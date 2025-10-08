🔊 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos hasta 60% en Echo, Fire TV y Kindle! [ Saber más ]

Apple presentó en septiembre su nueva familia de teléfonos de gama alta formada por los iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. De todos ellos, el más sorprendente es, sin ninguna duda, el iPhone Air, que destaca por su delgadez y ligereza frente a cualquier otro smartphone del mercado.

El iPhone Air posee un chasis de titanio, pantalla Super Retina XDR OLED de 6.5″, procesador Apple A19 Pro, cámara trasera gran angular (48MP, f/1.6), cámara frontal gran angular (18MP, f/1.9) y opciones de almacenamiento de 256 GB / 512 GB / 1 TB.

El iPhone Air está a la venta por 1.219€ (256 GB) / 1.469€ (512 GB) / 1.719€ (1 TB). He probado el teléfono durante varias semanas y, a continuación, os traigo mi análisis a fondo sobre este teléfono.

Diseño y construcción

Si por algo destaca el iPhone Air es, sin duda, por su diseño rompedor, ya que, con 5,6 mm de grosor, se trata del iPhone más delgado que jamás haya fabricado Apple y, también, el smartphone moderno más delgado que puedes comprar.

Ni siquiera el Samsung Galaxy S25 Edge, lanzado en mayo de este año, lo supera en delgadez, ya que este tiene un grosor de 5,8 mm. Tendríamos que remontarnos a teléfonos de hace casi 10 años, como el Moto Z de 2016 (grosor de 5,2 mm) o el vivo X5Max de 2014 (grosor de 4,8 mm), para encontrar modelos más delgados, pero tenían otras carencias.

Basta con sostener el iPhone Air en la mano para notar que estás ante un smartphone «diferente». No solamente es fino, sino también muy ligero con solo 165 gramos. Esto hace que casi no lo sientas en la mano. En estas semanas en las que he comentado a mis conocidos que estaba probando los nuevos iPhone, la pregunta siempre era en relación al iPhone Air y cómo se siente en la mano.

iPhone Air (izquierda) y iPhone 17 (derecha)

El «truco» para conseguir un dispositivo tan fino no es otro que un trabajo de ingeniería por parte de Apple para recolocar todos los componentes del teléfono, excepto la batería, bajo el módulo de cámara, al que Apple ha bautizado como «meseta» (o «plateau» en inglés).

La consecuencia directa de esta aproximación es que el iPhone Air solo tiene una cámara trasera, ya que el resto del espacio está ocupado por los componentes que hacen funcionar el teléfono. Otros efectos secundarios de esta delgadez son la limitada capacidad de su batería, la ausencia de ranura SIM y la presencia de un único altavoz.

La «meseta» sobresale ligeramente de la superficie trasera, lo que hace que el teléfono baile un poco al pulsar sobre la pantalla mientras está apoyado sobre una mesa. Si te preocupa que se pueda rayar el cristal de la cámara, puedes estar tranquilo porque está protegido por zafiro, que solo puede ser rayado por diamante u otro zafiro.

Una de las preocupaciones que muchos teníamos cuando oímos hablar de que Apple preparaba un teléfono muy delgado fue la resistencia. A fin de cuentas, un teléfono fino parece más sencillo de doblar ejerciendo presión que uno más grueso.

Por suerte, Apple parece haber hecho muy bien los deberes, ya que su marco de titanio de grado 5 le confiere una resistencia nunca vista antes. En el famoso test de resistencia de JerryRigEverything, el iPhone Air ha demostrado ser prácticamente indestructible en condiciones normales, confirmando que Apple no exageraba en sus declaraciones.

A esta resistencia se une el uso del nuevo cristal Ceramic Shield 2 en la parte delantera, que es el triple de resistente a arañazos, y cristal Ceramic Shield en la parte trasera, que es cuatro veces más resistente a las roturas frente a la generación anterior.

Apple ha escogido unos colores bastante discretos para el iPhone Air: azul cielo, dorado claro, blanco nube y negro espacial. En todos los casos, se trata de acabados mate donde las huellas no quedan marcadas. En mi caso, he tenido oportunidad de probar el color dorado claro que, para ser sincero, parece blanco.

El marco de titanio tiene bordes planos y un acabado brillante, por lo que, en esta zona, las huellas sí que quedan bastante marcadas en su superficie.

En el frontal, encontramos la Isla Dinámica que estrenó el iPhone 14 Pro. Se trata de un recorte en forma de píldora integrado en la propia pantalla y que alberga la cámara frontal y el sistema Face ID de reconocimiento facial. Aunque lo mejor que podría pasar es que no hubiera Isla Dinámica, a día de hoy la tecnología no permite prescindir de los orificios en pantalla para la cámara frontal o Face ID — al menos con suficientes garantías de calidad.

La diagonal de la pantalla alcanza las 6.5″, por lo que es un teléfono especialmente indicado para quienes quieren disfrutar de una gran pantalla para consumir vídeos, jugar o, simplemente, verlo todo más grande. Está a caballo entre el iPhone 17 / 17 Pro (6,3″) y el iPhone 17 Pro Max (6,9″).

Si nos fijamos en el frontal, los marcos que rodean la pantalla son muy estrechos, a simple vista igual que el iPhone 17 Pro.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) iPhone 17 Pro Max 163 × 78 × 8,8 233 6,9″ 91% iPhone 16 Pro Max 163 × 78 × 8,3 227 6,9″ 91% iPhone 16 Plus 161 × 78 × 7,8 199 6,7″ 88% iPhone 17 Pro 150 × 72 × 8,8 206 6,3″ 90% iPhone 16 Pro 147 × 71 × 8,2 187 6,3″ 90% 👉🏻 iPhone Air 156 × 75 × 5,6 165 6,5″ 90% iPhone 17 150 × 72 × 8 177 6,3″ 90% iPhone 16 148 × 72 × 7,8 170 6,1″ 87%

Una de las novedades que estrenó el iPhone 15 Pro fue el botón de Acción, que también está presente en el iPhone. Lo mismo ocurre con el botón táctil Control de Cámara que estrenó la serie iPhone 16, que de nuevo está disponible en el iPhone Air.

A continuación, vamos a revisar los cuatro lados del iPhone Air para ver qué elementos encontramos.

En la parte superior no encontramos ningún botón ni conector, salvo una línea de antena.

En la parte inferior está el conector USB-C y unos orificios que, contrariamente a lo que pudiera parecer, no esconden un altavoz, ya que el único altavoz disponible está en la parte superior.

Como curiosidad, Apple ha utilizado una nueva tecnología para el puerto USB-C, que ahora está fabricado en titanio mediante impresión 3D. Este proceso no solo ha permitido crear un conector más delgado, sino también más resistente, algo clave para un dispositivo tan fino.

Según datos oficiales de Apple, este puerto utiliza un 33% menos de material en comparación con los procesos de forjado tradicionales, lo que lo convierte en una pieza más ligera y eficiente.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y el control de cámara.

Por último, en el lateral izquierdo está el botón de Acción y los dos botones para controlar el volumen. Como ya he comentado, no hay un compartimento para la tarjeta nanoSIM, ya que este teléfono utiliza exclusivamente eSIM.

Apple incluye el conjunto de imanes MagSafe en la parte trasera, que permiten acoplar magnéticamente accesorios como la nueva batería MagSafe que fue presentada junto al teléfono para ampliar la autonomía del smartphone.

El iPhone Air ofrece resistencia al polvo y al agua IP68, siendo capaz de aguantar hasta 30 minutos a 6 metros de profundidad.

Por tanto, no tendremos que preocuparnos si llueve sobre el teléfono, se derrama una bebida encima o si, por accidente, se cae a la bañera o a la piscina. Incluso podemos optar por lavarlo debajo del grifo si se ensucia, lo cual a veces resulta práctico.

