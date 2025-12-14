OnePlus 15: Análisis a fondo y opinión

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del OnePlus 15.

A mediados de noviembre, OnePlus anunció su nuevo buque insignia OnePlus 15.

La marca asegura que este terminal encarna su filosofía de “ir siempre más allá”, combinando hardware puntero, IA útil y un acabado estético minimalista pensado para usuarios exigentes, desde profesionales hasta creadores de contenido.

El OnePlus 15 cuenta con una pantalla LTPO AMOLED de 6.8″, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12/16 GB de RAM LPDDR5x, 256 GB / 512 GB / 1 TB de almacenamiento UFS 4.1, cámaras gran angular (50MP, f/1.8, OIS) + ultra gran angular (50MP, f/2.0) + teleobjetivo 3.5x (50MP, f/2.8, OIS), cámara frontal (32MP, f/2.4), altavoces estéreo y batería de 7.300 mAh con carga rápida a 120W por cable y a 50W inalámbrica.

El OnePlus 15 está disponible en España a partir de 979€ (12 GB / 256 GB) y 1.129€ (16 GB / 512 GB) en colores Infinite Black, Ultra Violet y Sand Storm.

He tenido la oportunidad de utilizar el OnePlus 15 desde algunas semanas antes de que fuera anunciado y, a continuación, os presento el análisis más detallado que vais a leer sobre este dispositivo.

Índice del análisis

Diseño

El OnePlus 15 apuesta por una estética de líneas limpias y precisión geométrica. Cuenta con marcos ultrafinos de 1,15 mm en los cuatro lados, eliminando la tradicional «barbilla» que suelen exhibir los smartphones. Esto ha sido posible gracias a la tecnología LIPO (Low Injection Pressure Over-molding), que ha permitido a OnePlus maximizar la pantalla sin comprometer la resistencia.

El chasis del OnePlus 15 ofrece un agarre equilibrado gracias a su distribución de peso 50/50 y está disponible en tres acabados: Infinite Black, Sand Storm y Ultra Violet.

El acabado Sand Storm es el más icónico de los tres y cuenta con un tratamiento MAO (Micro-Arc Oxidation) aplicado al marco que crea un recubrimiento de tipo cerámico sobre el metal. Como resultado, nos encontramos ante un material que es 3,4 veces más duro que el aluminio y 1,3 veces más resistente que el titanio.

La pantalla es totalmente plana, como es habitual en los smartphones de gama alta. El OnePlus 15 ofrece un ratio pantalla-a-cuerpo de un 91%, un valor muy elevado que se encuentra al nivel de los mejores smartphones de gama alta.

En la parte superior, encontramos un orificio circular que alberga la cámara frontal en el centro. Su diámetro no es de los más pequeños que he visto, pero, en general, pasa bastante desapercibido. Personalmente, prefiero que la cámara esté situada en la esquina superior izquierda, ya que, cuando está en el centro, interfiere más fácilmente con la interfaz de los juegos y el contenido al ver vídeos.

Los laterales del OnePlus 15 son de aluminio brillante, por lo que el teléfono es más resistente que aquellos que cuentan con una construcción de plástico. Además, el uso de metal ofrece una sensación más agradable al tacto que el plástico. Ahora bien, el hecho de que sea brillante hace que las huellas sean más visibles sobre el marco.

La pantalla está protegida por Gorilla Glass Victus 2. Esta protección debería mantener a la pantalla a salvo de arañazos y golpes accidentales, a pesar de no ser la última — la más reciente es Gorilla Glass Armor 2, que debutó con el Samsung Galaxy S25 Ultra.

En la parte de atrás, el teléfono tiene un módulo cuadrado con esquinas redondeadas que alberga las cámaras traseras. Dado que el módulo de cámara está en la esquina superior izquierda, el teléfono «baila» al pulsar en la pantalla cuando el teléfono está apoyado sobre una mesa.

Al tener un tamaño tan grande, es fácil poner los dedos encima de alguna cámara al sostener el teléfono en horizontal. Debes tener cuidado de no ensuciar ninguna lente, ya que esto afectará a la calidad de tus fotografías.

El OnePlus 15 es un smartphone bastante grande. ya que, a pesar del buen aprovechamiento del espacio, su pantalla de 6.8″ condiciona el tamaño.

El grosor «oficial» del OnePlus 15 es de 8,1 mm, pero alcanza los 10,9 mm si tenemos en cuenta el abultamiento de la cámara. Su peso es de 211 o 215 gramos, según la variante, por lo que es un teléfono voluminoso, pero no exageradamente grande.

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del smartphone.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y el botón alargado de volumen.

En el lateral izquierdo encontramos el botón Plus Key que, de nuevo, está situado demasiado arriba. Este botón permite asignar una de estas acciones rápidas al ser pulsado:

Guardar en Mind Space: Reconoce el contenido de la pantalla y lo añade como recuerdo.

Sonido y vibración: Cambiar el dispositivo al modo sonido, vibración o silencio.

No molestar: Activar o desactivar no molestar.

Linterna: Activar o desactivar la linterna.

Grabadora: Iniciar o finalizar una grabación de audio.

Traducir: Usar una funcionalidad de traducción.

Captura de pantalla: Realiza una captura de la pantalla

La parte superior del teléfono está libre de botones y conectores.

La parte inferior del teléfono posee el conector USB Tipo-C, el altavoz y el compartimento para la tarjeta nano-SIM.

En materia de durabilidad, el OnePlus 15 presume de certificaciones IP66, IP68, IP69 e incluso IP69K, ofreciendo una resistencia excepcional al polvo, agua y chorros a alta presión, algo muy poco habitual en smartphones comerciales.

¿Qué significa IP68, IP69 y IP69k?

La certificación IP68 garantiza protección contra el polvo y la inmersión en agua a profundidades de hasta 2 metros durante 30 minutos, superando el estándar de la industria de 1,5 metros.

Las calificaciones IP69 e IP69K indican protección contra chorros de agua a alta presión a temperaturas de hasta 80 °C, lo que asegura que el dispositivo pueda soportar condiciones aún más extremas. Este nivel de protección sin precedentes ofrece total tranquilidad, permitiéndote usar tu OnePlus 15 con confianza junto a la piscina o bajo un aguacero repentino, con la seguridad de que está diseñado para sobrevivir donde otros buques insignia no pueden.

Pantalla

El OnePlus 15 cuenta con una pantalla AMOLED de 6,8″ con una resolución 1.272 × 2.772 píxeles, lo que implica una densidad de píxeles muy elevada de 450 ppp.

Es el primer smartphone de la industria en combinar una tasa de refresco de 165 Hz con resolución 1.5K, manteniendo la tradición de la marca de impulsar la tecnología de altas tasas de refresco sin sacrificar la nitidez.

Ahora bien, su antecesor, OnePlus 13, contaba con un panel de mayor resolución (1440 x 3168 píxeles, 510 ppp) con tasa de refresco a 120 Hz. Según OnePlus, el nuevo panel del OnePlus 15 es más caro que el del OnePlus 13 y ofrece una experiencia más fluida para los gamers. Además, según la compañía, no es técnicamente posible combinar una resolución QHD+ con 165 Hz en un solo panel actualmente.

La tasa de refresco de 165 Hz ofrece imágenes más fluidas, tiempos de respuesta más rápidos y menor latencia, lo que significa que se cargan más fotogramas cada segundo. En teoría, esto debería permitir a los jugadores ver antes a los enemigos y reaccionar con una ventaja de fracciones de segundo. El movimiento es más suave, lo que hace que apuntar sea más fluido y preciso.

El OnePlus 15 ofrece soporte de 165 Hz para juegos populares como Call of Duty, Clash of Clans, Brawl Stars, Real Racing 3, Standoff 2 y Blood Strike—todos funcionando a 165 FPS nativos—además de tecnología de interpolación de fotogramas que permite jugar a 165 FPS en títulos como BGMI/PUBG.

