los núcleos comparten 16 MB de caché L3 y 10 MB de SLC.

El chip puede gestionar la memoria principal mediante LPDDR5X-10667. Para comunicaciones, el SoC es compatible con todas las tecnologías modernas, como 5G Sub-6, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0.

Su rendimiento medio está a la altura del Qualcomm Snapdragon 8 Elite dentro de la gama más alta de SoCs para smartphones Android. El SoC se fabrica en TSMC utilizando el avanzado proceso de 3 nm (3.ª generación, probablemente N3P).

Además del SoC principal, el X300 Pro integra el chip de imagen vivo V3+ y el coprocesador VS1. Aunque están orientados a fotografía/vídeo, su trabajo conjunto con la NPU del Dimensity 9500 descarga y acelera cargas específicas (estilo retrato, desenfoque 4K, etc.), liberando recursos del sistema y contribuyendo a una experiencia general más ágil.

El vivo X300 Pro llega con 16 GB de memoria RAM LPDDR5x Ultra y, gracias a la tecnología de RAM extendida, puede tener realmente 32 GB de RAM haciendo uso del almacenamiento interno. Sin embargo, se me hace complicado pensar que puedas necesitar alguna vez tanta memoria.

La memoria LPDDR5x es la más rápida del momento. Se fabrica con el proceso de 14 nm y ofrece una velocidad de transferencia de datos de 8,5 Gbps, que es 1,3 veces más rápida que la velocidad de 6,4 Gbps de LPDDR5. Además, ofrece un consumo de energía un 20% menor que la DRAM LPDDR5.

Cuenta con 512 GB de almacenamiento UFS 4.1. El almacenamiento UFS 4.1 supone un avance notable frente a UFS 4.0 gracias a mejoras en velocidad, eficiencia y gestión interna. Mientras UFS 4.0 ofrece velocidades máximas cercanas a 4.200 MB/s en lectura secuencial y alrededor de 2.800 MB/s en escritura, UFS 4.1 puede alcanzar picos de hasta 4.500 MB/s en lectura y 3.000 MB/s en escritura, junto con una mayor estabilidad sostenida en cargas prolongadas.

A estas mejoras se suma una optimización energética que reduce el consumo en torno a un 10%, permitiendo transferencias más rápidas con menor impacto en la batería.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 3.456.810 puntos, una de las puntuaciones más altas que he medido en un smartphone a fecha de hoy.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 2.588/8.599 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados altos, pero por debajo de algunos smartphones de gama alta.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 16.901 puntos, un valor alto.

En la prueba de almacenamiento CPDT que mide el rendimiento en lectura y escritura, ha obtenido una velocidad elevada en todos los aspectos, aunque no tanto como otros buques insignia.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados medios-altos.

Centrándonos en sus capacidades gráficas, en la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, también ha obtenido un resultado medio.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados medios.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Asphalt 9 y 120 FPS en Real Racing 3 y Call of Duty. Son valores muy altos, propios de un smartphone de gama alta.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU Asphalt 9 60 100% 58-61 5% Real Racing 3

120 100% 117-121 4% Call of Duty 120 100% 104-121 8%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

En general, el vivo X300 Pro ha conseguido unos resultados elevados en los benchmarks, lo que demuestra que los chips Mediatek ofrece un nivel de rendimiento que no tiene mucho que envidiar a los mejores chips de Qualcomm.

Dejando los benchmarks aparte, en el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas. Si buscas fluidez y rapidez en un teléfono, el vivo X300 Pro no te va a decepcionar.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado medio, ya que el rendimiento cae hasta el 46%.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test.

El teléfono ha obtenido un resultado mejorable del 46%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso. En la práctica, es raro que te encuentres con problemas de rendimiento tras un largo uso, ya que la potencia del chip sigue siendo muy elevada incluso cuando se ve reducida.

En el aspecto de conectividad, el vivo X300 Pro es compatible con WiFi 7, Bluetooth 5.4, infrarrojos y NFC. No ofrece conectividad UWB (Ultrawide Band), que, por el momento, no tiene mucha utilidad, salvo localizar con más precisión etiquetas de rastreo cuando se encuentran cerca.

En cuanto a posicionamiento, soporta GPS banda dual L1+L5, lo que significa que puede conectarse a los satélites utilizando dos frecuencias diferentes a la vez y conseguir una localización más precisa, sobre todo cuando estamos rodeados de edificios. También es compatible con GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS y QZSS.

El puerto USB-C es de tipo USB 3.2 Gen1 que, sin ser el más rápido del momento, ofrece una elevada velocidad a la hora de mover o copiar vídeos u otros contenidos entre el smartphone y un PC o un disco externo. El puerto USB es compatible con OTG, así que es posible conectar almacenamiento externo a través de una memoria o disco duro por USB.

El compartimento para SIM ofrece espacio para dos tarjetas nano-SIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. También puedes utilizar eSIM. El vivo X300 Pro es compatible con redes 5G y soporta la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6), pero no la banda mmWave.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como por conexión celular ha sido buena.

En mis pruebas de velocidad de red, el vivo X300 Pro ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 791 Mbps y 595 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest usando como servidor Digi.