Ahora bien, no debemos olvidar que la garantía de los smartphones no cubre los daños por agua, por lo que no deberías sumergir el iPhone salvo por accidente — nada de fotografías bajo el agua en la piscina ni, menos aún, en el mar. Tampoco es conveniente mojar el teléfono si ha sufrido alguna reparación o golpe, ya que los sellos que evitan la entrada de agua han podido dañarse.

Pantalla

El iPhone Air posee una pantalla Super Retina XDR, cuyo nombre está inspirado en el monitor Pro Display XDR que comercializa la compañía. Se trata de un panel OLED LTPO de 6.5″ con resolución Super Retina HD (1.260 × 2.736 píxeles), que ofrece una elevada densidad de píxeles de 460 ppp.

El iPhone Air cubre sobradamente los dos espacios de color más importantes de la industria: el espacio sRGB / Rec. 709, que es el estándar utilizado por la mayoría de las apps, y el más amplio DCI-P3 que se emplea en la industria del cine.

El rango de colores del DCI-P3 es un 26 por ciento superior al del espacio sRGB / Rec. 709.

iOS ofrece un sistema automático de gestión de color que conmuta automáticamente al espacio DCI-P3 cuando el contenido a mostrar ha sido creado bajo ese espacio (por ejemplo, las fotografías tomadas con la cámara del teléfono).

De esta forma, los colores se ven siempre de la forma correcta, ni sobre ni infra saturados. A pesar de los esfuerzos de Google, pocos smartphones Android pueden presumir de una gestión de color a la altura.

El iPhone Air es compatible con la reproducción de contenidos HLG, HDR10/HDR10+ y Dolby Vision que expanden el color, contraste y brillo para una mejor experiencia visual en películas y vídeos. Apps como Apple TV+, iTunes, Netflix, HBO Max, YouTube y otros servicios de streaming soportan esta tecnología.

Desde el iPhone 14, Apple utiliza dos sensores de luz ambiente. Esto significa que el iPhone Air está equipado con un sensor de luz ambiental también en la parte trasera del dispositivo, mientras que otros teléfonos tienen un único sensor de luz ambiente sobre la pantalla. Este segundo sensor ayuda a ajustar el brillo de la pantalla cuando estás observándola frente a un fondo iluminado.

Para analizar la calidad de la pantalla del iPhone Air he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El brillo que he medido en la pantalla del iPhone Air con el brillo en modo automático y mostrando una imagen totalmente en blanco (100% APL, Average Picture Level) es de 1.007 nits, en línea con el valor típico de 1.000 nits que da Apple. Reduciendo el tamaño de la ventana iluminada a un 18%, he conseguido medir 2.900 nits, que también está acorde con el valor pico de 3.000 nits que indica Apple.

En la siguiente gráfica comparativa, se muestra el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla. No es un valor demasiado alto en comparación con otros rivales Android.

En mis pruebas, la pantalla ha cubierto un 100% de los espacios de color sRGB y DCI P3. Centrándonos en la reproducción del color, la fidelidad del panel del iPhone Air es excelente, ya que, frente al espacio de color profesional DCI P3, el error medio ΔE es 1.5 y el error máximo ΔE es 3.8.

Resultados de las pruebas de pantalla con Calman Portrait frente al espacio DCI P3

La pantalla del iPhone Air muestra un color negro totalmente puro, ya que los paneles OLED son capaces de mantener apagado cada sub-píxel. De hecho, el colorímetro no ha medido ningún nivel de brillo al mostrar el color negro, lo que significa que el contraste es, teóricamente, infinito (Apple habla de 2.000.000:1, que viene a ser lo mismo)

El iPhone Air cuenta con la funcionalidad True Tone para ajustar el balance de blanco a la luz ambiental. El dispositivo cuenta con unos sensores de luz ambiental de cuatro canales que ajustan el balance de blancos en función del color de la luz que ilumina la habitación para que la pantalla se comporte como una hoja de papel, que absorbe la luz del entorno.

Con la funcionalidad True Tone desactivada, la temperatura de color resulta ser 6.431ºK, lo que implica un valor cercano al blanco ideal de 6.500ºK, aunque ligeramente más anaranjado. Al activar True Tone, el tono de la pantalla se adapta al entorno.

El iPhone Air ofrece un modo Noche que cambia el balance de blancos de la pantalla para reducir la emisión de luz azul, ya que según ciertos estudios afecta negativamente al sueño. El iPhone Air permite ajustar el nivel de luz azul emitido por la pantalla, así como programar el encendido y apagado de este modo de pantalla a ciertas horas (pero no cuando se pone el sol y cuando amanece)

Las pantallas OLED tienen la ventaja de que el brillo se reduce en menor medida al observar la pantalla desde un ángulo que las pantallas LCD pero, a cambio, los colores sufren una mayor distorsión.

El iPhone Air ofrece unos ángulos de visión muy amplios, tanto en cuanto al brillo, que apenas se ve afectado, como en cuanto a los colores, que solo cambian ligeramente de tono al observar la pantalla desde un ángulo extremo.

Apple ha añadido una película antirreflectante que mejora la visibilidad de la pantalla, ya que reduce los reflejos de luces intensas en un 33%.

El panel OLED del iPhone Air utiliza la modulación por Ancho de Pulso (PWM, por sus siglas en inglés) para regular el nivel de brillo de la pantalla. Si quieres saber más sobre esta tecnología, hemos hablado de ella aquí. La tecnología PWM produce un parpadeo que pasa desapercibido para mayoría de las personas, pero, si no es suficientemente rápido, puede producir dolores de cabeza, picor de ojos o, incluso, mareos a personas con ojos sensibles.

Aunque Apple no lo especifica, he medido una tasa PWM de ∼480 Hz. Según el estándar IEEE PAR1789, la pantalla presenta un cierto riesgo de provocar molestias a personas con ojos sensibles. No es mi caso, pero si a veces sientes picor en los ojos o dolor de cabeza tras usar el móvil mucho tiempo, esta puede ser la explicación.

Medidas del parpadeo de la pantalla

Apple ha añadido una opción en los ajustes de accesibilidad llamada Suavizado de pulsos de la pantalla que permite desactivar el uso del PWM a niveles bajos de brillo. Al hacerlo, el sistema pasa de utilizar PWM (Pulse Width Modulation) a PAM (Pulse Amplitude Modulation) para controlar el brillo de la pantalla OLED por debajo de un 25% de brillo.

Esto significa que el brillo no se controla mediante la cantidad de tiempo que la pantalla permanece iluminada, sino que Apple ajusta la caída de brillo en cada ciclo de refresco para que el resultado sea un brillo que evolucione de forma más suave, con una evolución en forma de onda sinusoidal, en lugar de escalones.

Otros fabricantes recurren a DC Dimming, que suele ofrecer resultados mejores para personas sensibles al parpadeo. De hecho, en el foro /r/PWM_Sensitive de Reddit, muchas personas sensibles a PWM no ven mejoría al activar este ajuste del iPhone. Por ello, si sufres de sensibilidad a PWM, tendrás que probarlo por ti mismo para ver si, en tu caso, notas mejora.

Para desactivar PWM, basta con ir a Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño del texto y buscar la opción “Suavizado de pulso de pantalla”. Desde ahí se puede desactivar el PWM con un solo toque. Apple advierte que al desactivar esta función el rendimiento de la pantalla en niveles bajos de brillo puede variar, aunque, en mis pruebas, no ha notado un empeoramiento de la calidad de la imagen.

La pantalla del iPhone Air ofrece una tasa de refresco dinámica de hasta 120 Hz. Esta mayor tasa se nota, por ejemplo, en la fluidez de la animación de desbloqueo del teléfono y en la suavidad al hacer scroll en el navegador Safari.