OnePlus permite elegir entre una tasa de refresco normal (hasta 60 Hz), alta (hasta 165 Hz) o automática. En este último caso, el OnePlus 15 adapta la frecuencia de actualización para lograr un equilibrio entre fluidez y ahorro de batería. Un aspecto interesante es que, en el modo de tasa alta, permite limitar la frecuencia de actualización a 60, 90 o 120 Hz para aplicaciones individuales, posiblemente con objeto de ahorrar batería.

Complementando la pantalla 1.5K a 165 Hz, encontramos un chip dedicado a la respuesta táctil, que habilita la tasa de muestreo táctil instantánea más alta de la industria: 3.200 Hz, superando de forma notable los típicos 1.440 a 2.400 Hz presentes en otros dispositivos de gama alta. Esto significa que, en juegos de ritmo rápido, cada toque y deslizamiento se registra con una latencia casi imperceptible, permitiéndote reaccionar una fracción de segundo antes que tus oponentes.

La pantalla incorpora un modo Guantes que permite utilizar la pantalla con normalidad al llevar guantes de tela o lana de hasta 0,5 cm de grosor. Es posible pulsar y arrastrar la pantalla con normalidad llevando guantes puestos si activas la opción correspondiente. Lo he probado y funciona muy bien.

Según la compañía, la pantalla del OnePlus 15 cubre el 100% de los espacios de color sRGB y Display P3. Si no estás familiarizado con los espacios de color, el espacio sRGB (Rec. 709) es el estándar de Android (y, en general, del mundo de la informática), mientras que el espacio Display P3 ofrece una mayor gama de colores y es utilizado en la industria cinematográfica.

Existe un espacio de color aún más amplio llamado Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible por el ojo humano.

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla.

El OnePlus 15 no solo es compatible con los formatos HDR10 y HDR10+, sino también Dolby Vision (un formato propietario que no es soportado por todos los smartphones), por lo que es posible disfrutar de contenidos producidos en estos formatos en servicios de streaming como Netflix o YouTube. Aunque no tiene relevancia en los países occidentales, OnePlus incluye compatibilidad con HDR Vivid, el estándar chino de HDR.

El OnePlus 15 ofrece tres modos de calibración de la pantalla:

El modo de color Natural muestra colores fieles a la realidad, pero tiene un tono de color más frío.

muestra colores fieles a la realidad, pero tiene un tono de color más frío. El modo de color Estándar viene activado por defecto y utiliza la temperatura de color D65, por lo que la pantalla se ve con colores más cálidos.

viene activado por defecto y utiliza la temperatura de color D65, por lo que la pantalla se ve con colores más cálidos. El modo de color Vívido muestra colores algo sobre-saturados y, por tanto, menos fieles a la realidad. Ahora bien, muchos usuarios prefieren colores sobresaturados antes que colores realistas.

Los tres modos son compatibles con la administración de color, lo que quiere decir que el espacio de color se adapta al contenido mostrado. Además, en cualquiera de los casos podemos ajustar la temperatura de color a nuestro gusto.

El brillo máximo del OnePlus 15, medido con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro, con el brillo en modo manual es de 735 nits según mis mediciones. Sin embargo, en modo automático (HBM), cuando estamos bajo una luz intensa como la del sol, el brillo aumenta hasta un valor máximo de 1.115 nits con la pantalla totalmente iluminada al 100%.

He medido estos valores de brillo con el 100% de la pantalla iluminada y en el modo Vívido, que es el que obtiene un valor más alto. Sin embargo, está por debajo de la cifra indicada por OnePlus, que habla de un brillo máximo en HBM de 1.800 nits. Desconozco en qué condiciones han obtenido ese valor.

En la siguiente gráfica, se refleja el brillo máximo con el 100% de la pantalla iluminada, que es como se suele medir este parámetro. A pesar de no alcanzar el valor esperado, el brillo máximo del OnePlus 15 es alto, aunque no tanto como los mejores buques insignia del momento.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del OnePlus 15, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Solo al observar desde ángulos muy extremos se empieza apreciar un cierto cambio de color.

Estando el OnePlus 15 bloqueado con la pantalla apagada, podemos activar la Pantalla Ambiente al hacer un toque sobre la pantalla o al levantar el teléfono.

OnePlus permite activar la Pantalla Siempre Encendida (Always On Display), que permite mostrar de manera permanente la hora, fecha, temperatura, nivel de batería e iconos de notificaciones, así como el área de reconocimiento de huella al mover el teléfono.

Además, cuenta con un modo llamado Pantalla completa que muestra el fondo de pantalla original atenuado y toda la información de la pantalla de bloqueo.

Modo de Pantalla Siempre Activa

El OnePlus 15 cuenta con el modo Confort visual y sueño, que activa un filtro de luz azul para reducir la fatiga ocular limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla. Este modo se puede activar manualmente, a ciertas horas, o desde que se pone el sol hasta que amanece, siendo posible controlar la intensidad del efecto.

OnePlus ha incluido atenuación PWM de alta frecuencia a 2.160 Hz, que evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color. Aun siendo imperceptible a la vista, el parpadeo produce dolor de cabeza a ciertas personas.

Un valor de 2.160 Hz es muy alto, por lo que si tienes dolores de cabeza tras un uso prolongado del móvil, puede ser buena idea pasarte a un smartphone con alto PWM. Según las mediciones que he tomado, la combinación de frecuencia y modulación de la atenuación PWM hacen que el teléfono ofrezca un bajo riesgo de molestar a la vista a personas con ojos sensibles.

Análisis del PWM de la pantalla de OnePlus 15



A la hora de ver vídeos, OnePlus ha añadido una funcionalidad llamada Potenciador de color de vídeo que amplía la gama de colores de SDR a HDR para mejorar la experiencia visual a costa de incrementar el consumo de batería.

OnePlus ha añadido una opción llamada Tono adaptativo, que adapta la pantalla a las condiciones de luz ambiental para obtener colores uniformes en cualquier entorno. Se trata, por tanto, de la versión de OnePlus de la funcionalidad True Tone de los iPhone, que también está presente en otros smartphones Android.

También encontramos una funcionalidad llamada Refinador de imágenes que ofrece una imagen más nítida con el algoritmo de IA mejorado. El inconveniente que tiene es que aumenta el consumo de energía.

Hardware y rendimiento

OnePlus normalmente incorpora en sus smartphones el hardware más potente y el OnePlus 15 no se queda atrás. El smartphone llega con el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip de gama alta presentado en septiembre de este año y fabricado en el proceso N3P de TSMC (3 nm).

ℹ️ Info: Así es el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

El Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 es un SoC de gama alta para smartphones que integra dos núcleos rápidos Oryon Gen 3 Prime de hasta 4,6 GHz y seis núcleos Oryon Gen 3 Performance más pequeños con frecuencias de hasta 3,62 GHz.

El módem X85 5G integrado es compatible con 5G NR Sub-6 y mmWave, alcanzando velocidades de hasta 12,5 Gbit/s de descarga y 3,7 Gbit/s de subida.

El controlador de memoria cuádruple de 16 bits por canal (total 64 bits) soporta LPDDR5X-5300 MHz, con un ancho de banda máximo de 84,8 GB/s.

El rendimiento por núcleo de los grandes Prime Cores es sobresaliente y se sitúa al nivel del Apple A19 Pro, en lo más alto del rendimiento para procesadores de smartphone. Bajo cargas multinúcleo, los resultados son aún mejores: el Snapdragon 8 Elite Gen 5 supera al A19 Pro en un 21% y solo queda ligeramente por detrás del Apple M4 de 9 núcleos.

El OnePlus 15 llega con 12 o 16 GB de memoria RAM y, según la información oficial, la marca emplea dos chips de memoria LPDDR5X en función del modelo elegido:

OnePlus 15 de 12 GB: LPDDR5X Ultra a 9.600 Mbps.

LPDDR5X Ultra a 9.600 Mbps. OnePlus 15 de 16 GB: LPDDR5X Ultra+ a 10.667 Mbps.

