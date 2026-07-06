Análisis del HONOR Magic V6 a fondo y opinión

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HONOR ha anunciado recientemente la llegada a España del HONOR Magic V6, un smartphone plegable que destaca por un diseño extrafino, una gran resistencia, una batería de larga duración y conectividad con el ecosistema de Apple.

El HONOR Magic V6 cuenta con pantallas OLED LTPO de 7.95″ (interior) y 6.5″ (exterior), procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento UFS 4.1, triple cámara trasera gran angular (50 MP, f/1.6, OIS) + ultra gran angular (50MP, f/2.2) + teleobjetivo 3x (64MP, f/2.5, OIS), cámara frontal exterior (20MP, f/2.2), cámara frontal interior (20MP, f/2.2) y batería de 6.660 mAh con carga rápida a 80 W por cable / 66 W inalámbrica.

He tenido oportunidad de probar el HONOR Magic V6 durante algunas semanas antes de su llegada a Europa y, a continuación, os presento mi análisis a fondo.

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Diseño y construcción

El chasis del HONOR Magic V6 está fabricado en aluminio y, cuando está cerrado, ambos lados quedan en contacto. Lejos quedaron los días en los que los smartphones plegables adoptaban un perfil tipo «cuña». Ahora, los lados quedan completamente paralelos.

En términos de construcción, transmite una sensación de solidez superior a la que uno podría esperar en un plegable tan fino. HONOR ha reforzado la estructura para mejorar la resistencia frente a caídas accidentales, algo especialmente importante en un dispositivo con bisagra, doble pantalla y una arquitectura interna más compleja que la de un smartphone convencional.

Uno de los elementos clave es la bisagra HONOR Super Steel Hinge, fabricada con un acero de alta resistencia que, según la marca, alcanza una resistencia a la tracción de 2.800 MPa. En el uso diario, la bisagra se siente firme y consistente, tanto al abrir como al cerrar el teléfono, sin transmitir holguras ni fragilidad.

HONOR también asegura que esta bisagra ha superado cientos de miles de ciclos de plegado, una cifra pensada para ofrecer tranquilidad a largo plazo. Aunque es imposible comprobar algo así durante unas semanas de prueba, la sensación que deja el mecanismo es buena: el movimiento es suave, el cierre resulta preciso y el conjunto parece preparado para soportar un uso intensivo durante años.

Ahora bien, hay un aspecto mejorable en el uso diario: la apertura del dispositivo. La fuerza de los imanes es relativamente alta y, al estar las dos mitades tan próximas entre sí, no siempre resulta fácil introducir el dedo para separarlas con comodidad. Es un detalle menor, pero en un plegable que se abre y se cierra muchas veces al día acaba notándose.

Para proteger mejor los componentes internos, el Magic V6 incorpora además un «sistema de amortiguación biónica» asistido por IA. La idea es repartir la energía de los impactos cuando el teléfono sufre una caída, evitando que la fuerza se concentre en puntos críticos como la pantalla, la bisagra o la estructura interna.

Según HONOR, este sistema se ha optimizado simulando millones de escenarios de caída reales, ajustando la absorción de impactos en distintas zonas del dispositivo. En la práctica, esto no convierte al Magic V6 en un móvil indestructible, pero sí refuerza la impresión de que la marca ha prestado mucha atención a uno de los puntos más delicados de cualquier plegable: la durabilidad.

Más allá de la resistencia de la bisagra y del propio chasis, el HONOR Magic V6 también quiere transmitir confianza en uno de los puntos más delicados de cualquier plegable: la pantalla interior. En este caso, HONOR utiliza un vidrio flexible UTG de alta resistencia, diseñado para ofrecer una experiencia visual con una marca de pliegue prácticamente imperceptible y, al mismo tiempo, mantener una buena estabilidad estructural con el paso del tiempo.

La pantalla exterior también recibe un tratamiento especialmente ambicioso. En lugar de recurrir a una combinación de materiales, como hacen otros fabricantes para equilibrar protección y rendimiento óptico, HONOR apuesta por una protección antiarañazos NanoCrystal Shield, que ya vimos en el HONOR Magic V3, basada en nitruro de silicio, que integra en una misma estructura resistencia frente a arañazos, desgaste y reflejos.

Según HONOR, el conjunto es capaz de resistir 25.000 ciclos de fricción diaria, por lo que la pantalla exterior debería conservar mejor su claridad y protección durante la vida útil del dispositivo.

Cuando está plegado, el HONOR Magic V6 presenta un frontal de aspecto moderno con una pantalla exterior de 6,6″ y un orificio para la cámara en la zona superior central. La pantalla está rodeada por marcos que no son extremadamente estrechos, pero tampoco se ven exageradamente gruesos.

En la práctica, esto se traduce en un panel externo que no solo sirve para tareas rápidas, sino que invita a usar el teléfono cerrado con mucha frecuencia. La claridad es buena, los reflejos están contenidos y la sensación general es la de una pantalla preparada para soportar mejor el roce constante con bolsillos, llaves, mesas y otros pequeños riesgos del día a día.

Si damos la vuelta al teléfono, nos encontramos con que el módulo de cámara, de aspecto octogonal, emerge de la superficie del teléfono como un volcán y resulta bastante grande con un diámetro de casi 5 centímetros. Personalmente, no es un diseño que me convenza mucho, aunque es cuestión de gustos. En el interior del módulo se disponen las tres cámaras, el flash, un sensor de espectro de color y un emisor láser para ayudar al enfoque.

Al abrir el teléfono, nos encontramos ante su pantalla interior de 7,95″ con ratio 9.8:9 rodeada por marcos que no destacan por su delgadez, pero tampoco echan para atrás por excesivo grosor. En esta pantalla también encontramos un orificio para una segunda cámara frontal.

Abierto, el HONOR Magic V6 alcanza un grosor de aproximadamente 4,0 mm en la versión blanca. Es una cifra especialmente llamativa porque hablamos de un diseño que debe convivir con elementos físicos inevitables como el puerto de carga, la bisagra, las baterías y toda la electrónica interna. En la práctica, esta delgadez hace que el teléfono resulte sorprendentemente cómodo cuando se utiliza desplegado, ya sea para leer, navegar, editar documentos o ver contenido multimedia.

Lo más interesante es que el Magic V6 no transmite esa sensación de “tablet doblada por la mitad” que todavía encontramos en algunos plegables. Al contrario, al usarlo abierto se percibe como un dispositivo grande, pero equilibrado, con un grosor tan reducido que ayuda a que el formato resulte mucho más natural.

Cuando está cerrado, la versión blanca más delgada del HONOR Magic V6 se queda en unos 8,75 mm de grosor y un peso aproximado de 219 gramos. Para poner estas cifras en perspectiva, el iPhone 17 Pro Max tiene un grosor de 8,8 mm y un peso de 233 gramos.

Son cifras muy buenas para un plegable y se notan especialmente cuando lo llevas en el bolsillo o lo utilizas durante largos periodos con una sola mano.

Esta ligereza de peso reduce bastante la fatiga en sesiones prolongadas y hace que el móvil no se sienta aparatoso en el uso cotidiano. Cerrado, el Magic V6 se acerca mucho más a la experiencia de un smartphone de gama alta convencional que a la de un dispositivo plegable voluminoso. Y eso, probablemente, es uno de sus mayores logros: conseguir que el formato plegable deje de parecer una concesión y empiece a sentirse como una alternativa realmente práctica para usar todos los días.

Lo mejor de todo es que esta delgadez y ligereza no viene acompañada de grandes sacrificios. Como veremos más adelante, el Honor Magic V6 no prescinde de la carga inalámbrica, resistencia al agua IPX8 ni de una gran batería.

Modelo Medidas plegado (mm) Medidas abierto (mm) Peso (gr.) Pantalla exterior (pulgadas) Pantalla interior (pulgadas) Google Pixel 10 Pro Fold 155,2 x 76,3 x 10,8 155,2 x 150,4 x 5,2 258 6,4 8,0 Samsung Galaxy Z Fold7 158,4 x 72,8 x 8,9 158,4 x 143,2 x 4,2 215 6,5 8,0 HONOR Magic V6 156,7 x 74,5 x 8,75 156,7 x 145,6 x 4,0 219 6,52 7,95 Xiaomi MIX Fold 4 159,4 x 73,1 x 9,47 159,4 x 143,3 x 4,59 226 6,56 7,98 vivo X Fold5 159,68 x 72,60 x 9,20 159,68 x 142,29 x 4,30 217 6,53 8,03 OnePlus Open 153,4 x 73,3 x 11,7 153,4 x 143,1 x 5,8 239 6,31 7,82

A continuación, vamos a revisar los elementos que encontramos en los laterales del teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y el botón alargado para el volumen. Si pulsas ligeramente el botón de encendido dos veces, actúa como «botón IA» para abrir una función relacionada con inteligencia artificial.

En el lateral izquierdo encontramos la tapa de la bisagra, sin ningún grabado.

La parte superior del teléfono cuenta con un altavoz.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C, un altavoz y la ranura para tarjeta SIM.

El HONOR Magic V6 está disponible en colores dorado, blanco, negro y rojo. En mi caso, he tenido oportunidad de probar el color dorado, como se puede apreciar en las imágenes.