No todos los contenidos se muestran a 120 Hz, sino que Apple adapta la tasa de refresco de forma dinámica al contenido mostrado y la velocidad del dedo sobre la pantalla, pudiendo bajar a tan solo 10 Hz si estás viendo contenido estático como un e-mail para no consumir tanta energía o incluso a solo 1 Hz en la pantalla siempre activa.

El iPhone Air ofrece la función de Pantalla Siempre Activa, que mantiene la pantalla siempre encendida con un nivel de brillo muy reducido para que podamos ver información útil en todo momento. Es una funcionalidad opcional, por lo que puedes desactivarla si no te gusta o consideras que consume demasiada batería.

La mayoría de los fabricantes de Android implementan una pantalla siempre activa muy simple, a menudo solo con la fecha, hora, nivel de batería e iconos simples de notificaciones. Apple incorpora una pantalla siempre activa muy rica, ya que se puede ver prácticamente la misma información que en la pantalla de bloqueo convencional, solo que con el brillo atenuado.

En la pantalla siempre activa se muestra el fondo de pantalla a color (solo que más tenue y desenfocado), la hora, los widgets y las notificaciones. Echo de menos ver el nivel de batería (aunque puedes añadir un widget que lo muestre), el nivel de señal celular / WiFi y el nombre del operador. Tampoco está activo el efecto Profundidad que trajo iOS 16, sino que la hora pasa a un primer plano. Si quieres ahorrar batería, puedes desactivar el fondo de pantalla para que no se muestre.

A continuación, podemos ver cómo se ve la pantalla de bloqueo cuando está la pantalla siempre activa y cuando está iluminada.

Apple no permite diferenciar entre la información que se muestra en la pantalla siempre activa y la pantalla de bloqueo, por lo que debes elegir bien los widgets que quieres mostrar. Ten en cuenta que algunos widgets gastan más batería que otros, por lo que quizás no quieras usarlos si tienes la pantalla siempre activa.

Un aspecto interesante es que la pantalla siempre activa ajusta su iluminación al entorno, de forma que, si tienes el teléfono en una mesa de una terraza a pleno sol, brilla más que si está en el brazo del sofá a oscuras. La pantalla siempre activa es inteligente y, en algunas circunstancias (iPhone en el bolsillo, conectado a CarPlay, alejado del Apple Watch, etc.), se apaga para ahorrar batería.

Hardware y rendimiento

El iPhone Air llega con el nuevo chip Apple A19 Pro, que trae mejoras en CPU y la Neural Engine, además de estrenar una nueva GPU con aceleradores neuronales por primera vez. El chip Apple A19 Pro que incorpora el iPhone Air cuenta con 5 núcleos de GPU, en lugar de los 6 núcleos de GPU que incorpora el iPhone 17 Pro.

👉 Las claves del chip Apple A19 Pro

El Apple A19 Pro integra 6 núcleos de CPU divididos en dos núcleos de alto rendimiento de hasta 4,26 GHz con 16 MB de caché L2 y cuatro núcleos de eficiencia de hasta 2,6 GHz con 6 MB de caché L2. En conjunto, los núcleos de CPU pueden acceder a una caché de nivel de sistema (SLC) de 32 MB. El tamaño de las cachés L2 y SLC es la principal diferencia frente al más económico Apple A19.

La GPU integrada puede ofrecer 5 núcleos (en el iPhone Air) o los 6 núcleos completos (en el iPhone 17 Pro), dependiendo del modelo, con una frecuencia de hasta 1.620 MHz (según @faridofanani96).

La unidad de inteligencia artificial integrada, llamada Neural Engine, sigue contando con 16 núcleos, pero con un mayor ancho de banda de memoria según Apple. Además, este motor puede trabajar en conjunto con las nuevas unidades de IA presentes en la GPU.

El controlador de memoria LPDDR5X integrado en los iPhone admite 12 GB de LPDDR5X-9600 (o 8533 en el modelo Air) con un ancho de banda de memoria de hasta 75,8 GB/s.

El iPhone Air posee 12 GB de RAM LPDDR5X 8533, pero hay que tener en cuenta que la gestión que hace iOS de la memoria hace que no sea necesaria tanta memoria como en Android.

A continuación, vamos a ver en los benchmarks cómo se comporta el iPhone Air frente a otros rivales de gama alta.

En el benchmark AnTuTu V10.0.6, el iPhone Air ha conseguido un resultado de 1.898.814 puntos, superando en más de un 10 por ciento al iPhone 16 Pro Max del año pasado.

Nota: Aunque algunos sitios web mezclan incorrectamente datos de iOS y Android, las puntuaciones de AnTuTu no son comparables entre plataformas iOS / Android.



En el benchmark Geekbench 6 centrado en la CPU ha conseguido 3.771 / 9.670 puntos en las pruebas mono /multi-núcleo, que, de nuevo, son unos valores magníficos.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta con GPU que incluyen este soporte. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados buenos, pero que se ven superados por algunos rivales en el mundo Android.

En el test gráfico GFXBench basados en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL en iOS y Vulkan en Android). El dispositivo ha obtenido unos resultados en la franja media-alta, como se puede apreciar en la gráfica.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test Wild Life de 3DMark. El teléfono ha obtenido un resultado de 95%, lo que significa que el rendimiento gráfico apenas se ve afectado tras un largo período de tiempo de uso.

A la vista de las pruebas anteriores, el chip A19 Pro parece estar a la par del chip más potente de Qualcomm, el Snapdragon 8 Elite, en rendimiento multi-nucleo, pero lo supera en rendimiento de un solo núcleo por un amplio margen de un 20 por ciento. Sin embargo, en rendimiento gráfico, el chip de Qualcomm parece llevar la delantera.

Dejando a un lado los benchmarks, el comportamiento en el día a día es excelente. Las apps se abren y se manejan con rapidez, sin parones ni signos de lentitud. A esto también ayuda que los desarrolladores tienen más fácil optimizar sus apps para iOS dado que la variedad de dispositivos y versiones vivas de sistemas operativos es menor.

No he experimentado ningún problema a la hora de hacer multitarea dentro de lo que iOS permite, ya que limita la ejecución de tareas en segundo plano salvo para ciertas aplicaciones de reproducción de música, navegación por GPS, etc.

He probado varios juegos 3D exigentes y todos ellos se han movido a la perfección en el iPhone Air, con tasas de FPS elevadas. Un ejemplo es Call of Duty: Mobile, un juego 3D multijugador exigente que se mueve con suavidad extrema. También he probado Resident Evil Village y el remake de Resident Evil 4, dos títulos con calidad de consola que se pueden disfrutar en el teléfono con una brutal calidad de imagen y suavidad.

Si te gusta jugar en el móvil, te alegrará saber que puedes enlazar los mandos de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch con tu iPhone para echar partidas de manera más cómoda.

El iPhone Air incorpora un conector USB-C, pero la velocidad de conexión es USB 2.0 (hasta 480 Mbps), por lo que si pretendes traspasar contenido a través de cable, debes estar preparado para largos tiempos de transferencia.

El iPhone Air se comercializa en variantes de almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB. Apple no ofrece la posibilidad de ampliar el espacio mediante tarjetas micro-SD, por lo que debes escoger la capacidad de almacenamiento con cuidado, especialmente si tienes pensado capturar vídeos en resolución 4K a 60 FPS con Dolby Vision, que requieren bastante espacio.

En mi opinión, si no sueles tomar muchas fotografías ni vídeos, la opción de 256 GB podría ser suficiente. No obstante, si te lo puedes permitir, la variante de 512 GB te dará una mayor tranquilidad para el futuro.

