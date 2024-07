¿No tienes tiempo de leger el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del HUAWEI Pura 70 Ultra.

A pesar de las dificultades a las que se enfrenta fuera de China con motivo del veto estadounidense, HUAWEI sigue comprometida con la innovación en los smartphones y, con cada nuevo lanzamiento, demuestra que sigue teniendo mucho que decir.

El último buque insignia de la marca china es el HUAWEI Pura 70 Ultra, que cuenta con una pantalla OLED LTPO de 6,8″ hasta 120 Hz, procesador Kirin 9010, 16 GB de RAM, 512GB de almacenamiento, cámaras traseras gran angular (50MP, f/1.6-4.0) + teleobjetivo 3.5x (50MP, f/2.1) + ultra gran angular (40MP, f/2.2), cámara frontal (13MP, f/2.4) y batería de 5.200 mAh con carga rápida por cable (100W) e inalámbrica (80W).

El HUAWEI Pura 70 Ultra está disponible en España a un precio de 1.499€ (ver ofertas en 🛒 Amazon) con 16 GB + 512 GB, que es la única versión que se comercializa en nuestro país. Tras haberlo utilizado durante varias semanas , os presento mi análisis en profundidad.

👉🏻 Índice del análisis

Diseño y construcción

HUAWEI Pura 70 Ultra cuenta con un frontal donde destaca su gran pantalla de 6,8″. Está rodeada por marcos simétricos en los cuatro costados, incluso en el borde inferior, donde otros smartphones presentan una «barbilla» más marcada.

Además de simétricos, los marcos son estrechos, en línea con otros buques insignia, y, aunque la pantalla está ligeramente curvada a los cuatro lados, esta curvatura es muy sutil, tipo 2.5D, por lo que no afecta a la visualización.

La estrechez de los marcos se traduce en un elevado aprovechamiento del frontal, en torno a un 89% según los datos de GSMArena.

HUAWEI ha optado por una cámara frontal perforada en el centro de la zona superior, con un tamaño ligeramente más grande que el que encontramos en otros teléfonos. Algunos smartphones sitúan la cámara perforada en la esquina superior izquierda y, en mi opinión, es ahí donde pasa más desapercibida, tanto en el uso diario como al ver vídeos o jugar en horizontal.

La parte trasera está hecha de polímero de silicona, e imita el aspecto de la piel. Cuenta con un patrón en forma de diamante, con una textura en relieve que facilita el agarre — no es nada resbaladizo — y un acabado que evita por completo las huellas dactilares.

Lo más destacable de la parte trasera es el módulo de aspecto futurista, con forma de triángulo con una pieza de metal, donde se encuentran las tres cámaras traseras y algunos otros elementos.

La cámara principal tiene un diámetro enorme, aunque es algo puramente estético, ya que realmente el objetivo de la cámara no es más grande que en otros smartphones.

El aspecto más curioso de esta cámara es que HUAWEI ha incluido un mecanismo motorizado que extrae el objetivo cuando abrimos la app Cámara y lo retrae cuando salimos de ella.

Según la compañía, el mecanismo ha sido probado para una resistencia de, al menos, 300.000 operaciones de expansión y contracción. Esto significa que, por mucho que utilices la cámara, no vas a tener ningún problema de durabilidad.

Cámara retráctil del HUAWEI Pura 70 Ultra

El chasis del teléfono está hecho de aluminio, que debería resistir bien los golpes accidentales. Con un grosor de 8.4 mm (14,4 mm con el módulo de cámara) y un peso de 226 gramos, HUAWEI Pura 70 Ultra no es teléfono especialmente delgado ni ligero, pero tampoco es de los más gruesos.

En la mano, se siente cómodo gracias, aunque la ausencia de una curvatura pronunciada en el frontal y en la parte trasera hace que no se sienta tan delgado como otros rivales.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Samsung Galaxy S24 Ultra

162 × 79 × 8,6 232 6,8″ 89% Samsung Galaxy S23 Ultra 163 × 78 × 8,9 234 6,8″ 90% HONOR Magic6 Pro

163 × 76 × 8,9 225 6,8″ 92% HONOR Magic6 Lite

164 × 76 × 8,0 185 6,8″ 91% OnePlus 12R

163 × 75 × 8,8 207 6,8″ 91% HONOR 200 Pro 163 × 75 × 8,2 199 6,8″ 91% realme GT 6

163 × 75 × 8,6 199 6,8″ 92% ➡️ HUAWEI Pura 70 Ultra

163 × 75 × 8,4 226 6,8″ 89% HUAWEI Pura 70 Pro

163 × 75 × 8,4 220 6,8″ 89% OnePlus 12

164 × 76 × 9,2 220 6,8″ 91% HONOR 90

162 × 74 × 7,8 183 6,7″ 91% POCO X6 5G

161 × 74 × 8,0 181 6,7″ 90% HUAWEI P60 Pro

161 × 75 × 8,3 200 6,7″ 90% Pixel 8 Pro 163 × 77 × 8,8 213 6,7″ 87% iPhone 15 Pro Max 160 × 77 × 8,2 221 6,7″ 90% iPhone 15 Plus

161 × 78 × 7,8 201 6,7″ 88% HONOR 200 Lite

161 × 75 × 6,8 166 6,7″ 90% Xiaomi 13T / 13T Pro

163 × 76 × 8,5 200 6,7″ 88% HUAWEI Pura 70

158 × 74 × 8,0 207 6,6″ 90% Sony Xperia 1 V

165 × 71 × 8,3 187 6,5″ 84% Pixel 8

151 × 71 × 8,9 187 6,2″ 86% iPhone 15 Pro 147 × 71 × 8,2 187 6,1″ 88% iPhone 15

148 × 72 × 7,8 172 6,1″ 86% Sony Xperia 10 V

155 × 68 × 8,3 159 6,1″ 83%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

A continuación, vamos a repasar los cuatro lados del smartphone para revisar los elementos que incorpora.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y, al lado, un botón alargado de volumen. Ambos botones se distinguen bien al tacto, por lo que no tenemos ningún problema en pulsar uno u otro sin mirarlo.

El lateral izquierdo está libre de cualquier elemento.

La parte superior del teléfono cuenta con el micrófono de cancelación de ruido y un emisor de infrarrojos.

La parte inferior del teléfono posee el conector USB Tipo-C, un altavoz, un micrófono, un altavoz y la bandeja para la tarjeta SIM.

El teléfono está disponible en dos variantes de color: Verde, Marrón y Negro. El modelo que he probado es el de color verde, que presenta un tono verde claro que tiende un poco hacia gris.

El cristal de la pantalla está protegido por una versión especial de Kunlun Glass llamada Crystal Armor, que es un 300% más resistente a arañazos y un 100% más resistente a caídas que el cristal Kunlun normal. Aunque otros smartphones utilizan Gorilla Glass, imagino que HUAWEI no puede hacer negocios con Corning por ser un fabricante estadounidense.

HUAWEI Pura 70 Ultra cuenta con certificación IP68, por lo que no debes preocuparte si se da algún chapuzón. Como cualquier smartphone, no está indicado para ser sumergido en agua, por lo que no deberías utilizado para fotografía subacuática, salvo con una funda especial.

Pantalla

HUAWEI Pura 70 Ultra posee una pantalla OLED LTPO de 6,8″ con ratio 20.3:9 y resolución algo superior a Full HD+ (2.844 × 1.260 píxeles), lo que implica una densidad de píxeles de 460 ppp.

Otros smartphones de gama alta cuentan con pantallas con resoluciones WQHD+ más elevadas y, por tanto, densidades de píxeles superiores. Ahora bien, la nitidez que ofrece la pantalla del HUAWEI Pura 70 Ultra es más que suficiente, por lo que en mi opinión no echarás de menos una resolución superior.

Por defecto está activa la opción Resolución inteligente, que ajusta automáticamente la resolución de la pantalla para ahorrar batería entre alta (2.844 × 1.260 píxeles) y baja (1.896 × 840 píxeles).

HUAWEI ha incorporado un panel con una tasa de refresco adaptable desde 1 hasta 120 Hz. Esta mayor tasa se traduce en una mayor suavidad al desplazarnos por la interfaz y hacer scroll vertical el navegador web, la galería de fotos o en feeds de redes sociales como X , Facebook o Instagram.