Esto supone un aumento de velocidad del 11% en la variante superior. Ambas tecnologías pertenecen a la familia LPDDR5X, pero el sufijo “Ultra+” indica una generación más avanzada de memoria fabricada por Samsung.

Si hay suficiente espacio de almacenamiento libre, puedes usar 4, 8 o 12 GB para ampliar la RAM, aunque su rendimiento es muy inferior a la memoria RAM convencional.

En el pasado, OnePlus ha afirmado de otros de sus smartphones con 16 GB de RAM que pueden mantener activas hasta 44 aplicaciones en segundo plano, lo que reduce los cierres de aplicaciones o los reinicios forzados. En mis pruebas, no he experimentado cierres inesperados de apps.

El teléfono cuenta con 256 GB o 512 GB de almacenamiento de tipo UFS 4.1, el más rápido del momento.

👉🏻 ¿Cuál es la diferencia entre UFS 4.0 y UFS 4.1?

UFS 4.1 ofrece mejoras iterativas sobre el estándar UFS 4.0, con velocidades de lectura secuencial ligeramente superiores (4,500 MB/s vs. 4,200 MB/s) y una mayor eficiencia energética (hasta un 5% más que UFS 4.0).

Ambas versiones comparten la mayoría de las mejoras introducidas en 4.0 respecto a su predecesor, como el doble de ancho de banda por carril, mayor velocidad de escritura secuencial y capacidades de almacenamiento de hasta 1 TB.

OnePlus incluye un modo de alto rendimiento en los Ajustes de Batería que aumenta el rendimiento del dispositivo a costa de un aumento en el consumo de batería y un mayor calentamiento del teléfono. Esto afecta sobre todo al rendimiento del núcleo principal. La GPU no suele verse afectada por este ajuste, y siempre funciona a plena potencia, aunque incrementar el rendimiento de la CPU puede mejorar el rendimiento gráfico global.

A continuación, vamos a ver los resultados del OnePlus 15 en diversos benchmarks en el modo de rendimiento estándar, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v11, ha conseguido un resultado de 3.855.491 puntos, la puntuación más alta que he medido en un smartphone a fecha de hoy.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 3.624 / 10.792 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados muy altos, especialmente en el rendimiento multi-núcleo.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 15.130 puntos, un valor alto, pero no tanto como esperaríamos por su hardware.

En la prueba de almacenamiento CPDT que mide el rendimiento en lectura y escritura, ha obtenido una velocidad elevada en todos los aspectos.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados muy altos.

Centrándonos en sus capacidades gráficas, en la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, también ha obtenido un resultado muy elevado.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados espectaculares.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Asphalt 9, llegando a 141 FPS en Real Racing 3 y 165 FPS en Call of Duty,. Son valores altos, propios de un smartphone de gama alta.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU Asphalt 9 60 100% 58-61 4% Real Racing 3

141 100% 136-151 5% Call of Duty 165 100% 149-166 6%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

En general, el OnePlus 15 ha conseguido unos excelentes resultados en los benchmarks, como era de esperar dado que incorpora el chip más potente del momento acompañado por memoria RAM y almacenamiento muy rápidos.

En el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas — a esto ayuda, sin duda, que la unidad que he probado viene con 16 GB de RAM. Las apps que uso habitualmente se mueven con fluidez y he podido, incluso, salir de un juego para ir a otro, y volver al primero sin perder el progreso.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

El OnePlus 15 incorpora la tecnología de refrigeración de última generación 360 Cryo-Velocity. Este sistema garantiza una refrigeración integral gracias a la colocación estratégica de sus componentes: un disipador para la pantalla en la parte frontal, una cámara de vapor 3D VC en el centro y una cubierta trasera de grafito blanco.

❄️ ¿Qué ofrece la tecnología 360 Cryo-Velocity?

Este sistema combina una enorme cámara de vapor 3D VC de 5.731 mm² para disipar el calor del núcleo y una cubierta trasera de grafito blanco para mejorar la distribución térmica, trabajando conjuntamente para mantener el máximo rendimiento durante largas sesiones de juego.

Complementando la refrigeración interna, se incluye un disipador de pantalla de aerogel. Derivado de tecnología aeroespacial, el aerogel es reconocido como uno de los sólidos aislantes más eficientes del mundo. Su integración en la pantalla aísla eficazmente el calor superficial, evitando que el calor del SoC se transfiera al panel.

El sistema de refrigeración 360 Cryo-Velocity garantiza una gestión térmica completa mediante la colocación estratégica de avanzados componentes de refrigeración en todo el dispositivo. En la parte frontal, un disipador de pantalla de aerogel evita que el calor del SoC se transfiera al panel. En el centro, una cámara de vapor 3D VC de 5.731 mm² disipa de forma eficiente el calor del núcleo.

En la parte trasera, un grafito blanco distribuye la energía térmica lejos de los componentes críticos. Este enfoque integral, de adelante hacia atrás, ofrece un rendimiento máximo sostenido durante intensas sesiones de juego.

Para comprobar si estas afirmaciones están a la altura de la realidad, he realizados dos pruebas de carga sostenida: una centrada en la CPU y otra en la GPU.

En la prueba CPU Throttling, que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado razonable, ya que el rendimiento ha caído un 23% en dicho período.

En la prueba 3DMark Wild Life Stress Test, que mide la reducción en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de carga sostenida, el teléfono ha cerrado la aplicación en todas las ocasiones que he probado al cabo de un tiempo, indicando que la temperatura había aumentado demasiado. Esto es un signo de que el rendimiento térmico no es especialmente bueno.

En el apartado de conectividad, es compatible con Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, emisor de infrarrojos y NFC. No ofrece conectividad UWB (Ultrawide Band), que, por el momento, no tiene mucha utilidad, salvo localizar con más precisión etiquetas de rastreo cuando se encuentran cerca.

El OnePlus 15 está equipado con un chip Wi-Fi dedicado, que utiliza módulos personalizados de radiofrecuencia Wi-Fi de alto rendimiento, lo que mejora significativamente la potencia de transmisión y la integridad de la señal para lograr una conexión más fiable y de gran alcance.

Este chipset garantiza una conexión estable que mantiene una señal Wi-Fi fuerte incluso en entornos complicados, como atravesar hasta tres pisos o dos paredes macizas, eliminando zonas muertas en viviendas grandes. Lo más importante para los jugadores y usuarios exigentes es que garantiza un ping estable y de baja latencia en los momentos cruciales del juego.

En mis pruebas de velocidad por red WiFi, el OnePlus 15 ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 666 Mbps y 570 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest usando como servidor Digi.

En cuanto a posicionamiento, soporta GPS banda dual L1+L5, lo que significa que puede conectarse a los satélites utilizando dos frecuencias diferentes a la vez y conseguir una localización más precisa, sobre todo cuando estamos rodeados de edificios. También es compatible con GLONASS, Galileo (E1+E5a de doble banda), Beidou, A-GPS y QZSS.

El puerto USB-C es de tipo USB 3.2 Gen1, que es mucho más rápido que USB 2.0 a la hora de mover o copiar vídeos u otros contenidos entre el smartphone y un PC o un disco externo.

Para hacernos una idea, USB 2.0 está limitado a 480 Mb/s, mientras que USB 3.2 Gen2x2 puede alcanzar 20 Gb/s.

El puerto USB es compatible con OTG, así que es posible conectar almacenamiento externo a través de una memoria o disco duro por USB. Ahora bien, debes tener en cuenta que se desactiva automáticamente a los 10 minutos de uso.

El compartimento para SIM ofrece espacio para dos tarjetas nano-SIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM.

También puedes utilizar eSIM, aunque solo una (no admite una configuración eSIM + eSIM).

El teléfono es compatible con redes 5G y soporta la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6), pero no la banda mmWave que, por otro lado, apenas está extendida en España, ya que, aunque ofrece mayores velocidades, su alcance es más limitado.