En mi caso, siendo usuario habitual de iPhone desde hace una década, tengo ocupados algo más de 300 GB, principalmente con fotografías y vídeos, pero también con juegos y decenas de apps.

El iPhone Air estrena un nuevo módem diseñado por Apple, el C1X, una versión más rápida y eficiente del C1 que debutó la pasada primavera.

Este nuevo módem ofrece hasta el doble de velocidad en descargas y subidas, y logra superar al del iPhone 16 Pro, consumiendo además un 30 % menos de energía. En términos de rendimiento, iguala las velocidades del módem integrado en los iPhone 17 y 17 Pro.

El iPhone Air es compatible con redes LTE/4G de clase Gigabit y también con redes 5G en la banda sub-6GHz. Aunque esto no es un problema hoy, en un futuro las redes mmWave podrían ser algo habitual en ciertos lugares con mucha densidad de personas, como un estadio deportivo.

El C1X también incorpora GPS de doble frecuencia de alta precisión, posible gracias a una antena rediseñada y a un nuevo sistema de radiofrecuencia que mejora la precisión en la localización y la estabilidad de la señal.

Otro de los grandes estrenos del iPhone Air es el chip Apple N1, un componente completamente nuevo dentro del ecosistema iPhone.

Este chip habilita las tecnologías de conectividad inalámbrica más avanzadas del momento: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Gracias a él, el dispositivo ofrece una conexión más estable y rápida, especialmente al usar AirDrop mientras se ejecutan otras tareas o al compartir Internet con varios dispositivos simultáneamente.

En mis pruebas de velocidad de red, ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 401 Mbps y 656 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest usando como servidor Digi.

El iPhone Air llega sin la posibilidad de insertar una SIM física, por lo que tendrás que hacer uso de una eSIM para utilizar este teléfono. Apple ofrece la funcionalidad Dual SIM mediante dos eSIM.

En España, casi todos los operadores ofrecen ya eSIM compatibles con el iPhone y, de hecho, algunos de los más rezagados — como Euskaltel, R y Telecable — han habilitado recientemente la tarjeta eSIM. Algunos operadores permiten activarla y transferirla entre dispositivos de manera sencilla, mientras que otros requieren una intervención manual del operador.

El iPhone Air incluye conectividad por satélite para enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia si no dispones de conexión celular o Wi-Fi.

Incluso puedes actualizar manualmente tu ubicación en la app Buscar utilizando la conexión por satélite, lo que puede ser útil si acostumbras a hacer excursiones en sitios sin cobertura y quieres compartir por dónde vas.

Esto es especialmente útil para aventureros que pueden enfrentarse a situaciones de emergencia en lugares donde no es posible realizar una llamada convencional. La conectividad por satélite está disponible en España desde hace dos años y se ofrece sin coste durante dos años.

Apple no ha revelado cuánto costará una vez que acabe el período gratuito, ya que recientemente ha ampliado gratuitamente la conectividad satelital del iPhone 14 y iPhone 15 hasta 2026.

El iPhone Air es compatible con radio Thread. Esto significa que puede conectarse directamente a los dispositivos compatibles con Matter que utilizan la conectividad de radio Thread (en lugar de WiFi) sin necesidad de un concentrador.

También integra tecnología de banda ultraancha (UWB) para la detección espacial de objetos, como las AirTags, con precisión de centímetros, en lugar de metros, lo que permite localizar objetos con mucha más exactitud.

El iPhone Air incluye un chip UWB de segunda generación, que permite que dos dispositivos iPhone con este chip se conecten al triple de distancia que antes. En este vídeo grabé cómo un iPhone 15 Pro y un iPhone 15 Pro Max, que también cuentan con un chip UWB de segunda generación, podían localizarse a unos 60 metros de distancia.

Face ID

Con la llegada del iPhone X en 2017, Apple abandonó el lector de huella dactilar Touch ID en favor del sistema de reconocimiento Face ID, que se basa en la tecnología TrueDepth, que reside en la muesca.

Un emisor proyecta miles de puntos de luz infrarroja sobre la cara del usuario y obtiene información suficiente sobre las facciones del usuario para reconocerle con fiabilidad y rapidez, incluso cuando el usuario lleva gafas o mascarilla, en condiciones de poca luz o si se ha dejado de afeitar.

Una limitación de Face ID es que no puedes desbloquear el iPhone estando apoyado horizontalmente sobre una mesa, salvo que pongas la cara justo encima o lo levantes de la mesa.

Apple permite ocultar el texto de las notificaciones de la pantalla de bloqueo hasta que detecta tu cara. Es posible ocultar de la vista de extraños solo algunas notificaciones, por lo que puedes configurar que se muestren todas las notificaciones excepto, por ejemplo, las de WhatsApp u otras apps cuyos mensajes consideres privados.

Face ID no falla prácticamente nunca en el reconocimiento. Una medida de seguridad para evitar desbloqueos involuntarios es que Face ID necesita “tu atención”, lo que significa que el usuario debe tener sus ojos abiertos y mirando al dispositivo para que Face ID actúe. De esta forma, nadie puede acceder a tu teléfono mientras duermes, por ejemplo.

El modelo 3D de la cara generado por Face ID no se almacena en la nube, sino localmente en el iPhone, por lo que está a salvo de posibles accesos a los servidores de Apple.

Face ID no solamente permite desbloquear el teléfono, sino que también se puede utilizar para realizar pagos con Apple Pay, acceder a aplicaciones de terceros (por ejemplo, bancos), autenticarse en la web usando el Apple ID o acceder a ciertas zonas del sistema como las carpetas de fotos privadas o eliminadas.

Batería

Apple no proporciona detalles técnicos sobre la capacidad de la batería, pero gracias a las autoridades de certificación, sabemos que el iPhone Air que incorpora una batería de 3.149 mAh. Es una capacidad bastante más pequeña que la que encontramos en el resto de smartphones de la serie iPhone 17.

Modelo Capacidad (mAh) iPhone 17 Pro Max 5.088 mAh (+8,6% respecto iPhone 16 Pro Max) iPhone 17 Pro 4.252 mAh (+18,7% respecto iPhone 16 Pro) iPhone Air 3.149 mAh iPhone 17 3.692 mAh (+3,7% respecto iPhone 16)

Apple sí que indica el número de horas de autonomía al realizar ciertas actividades como reproducción de vídeo y streaming de vídeo. Aunque no son actividades muy representativas de mi día a día, nos permite hacernos una idea de las diferencias de autonomía entre los modelos.

Autonomía iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Reproducción de vídeo Hasta 30 horas Hasta 27 horas Hasta 33 horas Hasta 39 horas Streaming de vídeo Hasta 27 horas Hasta 22 horas Hasta 30 horas Hasta 35 horas

Con un uso intenso del iPhone Air — múltiples cuentas de correo electrónico, aplicaciones de mensajería, redes sociales (Instagram, X) y conexión permanente al Apple Watch — he llegado al final del día mejor de lo que esperaba, pero con poca batería restante. De hecho, algún día me ha tocado recargar la batería antes de que acabe la jornada.

Realmente esperaba un peor resultado, pero parece que la combinación de la eficiencia de la pantalla y el nuevo chip A19 Pro ha conseguido reducir el consumo de energía.

Obviamente, la experiencia de cada usuario es diferente ya que, si consumes muchos vídeos en streaming de YouTube o TikTok, dedicas mucho tiempo a juegos o tomas muchos fotos y vídeos, tu batería se agotará más rápidamente. En el otro extremo, si tu uso del smartphone es menos intensivo, no tendrás problema para acabar el día con suficiente batería.