Es posible elegir entre una frecuencia estándar (60 Hz), alta (120 Hz) o dinámica. La frecuencia alta utiliza siempre la tasa de 120 Hz en la interfaz y en apps compatibles, pero cambia a 60 Hz en apps que no lo soportan o al reproducir vídeo. La frecuencia estándar mantiene una tasa de refresco de 60 Hz en la interfaz y las apps.

La frecuencia dinámica utiliza una tasa de 120 Hz en la interfaz o cuando una app o juego así lo requiere, y baja hasta 60 Hz al mostrar una imagen estática. Según HUAWEI la pantalla es capaz de reducir la frecuencia hasta 1Hz, pero, por desgracia, la opción del teléfono que muestra la tasa de refresco en pantalla sólo cambia entre 60, 90 y 120 Hz. Tendremos que confiar en HUAWEI y creernos que la tasa se adapta a otros valores en función del contenido.

Además de contar con una alta tasa de refresco, la pantalla del HUAWEI Pura 70 Ultra ofrece una gran amplitud de color, siendo capaz de cubrir el 100% del gamut DCI-P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama alta cubren de sobra el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. El panel del HUAWEI Pura 70 Ultra es compatible con HDR, por lo que, en teoría, podemos disfrutar de contenidos compatibles. Sin embargo, en la práctica, puede ser un poco más complicado, ya que formalmente solo es compatible con HDR Vivid, el estándar chino de HDR.

Para analizar la calidad de la pantalla, he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

HUAWEI Pura 70 Ultra ofrece dos modos de reproducción de color: normal y vívido. Como su propio nombre indica, el modo Vívido ofrece colores más vivos pero, a la vez, menos fieles a la realidad. El modo Normal es el que pretende mostrar colores más cercanos a la realidad, adaptándose al gamut sRGB o DCI P3 según el contenido.

El modo Vívido aprovecha todo el gamut de color del panel OLED, por lo que ofrece una amplitud de colores impresionante, cubriendo aproximadamente el 100% del espacio de color DCI P3. Ahora bien, si activamos este modo, notaremos que los colores se ven sobre-saturados ya que la inmensa mayoría de apps de Android están creadas pensando en que la pantalla ha sido calibrada para el gamut sRGB.

Esa es la razón por lo que HUAWEI denomina Vívido a este modo. A pesar de que los colores sean irreales, mucha gente prefiere ver colores más vibrantes, aunque no sean fieles realidad, que colores reales más apagados. Este modo tiene además otra ventaja importante y es que resulta muy útil cuando utilizamos el teléfono a plena luz del día dado que, bajo el sol, los colores pierden fuerza.

El inconveniente de ver colores sobresaturados es que puedes comprar un artículo en la web (ropa, mueble, accesorio, etc.) pensando que es de un color y llevarte una sorpresa cuando te llegue a casa. O retocar fotografías en el móvil para luego descubrir cuando se las envías a otra persona que los colores no son tan vivos como tú pensabas.

Con el modo Vívido activo, la fidelidad de color resulta mejorable, ya que el error medio ΔE med se sitúa en 2.9 (por debajo de 4 se considera excelente y, por encima de 9 , inaceptable) y el error máximo ΔE max en 8.6, frente al gamut de color DCI P3. El problema es que, como he comentado, la mayoría de apps de Android apuntan al espacio de color sRGB.

En este modo de color, la pantalla cubre 89% del espacio DCI P3, menos de lo esperado, y la temperatura de color resulta ser 7.486ºK, lo que implica un tono azulado que es apreciable en aplicaciones con fondo blanco, como el navegador. Existe cierta tendencia a los fabricantes a hacer que sus pantallas azuleen ya que, instintivamente, los colores cálidos se asocian a cosas antiguas (como un papel viejo) y los colores fríos a cosas modernas.

Por suerte, HUAWEI ha añadido un ajuste de color blanco llamado Temperatura de color que permite alterar el nivel de rojo, verde y azul de la pantalla. De esta forma podemos reducir el nivel de azul y acercarnos bastante al valor ideal de 6.500ºK.

Resultados de las pruebas de pantalla en el modo de color Vívido

En el modo Normal, la fidelidad es excelente, ya que se adapta automáticamente al espacio de color sRGB o DCI P3 para mostrar colores realistas. En este modo, el error medio ΔE med al mostrar contenidos sRGB resulta ser muy bajo, 1.7 y el error máximo ΔE max es 4.7, que también es bastante contenido.

La temperatura de color de la pantalla en el modo Normal es 6.520ºK, un valor muy cerca del nivel de referencia de 6.500ºK, por lo que no se aprecia ningún tinte de color.

Resultados de las pruebas de pantalla en el modo de color Normal

Según mis propias mediciones, el brillo máximo del panel del HUAWEI Pura 70 Ultra se encuentra alrededor de 571 nits con el brillo al máximo en modo manual, pero aumenta a 1.000 nits si establecemos el modo automático y nos encontramos bajo un entorno muy iluminado.

Se trata de un valor de brillo muy alto, que rivaliza con los mejores smartphones de gama alta. HUAWEI indica en su web un brillo pico de 2.500 nits, pero no especifica en qué condiciones se ha medido, por lo que es un valor que dice poco.

En esta gráfica comparativa, se refleja el valor de brillo máximo con la pantalla iluminada al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que los negros son realmente negros y el contraste es, teóricamente, infinito. Una ventaja de un color negro tan profundo es que, al ver una película, las franjas negras alrededor de la imagen se ven completamente negras. Además, los píxeles de color negro no consumen batería, por lo que el modo oscuro de Android tiene mucho sentido en pantallas OLED.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del HUAWEI Pura 70 Ultra, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

HUAWEI ha incorporado la funcionalidad de encender la pantalla con un doble toque para ver si tenemos notificaciones pendientes, así como la funcionalidad Mostrar Siempre en Pantalla. Esta funcionalidad muestra en la pantalla de bloqueo la hora / fecha, nivel de batería e iconos de notificaciones de apps.

Pantalla Always On Display (o, como le llama HUAWEI. Mostrar Siempre en Pantalla)

HUAWEI ha incorporado un modo lectura que filtra la luz azul para reducir el cansancio visual. Puede ser activado manualmente o, si preferimos, podemos programar la hora de inicio y final.

Por último, HUAWEI Pura 70 Ultra incluye la función Reducción de parpadeo, que supone la atenuación PWM de alta frecuencia a 1.440 Hz, que evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color. Aun siendo imperceptible a la vista, este parpadeo produce dolor de cabeza a ciertas personas.

Otros smartphones recurren a DC Dimming que, al actuar sobre la alimentación del circuito de la pantalla, reduce el parpadeo a costa de deteriorar la calidad de la imagen.

Rendimiento

HUAWEI Pura 70 Ultra posee un procesador Kirin 9010, que está fabricado en un proceso de 7 nm y fue presentado junto con la serie Pura 70 sin bombo ni platillo. De hecho en la web del teléfono, solo se menciona el procesador en la hoja de especificaciones.

ℹ️ Info: Así es el chip Kirin 9010



Con una frecuencia de reloj de 2,30 GHz, el núcleo principal del Kirin 9010 es más rápido que el del Kirin 9000s de la serie P60, que funciona a 2,26 GHz. Por otro lado, el siguiente grupo de tres núcleos de la CPU también recibe un ligero aumento de reloj hasta los 2,18 GHz (frente a los 2,15 GHz).

Sus cuatro núcleos de eficiencia también funcionan a 1,55 GHz en el Kirin 9010 (frente a 1,54 GHz en el Kirin 9000s). Los núcleos principales y medianos admiten hyperthreading, y por eso se muestran como 12 núcleos en algunas aplicaciones. El chip cuenta con una GPU HiSilicon Maleoon 910 MP4.



La arquitectura de los núcleos de la CPU del Kirin 9010 es desconocida. Es poco probable que aparezca más información sobre el chip, ya que el Kirin 9000s causó bastante revuelo debido a las estrategias que siguió HUAWEI para evadir sanciones.

Merece la pena notar que, como veremos más adelante, se trata de un chip con conectividad 5G solo en China, así que estamos limitados a conexiones a redes 4G en el resto del Mundo.

HUAWEI Pura 70 Ultra cuenta con 16 GB de RAM LPDDR5x, que son más que suficientes para poder tener varias aplicaciones abiertas a la vez. La memoria LPDDR5x es 1,3 veces más rápida que la memoria LPDDR5. Además, la memoria LPDDR5x un consumo de energía un 20% menor que la DRAM LPDDR5.

