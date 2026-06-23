Si el Galaxy S27 Ultra estrena esta tecnología que ha anunciado hoy Samsung, tendrá una gran ventaja

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Samsung acaba de poner sobre la mesa una de las piezas que podrían marcar la diferencia en sus próximos móviles de gama alta. La compañía ha anunciado oficialmente su nueva solución de almacenamiento UFS 5.0, una evolución importante frente a UFS 4.1 que apunta directamente a los smartphones más potentes de la próxima generación.

Aunque Samsung no ha confirmado todavía qué dispositivos estrenarán esta tecnología, todas las miradas apuntan ya al futuro Galaxy S27 Ultra, que según los rumores podría combinar un chip de 2 nm con este nuevo estándar de memoria. El resultado sería un salto notable en rendimiento, eficiencia y capacidades de inteligencia artificial ejecutadas directamente en el dispositivo.

UFS 5.0: el nuevo almacenamiento pensado para la IA en el móvil

Durante años, el almacenamiento interno de un smartphone se ha visto principalmente como el lugar donde se guardan fotos, vídeos, aplicaciones y archivos. Sin embargo, con la llegada de la inteligencia artificial generativa al propio dispositivo, su papel está cambiando rápidamente.

Samsung lo plantea de forma clara: el almacenamiento ya no es solo un espacio donde guardar datos, sino una parte crítica de la infraestructura que permite que las aplicaciones modernas funcionen con rapidez. Esto es especialmente importante para tareas de IA local, donde el móvil necesita leer y escribir grandes cantidades de información sin depender constantemente de la nube.

La nueva memoria UFS 5.0 de Samsung está diseñada precisamente para ese escenario. Su objetivo es reducir los tiempos de espera entre el almacenamiento y componentes como la CPU, la GPU o los aceleradores de IA, algo clave para que las funciones inteligentes sean más rápidas y fluidas.

Velocidades de hasta 10,8 GB/s

La gran cifra del anuncio es su ancho de banda máximo: hasta 10,8 GB/s. Esta velocidad representa el máximo al que los datos pueden leerse desde la memoria o escribirse en ella en condiciones ideales.

Entrando en detalle, Samsung habla de velocidades de lectura secuencial de hasta 10,8 GB/s y velocidades de escritura secuencial de hasta 9,5 GB/s. Según la compañía, esto supone duplicar el rendimiento de lectura y escritura que ofrece UFS 4.1.

En la práctica, estas cifras deberían traducirse en móviles más ágiles al abrir aplicaciones, cargar juegos pesados, mover archivos grandes o procesar contenido multimedia de alta resolución. También puede ayudar en tareas como la grabación de vídeo en 8K, donde el almacenamiento debe absorber enormes cantidades de datos de forma sostenida.

El Galaxy S27 Ultra podría ser el primero en estrenarlo

Aunque Samsung ha anunciado la tecnología, todavía no ha revelado qué móviles la utilizarán primero. Sin embargo, los rumores sitúan al Galaxy S27 Ultra como uno de los candidatos más probables para estrenar UFS 5.0.

El futuro buque insignia de Samsung también se espera con un salto importante en procesador, pasando supuestamente de un proceso de fabricación de 3 nm a uno más avanzado de 2 nm. Si ambas mejoras se materializan, el Galaxy S27 Ultra podría ofrecer una evolución considerable frente a la generación anterior, no solo en potencia bruta, sino también en eficiencia y respuesta general del sistema.

También se ha mencionado la posibilidad de que el Galaxy S27 Pro adopte esta memoria, aunque por ahora todo permanece en el terreno de la especulación. Lo que parece más probable es que Samsung reserve inicialmente esta tecnología para sus modelos más caros y ambiciosos, como suele ocurrir con los avances de hardware más recientes.

Más velocidad, pero también más eficiencia

El rendimiento no es la única mejora destacada de UFS 5.0. Samsung afirma que su nueva solución es un 40% más eficiente energéticamente que su memoria UFS 4.1.

Esto puede tener un impacto importante en móviles de gama alta, donde cada componente cuenta a la hora de exprimir la batería. Un almacenamiento más eficiente no significa automáticamente muchas horas extra de autonomía, pero sí ayuda a reducir el consumo en tareas intensivas, especialmente cuando el sistema está moviendo grandes volúmenes de datos.

En un dispositivo como el Galaxy S27 Ultra, que previsiblemente apostará fuerte por funciones de IA, fotografía avanzada, vídeo en alta resolución y juegos exigentes, una mejora de eficiencia en el almacenamiento puede contribuir a mantener el rendimiento sin castigar tanto la batería.

Un chip más pequeño que deja más espacio dentro del móvil

Samsung también ha reducido el tamaño físico del paquete de memoria. La nueva solución UFS 5.0 mide 7,5 x 13 x 0,9 mm, lo que la hace un 6,7% más compacta que su predecesora.

Puede parecer una diferencia pequeña, pero en el interior de un smartphone premium cada milímetro importa. Reducir el espacio ocupado por algunos componentes permite a los fabricantes jugar con más margen en el diseño interno.

