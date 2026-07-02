HONOR Magic V6: el plegable ultrafino con batería de 6.660 mAh y Gemini integrado llega a Europa

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HONOR acaba de presentar en Europa el nuevo HONOR Magic V6, su apuesta más ambiciosa hasta la fecha dentro del mercado de los smartphones plegables. El dispositivo llega con una carta de presentación bastante contundente: diseño extremadamente delgado, batería de gran capacidad, resistencia mejorada y una fuerte apuesta por la inteligencia artificial integrada enel sistema.

La marca quiere que este modelo se aleje de la idea tradicional de que un plegable obliga a hacer concesiones. En lugar de centrarse únicamente en la pantalla flexible, HONOR ha intentado equilibrar portabilidad, autonomía, durabilidad y productividad, cuatro aspectos que suelen ser críticos en este tipo de dispositivos.

El HONOR Magic V6 se lanza en España con un precio oficial de 2.299 euros, aunque durante el periodo promocional de lanzamiento podrá comprarse por 1.799 euros junto con varios accesorios incluidos.

Un plegable que quiere sentirse como un móvil tradicional

Uno de los grandes argumentos del HONOR Magic V6 está en su diseño. La compañía asegura que el dispositivo tiene un grosor de solo 8,75 mm cuando está plegado y de 4,0 mm cuando se despliega, cifras que lo colocan entre los plegables más delgados del mercado.

El peso también se ha contenido bastante: unos 219 gramos. Esto es importante porque muchos plegables tipo libro acaban resultando algo aparatosos en el uso diario, especialmente cuando se utilizan cerrados como si fueran un smartphone convencional. Con el Magic V6, HONOR busca precisamente que esa sensación sea más natural y menos parecida a la de llevar dos teléfonos unidos por una bisagra.

La idea es clara: que el usuario pueda beneficiarse de una gran pantalla interior sin que el dispositivo resulte incómodo cuando está cerrado.





Bisagra reforzada y resistencia IP68 e IP69

La durabilidad sigue siendo una de las principales dudas para muchos usuarios que se plantean comprar un plegable. HONOR intenta responder a esa preocupación con una nueva bisagra denominada HONOR Super Steel Hinge.

Según la compañía, esta bisagra utiliza acero de alta resistencia y alcanza una resistencia a la tracción de 2.800 MPa. Además, está reforzada con un sistema de amortiguación asistido por inteligencia artificial, pensado para mejorar la absorción de impactos y aumentar la fiabilidad del mecanismo a largo plazo.

La pantalla interior recurre a cristal flexible UTG, una solución habitual en plegables de gama alta que busca reducir la sensación de pliegue y mejorar la resistencia. En la parte exterior, HONOR incorpora el protector HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield, con un recubrimiento de nitruro de silicio formado por hasta 5.600 capas.

Este tratamiento promete mejorar la resistencia al desgaste y reducir los reflejos. De hecho, HONOR habla de una reflectividad ultrabaja del 1,5 %, pensada para que la pantalla se vea mejor incluso en exteriores.

Otro punto destacable es la certificación IP68 e IP69 bajo la norma IEC 60529. Esto implica resistencia al polvo, al agua y también a chorros de alta presión, algo que no suele ser habitual en el segmento de los teléfonos plegables.

Dos pantallas OLED de hasta 120 Hz y brillo muy elevado

Como buen plegable tipo libro, el HONOR Magic V6 combina una pantalla exterior para el uso rápido y una pantalla interior de gran formato para productividad, multitarea, juegos o consumo multimedia.

La pantalla externa tiene un tamaño de 6,52 pulgadas, mientras que la pantalla flexible interior sube hasta las 7,95 pulgadas. Ambas ofrecen una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, por lo que la experiencia debería sentirse fluida tanto al navegar por menús como al desplazarse por redes sociales, jugar o alternar entre aplicaciones.