Biometría

El sensor de huella es de tipo ultrasónico, que es más rápido, funciona con los dedos mojados y no requiere iluminar la pantalla para que funcione. En caso de que quieras instalar un protector con cristal templado, OnePlus recomienda utilizar el protector oficial.

En mis pruebas, el OnePlus 15 ha sido muy rápido a la hora de desbloquear el teléfono. Para desbloquear el teléfono, debemos apoyar el dedo encima de la pantalla sin necesidad de presionar. Durante la lectura de la huella se muestra en pantalla una animación que podemos personalizar eligiendo entre nueve posibilidades o desactivar por completo.

El OnePlus 15 cuenta con un lector de huella en pantalla

El reconocimiento de huella es fiable siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta. Por suerte, el área de reconocimiento de la huella es bastante amplia, por lo que no es necesario acertar con el dedo en el lugar exacto, y además está situada en una posición cómoda, ya que está a una altura que resulta fácil de alcanzar con el dedo.

OnePlus también ha incorporado su sistema de reconocimiento facial, que permite desbloquear el teléfono utilizando simplemente nuestra cara, así como, opcionalmente, acceder a aplicaciones ocultas o bloqueadas y a la caja fuerte

La identificación de la cara tiene lugar de forma muy rápida, permitiéndonos acceder al smartphone sin tener que hacer nada salvo mirar el teléfono

OnePlus ofrece una opción para iluminar la pantalla con objeto de que el reconocimiento pueda ocurrir incluso a oscuras, y funciona muy bien ya que solo se ilumina de manera tenue, sin dejarte ciego si estás a oscuras.

También incluye elegir si queremos quedarnos en la pantalla de bloqueo o acceder directamente al escritorio al completar el reconocimiento, así como si debes tener los ojos abiertos para que se produzca el desbloqueo.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que el reconocimiento facial es simplemente 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento facial 3D que incorporan otros dispositivos y podría llegar a ser engañado más fácilmente.

Seguramente por esta razón, el reconocimiento facial no está disponible para ciertas operaciones sensibles como confirmar pagos móviles o acceder a aplicaciones bancarias, aunque Google sí que ha conseguido un reconocimiento facial 2D seguro en el Pixel 8 (y posteriores) y ya permite este tipo de operaciones.

Batería

La batería del OnePlus 15 posee una capacidad de 7.300 mAh formada por dos celdas de 3.650 mAh. Me alegra profundamente que, a diferencia de otros fabricantes, OnePlus no haya reducido la capacidad de la batería de la variante europea frente a la versión china.

Una capacidad de 7.300 mAh es muy generosa para un smartphone de este tamaño, por lo que deberíamos obtener una muy buena autonomía (como veremos más adelante, la autonomía es excelente).

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Mi reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. No todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se leen a veces valores absurdos en ciertos análisis.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes, ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la frecuencia normal (hasta 60 Hz) y otra con la frecuencia alta (hasta 120 Hz).

En la prueba con la pantalla configurada a la frecuencia normal hasta 60 Hz he obtenido un resultado de 24 horas y 25 minutos, que es un resultado muy bueno.

Al ajustar la tasa de refresco a una frecuencia alta hasta 165 Hz, la autonomía se mantiene prácticamente igual, con un valor de 23 horas y 15 minutos. Esto se debe a que la prueba PCMark se ejecuta a 60 Hz, sin que en ningún momento la tasa de refresco supere este valor.

En el día a día, la autonomía del OnePlus 15 es brutal, y no deberías tener ningún problema para llegar al final del día con una buena cantidad de batería libre, incluso si haces un uso intensivo.

El OnePlus 15 ofrece un modo de ahorro de batería que se puede activar automáticamente al llegar a un nivel de batería determinado y desactivarse al volver a cargar al 90%, así como un modo de superahorro de batería que reduce el rendimiento del sistema y solo permite utilizar unas pocas aplicaciones.

También incluye la función optimizar en reposo, que consume menos batería al reducir las notificaciones cuando cree que estás durmiendo, así como ahorro de batería de vídeo, que optimiza el uso de la batería cuando una aplicación de vídeo compatible está agotando la batería, aunque puede reducir la calidad de vídeo y audio.

El OnePlus 15 utiliza su propio sistema de carga rápida SuperVOOC de 120 vatios, que requiere el cargador propietario de la marca. También puedes cargar a 55 vatios con un cargador estándar PPS, o a 36 vatios con un cargador USB-PD o QuickCharge.

Se trata de una velocidad de carga muy rápida, que supera a la mayoría de buques insignia del momento, que en muchos casos se conforman con la mitad o menos de velocidad. Para aprovecharla, tienes que activar la opción de carga rápida inteligente.

En mis pruebas he tenido que recurrir a un cargador SuperVOOC de 65 vatios, que es el que tenía a mano. Como se puede ver en la siguiente gráfica, el proceso de carga es muy veloz. En solo 18 minutos, alcanza en torno a un 50% de carga, y el proceso completo de carga dura tan solo 44 minutos en el modo de carga rápida inteligente.

Proceso de carga con un cargador SuperVOOC de 65W

Una de las ventajas de la carga rápida de OnePlus es que el teléfono apenas se calienta durante el proceso de carga, sino que el calor se genera en el propio cargador.

OnePlus informa de la capacidad máxima de la batería, que es una estimación de la salud de la batería, que, como es bien sabido, se va degradando con los ciclos de carga. Pocos smartphones ofrecen esta información.

OnePlus ofrece la funcionalidad carga inteligente, que ajusta el ritmo de carga en función de tu uso del teléfono para mantener el teléfono con una carga no superior al 80% hasta justo antes de que vayas a utilizarlo. De esta forma, aumenta la vida de batería, ya que las baterías se degradan cuando pasan mucho tiempo al máximo de carga. También es posible limitar la carga hasta un máximo de 80% para ralentizar el envejecimiento de la batería.

También incorpora la funcionalidad carga rápida inteligente que hace que, cuando cargues tu dispositivo con el cargador de alta velocidad incluido, la carga rápida aumenta la velocidad de carga si detecta una situación en la que necesitas cargar tu dispositivo rápidamente. Aunque OnePlus no explica qué parámetros utiliza, cabe pensar que, si cargas el teléfono durante el día, activará este tipo de carga, mientras que si lo haces al irte a dormir, utilizará una carga más lenta.

OnePlus ha dotado al OnePlus 15 de carga inalámbrica AirVOOC a 50W y permite seleccionar carga inalámbrica silenciosa, que hace que el cargador funcione a baja potencia para minimizar el ruido, siendo posible elegir en qué períodos debe funcionar así.

Lamentablemente, no es compatible con el estándar inalámbrico Qi2, que fue anunciado el año pasado como una mejora de la carga inalámbrica. No aumenta la velocidad, sino la eficiencia gracias a un mejor alineamiento que se consigue con imanes (al igual que los utilizados por Apple para MagSafe).

Software

El OnePlus 15 llega con Android 16, la versión más reciente del sistema operativo de Google hasta la fecha. Por encima de Android, OnePlus incorpora su propia capa de personalización OxygenOS 16.

OxygenOS 16 representa una evolución de las ideas introducidas con OxygenOS 15, incluyendo procesamiento en paralelo para las animaciones de la interfaz, nuevas funciones de IA y una conectividad mejorada con otras plataformas.

El OnePlus 15 recibirá 4 actualizaciones principales del sistema operativo y 6 años de actualizaciones de seguridad. Esto queda por detrás de los siete años de actualizaciones que ya ofrecen Samsung y Google, aunque, a decir verdad, poca gente mantiene su teléfono de gama alta durante más de cuatro años.

La compañía ha explicado recientemente las razones por las que no ofrece un período de actualizaciones más amplio. Afirma que ni el hardware ni la batería aguantarán tanto tiempo, por lo que la experiencia de usuario estará «enmohecida» al cabo de tanto tiempo.