El HONOR Magic V6 también cuenta con protección frente al agua y el polvo, un aspecto especialmente relevante en un plegable por la presencia de la bisagra y de más puntos potenciales de entrada que en un móvil convencional. La marca ha aplicado soluciones de sellado en distintas zonas del dispositivo y asegura que, en condiciones controladas de laboratorio, el terminal alcanza las certificaciones IP68 e IP69 según el estándar IEC 60529.

Esto aporta una mayor tranquilidad en el uso diario frente a salpicaduras, lluvia o exposición accidental al polvo, aunque conviene recordar que estas certificaciones no convierten al teléfono en indestructible ni están pensadas para un uso prolongado bajo el agua.

Pantalla

El HONOR Magic V6 llega con una pantalla exterior con panel AMOLED LTPO 2.0 de 6,5″ con frecuencia de actualización hasta 120 Hz, atenuación PWM a 4.320 MHz y cobertura completa del gamut DCI-P3.

El panel ofrece resolución 2.420 × 1.080 píxeles (ratio 20:9), lo que implica una densidad de píxeles de 406 ppp. Esto implica que la pantalla se ve muy nítida, siendo imposible distinguir los píxeles individuales a simple vista.

En cuanto a la pantalla interior, nos encontramos ante un panel AMOLED LTPO 2.0 de 7,9″ con frecuencia de actualización hasta 120 Hz, atenuación PWM a 4.320 MHz y cobertura completa del gamut DCI-P3. Su resolución es 2.352 × 2.172 píxeles (9.8:9) con densidad de píxeles 403 ppp, por lo que es también muy nítida.

Algunos fabricantes ya incorporan paneles LTPO4.1 (por ejemplo, en el OnePlus 13), pero no parece que sea el caso del HONOR, ya que la compañía lo habría publicitado. La tecnología LTPO4.1 permite ajustar diferentes tasa de refresco a zonas concretas de la pantalla para un ahorro de batería todavía mayor.

HONOR ha incorporado paneles con tasa de refresco hasta 120 Hz. Esta mayor tasa se traduce en una mayor suavidad al desplazarnos por la interfaz y hacer scroll vertical el navegador web, la galería de fotos o en feeds de redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram.

El teléfono permite escoger entre tres ajustes: Estándar (refresco hasta 60 Hz, mínimo consumo de batería), Alta (refresco hasta 120 Hz, máximo consumo de batería) y Dinámica (adapta la tasa de refresco al contenido mostrado hasta 120 Hz para ahorrar batería).

Al tener un panel LTPO, la tasa de refresco se puede adaptar al contenido mostrado. En mis pruebas, he medido tasas de 25, 60, 90 y 120 Hz en aplicaciones y juegas con la tasa dinámica. También he visto disminuir la tasa de refresco a 1 o 10 Hz al observar contenidos estáticos, y tasas de 24, 48 o 50 Hz al ver vídeos.

La pantalla del HONOR Magic V6 ofrece una gran amplitud de color capaz de mostrar 10.700 millones de colores, que le permite cubrir el gamut DCI P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama alta cubren de sobra el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles, como del de este teléfono, sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. El HONOR Magic V6 es compatible con los formatos estándar HDR10 y HDR10+, así como Dolby Vision (un formato propietario que no es soportado por todos los smartphones).

Para analizar la calidad de la pantalla interior, que es la que más vas a utilizar cuando realmente quieres disfrutar de contenido multimedia, hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El HONOR Magic V6 ofrece dos modos de reproducción de color: normal y vívido. Como su propio nombre indica, el modo vívido ofrece colores más vivos, pero, a la vez, menos fieles a la realidad, mientras que el modo normal es el que pretende mostrar colores más cercanos a la realidad.

HONOR afirma que la pantalla exterior del teléfono puede alcanzar 6.000 nits de brillo máximo en HDR y 2.000 nits de brillo pico global.

Según mis propias mediciones, el brillo máximo del panel exterior del HONOR Magic V6 se encuentra alrededor de 789 nits con el brillo al máximo en modo manual, y aumenta a 1.863 nits si establecemos el modo automático y nos encontramos bajo un entorno muy iluminado. Este valor se encuentra algo por debajo de los 2.000 nits que promete HONOR.

En cuanto al panel interior, HONOR afirma que puede alcanzar los 5.000 nits de brillo máximo y 1.300 nits de brillo pico global. Según mis pruebas, el brillo es de 644 nits con con el brillo al máximo en modo manual, y aumenta a 1.233 nits si establecemos el modo automático y nos encontramos bajo un entorno muy iluminado, independientemente del área iluminada. Este valor está ligeramente por debajo de los 1.300 nits que anuncia HONOR.

En esta gráfica comparativa, se refleja el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir el brillo de una pantalla. Como se puede apreciar, este teléfono ofrece un excelente nivel de brillo en la pantalla exterior, y bueno en la interior.

El color negro es muy profundo, por lo que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que el color negro es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del HONOR Magic V6, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

En este tipo de dispositivos, el pliegue sigue siendo uno de los aspectos más observados, y HONOR asegura haber trabajado para reducirlo hasta hacerlo prácticamente imperceptible en muchas situaciones de uso. En la práctica, el pliegue resulta invisible cuando el teléfono está justo delante de tus ojos, y solo resulta algo visible por parte de personas que estén situadas a tu lado y observen la pantalla desde un ángulo, como se puede apreciar en este vídeo.

Pliegue de la pantalla exterior

HONOR ha incorporado la funcionalidad de encender la pantalla con un doble toque para ver si tenemos notificaciones pendientes, así como la funcionalidad Mostrar Siempre en Pantalla, aunque está algo escondida en Ajustes > Pantalla principal y estilo > Mostrar siempre en pantalla.

Esta funcionalidad muestra en la pantalla de bloqueo la hora / fecha, nivel de batería y, opcionalmente, iconos de notificaciones de apps. Es posible configurar que esté siempre activa, solo al pulsar sobre la pantalla o a determinadas horas. HONOR permite elegir si queremos que el fondo de pantalla de la Pantalla Siempre Activa sea negro o una versión atenuada del fondo de pantalla de bloqueo (que, presumiblemente, consume más batería).

HONOR ha incorporado un modo lectura que filtra la luz azul para aliviar el cansancio visual. Puede ser activado manualmente o, si preferimos, podemos programar la hora de inicio y final.

Este modo es diferente al modo eBook, que evita la fatiga ocular si lees durante un periodo prolongado de tiempo en el dispositivo. Cuando está habilitado este modo, la pantalla del dispositivo se ve en blanco y negro para que descanse la vista.

Para el cuidado de la vista, encontramos una función llamada modo Circadiano, que busca mejorar la calidad del sueño ajustando automáticamente la temperatura de color de la pantalla en función del ritmo corporal. Al activar esta opción, el tono de la pantalla se vuelve más cálido.

Incluye una función de Alivio de la fatiga ocular que busca combatir la miopía transitoria haciendo que, al mirar vídeos o leer libros, se produzca un efecto de desenfoque controlado que reduce los efectos nocivos de una mirada prolongada a una pantalla a corta distancia.

Tono natural adapta la pantalla a las condiciones de luz ambiental para obtener colores uniformes en cualquier entorno. Se trata, por tanto, de la versión de HONOR de la funcionalidad True Tone de los iPhone, que también está presente en otros smartphones Android.

HONOR ha incluido atenuación PWM de alta frecuencia a 4.320 Hz en las pantallas interior y exterior, que evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo (menos de 100 nits) manteniendo la fidelidad de color. Este valor es de los más altos de la industria, por lo que si tienes dolores de cabeza tras un uso prolongado del móvil, puede ser buena idea pasarte a un smartphone con alto PWM.

HONOR ofrece dos modos de atenuación:

Comodidad, que admite atenuación PWM de 4.320 Hz para conseguir brillo bajo y atenuación de corriente continua de tres pulsos para conseguir brillo medio a alto

Clásico (por defecto), que admite atenuación PWM de 3.840 Hz para conseguir brillo bajo y atenuación de corriente continua de un pulso para conseguir brillo medio a alto

El teléfono ofrece una función de Optimización de vídeo que ofrece dos opciones: Pantalla superdinámica mejora el color y el contraste de los vídeos a pantalla completa para una experiencia de visualización más viva. La idea de esta función es convertir vídeos no HDR en vídeos HDR, aunque, como es lógico, no hace milagros. Y Pantalla Vívida utiliza IA para mejorar la claridad y los colores del vídeo y ofrecer una experiencia más vibrante.

Rendimiento

El HONOR Magic V6 incorpora el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip de gama alta presentado en septiembre de 2025 y fabricado en el proceso N3P de TSMC (3 nm).

ℹ️ Así es el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

El Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 es un SoC de gama alta para smartphones que integra dos núcleos rápidos Oryon Gen 3 Prime de hasta 4,6 GHz y seis núcleos Oryon Gen 3 Performance más pequeños con frecuencias de hasta 3,62 GHz.

El módem X85 5G integrado es compatible con 5G NR Sub-6 y mmWave, alcanzando velocidades de hasta 12,5 Gbit/s de descarga y 3,7 Gbit/s de subida.

El controlador de memoria cuádruple de 16 bits por canal (total 64 bits) soporta LPDDR5X-5300 MHz, con un ancho de banda máximo de 84,8 GB/s.

