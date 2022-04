Análisis del iPhone SE (2022) a fondo y opinión

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del iPhone SE.

Cuando pensamos en un iPhone, la mayoría tenemos a la cabeza un móvil muy potente, pero, también, con un precio bastante elevado. Por suerte, Apple tiene desde hace tiempo en su catálogo la familia Phone SE, que, sin sacrificar potencia, ofrece un precio más asequible a costa de algunos recortes.

El iPhone SE se lanzó originalmente en 2016 como un revival del iPhone 5s, y su sucesor llegó en abril de 2020 con un iPhone con aspecto de iPhone 8, pero un hardware mejorado.

Ahora Apple ha lanzado un nuevo iPhone SE con un diseño idéntico al del modelo anterior (que era el mismo que el del iPhone 8), pero con algunas mejoras en su interior, como la presencia del mismo potente chip A15 Bionic que alimenta el iPhone 13 y conectividad 5G.

El iPhone SE llega con una pantalla LCD de 4.7″, procesador A15 Bionic, cámara trasera de 12MP f/1.8, cámara frontal de 7MP f/2.2, 64/128/256 GB de almacenamiento, lector de huella Touch ID, batería de 2.018 mAh y resistencia IP67 al agua y el polvo.

Apple comercializa el iPhone SE por 🛒529€ (64 GB), 🛒 579€ (128 GB) o 🛒 659€ (256 GB), por lo que se trata del iPhone más asequible que puedes comprar.

He tenido la oportunidad de probar el iPhone SE durante varias semanas y, a continuación, te traigo mi análisis detallado.

👉 Índice

Diseño y construcción

El nuevo iPhone SE presenta un diseño idéntico al del modelo anterior, que a su vez era prácticamente idéntico al del iPhone 8 del año 2017.

Por tanto, nos encontramos ante un diseño más bien antiguo, que se aleja de los frontales «casi todo pantalla» que encontramos en otros teléfonos del mercado, tanto de Apple como de otros fabricantes.

La pantalla del iPhone SE está flanqueada por unos marcos bastante gruesos por encima y por debajo, por lo que el dispositivo es más grande de lo que cabría esperar de acuerdo al tamaño de su pantalla.

En consecuencia, el iPhone SE tiene un ratio de pantalla-a-cuerpo bastante bajo, alrededor de un 65% según GSM Arena.

Este porcentaje contrasta con, por ejemplo, el ratio del 85% que alcanza el iPhone 13 mini. Este último, con una pantalla más grande (5,4″), tiene unas dimensiones más compactas que el iPhone SE gracias a un mejor aprovechamiento del frontal.

En la época del iPhone 8, la pantalla de 4,7″ ya se veía más bien pequeña, así que ahora, todavía se ve más canija.

Por el uso que yo doy al móvil, la pantalla del iPhone SE se me hace pequeña. Esto es así porque yo dedico bastante tiempo a navegar por Internet (a veces incluso escribo artículos desde el móvil) y me gusta ver vídeos ocasionalmente.

Además, las apps han ido adaptándose a los grandes tamaños de pantalla, por lo que muchas muestran bastante controles en la interfaz que, con una pantalla tan pequeña, se hace más complicado pulsar.

En cualquier caso, el tamaño de la pantalla es un aspecto bastante personal. Hay muchos usuarios que están cansados de no poder encontrar un smartphone potente pero con tamaño compacto y, para ellos, el iPhone SE o el iPhone 13 mini son ideales.

Los laterales del iPhone SE son redondeados, a diferencia de lo que encontramos en el iPhone 13, que llega con marcos laterales totalmente planos.

Mientras que el marco superior del frontal está prácticamente libre de cualquier elemento — solo alberga el auricular del oído y algunos sensores — el marco inferior deja espacio para el icónico botón de inicio que incluye el lector de huella Touch ID.

Hasta la llegada de Face ID, el lector de huella Touch ID fue un elemento muy distintivo de los iPhone. En su última generación, el botón Touch ID dejó de ser un botón pulsable para ser una superficie inmóvil. Al ejercer fuerza sobre el botón, este vibra como si hubieras apretado realmente un botón físico.

Volver a utilizar el botón de inicio produce una sensación de nostalgia y, para algunos usuarios, sigue siendo la opción preferida, ya que les da la tranquilidad de que, hagan lo que hagan, pueden pulsar ese botón para ir a la pantalla principal — me refiero, sobre todo, a personas mayores o que están demasiado acostumbrados a este botón.

No obstante, en mi caso, no cambiaría Face ID por nada, ya que creo que es uno de los mejores inventos de la historia de Apple.

El chasis del iPhone SE está hecho de aluminio serie 7000, un material muy resistente que se utiliza habitualmente en la industria aeroespacial, por lo que será complicado que lo dañes.

La parte de atrás está fabricada en cristal. Aunque en el momento en el que salió el iPhone 8 a la venta era una novedad, a día de hoy es habitual encontrar este material en la parte de atrás, ya que permite la carga inalámbrica y ofrece un aspecto más sofisticado — aunque es más delicado.

El cristal de la parte trasera es el mismo que el del iPhone 13, por lo que se trata del cristal más resistente que podemos encontrar en un smartphone — con permiso de Ceramic Shield, que Apple utiliza en el frontal del iPhone 12 / 13. Sorprendentemente, Apple no ha añadido MagSafe a la parte trasera, por lo que no podemos acoplar magnéticamente cargadores inalámbricos, carteras u otros accesorios.

En la parte trasera, encontramos una solitaria cámara en la esquina superior izquierda y el logotipo de Apple centrado.

El iPhone SE está disponible en colores negro, blanco y rojo, siendo este último conocido como (PRODUCT)RED. Actualmente, destina parte de la recaudación a la lucha del Fondo Mundial por el COVID-19.

El modelo que he probado es el de color negro, que ofrece un aspecto elegante y discreto. Las huellas quedan algo marcadas en el cristal trasero, pero no es algo exagerado.

A continuación, vamos a revisar los cuatro lados para ver qué elementos encontramos.

En la parte superior no encontramos ningún botón ni conector.

En la parte inferior está el el conector Lightning y el altavoz a un lado. El iPhone SE carece de conector de auriculares, como es habitual en los iPhone desde hace tiempo.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y el compartimento para la tarjeta nanoSIM, con una bandeja que se extrae al introducir un objeto punzante incluido en la caja del teléfono. En los extremos encontramos dos pequeñas líneas de antena que, en el caso del modelo negro, resultan prácticamente invisibles.

Por último en el lateral izquierdo está el interruptor para activar el modo Silencio y los dos botones para controlar el volumen. En los extremos también encontramos dos pequeñas líneas de antena.