En cuanto a diseño, las diferencias con OxygenOS 15 son sutiles e incluyen algunos cambios de iconos de aplicaciones y un nuevo cajón de aplicaciones. Puedes alternar entre la vista de todas las apps y una categorización al estilo iOS, y cambiar entre ambas deslizando lateralmente. La barra de búsqueda se ha movido a una ubicación más accesible en la parte inferior.

Las carpetas en la pantalla de inicio tienen tres diseños diferentes que varían en aspecto y en el número de apps que puedes lanzar sin abrir la carpeta. Los iconos ahora pueden ampliarse para ocupar más espacio, pudiendo elegir entre tamaños 1×1, 1×2, 2×1 o 2×2. En el modo 2×2, puedes asignar funciones adicionales al icono desde la aplicación.

La pantalla de bloqueo es probablemente el elemento con el cambio visual más notable, siempre que la personalices. OxygenOS 16 incorpora nuevos relojes y efectos visuales para animar tu pantalla de bloqueo, y utiliza IA para colocar los elementos en pantalla detrás de partes clave del fondo, creando un efecto tridimensional. También puedes usar vídeos o fotos en vivo como fondo para un efecto aún más llamativo.

Desafortunadamente, la personalización de la pantalla de bloqueo en OxygenOS 16 tiene la misma limitación que versiones anteriores: las opciones disponibles dependen del tema seleccionado.

La pantalla de bloqueo también puede actuar como pantalla siempre encendida, pero en un estado tenue.

Con OxygenOS 15, OnePlus introdujo el procesamiento paralelo para las animaciones de la pantalla de inicio, permitiendo que se ejecutaran independientemente en procesos separados, haciendo la interfaz más rápida y fluida.

Con OxygenOS 16, el procesamiento paralelo llega a más partes de la interfaz: OnePlus lo llama Parallel Processing 2.0. Ahora funciona con la navegación de tres botones, el Shelf, el cajón de apps y más. También se introduce una nueva tecnología de animación llamada Flow Motion, centrada en las transiciones entre partes de la interfaz.

OxygenOS 16 mantiene prácticamente las mismas apps que su predecesor, pero añade una app de brújula, sustituye la app de Juegos por Asistente de juegos, con una estética más “gamer”; y se incorpora una app de Vídeos que reproduce vídeos locales pero muestra contenido recomendado y anuncios.

OxygenOS 16 también mejora la conectividad multiplataforma. Muchas funciones ya existían, como conectar y controlar tu tablet o PC desde el móvil, pero ahora se presentan dentro del menú Device Connect.

OnePlus lleva unos años intentando mejorar la integración con productos Apple mediante la app O+ Connect para Mac y para iOS. La última novedad es permitir conectar un Apple Watch a un teléfono OnePlus mediante la app OHealth.

Por sorprendente que parezca, puedes conectar un Apple Watch a un OnePlus y recibir notificaciones, mensajes y llamadas en el reloj desde el teléfono. También podrás sincronizar entrenamientos, controlar la cámara del móvil y usar «Buscar mi teléfono». En mis pruebas, sin embargo, no he conseguido conectar mi Apple Watch Ultra 3, ya que todos los relojes que aparecen al pulsar sobre Añadir son OnePlus y Oppo.

Una de las funciones de IA destacadas es Mind Space, activable con el botón Plus, que surgió como una herramienta de captura inteligente, capaz de analizar la información contenida en una captura, traducir textos, permitir búsquedas y más.

Ahora Mind Space se integra con Google Gemini. Tras una configuración rápida, Gemini puede acceder a la información guardada en Mind Space y usarla para generar itinerarios, resúmenes, etc. También puedes añadir notas de voz mediante una pulsación prolongada del botón Plus.

Mind Space

Otra novedad es Escritor de IA, accesible desde cualquier campo de texto: puede generar contenido a partir de indicaciones, revisar gramática o cambiar el tono del texto. Transcripción de voz de IA ofrece transcripciones en tiempo real, identifica interlocutores y genera resúmenes.

Funciones de IA

Multimedia

El OnePlus 15 llega con sonido estéreo gracias a un altavoz en el borde inferior, junto al conector USB Tipo-C, y un segundo altavoz formado por el auricular para el oído y un pequeño orificio en la parte superior.

En orientación vertical, al altavoz de arriba se asigna el canal izquierdo, mientras que en horizontal el teléfono respeta la orientación y cambia los canales para que coincidan con la orientación. En cualquier caso, cada altavoz emite también la pista del canal opuesto a un volumen más bajo.

La calidad del sonido es buena, si bien sufre un poco a la hora de reproducir bajos. No son especialmente contundentes, aunque a valores de volumen elevados suenan mejor.

El volumen máximo no es de los más elevados, ya que he medido 75 dB a 1 metro de distancia, por debajo de lo que obtienen el iPhone 17 Pro Max (77 dB) o el vivo X300 Pro (77 dB).

El OnePlus 15 ofrece sonido Dolby Atmos que puede producir sonido inmersivo. Dolby Atmos está siempre activado al utilizar los altavoces, aunque se puede desactivar al conectar auriculares.

Ofrece cuatro posibles perfiles de contexto: Inteligente (optimiza el sonido en función del contenido), Teatro/Cine (ofrece sonido envolvente real 3D y potentes graves), Música (sonido vibrante y equilibrado) y Juego (amplio rango de sonido con graves sonoros).

También ofrece cuatro perfiles de entorno cuando los auriculares están conectados: Interiores (cuando no hay mucho ruido), En movimiento (para lugares con muchos ruidos y personas), Desplazamiento (para consumir entretenimiento en el transporte público) y Vuelo (para disfrutar de entretenimiento durante un vuelo).

El teléfono soporta codecs aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, AAC, SBC y LHDC 5.0 a través de Bluetooth 6.0. También ofrece audio espacial al conectar auriculares con soporte para este tipo de sonido si utilizas aplicaciones compatibles de música, vídeo y juegos.

Por último, OnePlus ha incluido Holo Audio, que permite sentir sonido proveniente de diferentes ubicaciones cuando reproduces varias fuentes de audio a la vez. Puedes personalizar las ubicaciones de tonos de llamada, alarmas, notificaciones, sonidos de juegos, vídeos, audiolibros, música, navegación y chats de voz durante un juego.

El OnePlus 15 no incorpora su propio reproductor de música, ya que hace uso de la aplicación YT Music de Google. Esta app no solamente permite acceder a música bajo suscripción, sino también a archivos de música almacenados de forma local en el dispositivo. Podemos acceder a la música por listas, álbumes, canciones y artistas.

OnePlus sigue la tendencia de otros fabricantes y el OnePlus 15 no cuenta con un conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que tendrás que recurrir a auriculares con conector USB Tipo-C o Bluetooth. De hecho, ni siquiera incluye un adaptador de USB-C a 3.5 mm.

Para ver imágenes, OnePlus incorpora su propia aplicación Fotografías que permite acceder a todas nuestras imágenes y vídeos. Como funciones interesantes, puede ofrecer sugerencias de ediciones mediante IA para mejorar la claridad, eliminar los reflejos, corregir el desenfoque, quitar personas, aumentar el brillo para retratos, etc.

El OnePlus 15 es compatible con la visualización HDR. La funcionalidad Ultra HDR de Android recibe el nombre de ProXDR en ColorOS.

Si pulsamos sobre una imagen, podemos realizar diversos ajustes (exposición, contraste, saturación, temperatura de color, relieves y sombras), aplicar filtros, dibujar líneas y aplicar estampados. Otra opción interesante es Recorte inteligente, que utiliza funciones de recorte a nivel de sistema y reconocimiento de sujetos. Puedes guardar el elemento extraído para utilizarlo en el chat u otros lugares.

App Galería

OxygenOS 15 incluye nuevas funciones de edición de imagen por IA, que pueden hacer cosas como transformar imágenes de baja resolución a resolución completa o enfocar una foto borrosa.