El rendimiento por núcleo de los grandes Prime Cores es sobresaliente y se sitúa al nivel del Apple A19 Pro, en lo más alto del rendimiento para procesadores de smartphone. Bajo cargas multinúcleo, los resultados son aún mejores: el Snapdragon 8 Elite Gen 5 supera al A19 Pro en un 21% y solo queda ligeramente por detrás del Apple M4 de 9 núcleos.

Más allá del procesador principal, el HONOR Magic V6 se apoya en una matriz de chips propios. El chip HONOR C2 está orientado a mejorar la conectividad y la estabilidad de la señal, algo que se agradece especialmente en interiores, zonas con cobertura irregular o situaciones en las que el teléfono cambia con frecuencia entre redes.

Por otro lado, el chip HONOR E2 se encarga de coordinar de forma dinámica el rendimiento, la eficiencia energética y el comportamiento térmico. En la práctica, esto permite que el Magic V6 entregue potencia cuando hace falta —por ejemplo, al jugar, usar varias apps en pantalla grande o ejecutar tareas exigentes— sin disparar innecesariamente el consumo ni generar más calor del necesario.

El HONOR Magic V6 viene acompañado por 16 GB de RAM, más que suficiente para tener muchas aplicaciones abiertas a la vez. Esta memoria es tipo LPDDR5x, que es la más rápida y eficiente en consumo de energía del mercado.

Estos 16 GB de RAM se ven aumentados por otros 12 GB de RAM Turbo, que es el nombre que da HONOR a la capacidad de usar almacenamiento como RAM virtual. Personalmente, no soy fan de este tipo de memoria, ya que es considerablemente más lenta que la RAM tradicional… así que, de «Turbo», nada.

Por otro lado, el HONOR Magic V6 llega con 512 GB de almacenamiento tipo UFS 4.1, el más rápido y eficiente en consumo de energía (un 46% respecto a UFS 3.1) hasta que UFS 5 sea una realidad. En el caso de que necesites ampliar el almacenamiento, tenemos malas noticias: el HONOR Magic V6 no admite el uso de una tarjeta microSD.

El puerto USB-C es de tipo USB 3.2 Gen 1 y es compatible con OTG, por lo que puedes conectar un llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. También soporta DisplayPort 1.2 sobre USB-C con un adaptador HDMI, en caso de que quieras conectarlo a una pantalla o televisor para disfrutar de vídeo 4K UHD a 60 fps.

A continuación, vamos a ver los resultados del teléfono en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros teléfonos.

Todas las pruebas se han realizado en la pantalla exterior y con el modo de energía Equilibrado, por ser el que viene activo por defecto y el que utilizarán la mayoría de los usuarios. También está disponible un modo Máximo de Rendimiento que permite a la CPU y GPU alcanzar temperaturas más altas antes de reducir la potencia, por lo que el dispositivo puede sentirse caliente en las manos y, además, el consumo de batería aumenta, por lo que no es un modo recomendable en el día a día.

En el benchmark AnTuTu v11, ha conseguido un resultado de 1.920.874 puntos, una puntuación que no es muy alta.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 1.384 / 5.165 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados más bien altos.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 13.753 puntos, un valor medio-alto.

En la prueba de almacenamiento CPDT que mide el rendimiento en lectura y escritura, ha obtenido una velocidad bastante modesta. Esto es sorprendente teniendo en cuenta que utiliza almacenamiento UFS 4.1.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, ha obtenido un resultado medio, no especialmente elevado teniendo en cuenta su chip.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados que, una vez más, está en la franja media.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Genshin Impact, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile. Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

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Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Genshin Impact, 90 FPS en Call of Duty y 119 FPS en Call of Duty. Son valores buenos, que aprovechan la pantalla de alta tasa de refresco en los dos últimos títulos, pero no son espectaculares.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU Genshin Impact 60 99% 43-61 7% Asphalt 9 119 83% 89-121 7% Call of Duty 90 100% 110-121 5%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Genshin Impact: Calidad gráfica configurada a «alta»

Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Call of Duty Mobile: Cuadros por segundo a velocidad «ultra»

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable, ya que el rendimiento ha caído hasta un 78%.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test y es una de las habituales de nuestros análisis. Sin embargo, aunque he intentado ejecutarla varias veces, siempre se interrumple antes de llegar al final, posiblemente porque el teléfono alcanza una temperatura demasiado elevada.

En general, el HONOR Magic V6 ha conseguido unos resultados buenos en los benchmarks, aunque por debajo de otros smartphones con el mismo chip. El teléfono mantiene un rendimiento sostenido bastante mejorable, motivado probablemente por tratarse de un smartphone plegable, que tiene menos espacio para disipar el calor.

En el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas — a esto ayuda, sin duda, que viene con 16 GB de RAM. Las apps de uso habitual (WhatsApp, X, Instagram, Facebook, Chrome, TikTok, Netflix, etc.) se mueven con fluidez, sin parones ni otros problemas.

En el aspecto de conectividad, el HONOR Magic V6 es compatible con WiFi 7, Bluetooth 6, infrarrojos y NFC. No ofrece conectividad UWB (Ultrawide Band), que, por el momento, no tiene mucha utilidad, salvo localizar con más precisión etiquetas de rastreo cuando se encuentran cerca.

En mis pruebas de velocidad de red WiFi, ha alcanzado una velocidad de 769 Mbps y 584 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest.

En cuanto a posicionamiento, soporta GPS banda dual L1+L5, lo que significa que puede conectarse a los satélites utilizando dos frecuencias diferentes a la vez y conseguir una localización más precisa, sobre todo cuando estamos rodeados de edificios. También es compatible con GLONASS(G1), BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1 + L5 Dual band), NavIC (L1+L5) y A-GNSS.

El compartimento para SIM ofrece espacio para dos tarjetas nano-SIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. También puedes utilizar eSIM. El HONOR Magic V6 es compatible con redes 5G y soporta la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6), pero no la banda mmWave.

Sistemas biométricos

HONOR no ha incorporado un lector de huella bajo ninguna de las dos pantallas del Magic V6, sino que el lector de huella está situado en un lateral, integrado en el botón de encendido. No es tan cómodo con el lector bajo pantalla, pero hace su función.

El reconocimiento funciona de manera rápida y fiable, y su posición es adecuada, ya que queda a una buena altura del dedo pulgar o índice.

Por defecto, el lector de huella está en funcionamiento todo el tiempo, no siendo necesario encender la pantalla para que se active. El inconveniente es que, dada su posición, no es raro que se pulse por error al llevarlo en la mano y, tras tres intentos fallidos, pide el PIN. Si lo prefieres, puedes hacer que para desbloquear la pantalla cuando está apagada sea necesario pulsar el botón de encendido.

Lector de huella en el botón de encendido del HONOR Magic V6



HONOR también ha añadido un sistema de reconocimiento facial que utiliza la cámara frontal para captar los rasgos faciales, pero, al no ser 3D, no es tan seguro como la huella dactilar y requiere de luz para un buen reconocimiento. El desbloqueo facial funciona muy rápido, por lo que resulta realmente cómodo si, por alguna razón, prefieres no poner el dedo sobre la pantalla para desbloquear el teléfono.

Es posible tener activos a la vez el reconocimiento de huella y el de rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga.

HONOR incluye una funcionalidad llamada Prolongar desbloqueo que mantiene el dispositivo desbloqueado cuando estás sujetando el dispositivo, estás cerca de casa u otro sitio de confianza o tu reloj (u otro dispositivo de confianza) está cerca.

Batería

Uno de los apartados más llamativos del HONOR Magic V6 es la batería. En un cuerpo extremadamente fino para tratarse de un plegable, HONOR ha conseguido integrar una batería de silicio-carbono de 6.660 mAh.

Con un contenido de silicio de aproximadamente el 25% y una densidad energética de 921 Wh/L, se trata de la batería más grande jamás vista en un plegable. Ahora bien, en China, este mismo teléfono cuenta con una capacidad aún más impresionante de 7.150 mAh (en la versión de 1 TB) y 6.850 mAh (en la versión de 256 GB / 512 GB).

🔋 ¿Por qué los móviles en Europa tienen baterías más pequeñas que en otras partes del mundo?

Batería Pantalla exterior Pantalla interior Google Pixel 10 Pro Fold 5.015 mAh 6,4″ 8,0″ Samsung Galaxy Z Fold7 4.400 mAh 6,5″ 8,0″ HONOR Magic V6 6.660 mAh 6,52″ 7,95″ Xiaomi MIX Fold 4 5.100 mAh 6,56″ 7,98″ OnePlus Open 4.805 mAh 6,31″ 7,82″ vivo X Fold5 6.000 mAh 6,53″ 8,03″

En el apartado de batería, HONOR no solo ha puesto el foco en aumentar la capacidad o mejorar la autonomía, sino también en reforzar la seguridad y fiabilidad a largo plazo. Para ello, la compañía ha rediseñado el separador interno de la batería tanto a nivel de materiales como de estructura, logrando una mayor resistencia frente a perforaciones y tensiones mecánicas.

Según HONOR, esta nueva generación mejora la resistencia a la perforación en más de un 40% frente a la anterior, algo especialmente importante en baterías con alto contenido de silicio, donde la estabilidad interna juega un papel clave para mantener un rendimiento constante con el paso del tiempo.

