Análisis y opinión de la tablet HONOR MagicPad 4

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¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del HONOR MagicPad 4.

A finales de febrero, HONOR presentó su nueva tablet HONOR MagicPad 4. Este dispositivo combina un diseño ultradelgado con un rendimiento potente para ofrecer una gran experiencia de uso en tareas de productividad, entretenimiento y creatividad.

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El HONOR MagicPad 4 cuenta con una pantalla IPS OLED de 12.3″, procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 12/16 GB de RAM, 256 / 512 GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (13MP), cámara frontal (9MP) y batería de 10.100 mAh con carga rápida a 66 W. Además, cuenta con dos accesorios opcionales de funda con teclado y lápiz.

Su precio de venta parte de 599 € con la configuración de 12GB/256GB. He tenido oportunidad de probar el HONOR MagicPad 4 durante algunas semanas y, a continuación, os traigo mi opinión en este análisis a fondo.

👉🏻 Índice del análisis

Diseño y construcción

El HONOR MagicPad 4 es un tablet con un tamaño compacto, que presume de ser la más fina del mundo. Con solo 4,8 mm de grosor, supera incluso a referentes del mercado como el iPad Pro, que se sitúa en 5,1 mm. Esta cifra no es simplemente estética: impacta directamente en la sensación de uso, la facilidad de transporte y el agarre.

La tablet pesa aproximadamente 450 g, convirtiéndose en una de las más ligeras dentro de su categoría. HONOR atribuye este logro a una innovadora estructura interna denominada «en forma de media luna», junto con el uso de una fibra especial de grado aeroespacial. Esta combinación permite incrementar la rigidez estructural en un 30% mientras reduce el peso en un 32%.

Cuando se añade la funda con teclado y el HONOR MagicPencil 3, el conjunto alcanza unos 852 g, situándose por debajo del peso de muchos portátiles ultraligeros. El resultado es un dispositivo que puedes usar para trabajar y entretenerte sin sacrificar movilidad.

La tablet está construida enteramente en aluminio, tanto el chasis como la parte trasera. Las huellas dactilares apenas quedan marcadas en la parte de atrás, por lo que no tendrás que pasar un paño a cada minuto si quieres mantenerlo impoluto. Los laterales son planos, siguiendo las últimas tendencias de diseño.

El HONOR MagicPad 4 está disponible únicamente en colores gris y blanco, por lo que los amantes de colores llamativos tendrán que mirar otras opciones. En mi caso, no echo de menos otros colores.

Según la sostenemos en horizontal, en el lado derecho, encontramos dos altavoces y el conector USB-C, mientras que, en el lado izquierdo, encontramos otros dos altavoces. En el lado superior, se encuentran los controles de volumen en un único botón (habría preferido tener dos separados para subir y bajar) y, en la parte inferior, no encontramos ningún elemento.

El frontal del HONOR MagicPad 4 está dominado por su pantalla de 12.3″, que está rodeada por unos marcos de 4 milímetros de grosor, por lo que son muy delgados. En el marco superior, encontramos la cámara frontal, que está centrada.

En la parte trasera, encontramos el módulo de cámaras en una esquina, que incluye un flash. Aunque hay dos objetivos, realmente solo uno de ellos alberga una cámara. Desconozco si el otro objetivo desempeña alguna función o es un elemento meramente decorativo.

En el centro, está el logotipo de HONOR y, en la parte inferior, tres conectores metálicos que se utilizan para cargar y transmitir información al accesorio de funda con teclado.

El HONOR MagicPad 4 no cuenta con ningún tipo de resistencia al polvo y al agua, por lo que debes tener cuidado para que no se moje. Un tablet no es un dispositivo que tenga tanto peligro de caer al agua como un smartphone, pero sería una protección interesante para usar el dispositivo en la piscina o en la bañera para ver vídeos, leer o navegar por Internet.

Pantalla

El HONOR MagicPad 4 cuenta con una pantalla OLED de 12.3″ con resolución 1.920 × 3.000 píxeles, lo que supone una densidad de píxeles de 290 ppp, por encima de la densidad de 264 ppp de la pantalla Retina de los iPad.

Las pantallas OLED ofrecen un gamut de color más amplio que las pantallas LCD, así como un color negro más profundo, por lo que la calidad de imagen en el HONOR MagicPad 4 es superior a la que encontramos en otros tablets con paneles LCD.

El ratio de pantalla 14:9 es idóneo para tareas de productividad, permitiendo dividir la pantalla y trabajar con varias apps simultáneamente con facilidad. Este ratio es menos indicado para ver vídeos, que suelen tener un ratio de 16:9 o incluso más alargado si es una película en formato cine, por lo que es habitual que aparezcan bandas negras horizontales en la parte superior e inferior.