Biometría del vivo X300 Pro: Lector de huella ultrasónico y reconocimiento facial

El sensor de huella es ahora de tipo ultrasónico, que es más rápido, funciona con los dedos mojados y no requiere iluminar la pantalla para que funcione.

En mis pruebas, el vivo X300 Pro ha sido muy rápido a la hora de desbloquear el teléfono. Para desbloquear el teléfono, debemos apoyar el dedo encima de la pantalla sin necesidad de presionar. Durante la lectura de la huella se muestra en pantalla una animación que podemos personalizar eligiendo entre nueve posibilidades o desactivar por completo.

El reconocimiento de huella es fiable siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta. Por suerte, el área de reconocimiento de la huella es bastante amplia, por lo que no es necesario acertar con el dedo en el lugar exacto, y además está situada en una posición cómoda, ya que está a una altura que resulta fácil de alcanzar con el dedo.

El vivo X300 Pro cuenta con un lector de huella en pantalla

vivo también ha incorporado su sistema de reconocimiento facial, que permite desbloquear el teléfono utilizando simplemente nuestra cara. La identificación de la cara tiene lugar de forma muy rápida, permitiéndonos acceder al smartphone sin tener que hacer nada salvo mirar el teléfono.

vivo ofrece una opción para iluminar la pantalla con objeto de que se ilumine nuestra cara y el reconocimiento pueda ocurrir incluso a oscuras. También incluye elegir si queremos quedarnos en la pantalla de bloqueo o acceder directamente al escritorio al completar el reconocimiento.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que el reconocimiento facial es simplemente 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento facial 3D que incorporan otros dispositivos y podría ser engañado mediante una fotografía o un vídeo. Además, no funciona si estás en la oscuridad.

Por esta razón, el reconocimiento facial no está disponible para ciertas actuaciones sensibles como operaciones bancarias o confirmar pagos móviles.

Batería del vivo X300 Pro: Autonomía real y diferencias con la versión china

La batería posee una capacidad de 5.440 mAh. Esta capacidad es razonablemente alta, pero se da la curiosa circunstancia de que es inferior a la del vivo X200 Pro. Además, en China, este mismo teléfono cuenta con una capacidad aún más generosa de 6.510 mAh.

Los modelos europeos probablemente utilizan exactamente la misma batería (con el mismo peso y volumen), pero con un límite máximo de voltaje de carga más bajo y un umbral de voltaje de descarga más alto, lo que da como resultado un rango de funcionamiento de voltaje más limitado y una capacidad inferior.

Por ver algo positivo, reducir el voltaje máximo de la celda debería mejorar la vida útil de la batería tras muchos ciclos de carga, pero, en mi opinión, no compensa la pérdida de autonomía.

🔋 ¿Por qué los móviles en Europa tienen baterías más pequeñas que en otras partes del mundo?

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comento esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se ven a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 3.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la frecuencia a 60 Hz y otra con la frecuencia a 120 Hz.

En la prueba con la pantalla configurada a 60 Hz he obtenido un resultado de 14 horas y 58 minutos, que es un resultado bueno aunque se ve superado por otros dispositivos.

Si ajustamos la tasa de refresco a una frecuencia de 120 Hz, la autonomía se reduce, ya que resulta ser 14 horas y 43 minutos, lo que apenas supone caída. Esto se debe a que, probablemente, la prueba se ejecuta principalmente a 60 Hz. Es una autonomía buena, aunque se ve superada por algunos otros smartphones.

En el día a día, la autonomía del vivo X300 Pro es buena, y no deberías tener problemas para llegar al final del día con una buena cantidad de batería libre si haces un uso normal. Lógicamente si dedicas mucho tiempo a jugar, grabar vídeos o usar apps de navegación, tendrás más problemas para acabar el día con batería. Es difícil no pensar en lo que habría sido con la batería de 6.510 mAh de la versión china.

El vivo X300 Pro cuenta con un modo de ahorro de energía activa el modo oscuro y limita o desactiva la actividad en segundo plano, algunos efectos visuales, ciertas funciones y algunas conexiones de red.

Se echa de menos algún modo de super ahorro de energía como los que incluyen otros fabricantes para reducir el mínimo al consumo restringiendo el uso a unas pocas aplicaciones.

El vivo X300 Pro cuenta con carga rápida FlashCharge a 90W, que es muy rápida, pero el teléfono no viene con un cargador incluido en la caja. Con un cargador USB-PD, la carga rápida podría alcanzar, teóricamente, los 55W.

Sin un cargador vivo, no he conseguido activar una carga muy rápida, a pesar de que con un cargador estándar USB-PD se mostraba el logotipo de la carga FlashCharge en la pantalla. Sin embargo, la velocidad de carga no superaba los 20W, por lo que el tiempo de carga de 1 hora queda por encima de la media hora que cabría esperar.

Carga con un cargador estándar USB-PD

vivo ha dotado al dispositivo de carga inalámbrica a 40W, que es una potencia muy elevada. No cuento con un cargador inalámbrico compatible, por lo que tampoco he podido probar la velocidad de carga real.