Apple ha acompañado el lanzamiento del iPhone Air con un accesorio llamado MagSafe Battery. Este complemento se acopla magnéticamente a la parte trasera del iPhone Air y ofrece hasta un 65% de capacidad adicional, lo que se traduce en unas 40 horas de reproducción de vídeo.

Una de las características más interesantes de este accesorio es su sistema de carga inteligente, que decide automáticamente cuándo y cómo transferir energía al iPhone Air para optimizar el rendimiento térmico y la eficiencia energética. Puedes usarlo como un refuerzo puntual cuando la batería está baja o mantenerlo acoplado todo el día, incluso con ambos dispositivos al 100%.

La MagSafe Battery del iPhone Air también ofrece salida de energía a través de USB-C, lo que permite recargar accesorios más pequeños, como unos AirPods, utilizando un cable estándar.

Según la web de Apple, el iPhone Air permite carga «rápida» por cable a 20 vatios. Esto significa que no soporta la carga a 40W con USB PD 3.2 + AVS + DPS que ofrecen los nuevos iPhone 17 y iPhone 17 Pro.

¿Qué significa que un cargador soporte USB PD 3.2 + AVS + DPS?

USB Power Delivery 3.2 es la versión más reciente del protocolo oficial de carga rápida definido por el USB-IF (USB Implementers Forum). Su función es negociar automáticamente el voltaje y la corriente ideales entre el cargador y el dispositivo, maximizando la velocidad de carga sin comprometer la seguridad.

AVS es una de las novedades de USB PD 3.2. Significa que el cargador puede ajustar el voltaje de salida de forma dinámica dentro del rango de 9 V a 20 V, con incrementos de solo 100 milivoltios (0,1 V). En la práctica, si un dispositivo necesita, por ejemplo, 12,3 V, el cargador puede suministrarle exactamente ese valor — no solo 9 V o 15 V como en estándares anteriores.

DPS es una extensión del estándar que permite alcanzar el pico de potencia permitido por el cargador, manteniendo la estabilidad y minimizando pérdidas. Funciona especialmente en cargadores GaN (nitruro de galio), capaces de manejar altas potencias en un tamaño compacto. Por ejemplo, un cargador de 60 W con DPS puede alcanzar los 60 W exactos (a 3 A y 20 V) temporalmente cuando las condiciones del cable y el dispositivo lo permiten, sin reducir la eficiencia.

Una velocidad de carga de 20 vatios es más bien lenta para los estándares del mercado, incluso a pesar de que la capacidad de la batería es más pequeña que en otros smartphones y, por tanto, debería tardar menos tiempo en llenarse.

Utilizando un cargador USB-PD como el Anker Nano 2 de 65W (🛒 23,69€), el tiempo de carga de la batería de 0 a 100% ha sido de 1 hora y 33 minutos, alcanzando el 50 por ciento de carga en unos 30 minutos.

Proceso de carga de la batería del iPhone Air

Si necesitas alargar la autonomía, el iPhone Air incorpora un modo de bajo consumo para ahorrar batería cuando más lo necesitamos.

Apple incluye una opción llamada Salud de la batería que permite conocer la capacidad real de la batería que, como bien sabemos, se reduce con el paso del tiempo por el deterioro provocado por los continuos procesos de carga y descarga. También puedes ver el número de ciclos de carga que lleva el iPhone.

En mi experiencia con otros iPhone, tras un año de uso, la batería se puede deteriorar entre un 5 y un 10 por ciento. Como es lógico, aún no he tenido oportunidad de saber cómo se comporta el iPhone Air en este aspecto. Las baterías de los modelos de iPhone 15 y posteriores están diseñadas para conservar el 80% de su capacidad original a 1.000 ciclos de carga completos.

iOS incorpora una función llamada Carga optimizada que reduce el deterioro de la batería que se produce cuando el teléfono está muchas horas con una carga cercana al 100%. Esta función aprende tus hábitos diarios de carga y ajusta el proceso de carga para que alcance el 100% a la hora a la que sueles quitar el iPhone del cargador, en lugar de en medio de la noche.

También es posible limitar la carga para que no supere nunca el 80% para mejorar la salud de la batería. Sin embargo, esto implica una importante reducción de autonomía diaria.

El iPhone Air es compatible con carga inalámbrica mediante el estándar Qi / Qi2. Basta con colocar el dispositivo encima de una base de carga compatible para que este se empiece a cargar, sin necesidad de conectar ningún cable.

Apple permite carga inalámbrica hasta 20W con el nuevo cargador MagSafe (🛒 49€) y un adaptador de corriente de 30W.

Este cargador se fija a la parte trasera mediante imanes, lo que asegura que el teléfono y el cargador quedan perfectamente alineados. Así se evitan situaciones cuando, tras haber dejado el teléfono sobre la base inalámbrica, te das cuenta de que no ha cargado nada porque los dispositivos no estaban bien alineados.

Para no llevarte el cargador cuando levantas el teléfono de la mesa, aconsejo utilizar una base como Spigen mag Fit (🛒 15,99€) que se fija a la superficie.

Mientras que algunos smartphones ofrecen la posibilidad de cargar otro dispositivo de forma inalámbrica, el iPhone Air no cuenta con carga inalámbrica inversa. Sin embargo, según un documento de soporte de Apple, el puerto USB-C es capaz de suministrar hasta 4,5W de potencia, lo que significa que hay suficiente energía para cargar un Apple Watch, un estuche de AirPods u otros gadgets pequeños.





iOS 26

iOS 26 llega al iPhone Air con una actualización que renueva el diseño y añade algunas nuevas funciones impulsadas por Apple Intelligence.

La interfaz estrena un lenguaje visual más expresivo y consistente. Está basada en Liquid Glass, un nuevo diseño visual que refleja y refracta los elementos en lugares con la pantalla de bloqueo, el centro de control y los iconos. Los controles y botones de navegación se han actualizado en apps como Cámara, Fotos, Safari, Apple Music y más, y este nuevo diseño también llega al coche con CarPlay.

La pantalla de bloqueo se ha renovado con el nuevo estilo Liquid Glass y ahora ofrece más opciones de personalización. El widget de la hora puede redimensionarse fácilmente y se adapta tanto al sujeto principal de tus fotos como al número de notificaciones entrantes. Además, Apple ha añadido nuevas escenas espaciales, que aportan un efecto 3D a los fondos de pantalla.

La Inteligencia visual permite hacer más con lo que ves en pantalla. Puedes añadir eventos al calendario, resumir textos, buscar de forma visual en Google, o preguntar directamente a ChatGPT. Lo mejor es que puedes invocarla en cualquier app pulsando los botones que usas para hacer una captura de pantalla.

Inteligencia visual

Con Traducción en tiempo real, iOS 26 rompe barreras de idioma en Mensajes, FaceTime y Teléfono. En Mensajes traduce automáticamente los textos entrantes y lo que escribes.

En FaceTime, aparecen subtítulos traducidos en vivo mientras habláis. Y en llamadas de teléfono, tus palabras se traducen y se pronuncian para el otro lado, que puede seguir la conversación con traducción de audio.

Traducción en tiempo real

Atajos crece con acciones inteligentes que permiten automatizar resúmenes con Writing Tools, crear imágenes con Image Playground o usar directamente los modelos de Apple Intelligence para acelerar flujos de trabajo avanzados.

Genmoji mezcla tus emojis favoritos con descripciones para generar nuevos emojis. Ahora tienes más control para crear variantes inspiradas en familia y amigos, incluyendo personalizar peinados y rasgos.

Con Image Playground obtienes más control sobre imágenes inspiradas en personas: puedes cambiar expresiones según el momento y explorar nuevos estilos (incluyendo estilos accesibles vía ChatGPT).