Apple ha dotado al iPhone SE de resistencia al agua, ya que cuenta con certificación IP67. Esto significa que puede ser sumergido a 1 metro durante un máximo de 30 minutos sin sufrir daños.

Por tanto, no tendremos que preocuparnos si se derrama un vaso encima de nuestro iPhone o si, por accidente, se cae a la bañera o a la piscina. Incluso podemos optar por lavarlo debajo del grifo si se ensucia, lo cual resulta bastante práctico.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que la garantía no cubre los daños por agua, por lo que no deberías mojar el teléfono salvo por accidente.

Pantalla

El iPhone SE llega con un panel LCD de 4,7″ con resolución HD (1.334 x 750 píxeles), lo que implica una densidad de píxeles de 326 ppp. Aunque no es un valor demasiado alto, está por encima del umbral de 300 ppp que solemos considerar como el mínimo para no distinguir los píxeles individuales.

Me hubiera gustado ver un panel OLED ya que estos ofrecen un mejor contraste gracias a los negros puros y pueden alcanzar un mayor brillo. Sin embargo, Apple ha preferido reservar estos paneles para sus iPhone de gama alta.

Al tratarse de un panel IPS LCD, la matriz de sub-píxeles es RGB, como se puede apreciar en la imagen adjunta donde se ven los tres sub-píxeles rojo-verde-azul uno a continuación del otro.

Las matrices RGB ofrecen una resolución efectiva igual a la real, a diferencia de las matrices Pentile que encontramos habitualmente en las pantallas OLED. Estas últimas ofrecen una resolución efectiva menor por la disposición de los píxeles en formas geométricas, habitualmente en forma de rombo.

La pantalla del iPhone SE ofrece una amplia gama cromática, ya que es capaz de cubrir el gamut de color DCI-P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, debes saber que todos los smartphones tratan de cubrir, al menos, el espacio de color sRGB / Rec. 709.

Cada vez más smartphones van más allá para cubrir el estándar DCI-P3, utilizado en la industria cinematográfica, y aspiran a cubrir el espacio de color más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible.

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color Rec. 2020, sino que se suelen quedar en torno al 60 por ciento, pero muchos paneles como sí que se acercan a cubrir el espacio DCI-P3 completo o, como el iPhone SE, lo cubren por completo.

El iPhone SE es compatible con la reproducción de contenidos HDR10 y Dolby Vision que expanden el color, contraste y brillo para una mejor experiencia visual. A día de hoy, encontramos películas y vídeos con esta tecnología en Apple TV, Netflix, Amazon Prime TV, Disney Plus e incluso YouTube.

Lo que no encontramos en la pantalla del iPhone SE es una alta tasa de refresco, sino que está limitada a 60 Hz. Si alguna vez has utilizado una pantalla con un refresco de 90 Hz o más, sabrás que este tipo de pantallas dan una sensación de fluidez superior.

Para analizar la calidad de la pantalla del iPhone SE, he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El brillo máximo que he medido en la pantalla del iPhone SE es suficientemente elevado, ya que se encuentra alrededor de los 625 nits (exactamente el valor que indica Apple en su hoja de especificaciones)

Aunque este valor se ve superado por muchos smartphones, es lo bastante elevado para que puedas ver perfectamente la pantalla en exteriores.

La gama de colores del panel del iPhone SE es excelente ya que cubre más del 100% del gamut sRGB y DCI P3.

Con un error medio de 1.5 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y un error máximo de 4 dE, la fidelidad en la reproducción de los colores es espectacular y supera a la mayoría de smartphones.

Resultados de las pruebas a la pantalla del iPhone SE

La pantalla del iPhone SE muestra un color negro es bastante profundo, ya que se encuentra alrededor de 0,42 nits con el nivel de brillo máximo.

Ahora bien, si observamos el iPhone a oscuras, se aprecia que el negro tiene cierto brillo. Un buen ejemplo es a la hora de ver una película, ya que las bandas negras son visibles, a diferencia de lo que ocurre con las pantallas OLED. En cualquier caso, el contraste resulta ser bueno, en torno a 1.470:1.

Para ajustar el balance de blanco a la luz ambiental, el iPhone SE incorpora la funcionalidad True Tone. El dispositivo cuenta con unos sensores de luz ambiental que ajustan automáticamente la temperatura de color en función del color de la luz que ilumina la habitación.

La tecnología True Tone pasa desapercibida la mayor parte del tiempo pero basta con desactivarla para notar la diferencia, sobre todo cuando estamos en un entorno iluminado por luz artificial con un cierto tono de color.

Con la funcionalidad True Tone desactivada, la temperatura de color resulta ser 6.587ºK, lo que implica un blanco prácticamente perfecto (6.500ºK). Sin embargo, al activar True Tone, el tono de la pantalla se adapta al entorno.

Las pantallas LCD no alteran apenas los colores al ser observadas desde un ángulo, aunque el brillo tiende a disminuir en mayor medida que en otras tecnologías de pantallas. En el caso del iPhone SE, los ángulos de visión son muy amplios. Los colores no se ven alterados al observar la pantalla desde un ángulo extremo aunque se nota una reducción en el nivel de brillo.

Como comentábamos antes, el iPhone SE es compatibles con el gamut de amplia gama cromática DCI-P3 que se utiliza en televisores 4K y en cine digital, y que es un 26 por ciento más amplio que el gamut sRGB que se utiliza habitualmente en los smartphones.

El iPhone SE detecta automáticamente el contenido DCI-P3 y conmuta automáticamente entre ambos gamuts para que los contenidos estándar se muestren con el gamut sRGB y, por tanto, los colores no se muestren sobresaturados.

El iPhone SE ofrece un modo Noche que cambia el balance de blancos de la pantalla para reducir la emisión de luz azul, ya que según ciertos estudios afecta negativamente al sueño El iPhone SE permite ajustar el nivel de luz azul emitido por la pantalla, así como programar el encendido y apagado de este modo de pantalla.

Un aspecto que echo de menos de la pantalla del iPhone SE es que no puede encenderse con un doble toque sobre la misma. Esto resultaría muy cómodo para poder ver las notificaciones pendientes cuando está apoyado en la mesa sin tener que pulsar el botón de encendido.

Hardware y rendimiento

Apple no ha escatimado con el procesador del iPhone SE, ya que lleva el chip A15 Bionic, el mismo que podemos encontrar en el iPhone 13 y en el nuevo iPad mini.

👉 Las claves del chip Apple A15 Bionic



El Apple A15 Bionic incluye 15.000 millones de transistores y se fabrica en un proceso de 5nm.