La tasa de refresco es nada menos que 165 Hz y, aunque no se trata de un panel LTPO capaz de ajustar la frecuencia a casi cualquier valor, puede fijarse en cinco posibles frecuencias — 165, 144, 120, 90 o 60 Hz — en función del contenido mostrado. Sin embargo, no puede bajar de 60 Hz al mostrar un contenido estático, por lo que el ahorro de batería no es tan bueno.

Según la compañía, la pantalla del HONOR MagicPad 4 cubre el 100% de los espacios de color sRGB y Display P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, el espacio sRGB (Rec. 709) es el estándar de Android (y, en general, del mundo de la informática), mientras que el espacio Display P3 ofrece una mayor gama de colores y es utilizado en la industria cinematográfica.

Existe un espacio de color aún más amplio llamado Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible por el ojo humano.

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. HONOR no especifica con qué formatos HDR es compatible, pero según diversas aplicaciones he averiguado que es compatible con HDR10 y HDR10+. Esto significa que es posible disfrutar de contenidos producidos en estos formatos en servicios de streaming como Netflix o YouTube.

La pantalla cuenta con certificación IMAX, por lo que cumple con ciertos niveles de brillo, contraste y definición.

HONOR afirma que el teléfono puede alcanzar un brillo máximo de 2400 nits en HDR, pero no especifica la cifra con contenido estándar. Según mis propias mediciones, el brillo máximo se encuentra alrededor de 676 nits en modo manual, y aumenta a 775 nits si establecemos el modo automático y nos encontramos bajo un entorno muy iluminado. Es un nivel de brillo bastante bueno.

El color negro es muy profundo, por lo que mi colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que el color negro es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del HONOR MagicPad 4, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

HONOR ha incorporado la funcionalidad de encender la pantalla con un doble toque o al levantar la tablet para ver si tenemos notificaciones pendientes, pero no posee la funcionalidad Mostrar Siempre en Pantalla.

También ha incorporado un modo Lectura que filtra la luz azul para aliviar el cansancio visual. Puede ser activado manualmente o, si preferimos, podemos programar la hora de inicio y final.

Este modo es diferente al modo eBook, que evita la fatiga ocular si lees durante un periodo prolongado de tiempo en el dispositivo. Cuando está habilitado este modo, la pantalla del dispositivo se ve en blanco y negro para que descanse la vista.

Para el cuidado de la vista, también ofrece una función llamada modo Circadiano, que busca mejorar la calidad del sueño ajustando automáticamente la temperatura de color de la pantalla en función del ritmo corporal. Al activar esta opción, el tono de la pantalla se vuelve más cálido.

También incluye una función de modo de Alivio de la fatiga ocular que busca combatir la miopía transitoria haciendo que, al mirar vídeos o leer libros, se produzca un efecto de desenfoque controlado que reduce los efectos nocivos de una mirada prolongada a una pantalla a corta distancia.

Tono natural adapta la pantalla a las condiciones de luz ambiental para obtener colores uniformes en cualquier entorno. Se trata, por tanto, de la versión de HONOR de la funcionalidad True Tone de los iPhone, que también está presente en otros smartphones Android.

La tablet ofrece una función de Optimización de vídeo que mejora el color y el contraste de los vídeos a pantalla completa para una experiencia de visualización más viva. La idea de esta función es convertir vídeos no HDR en vídeos HDR, aunque, como es lógico, no hace milagros.

HONOR ha incluido atenuación PWM de alta frecuencia a 5.280 Hz, que evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color. Aun siendo imperceptible a la vista, el parpadeo produce dolor de cabeza a ciertas personas.

Un valor de 5.280 Hz es extremadamente alto, por lo que si tienes dolores de cabeza tras un uso prolongado del móvil o tablet, puede ser buena idea pasarte a un dispositivo con alto PWM.

Rendimiento

El HONOR MagicPad 4 incorpora el potente Snapdragon 8 Gen 5, un chip de gama alta presentado en septiembre de 2025 y fabricado en el proceso N3P de TSMC (3 nm).

ℹ️ Info: Así es el chip Snapdragon 8 Elite

El Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 es un SoC de gama alta para smartphones que integra dos núcleos rápidos Oryon Gen 3 Prime de hasta 4,6 GHz y seis núcleos Oryon Gen 3 Performance más pequeños con frecuencias de hasta 3,62 GHz.

El controlador de memoria cuádruple de 16 bits por canal (total 64 bits) soporta LPDDR5X-5300 MHz, con un ancho de banda máximo de 84,8 GB/s.