También ha trabajado en la química interna de la batería, reduciendo reacciones no deseadas en condiciones de alta temperatura, elevando el margen de seguridad térmica y favoreciendo un funcionamiento más estable en distintos escenarios de uso. A esto se suma el sistema de gestión energética de HONOR, que mejora la precisión en la monitorización de la batería y la regulación del consumo, con el objetivo de preservar tanto el rendimiento como la salud de la batería durante la vida útil del dispositivo.

Centrándonos en la autonomía, en el uso diario, la gran capacidad de la batería se nota en la tranquilidad que aporta. El Magic V6 está pensado para usarse mucho tiempo con la pantalla interior abierta, ya sea navegando, viendo vídeos, jugando, consultando documentos o trabajando con varias aplicaciones a la vez. Tener una batería de este tamaño ayuda a que no tengas la sensación de estar castigando demasiado la autonomía cada vez que aprovechas el formato plegable.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. No todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se leen a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 3.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes, ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

He ejecutado la prueba en ambas pantallas y, para cada una de ellas, he configurado la tasa de refresco en 60 y 120 Hz. Los resultados están recogidos en la siguiente tabla:

Autonomía Tasa a 60 Hz

Tasa a 120 Hz Pantalla exterior

21 h 48 m 14 h 37 m Pantalla interior

16 h 58 m 10 h 52 m

En la práctica, la autonomía del HONOR Magic V6 es muy buena si utilizas la pantalla interior y aún mejor si utilizas la pantalla exterior. Dado que lo normal es utilizar una combinación de ambas, el resultado es muy positivo.

De hecho, en mi opinión, la batería es, probablemente, uno de los mayores argumentos de compra del Magic V6 dentro del segmento plegable

HONOR ha incorporado un modo de ahorro de energía dentro de la aplicación Administrador y en la sección Ajustes. Este modo ahorra energía activando el modo oscuro, deshabilitando la funcionalidad de Pantalla Siempre Activa y la sincronización automática, restringiendo la actividad de las aplicaciones en segundo plano y reduciendo los efectos visuales.

También encontramos un modo de ahorro de energía ultra, que activa el modo oscuro, desactiva la mayoría de las aplicaciones y funcionalidades que agotan la batería, además de restringir el rendimiento del teléfono.

La app Administrador realiza un análisis del estado del teléfono para incrementar el ahorro de energía sugiriendo diversas acciones. Por ejemplo, indica qué aplicaciones son las que más energía consumen y qué ajustes podemos modificar para reducir el consumo de energía: reducir el tiempo de espera de la pantalla antes de apagarse, establecer el brillo en modo automático, desactivar la rotación automática, etc.

MagicOS permite seleccionar individualmente qué apps pueden iniciarse automáticamente, así como cuáles pueden seguir ejecutándose en segundo plano. Además, el teléfono también indica qué aplicaciones consumen mucha energía para que sepamos dónde vamos a obtener los mayores beneficios.

El HONOR Magic V6 cuenta con la tecnología de carga rápida a 80 W (20 V / 4A), que es bastante rápida, aunque HONOR ya ofrece tecnología de carga rápida a 100 W. HONOR no ha incorporado un cargador en la caja, por lo que tendrás que comprar el cargador por unos 50€.

HONOR ofrece carga inteligente, que conserva la batería en buen estado, ya que aprende tu rutina de carga y retrasa la carga completa una vez que se alcance el 80 por ciento hasta que el teléfono estime que vas a necesitar utilizarlo.

Carga rápida a 80 vatios

También incluye una opción llamada capacidad de batería inteligente, que deja de cargar la batería justo antes de alcanzar su capacidad máxima real para extender la vida útil de la batería a costa de una menor autonomía con cada carga.

En mis pruebas, con un cargador USB-PD estándar que el teléfono reconoce como carga a 80 W, el proceso de carga completo ha tardado 52 minutos. El 50 por ciento de carga se consigue en unos 15 minutos.

Proceso de carga rápida del HONOR Magic V6

El HONOR Magic V6 incluye carga inalámbrica a 66 W, aunque, para lograr esta velocidad, necesitarás un cargador inalámbrica compatible. Lamentablemente, no dispongo de uno, por lo que las pruebas que hecho son con un cargador Qi convencional.

No es compatible con el estándar inalámbrico Qi2, que fue anunciado el año pasado como una mejora de la carga inalámbrica. No aumenta la velocidad, sino la eficiencia gracias a un mejor alineamiento que se consigue con imanes (al igual que los utilizados por Apple para MagSafe).

HONOR ha incluido la funcionalidad carga inversa que permite utilizar el teléfono como una base de carga inalámbrica para cargar a otros smartphones, auriculares u otros dispositivos que admitan este tipo de carga. El inconveniente de esta carga es que es bastante lenta (5W) y no demasiado eficiente (se pierde energía en el proceso de transmisión).

Carga inalámbrica

Software

El HONOR Magic V6 llega con MagicOS 10, la capa de personalización de HONOR basada en Android 16, y lo cierto es que el software tiene un papel especialmente importante en un plegable de este tipo.

En un móvil convencional, una capa fluida y bien organizada ya es importante, pero en un dispositivo con dos pantallas y un panel interior de gran formato, el sistema operativo tiene que ir un paso más allá: debe facilitar la multitarea, aprovechar el espacio adicional y hacer que pasar de la pantalla exterior a la interior resulte natural.

A nivel visual, MagicOS 10 introduce una interfaz ligera y moderna, con un diseño translúcido que se aprecia en elementos como la pantalla de bloqueo, el escritorio, los iconos y algunos paneles del sistema. No es un cambio radical que haga irreconocible la experiencia de HONOR, pero sí se percibe una capa más pulida, con animaciones más suaves y una estética algo más limpia.

Diseño de MagicOS 10

La marca también ha incorporado nuevas opciones de personalización, como el bloqueo de pantalla mágico, relojes personalizables y efectos visuales que buscan dar más vida a la interfaz sin recargarla demasiado.

En el HONOR Magic V6, esta mayor fluidez se agradece especialmente al alternar entre la pantalla exterior y la interior. El teléfono permite empezar una tarea cerrado y continuarla al desplegarlo, algo que resulta muy cómodo al pasar de responder un mensaje rápido a revisar una web, un documento o una conversación con más espacio. La transición entre formatos está bien resuelta, y aunque algunas aplicaciones siguen dependiendo de lo bien que estén adaptadas al formato plegable, la experiencia general es cada vez más coherente.

HONOR ha trabajado la multitarea para que el usuario pueda sacar partido real al formato tipo libro, y no solo usarlo como una pantalla grande. El Magic V6 permite trabajar con varias aplicaciones a la vez, dividir la pantalla y moverse entre tareas con bastante naturalidad.

Ventanas flotantes

En la práctica, esto se aprecia al combinar correo, navegador, notas, mensajería o documentos, porque el teléfono deja de comportarse como un simple smartphone ampliado y se acerca más a una pequeña herramienta de productividad.

Una de las funciones más interesantes es la multitarea avanzada en pantalla grande, incluyendo modos de división que permiten trabajar con varias ventanas de forma flexible, dividir la pantalla en dos mitades, dividir la pantalla en dos secciones con anchura variable y dividir la pantalla en tres secciones. No sustituye a un portátil, pero sí permite resolver muchas tareas cotidianas sin sentir que estás forzando el dispositivo.

Pantalla dividida en dos

Para aprovechar al máximo el potencial de la pantalla interior, HONOR ha incorporado Flexión rápida, que, con un simple movimiento de plegado, activa un modo de pantalla dividida en dos con el asistente de IA a un lado y la app que estabas usando al otro.

Flexión rápida

Magic Portal sigue estando presente en el HONOR Magic V6 como una de esas funciones que intentan hacer más fluida la interacción con el sistema. Su funcionamiento recuerda a una especie de copiar y pegar inteligente a nivel global: basta con mantener pulsado sobre un contenido, como una imagen o un fragmento de información, para que aparezca una barra lateral contextual con aplicaciones y acciones sugeridas.

Estas opciones cambian dinámicamente gracias a la IA en función del contenido seleccionado y del contexto, permitiendo buscar rápidamente, enviar un correo, guardar una nota o realizar otras acciones sin tener que ir saltando manualmente entre aplicaciones.

Magic Portal

La inteligencia artificial también gana protagonismo en MagicOS 10. HONOR habla de un conjunto de Agentes con IA integrados en el sistema, entre ellos:

Sugerencias de pantalla con IA

Agente de ajustes de IA

Agente de fotos con IA

La idea es que el teléfono entienda mejor el contexto y pueda sugerir acciones útiles según lo que aparece en pantalla, la tarea que estás realizando o el tipo de contenido con el que estás trabajando.

Las Sugerencias de pantalla con IA son una de esas funciones que pueden pasar desapercibidas al principio, pero que tienen sentido en el día a día. MagicOS 10 puede ofrecer resúmenes, ayudar en la creación de contenido o proponer acciones relacionadas con lo que se muestra en pantalla. En un plegable, donde es habitual leer textos largos, revisar documentos o trabajar con más información simultáneamente, estas funciones encajan mejor que en un móvil pequeño.