HUAWEI Pura 70 Ultra llega con 512 GB de almacenamiento, por lo que no tenemos ninguna queja en este aspecto. Se trata de almacenamiento de tipo UFS 4.0, que es el más rápido del momento.

UFS 4.0 aumenta las velocidades de lectura hasta los 4.200 MB/s, es decir, básicamente el doble que el estándar UFS 3.1 actualmente disponible. Las velocidades de escritura también aumentan hasta los 2.800 MB/s, frente a los 1.200 MB/s.

Las cifras de rendimiento de lectura y escritura se refieren a transferencias secuenciales, por lo que las lecturas y escrituras aleatorias serán probablemente más lentas. UFS 4.0 es un 46% más eficiente en términos de consumo de energía que UFS 3.1, ya que es capaz de ofrecer una velocidad de lectura secuencial de hasta 6,0 MB/s por miliamperio (mA).

Lamentablemente, este almacenamiento no se puede ampliar mediante una tarjeta de memoria externa.

El puerto USB-C es de tipo USB 3.1 Gen1, que puede alcanzar 20 Gb/s. Es compatible con OTG, por lo que puedes conectar una llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. También soporta salida de vídeo para proyectar la pantalla en un monitor o televisor.

He sometido al HUAWEI Pura 70 Ultra a algunas pruebas de rendimiento para ver qué tal se comporta frente a otros teléfonos de gama alta y, a continuación, se incluyen los resultados de cada test.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 897.581 puntos, una puntuación en la franja baja entre los smartphones de gama alta.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 1.334 / 4.340 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados elevados, pero lejos de los más altos.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 9.965 puntos, un valor no muy alto.

En el test de velocidad de almacenamiento Disk Speed, el teléfono ha obtenido velocidades de lectura de 1.056 MB/s y de escritura de 511 MB/s. Son valores muy altos, que reflejan la tecnología UFS 4.0.

En la prueba CPU Throttling, que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable, ya que el rendimiento ha caído un 44% en dicho período.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos 3D para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue resultados en la zona media de la tabla.

En la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, ha obtenido un resultado modesto.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, pero no está disponible para este smartphone ya que no soporta todas las funcionalidades requeridas para ejecutar este test.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, normalmente pruebo algunos juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile — junto con el software GameBench. Sin embargo, este software ya no es compatible con Android 12, por lo que no he podido medir el rendimiento en estos juegos en partidas reales.

No obstante, no he tenido problemas para jugar a Call of Duty Mobile y Real Racing 3, que se mueven con soltura. Ahora bien, por alguna razón, Asphalt 9 no funciona y, a los pocos segundos de iniciarse, se cierra inesperadamente, tanto si se instala desde la App Gallery como desde una tienda de terceros como Aurora.

Además del rendimiento gráfico puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador. La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test.

El teléfono ha obtenido un resultado mejorable de 44%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso.

En general, el HUAWEI Pura 70 ha conseguido unos resultados correctos en los benchmarks, pero para nada destaca en rendimiento frente a los últimos smartphones de gama alta con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 o, incluso, con un chip Mediatek Dimensity 8200.

En el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas — a esto ayuda, sin duda, que viene con nada menos que 16 GB de RAM. Las apps de uso habitual (WhatsApp, X, Instagram, Facebook, Chrome, TikTok, Netflix, etc.) se mueven con fluidez, sin parones ni otros problemas.

Con objeto de mejorar el rendimiento, HUAWEI incorpora una aplicación llamada Optimizador que analiza el estado del teléfono y ofrece diversas formas de mejorar el funcionamiento del teléfono.

Entre otras, esta aplicación puede proponer cerrar ciertas acciones para reducir el consumo de energía, borrar ficheros grandes o aplicaciones poco usadas para liberar espacio, o desactivar Bluetooth si no hay ningún dispositivo para enlazar.

Esta misma aplicación también permite bloquear llamadas y mensajes de ciertos orígenes, restringir el uso de datos móviles / WiFi por parte de las apps, reducir el consumo de datos limitando las conexiones en segundo plano, controlar las aplicaciones que pueden mostrar notificaciones flotantes, buscar virus, y gestionar el consumo de batería.

App Optimizador de EMUI

Conectividad

HUAWEI Pura 70 Ultra soporta NFC, Bluetooth 5.2, Infrarrojos y WiFi 6. No soporta WiFi 6E, el nuevo protocolo para redes WiFi que hace uso de la banda de 6 GHz para un mejor rendimiento, en aquellas regiones donde está permitido. Tampoco soporta WiFi 7, que algunos smartphones como el Xiaomi 13 Pro ya soportan.

A día de hoy, apenas hay routers compatibles con WiFi 6E o WiFi 7 y, los que hay, son bastante caros, pero es de esperar que con el tiempo vayan bajando de precio.

👉🏻 Te interesa: ¿Deberías actualizar tu red a WiFi 6E? Aquí te lo contamos

Uno de los talones de Aquiles del HUAWEI Pura 70 Ultra es que no es compatible con redes 5G en el mundo occidental, sino que su conectividad 5G está limitada a China. Esta limitación tiene su origen en el veto estadounidense y es una ausencia extraña para un smartphone de gama alta de hoy en día, sobre todo ahora que los operadores cuentan con 5G en las principales ciudades de España.

A día de hoy, siendo realistas, no tener conectividad 5G tampoco es algo grave, ya que es raro que necesites un ancho de banda superior a lo que puedes conseguir con 4G o que requieras una latencia tan reducida como la que prometen (pero no siempre cumplen) las redes 5G. Sin embargo, no podemos negar que suena raro comprar un smartphone de gama alta sin una característica que incorporan muchos smartphones de gama media o incluso baja.

El compartimento para SIM ofrece espacio para incorporar dos tarjetas SIM, por lo que puedes llevar dos números a la vez. HUAWEI no ha incorporado la posibilidad de utilizar una eSIM.

Lo que sí que encontramos es la posibilidad de hacer llamadas usando WiFi, siendo posible configurar la preferencia: redes móviles o Wi-Fi. Lógicamente es necesario que el operador ofrezca esta funcionalidad, que viene muy bien si estás en una zona con mala cobertura celular, pero con una buena red WiFi.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como por conexión celular ha sido buena para 4G.



HUAWEI Pura 70 Ultra ha alcanzado los 600 Mbps de bajada y de subida en Wi-Fi 6 con una conexión de fibra óptica de 600 Mbps. En la prueba de conectividad celular, se alcanzaron los 26 Mbps de bajada y 1 Mbps de subida con una conexión de Orange en mi casa, donde, sobre todo en bajada, se superan los 300 Mbps fácilmente.

HUAWEI ofrece un ajuste inteligente llamada Ahorro de datos inteligente, que permite disminuir el consumo de datos, ya que evita que las apps usen datos en segundo plano y limita los datos de las apps que se están utilizando. Ahora bien, cuando esta opción está activa, se pueden producir retrasos en la recepción de mensajes y correos. En todo caso, se pueden definir excepciones para apps que no deben ser restringidas.

HUAWEI ha incluido compatibilidad con un buen número de sistemas de posicionamiento: GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS y NavIC. Además, soporta GPS de doble frecuencia (L1 + L5), lo que significa que consigue más precisión a la hora de ubicar el teléfono.

En mis pruebas, HUAWEI Pura 70 Ultra se conecta rápidamente a los satélites en exteriores y, aunque en interiores tarda un poco más, la precisión es igualmente buena.

Por último, HUAWEI ha incorporado un emisor de infrarrojos en caso de que quieras utilizar el teléfono para controlar alguno de tus electrodomésticos.

Biometría

HUAWEI ha incorporado un lector óptico de huella debajo de la pantalla que permite desbloquear el teléfono de forma cómoda al apoyar el dedo sobre una zona de la pantalla. Para desbloquear el teléfono, basta con colocar el dedo sobre la zona de la pantalla donde está ubicado el lector incluso con la pantalla apagada.

HUAWEI ha colocado el área de lectura de la huella demasiado abajo para mi gusto, teniendo en cuenta que es un smartphone bastante grande y que cuesta alcanzar el borde inferior con el pulgar mientras sujetas el teléfono.

En las pruebas que he llevado a cabo, el desbloqueo es fiable, aunque no es de los más rápidos. También es importante que el dedo esté seco, ya que, con el dedo mojado, tarda más o, directamente, no funciona. En este aspecto, los sensores ultrasónicos de huella que montan otros fabricantes tienen cierta ventaja.