Cuenta con 6 núcleos divididos en dos de rendimiento y cuatro de eficiencia energética, y ofrece un 50% más de rendimiento de CPU que la competencia.

Incluye una GPU de 4 o 5 núcleos, dependiendo de si se trata de los modelos iPhone 13 / 13 mini / iPhone SE o iPhone 13 Pro / 13 Pro Max respectivamente. Ofrece un 30% más de rendimiento de GPU que la competencia.



El chip A15 Bionic incorpora un motor Neural Engine de 16 núcleos, que obtiene 15,8 TOPs frente a los 11 TOPs del A14 Bionic, lo que supone una mejora del 44 por ciento respecto al A14 Bionic.



También hay un nuevo codificador y decodificador de vídeo, y el nuevo ISP permite mejores algoritmos de procesado de foto y vídeo. Por último, la caché del sistema se ha duplicado hasta los 32 MB.

Aunque Apple no suele proporcionar información sobre la cantidad de memoria RAM de sus iPhone, cualquier herramienta de benchmark revela que el iPhone SE posee 4 GB de RAM.

Si bien esta cantidad puede parecer escasa en comparación con cualquier smartphone Android, la comparación no es justa ya que iOS hace un uso de la memoria RAM muy diferente a Android. En la práctica, 4 GB de RAM es suficiente para mantener un buen número de apps en memoria.

A continuación, vamos a ver en los benchmarks cómo se comporta el iPhone SE frente a otros rivales de gama alta.

En el benchmark AnTuTu, ha conseguido 761.809 puntos, una puntuación elevada, aunque por debajo de los últimos buques insignia de Apple.

👉🏻 Nota: En este punto merece la pena notar que las puntuaciones de AnTuTu no son comparables entre iOS y Android, como ha explicado AnTuTu en numerosas ocasiones, por lo que en la siguiente gráfica solo incluimos dispositivos iOS. Comentamos este hecho porque a veces se comparan erróneamente las puntuaciones de dispositivos iOS y Android.

En el benchmark Geekbench 5 centrado en la CPU ha conseguido 1.731/4.586 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos valores impresionantes.

Centrándonos en sus capacidades gráficas, en la prueba Wild Life Unlimited de 3DMark, el iPhone SE ha obtenido unos resultados excelentes, superando a la mayoría de smartphones.

En el test gráfico GFXBench basados en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), el dispositivo ha obtenido unos resultados muy altos, como se puede apreciar en la gráfica.

Como referencia, todas las pruebas se ejecutan a la resolución de la pantalla han alcanzado los 60 FPS, que es el máximo dada la tasa de refresco de 60 Hz.

En el test GFXBench con APIs tradicionales, el dispositivo también ha obtenido unos resultados magníficos. De nuevo, todas las pruebas se ejecutan a la resolución de la pantalla han alcanzado los 60 FPS.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test Wild Life de 3DMark.

El teléfono ha obtenido un resultado de 70%, lo que significa que el rendimiento gráfico puede verse afectado tras un largo período de tiempo de uso. En la práctica, podrías ver caídas de rendimiento en largas partidas si juegas a títulos 3D muy exigentes, aunque dado el gran rendimiento que ofrece el iPhone SE, no notarás la caída de FPS.

He probado varios juegos 3D exigentes y todos ellos se han movido a la perfección en el iPhone SE, con tasas de FPS elevadas.

Un ejemplo es Call of Duty: Mobile, un juego 3D multi-jugador exigente que se mueve con suavidad en el iPhone SE, aunque el pequeño tamaño de su pantalla no es el más adecuado para disfrutar jugando. Si te gusta jugar en el móvil, te alegrará saber que puedes enlazar los mandos de PlayStation y Xbox con tu iPhone para echar partidas de manera más cómoda.

El rendimiento del iPhone SE en juegos 3D exigentes es excelente

Los benchmarks han confirmado que el chip A15 Bionic aporta al iPhone SE una gran potencia. Su rendimiento supera con creces al de cualquier otro smartphone Android de su segmento de precios.

El comportamiento en el día a día es excelente. El sistema se mueve con gran fluidez, y tanto las apps como los juegos se abren y se manejan con una gran rapidez, sin parones ni signos de lentitud.

De hecho, da la sensación de que sobra potencia para una pantalla con una resolución tan pequeña. No obstante, no debemos olvidar que Apple suele actualizar sus teléfonos durante muchos años, así que mejor que sobre a que falte para que, en el futuro, pueda ejecutar versiones de iOS más exigentes.

Por último, no he experimentado ningún problema a la hora de hacer multi-tarea dentro de lo que iOS permite, ya que limita la ejecución en segundo plano salvo para ciertas aplicaciones de reproducción de música, navegación por GPS, etc.

El iPhone SE se comercializa en variantes de almacenamiento de 64, 128 y 256 GB.

Apple no ofrece la posibilidad de ampliar el espacio mediante tarjetas micro-SD, por lo que debes escoger la capacidad de almacenamiento con cuidado, especialmente si tienes pensado capturar vídeos en resolución 4K a 60 FPS, que requieren bastante espacio.

Si bien es cierto que las fotografías y vídeos se guardan por defecto en el iPhone en formatos muy eficientes (HEVC/HEIC en lugar de JPG/MPG), cada vez las apps y los juegos ocupan más.

En mi opinión, si no sueles tomar muchas fotografías ni vídeos, la opción de 64 GB podría ser suficiente, pero mi recomendación es que te hagas con la de 128 GB. No obstante, si te lo puedes permitir, la variante de 256 GB te dará una mayor tranquilidad para el futuro.

En cuanto a conectividad, el iPhone SE soporta las tecnologías inalámbricas Bluetooth 5 y WiFi 6 (802.11ax). WiFi 6 es el protocolo más reciente para redes WiFi que no solamente aumenta la velocidad sino que está especialmente pensado para conectar una gran cantidad de dispositivos a la vez.

El iPhone SE no es compatible con el nuevo estándar WiFi 6E que hace uso de la banda de 6 GHz para un mayor rendimiento, aunque muy pocos smartphones (y todavía menos routers) soportan este tipo de redes.

En cuanto a conectividad celular, el iPhone SE es compatible con redes 5G en la banda sub-6GHz.

ℹ️ Info: Conectividad 5G: Sub-6 vs. mmWave

El espectro utilizado para 5G se divide en dos franjas: por debajo de 6 GHz (Sub-6) y por encima de 24 GHz (mmWave).

La principal diferencia entre ambos es la velocidad y la cobertura. La banda Sub-6 proporciona mejor cobertura pero las velocidades máximas son solo un 20 por ciento superiores a 4G LTE, así que no es tan impresionante.