Sugerencias de Pantalla con IA

También está el Agente de ajustes de IA, pensado para facilitar ajustes del teléfono mediante instrucciones más naturales. En lugar de bucear por menús para encontrar una opción concreta, el sistema puede ayudar a localizar o modificar determinados parámetros.

Es el tipo de función que no cambia por completo la experiencia, pero sí reduce fricción en pequeños momentos del día a día, especialmente para usuarios que no quieren memorizar dónde está cada ajuste.

Agente de ajustes de IA

El Agente de fotos con IA apunta en la misma dirección, pero aplicado a la edición de imágenes. HONOR lo plantea como una forma de realizar ajustes o ediciones mediante IA de forma más directa.

En un dispositivo como el Magic V6, con una pantalla interior amplia, editar fotos resulta mucho más cómodo que en un móvil tradicional, ya que hay más espacio para previsualizar la imagen, ajustar detalles y comparar resultados. En este ejemplo se puede ver cómo le pido al teléfono que elimine el radiador de la imagen.

Agente de fotos con IA

Otras funciones destacadas de IA son:

Sugerencias de aplicaciones con IA: Recomienda aplicaciones según la situación y hábitos de uso.

Recomienda aplicaciones según la situación y hábitos de uso. Recuerdos con IA: Puedes deslizar hacia abajo para extraer automáticamente información de la pantalla (páginas web, vídeos, documentos o imágenes) y guardarlas en Recuerdos con IA. Es posible utilizar Honor Connect para compartir contenido en Recuerdos con IA con teléfonos, tablets y PC cercanos.

Puedes deslizar hacia abajo para extraer automáticamente información de la pantalla (páginas web, vídeos, documentos o imágenes) y guardarlas en Recuerdos con IA. Es posible utilizar Honor Connect para compartir contenido en Recuerdos con IA con teléfonos, tablets y PC cercanos. Portal mágico: Puedes mantener pulsado texto, imágenes y otro contenido y arrastrarlo al borde derecho para activar Portal mágico y acceder rápidamente a servicios, siendo posible fijar en la parte superior los utilizados con más frecuencia.

Puedes mantener pulsado texto, imágenes y otro contenido y arrastrarlo al borde derecho para activar Portal mágico y acceder rápidamente a servicios, siendo posible fijar en la parte superior los utilizados con más frecuencia. Texto mágico: Puedes mantener pulsado el texto en una imagen para extraerlo rápidamente.

Puedes mantener pulsado el texto en una imagen para extraerlo rápidamente. Subtítulos con IA: Permite convertir voz a texto en tiempo real.

Permite convertir voz a texto en tiempo real. Traducir con IA: Puedes transcribir y traducir en tiempo real las conferencias y reuniones en otros idiomas. También puedes conversas en otros idiomas en apps de chat.

Puedes transcribir y traducir en tiempo real las conferencias y reuniones en otros idiomas. También puedes conversas en otros idiomas en apps de chat. Traducción de llamadas: Hace posible mantener conversaciones en tiempo real en otros idiomas.

Hace posible mantener conversaciones en tiempo real en otros idiomas. Escritura con IA: Puedes pulir, reformular, ampliar, acortar o resumir el texto seleccionado.

En el HONOR Magic V6, el botón de IA está integrado en el propio botón de encendido, aunque no se activa con una pulsación tradicional, sino con un doble toque ligero. Desde ahí es posible invocar varias de las funciones inteligentes del sistema, y lo interesante es que reconoce tres tipos de acciones diferentes, por lo que puede configurarse para más de un uso.

Además, no todo gira necesariamente en torno a la inteligencia artificial, ya que también permite asignar accesos directos convencionales para abrir funciones o aplicaciones de forma rápida.

Botón de IA

HONOR equipa al teléfono con medidas de seguridad inteligentes mediante IA para proteger a los usuarios del engaño en las comunicaciones de voz y vídeo.

La detección de deepfakes mediante IA realiza tareas de identificación, selección y comparación directamente en el dispositivo, lo que garantiza la privacidad del usuario. Durante las videollamadas, es posible iniciar la detección de deepfakes mediante IA, que analiza instantáneamente el rostro de la otra persona en busca de signos de síntesis mediante IA.

La detección de clonación de voz mediante IA, disponible próximamente, analiza el audio de la llamada para detectar voces clonadas o sintetizadas. Si se detecta alguna anomalía sospechosa, recibes una notificación que muestran el porcentaje de riesgo de un deepfake, lo que les permite tomar decisiones informadas.

MagicOS 10 también mejora la integración entre dispositivos. HONOR Connect permite una experiencia más fluida entre productos de la marca, pero una de las novedades más llamativas es el esfuerzo por acercarse también al ecosistema de Apple.

A través de HONOR Connect en iPhone y HONOR WorkStation en Mac, el teléfono puede integrarse con dispositivos de Apple para facilitar el intercambio de información y el trabajo entre plataformas, algo especialmente útil para quienes usan Android como móvil principal pero tienen un Mac como ordenador de trabajo.

Con un Mac, el Magic V6 permite sincronizar notificaciones y notas, proyectar la pantalla de forma inalámbrica, transferir archivos mediante arrastrar y soltar, e incluso trabajar con flujos de doble pantalla. En este último caso, la pantalla plegable del teléfono puede funcionar como una extensión adicional, lo que encaja muy bien con el formato del dispositivo. También es posible explorar, buscar y gestionar desde el Mac los archivos almacenados en el propio HONOR Magic V6, reduciendo bastante la fricción habitual al mover contenido entre Android y macOS.

Para los usuarios de iPhone, HONOR ofrece sincronización bidireccional de notificaciones, con opciones para personalizar qué avisos se comparten entre dispositivos. Es una función interesante para quienes utilizan dos teléfonos o alternan entre ecosistemas, ya que permite mantener cierta continuidad sin tener que estar pendiente constantemente de ambas pantallas.

Otra novedad llamativa es la compatibilidad con Apple Watch. El Magic V6 puede vincularse para que los mensajes y notificaciones procedentes de ambos teléfonos se muestren directamente en el reloj de Apple. Es una integración poco habitual en el mundo Android y refuerza esa idea de que HONOR no quiere obligar al usuario a abandonar sus hábitos o accesorios existentes.

El intercambio de archivos entre marcas también se simplifica con HONOR One-tap-to-Share, que permite transferir contenido entre el Magic V6, iPhone y Mac con un solo toque. Incluso se contempla la importación directa en Fotos de macOS, así como el envío de Live Photos conservando su formato original. Para quienes hacen muchas fotos, graban contenido o trabajan con archivos entre varios dispositivos, este tipo de funciones puede marcar una diferencia real en el día a día.

HONOR Magic V6 es compatible con Quick Share, lo que permite transferir archivos sin necesidad de aplicaciones entre dispositivos Android y dispositivos Apple compatibles, lo que facilita el intercambio de archivos, independientemente del dispositivo que tengas.

La capa mantiene algunas señas de identidad habituales de HONOR, como bastantes opciones de personalización, herramientas añadidas y funciones inteligentes distribuidas por el sistema. Esto puede gustar mucho a quienes disfrutan configurando el móvil a fondo, aunque también significa que MagicOS sigue siendo una capa con bastante personalidad. No es Android “puro”, ni pretende serlo. Tiene su propio lenguaje visual, sus propias utilidades y una forma de organizar algunas funciones que requiere cierto periodo de adaptación.

En mi opinión, el mayor avance de MagicOS 10 está en la sensación de conjunto. El sistema parece más preparado para justificar el formato plegable. La pantalla grande no se limita a agrandar aplicaciones, sino que permite trabajar mejor, leer mejor y combinar tareas con más comodidad. Y cuando usas el teléfono cerrado, la experiencia sigue siendo muy parecida a la de un smartphone de gama alta convencional, sin que el software te recuerde constantemente que estás usando un dispositivo especial.

Eso sí, todavía hay margen de mejora. Como ocurre en todos los plegables Android, la experiencia depende en parte de la adaptación de cada aplicación. Algunas aprovechan muy bien la pantalla interior, mientras que otras simplemente se estiran sin demasiado criterio. HONOR puede optimizar su capa, mejorar sus ventanas y facilitar la multitarea, pero el ecosistema de apps sigue siendo una pieza clave para que estos dispositivos alcancen todo su potencial.

También hay usuarios que pueden encontrar MagicOS algo cargado frente a capas más limpias. HONOR ha avanzado en diseño y fluidez, pero sigue apostando por muchas funciones propias, varios apartados inteligentes y un ecosistema de servicios bastante amplio. Para quien venga de un Pixel o de una experiencia Android más minimalista, puede haber un pequeño periodo de aprendizaje. Para quien ya haya usado móviles HONOR o Huawei en el pasado, la curva de aprendizaje será mucho menor.

Multimedia

El HONOR Magic V6 cuenta con dos altavoces estéreo, situados en los laterales superior e inferior del teléfono.

El enfoque de Honor consiste en colocar los altavoces en una disposición diagonal, de modo que, sin importar hacia qué lado esté orientada la pantalla, el audio salga por ambos lados y se logre una correcta centralización del sonido. Sin embargo, al estar los altavoces en diagonal, no se consigue un buen efecto espacial al jugar o ver vídeos.