Lector de huella bajo la pantalla del HUAWEI Pura 70 Ultra

HUAWEI ha incorporado también un sistema de reconocimiento facial, que permite desbloquear el teléfono utilizando simplemente nuestra cara. La identificación de la cara tiene lugar de forma muy rápida.

El reconocimiento facial es simplemente 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento facial 3D que incorporan otros dispositivos y podría ser engañado mediante una fotografía o un vídeo. Además, no funciona si estás en la oscuridad. Por esta razón, el reconocimiento facial no está disponible para ciertas actuaciones sensibles como operaciones bancarias o confirmar pagos móviles.

Para activar el reconocimiento facial, basta con levantar el teléfono de la mesa ya que el acelerómetro detecta el movimiento, enciende automáticamente la pantalla y desbloquea el teléfono si detecta tu cara. En caso de que ya tengas el teléfono en la mano con la pantalla Always On Display activa, es posible activar el reconocimiento facial al pulsar sobre el botón de encendido o hacer un doble toque en pantalla.

Registro facial del HUAWEI Pura 70 Ultra

Lo único que no me gusta del desbloqueo facial del teléfono es que, al arrastrar la pantalla hacia arriba para desbloquear, en ocasiones no se desbloquea sino que se muestran cinco atajos (grabadora, linterna, calculadora, temporizador, escáner de cámara) si comienzas a arrastrar desde muy abajo.

Batería

La batería del HUAWEI Pura 70 Ultra posee una capacidad de 5.200 mAh, que es bastante generosa para su tamaño de pantalla.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comento esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se ven a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes, ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba tres veces: con la tasa de refresco fija a 60 Hz y con la tasa de refresco a 120 Hz.

En la prueba con la pantalla configurada a una frecuencia de actualización de 60 Hz he obtenido un resultado de 17 horas y 43 minutos, que es un valor muy bueno.

Si ajustamos la tasa de refresco a una frecuencia de 120 Hz, la autonomía se reduce a 14 horas y 57 minutos, lo que supone una caída bastante de alrededor del 15%. No obstante, sigue siendo un valor bastante alto.

En el día a día, la autonomía del HUAWEI Pura 70 Ultra es muy buena, a la altura de los mejores smartphones de gama alta que he probado.

HUAWEI ha incorporado una herramienta para gestionar el ahorro de energía dentro de la aplicación Optimizador que hemos comentado antes. El modo de ahorro de energía deshabilita la sincronización automática, deshabilita la respuesta táctil, deshabilita sonidos del sistema, reduce los efectos visuales, acorta el tiempo de espera de la pantalla, restringe la actividad de apps en segundo plano, reduce el rendimiento del sistema y deshabilita la Pantalla Siempre activa.

En los ajustes de pantalla, también hay una funcionalidad llamada Resolución Inteligente, que permite reducir automáticamente o manualmente la resolución de la pantalla para ahorrar batería, aunque, tratándose de una pantalla de 6.7″, no parece recomendable dejar la resolución siempre en Baja (840 × 1.896 píxeles)

A la hora de cargar el smartphone, HUAWEI Pura 70 Ultra cuenta con la tecnología de carga por cable SuperCharge 100W (20V/5A), que es tremendamente rápida. También soporta otras velocidades inferiores como 88W (20V/4,4A), 40W (10V/4A), 22,5W (10V/2,25A / 4,5V/5A / 5V/4,5A) y 18W (9V/2A).

En mis pruebas, el proceso de carga de 0 a 100% ha tardado 36 minutos con el cargador incluido. Sí, has leído bien, HUAWEI es de los fabricantes que sigue incluyendo un cargador en la caja y, de hecho, este es bastante particular, ya que cuenta con un puerto híbrido USB-C/USB-A, aunque solo uno de los dos puede estar activo. El cable incluido también es un tanto especial, ya que soporta 6A.

Proceso de carga del HUAWEI Pura 70 Ultra



HUAWEI Pura 70 Ultra es compatible con carga inalámbrica a 80W, que es significativamente más rápida que la carga que ofrecen otros smartphones, aunque tendrás que hacerte con un cargador de HUAWEI que soporte esta velocidad.

En concreto, es necesario comprar el Soporte de carga HUAWEI SuperCharge sin cable (máx. 80 W) o el Cargador para Automóvil HUAWEI SuperCharge Sin Cable (máx. 80 W) y utilizarlo con el Adaptador de Corriente HUAWEI compatible de 100 W. Yo no los tengo y, por tanto, no he podido probar esta gran velocidad.

HUAWEI soporta Carga Inteligente que, para preservar el buen estado de la batería, aprende sobre tu rutina de carga y retrasa la carga completa una vez que se alcanza el 80 por ciento hasta el momento en el que predice que querrás usarlo. Es posible personalizar este límite entre el 70 y el 90 por ciento.

Por cierto, algo que no es habitual en Android es que informa sobre la capacidad máxima de la batería. En mi caso, dado que el teléfono es nuevo, marca el 100%.

Otra funcionalidad que está presente en HUAWEI Pura 70 Ultra es la carga inalámbrica inversa a 20 W, que permite cargar de forma inalámbrica otros dispositivos que cuenten con soporte de carga inalámbrica.

Software: EMUI 14

HUAWEI Pura 70 Ultra corre EMUI 14 basado en Android 12 pero, debido al veto estadounidense, carece de los servicios de Google y llega sin la tienda de apps Play Store.

En su lugar, HUAWEI ha incluido su propia versión de los Google Mobile Services (GMS) llamada HMS (HUAWEI Mobile Services) y su propia tienda de aplicaciones App Gallery, desde la que puedes descargar muchas apps.

HUAWEI Pura 70 Ultra viene con la tienda App Gallery preinstalada

El número de apps que están adaptadas para utilizar los HMS es todavía escaso en comparación con los más de 2 millones de apps de Play Store, lo que puede suponer un problema para ciertos usuarios que tengan necesidad de usar una app en concreto que requiera los servicios de Google — ojo que no todas las apps requieren servicios de Google para funcionar.

De igual forma, la App Gallery tiene muchas apps chinas, pero no tantas apps internacionales y menos aún apps locales de, por ejemplo, ayuntamientos, universidades, cines, supermercados, gimnasios, asociaciones, museos o colegios de España.

¿Qué apps encontramos en App Gallery? La mayoría de las apps presentes son poco conocidas fuera de China, aunque existen algunas excepciones notables como Tinder, SHEIN, TikTok, Revolut, BBVA, Curve, mi DGT, AtresPlayer, Mi Carrefour. Santander, Idealista, Zara, Lidl, Renfe, Mi Movistar, DAZN, Orange TV, Webex, Correos Cabify, etc. Todas estas sí que están en la tienda de HUAWEI.

Ahora bien, ninguna de las siguientes populares apps puede ser descargadas desde la App Gallery en el momento de escribir este artículo: WhatsApp, Facebook, Instagram, Uber, Spotify, Alexa o Netflix. Tampoco encontramos ninguna app de Google como YouTube, Google Maps, Gmail o Chrome, ni apenas apps de líneas aéreas, bancos, dispositivos de salud, streaming de vídeo/música, mensajería, etc.

Lo que hace la App Gallery es, en algunos casos, abrir una quick app, que viene a ser la versión web de la app, o bien redirigir la descarga a una tienda externa de apps como APKPure o APKMonk. Ahora bien, tendrás que instalar la propia app de la tienda para asegurar que la app se actualice automáticamente cuando el desarrollador lance una nueva versión.

Descargar la app desde APKPure, APKMonk o cualquier otra tienda de apps no es complicado, pero no siempre es suficiente. Algunas apps requieren los servicios de Google (GMS) para funcionar correctamente. Por ejemplo, la app TomTom que utilizo habitualmente como navegador da un error nada más abrirse.

Otro problema añadido son las notificaciones push ya que, aunque instales la app por fuera, en muchos casos las notificaciones push no llegan al teléfono. Esto puede ser un problema para, por ejemplo, apps del banco que muestran una notificación sobre la que debes pulsar para confirmar un pago con tarjeta en una web.

Por suerte, no está todo perdido, ya que existe una forma bastante sencilla de instalar microG, una implementación libre y de código abierto de las bibliotecas propietarias de Google que sirve como sustituto de Google Play Services en el sistema operativo Android.

🛟 ¿Cómo instalar los servicios de Google alternativos (microG)?