HONOR también presume de cifras de brillo muy ambiciosas. La pantalla exterior alcanza un pico de 6.000 nits, mientras que la pantalla interior llega a los 5.000 nits. Son valores pensados especialmente para mejorar la visibilidad en exteriores y reforzar la experiencia HDR.

La compañía tampoco se olvida del confort visual. Ambas pantallas incluyen regulación PWM a 4.320 Hz, una tecnología que ayuda a reducir el parpadeo percibido y que puede resultar especialmente interesante para quienes pasan muchas horas mirando el móvil.

La batería más grande vista en un plegable de HONOR

La autonomía es otro de los grandes reclamos del HONOR Magic V6. El dispositivo incorpora una batería de silicio-carbono de 6.660 mAh, una capacidad muy superior a la que solemos encontrar en smartphones plegables.

Según HONOR, esta batería tiene un contenido aproximado de silicio del 25 % y una densidad energética de 921 Wh/L. En la práctica, esta tecnología permite integrar más capacidad sin disparar el grosor ni el peso del dispositivo.

Este punto puede ser decisivo. Los plegables suelen tener pantallas grandes, procesadores potentes y perfiles muy delgados, una combinación que no siempre juega a favor de la autonomía. Con 6.660 mAh, el Magic V6 quiere situarse como una referencia para quienes necesitan muchas horas de uso sin depender constantemente del cargador.

La carga también está a la altura de un gama alta. El terminal soporta HONOR SuperCharge de 80 W por cable y carga inalámbrica de 66 W. Además, incluye carga inversa inalámbrica para alimentar accesorios compatibles u otros dispositivos.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 y memoria de última generación

En el apartado de rendimiento, HONOR equipa el Magic V6 con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado en proceso de 3 nm. Está acompañado por memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1, una combinación pensada para ofrecer un comportamiento de gama alta en tareas exigentes.

La marca apunta tanto a la productividad como al juego. En este sentido, el dispositivo está preparado para ejecutar títulos compatibles a 120 fps en la pantalla principal, aprovechando el gran panel interior y la tasa de refresco elevada.

HONOR también menciona la presencia del chip HONOR E2 Power Enhanced y mejoras avanzadas de radiofrecuencia. Estas tecnologías buscan optimizar la eficiencia energética y mantener una conectividad estable, algo especialmente relevante en un dispositivo pensado para trabajar con varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo.

Sistema de cámaras AI Falcon con teleobjetivo periscópico

El HONOR Magic V6 incorpora el sistema de cámaras HONOR AI Falcon, compuesto por tres sensores traseros.

La cámara principal es de 50 MP y está acompañada por una cámara ultra gran angular también de 50 MP. El tercer sensor es un teleobjetivo periscópico de 64 MP con sensor de 1/2 pulgada y estabilización de imagen CIPA de 6,5 pasos.

Sobre el papel, esta configuración busca ofrecer versatilidad en prácticamente cualquier situación: fotografía cotidiana, tomas con poca luz, paisajes, arquitectura y zoom de largo alcance.

HONOR también incorpora varias funciones de imagen basadas en IA, como AI Color Engine, Magic Color 2.0, Magic Video Color y AI Image to Video 2.0. Estas herramientas están pensadas para mejorar el color, aplicar ajustes cinematográficos, optimizar imágenes en tiempo real y facilitar la creación de contenido tanto en foto como en vídeo.

MagicOS 10: más IA y una multitarea pensada para plegables

El HONOR Magic V6 llega con MagicOS 10, una versión del sistema que pone un fuerte énfasis en la inteligencia artificial. La compañía habla de un conjunto de agentes de IA capaces de asistir al usuario en diferentes áreas del sistema.

Entre ellos se incluyen un agente de ajustes de IA, un agente de fotos de IA y sugerencias inteligentes en pantalla. La idea es que el teléfono no solo responda a comandos, sino que también ofrezca ayuda contextual en función de lo que el usuario está haciendo.