El rendimiento por núcleo de los grandes Prime Cores es sobresaliente y se sitúa al nivel del Apple A19 Pro, en lo más alto del rendimiento para procesadores de smartphone. Bajo cargas multinúcleo, los resultados son aún mejores: el Snapdragon 8 Gen 5 supera al A19 Pro en un 21% y solo queda ligeramente por detrás del Apple M4 de 9 núcleos.

El chip viene acompañado por 12 GB de RAM para la versión con 256 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM para la versión con 512 GB de almacenamiento. En ambos casos se trata de una capacidad de memoria RAM más que suficiente para tener muchas aplicaciones abiertas a la vez.

En el caso del modelo de 12 GB que he probado, esta capacidad se ve aumentada por otros 12 GB de RAM Turbo, que es el nombre que da HONOR a la capacidad de usar almacenamiento como RAM virtual. Personalmente, no soy fan de este tipo de memoria, ya que es considerablemente más lenta que la RAM tradicional… así que de «Turbo» nada.

Por otro lado, la tablet llega con 256 o 512 GB de almacenamiento. En el improbable caso de que necesites ampliar el almacenamiento, debes saber que el HONOR MagicPad 4 no admite el uso de una tarjeta microSD.

HONOR ha incorporado un sistema de refrigeración que combina circulación líquida de cámara de vapor (VC) de doble dirección y grafito hexagonal de ultra alta conductividad térmica. El área total de disipación térmica VC + grafito alcanza los 81.717 mm². Esto permite una buena gestión térmica eficiente incluso bajo cargas de trabajo elevadas.

El puerto USB-C es de tipo USB 3.2 y es compatible con OTG, por lo que puedes conectar una llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. También soporta DisplayPort sobre USB-C con un adaptador HDMI, en caso de que quieras conectarlo a una pantalla o televisor para disfrutar de vídeo 4K UHD a 60 fps.

Si nos fijamos en los principales benchmarks, en AnTuTu v10 ha dado un resultado de 2.988.558 puntos, en Geekbench 6 ha obtenido 2.914/9.691 puntos y en PCMark ha conseguido 18.652 puntos. En los tres casos se trata de puntuaciones en la franja alta, ya que el hardware que incorpora es extremadamente potente.

En cuanto al rendimiento gráfico, en 3DMark obtiene 5.535 puntos en Wild Life Extreme, y 9.579 puntos en Solar Bay. De nuevo, son valores más bien altos.

Dejando a un lado los benchmarks, en el tiempo que he utilizado el HONOR MagicPad 4 no he sufrido ningún problema de rendimiento al ejecutar apps habituales. A la hora de hacer multitarea, tampoco he experimentado ningún parón. En los juegos 3D exigentes que he probado — Asphalt 9, Real Racing 3 y Call of Duty Mobile — el rendimiento del HONOR MagicPad 4 también ha sido excelente.

En cuanto a conectividad, el HONOR MagicPad 4 posee cuatro antenas internas para soportar WiFi 7 y Bluetooth 6.0. Ahora bien, no admite conexión celular en ninguna de sus variantes, por lo que no podrás utilizar una SIM o eSIM.

Biometría

Sorprendentemente, HONOR no ha incluido un lector de huella dactilar, ni en la pantalla ni integrado en el botón de encendido.

En su lugar, ha incorporado su sistema de reconocimiento facial, que permite desbloquear el teléfono utilizando simplemente nuestra cara, así como, opcionalmente, acceder a aplicaciones bloqueadas y a la caja fuerte. La identificación de la cara tiene lugar de forma muy rápida, permitiéndonos acceder al tablet sin tener que hacer nada salvo mirar el teléfono.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que el reconocimiento facial es simplemente 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento facial 3D y, sobre todo, tiene algunos problemas para el reconocimiento en condiciones de luz escasa.

Batería

El HONOR MagicPad 4 llega con una batería de 10.100 mAh, que es una cantidad generosa teniendo en cuenta lo fino que es el dispositivo.

A continuación, podemos ver una comparativa con otros tablets lanzadas en los últimos meses.