Por último, el vivo X300 Pro también ofrece carga inversa, tanto de manera inalámbrica como por cable

Software del vivo X300 Pro: OriginOS 6 basado en Android 16 con 5 años de actualizaciones

Hasta ahora, los smartphones de vivo destinados al mercado chino eran los únicos que utilizaban OriginOS, mientras que las versiones internacionales utilizaban otra rama de software llamada FuntouchOS. vivo ha decidido poner fin a todo eso y OriginOS es ahora la interfaz que utilizarán todos los futuros modelos, tanto chinos como globales.

El vivo X300 Pro llega con OriginOS 6, que corre por debajo Android 16, la versión más reciente del sistema operativo de Google hasta la fecha.

La compañía promete ahora que el X300 Pro recibirá cinco actualizaciones de versión de Android y siete años de parches de seguridad. No es un compromiso tan fuerte como el de Samsung, Google u otros, pero debería ser suficiente.

OriginOS introduce Ultra-Core Computing, un sistema que asigna recursos a los procesos de forma que, según vivo, mejora a lo que Android puede hacer: hasta un 18,5% de mejoras en apertura en frío de apps y un 10,5% más de estabilidad en la tasa de FPS al hacer scroll. Memory Fusion acelera la carga en situaciones de alta demanda y la arquitectura Dual Rendering mejora la eficiencia de renderizado de animaciones hasta un 35% y la estabilidad de fotogramas hasta un 11%.

La autonomía es otro ámbito donde vivo ha hecho avances con OriginOS 6. Según sus laboratorios, hay una reducción de 30 mA en consumo de apps en segundo plano para la mayoría de usuarios y hasta 90 mA para el 1% que más carga el sistema. También prometen una mejora del 10–20% en eficiencia del CPU, lo que extendería la autonomía en unos 30 minutos bajo ciertas condiciones.

vivo ha puesto especial atención en las animaciones de OriginOS, haciéndolas más llamativas gracias a efectos de elasticidad, transiciones con desenfoque y sincronización con la velocidad del gesto del usuario.

OriginOS 6 trae una renovación visual respecto a Funtouch, con un menú de ajustes renovado, un panel de notificaciones/centro de control más moderno, una tipografía personalizada y nada menos que 2.800 iconos rediseñados.

Tarjetas giratorias es una función de la pantalla de bloqueo de OriginOS 6 donde puedes seleccionar hasta 4 imágenes de la galería y el teléfono alterna entre ellas al inclinarlo hacia los lados. Es más llamativo que un simple fondo fijo.

Tarjetas giratorias

Isla Origin es una zona dinámica alrededor de la cámara frontal que muestra información contextual de relojes, música y más (al estilo de la Isla Dinámica de iOS), además de ser un área interactiva para ciertas acciones de copiar y pegar.

Isla Origin

OriginOS 6 también ofrece un conjunto de funciones basadas en IA:

Creación con IA es una herramienta de escritura con IA puede ayudarte a escribir textos y ofrece correcciones, resúmenes y más funciones.

es una herramienta de escritura con IA puede ayudarte a escribir textos y ofrece correcciones, resúmenes y más funciones. Subtítulos de IA es una app a nivel de sistema que convierte voz en texto y ofrece transcripción y traducción en tiempo real.

es una app a nivel de sistema que convierte voz en texto y ofrece transcripción y traducción en tiempo real. Transcripción convierte las grabaciones de voz a texto.

Funciones de IA

vivo incorpora un Centro de conexión, un hub dentro de OriginOS 6 que agrupa las opciones de conectividad a ordenadores, televisores, auriculares, relojes inteligentes o impresoras. Conexión con PC permite duplicación de pantalla, transferencia de archivos y continuidad de tareas. También puedes hacer transferencias rápidas con otros teléfonos vivo o incluso con iPhones, aunque en este último caso tendrás que instalar EasyShare.

Centro de Conexión

OriginOS 6 también incluye Espacio privado, algo que no estaba presente en los últimos Funtouch ni en OriginOS 5. Es el clásico espacio aislado donde guardar información sensible fuera de miradas ajenas. También permite cifrar aplicaciones, que requieren autenticación al abrirse, y ocultar aplicaciones, que quedan escondidas.

Funciones de privacidad

Multimedia en el vivo X300 Pro: sonido estéreo, streaming HDR y edición con IA

El vivo X300 Pro llega con sonido estéreo, ya que cuenta con un altavoz en la zona superior, que hace las veces de auricular, y otro en la parte inferior, junto al conector USB Tipo-C.

La posición del altavoz inferior no es la mejor, ya que es sencillo taparlo con un dedo o con la mano cuando jugamos o vemos un vídeo sosteniendo el teléfono en horizontal.

Los altavoces estéreo del vivo X300 Pro ofrecen un sonido muy bueno, con un volumen bastante potente. La calidad de audio es agradable, con buenos tonos graves, medios y vocales.

El vivo X300 Pro incorpora un reproductor de música llamado DDMusic, que muestra publicidad bastante molesta, por lo que recomiendo hacer uso de la aplicación YT Music de Google.

YT Music no solamente permite acceder a música bajo suscripción sino también a archivos de música almacenados de forma local en el dispositivo. Podemos acceder a la música por listas, álbumes, canciones y artistas.

vivo sigue la tendencia de otros fabricantes y el vivo X300 Pro no cuenta con un conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que tendrás que recurrir a auriculares con conector USB Tipo-C o Bluetooth.