La función Mejorar la claridad permite tomar fotos recortadas de baja resolución y utilizar la IA para aumentar la escala de la imagen a una mayor resolución en cuestión de segundos. No hace milagros, pero el resultado se ve más nítido, como podemos apreciar en este ejemplo.

Función «Mejorar la claridad»

Borrador IA permite eliminar personas u objetos no deseados de la imagen, ya sea seleccionándolos a mano o dejando que la IA identifique a las personas.

Función «Borrador IA»

Corregir el desenfoque permite tomar imágenes movidas y borrosas y arreglarlas usando IA generativa con un resultado bastante bueno, como podemos apreciar en este ejemplo.

Función «Corregir el desenfoque»

Quitar los reflejos permite eliminar reflejos no deseados de superficies lisas como cristales, con un resultado sorprendente, como podemos apreciar en este ejemplo.

Función «Quitar los reflejos»

Recomposición de IA ofrece sugerencias de reencuadre de la imagen y un conjunto de filtros para resaltar la imagen.

Foto perfecta con IA corrige ojos cerrados o expresiones incómodas sustituyendo rostros basándose en fotos anteriores.

Foto perfecta con IA

Reiluminación con IA, que mejora la apariencia de rostros en retratos, aclarando zonas de sombra para una apariencia más uniforme.

Reiluminación con IA

OnePlus no ha incorporado ninguna aplicación específica para visualizar vídeos, sino que utiliza las propias aplicaciones del sistema. La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su pantalla que, como he comentado, ofrece negros profundos y colores vivos.

OnePlus ha incorporado soporte de Widevine Level 1, así que el OnePlus 15 puede reproducir contenido HD de Netflix y otros servicios de streaming. He comprobado que el OnePlus 15 puede reproducir vídeos HDR / Dolby Vision de Netflix y YouTube sin problemas.

Cámaras

Muchos esperábamos que el OnePlus 15 diera un paso más en fotografía respecto al OnePlus 13. Pero lo cierto es que los sensores del nuevo modelo son más pequeños y las aperturas más cerradas, lo que supone un retroceso técnico.

El OnePlus 15 equipa sensores para las cámara principal y ultra gran angular más pequeños, además de un teleobjetivo que pasa de un sensor 1/1,95 pulgadas a 1/2,75 pulgadas, reduciendo su capacidad de captación de luz y detalle.

Cámara OnePlus 15 OnePlus 13 Frontal 32 MP Sony IMX709, 1/2,74″, f/2,4 32 MP Sony IMX615, 1/2,74″, f/2,4 Principal 50 MP Sony IMX906, 1/1,56″, f/1,8, OIS 50 MP Sony LYT808, 1/1,4″, f/1,6, OIS Ultra gran angular 50 MP OmniVision OV50D, 1/2,88″, f/2,0 50 MP Samsung S5KJN5, 1/2,75″, f/2,0 Periscopio 50 MP Samsung S5KJN5, 1/2,75″, f/2,8, OIS 50 MP Sony IMX882, 1/1,95″, f/2,6, OIS

El teleobjetivo ahora tiene un alcance mayor, pero su apertura es más estrecha, lo que podría afectar el rendimiento en condiciones de baja luz. La cámara principal también pasa de f/1,6 a f/1,8, reduciendo la entrada de luz.

A esto se suma la desaparición de la colaboración con Hasselblad, tras la finalización del acuerdo entre ambas marcas. Aunque la ausencia de un socio fotográfico no implica necesariamente una mala calidad de imagen, sí genera dudas, especialmente cuando los nuevos OPPO Find X9 siguen manteniendo ese sello.

No obstante, OnePlus promete compensar estos recortes con mejoras por software como DetailMax Engine, que debuta con el OnePlus 15. Al activar la opción de alta resolución en los ajustes de la cámara, el sistema generará imágenes de 26 MP, frente a los 12 MP de las fotos tomadas por defecto mediante binning tanto con la cámara principal como con la teleobjetivo.

DetailMax Engine ofrece imágenes más nítidas, con mayor nivel de detalle y un rango dinámico más amplio, combinando varias tomas de 12 MP con una imagen de 50 MP. Ahora bien, en mi experiencia, la cámara decide pasar a la resolución de 12 MP en muchas ocasiones, sobre todo en condiciones de poca luz.

Clear Burst dispara ráfagas de 10 fotos por segundo con tecnología antidesenfoque de doble exposición. Captura simultáneamente una exposición corta para congelar el movimiento y una exposición larga para lograr un gran nivel de detalle, fusionándolas en tiempo real. El objetivo es no perderte una toma de acción.

Por último, Clear Night Engine utiliza la tecnología de Ganancia Analógica Dual (DAG), una forma de doble exposición que elimina el desfase temporal entre fotogramas para lograr una mejor alineación. El resultado son fotografías con poca luz más limpias, más luminosas y con un rango dinámico más amplio.

App de Cámara

La app de Cámara ofrece una buena cantidad de botones sobre la pantalla. A la derecha, encontramos un icono para conmutar entre cámara frontal/trasera y una miniatura de la última fotografía tomada, así como el botón de disparo.

Junto al botón de disparo hay etiquetas para elegir rápidamente los modos Maestro, Vídeo, Foto, Retrato, Escáner de texto y Más. En este último encontramos modos adicionales como Panorámica, Cámara lenta, Vídeo de vista dual, Alta resolución, Video Pro, Exposición prolongada, Efecto diorama, Noche, Subacuático y Time Lapse. También encontramos un selector de la cámara que queremos utilizar (0.6x, 1x, 3.5x) junto con dos opciones de ampliación digital (2x, 7x).

A la izquierda tenemos acceso rápido a los ajustes de flash, ajuste de exposición, Live Photo, modo de acción, Google Lens y Más. En este último encontramos la opción de ratio (1:1, 4:3, 16:9, Pantalla panorámica y Completo), Temporizador, HDR Auto, Foto macro, Disparo a intervalos y Ajustes. Por último, también encontramos un botón para retoque facial, filtros y efectos de iluminación.

Para activar la cámara, podemos pulsar sobre el icono de la app o tocar dos veces el botón de encendido para acceder a la app de Cámara rápidamente.

Para enfocar un elemento de la imagen basta con pulsar sobre él. Veremos cómo aparece un en ese punto y un icono de sol a la derecha que nos permite ajustar la exposición manualmente arrastrando el dedo en sentido vertical, así como bloquear el enfoque y exposición.

La cámara hace sugerencias cuando piensa que debes usar un modo de disparo o una lente diferente. Por ejemplo, cuando se fotografían edificios o paisajes amplios, la cámara puede sugerir que cambies a la cámara ultra gran angular.

El OnePlus 15 es uno de los pocos teléfonos que permite capturar imágenes en color de 10 bits en los modos Foto y Noche. En la práctica, sin embargo, no es probable que notes mucha diferencia en el gradiente de color entre las imágenes de 8 y 10 bits debido a la compresión.

En el modo Maestro posible modificar distintos parámetros como el balance de blancos, el enfoque, el tiempo de exposición y la sensibilidad ISO. Incluso podemos ver un histograma en tiempo real y un horizonte artificial, así como guardar la imagen en formato RAW.

También hay un modo más profesional para grabar vídeo, llamado Película, que permite ajustar manualmente el ISO, la velocidad de obturación, la exposición, el enfoque y el balance de blancos. Permite grabar en formato profesional LOG, activar el HDR automático, mostrar el histograma en pantalla y mostrar una cuadrícula.

Cámara principal (gran angular)

La cámara principal del OnePlus 15cuenta con un sensor Sony IMX 906 de 50 MP. Esta cámara toma las fotografías por defecto a resolución 12.5MP haciendo uso de la funcionalidad pixel binning que combina 4 píxeles en 1.