Genmoji

La app Teléfono cuenta ahora con un diseño unificado que reúne Favoritos, Recientes y Buzones de voz. El nuevo filtrado de llamadas de números desconocidos ayuda a filtrar llamadas de números desconocidos para decidir si contestar. Y si llamas a una empresa y te ponen en espera, detección de asistente de espera mantiene tu puesto en la cola mientras esperas a un agente.

Mensajes gana personalidad con fondos de pantalla que dan vida a cada conversación. Puedes lanzar encuestas en iMessage y ver los votos en tiempo real. Además, nuevas herramientas de filtrado reducen spam y números desconocidos.

Mapas es más inteligente y personalizado. Aprende tus rutas frecuentes entre lugares y te avisa de retrasos significativos antes de salir. La nueva sección de lugares visitados recuerda los sitios que has visitado para acceder a ellos fácilmente más tarde.

Apple Music introduce AutoMix, que encadena canciones como un DJ con ajustes de tiempo y ritmo. La traducción de letras te ayuda a entender las letras y pronunciación de letras facilita cantar aunque no conozcas el idioma, aunque no está disponible para todas las canciones. Además, ahora puedes anclar tu música favorita en la parte superior de tu biblioteca.

Cartera renueva las tarjetas de embarque con Live Activities. El seguimiento de pedidos mejora con Apple Intelligence para ofrecer estado y visibilidad también en compras fuera de Apple Pay.

iOS 26 potencia los juegos con una nueva app Games y tecnologías pensadas para el rendimiento. MetalFX Frame Interpolation aporta una jugabilidad más fluida, y Game Overlay te deja ajustar parámetros o chatear con amigos sin salir del juego.

Multimedia

El iPhone Air cuenta con un único altavoz y, contrariamente a otros smartphones que también cuentan con un solo altavoz, este no está situado en la parte inferior, sino en el auricular para el oído. Este es otro de los sacrificios que ha tenido que hacer Apple para maximizar la capacidad de la batería.

Como resultado, el iPhone Air suena con menos potencia y el sonido tiene menos cuerpo (los bajos son bastante flojos) que otros smartphones con doble altavoz.

Esto se debe probablemente a las limitaciones de espacio en el interior, ya que no hay suficiente sitio para incorporar cámaras de resonancia adecuadas.

Apple no incluye un conector de auriculares en el iPhone, sino que tenemos que recurrir a auriculares Bluetooth o utilizar un adaptador de 3.5mm a USB-C para conectar auriculares tradicionales con cable.

Por supuesto, también puedes optar por los auriculares AirPods / AirPods Pro / AirPods Max de Apple. Todos ellos ofrecen buen sonido y, sobre todo, una experiencia de uso muy cómoda ya que están perfectamente integrados con iOS.

iOS permiten conectar dos pares de auriculares AirPods a la vez a un dispositivo para compartir lo que escuchas con otra persona.

Esto me resulta útil en aviones para ver en la pantalla del iPad una película o una serie junto con mi pareja, cada uno con sus AirPods.

Centrándonos en las aplicaciones multimedia, Música reproduce canciones transferidas al teléfono vía la aplicación iTunes, compradas en iTunes Store, almacenadas en iCloud por medio de iTunes Match o mediante la suscripción a Apple Music (16,99€/mes para uso familiar; 10,99€/mes para uso individual; 5,99€/mes para estudiantes; y 4,99€/mes para uso exclusivo con Siri).

Si utilizas CarPlay, te alegrará saber que otras personas que estén en el coche pueden unirse a tu cuenta de Apple Music y controlar la música que se está reproduciendo, lo que puede resultar bastante divertido para viajes con amigos. Desde iOS 18, también es posible que otras personas controlen la reproducción de música en un HomePod o HomePod mini.

Cuando el teléfono está bloqueado, desde la propia pantalla de bloqueo o la pantalla siempre activa podemos controlar el reproductor, tanto de la aplicación Música como de otras que tengamos instalada (por ejemplo, Spotify). También podemos controlar la reproducción desde el Centro de Control y la Isla Dinámica.

En cuanto a la reproducción de vídeo, el iPhone Air es un teléfono apropiado para disfrutar de películas o vídeos. La pantalla posee un ratio 19.5:9, por lo que los vídeos 16:9 muestran barras negras a derecha e izquierda. Si quieres ver el vídeo a pantalla completa, puedes hacerlo, pero debes tener en cuenta que una parte de la imagen queda oculta por la muesca de la pantalla.

Como he comentado en el apartado de Pantalla, el panel del iPhone Air es capaz de reproducir contenido HDR en formatos HDR10/HDR10+ y Dolby Vision, alcanzando con un brillo muy elevado de 1.600 nits según Apple.

Por supuesto, podemos utilizar apps de vídeo en streaming como Apple TV+, YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime TV o Max, que funcionan perfectamente en el iPhone Air. Un aspecto interesante es que el puerto USB-C ofrece salida de vídeo hasta 4K@60, por lo que podemos conectar el teléfono a un televisor para ver vídeos o jugar.

Cámaras

El iPhone Air cuenta con una única cámara trasera:

Cámara gran angular (26 mm) con sensor Sony IMX904 de 48MP (1/1.56″, tamaño de píxel de 1,0 µm), lente con apertura f/1.6, enfoque automático con Dual Pixel, y estabilización óptica por desplazamiento del sensor

Lamentablemente, Apple no ha incorporado una cámara ultra gran angular ni, menos aún, una cámara teleobjetivo, ya que no hay espacio en el módulo trasero para más cámaras. Ahora bien, es posible tomar fotografías con zoom 2x mediante un recorte de los 12MP centrales del sensor principal de 48MP, por lo que, a efectos prácticos, no es muy diferente a tener una lente 2x.

También cuenta con una cámara frontal:

Cámara frontal gran angular (20 mm) con sensor Sony IMX914 de 18 MP, lente con apertura f/1.9 y enfoque automático PDAF.

Con iOS 26, Apple ha rediseñado la interfaz de la aplicación Cámara para simplificar la experiencia de uso sin sacrificar el control que buscan los usuarios más exigentes.

Ahora, los modos Foto y Vídeo ocupan el primer plano, mientras que el resto —como Retrato, Cámara lenta, Time-lapse o Panorámica— se acceden deslizando a izquierda o derecha. Un gesto hacia arriba despliega opciones de captura como flash, Live, exposición, temporizador, estilos, aspecto y modo noche.

Además, en iOS 26 el uso del botón Camera Control se ha vuelto más intuitivo. Basta con pulsar ligeramente dos veces el botón para que aparezcan distintos ajustes rápidos de cámara que pueden ser personalizados en el menú Ajustes.

Apple sigue manteniendo algunos ajustes fuera de la propia app de Cámara, siendo necesario ir al menú Ajustes para cambiar la resolución de captura de fotos entre 12 y 24 MP, mostrar el botón para activar la captura a 48 MP, activar la cuadrícula, etc.

Cámara trasera gran angular (principal)

La cámara principal del iPhone Air posee una resolución de 48 MP, pero el tamaño del sensor es 1/1.56″, el mismo que incorpora el iPhone 17. Este sensor es más pequeño que el que llega con el iPhone 17 Pro (1/1.28″), por lo que cabe esperar un rendimiento menos destacable en condiciones de poca luz.

Apple ofrece dos distancias focales con esta cámara: 26 y 35 mm. Por defecto, la cámara a dispara a 26 mm, pero se puede cambiar a las otras dos pulsando sobre el botón 1x del visor de la cámara.

Con la focal de 35 mm consigues acercarte más al objeto o la persona que deseas fotografiar y tener un efecto menos gran angular. De hecho, la lente de 35 mm es muy popular entre los fotógrafos por ser la más próxima al ángulo de visión que tenemos los humanos.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara gran angular durante el día, que ofrece una excelente calidad de imagen. Los colores son vivos sin pecar de sobresaturados, el manejo de las luces y las sombras es acertado y el detalle capturado es muy elevado.