Marca Modelo Año Tamaño de pantalla Dimensiones Peso Batería Samsung Galaxy Tab S10 FE 2025 10,9″ 254,3 × 165,8 × 6,0 mm 497 g (Wi-Fi) 8.000 mAh Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 2025 13,1″ 300,6 × 194,7 × 6,0 mm 664 g (Wi-Fi) 10.090 mAh HUAWEI MatePad Pro 12.2-inch 2025 12,2″ 271,25 × 182,53 × 5,5 mm 508 g 10.100 mAh HUAWEI MatePad 12 X 2025 12,0″ 270,0 × 183,0 × 5,9 mm 555 g 10.100 mAh HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 2026 11,5″ 261,0 × 177,3 × 6,1 mm 515 g 8.800 mAh HONOR MagicPad3 2025 13,3″ 293,88 × 201,38 × 5,79 mm 595 g 12.450 mAh HONOR MagicPad4 2026 13,2″ 273,4 × 178,8 × 4,8 mm 450 g 10.100 mAh Xiaomi Pad 7 2025 11,2″ 251,22 × 173,42 × 6,18 mm 500 g 8.850 mAh Xiaomi Pad 7 Pro 2025 11,2″ 251,22 × 173,42 × 6,18 mm 500 g 8.850 mAh

En la prueba de autonomía de PCMark, he obtenido 11 horas 15 minutos a 120 Hz y 17 horas 8 minutos a 60 Hz con el brillo de la pantalla establecido a 200 nits, que son valores muy razonables si lo comparamos con otras tablets.

HONOR ha incorporado un modo de ahorro de energía dentro de la aplicación Administrador y en la sección Ajustes. Este modo ahorra energía deshabilitando algunas opciones y, opcionalmente, es posible configurar que se active el modo oscuro y reduzca la alta tasa de refresco.

La app Administrador realiza un análisis del estado del teléfono para incrementar el ahorro de energía sugiriendo diversas acciones. Por ejemplo, indica qué aplicaciones son las que más energía consumen y qué ajustes podemos modificar para reducir el consumo de energía: reducir el tiempo de espera de la pantalla antes de apagarse, establecer el brillo en modo automático, desactivar la rotación automática, etc.

MagicOS permite seleccionar individualmente qué apps pueden iniciarse automáticamente, así como cuáles pueden seguir ejecutándose en segundo plano. Además, el teléfono también indica qué aplicaciones consumen mucha energía para que sepamos dónde vamos a obtener los mayores beneficios.

El HONOR MagicPad 4 cuenta con la tecnología de carga rápida a 66 W, que es bastante rápida para lo que solemos encontrar en un tablet.

También incluye una opción llamada carga inteligente que, para aumentar la autonomía de la batería, aprende tu rutina de carga y retrasa la carga completa cuando la carga pase del 80% hasta el momento en el que prevé que vas a necesitar utilizarlo.

En mis pruebas, el proceso de carga completo ha tardado 1 hora y 29 minutos con un cargador estándar USB-PD que tenía por casa. El 50 por ciento de carga se consigue en unos 34 minutos.

Proceso de carga de la batería

Software

El HONOR MagicPad 4 corre Android 16 y, por encima del sistema operativo, HONOR incorpora su propia capa de personalización MagicOS 10. HONOR cambió el nombre de su capa de personalización de Android de Magic UI a MagicOS con el lanzamiento de la versión 7 en un intento de romper con sus raíces Huawei EMUI.

MagicOS 10 marca una evolución clara en la identidad visual del sistema, apostando por un diseño más limpio en todos los niveles. La interfaz se percibe más moderna desde el primer momento, con iconos redibujados, tipografías más legibles, transparencias mejor integradas y animaciones que aportan una sensación de mayor dinamismo sin resultar recargadas.

Las transiciones entre aplicaciones, escritorios y menús son más suaves, lo que contribuye a una experiencia visual más agradable.

En el apartado de rendimiento, MagicOS 10 demuestra un trabajo profundo de optimización. El sistema gestiona mejor los recursos, especialmente la memoria RAM, permitiendo mantener más aplicaciones activas en segundo plano sin penalizar la fluidez. Las aperturas de apps son más rápidas, los cambios entre tareas se sienten inmediatos y la estabilidad general es superior a la de generaciones anteriores.

Incluso tras varias horas de uso intensivo, la respuesta del sistema se mantiene consistente, sin caídas de rendimiento apreciables. Esto no solo se traduce en una mayor comodidad, sino también en una sensación de fiabilidad que resulta clave en el uso diario, tanto en ocio como en trabajo.

La inteligencia artificial se convierte en uno de los pilares de esta versión. El sistema integra funciones más avanzadas de asistencia, capaces de interpretar mejor el contexto de uso y de adaptar su comportamiento a los hábitos del usuario. Entre las funciones destacadas encontramos:

Sugerencias de aplicaciones con IA: Recomienda aplicaciones según la situación y hábitos de uso.

Recomienda aplicaciones según la situación y hábitos de uso. Recuerdos con IA: Puedes deslizar con tres dedos hacia abajo para extraer automáticamente información de la pantalla (páginas web, vídeos, documentos o imágenes) y guardarlas en Recuerdos con IA. Es posible utilizar Honor Connect para compartir contenido en Recuerdos con IA con teléfonos, tablets y PC cercanos.