La banda mmWave ofrece una velocidad de descarga altísima (hasta 10 Gbps) pero la cobertura es bastante peor, unos 200 metros, por lo que puede ocurrir que tu teléfono pase más tiempo conectado a 4G que a 5G, sobre todo cuando estás dentro de un edificio.

Este tipo de tecnología está pensado para espacios abiertos o zonas con alta densidad de usuarios donde se instalen muchas antenas. La menor cobertura de mmWave es la razón por la que los operadores quieren llenar las ciudades de antenas 5G, para que siempre haya una con la que tengas visión directa.

En España, la única banda que está disponible para 5G es sub-6GHz, por lo que tener un smartphone con conectividad 5G mmWave no sirve para nada a día de hoy — al menos hasta que salga a concurso la banda de frecuencias correspondiente.

En Estados Unidos, sin embargo, algunos operadores sí que han desplegado estas redes, y esta es la razón por la que solamente los iPhone vendidos en EE.UU. ofrecen acceso a redes 5G de onda milimétrica (mmWave).

Apple ofrece tres modos de datos en Ajustes > Datos móviles > Opciones > Modo de datos. Por defecto, está activo el «Modo estándar» que permite que se realizan actualizaciones automáticas y tareas en segundo plano con datos móviles, pero limita la calidad de vídeo y FaceTime.

Si tienes un plan de datos ilimitado, quizás quieras activar el modo «Permitir más datos en 5G» que proporciona llamadas FaceTime de mayor calidad, contenido de alta definición en el Apple TV, canciones y vídeos de Apple Music, actualizaciones de software, copias de seguridad automáticas en iCloud, y actualizaciones del iOS a través del móvil.

Esta configuración también permite que las aplicaciones de terceros utilicen más datos móviles para una mejor experiencia.

También hay un «Modo de datos reducidos» que disminuye el uso de datos móviles y Wi-Fi al pausar las actualizaciones automáticas y las tareas en segundo plano.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de conexión tanto por Wi-Fi como por conectividad celular ha sido muy elevada. He alcanzado los 300 Mbps de subida y bajada con una conexión de fibra de 300 Mbps simétricos, y 47 / 37 Mbps de bajada / subida con una conexión 5G de Movistar, que no es la más rápida.

El iPhone SE llega con funcionalidad Dual SIM, que Apple implementa de forma diferente a otros fabricantes ya que, en lugar de utilizar una segunda SIM física, emplea una eSIM para una configuración de nanoSIM + eSIM.

En España, a día de hoy, Movistar, Orange, Pepephone, Truphone, Vodafone y Yoigo ofrecen eSIM compatibles con el iPhone.

Para utilizar la eSIM, tienes que activar el plan móvil con un código QR proporcionado por el operador.Aunque algunos operadores fuera de España permiten transferir la eSIM de un iPhone a otro, en España no conozco ninguno que lo permita, lo que resulta un inconveniente el día que renuevas tu smartphone o si lo tienes que llevar a reparar.

Otra funcionalidad presente en el iPhone SE es la posibilidad de realizar llamadas a través de WiFi. Si tu operador lo permite, esta funcionalidad permite cursar llamadas en zonas con cobertura WiFi incluso aunque no tengas cobertura de redes móviles o esta sea muy mala.

El iPhone SE no posee radio FM, algo que puede echar para atrás a los usuarios que utilizan su smartphone para escuchar la radio analógica. No obstante, existen apps que permiten escuchar la radio consumiendo datos.

Incorpora un chip NFC que puede ser activado con solo tener la pantalla encendida. Basta con acercar el iPhone a una etiqueta NFC para que nos sugiera abrir una aplicación o página web, o se ejecute uno de los nuevos atajos automáticos.

Batería

Apple no proporciona detalles técnicos sobre la batería, pero no ha sido difícil averiguar que cuenta con una batería de 2.018 mAh.

Esto supone aproximadamente un 10% más que el modelo anterior, iPhone SE (2020). La capacidad nominal de la batería del iPhone SE sigue estando por debajo de la que ofrecen otros smartphones aunque, a decir verdad, es complicado encontrar smartphone con un tamaño de pantalla tan pequeño con el que comparar.

Además, la arquitectura del procesador de Apple y el funcionamiento de iOS han permitido tradicionalmente a los iPhone ofrecer una autonomía similar a otros smartphones, aún con una capacidad de batería inferior. De hecho, Apple afirma que el iPhone SE (2022) ofrece 2 horas más de reproducción de vídeo y 10 horas más de reproducción de audio en comparación con su antecesor.

En el día a día, con un uso bastante completo del teléfono (sincronización de correo electrónico, uso frecuente de WhatsApp/Telegram, consulta de Twitter, Facebook y TikTok, navegación web y conexión con un Apple Watch), es posible llegar al final del día con suficiente batería restante.

Ahora bien, si te dedicas a jugar o a ver vídeos, es posible que tengas que cargar el teléfono antes de que acabe el día, porque, aunque la autonomía ha mejorado respecto al modelo anterior, no está al nivel de, por ejemplo, el iPhone 13 Pro Max.

El iPhone SE ofrece carga rápida a 18W, que según Apple permite obtener un 50% de la carga en 30 minutos. Ahora bien, Apple no incluye un cargador en la caja, por lo que tendrás que hacerte con el cargador por fuera.

Utilizando un cargador de 20W como el Anker Nano Pro (🛒 19,99€), el tiempo de carga de la batería de 0 a 100% ha sido de 1 hora y 39 minutos, alcanzando el 50 por ciento de carga en algo menos de 30 minutos.

iOS permite conocer qué aplicación o componente del teléfono está haciendo un mayor uso de la batería, e incluso incorpora un modo de bajo consumo para ahorrar batería cuando más lo necesitamos.

Sin embargo, echo de menos algunas funciones que permitan reducir el consumo de la batería, de forma similar a lo que encontramos en otros teléfonos Android — por ejemplo, limitando temporalmente las actividades en segundo plano de ciertas apps no críticas.

El iPhone SE también ofrece carga inalámbrica a 7.5W, una funcionalidad que resulta muy cómoda para cargar el teléfono con solo apoyarlo en una base.

iOS 15

El iPhone SE utiliza iOS 15, la última versión del sistema operativo de Apple que debutó con la familia iPhone 13. En el momento de escribir este análisis, la última versión disponible es iOS 15.4.1.

Una de las ventajas de iOS sobre Android es que Apple se encarga de actualizar los dispositivos. Las nuevas versiones de iOS llegan a la vez a todos los dispositivos, incluso a modelos bastante antiguos — a modo de referencia, iOS 15 ha llegado al iPhone 6s, que fue lanzado en 2016.