A modo de resumen, los pasos a seguir son:

Descarga la tienda Aurora Store: Si Aurora Store está disponible en App Gallery, búscala y instálala. Recibirás una ventana emergente que indica que se deben instalar las aplicaciones microG Companion y microG Service. Pulsa Instalar. Abre Aurora Store Durante la configuración otorga permisos para instalador, descargas en segundo plano y gestor de almacenamiento externo.

Permite que Aurora Store abra enlaces compatibles de play.google.com Agrega la cuenta de Google: Ve a Ajustes > Usuarios y cuentas > Añadir cuenta > Google.

Inicia sesión con tu cuenta de Google.

Pasos para instalar Aurora Store con microG

Una vez que realices este proceso, busca las aplicaciones de Google que deseas instalar en Aurora Store e instálalas como lo harías normalmente en Play Store. Podrás usarlas como en cualquier smartphone con servicios con Google, gracias a que microG emula los principales servicios de Google.

Para alegría de muchos, Android Auto funciona con solo instalar la app Android Auto desde Aurora Store y darle todos los permisos que necesita.

Android Auto en HUAWEI Pura 70 Ultra

Aunque Google Pay no está disponible, puedes descargar la app de Curve para realizar pagos móviles por contacto. La app Curve permite, entre muchas otras cosas, crear una tarjeta virtual que puedes asociar a cualquier otra tarjeta que tengas, de manera que cuando pagas con tu tarjeta Curve, el cargo se hace a tu tarjeta real. Yo la llevo utilizando desde hace años.

App Curve asociada al lector NFC

A pesar del avance que supone microG, todavía hay cosas que pueden dar problemas. Por ejemplo, no he conseguido utilizar Google Assistant como asistente de voz, Google Fit para registrar datos de salud o Quick Share para enviar ficheros de manera rápida a dispositivos Android que no sean de HUAWEI. Esto es así porque microG no emula el 100% de los servicios de Google. En esta tabla se puede ver el progreso de implementación de servicios en microG.

Centrándonos en las funcionalidades de EMUI 14, mantiene algunas características ya conocidas como carpetas grandes, widgets accesibles desde el icono de la app y apilables en el escritorio, gestos en el aire o detección de la mirada del usuario para mantener la pantalla encendida mientras la estás mirando.

Otra función conocida de HUAWEI es SuperHub, que permite arrastrar y soltar imágenes y textos para compartirlos con otras aplicaciones, facilitando la reutilización de contenido en diferentes aplicaciones.

La nueva versión de EMUI también trae novedades. Una de las principales novedades de EMUI 14 es la capacidad de personalizar aún más los temas preinstalados. Desde Ajustes > Pantalla principal y estilo > Temas, puedes elegir entre una variedad de temas de Revista e Interactivos para establecer tu tema exclusivo.

Los temas de revista se dividen en tres categorías: Art Star, Poster y Headline. Con el tema Art Star, puedes seleccionar una foto tuya o de tu mascota, elegir el estilo de textura y el color de los iconos, y el sistema generará automáticamente un tema personalizado. Este tema incluye la personalización de la Pantalla Siempre Activa, el Fondo de Pantalla de Bloqueo, el Fondo de Pantalla del Escritorio y los Iconos.

Los temas Poster y Headline también permiten personalizar el fondo de pantalla utilizando fotos de tu álbum, creando un fondo estilo póster. Puedes ajustar colores de plantilla, colores de iconos y estilos de fuente. Estos temas también mejoran la Pantalla Siempre Activa, el Fondo de Pantalla de Bloqueo, el Fondo de Pantalla del Escritorio y los Iconos.

Los temas interactivos ofrecen opciones como Clima Inmersivo y Emoji. Con Clima Inmersivo, puedes elegir entre seis animaciones diferentes de clima para el fondo de pantalla de bloqueo y del escritorio, que se ajustan en tiempo real según las condiciones meteorológicas de tu ubicación. Además, con la función de sensor de gravedad, los efectos del fondo de pantalla cambian automáticamente según el ángulo de sujeción del smartphone.

En el tema Emoji, puedes seleccionar seis emojis de una colección de 80 para crear un fondo de pantalla personalizado, que incluye efectos 3D divertidos al desbloquear la pantalla. Esta opción también mejora la Pantalla Siempre Activa y permite cambiar los emojis diariamente para reflejar tu estado de ánimo.

Ejemplos de temas

Cuando una aplicación está en segundo plano, aparece una cápsula de vista en directo en la zona izquierda de la barra de estado, proporcionando información en tiempo real sobre la tarea actual, como la duración de una llamada, el progreso de una cuenta atrás, etc.

Al hacer clic en la cápsula, se expande a una tarjeta que muestra información detallada y permite realizar acciones comunes, como pausar o detener. Es similar a la isla dinámica de Apple.

Cápsula de vista en directa

EMUI 14 también mejora la seguridad y la privacidad. Desde «Ajustes > Privacidad», puedes revisar los permisos que utilizan las aplicaciones y decidir si permites que rastreen tus actividades en otras aplicaciones y sitios web. Además, puedes acceder a la privacidad de imágenes y eliminar información privada de las fotos.

Opciones de privacidad

Multimedia

HUAWEI Pura 70 Ultra cuenta con dos altavoces, por lo que ofrece sonido estéreo. Uno de los altavoces está situado junto al conector USB Tipo-C, y el otro en el auricular del oído, por lo que el sonido no es totalmente simétrico — el inferior suena con más potencia.



El sonido se escucha potente y claro, con un volumen bastante equilibrado.

Dolby Atmos no está presente en HUAWEI Pura 70 Ultra. Esto podría deberse al veto estadounidense ya que Dolby es una empresa con sede en dicho país.

Como ya es habitual en la gama alta, HUAWEI ha prescindido del conector tradicional de auriculares, por lo que tendremos que utilizar unos auriculares USB-C o Bluetooth, o bien hacer uso de un adaptador de USB-C a 3.5 mm.

Si acostumbras a escuchar música con auriculares, te alegrará saber que HUAWEI incluye una tecnología de audio 3D a la que denomina Histen.

Esta tecnología permite disfrutar de diversos efectos de sonido Histen a través de auriculares: automático, audio 3D, natural y estándar. HUAWEI Pura 70 Ultra incorpora también un opciones de personalización de sonido: etéreo, cafetería, ambiente karaoke, estudio, sala de concierto, animación, folclore, rotación 3D, Kirin, sonido envolvente 3D, Mega Bass, coro, sonido melodioso, auriculares y conducción.

También admite personalización de sonido por tipo de auriculares e, incluso, por marca, aunque solamente soporta HUAWEI y HONOR.

Hay que tener en cuenta que HUAWEI Pura 70 Ultra no es compatible con los codecs de audio aptX y aptX HD, propietarios de Qualcomm, sino únicamente con SBC, AAC, LDAC y LHDC.

HUAWEI Pura 70 Ultra incorpora su propio software de reproducción de música con una interfaz que permite visualizar las canciones por título, álbum, artista y carpeta. Es posible escoger un buen número de efectos de sonido, como podemos apreciar en las siguientes capturas de imagen.

Opciones de audio



La app permite crear listas de reproducción y marcar canciones como favoritas, así como acceder a los ajustes de sonido desde la app. Sin embargo, el reproductor de música no es capaz de descargar portadas automáticamente desde Internet ni es posible reproducir música que esté almacenada en otros dispositivos de red.

Como aspecto interesante, EMUI permite transmitir audio desde el teléfono a dos dispositivos de audio conectados a la vez (por ejemplo, dos pares de auriculares) mediante la función de proyección de audio.

HUAWEI incorpora una funcionalidad llamada Sound Booster, que tiene un curioso cometido, ya que permite escuchar lo que sucede alrededor con más intensidad, convirtiendo el teléfono en un micrófono a distancia que transmite el audio a tus auriculares o a un altavoz Bluetooth. ¿Suena a herramienta para escuchar conversaciones a distancia? Pues un poco, sí.

La app Galería se utiliza para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el teléfono. La app incorpora capacidades de IA para crear Recuerdos (álbumes dinámicos según la fecha, la hora y la ubicación de las fotos) y Descubrir (clasificar fotos automáticamente en función del contenido).

Al activar la protección de la privacidad de las imágenes, se eliminará información confidencial como la ubicación de la toma, la hora y el modelo de dispositivo utilizado para hacer la foto, para que puedas compartirla en las redes sociales con total tranquilidad.