Puedes deslizar con tres dedos hacia abajo para extraer automáticamente información de la pantalla (páginas web, vídeos, documentos o imágenes) y guardarlas en Recuerdos con IA. Es posible utilizar Honor Connect para compartir contenido en Recuerdos con IA con teléfonos, tablets y PC cercanos. Portal mágico: Puedes mantener pulsado texto, imágenes y otro contenido para activar Portal mágico y acceder rápidamente a servicios, siendo posible fijar en la parte superior los utilizados con más frecuencia.

Puedes mantener pulsado texto, imágenes y otro contenido para activar Portal mágico y acceder rápidamente a servicios, siendo posible fijar en la parte superior los utilizados con más frecuencia. Barra lateral mágica: Puedes deslizar el dedo hacia dentro desde el borde de la pantalla para activar la Barra lateral mágica, que ofrece recomendaciones de servicios de IA y la apertura rápida de aplicaciones en ventana flotante o en el modo de pantalla dividida.

Puedes deslizar el dedo hacia dentro desde el borde de la pantalla para activar la Barra lateral mágica, que ofrece recomendaciones de servicios de IA y la apertura rápida de aplicaciones en ventana flotante o en el modo de pantalla dividida. Texto mágico: Puedes pulsar el icono de texto mágico para extraer texto de imágenes y, posteriormente, arrastrarlo o tocarlo para obtener servicios relacionados.

Puedes pulsar el icono de texto mágico para extraer texto de imágenes y, posteriormente, arrastrarlo o tocarlo para obtener servicios relacionados. Subtítulos con IA: Convierte voz a texto en tiempo real.

Convierte voz a texto en tiempo real. Detección de falsificaciones con IA: Realiza tareas de identificación, selección y comparación directamente en el dispositivo, lo que garantiza la privacidad del usuario. Durante las videollamadas, es posible iniciar la detección de deepfakes mediante IA, que analiza instantáneamente el rostro de la otra persona en busca de signos de síntesis mediante IA.

Realiza tareas de identificación, selección y comparación directamente en el dispositivo, lo que garantiza la privacidad del usuario. Durante las videollamadas, es posible iniciar la detección de deepfakes mediante IA, que analiza instantáneamente el rostro de la otra persona en busca de signos de síntesis mediante IA. Escritura con IA: Permite pulir, reformular, ampliar, acortar o resumir el texto seleccionado.

Otro de los puntos donde MagicOS 10 da un salto importante es en la conectividad entre dispositivos con la versión mejorada de HONOR Share, que permite la transferencia bidireccional de archivos entre Android e iOS , incluidos iPhones, iPads y Macs, así como PC con Windows (se requiere la instalación de HONOR Workstation).

Esta función permite a los usuarios compartir fotos, vídeos, documentos y mucho más entre su dispositivo HONOR y los productos de Apple. También es compatible con OneTap para compartir con dispositivos Apple, al unir las áreas NFC del teléfono HONOR y el iPhone para realizar la transferencia.

HONOR ha puesto mucho énfasis en la compatibilidad con Mac, acercándose bastante a la experiencia que ofrece Apple con sus propios iPad. A través de la app Honor Workstation, es posible conectar la tablet con un Mac para acceder a archivos en ambos dispositivos, compartir documentos fácilmente o incluso utilizar la MagicPad 4 como una segunda pantalla.

El sistema refuerza la continuidad de tareas, permitiendo una integración más fluida entre móvil, tablet y ordenador. Compartir archivos, copiar y pegar contenido entre dispositivos, duplicar pantallas o continuar una tarea iniciada en otro equipo es ahora más rápido y estable.

HONOR incorpora varias funciones específicas para tablet:

Barra de tareas global: Puedes deslizar lentamente hacia arriba desde la parte inferior para mostrar la barra de tareas global, desde la que puedes activar fácilmente la pantalla dividida o la ventana flotante.

Puedes deslizar lentamente hacia arriba desde la parte inferior para mostrar la barra de tareas global, desde la que puedes activar fácilmente la pantalla dividida o la ventana flotante. Extensión de aplicaciones: Una vez habilitado, las aplicaciones de terceros se pueden mostrar en dos ventanas para realizar varias tareas o en una ventana única de proporción fija.

Una vez habilitado, las aplicaciones de terceros se pueden mostrar en dos ventanas para realizar varias tareas o en una ventana única de proporción fija. Modo PC: Este modo hace que las aplicaciones se abran en un modo de ventana flotante, lo que permite organizarlas y redimensionarlas para hacer varias tareas más cómodamente.