Para ver imágenes, vivo hace uso de su propia app Álbumes. La parte inferior de la app muestra cuatro pestañas: Fotos, Álbumes, Recomendado y Búsqueda.

Esta app hace uso de IA para clasificar las imágenes por tipo de fotografía como paisaje, documento, comida, cielo, césped, comida, plaza, etc. También es capaz de agrupar fotografías muy similares en caso de que quieras hacer limpieza y quedarte solo con la mejor.

Si pulsamos sobre una imagen, podemos realizar diversos ajustes (exposición, contraste, saturación, temperatura de color, relieves y sombras), aplicar filtros, etc. Por supuesto, también está disponible la aplicación Fotos de Google.

El vivo X300 Pro es compatible con el estándar de fotos Android Ultra HDR, lo que permite mostrar imágenes HDR con un mapeo de tonos mejorado y un aumento de brillo en las zonas iluminadas. Esta función es compatible con la app Álbumes, Google Fotos y Chrome, incluso para imágenes provenientes de otros teléfonos que cumplan con este estándar.

vivo incorpora algunas funciones de edición con IA:

Borrado con IA , que permite eliminar objetos o personas no deseados de una imagen rodeando con un círculo o pintando encima. También puede detectar transeúntes en la imagen de forma automática.

, que permite eliminar objetos o personas no deseados de una imagen rodeando con un círculo o pintando encima. También puede detectar transeúntes en la imagen de forma automática. UHD con IA , que incrementa la nitidez y colores de una imagen mediante IA

, que incrementa la nitidez y colores de una imagen mediante IA Guión gráfico con IA , que utiliza IA para reconocer personas y entornos en fotos con el objetivo de crear recomposiciones y montajes cinematográficos.

, que utiliza IA para reconocer personas y entornos en fotos con el objetivo de crear recomposiciones y montajes cinematográficos. Ampliación de imagen , que permite incrementar el encuadre de la imagen.

, que permite incrementar el encuadre de la imagen. Ajuste de color con IA, que permite ajustar la luz y el color de la imagen.

vivo no ha incorporado ninguna aplicación específica para visualizar vídeos, sino que utiliza las propias aplicaciones del sistema. La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su pantalla que, como hemos comentado, ofrece negros profundos y colores vivos.

vivo ha incorporado soporte de Widevine Level 1, así que puede reproducir contenido HD de Netflix y otros servicios de streaming. He comprobado que el vivo X300 Pro puede reproducir vídeos HDR de Netflix y YouTube sin problemas.

Cámaras del vivo X300 Pro: triple módulo ZEISS y sensor principal Sony Lytia

El vivo X300 Pro ofrece una configuración de cámara triple que ha sido codesarrollada con la prestigiosa firma fotográfica ZEISS. Cuenta con las siguientes lentes:

Cámara gran angular (24 mm) con sensor Sony Lytia LYT-828 de 50MP (1.22-2.44µm, 1/1.28″), apertura f/1.6, enfoque PDAF multi-direccional y estabilización óptica (OIS). Grabación de vídeo hasta 4K@120fps y 8K@30fps.

(24 mm) con sensor Sony Lytia LYT-828 de 50MP (1.22-2.44µm, 1/1.28″), apertura f/1.6, enfoque PDAF multi-direccional y estabilización óptica (OIS). Grabación de vídeo hasta 4K@120fps y 8K@30fps. Cámara ultra gran angular (15 mm, 119º) con sensor ISOCELL JN1 de 50MP (0.64-1.28µm, 1/2.76″), lente con apertura f/2.0 y enfoque automático PDAF. Grabación de vídeo hasta 4K@60fps.

(15 mm, 119º) con sensor ISOCELL JN1 de 50MP (0.64-1.28µm, 1/2.76″), lente con apertura f/2.0 y enfoque automático PDAF. Grabación de vídeo hasta 4K@60fps. Cámara teleobjetivo 3.5x (85 mm) con sensor ISOCELL HPB de 200MP (0.56-2.24µm, 1/1.4″), lente con apertura f/2.7, enfoque automático PDAF y estabilización óptica (OIS). Grabación de vídeo hasta 4K@120fps.

Estas cámaras se ven acompañas por una cámara frontal:

Cámara frontal gran angular (24 mm) con sensor Samsung ISOCELL JN1 de 50 MP (0.64µm-1.28µm, 1/2.76″), enfoque automático PDAF y apertura f/2.0. Grabación de vídeo hasta 4K@60fps.

El procesador VS1 del móvil preprocesa cada fotograma mientras que el procesador de imagen V3+ que integra la plataforma Dimensity 9500 maneja el posprocesamiento, trabajando juntos para ofrecer imágenes más rápidas. El flash con zoom adaptativo es compatible con el ajuste del brillo según la distancia focal, con cobertura de hardware para 24mm, 50mm y 85mm.





App Cámara

La interfaz de la cámara muestra, a la derecha, un icono para conmutar entre cámara frontal/trasera y una miniatura de la última fotografía tomada, así como el botón de disparo. vivo promete zero shutter lag y, en efecto, es uno de los smartphones más rápidos al disparar.