En mis pruebas, el sonido se ha escuchado potente, con una calidad bastante buena. Como era de esperar en un teléfono, los graves no son muy contundentes, pero, en general, el sonido es más que aceptable para ver vídeos o mantener conversaciones en manos libres.

HONOR ha prescindido del conector tradicional de auriculares, por lo que tendremos que utilizar unos auriculares USB-C o Bluetooth, o hacer uso de un adaptador de USB-C a 3.5 mm.

El HONOR Magic V6 incorpora su propio software de reproducción de música, aunque también incorpora YouTube Music, que ofrece un servicio de streaming de música.

HONOR permite escoger efectos de sonido de los auriculares, pero no de los altavoces:

Audio espacial de Honor Sound, que reproduce la distancia y la dirección percibidas. El audio espacial crea un sonido tridimensional inmersivo durante la reproducción de audio y vídeo.

Audio estéreo Honor Sound

Desactivar efectos de sonido

También permite seleccionar el tipo de sonido que queremos reproducir: predeterminado, música, película, juego o personalizado. Si escoges personalizado, puedes ajustar un ecualizador de sonido de diez bandas.

A nivel de codecs, el HONOR Magic V6 es compatible con SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC5.0/4.0/3.0, ASHA y LE Audio Hearing Aid. En la práctica, el sonido se escucha bien con auriculares, aunque mi oído poco entrenado no aprecia una mejora sustancial con respecto a otros smartphones de gama alta.

La aplicación Galería es propia de HONOR y se utiliza para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el teléfono. La app incorpora cuatro pestañas:

Fotos (para ver todas las fotografías almacenadas)

Álbumes (para ver el contenido organizado en fotografías, vídeos, capturas, favoritos, etc)

Recuerdos (crea secuencias de fotografías con sonido)

Crear (para crear vídeos a partir de imágenes, películas instantáneas, collages, etc.)

Aplicación Galería

MagicOS ha incorporado algunas funciones de Inteligencia Artificial generativa. como Goma de Borrar de IA, que permite eliminar personas u objetos indeseados de las imágenes. Goma de borrar de IA ofrece dos modos distintos para la eliminación de objetos: círculo para borrar y pincel para borrar, proporcionando dos opciones versátiles para seleccionar los elementos a eliminar.

Además, permite eliminar transeúntes, quitar reflejos y eliminar arrugas en ropa. Hace un trabajo bastante bueno eliminando personas, como podemos apreciar en este ejemplo donde he quitado a una persona que se cruzó.

Función goma de borrar para eliminar elementos no deseados

Otra función relacionada es Recorte IA, que permite extraer objetos de las imágenes con una simple pulsación, lo que permite guardar y editar los elementos extraídos de forma independiente.

Mejora con IA realiza cambios en una imagen para mejorar su calidad. Por ejemplo, en un rostro, suaviza la piel. También resulta bastante útil Expansión de imágenes con IA, que amplia el lienzo de una imagen añadiendo nuevos elementos que no estaban en la imagen original

Función Pintura con IA para ampliar lienzo

La función Color con IA permite aplicar efectos de color de forma inteligente a la imagen.

Color con IA

Existe otra función llamada Ajuste facial IA que permite abrir los ojos, buscando imágenes similares en la galería para abrir los ojos en fotografías donde alguien aparece con los ojos cerrados. Belleza de IA permite realizar diferentes ajustes sobre el rostro para mejorar nuestro aspecto.

Existe otra función llamada Estilo de IA que permite transformar una fotografía en una imagen creada con acuarela, lápiz, caricatura y animación.

Función Abrir los ojos

Para fotos en movimiento (aquellas en las que se capturan unos instantes antes y después de disparar), es posible utilizar la función Borrador en movimiento para eliminar personas u objetos, manteniendo el movimiento. La función Collage, que crea composiciones a partir de imágenes, mantiene el movimiento de las imágenes incluidas.

Con la función Imagen a Vídeo, gracias al procesamiento Veo basado en IA de Google, el sistema analiza una imagen estática y genera una animación fluida que da vida a la imagen. Esta función permite crear clips llamativos, recuerdos animados o publicaciones para tus redes sociales, aunque solo tienes tres usos gratuitos.

Generación de imagen a vídeo

El HONOR Magic V6 cuenta con la certificación L1 del sistema DRM Widevine de Google, por lo que podemos reproducir contenido en HD en apps de streaming como Netflix. Dado el gran tamaño de su pantalla interior, se trata de un smartphone ideal para disfrutar de películas.

Cámaras

HONOR ha incluido tres cámaras en la parte trasera, que son prácticamente idénticas sobre el papel a las del HONOR Magic V5:

Cámara gran angular (23 mm) con sensor de 50 MP (1/1.56″, 1.0µm-2.0µm), lente con apertura f/1.6, enfoque automático PDAF y estabilización óptica.

con sensor de 50 MP (1/1.56″, 1.0µm-2.0µm), lente con apertura f/1.6, enfoque automático PDAF y estabilización óptica. Cámara ultra gran angular (13 mm, 122º) con sensor de 50 MP (0.61µm-1.22µm), lente con apertura f/2.2 y enfoque automático.

con sensor de 50 MP (0.61µm-1.22µm), lente con apertura f/2.2 y enfoque automático. Cámara teleobjetivo 3x (70 mm) con sensor de 64 MP (1/2.0″, 0.7µm-1.4µm), lente con apertura f/2.5, enfoque automático y estabilización óptica.

En las pantallas exterior e interior, encontramos la misma cámara frontal:

Cámara frontal de 20 MP (0.61µm-1.22µm) y lente con apertura f/2.2.

La app de Cámara es bastante estándar. Los modos principales — Noche, Retrato, Foto, Vídeo, Vídeo, Profesional y Más — están dispuestos en un carrusel, y se puede cambiar entre ellos deslizando el dedo.

El modo Más contiene el resto de los modos: Cámara lenta, Panorámica, Pintar con luz, Cámara rápida, Supermacro, Alta resolución, Dos vistas, Escenario, Escanear documento. A los ajustes generales de la cámara se accede a través de un icono en la esquina superior derecha del visor.

HONOR ofrece tres perfiles de disparo: Natural, Vibrante y Auténtico. Mientras que el modo Vibrante parece incrementar ligeramente la saturación, el modo Auténtico incrementa el contraste y la saturación, además de oscurecer las esquinas. Además, incluye algunos perfiles con IA como azul romántico, otoño dorado y cálido atardecer, y es posible extraer la paleta de color de una imagen para aplicar ese perfil a una nueva imagen.

Una de las opciones que incorpora HONOR es Captura inteligente, que incluye la opción Capturar sonrisas para hacer fotos automáticamente cuando se detectan sonrisas, Gesto de control para tomar un selfie al mostrar la palma de la mano y Captura automática para capturar automáticamente los recuerdos felices y divertidos de personas sonriendo, corriendo y saltando, así como de perros y gatos.

Con la función Foto en Movimiento, guarda automáticamente los tres segundos de cada momento en vivo al tomar una fotografía, permitiéndote editar o compartir fragmentos directamente en tus redes. Esta función es compatible con el iPhone, en caso de que quieras compartir fotos en movimiento sin perder calidad ni fluidez.

Si eres un usuario experto, te alegrará saber que HONOR incluye un modo Profesional que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque, el balance de blancos, el tiempo de exposición y más. También permite disparar en modo RAW

Cámara principal (gran angular)

El HONOR Magic V6 cuenta con un sensor de gran resolución, 50 MP, que guarda las fotos con una resolución de 12.5 MP por defecto, haciendo uso de la agrupación de píxeles (conocido como pixel bining) 4-en-1 para reducir el ruido.

El sensor está situado detrás de una lente con apertura f/1.6, que es de las más amplias del mercado. Cuenta con estabilización óptica, lo que le proporciona ventaja en condiciones de poca luz.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal. La cámara principal del HONOR Magic V6 ofrece muy buenos resultados durante el día. Las imágenes tienen un amplio rango dinámico, buen contraste y unos colores vivos sin ser demasiado llamativos. El nivel de detalle también es alto en la mayoría de situaciones.

Fotografías tomadas con la cámara principal bajo luz abundante



Por la noche, la cámara principal se defiende bien, aunque no alcanza el nivel de los mejores smartphones del mercado, algo comprensible teniendo en cuenta las limitaciones de espacio de un plegable tan delgado. El detalle se mantiene alto y el rango dinámico está bastante bien resuelto, aunque en zonas oscuras puede aparecer algo más de ruido y suavizado del deseable.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara principal bajo luz escasa



HONOR ofrece un modo Noche para tomar capturas cuando la luz es escasa. Este modo incrementa la luminosidad de la imagen y suaviza el ruido.

A diferencia de otros smartphones, no he notado una diferencia sustancial entre utilizar el modo Normal y el modo Noche, sino que ambas capturas son prácticamente idénticas. El tiempo de captura también es muy parecido.

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular incluye un sensor de 40 MP tras una lente que ofrece una apertura f/2.2 y, además, cuenta con enfoque automático.

Por el día deja buenas sensaciones, ya que es capaz de capturar imágenes con bastante detalle y una calidad general muy convincente. El rango dinámico está bien resuelto y la reproducción del color mantiene una línea muy similar a la cámara principal, con tonos agradables sin caer en exageraciones.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular bajo luz abundante



En fotografía nocturna, el ultra gran angular cumple, aunque se nota la ausencia de estabilización óptica y su apertura más limitada que la de la cámara principal.