Modo PC

La app de Notas de HONOR ha dado un salto importante en MagicOS 10, convirtiéndose en una de las opciones más completas dentro de Android para tomar apuntes. Ahora integra directamente una grabadora de audio, lo que permite registrar reuniones mientras se transcriben en tiempo real, todo dentro de la misma interfaz en la que estás escribiendo.

Al terminar, puedes recurrir a funciones de inteligencia artificial para mejorar el texto automáticamente o incluso generar mapas mentales a partir del contenido, algo especialmente útil para organizar ideas o resumir sesiones largas.

App Notas

Multimedia

Equipado con ocho altavoces con HONOR Spatial Audio, el HONOR MagicPad4 ofrece una experiencia sonora profundamente inmersiva.

Estos altavoces son compatibles con IMAX Enhanced que ofrecen un sonido potente y detallado, lo que lo convierte no solo en una excelente opción para ver películas sin auriculares, sino también para escuchar música. Además, sorprende la cantidad de graves que es capaz de reproducir, especialmente teniendo en cuenta el diseño ultrafino de la tablet.

Su arquitectura de audio incorpora tecnología de audio espacial impulsada por IA, que amplía el escenario sonoro para una mayor sensación de amplitud. Además, integra un diseño de cruce entre altavoces que permite una ecualización precisa en tres bandas, junto con un motor de sonido externo de alta potencia capaz de reproducir transitorios con gran precisión

No cuenta con conector de auriculares, sino que tendrás que usar Bluetooth o un adaptador de USB-C. Esta es la tendencia entre los smartphones, tablets y algunos portátiles, pero tener una toma de auriculares tradicional haría que la HONOR MagicPad 4 fuera más fácil de usar para los niños.

Los altavoces detectan la orientación de la tablet — horizontal o vertical — y ajustan la reproducción del sonido para mantener la separación de canales. La calidad del altavoz es buena, y el sonido que emite puede ser bastante potente.

HONOR Sound ofrece varios efectos de sonido de los altavoces:

Audio espacial, que reproduce la distancia y la dirección percibidas. El audio espacial crea un sonido tridimensional inmersivo durante la reproducción de audio y vídeo.

Audio estéreo

El teléfono soporta codecs A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive y ASHA a través de Bluetooth 6.

La aplicación Galería es propia de HONOR y se utiliza para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el teléfono. La app incorpora cuatro pestañas:

Fotos (para ver todas las fotografías almacenadas)

Álbumes (para ver el contenido organizado en fotografías, vídeos, capturas, favoritos, etc)

Recuerdos (esta función crea secuencias de fotografías con sonido)

Crear (para crear historias, vídeos y collages a partir de las fotos)

La aplicación también permite editar las imágenes mediante diversas herramientas básicas para recortar, ajustar el color, modificar el contraste, etc.

MagicOS ha incorporado algunas funciones de Inteligencia Artificial generativa. como Goma de Borrar de IA, que permite eliminar personas u objetos indeseados de las imágenes. Goma de borrar de IA ofrece dos modos distintos para la eliminación de objetos: círculo para borrar y pincel para borrar, proporcionando dos opciones versátiles para seleccionar los elementos a eliminar.

Además, permite eliminar transeúntes, quitar reflejos, eliminar arrugas en ropa o eliminar el patrón de muaré.

Hace un trabajo bastante bueno eliminando personas, como podemos apreciar en estos ejemplos.

Borrador Mágico

Estilo de IA realiza cambios en una imagen para adaptarla a cuatro posibles estilos: animación, caricatura, lápiz y acuarela.

Mejora con IA

También resulta bastante útil Expansión de imágenes con IA, que amplía el lienzo de una imagen añadiendo nuevos elementos que no estaban en la imagen original

Pintura con IA

El HONOR MagicPad 4 cuenta con la certificación L1 del sistema DRM Widevine de Google, por lo que podemos reproducir contenido en HD en apps de streaming como Netflix. Dado el gran tamaño de su pantalla, se trata de un smartphone ideal para disfrutar de películas.

Cámaras de fotos

Un tablet no suele ser el dispositivo elegido por los usuarios a la hora de capturar fotografías o vídeos. HONOR lo sabe y, por ello, no ha puesto demasiado empeño en dotar al HONOR MagicPad 4 de cámaras que destaquen.

HONOR ha incorporado una cámara trasera con una lente gran angular de 13 MP con apertura f/2.0, con enfoque automático y flash.

Con la cámara trasera, la calidad de las fotografías es correcta en condiciones de luz abundante. Las imágenes ofrecen un nivel de detalle aceptable y una correcta reproducción de los colores. El rango dinámico también es amplio.