Ese espacio adicional podría destinarse a una batería de mayor capacidad, un sistema de refrigeración más avanzado, módulos de cámara más grandes o simplemente a optimizar la distribución interna del dispositivo. En móviles cada vez más complejos, cualquier reducción de tamaño en componentes clave es bienvenida.

Por qué el almacenamiento será clave para la IA en el dispositivo

La industria móvil está cambiando de enfoque. Durante los últimos años, muchas funciones de inteligencia artificial dependían principalmente de servidores externos. El móvil enviaba datos a la nube, el modelo procesaba la información y después devolvía una respuesta.

Ahora, los fabricantes quieren que cada vez más tareas de IA se ejecuten directamente en el dispositivo. Esto mejora la velocidad de respuesta, puede reforzar la privacidad y reduce la dependencia de una conexión permanente a Internet.

Pero para que eso funcione bien, no basta con tener un procesador potente. También hace falta una memoria capaz de alimentar rápidamente a los distintos chips con los datos que necesitan. Si el almacenamiento es lento, la CPU, la GPU o la NPU pueden quedarse esperando, lo que genera latencia y reduce la fluidez.

Ahí es donde UFS 5.0 cobra importancia. Su mayor ancho de banda debería permitir que los modelos de IA locales accedan antes a la información, reduzcan los tiempos de respuesta y trabajen de forma más eficiente.

Mejoras visibles incluso si no usas IA

Aunque Samsung esté enfocando UFS 5.0 hacia la inteligencia artificial, sus ventajas no se limitan a ese terreno. Incluso los usuarios que apenas utilicen funciones de IA deberían notar beneficios en el uso diario.

Un almacenamiento más rápido puede acelerar la apertura de aplicaciones, reducir los tiempos de carga en juegos, mejorar la gestión de archivos grandes y hacer que el sistema se sienta más inmediato. También puede beneficiar a la edición de vídeo, la fotografía computacional y la multitarea con aplicaciones pesadas.

En juegos, por ejemplo, una memoria más veloz puede ayudar a cargar texturas y escenarios con menos esperas. En fotografía, puede acelerar el guardado de ráfagas o imágenes procesadas con múltiples capas de información. Y en vídeo, puede ofrecer más margen para grabaciones de alta resolución y alta tasa de bits.

Producción masiva a finales de año

Samsung ha indicado que la producción en masa de UFS 5.0 comenzará en el cuarto trimestre del año. Esto encaja con la posibilidad de que los primeros dispositivos comerciales con esta tecnología lleguen durante la siguiente oleada de lanzamientos premium.

Si el calendario se cumple, tendría sentido ver UFS 5.0 en smartphones de gama alta presentados posteriormente, especialmente en aquellos destinados a destacar por IA local, rendimiento extremo y capacidades multimedia avanzadas.

Samsung suele utilizar sus propios avances en memoria como una ventaja competitiva en el mercado móvil, pero también como una forma de abastecer a otros fabricantes. Por tanto, aunque el Galaxy S27 Ultra pueda ser uno de los primeros candidatos, no sería extraño que esta tecnología terminara llegando a otros dispositivos premium de diferentes marcas.

Una ventaja potencial frente a otros móviles Android

Si el Galaxy S27 Ultra acaba incorporando UFS 5.0, Samsung podría presumir de una mejora tangible frente a rivales que sigan utilizando UFS 4.0 o UFS 4.1.

La diferencia no siempre será evidente en tareas sencillas, como revisar mensajes o navegar por redes sociales. Sin embargo, en escenarios exigentes, el salto puede ser más relevante. La combinación de procesador de nueva generación, almacenamiento ultrarrápido y funciones avanzadas de IA podría marcar una separación clara entre los modelos Ultra y el resto de la familia Galaxy.

Esto también plantea una cuestión interesante para los usuarios: si Samsung reserva UFS 5.0 para el modelo Ultra, la diferencia entre este y otros modelos de la serie S27 podría ser mayor que en generaciones anteriores. No se trataría solo de mejores cámaras o una pantalla más grande, sino también de una plataforma interna más preparada para la próxima etapa de la IA móvil.

Un salto que apunta al futuro de los smartphones premium

La llegada de UFS 5.0 confirma que la batalla por el rendimiento móvil ya no depende únicamente del procesador. La memoria, el almacenamiento, la eficiencia energética y la integración con los motores de inteligencia artificial serán cada vez más importantes.

El posible Galaxy S27 Ultra se perfila así como un dispositivo preparado para una nueva etapa, en la que las funciones de IA generativa no estarán tan ligadas a la nube y podrán ejecutarse con más rapidez directamente en el bolsillo.

Todavía queda por ver qué móviles estrenarán esta tecnología, qué capacidades reales ofrecerán y si el usuario medio notará una diferencia clara en el día a día. Pero sobre el papel, UFS 5.0 tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las mejoras internas más importantes de la próxima generación de smartphones premium.