Pero donde un plegable debe destacar de verdad es en la multitarea, y aquí HONOR introduce dos funciones interesantes: Fast Flex y Multi-Flex.

Fast Flex permite activar un modo de pantalla dividida con un simple gesto de plegado. Por su parte, Multi-Flex está pensado para llevar la experiencia más cerca de la de un ordenador, permitiendo ejecutar tres aplicaciones de forma simultánea y manejar archivos de más de 1 GB con fluidez.

HONOR asegura que esta experiencia se apoya en el motor gráfico Vulkan y en una arquitectura de nivel de ordenador de sobremesa. El objetivo es convertir la pantalla interior en algo parecido a un monitor ultraancho que cabe en el bolsillo.

Conexión con iPhone, Mac, AirPods y Apple Watch

Uno de los apartados más llamativos del HONOR Magic V6 es su apuesta por romper barreras entre ecosistemas. La marca asegura que el dispositivo puede conectarse con iPhone, Mac, AirPods y Apple Watch mediante HONOR Share.

Esto permite transferir archivos con un toque, compartir notificaciones y utilizar el Mac con una experiencia de doble pantalla. Es un movimiento interesante, ya que muchos usuarios dudan en cambiar de móvil precisamente por la dependencia de otros productos dentro del ecosistema Apple.

El Magic V6 también es compatible con Quick Share, lo que facilita la transferencia de archivos entre dispositivos Android y dispositivos Apple compatibles sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Gemini integrado y tres meses de Google AI Pro

HONOR también destaca la integración con Google Gemini. Los usuarios podrán interactuar con el asistente mediante texto, voz o imágenes, así como compartir la cámara o la pantalla durante conversaciones con Gemini Live.

Esto permite hacer preguntas sobre lo que se está viendo en pantalla o a través de la cámara, consultar la agenda, gestionar tareas o realizar acciones con aplicaciones conectadas.

Además, el HONOR Magic V6 incluye una prueba gratuita de tres meses de Google AI Pro. Esta suscripción da acceso a funciones avanzadas de Gemini, generación de vídeo con Veo 3.1, generación de imágenes con Nano Banana Pro, la herramienta Flow para creación de vídeos con IA, NotebookLM y 5 TB de almacenamiento en la nube.

Precio, colores y oferta de lanzamiento

El HONOR Magic V6 estará disponible en tres colores: dorado, blanco y negro.

Su precio oficial parte de 2.299 euros, aunque HONOR ha preparado una promoción especial de lanzamiento. Del 2 al 31 de julio, el dispositivo podrá comprarse por 1.799 euros e incluirá un paquete de regalos formado por el HONOR Magic-Pen, el HONOR Pad X9a Package, el cargador HONOR 100W SuperCharger y tres meses de Google AI.

Además, quienes compren el dispositivo a través de la tienda oficial de HONOR recibirán en exclusiva 24 meses de protección de pantalla.

Un plegable que apunta directamente a la gama más premium

El HONOR Magic V6 no parece llegar con medias tintas. Su propuesta combina un diseño muy delgado, una batería enorme para un plegable, carga rápida, resistencia IP68 e IP69, pantallas muy brillantes y una fuerte apuesta por la inteligencia artificial.

También hay una intención clara de convertirlo en una herramienta de productividad real, no solo en un móvil llamativo con pantalla flexible. Funciones como Multi-Flex, la integración con dispositivos Apple y el soporte de Gemini apuntan a usuarios que quieren trabajar, crear contenido y moverse entre varios ecosistemas sin demasiadas fricciones.

El precio, eso sí, lo coloca en la parte más alta del mercado. Incluso con la oferta de lanzamiento de 1.799 euros, sigue siendo un dispositivo reservado para quienes buscan lo último en tecnología plegable y están dispuestos a pagar por ello.

Si HONOR cumple con lo prometido en autonomía, durabilidad y experiencia multitarea, el Magic V6 podría convertirse en uno de los plegables más completos del año.