Apple ha introducido diversas mejoras en iOS 15, que vamos a repasar brevemente.

Apple ha desarrollado una funcionalidad llamada Tiempo de Concentración para ayudar a que nos centremos en lo que es realmente importante.

Esta funcionalidad permite escoger entre modos personalizados como Trabajo, Descanso o Tiempo Libre.

Cada modo permite elegir qué apps pueden mostrar notificaciones, qué personas pueden enviar mensajes y llamadas, si se deben mostrar globos de notificación, qué paginas de la pantalla de inicio se deben mostrar, si la pantalla bloqueada se debe atenuar y si se deben mostrar las notificaciones silenciadas en la pantalla bloqueada.

Una limitación que encuentro a estos modos es que debes seleccionar todas aquellas apps que pueden mostrar notificaciones, pero no es posible establecer que se muestren todas las notificaciones excepto las de aquellas apps que elijas.

Apple también ha introducido una funcionalidad de resumen de notificaciones que hace uso de IA para mostrar un resumen de aquellas notificaciones más importantes que te has perdido, por ejemplo, mientras dormías.

La inteligencia de los Recuerdos de la galería de fotos ha mejorado, añadiendo incluso música que pega con las fotografías o vídeos que estás viendo.

Ahora la app Cartera (antes llamada Wallet) puede almacenar nuevos elementos, como la llave digital de la casa o de la habitación de un hotel, o la tarjeta de identificación del trabajo.

La app Tiempo ha renovado su diseño con efectos que reflejan la situación meteorológica y mapas en alta definición.

En algunas ciudades, la app Mapas ofrecerá detalles como elevación y representaciones 3D de lugares emblemáticos como monumentos. También se muestran carriles en las calles para que sea más fácil saber dónde debes colocarte.

Apple también ha incluido mejoras a la hora de usar el transporte público, con avisos sobre cuándo debes bajarte. Y una vez que te bajes del vehículo, puedes escanear el entorno con tu iPhone para situarte mejor.

Con la cámara del iPhone, iOS 15 permite apuntar a, por ejemplo, una pizarra con texto, y convertir el texto de la fotografía a texto que puedes copiar/pegar en cualquier lugar.

También puedes utilizar esta funcionalidad para detectar texto y números de teléfono en fotografías de tu galería, obtenidas de una página web o capturas de pantalla. Funciona en varios idiomas, incluyendo español.

Apple ha mejorado la forma en la que se muestran las fotografías compartidas a través de la app Mensajes, agrupándolas en colecciones que pueden expandirse de manera cómoda. Además, estas fotografías aparecen en la app Fotos en una sección dedicada.

Por otro lado, la funcionalidad Compartido contigo reúne los artículos web que tus contactos te han enviado a través de Mensajes para que puedas verlos más tarde, cuando mejor te venga.

También es posible marcar ciertos mensajes para que sea más fácil localizarlos y aparezcan en los resultados de la búsqueda.

iCloud+ combina añade nuevas funciones como Relay privado (beta), un servicio que protege tu privacidad ocultando tu IP al navegar; Ocultar mi correo electrónico una forma sencilla de crear una dirección de correo electrónico única y aleatoria cada vez que la necesites; y la ampliación de la Grabación de vídeo seguro de HomeKit a un número ilimitado de cámaras de seguridad. iCloud+ se puede compartir con la familia.

Apple ha mejorado las llamadas de FaceTime para que suenen de forma más natural gracias al uso de audio espacial, de manera que escuchas a otras personas como si hablaran desde el lugar en que aparecen en pantalla.

Facetime también ha mejorado la capacidad de los micrófonos para aislar tu voz, reduciendo cualquier ruido de fondo.

Por supuesto, para aquellos momentos en los que sí que quieres compartir el sonido ambiente, es posible activar una funcionalidad llamada amplio espectro. Otra mejora de Facetime es el modo Retrato, que permite difuminar el fondo de la imagen para que el foco esté en ti.

Apple también ha creado enlaces de FaceTime, que puedes compartirse a través de emails, apps de mensajería como WhatsApp, etc. Con estos enlaces, los usuarios de Android o PC pueden unirse a FaceTime a través de un navegador web.

Por último, SharePlay permite a los usuarios compartir experiencias con otros a través de FaceTime. Puedes ver episodios de series, películas e incluso escuchar música en streaming de forma sincronizada a través de FaceTime con tus amigos.

No todos los servicios de streaming son compatibles con la función, pero Disney+, HBO Max, TikTok y Twitch funcionan. Cada usuario tiene controles que le permiten pausar, reproducir, ir hacia atrás o ir hacia adelante en la reproducción de contenidos.

Cuando alguien empieza a hablar, una función llamada Volumen Inteligente reduce automáticamente el volumen del programa de televisión, la película y la música en streaming.

Multimedia

En el apartado de sonido, el iPhone SE cuenta con dos altavoces que ofrecen sonido estéreo. Uno de los altavoces está situado junto al conector Lightning y el otro en el auricular del oído.

A pesar de su pequeño tamaño, la calidad de sonido del iPhone SE es buena, aunque el hecho de que cada altavoz apunte en cada dirección hace que suene de forma asimétrica.

Apple no incluye un conector de auriculares en el iPhone SE, sino que tenemos que recurrir a auriculares Bluetooth o recurrir a un adaptador de 3.5mm a Lightning para conectar auriculares con cable.

Por supuesto, también puedes optar por los auriculares AirPods / AirPods Pro o incluso los AirPods Max de Apple. Todos ellos ofrecen buen sonido y, sobre todo, una experiencia de uso muy cómoda ya que están perfectamente integrados con iOS.

El iPhone SE permite conectar dos pares de auriculares AirPods a la vez para compartir lo que escuchas con otra persona.

Centrándonos en las aplicaciones multimedia, Música reproduce canciones transferidas al teléfono vía la aplicación iTunes, compradas en iTunes Store, almacenadas en iCloud por medio de iTunes Match o mediante la suscripción a Apple Music (14,99€/mes para uso familiar, 9,99€/mes para uso individual y, desde hace poco, 4,99€/mes para uso exclusivo con Siri).

Apple también ofrece Apple One, un conjunto de paquetes de suscripciones a varios servicios que ofrecen un precio más ventajoso:

Plan Individual incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento en iCloud por 14,95€ al mes

incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento en iCloud por 14,95€ al mes Plan Familiar incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 200 GB de almacenamiento en iCloud por 19,95€ al mes y puede compartirse con hasta seis personas de la familia

incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 200 GB de almacenamiento en iCloud por 19,95€ al mes y puede compartirse con hasta seis personas de la familia Plan Premium incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ y 2 TB de almacenamiento en iCloud por 28,95€ al mes y puede compartirse con hasta seis personas de la familia.