Fotografías tomadas con la cámara principal (gran angular) por el día

El modo Noche se activa de manera automática cuando es necesario, y aparece indicado mediante el icono de una luna, que se ilumina y muestra el número de segundos que se van a capturar. Al pulsar sobre el icono podemos desactivar el efecto.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas en condiciones de poca luz con la cámara gran angular, que se ven muy bien. Las imágenes mantienen el ruido contenido, un nivel de detalle alto y colores vivos. Me gusta cómo maneja situaciones con elementos muy brillantes en una escena oscura, sin que se pierda el detalle ni se sobreexponga.

Fotografías tomadas con la cámara principal (gran angular) con poca luz

Si te preguntas cómo se comporta la cámara del iPhone Air frente al iPhone 17 Pro / Pro Max por la noche, a continuación puedes ver una comparativa de una misma imagen capturada por ambos smartphones. La calidad de imagen del iPhone 17 Pro Max está ligeramente por encima, pero la diferencia es bastante sutil.

Aunque Apple publicita el zoom con recorte 2x como de “calidad óptica”, se puede apreciar una ligera pérdida de nitidez si te fijas con detenimiento, ya que se trata de un recorte sobre la imagen captada por el sensor.

En cualquier caso, como se puede apreciar en estos ejemplos, el zoom 2x ofrece un rendimiento bastante sólido.

Fotografías tomadas con zoom 2x

Modo Retrato

Las fotografías en modo Retrato se realizan mejor con zoom 2x o superior, ya que las cámaras gran angular tienden a deformar el rostro cuando te acercas mucho para tomar un primer plano. Por ello, al activar el modo Retrato, el iPhone Air selecciona automáticamente el zoom 2x, que se consigue mediante un recorte en la zona central del sensor.

A pesar de contar con una sola cámara (lo que dificulta la detección de profundidad), los resultados que ofrece el iPhone Air son muy buenos, como podemos apreciar en estos ejemplos. Solo en algunas ocasiones tiene algunas dificultades para distinguir ciertas zonas del cuerpo, como el pelo, del fondo.

Fotografías tomadas en modo Retrato

Grabación de vídeo

A la hora de grabar vídeo, las cámaras del iPhone Air puede grabar vídeo a 720p a 30fps, 1080p a 25/30/60 fps y 4K a 24/25/30/60 fps. También es posible grabar vídeo a cámara lenta a 1080p a 120/240 fps.

El iPhone Air ofrece grabación de vídeo HDR en 10 bits, lo que significa que puedes capturar 60 veces más colores que el vídeo estándar. Además, el iPhone Air puede grabar vídeo en formato Dolby Vision a 4K@60fps con las cámaras trasera y frontal.

Otra funcionalidad que ofrece Apple es Zoom de Audio, que consiste en que la grabación de sonido se centra en el objeto al que estamos apuntando con la cámara al hacer zoom. Esto funciona mejor con fuentes de sonido estáticas y sin demasiado ruido alrededor.

A continuación, podemos ver algunos grabados con el iPhone Air por el día a resoluciones 4K@60fps y 4K@30fps, que ofrecen una excelente calidad de imagen y una estabilización magnífica.

Vídeos tomados por el día

A la hora de grabar con luz escasa, el iPhone Air ofrece un rendimiento muy bueno, como se puede apreciar en estos videos grabados con poca luz.

Vídeos tomados por la noche

Durante una grabación de vídeo, ahora es posible grabar con la cámara frontal y trasera a la vez. Aunque es una funcionalidad que hemos visto en otros smartphones desde hace tiempo, es novedad entre los iPhone.

Vídeo con captura dual

Apple también ofrece un modo Cine que permite desenfocar el fondo (efecto bokeh como el modo Retrato) cuando se graba a personas o mascotas en vídeo hasta 4K a 30 fps con las cámaras trasera o frontal, así como un modo Acción que está especialmente pensado para grabaciones en movimiento — por ejemplo, si estás corriendo, vas montado en un coche atravesando baches, etc.

El modo Acción admite una resolución de hasta 2.8K a 60 fps y es posible combinarlo con la grabación en Dolby Vision o ProRes. Al grabar, realiza un recorte de la imagen para compensar el movimiento, por lo que el campo visual es inferior.

El iPhone Air ahora captura audio espacial por defecto al grabar en modo Vídeo. Esto proporciona una experiencia más envolvente al escuchar el audio de los vídeos con los AirPods, Apple Vision Pro o el sistema de sonido envolvente de tu cine en casa. El vídeo también captura la pista de audio estéreo para facilitar la edición o escucha en plataformas que no admiten la reproducción espacial.

Mediante algoritmos avanzados de aprendizaje automático, el iPhone Air ofrece una gran calidad de audio al grabar vídeos en entornos con viento. La reducción del ruido del viento está activada por defecto (puedes desactivarla en Ajustes), y ayuda a reducir el ruido del viento no deseado.

La funcionalidad Mezcla de Audio utiliza las entradas de la captura de Audio Espacial e IA para distinguir entre el ruido de fondo y las voces al grabar vídeos. Esto proporciona unas capacidades de edición de sonido a posteriori. Después de la captura de vídeo, puedes editar el sonido seleccionando Editar > Mezcla de audio y escogiendo varios modos:

Estándar captura el sonido en Audio Espacial sin ajustes.

captura el sonido en Audio Espacial sin ajustes. En pantalla aísla la voz de la persona que habla en cámara y puede eliminar voces no deseadas fuera de cámara.

aísla la voz de la persona que habla en cámara y puede eliminar voces no deseadas fuera de cámara. Estudio hace que parezca que estás grabando dentro de un estudio profesional, como si los micrófonos estuvieran cerca del sujeto aunque estén a unos metros de distancia.

hace que parezca que estás grabando dentro de un estudio profesional, como si los micrófonos estuvieran cerca del sujeto aunque estén a unos metros de distancia. Cine formatea las voces como en las películas: las voces dentro y fuera del encuadre de la cámara se centran en una pista desde el centro de la cámara, mientras que los ruidos ambientales se escuchan de manera envolvente.

Puedes ajustar la intensidad de todas las mezclas con el control deslizante, dejando entrar más o menos

ruido de fondo.

Cámara frontal

La cámara frontal del iPhone Air Incorpora un nuevo sensor octogonal de 18 MP (ni rectangular ni cuadrado) y es compatible con la función Center Stage de Apple, que te mantiene centrado en el encuadre mientras te mueves durante videollamadas o selfies.

Gracias a su diseño, el sensor ofrece mayor flexibilidad, permitiendo capturar selfies tanto en vertical como en horizontal, sin necesidad de girar el teléfono. Capturar selfies en orientación horizontal sosteniendo el iPhone en posición vertical trae varias ventajas:

Resulta mucho más fácil de sujetar el teléfono, tanto por el agarre como por el encuadre

Ofrece un ángulo más natural y favorecedor para el brazo que suele aparecer en tus selfies.

Mejora la dirección de la mirada, ya que la cámara está alineada con la pantalla en lugar de estar a un lado.

Con un ángulo de visión bastante amplio de 20 mm, resulta bastante fácil encajar a varias personas en un selfie. Es posible conmutar entre selfies de grupo e individuales pulsando un botón sobre la pantalla, aunque la propia cámara detecta el número de personas y es capaz incluso de modificar la orientación de vertical a horizontal.

La pantalla del iPhone puede actuar como flash frontal e iluminar la cara si estamos tomando selfies en condiciones de muy poca luz. Además, es posible tomar selfies en modo Noche, lo que mejora de forma importante la calidad de imagen.