Es posible activar un modo de super alta resolución de 50 MP, pero no es muy recomendable al tratarse de un sensor Quad Bayer, ya que la naturaleza de este tipo de sensores implica que tiene menos resolución de color que un sensor con un filtro de color Bayer estándar.,

Como he explicado anteriormente, también es posible activar el modo de alta resolución que genera imágenes a 26 MP. Ahora bien, no he notado una gran mejora al activar el modo de alta resolución de 26 MP frente al modo estándar de 12 MP.

Con el modo estándar de 12 MP, la cámara principal ofrece una buena calidad de imagen en condiciones de buena luz. Presenta colores vivos pero no sobresaturados, amplio rango dinámico con un buen tratamiento del HDR, contraste acertado y buena nitidez en toda la imagen.

Fotografías tomadas con la cámara principal por el día

OnePlus incorpora un modo Noche que permite capturar mejores fotografías en condiciones de poca luz a costa de un mayor tiempo de procesado (unos 2 o 3 segundos). Este modo se activa de manera automática cuando la cámara considera que es adecuado, por lo que no es necesario activarlo manualmente.

Cuando la luz escasea, la calidad de imagen se mantiene alta, con una exposición acertada, buen alto rango dinámico que cubre sombras y zonas iluminadas, una nitidez alta y un ruido contenido.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal con poca luz

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular cuenta con un sensor de 50 MP y enfoque automático.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente ultra gran angular por el día. La imagen presenta un rango dinámico amplio y elevada nitidez, aunque los colores se ven algo más apagados que las otras cámaras.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por el día



Por la noche, la calidad de imagen se mantiene bastante bien, con un nivel de detalle aceptable, aunque si amplias la imagen, el ruido pasa factura y la nitidez no es tan buena. En todo caso, la calidad de imagen es mucho mejor que lo que encontramos en la mayoría de smartphones, que no suelen prestar mucha atención a la cámara ultra gran angular.

A continuación, podemos ver algunas capturas con la cámara ultra gran angular con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con poca luz

La cámara ultra gran angular permite capturar fotografías en modo Macro a unos pocos centímetros. La calidad de imagen es mucho mejor que la que consiguen otros smartphones con cámaras Macro con sensores de baja resolución y pequeño tamaño.

Me habría gustado que la cámara teleobjetivo pudiera enfocar a menos de 30 centímetros, ya que el problema de las cámaras ultra gran angular al capturar fotografías Macro es que suelen tapar la luz.

Fotografías tomadas en modo Macro con la cámara ultra gran angular

Cámara teleobjetivo

La cámara teleobjetivo puede capturar fotografías a 26MP, pero, al igual que la cámara principal, tiene a pasar a 12 MP con bastante facilidad, incluso con buenas condiciones de luz.

A pesar de que el sensor no es precisamente grande, los resultados son bastante buenos. Las imágenes ofrecen una calidad de imagen notable, con capturas nítidas, buen colorido y alto rango dinámico.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz abundante

Cuando la luz escasea, las cámaras teleobjetivo suelen flaquear, ya que la limitada apertura de este tipo de lentes hace que aparezca mucho ruido en la imagen.

A continuación, podemos ver algunas fotografías con la cámara teleobjetivo tomadas por la noche. La calidad de imagen sigue siendo bastante buena, aunque las capturas no son tan nítidas al ser ampliadas como las de la cámara principal.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz escasa

Cámara frontal

La cámara frontal se encuentra en un orificio en el centro de la parte superior de la pantalla. Posee un sensor de 32MP con apertura f/2.4 y, como novedad, incorpora enfoque automático.

El sensor Sony IMX709 está pensado para producir imágenes en 8 MP mediante pixel binning, pero existe una tendencia entre algunos fabricantes de producir imágenes en la resolución original, ya que 32 MP suena mejor que 8 MP en las hojas de características. El resultado es que, aunque la imagen pueda tener 32 MP, el detalle no está acorde con esa resolución.

OnePlus ofrece un modo belleza con diversos ajustes de textura de piel, pómulos, tamaño de los ojos, nariz, afinar mentón, cabeza, retocar, etc.

A continuación, podemos ver algunos selfies capturados con la cámara frontal. La calidad de la imagen es, en general, bastante buena, con tonos de piel realistas, buen balance de blancos y un amplio rango dinámico.

Selfies tomados con la cámara frontal

Ahora bien, en algunas ocasiones, he obtenido selfies desenfocados sin ninguna razón aparente.

Problema de selfies desenfocados

Grabación de vídeo

El OnePlus 15 puede grabar vídeo 8K@30, 4K@30/60 y 1080p@30/60/240 FPS con la cámara principal, hasta 4K@30/60 FPS con las cámara ultra gran angular y hasta 4K@120 FPS con la cámara teleobjetivo. La cámara frontal permite grabar vídeo 4K@30/60 FPS.

El códec predeterminado es h.265, pero se puede optar por el h.264, más antiguo y menos eficiente. La captura Dolby Vision está disponible hasta 4K@60 FPS en todas las cámaras, incluso en la frontal. como aspecto destacado, es uno de los pocos smartphones que puede grabar 4K@120 con Dolby Vision.

La estabilización está disponible con todas las cámaras y modos de vídeo. También es posible activar un modo ultraestable, que utiliza la cámara ultra gran angular para grabar escenas en situaciones de mucho movimiento a 4K@60 FPS a costa de recortar la imagen.

A continuación, podemos algunos vídeos en 8K@30 y 4K@60 FPS capturados por el OnePlus 15 durante el día, que ofrecen una calidad de imagen buena con elevada nitidez, buen contraste y colores vivos.

Vídeos grabados con la cámara trasera del OnePlus 15 por el día

Aquí podemos algunos vídeos capturados por el OnePlus 15 en un entorno oscuro. La calidad de imagen es buena, con imágenes brillantes, colores vivos y una nitidez aceptable. La estabilización de vídeo hace un buen trabajo.

Vídeos grabados con la cámara trasera del OnePlus 15 por la noche

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades. Cuando recibes una llamada entrante, es posible deslizar el dedo hacia arriba para contestar la llamada.

El OnePlus 15 es compatible con VoLTE HD, que proporciona llamadas de voz con mayor calidad de sonido, un establecimiento de llamada más rápido, y la capacidad de navegar a la máxima velocidad incluso durante el transcurso de una llamada. Esta funcionalidad solo está disponible en algunos operadores.

También es compatible con Llamadas WiFi, que permite cursar llamadas del operador a través de una red WiFi, evitando así problemas de cobertura.

Precio

El OnePlus 15 está disponible en España a partir de 979€ (12 GB / 256 GB) y 1.129€ (16 GB / 512 GB) en colores Infinite Black, Ultra Violet y Sand Storm.

Mi opinión

Después de varias semanas usando el OnePlus 15 como móvil principal —incluso antes de su presentación— mi impresión general es la de un flagship muy ambicioso en lo que más se nota a diario: pantalla, rendimiento y autonomía.

Es un teléfono que se siente rapidísimo, sólido y con una experiencia muy “premium”, con decisiones técnicas valientes como los 165 Hz y una batería enorme que, además, no llega recortada en la versión europea.

En mano, el diseño me ha gustado por sus líneas limpias, marcos ultrafinos y un frontal totalmente plano con un aprovechamiento de pantalla excelente. El acabado Sand Storm me parece el más especial por tacto y resistencia, aunque el marco brillante muestra huellas con facilidad. Eso sí, el tamaño se nota: es un móvil grande, y el módulo de cámara en la esquina hace que “baile” sobre la mesa y que, al tomar fotos en horizontal, sea fácil apoyar algún dedo donde no toca si no vas con cuidado.

La durabilidad es uno de sus puntos diferenciales. No es habitual ver un smartphone con IP66, IP68, IP69 e incluso IP69K, y durante el uso real aporta una tranquilidad enorme: lluvia, salpicaduras, piscina… lo usas sin estar pensando todo el rato en protegerlo.