Junto al botón de disparo hay etiquetas para elegir rápidamente los modos:

Instantánea

Paisajes y noche: Combina los modos Noche, Superluna, Larga exposición, Astro, Paisaje y Arquitectura en una sola función.

Retrato

Foto

Vídeo

Vídeo retrato

Más: Panorámica Documento Ultra HD Cámara lenta Escenario Time-lapse Pro Comida Cámara espacial Superluna Alta resolución Extensor de teleobjetivo



También encontramos el selector de la cámara que queremos utilizar (0.6x, 1x, 2x, 3.5x), así como una opción de zoom 10x.

A la izquierda tenemos acceso rápido a los ajustes de Google Lens, flash, Live Photo, Supermacro, Alta resolución y más ajustes, que añade temporizador, proporción (1:1, 16:9, 4:3 y completa) y opciones: líneas de encuadre, nivel, aviso de sacudida, ajuste de efectos, marca de agua, enfoque inteligente, enfoque manual y HDR.

Dada la gran cantidad de opciones existentes, resulta algo complicado manejarse por la interfaz y recordar dónde se encuentra cada ajuste.

Para enfocar un elemento de la imagen basta con pulsar sobre él. Veremos cómo aparece una barra a un lado que nos permite ajustar la exposición manualmente arrastrando el dedo en sentido vertical. También podemos bloquear el enfoque y exposición con una pulsación larga.

La cámara hace sugerencias cuando piensa que debes usar un modo de disparo o una lente diferente. Por ejemplo, cuando se fotografían edificios o paisajes amplios, la cámara puede sugerir que cambies a la cámara ultra gran angular. Otra sugerencia frecuente es que actives el modo Nocturno cuando haces fotografías por la noche.

Si arrastras la pantalla de abajo a arriba, accedes al modo Cámara de fotografía callejera, que añade opciones de control manual para modificar parámetros como el balance de blancos, el enfoque, el tiempo de exposición y la sensibilidad ISO. Incluso podemos seleccionar modos de color (texturizado, negativo clásico, película positiva, azul transparente, blanco y negro, vívido y natural) y guardar ajustes para utilizarlos más tarde.

A continuación, vamos a revisar la calidad de cada una de las cámaras del vivo X300 Pro.

Cámara gran angular (principal)

La cámara principal incorpora un sensor de nueva generación: el Sony Lytia LYT-828, que sustituye al LYT-818 del modelo anterior. Aunque mantiene el mismo tamaño (1/1.28″) y resolución (50 MP), promete un rango dinámico más amplio y un mejor rendimiento en ruido.

La lente es ligeramente más estrecha con una distancia focal de 24 mm, en lugar de los 23 mm del modelo anterior. La apertura se mantiene en f/1,6 y la lente sigue estando estabilizada, con una valoración CIPA de 5,5 pasos.

Esta cámara toma las fotografías por defecto a resolución 12.5MP haciendo uso de la funcionalidad pixel binning que combina 4 píxeles en 1, pero es posible activar un modo de super alta resolución de 50MP.

A continuación, podemos ver un ejemplo de un recorte de la misma fotografía tomada a 12.5 MP y 50 MP. Al tener cuatro veces más píxeles, la imagen se ve más nítida, aunque a costa de que el tamaño del fichero aumente de 6 a 16 MB.

En condiciones de buena luz, esta cámara captura buenas imágenes con un elevado nivel de detalle, exposición adecuada, un amplio rango dinámico y colores realistas.

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la cámara principal.

Fotografías tomadas con la cámara principal por el día

Cuando la luz escasea, la cámara principal sigue capturando fotos excelentes, con colores vivos y un buen tratamiento de las luces intensas, que están confinadas, y del ruido en las zonas de sombra. El nivel de detalle se mantiene bastante alto y, a diferencia de otros smartphones, no se aprecian reflejos de la lente.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal por la noche

El vivo X300 Pro es capaz de tomar fotografías en modo Retrato detectando el contorno de la persona que queremos fotografiar y difuminando el fondo de la imagen. Este modo permite ajustar la profundidad de campo tanto durante la captura como a posteriori.

El teléfono permite elegir un modo llamado Retrato natural, que activa un modo belleza, y un modo llamado Retrato radiante, que incrementa el modo belleza y el estilo de la imagen. El modo Retrato también incluye modos Zeiss, que son simulaciones de objetivos Zeiss.

También es posible acceder a modos de belleza para suavizar la piel, ajustar el tono de piel, blanquear los dientes, ajustar la forma de la cara, etc. Otra opción curiosa es estilos, que permite elegir entre natural, texturizado, nítido, vintage, azul marino, gris, etc.

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular no ha cambiado, al menos según las especificaciones técnicas. Sigue utilizando el mismo sensor Samsung JN1, acompañado por una lente de 15 mm (con enfoque automático). El sensor viene acompañado por una lente f/2.0, que no es especialmente luminosa.

La cámara aporta una gran versatilidad a la hora de capturar fotografías de paisajes, arquitectura o espacios cerrados ya que aporta una perspectiva diferente.