Sin embargo, la ausencia de estabilización óptica y una lente con una apertura no demasiado amplia hacen que la imagen presente una calidad muy mejorable en condiciones de poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara trasera

También cuenta con una cámara frontal con lente gran angular de 9 MP con apertura f/2.2, pero sin enfoque automático. La calidad de imagen es buena si el uso que vas a dar a la cámara para realizar videollamadas.

A la hora de grabar vídeo, tanto la cámara frontal como la trasera son capaces de grabar a resolución 1080p@30fps y 4K@30fps. Ninguna cámara admite grabación a 60fps.

Accesorios

HONOR ha lanzado un accesorio de funda con teclado llamado HONOR MagicPad4 Smart Keyboard, que cuenta con un peso de 435 gramos y se acopla magnéticamente al tablet, no siendo necesario emparejarlo por Bluetooth.

Este accesorio permite dos niveles de inclinación de 60 o 70 grados. El teclado cuenta con cinco filas de teclas y cada tecla ofrece un recorrido de 1,6 mm, por lo que la experiencia es cercana a la de un teclado convencional.

También encontramos el stylus HONOR MagicPencil 3 para quienes quieren aprovechar la pantalla de 12 pulgadas para tomar notas y dibujar con una latencia baja, soporte para presión, además de un botón para alternar entre lápiz y borrador y una zona lateral que permite pasar de página deslizando el dedo.

El lápiz se acopla magnéticamente al lateral del dispositivo cuando no se utiliza y se carga de forma inalámbrica.

Precio

HONOR MagicPad 4 estará disponible en color Storm Blue con dos configuraciones disponibles:

12 GB + 256 GB: 599 € / 649€ (pack con ratón y auriculares 2 en 1, lápiz Magic-Pencil 3, funda con teclado MagicPad4 Smart Keyboard)

(pack con ratón y auriculares 2 en 1, lápiz Magic-Pencil 3, funda con teclado MagicPad4 Smart Keyboard) 16 GB + 512 GB: 799€ (pack con ratón y auriculares 2 en 1, lápiz Magic-Pencil 3, funda con teclado MagicPad4 Smart Keyboard)

Los precios de los accesorios por separado son:

Mi opinión

Tras varias semanas utilizando el HONOR MagicPad 4 para consumir contenido y tareas cotidianas, la sensación general es la de estar ante una tablet muy bien equilibrada, con pocos puntos débiles y varios apartados en los que destaca claramente frente a la competencia.

Uno de los aspectos que más me ha sorprendido es su diseño. No es solo cuestión de cifras — esos 4,8 mm de grosor — sino de cómo se siente en la mano. Es extremadamente cómodo de usar durante largos periodos, ligero y fácil de transportar. En el día a día, marca una diferencia real frente a otras tablets más pesadas o voluminosas.

La pantalla es, sin duda, uno de sus grandes puntos fuertes. La calidad del panel OLED, junto con la alta tasa de refresco, hacen que todo se vea espectacular: desde navegar por la interfaz hasta ver series o trabajar con varias apps abiertas. Es una pantalla pensada tanto para productividad como para entretenimiento.

En cuanto al rendimiento, el Snapdragon 8 Gen 5 cumple con nota. No he experimentado ningún tipo de lag, ni siquiera en escenarios exigentes como multitarea intensiva o juegos pesados. Es una tablet que transmite potencia y fluidez constantes, algo clave si buscas un dispositivo que te dure varios años.

La autonomía también está a buen nivel, especialmente si tenemos en cuenta su grosor. He podido utilizarla durante jornadas completas sin preocuparme por el cargador, y cuando toca cargarla, lo hace relativamente rápido, en una hora y media, para el tamaño de batería que maneja.

MagicOS 10 ha evolucionado bastante y se nota. La experiencia es fluida, visualmente agradable y, sobre todo, muy enfocada a la productividad. Funciones como la multitarea, el modo PC o las herramientas de IA aportan valor real.

En el apartado multimedia, el dispositivo brilla especialmente. El sonido es potente, con buenos graves y una sensación envolvente poco habitual en tablets tan finas. Es un equipo ideal para consumir contenido sin necesidad de accesorios externos, algo que personalmente valoro mucho.

Además, la posibilidad de combinar el tablet con la funda con teclado HONOR MagicPad4 Smart Keyboard y el lápiz HONOR MagicPencil 3 hacen que el tablet cobre sentido como herramienta de productividad y creación de contenidos.

No todo es perfecto. La ausencia de lector de huellas, la falta de conectividad móvil o unas cámaras simplemente correctas dejan claro que HONOR ha priorizado otros aspectos.

En definitiva, el HONOR MagicPad 4 me parece una de las tablets Android más completas del momento. Destaca por su diseño, pantalla y rendimiento, y ofrece una experiencia muy sólida tanto para ocio como para productividad. Si encaja con tus necesidades, es una apuesta segura dentro de su rango de precio.