El nivel de detalle es correcto en las zonas mejor iluminadas, pero cae de forma apreciable en sombras o áreas con poca textura, donde la imagen tiende a verse más borrosa. Aun así, los colores se mantienen bien y el resultado general es bastante aprovechable.

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de fotografías tomadas por la noche o con poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular bajo luz escasa



El HONOR Magic V6 resulta bastante versátil a la hora de fotografiar objetos de cerca, ya que permite hacer tomas tipo macro con prácticamente cualquiera de sus cámaras traseras. El ultra gran angular es capaz de enfocar a muy corta distancia, como podemos apreciar en estas imágenes.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en modo Macro

Cámara teleobjetivo

La cámara teleobjetivo incluye un sensor de 64 MP con una lente con apertura f/2.5 y un factor de ampliación 3x. Las fotografías se toman por defecto a 16 MP, haciendo uso de la agrupación de píxeles (pixel binning 4-en-1).

El teleobjetivo del HONOR Magic V6 ofrece muy buenos resultados cuando hay buena luz, con fotografías a 3x cargadas de detalle y una nitidez bastante alta . El rango dinámico está muy bien trabajado, por lo que las escenas con zonas claras y oscuras se resuelven con solvencia, y los colores mantienen un punto vibrante.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo bajo luz abundante



Por la noche, el teleobjetivo también se comporta de forma notable, aunque no está exento de pequeñas limitaciones. En algunas escenas habría venido bien una exposición algo más alta para aportar más luminosidad al conjunto, y las zonas oscuras tienden a verse algo borrosas.

Aun así, cuando la cámara dispone de suficiente luz, el nivel de detalle es excelente para un plegable, el balance de blancos automático suele acertar y los colores conservan bastante fuerza, dando lugar a imágenes nocturnas muy aprovechables.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo bajo luz escasa



Modo Retrato

HONOR presume de combinar su hardware de cámara con algoritmos basados en IA para conseguir un desenfoque natural y una excelente reproducción de las texturas de la piel a la hora de tomar retratos.

El HONOR Magic V6 incorpora un motor de retrato mejorado con IA. En colaboración con Studio Harcourt, HONOR incorpora tres estilos de retrato Harcourt — Vibrante, Color y Clásico — que puedes seleccionar a la hora de tomar una fotografía. En mi opinión, el más natural es «Vibrante», ya que el estilo «Color» tiene a oscurecer las esquinas (efecto «viñeteo») y el «Clásico» convierte a blanco y negro.

La lente ideal para tomar un retrato tiene una distancia focal de unos 50 mm, lo que equivale a un zoom 2x. Por ello, al seleccionar el modo Retrato, se puede elegir zoom 2x (recorte de la zona central de la cámara principal) y 3x (cámara teleobjetivo), aunque también puedes escoger 1x, 1.5x y 6x.

En mi experiencia, resulta recomendable elegir 2x si estás tomando un retrato en interior, ya que la calidad de la cámara teleobjetivo 3x sufre en condiciones de poca luz, como hemos visto anteriormente.

A continuación, podemos ver unos ejemplos de fotografía tomadas en modo Retrato. El HONOR Magic V6 hace un excelente trabajo a la hora de separar a la persona del fondo de la imagen, preservar los detalles de la textura de la piel y producir una imagen bien iluminada.

Fotografías tomadas en modo Retrato

Cámara frontal

Ambas cámaras frontales (interior y exterior) tienen un sensor de 20MP con una lente con apertura f/2.2. Aunque no cuentan con un flash frontal, es capaz de iluminar gran parte de la pantalla en color blanco al tomar un selfie para emular la presencia de un flash.

El teléfono es capaz de tomar selfies en 0.8x y 1x. Puede conmutar automáticamente entre uno y otro al cambiar el teléfono entre orientación horizontal y vertical respectivamente. Ahora bien, cuando se activa el modo Retrato, la cámara frontal solo puede tomar selfies en 1x.

Como ocurre en la mayoría de plegables, surge la duda habitual a la hora de hacerse un selfie: abrir el teléfono y usar las cámaras traseras con la pantalla exterior como visor, o recurrir directamente a la cámara frontal de la pantalla externa para una captura rápida. En este caso, la cámara frontal sirve para salir del paso en videollamadas o fotos sin demasiadas pretensiones, pero si buscas un selfie de calidad, merece mucho más la pena usar las cámaras traseras.

La cámara de la pantalla exterior deja resultados bastante modestos, con una mezcla de poca nitidez y cierta pixelación que hace que las fotos no luzcan especialmente bien. Como todas las cámaras selfies, se percibe una cierta distorsión del rostro, por lo que conviene separar la cámara de la cara.





Selfies tomados con la cámara frontal

Grabación de vídeo

En grabación de vídeo, el HONOR Magic V6 ofrece una configuración bastante completa para un plegable, ya que permite grabar hasta en 4K a 60 fps con sus tres cámaras traseras. Las cámaras frontales exterior e interior, por su parte, se quedan en 4K a 30 fps o 1080p a 60 fps, cifras más que suficientes para videollamadas o vídeos sin grandes pretensiones.

Se echa en falta una opción de grabación a 24 fps, ya que no está disponible ni en el modo de vídeo normal ni en el modo Pro. También resulta interesante que el HDR esté disponible en todos los ajustes de calidad, y que el modo Pro permite grabación Log con la cámara principal hasta 4K a 60 fps, una opción útil para quienes quieran trabajar después el color en edición.

La estabilización permanece siempre activa y no puede desactivarse, ni siquiera en el modo Pro, algo que simplifica la grabación para la mayoría de usuarios, pero resta cierto control a quienes prefieren ajustar todos los parámetros manualmente.

Los vídeos grabados de día con el HONOR Magic V6 tienen un aspecto muy llamativo, con colores vivos, mucho contraste y una coherencia bastante buena entre las tres cámaras traseras. El balance de blancos suele ser preciso y la reproducción del color resulta agradable, aunque el procesado tiende a aplicar un contraste algo elevado, lo que puede dar lugar a una imagen demasiado intensa en determinadas escenas.

Vídeos grabados con HONOR Magic V6 por el día

Con poca luz, mantiene un buen nivel de nitidez, aunque esa tendencia al contraste alto sigue estando presente. La estabilización es uno de los puntos fuertes del conjunto: las tres cámaras traseras ofrecen vídeos muy estables.

Vídeos grabados con HONOR Magic V6 por la noche

Llamadas de voz

El HONOR Magic V6 soporta llamadas VoLTE y WiFi. Es compatible con Dual SIM y puedes usar dos nano SIM. También admite el uso de eSIM como segunda SIM.

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades, ya que consigue suprimir muy bien los ruidos del entorno.

Una función curiosa es Privacidad de llamadas por IA, que ajusta el volumen de la llamada según el nivel de ruido del entorno, garantizando así que otras personas que están cerca no pueden escuchar lo que te dice la persona con la que hablas.

Otra función disponible es Traducción de llamadas, que permite traducir conversaciones en tiempo real, así como transcribir los diálogos. Para cada persona, se debe seleccionar el idioma, el tipo de voz (mujer/hombre) y si deseas silenciar el audio original. HONOR ofrece la posibilidad de traducir llamadas cuando no estás conectado a Internet, así como limitar que no se envié ninguna información a Internet.

Precio

HONOR Magic V6 está disponible dorado, blanco y negro, a partir de 2.299€, que es un precio muy elevado para un consumidor de la calle, aunque no muy alejado de lo que cuestan otros plegables.

Con motivo de su lanzamiento, HONOR pone a disposición de los usuarios una oferta especial por tiempo limitado. Del 2 al 31 de julio, el nuevo dispositivo estará disponible por un precio de 1.799 € e incluirá un completo paquete de regalos compuesto por el HONOR Magic-Pen, el HONOR Pad X9a Package, el HONOR 100W SuperCharger y una prueba gratuita de tres meses de Google AI.

Además, las compras realizadas a través de la tienda oficial de HONOR contarán en exclusiva con 24 meses de protección de pantalla.

Mi opinión

El HONOR Magic V6 me ha parecido uno de los plegables más interesantes que he probado hasta la fecha, sobre todo porque consigue reducir bastante esa sensación de “producto delicado” que todavía arrastran muchos smartphones de este formato.

Su diseño ultrafino, el buen trabajo en materiales y la sensación de solidez al tenerlo en la mano hacen que se perciba como un dispositivo mucho más maduro. Sigue siendo un plegable y, por tanto, exige cierto cuidado, pero HONOR ha logrado que usarlo a diario no se sienta como estar manejando un prototipo caro, sino como un móvil premium perfectamente utilizable.

Uno de los aspectos que más me ha gustado es lo poco aparatoso que resulta para ser un plegable. Cerrado, se acerca mucho más a la experiencia de un smartphone convencional, y eso marca la diferencia en el bolsillo, al escribir mensajes rápidos o al usarlo con una sola mano durante ratos cortos. Abierto, la pantalla interior ofrece ese extra de superficie que transforma por completo la experiencia al navegar, leer, editar documentos, ver fotos o trabajar con varias apps a la vez. Es justo ahí donde un plegable cobra sentido: no por ser llamativo, sino porque realmente permite hacer cosas de forma más cómoda.