La calidad de imagen de la cámara ultra gran angular es muy buena durante el día, como podemos apreciar en estos ejemplos.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con luz abundante



Por la noche, la cámara sufre debido a la ausencia de estabilización óptica y a la apertura limitada de la lente, pero consigue capturas bastante aceptables. Las imágenes son luminosas, con colores vivos y un balance de blancos acertado. En algunos casos, las luces no están perfectamente confinadas, pero es anecdótico.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con luz escasa

Cámara teleobjetivo

La cámara teleobjetivo sustituye el sensor Samsung ISOCELL HP9 de la generación anterior por lo que vivo denomina HPB, una evolución de aquel diseño, aunque supuestamente más personalizado para las necesidades de la marca.

Con un formato óptico de 1/1,4″, sigue siendo uno de los sensores más grandes utilizados en una cámara teleobjetivo de smartphone. Está acompañado por una lente equivalente a 85 mm, con estabilización óptica (OIS).

Un factor de ampliación 3,5x es suficientemente elevada, aunque ya hay smartphones de gama alta que ofrecen niveles de ampliación más elevados. Si quieres aumentar la ampliación, puedes hacerte con el kit extensor de teleobjetivo vivo ZEISS 2,35x, pero es bastante caro (499€) si no lo adquieres en un pack con el teléfono.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas en condiciones de buena luz, que ofrecen una buena calidad de imagen, con un nivel de detalle elevado y colores acertados.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz abundante

La cámara teleobjetivo cuenta con estabilización óptica, pero una apertura limitada complica las fotos nocturnas.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas por la cámara teleobjetivo con poca luz, que ofrece buena nitidez y un amplio rango dinámico. Los colores, sin embargo, pecan de cierta sobresaturación.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz escasa

Esta cámara tiene capacidades de enfoque cercano, alcanzando una distancia mínima de enfoque de 14 cm que permite tomar capturas Macro.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo en modo Macro

Grabación de vídeo

El vivo X300 Pro puede grabar vídeo hasta 4K@60fps con las cuatro cámaras. Además, la cámara gran angular y teleobjetivo son capaces de grabar en 4K@120fps, y la gran angular también puede grabar en 8K@30fps.

El modo Pro de vídeo desbloquea muchas otras velocidades de fotogramas como 24 fps, así como varias opciones del estándar PAL (25, 50 y 100 fps).

El códec predeterminado es H.265, aunque es posible cambiar a H.264. La grabación en Dolby Vision está disponible en todos los ajustes de calidad y en todas las cámaras, excepto en 8K. El modo Pro permite grabar en Log, con la opción de obtener una previsualización en tiempo real mediante una LUT preinstalada.

La estabilización de vídeo “normal” está disponible en todas las combinaciones de resolución y velocidad de fotogramas (incluyendo 4K120) y no puede desactivarse, ni siquiera en el modo Pro. También existe una “Ultra estabilización”, que ofrece una estabilidad adicional pero limita la resolución a 2,8K 30 fps o 60 fps y funciona en niveles de zoom 1x, 2x, 3,5x y 10x.

A continuación, podemos algunos vídeos en 8K@30fps y 4K@60fps capturados por el vivo X300 Pro durante el día, que ofrece una calidad de imagen buena.

Vídeos grabados con la cámara trasera del vivo X300 Pro por el día

Aquí podemos algunos vídeos capturados por el vivo X300 Pro durante la noche. Los vídeos grabados por la noche se ven bien, con buen colorido y nitidez razonable, aunque las zonas oscuras podrían verse mejor.

Vídeos grabados con la cámara trasera del vivo X300 Pro por la noche



Cámara frontal

La cámara frontal se encuentra en un orificio situada en el centro de la pantalla. Posee el mismo sensor Samsung JN1 que encontramos en la cámara ultra gran angular.

Es una lente con enfoque automático y además bastante angular (equivalente a 20 mm). Es una mejora muy bienvenida después de años de cámaras frontales con enfoque fijo en los vivo X Pro.

A continuación, podemos ver algunos selfies capturados con la cámara frontal, que se caracterizan porque el rostro queda perfectamente enfocado, los tonos de piel son buenos, el rango dinámico es amplio (el cielo se ve azul, no blanco) y el nivel de detalle es excelente.

Selfies capturados con la cámara frontal

Llamadas y calidad de voz en el vivo X300 Pro

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Precio

La nueva serie vivo X300 está disponible en España desde el 30 de octubre de 2025, y se puede adquirir a través de vivoonlinestore y distribuidores oficiales.

Modelo Precio Promoción en vivoonlinestore hasta el 18/01/26 vivo X300 1.099€ Incluye cupón de descuento de 100€, financiación al 0%, cargador de 90W y cargador inalámbrico de 50W vivo X300 Pro 1.399€ Incluye cupón de descuento de 150€, financiación al 0%, cargador de 90W y cargador inalámbrico de 50W vivo X300 Pro + Photokit 1.599€ Incluye cupón de descuento de 150€, financiación al 0%, cargador de 90W, cargador inalámbrico de 50W y Photokit

vivo X300 PRECIO: 1.099€ 🎁 Ver 3 ofertas Amazon Mediamarkt vivo

Conclusiones

Tras varias semanas utilizando el vivo X300 Pro, mi sensación general es que estamos ante un buque insignia centrado en la fotografía, pero que también cuida mucho la experiencia diaria. Es un dispositivo que se nota “tope de gama” en mano, tanto por materiales como por rendimiento, y que compite de tú a tú con los grandes nombres del mercado Android.