A continuación, podemos ver algunos selfies captados por la cámara frontal, que ofrecen una excelente calidad de imagen.

Selfies tomados con la cámara frontal



La cámara frontal del iPhone Air puede grabar vídeo hasta 4K a 60 fps, algo que no es tan habitual en los smartphones. Además, también es posible aplicar el modo Cine a los selfies.

Precio

Apple ha situado el precio del iPhone Air a medio camino entre el iPhone 17 y el iPhone 17 Pro, aunque sus especificaciones técnicas están por debajo del iPhone 17 en todos los aspectos, salvo en el tamaño de pantalla, que es algo superior.

El principal atractivo del iPhone Air reside, sin duda, en su diseño delgado y ligero, que no es comparable a ningún otro iPhone que puedas comprar.

iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max 256 GB 959€ 1.219€ 1.319€ 1.469€ 512 GB 1.209€ 1.469€ 1.569€ 1.719€ 1 TB

– 1.719€ 1.819€ 1.969€ 2 TB

– – – 2.469€

iPhone 17 Pro Max (arriba), iPhone Air (izquierda) y iPhone 17 (derecha)

Mi opinión

Tras varias semanas de uso, el iPhone Air me ha enamorado por su factor forma: sus 5,6 mm y 165 g cambian la sensación en mano más que cualquier salto de chip. Es el único iPhone actual que realmente “se nota distinto” nada más cogerlo, y eso tiene valor por sí mismo.

Venía con dudas sobre la resistencia, pero el chasis de titanio de grado 5 y Ceramic Shield 2 parecen estar a la altura, al menos si nos fiamos de los tests de «tortura» a los que algunos lo han sometido. No es un teléfono frágil pese a su delgadez, y eso aporta paz mental.

La pantalla LTPO de 6,5″ es excelente en brillo, colorimetría y fluidez, con pantalla siempre activa y refresco a 1-120 Hz. Por primera, vez, Apple añade una opción para desactivar la modulación PWM a niveles bajos de brillo, lo que puede ayudar a personas con ojos sensibles.

En rendimiento, el A19 Pro con 12 GB ofrece una experiencia impecable: apps que vuelan, juegos 3D estables y un buen rendimiento sostenido. La única nota mejorable es la conectividad USB 2.0 por cable, que limita transferencias para quien transfiera muchos ficheros pesados, como vídeos.

El iPhone Air llega con conectividad de primer nivel: el módem C1X ofrece en mejores velocidades y menor consumo, el chip N1 habilita Wi-Fi 7 / Bluetooth 6 / Thread con más fiabilidad al compartir Internet y realizar transferencias vía AirDrop, y el GPS de doble frecuencia mejora la navegación en la ciudad. El teléfono solo admite eSIM, aunque casi todos los operadores ofrecen ya esta alternativa a la SIM física.

La autonomía es el peaje del diseño. Aunque el resultado es mejor del esperado, con mi uso intenso llego al final del día justo y algún día he tenido que pasar por el cargador. La batería MagSafe puede solucionar jornadas largas, pero a costa de un bulto y peso extra. Como aspecto de mejora, la carga por cable a 20 W resulta algo lenta, ya que tendrás que esperar algo más de una hora y media en cargar por completo la batería.

En multimedia, el único altavoz en el auricular cumple, pero no puede competir con configuraciones estéreo de otros iPhone. Si escuchas mucho contenido sin auriculares, lo notarás.

La cámara principal de 48 MP rinde muy bien de día y mantiene perfectamente el tipo de noche; el recorte 2x es usable, aunque no sustituye a un teleobjetivo para acercarte a objetos o personas lejanos. Si la fotografía es tu prioridad, los iPhone 17 / 17 Pro siguen siendo opciones más versátiles. Incluso el iPhone 17 añade una cámara más.

La cámara frontal del iPhone Air también merece una mención especial. Su nuevo sensor octogonal de 18 MP ofrece una calidad de imagen excelente, con gran nivel de detalle y una exposición muy equilibrada. Su diseño permite capturar selfies horizontales sin girar el teléfono, algo muy útil para grabar vídeos o hacerse retratos en grupo. La compatibilidad con Center Stage completan una experiencia sobresaliente para quienes dan importancia a las videollamadas y al contenido en redes sociales.

iOS 26 aporta una capa de frescura (Liquid Glass, pantalla siempre activa rica, Apple Intelligence, atajos más potentes) que se siente especialmente fluida en este hardware.

Precio en mano, el iPhone Air se sitúa entre 17 y 17 Pro, pero su propuesta no es “mejor por menos”, sino “diferente”: prioriza diseño extremo y ligereza, con buen rendimiento y una cámara principal sólida, a costa de autonomía, audio y versatilidad fotográfica. Si valoras por encima de todo el confort en mano y un smartphone que casi desaparece en el bolsillo, es el iPhone a elegir; si buscas un “todoterreno” sin concesiones, miraría al 17 Pro.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor:

Diseño extremadamente delgado (5,6 mm) y ligero (165 g), único en el mercado actual.

Diseño extremadamente delgado (5,6 mm) y ligero (165 g), único en el mercado actual. Excelente calidad de construcción con marco de titanio de grado 5 y Ceramic Shield 2 más resistente.

Excelente calidad de construcción con marco de titanio de grado 5 y Ceramic Shield 2 más resistente. Pantalla OLED LTPO de 6,5″ con brillo muy alto, colores precisos, tasa dinámica de 120 Hz y ajuste específico de PWM para ojos sensibles.

Pantalla OLED LTPO de 6,5″ con brillo muy alto, colores precisos, tasa dinámica de 120 Hz y ajuste específico de PWM para ojos sensibles. Rendimiento sobresaliente gracias al chip Apple A19 Pro y sus 12 GB de RAM LPDDR5X. Gran estabilidad térmica y rendimiento sostenido en juegos exigentes.

Rendimiento sobresaliente gracias al chip Apple A19 Pro y sus 12 GB de RAM LPDDR5X. Gran estabilidad térmica y rendimiento sostenido en juegos exigentes. Módem C1X con velocidad superior y menor consumo, además de GPS de doble frecuencia.

Módem C1X con velocidad superior y menor consumo, además de GPS de doble frecuencia. Nuevo chip Apple N1 con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, ideal para hogar inteligente.

Nuevo chip Apple N1 con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, ideal para hogar inteligente. iOS 26 con diseño Liquid Glass y funciones de Apple Intelligence que enriquecen la experiencia.

iOS 26 con diseño Liquid Glass y funciones de Apple Intelligence que enriquecen la experiencia. Cámara principal de 48 MP con buena calidad diurna y nocturna, y modo Retrato convincente.

Cámara principal de 48 MP con buena calidad diurna y nocturna, y modo Retrato convincente. Cámara frontal de 18 MP con selfies horizontales sin girar el teléfono, modo Noche y grabación 4K a 60 fps, ideal para creadores de contenido y videollamadas.

Cámara frontal de 18 MP con selfies horizontales sin girar el teléfono, modo Noche y grabación 4K a 60 fps, ideal para creadores de contenido y videollamadas. Ecosistema sólido con MagSafe, UWB 2, conectividad satelital y más.

Lo peor:

Autonomía justa para usuarios intensivos; puedes necesitar el apoyo de la batería MagSafe. Carga por cable limitada a 20 W, lejos de los estándares actuales de carga rápida.

Autonomía justa para usuarios intensivos; puedes necesitar el apoyo de la batería MagSafe. Carga por cable limitada a 20 W, lejos de los estándares actuales de carga rápida. Solo un altavoz con sonido menos envolvente que otros iPhone

Solo un altavoz con sonido menos envolvente que otros iPhone Ausencia de cámara ultra gran angular y teleobjetivo limita la versatilidad fotográfica.