La aplicación también permite editar las imágenes mediante diversas herramientas básicas para recortar, ajustar el color, modificar el contraste, etc. También incorporauna funcionalidad tipo Borrador Mágico para eliminar objetos no deseados.

Aplicación Galería



HUAWEI ha incluido una app específica para reproducción de vídeo, y el teléfono es capaz de reproducir sin problemas ficheros compatibles con suavidad gracias a su procesador.

HUAWEI ha incluido su propia app Vídeos que ofrece un servicio de suscripción por 4,99 € al mes para ver películas, series y documentales.

El teléfono cuenta con la certificación L1 de Widevine, por lo que, en teoría, debería ser capaz de reproducir contenidos HD en apps de streaming que vigilan los derechos de autor. Sin embargo, Netflix solo permite reproducir contenido en SD. Amazon Prime, sin embargo, sí que reproduce contenidos en HD sin problema. Ahora bien, ninguna de las dos reproduce contenido HDR.

✏️ Truco: Si quieres usar Netflix en 1080p, puedes instalar GBox, una máquina virtual basada en la última versión de Android que incluye los servicios de Google, y desde ahí instalar Netflix.

Cámara de fotos

HUAWEI Pura 70 Ultra llega con una cámara trasera con tres lentes, que ofrecen una gran versatilidad ya que cubren un amplio rango de distancias focales.

Cámara gran angular (23 mm) con sensor Sony IMX989 de 50 MP (1.0″) con lente f/1.6-f/4.0, enfoque automático PDAF / Láser y estabilización óptica por desplazamiento del sensor

(23 mm) con sensor Sony IMX989 de 50 MP (1.0″) con lente f/1.6-f/4.0, enfoque automático PDAF / Láser y estabilización óptica por desplazamiento del sensor Cámara ultra gran angular (13 mm, 120º) de 40 MP con lente f/2.2 y enfoque automático

(13 mm, 120º) de 40 MP con lente f/2.2 y enfoque automático Cámara teleobjetivo 3.5x (90 mm) de 50 MP con lente f/2.1, enfoque automático PDAF y estabilización óptica

Además, cuenta con un flash LED dual y un emisor láser para mejorar el enfoque.

Si eres un usuario experto, te alegrará saber que HUAWEI incluye un modo Profesional que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque, el balance de blancos, el tiempo de exposición y más para las tres cámaras (gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo). También podemos guardar las imágenes en formato JPEG y RAW para su posterior edición en las tres cámaras.

HUAWEI Pura 70 Ultra está equipada con el motor de texturas XD Fusion Pro de HUAWEI. que se esfuerza por reproducir las texturas de los objetos de la forma más parecida a como las percibe el ojo humano.

HUAWEI ha incluido un modo de reconocimiento de escenas por IA que potencia algunas cualidades de la imagen en función de lo que estamos fotografiando. Por ejemplo, si fotografiamos comida, incrementa la saturación y el contraste, mientras que al fotografiar vegetación, potencia los tonos verdes.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de capturas tomadas sin y con la función de IA, que puede activarse y desactivarme fácilmente pulsando sobre un botón de la interfaz de cámara.

Modo IA de fotografía

Cámara principal (gran angular)

La cámara gran angular cuenta con un sensor de 50MP con un tamaño de sensor de 1″ con estabilización por desplazamiento del sensor y una lente retráctil con apertura variable. Además, incorpora enfoque automático PDAF y ayuda al enfoque mediante láser.

Lo que hace diferente a esta cámara, además del gran tamaño de sus sensor, es que posee una apertura variable de ocho pasos, que va de f/1.6 a f/4.0. La cámara del HUAWEI Pura 70 Ultra elige la apertura adecuada en cada caso (en mis pruebas, por el día, normalmente f/4.0 y, por la noche, f/1.6), pero en el modo Pro es posible escogerla manualmente.

Al escoger la opción f/1.6, el sensor recibe más luz y la profundidad de campo es más pequeña (es decir, el fondo se ve más desenfocado). Con la apertura f/4.0, el sensor recibe menos luz, pero hay más elementos enfocados en la escena.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías capturadas con f/1.6, f/2.2 y f/4.0.

Diferencia entre capturar fotografías con apertura f/1.4, f/2.2 y f/4.0

Por defecto, la cámara toma capturas en 12.5 MP haciendo uso de la funcionalidad pixel binning para reducir el ruido, aunque también es posible disparar a la resolución completa del sensor de 50 MP, consiguiendo más detalle, como se puede apreciar en esta comparativa de un recorte de ambas capturas.

La cámara gran angular permite tomar excelentes capturas en condiciones de buena luz, como podemos apreciar en estos ejemplos, donde se aprecian colores vivos, un amplio rango dinámico y una elevada nitidez.

Fotografías tomadas en condiciones de abundante luz con la cámara principal (gran angular)



En condiciones de escasa luz, la cámara del HUAWEI Pura 70 Ultra ofrece una excelente calidad de imagen. Prueba de ello es que las imágenes captadas por la noche contienen bien el ruido, mantienen un alto nivel de detalle y ofrecen colores vivos y fieles a la realidad.

A continuación, se pueden ver varias fotografías tomadas por la cámara gran angular con poca luz.

Fotografías tomadas en condiciones de escasa luz con la cámara principal (gran angular)



Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular cuenta con un sensor con resolución de 40 MP con lente f/2.2 y enfoque automático. Lo que más llama la atención de esta lente es que tiene un enorme ángulo de visión de 120º, superior a otras cámaras ultra gran angular que he probado.

No posee estabilización óptica, pero esto no es tan necesario en este tipo de cámaras ya que, al tener un angular tan grande, los pequeños movimientos de la mano no se traducen en desplazamientos tan grandes en pixels.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías capturadas con la cámara gran angular, que ofrece colores vivos, buen contraste y un amplio rango dinámico.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con luz abundante

Cuando la luz escasea, a pesar de que el modo Noche también está disponible en esta cámara, la calidad de la imagen se resiente bastante, como podemos apreciar en estos ejemplos.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con luz escasa’



Cámara teleobjetivo

La cámara teleobjetivo posee un sensor de 50 MP con una lente con apertura f/2.1 que alcanza un zoom óptico 3.5x mediante un sistema periscópico. Las fotografías que capta esta cámara ofrecen una resolución de 12.5 MP.

La apertura f/2.1 es la mayor que he visto en lente teleobjetivo con este nivel de zoom. Esto significa que esta lente puede capturar la mayor cantidad de luz de la industria para una lente de 90 mm. Utiliza estabilización óptica.

La cámara también actúa como cámara Macro, permitiendo enfocar a una distancia de tan solo 5 cm con un potente modo supermacro 35x.

Dado que esta cámara permite disparar en los 50 MP completos, puede ofrecer zoom sin pérdidas por encima de 3.5x con solo recortar la imagen completa en el centro. HUAWEI ofrece en la interfaz de cámara un nivel de ampliación 3.5x y otro 10x, aunque, en realidad, un recorte de 12.5 MP en el centro del sensor daría un nivel de zoom más cercano a 7x, por lo que el resto de la ampliación desde 7x hasta 10x es digital.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de la diferencia entre disparar con zoom 3.5x o 10x. Al disparar con zoom 10x, se pueden apreciar algunos detalles adicionales, aunque la diferencia no es mucha respecto a lo que se consigue con 3.5x.

Cámara teleobjetivo a 3.5x y 10x



A continuación, podemos ver algunas capturas tomadas con la cámara teleobjetivo, que ofrece una buena calidad de imagen.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo 3.5x con luz abundante



En condiciones de muy poca luz, la cámara teleobjetivo del HUAWEI Pura 70 Ultra aguanta muy bien el tipo, sobre todo si lo comparamos con otros smartphones que ni siquiera permiten tomar fotografías por la noche con esta cámara, sino que hacen un recorte de la imagen captada por la cámara principal.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo 3.5x con luz escasa

Como he comentado, la cámara teleobjetivo del HUAWEI Pura 70 Ultra es capaz de disparar en modo Macro a una distancia de solo 5 cm. La ventaja de usar la cámara teleobjetivo para tomar fotografías Macro frente a la cámara ultra gran angular es que no es necesario acercarse tanto, por lo que el propio teléfono no tapa la luz.