En diseño, el vivo X300 Pro es imponente. Los marcos frontales son de los más finos que he visto y el acabado en cristal con bordes planos de aluminio transmite calidad. El módulo de cámara gigante no pasa desapercibido y refuerza la idea de móvil fotográfico, aunque también hace que el conjunto sea más grueso de lo que me gustaría. Es un teléfono grande y contundente: si buscas algo compacto, este no es tu modelo, pero si valoras la presencia y el acabado “premium”, te va a encantar.

La pantalla ha sido uno de los apartados que más he disfrutado. El panel AMOLED LTPO de 6,8″ ofrece un nivel de brillo altísimo, colores muy vivos y compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision, así que ver series o jugar es una delicia incluso a plena luz del día. El hecho de que la tasa de refresco se adapte dinámicamente hasta 1 Hz ayuda a ahorrar batería.

En rendimiento, el Dimensity 9500, acompañado de 16 GB de RAM y almacenamiento UFS 4.1, vuela. No he tenido ningún tipo de lag ni al moverme por la interfaz ni al abrir apps pesadas, y los juegos 3D más exigentes se mueven a 60 o 120 FPS con una estabilidad ejemplar. Es cierto que los tests de estrés muestran una caída de rendimiento cuando se le aprieta durante muchos minutos, pero en el uso real no he sufrido ralentizaciones importantes. Es un móvil pensado para aguantar el tipo en largas sesiones de uso sin despeinarse.

La parte de biometría también está muy bien resuelta. El lector de huella ultrasónico en pantalla es rápido, cómodo y fiable, incluso con el dedo algo húmedo, y el área de lectura es lo bastante amplia para no tener que estar apuntando al milímetro. El reconocimiento facial es veloz y práctico para el día a día.

En autonomía, el vivo X300 Pro cumple, pero no rompe récords. La batería de 5.440 mAh me ha permitido llegar al final del día sin agobios con un uso mixto de redes sociales, cámara, algo de juego y multimedia, incluso manteniendo la pantalla a 120 Hz.

Ahora bien, sabiendo que la versión china monta una batería aún más grande, se queda el sabor agridulce de que en Europa podríamos haber tenido un pelín más de margen. La carga rápida a 90W y la inalámbrica a 40W son muy atractivas sobre el papel, pero la ausencia de cargador vivo en la caja hace que, en la práctica, no haya podido exprimirlas realmente.

OriginOS 6 sobre Android 16 me ha parecido una capa muy completa y, en general, bastante fluida. Se nota el trabajo de optimización en animaciones, multitarea y consumo en segundo plano, y me ha gustado contar con funciones avanzadas como Espacio privado, cifrado/ocultación de apps y el nuevo Centro de conexión para trabajar con PC y otros dispositivos.

Las herramientas de IA (subtítulos, transcripción, ayuda a la escritura…) suman valor, aunque la cantidad de opciones puede resultar abrumadora al principio y algunas apps propias, como el reproductor de música con publicidad, empañan un poco la experiencia.

En multimedia, el X300 Pro está muy bien armado. Los altavoces estéreo suenan alto, con buen cuerpo y sin distorsión apreciable, y la combinación de esta calidad de audio con la pantalla OLED brillante hace que ver películas o jugar sea muy inmersivo.

El apartado fotográfico es, sin duda, el gran motivo para comprar este móvil. La cámara principal con sensor Lytia ofrece una calidad excelente en casi cualquier situación, con mucho detalle, buen rango dinámico y un balance de color muy natural. El ultra gran angular responde muy bien de día y se defiende de noche, y el teleobjetivo de 200MP con zoom 3,5x permite acercamientos muy limpios e incluso tomas macro sorprendentes.

En vídeo, la posibilidad de grabar hasta 8K, el buen estabilizado y opciones avanzadas como Dolby Vision, modos Pro o Log lo convierten en una herramienta muy seria tanto para fotos como para vídeo.

Por último, en conectividad y experiencia de uso global, el vivo X300 Pro no me ha dado ningún problema. La cobertura, el WiFi 7 y el GPS de doble banda han funcionado de forma impecable en todas mis pruebas, y las llamadas se escuchan claras incluso en entornos ruidosos. Echo en falta conectividad Ultra Wideband, puestos a pedir.

Su precio lo sitúa en un segmento de gama alta donde la competencia es feroz. Aun así, si priorizas la fotografía de alto nivel, una pantalla espectacular y un rendimiento sólido por encima de otros pequeños detalles, el vivo X300 Pro es uno de esos teléfonos que da gusto usar a diario y que justifican, en buena medida, su etiqueta de gama ultra alta.

Si te interesa el vivo X300 Pro, te recomiendo echar un vistazo a las ofertas vigentes en vivoonlinestore y distribuidores oficiales, donde suele haber packs con cargadores y el Photokit con descuento.

Lo mejor:

Diseño y construcción muy “premium”, con marcos frontales ultra finos, bordes de aluminio, protección Gorilla Glass Armor y certificación IP68/IP69.