La pantalla es una barbaridad para quien valora fluidez. El panel 1,5K hasta 165 Hz se siente increíblemente suave, y el muestreo táctil de 3.200 Hz puede marcar la diferencia en gestos rápidos y juegos competitivos: el móvil responde con una inmediatez casi instantánea. Eso sí, en brillo medido no he visto las cifras que promete OnePlus: en exterior se defiende, pero no está en el top absoluto de los más luminosos.

En rendimiento, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 acompañado de RAM y almacenamiento muy rápidos se traduce en una experiencia impecable: cero tirones, multitarea agresiva y cambios entre apps y juegos sin recargas molestas. Con 16 GB de RAM, he podido usarlo de forma intensiva sin cierres ni comportamientos raros, y esa sensación de “siempre sobra potencia” es constante.

El punto donde he sido más crítico es el rendimiento sostenido bajo estrés, sobre todo en GPU. En CPU la caída de rendimiento es razonable, pero en pruebas gráficas prolongadas he llegado a ver cierres por temperatura, algo que me decepciona en un dispositivo que presume de refrigeración avanzada. En uso normal no es un problema, pero si haces sesiones largas de juego muy exigente, aquí no me parece tan redondo como esperaba.

La batería es, directamente, de lo mejor del OnePlus 15: los 7.300 mAh se notan y la autonomía es brutal, incluso con uso intenso. Y la carga rápida sigue siendo una de las mejores del sector: muy veloz y sin calentar demasiado el teléfono, porque gran parte del calor se va al cargador. La carga inalámbrica a 50 W suma, aunque me sabe a poco que no incorpore Qi2 por eficiencia y alineación magnética.

Las cámaras son el apartado más contradictorio. En papel hay recortes (sensores más pequeños y aperturas más cerradas) y está ausente la marca Hasselblad, pero en la práctica la cámara principal rinde muy bien de día y sorprende en noche por exposición, rango dinámico y control de ruido.

El ultra gran angular cumple, el teleobjetivo ofrece resultados sólidos incluso cuando baja la luz, y en vídeo es un móvil muy completo por Dolby Vision en todas las cámaras, incluso a 4K@120. En conjunto, por 979€ (12 GB / 256 GB) y 1.129€ (16 GB / 512 GB), me parece un flagship espectacular si priorizas pantalla, potencia y batería, con pequeños peros en térmicas y una evolución fotográfica menos clara de lo que esperaba.

Lo mejor:

Diseño premium y bien equilibrado , con marcos ultrafinos y un frontal completamente plano.

, con marcos ultrafinos y un frontal completamente plano. Pantalla LTPO AMOLED de 6,8″ a 165 Hz con una fluidez excepcional, ideal tanto para uso diario como para juegos.

con una fluidez excepcional, ideal tanto para uso diario como para juegos. Rendimiento sobresaliente con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, capaz de mover cualquier app o juego sin esfuerzo. Almacenamiento UFS 4.1 muy rápido, con tiempos de carga y transferencia de datos sobresalientes.

con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, capaz de mover cualquier app o juego sin esfuerzo. Almacenamiento UFS 4.1 muy rápido, con tiempos de carga y transferencia de datos sobresalientes. Excelente gestión de la multitarea gracias a los 12/16 GB de RAM LPDDR5X y la optimización de OxygenOS.

gracias a los 12/16 GB de RAM LPDDR5X y la optimización de OxygenOS. Autonomía excepcional gracias a la batería de 7.300 mAh, sin recortes respecto a la versión china, incluso con uso intensivo a lo largo del día.

gracias a la batería de 7.300 mAh, sin recortes respecto a la versión china, incluso con uso intensivo a lo largo del día. Carga rápida por cable muy veloz con SuperVOOC de hasta 120 W, que permite recuperar batería en pocos minutos. Carga inalámbrica rápida a 50 W, poco habitual incluso en la gama alta.

con SuperVOOC de hasta 120 W, que permite recuperar batería en pocos minutos. Carga inalámbrica rápida a 50 W, poco habitual incluso en la gama alta. Resistencia muy superior a la media con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K.

con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K. Experiencia multimedia completa con altavoces estéreo, Dolby Atmos y amplio soporte de códecs Bluetooth.

Lo peor:

Gestión térmica mejorable en estrés gráfico prolongado: en pruebas exigentes la GPU puede llegar a sufrir e incluso cerrar apps.

en estrés gráfico prolongado: en pruebas exigentes la GPU puede llegar a sufrir e incluso cerrar apps. Evolución de cámaras discutible en hardware (sensores más pequeños y aperturas más cerradas), pese a los buenos resultados generales.

en hardware (sensores más pequeños y aperturas más cerradas), pese a los buenos resultados generales. Sin compatibilidad con Qi2, una ausencia notable por eficiencia y alineación magnética en carga inalámbrica.

Preguntas frecuentes sobre el OnePlus 15

¿Merece la pena comprar el OnePlus 15 en 2025?

Sí, si buscas un gama alta centrado en pantalla muy fluida, potencia bruta y autonomía. Sus 165 Hz, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y la batería de 7.300 mAh lo convierten en una opción muy atractiva. Eso sí, si priorizas fotografía “pura” por encima de todo, conviene valorar alternativas.

¿Qué tal es la pantalla del OnePlus 15 para jugar?

Es uno de sus puntos fuertes. La combinación de panel 1,5K a 165 Hz y un muestreo táctil de hasta 3.200 Hz se traduce en una respuesta muy rápida y una sensación de control excelente en juegos compatibles.

¿Cuánta autonomía ofrece realmente la batería de 7.300 mAh del Oneplus 15?

La autonomía es brutal. En mi experiencia, es un teléfono con el que puedes terminar el día con mucha batería incluso con un uso intensivo. En PCMark (calibrado a 200 nits) he obtenido resultados muy altos, y el rendimiento de batería apenas se resiente en escenarios habituales porque la tasa de refresco se adapta de forma inteligente.

¿El OnePlus 15 carga rápido y se calienta al cargar?

La carga rápida es una de las mejores del mercado. Admite hasta 120 W por cable (con cargador propietario) y 50 W inalámbricos. En mis pruebas con un cargador SuperVOOC de 65 W, el teléfono ha cargado muy rápido y, además, el terminal no se calienta en exceso durante el proceso, ya que gran parte del calor se genera en el cargador.

¿Qué tal son las cámaras del OnePlus 15?

Es el apartado más “polémico”. En papel, hay un retroceso técnico respecto al OnePlus 13 (sensores más pequeños y aperturas más cerradas), y ya no aparece la colaboración con Hasselblad. Sin embargo, en la práctica la cámara principal ofrece muy buenos resultados de día y se defiende sorprendentemente bien de noche. El ultra gran angular cumple, el teleobjetivo 3,5x rinde de forma sólida, y en vídeo destaca por Dolby Vision y sus opciones avanzadas.

¿El teleobjetivo del OnePlus 15 funciona bien con poca luz?

Se comporta mejor de lo que su sensor sugiere, aunque, como suele ocurrir, cuando la luz escasea no mantiene el mismo nivel de nitidez que la cámara principal. Aun así, los resultados son bastante buenos para un zoom de este tipo en un smartphone.

¿El OnePlus 15 graba vídeo en Dolby Vision?

Sí. Puede grabar en Dolby Vision hasta 4K@60 con todas las cámaras, incluida la frontal. Además, es de los pocos que permite 4K@120 FPS con Dolby Vision, algo muy interesante si grabas acción o quieres vídeo fluido con alto rango dinámico.

¿Tiene Qi2 y carga inalámbrica magnética el Oneplus 15?

No. El OnePlus 15 ofrece carga inalámbrica rápida (AirVOOC) de hasta 50 W, pero no es compatible con Qi2, por lo que no aprovecha las ventajas de alineación magnética y eficiencia que aporta ese estándar.

¿Cuántos años de actualizaciones tendrá el OnePlus 15?

OnePlus promete 4 actualizaciones principales del sistema operativo y 6 años de parches de seguridad. Está por debajo de los 7 años que ofrecen algunos rivales, aunque en la práctica cubre un ciclo de uso largo para la mayoría de usuarios.