Cuando el teléfono está bloqueado, desde la propia pantalla de bloqueo podemos controlar el reproductor, tanto de la aplicación Música como de otras que tengamos instalada (por ejemplo, Spotify). También podemos controlar la reproducción desde el Centro de Control.

En la sección de Ajustes generales de iOS, no en la propia aplicación, podemos controlar algunas opciones de la aplicación Música, como ajustar el ecualizador, limitar el volumen máximo, etc.

En cuanto a la reproducción de vídeo, el iPhone SE no tiene problemas a la hora de reproducir contenidos aunque su pantalla puede resultar algo escasa si el objetivo que le quieres dar al dispositivo es ver películas, series o muchos vídeos de YouTube.

Como comenté en el apartado de Pantalla, el panel del iPhone SE es capaz de reproducir contenido HDR10 y Dolby Vision, por lo que podrás disfrutar de la máxima calidad de imagen en los servicios de streaming que ofrecen esta capacidad.

Apple ofrece su propio sistema de streaming de vídeo, Apple TV,+ pero también podemos transferir ficheros al teléfono vía iTunes en formatos MP4, MOV o M4V. Si queremos reproducir otros formatos como MKV o AVI, tendremos que recurrir a apps de terceros como PlayerXtreme.

Por supuesto, podemos utilizar apps de vídeo en streaming como YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney+ o HBO, que funcionan perfectamente.

La app de Fotos permite ver todas nuestras fotografías y vídeos, y es posible incluso retocar y rotar vídeos de forma muy cómoda.

Como novedad, con iOS 15 es posible ver los detalles de captura de una imagen (sus datos EXIF) desde la propia app, y también queda registrado desde qué app se ha guardado la imagen en la galería (Twitter, Facebook, Slack, etc.)

La app Fotos reconoce automáticamente la cara de las personas que aparecen en las fotos y, si asociamos las caras con el nombre de una persona, podemos ver fácilmente todas las fotografías donde aparece esa persona. Resulta sorprendente lo bien que reconoce a la persona correcta. Además, con iOS 15, es capaz de reconocer a la persona incluso aunque no esté mirando directamente a la cámara.

También hay una pestaña llamada Para ti que ofrece fotografías destacadas y sugiere efectos a aplicar a algunas fotografías, así como los nombres de aquellas personas con las que podrías querer compartir ciertas fotos, en función de la gente que aparece en la fotografía o con la que tienes relación.

Cámara

El iPhone SE llega con una sola cámara gran angular (28 mm.) con un sensor de 12MP y una lente con apertura f/1.8. La cámara cuenta con enfoque automático por detección de fase (PDAF) y estabilización óptica (OIS).

En un momento en el que la mayoría de los smartphones cuentan con múltiples cámaras (ultra gran angular, teleobjetivo, macro, profundidad, etc.), la presencia de una única cámara en el iPhone SE puede saber a poco, aunque más vale una buena cámara que muchas cámaras mediocres.

Cámara trasera

Aparentemente, la cámara trasera del iPhone SE es la misma que la del iPhone SE (2020) y, por tanto, la misma que la del iPhone 8.

Esto explica por qué, a pesar de contar con el potente chip A15 Bionic, no tenemos el modo Noche disponible — aunque por suerte sí que tenemos Smart HDR 4 y Deep Fusion para mejorar el detalle.



👉🏻 ¿Qué es Smart HDR 4 y Deep Fusion?

Cuando Apple presentó el iPhone 13, dijo que Smart HDR 4 mejora el color, contraste e iluminación de cada sujeto en una foto de grupo, incluso en condiciones difíciles, haciendo que las imágenes sean más reale.

Deep Fusion es una funcionalidad más antigua, ya que debutó con el iPhone 11. Lo que hace es que captura cuatro fotogramas antes de pulsar el obturador, cuatro más una vez que lo haces y una toma de larga exposición.

El motor Neural Engine selecciona los mejores fotogramas y los junta en una foto HDR de alta calidad que es más detallada y ofrece un aspecto más natural. Además, se analiza la imagen que se está tomando y se procesa según su contenido, por ejemplo, el cielo, la vegetación o los tonos de piel.

En condiciones de buena luz, la cámara del iPhone SE toma fotografías con una excelente calidad. Los colores son vivos (sin ser excesivamente saturados), la nitidez es elevada, el balance de blancos es acertado, el contraste es alto y el rango dinámico es amplio.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara del iPhone SE en condiciones de buena iluminación.

Fotografías tomadas en condiciones de buena luz

Como todos los smartphones, la calidad de la imagen se resiente cuando la luz escasea. En el caso del iPhone SE, mantiene bastante bien el tipo, aunque el ruido resulta bastante visible dado que Apple prefiere mostrar grano antes que aplicar un algoritmo agresivo de reducción de ruido que haga perder detalle.

Como ya he comentado, se echa en falta el modo Noche, que a buen seguro produciría imágenes más limpias. A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas en condiciones de poca luz.

Fotografías tomadas en condiciones de escasa luz

A continuación, podemos ver la misma fotografía tomada por el iPhone 13 Pro y el iPhone SE, donde se puede apreciar la mejora que supone la cámara superior del iPhone 13 Pro con el modo Noche.

Modo Retrato

El iPhone SE es capaz de tomar fotografías en modo Retrato desenfocando el fondo de la imagen para crear el efecto bokeh típico de las cámaras réflex.

La lente gran angular del iPhone SE no es la más idónea para tomar retratos ya que, si te pretendes acercar demasiado al rostro para tomar un primer plano, la cara se ve distorsionada. Es por esto que otros smartphones utilizan la cámara teleobjetivo para tomar retratos.

Una limitación del modo Retrato del iPhone SE es que solo puedes fotografiar personas pero no objetos o animales. Aunque no es muy habitual que quieras tomar un retrato de una «cosa», sí que es posible que quieras hacer foto de tu mascota.

Un aspecto que me gusta del modo Retrato del iPhone SE es que es posible regular el grado de desenfoque incluso después de haber tomado la fotografía. De esta forma, si el resultado no te convence, puedes ajustarlo o incluso anular por completo el desenfoque si la separación entre sujeto y fondo no es convincente.

En algunos otros smartphones, te la juegas cada vez que tomas una fotografía en modo retrato ya que no es posible realizar ningún ajuste posterior.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con el modo Retrato, donde podemos apreciar que tiene algunos problemas para separar el cuerpo del fondo de la imagen en ciertas zonas, especialmente en el pelo.