Diseño y construcción muy “premium”, con marcos frontales ultra finos, bordes de aluminio, protección Gorilla Glass Armor y certificación IP68/IP69. Pantalla AMOLED LTPO de 6,8″ excelente: muy brillante, compatible con HDR10+/Dolby Vision, buena calibración y tasa de refresco adaptativa hasta 120 Hz.

Pantalla AMOLED LTPO de 6,8″ excelente: muy brillante, compatible con HDR10+/Dolby Vision, buena calibración y tasa de refresco adaptativa hasta 120 Hz. Rendimiento de primer nivel con Dimensity 9500, 16 GB de RAM y UFS 4.1: fluidez absoluta en la interfaz y juegos a 60/120 FPS sin esfuerzo.

Rendimiento de primer nivel con Dimensity 9500, 16 GB de RAM y UFS 4.1: fluidez absoluta en la interfaz y juegos a 60/120 FPS sin esfuerzo. Sistema de cámaras sobresaliente (principal, ultra gran angular y teleobjetivo 3,5x de 200MP) con gran calidad tanto en foto como en vídeo, más opciones avanzadas (Log, Dolby Vision, modos ZEISS, etc) y un kit extensor de teleobjetivo.

Sistema de cámaras sobresaliente (principal, ultra gran angular y teleobjetivo 3,5x de 200MP) con gran calidad tanto en foto como en vídeo, más opciones avanzadas (Log, Dolby Vision, modos ZEISS, etc) y un kit extensor de teleobjetivo. Buen sonido estéreo, potente y equilibrado, ideal para series, juegos y música junto a la pantalla HDR.

Buen sonido estéreo, potente y equilibrado, ideal para series, juegos y música junto a la pantalla HDR. Software muy completo con OriginOS 6: funciones de privacidad (Espacio privado, apps cifradas/ocultas), centro de conexión con PC y varias herramientas de IA útiles.

Software muy completo con OriginOS 6: funciones de privacidad (Espacio privado, apps cifradas/ocultas), centro de conexión con PC y varias herramientas de IA útiles. Soporte de carga rápida de 90W y carga inalámbrica de 40W (si tienes cargadores compatibles).

Lo peor:

Tamaño, grosor y peso elevados: es un móvil grande y contundente, poco amigable para manos pequeñas o para uso a una mano.

Tamaño, grosor y peso elevados: es un móvil grande y contundente, poco amigable para manos pequeñas o para uso a una mano. Versión europea con batería más pequeña que la china, lo que deja la sensación de que podría ofrecer aún más autonomía.

Versión europea con batería más pequeña que la china, lo que deja la sensación de que podría ofrecer aún más autonomía. Es difícil aprovechar de verdad de carga a 90W, ya que requiere el cargador propietario.

Es difícil aprovechar de verdad de carga a 90W, ya que requiere el cargador propietario. El precio aislado del kit extensor de teleobjetivo vivo ZEISS 2,35x es muy elevado (499€)

Preguntas frecuentes sobre el vivo X300 Pro

¿Cuál es la autonomía diaria del vivo X300 Pro?

Su batería de 5.440 mAh ofrece una autonomía sólida que permite llegar al final del día sin dificultades con un uso normal.

¿Incluye cargador rápido el vivo X300 Pro?

No, el vivo X300 Pro no trae cargador en la caja, por lo que necesitarás comprar uno compatible para aprovechar los 90W.

¿Cómo rinde el vivo X300 Pro en juegos exigentes?

El rendimiento es excelente: los títulos más pesados alcanzan 60 o 120 FPS con gran estabilidad.

¿Es buena la cámara del vivo X300 Pro?

Sí, su sistema fotográfico codesarrollado con ZEISS ofrece resultados sobresalientes tanto en foto como en vídeo, incluso de noche.

¿La pantalla del vivo X300 Pro es adecuada para contenido HDR?

Sí, su panel AMOLED LTPO de 6,8″ con HDR10+ y Dolby Vision es ideal para ver series y películas con gran calidad.

¿El vivo X300 Pro es resistente al agua y al polvo?

Sí, cuenta con certificación IP68/IP69 que garantiza protección frente a inmersiones y chorros de alta presión.

¿Qué tal funciona el lector de huellas del vivo X300 Pro?

El sensor ultrasónico en pantalla es rápido, preciso y funciona incluso con los dedos ligeramente húmedos.

¿Qué versión de Android utiliza el vivo X300 Pro?

Incluye OriginOS 6 basado en Android 16, con 5 años de actualizaciones de Android y 7 años de parches de seguridad.

¿El almacenamiento del vivo X300 Pro es ampliable?

No, no admite microSD, aunque viene con 512 GB de almacenamiento interno.

¿Es cómodo usar el vivo X300 Pro con una sola mano?

No demasiado. Su tamaño y peso lo convierten en un móvil grande y algo pesado para manos pequeñas.

¿Es compatible con redes 5G el vivo X300 Pro?

Sí, es totalmente compatible con redes 5G Sub-6, además de ofrecer WiFi 7 y Bluetooth 5.4.

¿La cámara frontal del vivo X300 Pro hace buenos selfies?

Sí, el sensor de 50 MP con enfoque automático captura selfies muy detallados y con un rango dinámico excelente.