A continuación, podemos ver algunas imágenes capturas en modo Macro.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo en modo Macro

Modo Retrato / Apertura

HUAWEI ofrece dos modos que emulan el efecto bokeh:

El modo Apertura permite ajustar la apertura de la lente entre f/0.95 y f/16 a voluntad, tanto al tomar la captura como a posteriori.

permite ajustar la apertura de la lente entre f/0.95 y f/16 a voluntad, tanto al tomar la captura como a posteriori. El modo Retrato permite escoger la forma del bokeh (círculos, corazones, remolino, discos, etc.) y ajustar el nivel de belleza. También es posible ajustar la apertura de la lente (el efecto bokeh) a posteriori.

El modo Retrato permite escoger entre zoom 1x, 2x y 3.5x. En los dos primeros niveles se utiliza la cámara gran angular (con una ampliación por software al seleccionar 2x), mientras que en el tercero se usa la cámara teleobjetivo.

A continuación, podemos ver imágenes de ejemplo tomadas con el modo Retrato. HUAWEI Pura 70 Ultra generalmente hace un buen trabajo a la hora de separar el sujeto del fondo y crear un desenfoque natural, aunque en algunas capturas el pelo supone un verdadero problema.

Fotografías tomadas en modo Retrato

Grabación de vídeo

El Huawei Pura 70 Ultra captura vídeos de hasta 4K@60fps con todas sus cámaras y cuenta con un sistema de estabilización siempre activo. Por eso, al grabar vídeo, cada cámara muestra un cierto nivel de recorte, lo que se traduce en que, por ejemplo, la cámara con zoom 3,5x graba vídeos realmente con zoom 4x.

Además, HUAWEI Pura 70 Ultra permite grabar vídeo en modos time-lapse, cámara lenta a 240 fps e incluso vídeo dual con dos cámaras a la vez.

En ningún caso es posible grabar a 8K@30fps, como algunos otros smartphones de gama alta, aunque a día de hoy pocas personas disponen de un televisor o un monitor con resolución 8K para disfrutar de estos contenido.

Un aspecto interesante es que es posible seleccionar si queremos guardar los vídeos en el formato tradicional H.264 o en el formato más moderno H.265, que reduce el tamaño de los vídeos sin disminuir calidad, pero no es tan compatible.

También es posible grabar en formato HDR Vivid para mejorar el color y el contraste, aunque es posible que no puedas disfrutar de esta mayor riqueza en otros dispositivos distintos al teléfono.

Con la funcionalidad Cámaras Múltiples disponible en la app Cámara, si tienes más de un teléfono o tablet HUAWEI. puedes conectar los dispositivos para alternar rápidamente entre sus cámaras en el dispositivo anfitrión mientras grabas un vídeo desde diferentes ángulos.

A continuación, podemos ver algunos vídeos grabados con HUAWEI Pura 70 Ultra durante el día en 4K@30fps y 4K@60fps, que ofrecen una buena calidad de imagen con un contraste elevado, colores vivos y un buen rango dinámico.

Vídeos grabados en condiciones de buena luz

A continuación, podemos ver algunos vídeos grabados por la noche. En ambos casos, la imagen se ve bastante bien, aunque el detalle sufre debido al ruido, sobre a 60 fps.

Vídeos grabados en condiciones de poca luz

Cámara frontal

La cámara frontal del HUAWEI Pura 70 Ultra tiene un sensor de 13MP con una lente con apertura f/2.4 y posee enfoque automático.

HUAWEI ofrece tres encuadres para los sefies: 1x, 0.8x o gran angular («W»). Estos tres encuadres corresponden con diferentes longitudes focales, es decir, permiten tomar selfies individuales, de pareja o de grupo más fácilmente.

En cuanto a vídeo, la cámara frontal permite grabar incluso a resolución 4K a 60 fps. Aunque no cuenta con un flash frontal, es capaz de iluminar la pantalla en un color blanco muy intenso al tomar un selfie para emular la presencia de un flash.

Como se puede apreciar en estas imágenes, la calidad de los selfies es elevada.

Selfie tomados con la cámara frontal

Llamadas de voz

HUAWEI Pura 70 Ultra cuenta con varios micrófonos con cancelación de ruido para eliminar el ruido de fondo y mejorar la calidad del sonido durante las llamadas.

En las pruebas que he realizado, la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

La aplicación de Llamadas y de Contactos son la misma, con pestañas separadas para el marcador, la lista de contactos y los favoritos.

Precio

HUAWEI Pura 70 Ultra está disponible en España a un precio de 1.499€ (ver ofertas en 🛒 Amazon) con 16 GB + 512 GB. Se trata de un precio bastante elevado, por lo que mucha gente se lo pensará bien antes de hacerse con este teléfono.

Dentro de la serie HUAWEI Pura 70, encontramos el Huawei Pura 70 Pro (1.199€, ver ofertas en 🛒 Amazon) con una pantalla OLED de 6,8″, procesador Kirin 9010, 12GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (50MP, f/1.4-f/4.0) + ultra gran angular (12.5MP, f/2.2) + teleobjetivo 3.5x (48MP, f/2.1), cámara frontal (13MP, f/2.4) y batería de 5.050 mAh con carga rápida a 100W.

También forma parte de esta serie el Huawei Pura 70 (999€, ver ofertas en 🛒 Amazon | Mediamarkt) con una pantalla OLED de 6,6″, procesador Kirin 9000S1, 12GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (50MP, f/1.4-f/4.0) + ultra gran angular (13MP, f/2.2) + teleobjetivo 5x (12MP, f/3.4), cámara frontal (13MP, f/2.4) y batería de 4.090 mAh con carga rápida a 66W.

HUAWEI Pura 70 Ultra

Si estás buscando, un smartphone de gama alta, existen algunas alternativas interesantes.

El Xiaomi 14 Ultra (🛒 1.499,99€, ver ofertas en 🛒 Amazon | Mediamarkt )cuenta con una pantalla AMOLED de 6.7″ hasta 120 Hz, procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB de RAM LPDDR5x, 512GB de almacenamiento UFS 4.0, cámaras traseras gran angular (50MP f/1.6-4.0) + ultra gran angular (50MP f/1.8) + teleobjetivo 3.2x (50MP f/1.8), cámara teleobjetivo 5x (50MP f/2.5), cámara frontal (32MP, f/2.0) y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 90 W por cable y 80W inalámbrica.

Xiaomi 14 Ultra

Otro de sus rivales en cuanto a especificaciones es el 📱 HONOR Magic6 Pro con un precio de 1.299€ (ver ofertas en 🛒Amazon | Mediamarkt) cuenta con una pantalla LTPO OLED de 6.8″, procesador Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, triple cámara trasera ultra gran angular (50 MP, f/2.0) + gran angular (50MP, f/1.4-2.0, OIS) + teleobjetivo 2.5x (180MP, f/2.6, OIS), cámara frontal (50MP, f/2.0) con ToF 3D y batería de 5.600 mAh con carga rápida a 80W por cable / 66W inalámbrica.

HONOR Magic6 Pro

Otra opción es 📱 Pixel 8 Pro con un precio de 1.099€ (ver ofertas en 🛒 Amazon | Mediamarkt), que posee una pantalla OLED LTPO de 6.7″ hasta 120Hz, procesador Google Tensor G3, 12 GB de RAM, 128/256/512 GB de almacenamiento UFS 3.1, cámara trasera gran angular (50MP, f/1.68) + ultra gran angular (48MP, f/1.95) + teleobjetivo 5x (48MP, f/2.8), cámara frontal (10.5MP, f/2.2), sensor de temperatura y batería de 5.050 mAh con carga a 30W.

Pixel 8 Pro

Por último, si andas buscando lo más top, el Samsung Galaxy S24 Ultra, con un precio de 1.479€ (ver ofertas en🛒 Amazon | Mediamarkt), posee una pantalla LTPO AMOLED de 6.8″ hasta 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 GB de RAM LPDDR5x, 256GB/512GB/1TB de almacenamiento UFS 4, cámara trasera gran angular (200MP, f/1.7) + ultra gran angular (12MP, f/2.2) + teleobjetivo 3x (10MP, f/2.4) + teleobjetivo 5x (50MP, f/3.4), cámara frontal (12MP, f/2.2), conectividad 5G y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 45W.

Samsug Galaxy S24 Ultra

Conclusiones

HUAWEI Pura 70 Ultra es un smartphone con un diseño sorprendente, con un frontal dominado por una gran pantalla de 6,8″ ligeramente curvada a ambos lados y rodeada por marcos estrechos. La sorpresa realmente está en la parte trasera, recubierta de polímero de silicona con un patrón de rombos que imita la piel y acompañada por un módulo de cámaras de aspecto futurista con varias piezas y diseño triangular.