Retratos tomados con la cámara trasera

Grabación de vídeo

A la hora de grabar vídeo, la cámara trasera del iPhone SE puede grabar vídeo a 720p a 30fps, 1080p a 30/60 fps y 4K a 24/30/60 fps.

El iPhone SE puede grabar con estabilización electrónica a todas las resoluciones y tasas de cuadros por segundo, incluso a [email protected] fps. De hecho, la excelente estabilización de vídeo ha sido siempre una cualidad de los iPhone.

Lamentablemente, el modo Cinematográfico que debutó en el iPhone 13 no está presente en el iPhone SE, así que no podrás grabar vídeo con efecto bokeh.

A continuación, se incluyen un par de vídeos grabados a [email protected] y [email protected] durante el día. La calidad de la imagen es excelente, con colores vivos y una magnífica estabilización.

Vídeos grabados por el día

También se incluyen otros dos vídeos grabados a [email protected] y [email protected] durante la noche. La calidad de imagen sigue siendo buena aunque, como es habitual, a 60 fps la imagen se ve demasiado oscura.

Vídeos grabados por la noche

Cámara frontal

La cámara frontal del iPhone SE cuenta con un sensor de 7MP con apertura f/2.2 y es capaz de grabar vídeos 1080p. De nuevo, se trata de la misma cámara que encontrábamos en el iPhone SE (2020).

La calidad de la imagen tomada por esta cámara es buena, incluso en situaciones en las que hay una gran contraste de iluminación entre el primer plano y el fondo, aunque no admite modo Noche.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de selfies tomados por la cámara frontal.

Selfies tomados con la cámara frontal

La cámara frontal del iPhone SE también permite tomar fotografías en modo Retrato que, en general, se ven bastante bien. A continuación, podemos ver algunos ejemplos.

Selfies tomados en modo Retrato

Calidad de las llamadas

El iPhone SE posee varios micrófonos que capturan la voz y bloquean el ruido ambiental para que tu interlocutor te escuche mejor.

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Precio

Apple comercializa el iPhone SE por 🛒529€ (64 GB), 🛒 579€ (128 GB) o 🛒 659€ (256 GB).

El precio del iPhone SE es mucho más bajo que el resto de iPhones que están ahora a la venta. Por tanto, el iPhone SE es una buena opción para quienes quieren disfrutar de un iPhone sin gastar mucho dinero.

No obstante, si prefieres un iPhone compacto con un mejor aprovechamiento del frontal, reconocimiento facial Face ID y mejores cámaras, el iPhone 13 mini (🛒 759€) con pantalla OLED de 5.4″ es una buena opción. En caso de que busques una pantalla algo más grande, el iPhone 13 (🛒 859€) mantiene las mismas características con una pantalla de 6.1″.

Y si buscas el mejor iPhone, los iPhone 13 Pro (🛒 1.1.59€) y iPhone 13 Pro Max (🛒 1.227€) son los más potentes de la familia. Cuentan con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1″ / 6.7″ a 120 Hz, procesador A15 Bionic, cámara trasera de 12MP (gran angular) + 12MP (ultra gran angular) + 12MP (teleobjetivo 3x) + sensor LiDAR 3D, cámara frontal de 12MP, soporte magnético trasero MagSafe y más.

Conclusiones

A diferencia de otros iPhone, el iPhone SE no es un smartphone que encaje para todos los usuarios. Tiene algunas particularidades que lo alejan de lo que solemos encontrar en otros dispositivos y que lo hacen especial.

Comenzando por su diseño, el iPhone SE es un smartphone muy compacto, lo que hará las delicias de quienes buscan teléfonos potentes, pero que, a la vez, quepan fácilmente en un bolsillo y no se sientan como un ladrillo.

El aspecto del iPhone SE no puede calificarse como moderno, ya que su pantalla de 4.7″ está rodeada por unos marcos bastante anchos, más propios de hace unos años que de la época actual. Esto lleva a un aprovechamiento del frontal de solo un 65 por ciento según GSM Arena.

Me hubiera encantado ver un iPhone SE con marcos reducidos, pero parece que Apple ha preferido mantener casi intacto el diseño del iPhone 8 de 2017 para este nuevo modelo y reservar el iPhone 13 mini para quienes quieren un teléfono pequeño y con marcos mínimos.

En el frontal, encontramos el lector de huella dactilar Touch ID, que funciona tan bien como siempre aunque, a decir verdad, una vez que has probado Face ID, cualquier otro sistema de reconocimiento biométrico parece inferior.

La parte trasera del iPhone SE es de cristal y ofrece un aspecto elegante, con una cámara trasera que apenas sobresale de la superficie en la esquina superior izquierda. Sorprendentemente, Apple no ha incluido MagSafe para acoplar accesorios magnéticamente.

El iPhone SE ofrece resistencia al agua, una cualidad que no encontramos en todos los smartphones de este rango de precios. Esto no solamente aporta paz mental, sino que permite limpiar el teléfono bajo el grifo si está muy sucio.

El iPhone SE posee uno de los mejores paneles LCD que podemos encontrar en el mercado. Aunque la industria se ha ido moviendo hacia los paneles OLED en la gama alta, la pantalla del iPhone SE ofrece un amplio gamut de color (cubre el 100% del espacio DCI P3 usado en el cine), una excelente fidelidad de color y un brillo máximo suficiente (625 nits según mis mediciones).

Además, cuenta con True Tone para adaptar el tono de color de la pantalla a la iluminación ambiente, y ofrece soporte para contenidos HDR10 y Dolby Vision de servicios de streaming como Apple TV, Netflix y más.

La principal limitación, aparte del tamaño de su pantalla, que no la hace apropiada para jugar o disfrutar de películas, es que su tasa de refresco está limitada a 60 Hz.

El iPhone SE destaca frente a los mejores smartphones en términos de rendimiento ya que llega con el nuevo y potente chip A15 Bionic, el mismo que encontramos en la familia iPhone 13.

Este chip está fabricado en un proceso de 5 nm, tiene una CPU de 6 núcleos — 4 núcleos de alta eficiencia y 2 núcleos de alto rendimiento — y una GPU de 4 núcleos. Incorpora un motor Neural Engine de 16 núcleos que ofrece una mejora de un 44 por ciento respeto al A14 Bionic.

Contar con este chip es una garantía de que el dispositivo se va a mover a las mil maravillas: sin retardos al movernos por la interfaz, sin parones al hacer scroll y sin pérdida de frames en juegos. De hecho, podríamos decir que «sobra potencia» en este dispositivo.