Lo mejor:

Diseño ultradelgado y ligero, muy cómodo para uso prolongado y transporte.

Diseño ultradelgado y ligero, muy cómodo para uso prolongado y transporte. Pantalla OLED de gran calidad con colores vibrantes y negros profundos. Alta tasa de refresco de hasta 165 Hz que mejora la fluidez en todo momento.

Pantalla OLED de gran calidad con colores vibrantes y negros profundos. Alta tasa de refresco de hasta 165 Hz que mejora la fluidez en todo momento. Rendimiento excelente gracias al Snapdragon 8 Gen 5, ideal para multitarea y juegos.

Rendimiento excelente gracias al Snapdragon 8 Gen 5, ideal para multitarea y juegos. Buena autonomía que permite jornadas completas de uso sin problemas. Carga rápida eficiente para una batería de gran capacidad.

Buena autonomía que permite jornadas completas de uso sin problemas. Carga rápida eficiente para una batería de gran capacidad. Experiencia multimedia sobresaliente con ocho altavoces y sonido envolvente.

Experiencia multimedia sobresaliente con ocho altavoces y sonido envolvente. MagicOS 10 optimizado, fluido y con funciones útiles de productividad e IA.

Lo peor:

No incluye lector de huellas dactilares.

No incluye lector de huellas dactilares. No dispone de conectividad móvil (ni SIM ni eSIM).

No dispone de conectividad móvil (ni SIM ni eSIM). Cámaras correctas pero lejos del nivel de otros dispositivos.

Preguntas frecuentes

¿Qué características tiene el HONOR MagicPad 4?

El HONOR MagicPad 4 cuenta con una pantalla OLED de gran tamaño, procesador Snapdragon 8 Gen 5, hasta 16 GB de RAM, almacenamiento de hasta 512 GB, batería de 10.100 mAh con carga rápida y compatibilidad con accesorios como teclado y lápiz.

¿Qué tal es la pantalla del HONOR MagicPad 4?

La pantalla es uno de sus puntos fuertes, con tecnología OLED, alta resolución, cobertura de color amplia y una tasa de refresco de hasta 165 Hz que ofrece una experiencia fluida y muy agradable tanto para trabajar como para consumir contenido.

¿El HONOR MagicPad 4 es bueno para trabajar y estudiar?

Sí, gracias a su formato de pantalla, potencia, modo PC y compatibilidad con teclado y stylus, es una excelente opción para productividad, toma de notas y multitarea.

¿Qué procesador lleva el HONOR MagicPad 4 y qué rendimiento ofrece?

Integra el Snapdragon 8 Gen 5, un chip de gama alta que ofrece un rendimiento sobresaliente tanto en tareas cotidianas como en aplicaciones exigentes y juegos.

¿Cuánta batería tiene el HONOR MagicPad 4 y cuánto dura?

Dispone de una batería de 10.100 mAh que permite un uso intensivo durante todo el día, con cifras de autonomía bastante competitivas dentro de su categoría.

¿Cuánto tarda en cargar el HONOR MagicPad 4?

La carga completa tarda aproximadamente 1 hora y 30 minutos, alcanzando el 50% en unos 30-35 minutos con un cargador compatible.

¿El HONOR MagicPad 4 es compatible con teclado y lápiz?

Sí, es compatible con el HONOR MagicPad Smart Keyboard y el HONOR MagicPencil 3, que permiten mejorar la productividad y la creatividad.

¿Qué sistema operativo utiliza el HONOR MagicPad 4?

Funciona con Android 16 junto con la capa de personalización MagicOS 10, que incorpora funciones de inteligencia artificial y herramientas avanzadas de multitarea.

¿El HONOR MagicPad 4 tiene buena calidad de sonido?

Sí, cuenta con ocho altavoces con sonido espacial que ofrecen una experiencia multimedia muy inmersiva, ideal para ver películas o escuchar música.

¿Se puede usar el HONOR MagicPad 4 como sustituto de un portátil?

En muchos casos sí, especialmente si se utiliza con teclado y modo PC, aunque puede quedarse corto en tareas muy específicas o profesionales.

¿Tiene el HONOR MagicPad 4 lector de huellas o reconocimiento facial?

No dispone de lector de huellas, pero incluye reconocimiento facial 2D para desbloqueo rápido, aunque menos seguro que otros sistemas biométricos avanzados.

¿Merece la pena comprar el HONOR MagicPad 4 en 2026?

Sí, es una de las tablets Android más completas de su gama, destacando por diseño, pantalla, rendimiento y experiencia multimedia, con una buena relación calidad-precio.

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