La pantalla interior también me ha dejado una impresión muy positiva. El pliegue está bastante bien disimulado en el uso normal y, aunque sigue siendo visible en determinados ángulos o fondos claros, no llega a molestar cuando estás concentrado en el contenido. La sensación de robustez del panel es buena, y se nota que HONOR ha trabajado en reforzar la fiabilidad del conjunto. En un dispositivo plegable, esta parte es crítica, y el Magic V6 transmite más confianza que generaciones anteriores.

La pantalla exterior, por su parte, es una de las claves para que el teléfono resulte práctico en el día a día. Tiene buen tamaño, buena calidad de imagen y permite usar el móvil cerrado sin sentir que estás ante una pantalla secundaria de compromiso. Además, la apuesta por mejorar la resistencia a arañazos, desgaste y reflejos es importante, porque esta es la pantalla que más se utiliza cuando el teléfono está cerrado y la que más expuesta queda al uso cotidiano. En la práctica, se agradece que HONOR no haya tratado la pantalla exterior como un simple complemento.

No todo es perfecto en el diseño, eso sí. El sistema magnético que mantiene las dos mitades unidas es firme, quizá demasiado, y unido al perfil tan delgado del dispositivo hace que abrirlo no siempre sea tan cómodo como me gustaría.

En rendimiento y software, el Magic V6 se siente como un móvil de gama alta en todo momento. Las aplicaciones se abren rápido, la multitarea tiene sentido en la pantalla grande y MagicOS incluye funciones interesantes para sacar partido al formato plegable con distintas opciones de multitarea.

El botón de IA integrado en el botón de encendido también resulta curioso, aunque creo que su utilidad dependerá mucho de cómo lo configure cada usuario. Me gusta que no esté limitado únicamente a funciones de inteligencia artificial, sino que también pueda utilizarse para accesos directos más tradicionales.

La autonomía es otro de los apartados en los que el HONOR Magic V6 deja buenas sensaciones. En mi uso diario, la batería permite llegar al final del día sin demasiados apuros. Además, la carga rápida a 80 W ayuda a compensar cualquier preocupación: en pocos minutos es posible recuperar un buen porcentaje de batería, algo muy práctico cuando no tienes tiempo para una carga completa.

En fotografía, el HONOR Magic V6 me ha sorprendido para bien teniendo en cuenta las limitaciones físicas de un plegable tan fino. La cámara principal ofrece imágenes muy vistosas de día, con buen rango dinámico, colores vivos y un nivel de detalle alto.

El ultra gran angular cumple especialmente bien con buena luz, y el teleobjetivo a 3x es más útil de lo que esperaba, tanto para acercar sujetos como para conseguir encuadres más cuidados.

De noche, el conjunto sigue siendo competente, aunque aquí se nota que no estamos ante el mejor móvil fotográfico del mercado. La cámara principal mantiene buen detalle y controla bien las altas luces, pero en algunas escenas habría agradecido algo más de luminosidad. E

l teleobjetivo aguanta bastante bien cuando hay algo de luz disponible, mientras que el ultra gran angular sufre más en sombras y puede producir imágenes más suaves.

En selfies, la recomendación es clara: merece mucho más la pena abrir el teléfono y usar las cámaras traseras con la pantalla exterior como visor que conformarse con la cámara frontal, cuyos resultados son bastante discretos.

En conjunto, el HONOR Magic V6 me parece un plegable muy equilibrado, con un diseño espectacular, buenas pantallas, cámaras versátiles y una experiencia de uso cada vez más cercana a la de un móvil convencional cuando está cerrado, pero mucho más potente cuando se abre. Si buscas un móvil premium diferente, productivo y con una pantalla grande siempre disponible en el bolsillo, el Magic V6 es una propuesta muy seria.

Lo mejor:

Diseño ultrafino y resistente para tratarse de un plegable.

Diseño ultrafino y resistente para tratarse de un plegable. Pantalla interior amplia, luminosa y con un pliegue poco visible.

Pantalla interior amplia, luminosa y con un pliegue poco visible. Pantalla exterior práctica, de buena calidad y cómoda para el uso diario.

Pantalla exterior práctica, de buena calidad y cómoda para el uso diario. Buen rendimiento general y experiencia fluida con MagicOS.

Buen rendimiento general y experiencia fluida con MagicOS. Funcionalidades de IA útiles en el día

Funcionalidades de IA útiles en el día Excelente autonomía y carga rápida integrada a 80 W (cable) / 66 W (inalámbrica)

Excelente autonomía y carga rápida integrada a 80 W (cable) / 66 W (inalámbrica) Sistema de cámaras traseras versátil, con buen resultado tanto durante el día como por la noche.

Lo peor:

Módulo de cámara grande y diseño octogonal discutible

Módulo de cámara grande y diseño octogonal discutible Abrir el teléfono no siempre resulta cómodo por la fuerza de los imanes y el diseño tan fino.

Abrir el teléfono no siempre resulta cómodo por la fuerza de los imanes y el diseño tan fino. Poca evolución en cámaras respecto a la generación anterior

Poca evolución en cámaras respecto a la generación anterior Precio elevado

Preguntas frecuentes sobre el HONOR Magic V6

¿Qué tipo de móvil es el HONOR Magic V6?

El HONOR Magic V6 es un smartphone plegable de formato libro, pensado para quienes quieren combinar la experiencia de un móvil convencional cuando está cerrado con una pantalla interior de gran tamaño al abrirlo. Es un dispositivo orientado a productividad, multitarea, consumo multimedia y fotografía versátil.

¿El HONOR Magic V6 es cómodo de usar cerrado?

Sí, una de sus grandes ventajas es que la pantalla exterior permite utilizarlo como un móvil normal sin tener que abrirlo constantemente. Su diseño delgado ayuda a que resulte menos aparatoso que otros plegables, aunque sigue siendo un dispositivo más grueso y pesado que un smartphone tradicional.

¿Se nota mucho el pliegue de la pantalla interior?

El pliegue está bastante bien disimulado durante el uso normal y no suele molestar al ver vídeos, navegar o trabajar con aplicaciones. Aun así, sigue siendo visible en determinados ángulos, con fondos claros o cuando la luz incide directamente sobre la pantalla.

¿Es resistente el HONOR Magic V6?

HONOR ha reforzado distintos elementos del dispositivo, incluyendo la pantalla interior, la pantalla exterior, la bisagra y la batería, para mejorar la durabilidad y la fiabilidad a largo plazo. Aun así, como cualquier plegable, conviene tratarlo con más cuidado que un móvil convencional.

¿Qué tal es la cámara principal del HONOR Magic V6?

La cámara principal ofrece muy buenos resultados de día, con imágenes vistosas, buen rango dinámico, colores vivos y un alto nivel de detalle. De noche también cumple bien, aunque no alcanza el nivel de los mejores móviles fotográficos tradicionales.

¿El HONOR Magic V6 tiene buen zoom?

Sí, el teleobjetivo ofrece resultados muy convincentes a 3x, especialmente con buena luz. También se defiende bien por la noche cuando la escena está suficientemente iluminada, aunque en zonas oscuras puede aparecer algo de suavizado.

¿La cámara ultra gran angular merece la pena?

La cámara ultra gran angular funciona muy bien en exteriores y escenas bien iluminadas, con buen color y rango dinámico. En interiores oscuros o fotografía nocturna pierde detalle con más facilidad, sobre todo en sombras y zonas con poca textura.

¿Cómo son los selfies en el HONOR Magic V6?

Los mejores selfies se consiguen usando las cámaras traseras con el teléfono abierto y la pantalla exterior como visor. La cámara frontal integrada en pantalla sirve para videollamadas o fotos rápidas, pero su calidad es claramente inferior.

¿El HONOR Magic V6 graba buen vídeo?

Sí, permite grabar hasta en 4K a 60 fps con las tres cámaras traseras, con HDR y una estabilización muy eficaz. Los vídeos tienen colores vivos y mucho contraste, aunque en algunas escenas el procesado puede resultar algo intenso.

¿Qué autonomía tiene el HONOR Magic V6?

La autonomía es buena para tratarse de un plegable fino con dos pantallas de alta calidad. Con un uso mixto entre la pantalla exterior y la interior, lo normal es llegar al final del día, aunque el consumo aumenta si se usa mucho la pantalla grande para vídeo, juegos o multitarea.

¿El HONOR Magic V6 tiene carga rápida?

Sí, el HONOR Magic V6 cuenta con carga rápida a 80 W, lo que permite recuperar batería en poco tiempo y reduce la preocupación por quedarse sin energía durante el día. Es una función especialmente útil en un plegable, donde el uso intensivo de la pantalla interior puede elevar el consumo.

¿Merece la pena comprar el HONOR Magic V6?

El HONOR Magic V6 merece la pena si buscas un móvil plegable premium, con buen diseño, pantallas de calidad, cámaras versátiles y una experiencia muy completa para productividad y entretenimiento. No es la mejor opción si priorizas la máxima calidad fotográfica nocturna o prefieres la comodidad absoluta de un móvil tradicional, pero dentro del segmento plegable es una propuesta muy sólida.

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