El iPhone SE cuenta con altavoces estéreo pero carece de conector de auriculares de 3.5mm. Los altavoces suenan con bastante potencia, aunque el efecto estéreo se ve reducido al estar cada altavoz apuntando en una dirección.

La capacidad de la batería el iPhone SE ha aumentado respecto al modelo anterior, lo que la autonomía del terminal ha mejorado y puedes llegar al final del día sin muchos problemas salvo que hagas un uso muy intensivo.

Además, el iPhone SE, por su tamaño de pantalla, no está especialmente pensado para usuarios que pasen mucho tiempo jugando o viendo vídeos, que son las actividades que más batería gastan.

Apple ha incorporado carga rápida y carga inalámbrica en el iPhone SE. Con un cargador a 20W se consigue cargar el 50 por ciento de la batería en menos de 30 minutos, aunque el proceso completo tarda 1 hora y 39 minutos en mis pruebas.

La carga inalámbrica a 7.5W es un añadido muy interesante, ya que muchos smartphones de este rango de precios carecen de esta características que, para mí, resulta fundamental por la comodidad que supone no tener que andar conectando y desconectando el cable.

El iPhone SE está disponible en 64, 128 y 256 GB de almacenamiento. La opción de 64 GB podría ser suficiente para muchos usuarios, pero si puedes permitírtelo, la opción de 128 GB es un valor más seguro para el futuro, sobre todo si te gusta grabar muchos vídeos.

En el aspecto de conectividad, el teléfono soporta las tecnologías inalámbricas más avanzadas como Bluetooth 5 y WiFi 6 (802.11ax), aunque no con el estándar emergente WiFi 6E. Además, es compatible con redes 5G en la banda Sub-6GHz, que es la más comúnmente utilizada. También ofrece Dual SIM mediante la combinación de nanoSIM física + eSIM.

El iPhone SE llega con iOS 15 de fábrica y, dada la presencia de un chip de última generación, cabe esperar que reciba un buen número de nuevas versiones. Este es uno de los grandes valores de iOS ya que, con frecuencia, vemos smartphones lanzados hace 5 años recibiendo actualizaciones.

En el apartado fotográfico, el iPhone SE cuenta con una sola cámara trasera, por lo que se echa de menos la presencia de una lente ultra gran angular o teleobjetivo. La cámara parece ser la misma que encontramos en el modelo anterior, pero ahora ofrece Smart HDR 4, que debutó con el iPhone 13, y Deep Fusion, pero no cuenta con el modo Noche.

En general, ofrece buenos resultados en condiciones de iluminación abundante, pero se echa en falta el modo Noche, que tal y como hemos visto en los iPhone superiores, ayuda mucho a tomar fotografía con poca luz.

El iPhone SE también cuenta con un modo retrato que, como principales ventajas, permite ajustar la profundidad de campo a posteriori y aplicar efectos de iluminación. A la hora de grabar vídeo, el iPhone SE no decepciona ya que es capaz de grabar hasta 4K a 60 fps con una excelente estabilización de imagen.

La cámara frontal de 7MP también ofrece buenas capturas incluso cuando estás a contraluz. Si te gusta tomarte selfies, agradecerás la presencia del modo Retrato, que ofrece las mismas opciones que encontramos en la cámara trasera.

Por último, una de las mejores cualidades del iPhone SE es su precio ya que parte de solo 529€, bastante menos de lo que cuestan otros modelos de iPhone.

En definitiva, el iPhone SE es un dispositivo indicado para quienes quieren hacerse con un iPhone con un tamaño compacto, un procesador de última generación y todas las ventajas de iOS en términos de actualizaciones e integración con el ecosistema Apple, sin gastar mucho dinero.

Lo mejor:

Tamaño compacto que permite ser manejado con una sola mano, ideal para quienes huyen de los móviles enormes

Tamaño compacto que permite ser manejado con una sola mano, ideal para quienes huyen de los móviles enormes Pantalla con amplia gama cromática, elevada fidelidad de colores, alto brillo máximo, amplios ángulos de visión y soporte para contenidos HDR.

Pantalla con amplia gama cromática, elevada fidelidad de colores, alto brillo máximo, amplios ángulos de visión y soporte para contenidos HDR. Tecnología True Tone que ajusta el balance de blancos a la iluminación ambiente.

Tecnología True Tone que ajusta el balance de blancos a la iluminación ambiente. Rapidez y fluidez en el manejo de la interfaz, juegos y aplicaciones exigentes gracias al espectacular rendimiento de su procesador A15 Bionic.

Rapidez y fluidez en el manejo de la interfaz, juegos y aplicaciones exigentes gracias al espectacular rendimiento de su procesador A15 Bionic. Sistema operativo iOS 15 que recibirá actualizaciones durante un buen número de años.

Sistema operativo iOS 15 que recibirá actualizaciones durante un buen número de años. Cámara de fotos que ofrece una buena calidad de la imagen. Grabación de vídeo 4K a 60 fps con excelente estabilización.

Cámara de fotos que ofrece una buena calidad de la imagen. Grabación de vídeo 4K a 60 fps con excelente estabilización. Conectividad 5G, WiFi 6, Bluetooth 5, NFC y Dual SIM mediante una eSIM.

Conectividad 5G, WiFi 6, Bluetooth 5, NFC y Dual SIM mediante una eSIM. Soporte de carga rápida por cable (hasta 18W) y carga inalámbrica (hasta 7.5W).

Soporte de carga rápida por cable (hasta 18W) y carga inalámbrica (hasta 7.5W). Altavoces estéreo que emiten un sonido potente y claro.

Altavoces estéreo que emiten un sonido potente y claro. Resistencia IP67 frente al polvo y el agua.

Lo peor:

Mismo diseño que el iPhone 8, con un bajo aprovechamiento del espacio debido a unos grandes marcos rodeando la pantalla..

Mismo diseño que el iPhone 8, con un bajo aprovechamiento del espacio debido a unos grandes marcos rodeando la pantalla.. Pantalla bastante pequeña y con tasa de refresco limitada a 60 Hz. No es el dispositivo más indicado para jugar o ver vídeos.

Pantalla bastante pequeña y con tasa de refresco limitada a 60 Hz. No es el dispositivo más indicado para jugar o ver vídeos. Se echa de menos alguna cámara trasera más (y el modo Noche).

Se echa de menos alguna cámara trasera más (y el modo Noche). Cuando has probado Face ID, cuesta volver a Touch ID

Si te ha gustado el análisis, comparte el artículo en tus redes sociales. También puedes pulsar este botón: Tweet