HUAWEI ha incorporado un panel OLED LTPO que ofrece una abundante densidad de píxeles de 460 ppp.

Esta pantalla me ha dejado muy buen sabor de boca, ya que es capaz de mostrar una amplia gama de colores, ofrece una tasa de refresco variable 1-120 Hz, produce una una fidelidad de color excelente, consigue un brillo máximo de unos 1.000 nits (medidos con la pantalla totalmente iluminada en blanco) y ofrece atenuación PWM de alta frecuencia a 1.440 Hz.

Bajo la pantalla, encontramos un lector óptico de huella dactilar, que ofrece una buena velocidad de reconocimiento, pero está situado demasiado abajo para mi gusto. También cuenta con reconocimiento facial gracias a la cámara frontal, aunque no es tan seguro como la huella.

HUAWEI Pura 70 Ultra cuenta con el procesador Kirin 9010, del que no tenemos muchos detalles sobre su arquitectura. Viene acompañado por 16 GB de RAM LPDDR5x, una cantidad muy generosa para hacer multi-tarea, y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0 muy rápido, que no puede ampliarse mediante una tarjeta de expansión.

En los benchmarks, HUAWEI Pura 70 Ultra obtiene unas puntuaciones en la franja media, por debajo de otros smartphones de gama alta con chips como el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 o incluso el MediaTek Dimensity 8200.

En todo caso, en el día a día, se mueve con rapidez y no he sufrido parones a la hora de moverme por la interfaz, cargar apps/juegos 3D pesados o hacer multi-tarea. Donde sufre este teléfono es con el rendimiento sostenido, que disminuye notablemente al cabo de varios minutos.

En el aspecto de conectividad, HUAWEI Pura 70 Ultra llega con WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS de frecuencia dual y NFC. Lamentablemente, no soporta conectividad 5G en Europa (pero sí en China), por lo que la conexión está limitada a redes celulares 4G. HUAWEI no ha añadido soporte de eSIM, pero es posible hacer uso de la funcionalidad Dual SIM mediante dos tarjetas nano-SIM.

HUAWEI Pura 70 Ultra cuenta con una batería de 5.200 mAh que, para los estándares de hoy, es generosa. En mis pruebas, ha obtenido una autonomía excelente, tanto a 60 como a 120 Hz, que no tiene nada que envidiar a otros rivales con baterías aún más grandes.

El teléfono cuenta con carga rápida Super Charge a 100 vatios que permite recargar la batería en solo 36 minutos, así como con carga inalámbrica a 80W. También es además capaz de cargar otros smartphones de forma inalámbrica a 20 W.

HUAWEI Pura 70 Ultra posee altavoces estéreo, y el sonido suena con bastante potencia y presenta una buena riqueza de tonos, aunque no soporta Dolby Atmos ni algunos codecs Bluetooth de alta calidad como aptX o aptX HD.

Centrándonos en el software del teléfono, HUAWEI Pura 70 Ultra corre EMUI 14. Ahora bien, no incorpora los servicios móviles de Google (GMS) ni la tienda de apps Play Store.

En su lugar, HUAWEI ha incorporado su propia tienda de aplicaciones App Gallery sus servicios móviles HMS, pero la oferta de apps disponibles en App Gallery es limitada.

La buena noticia es que, a través de la Aurora Store, es posible instalar los componentes de microG, un proyecto libre de código abierto que emula los servicios de Google y, en general, permite utilizar la mayoría de apps de Play Store sin problemas, incluyendo Android Auto.

Ahora bien, no todo funciona. Google Pay no está disponible, aunque puedes instalar la app Curve para realizar pagos móviles. Tampoco funciona Quick Share para compartir ficheros entre dispositivos Android, ni Google Fit para registrar tu salud, ni otros. Esto se debe a que microG está en desarrollo y queda trabajo por hacer, como se puede ver en esta tabla.

Dejando a un lado la ausencia de servicios de Google, a pesar de estar basado en Android 12, EMUI 14 incorpora funcionalidades interesantes como temas personalizables, la cápsula de vista en directo para ciertas actividades, SuperHub, mejoras en la seguridad y privacidad, etc.

HUAWEI Pura 70 Ultra ofrece una excelente cámara trasera formada por cámaras traseras gran angular (50MP, f/1.6-4.0), teleobjetivo 3.5x (50MP, f/2.1) y ultra gran angular (40MP, f/2.2).

Comenzando por la cámara gran angular, posee apertura variable entre f/1.6 y f/4.0 que se adapta a las condiciones de iluminación. Su rendimiento en condiciones de abundante luz es excelente. Cuando la luz escasea, la cámara consigue igualmente grandes capturas con una elevada nitidez, un nivel de ruido reducido y un colorido realista.

La cámara ultra gran angular ofrece un impresionante ángulo de visión de 120º, lo que ayuda a tomar buenas capturas de paisajes y edificios. El rendimiento por la noche sufre bastante, eso sí.

La cámara teleobjetivo ofrece zoom óptico 3.5x gracias a una lente de tipo periscópica. Esta cámara es ideal si quieres acercarte a los detalles y, en general, ofrece muy buenos resultados, incluso por la noche, gracias a la amplia apertura de su lente. Esta cámara también permite capturar imágenes Macro a 5 cm con resultados muy buenos.

La cámara frontal cuenta con una resolución de 13 MP y captura selfies con buena calidad, siendo posible elegir varios encuadres en función de las personas que aparecen en el selfie.

HUAWEI Pura 70 Ultra puede grabar vídeo hasta 4K@60fps con las tres cámaras, pero no permite grabar en 8K — tampoco es algo que lo eche de menos. La calidad de la imagen es buena incluso por la noche.

En conclusión, HUAWEI Pura 70 Ultra (1.499 €, ver ofertas en 🛒 Amazon) es un smartphone muy interesante por su atractivo y original diseño, excelente pantalla, amplia autonomía, impresionantes cámaras y psoibilidad de instalar microG, que emula los servicios de Google con alto grado de compatibilidad. Ahora bien, su precio sin ofertas es algo elevado, ya que sus rivales están por debajo de esa cifra.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor:

Diseño atractivo con una original parte trasera, que lo hace destacar frente a la competencia

Diseño atractivo con una original parte trasera, que lo hace destacar frente a la competencia Pantalla con excelentes prestaciones, que se disfruta incluso bajo el sol.

Pantalla con excelentes prestaciones, que se disfruta incluso bajo el sol. Fluidez en el uso del teléfono, sin parones ni cierres inesperados al utilizar apps y juegos 3D.

Fluidez en el uso del teléfono, sin parones ni cierres inesperados al utilizar apps y juegos 3D. EMUI 14 presenta funcionalidades útiles, especialmente si tienes otros dispositivos de HUAWEI.

EMUI 14 presenta funcionalidades útiles, especialmente si tienes otros dispositivos de HUAWEI. Lector de huella óptico integrado en la propia pantalla y reconocimiento facial.

Lector de huella óptico integrado en la propia pantalla y reconocimiento facial. Excelente rendimiento de todas las cámaras incluso con poca luz. Cámara frontal con buena nitidez y calidad de imagen.

Excelente rendimiento de todas las cámaras incluso con poca luz. Cámara frontal con buena nitidez y calidad de imagen. Carga super rápida por cable a 100W (solo 36 minutos) e inalámbrica a 80W.

Carga super rápida por cable a 100W (solo 36 minutos) e inalámbrica a 80W. Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Dual y emisor de infrarrojos. Dual SIM con 2 tarjetas nanoSIM.

Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Dual y emisor de infrarrojos. Dual SIM con 2 tarjetas nanoSIM. Resistencia al agua IP68.

Aunque el uso de microG compensa parcialmente la ausencia de servicios de Google, sigue sin ofrecer compatibilidad completa.

Aunque el uso de microG compensa parcialmente la ausencia de servicios de Google, sigue sin ofrecer compatibilidad completa. Conexión Bluetooth sin soporte de los codecs de audio aptX y aptX HD y sonido sin Dolby Atmos.

Conexión Bluetooth sin soporte de los codecs de audio aptX y aptX HD y sonido sin Dolby Atmos. Rendimiento no tan elevado como los buques insignia de otras marcas.

Rendimiento no tan elevado como los buques insignia de otras marcas. Ausencia de conectividad 5G fuera de China.

Si te ha gustado el análisis, comparte el artículo en tus redes sociales.