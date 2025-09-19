🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

LEGO anunció en verano de 2024 la quinta incorporación a su gama LEGO Super Mario para adultos, dando la bienvenida al popular personaje Yoshi, en homenaje a su primera aparición llevando a Mario a la aventura.

El set LEGO Super Mario World: Mario & Yoshi (71438) rinde homenaje al clásico videojuego de Nintendo, Super Mario World, y está construido en múltiples capas para lograr efectos de animación llamativos. Los elementos visuales de la primera generación de juegos de Super Mario también se reflejan en este nuevo set, que incluye figuras pixeladas de Mario y Yoshi.

El set Super Mario World: Mario y Yoshi (71438) está a la venta por 129,99€ en la tienda oficial de LEGO. A continuación, te contamos cómo ha sido la experiencia de montar este set y nuestra opinión.

Diseño y funcionamiento

Las imágenes de un Mario en 2D montado en la espalda de Yoshi en Super Mario World están grabadas en la memoria de muchísimos fans de Super Mario y han inspirado este set. La naturaleza pixelada de las piezas LEGO se presta a capturar los sprites en 2D de los juegos clásicos, y LEGO ha diseñado funciones de movimiento para replicar el ciclo de animación de Mario y Yoshi en el juego.

El resultado es una divertida colección de mecanismos que cobran vida al girar la manivela. Con Mario en su espalda, Yoshi puede correr, mover los brazos, asentir con la cabeza y sacar la lengua, todo mientras la capa de Mario ondea al viento.

Este set posee unas medidas aproximadas de 40 cm de altura, 26 cm de anchura y 11 cm de profundidad. Una vez montado, se convierte una pieza de decoración para el hogar de cualquier fan de Super Mario.

👉🏻 Curiosidad: ¿Sabías que si tienes una figura de LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO Peach, puedes colocarla sobre la etiqueta de acción oculta para activar una divertida función musical?

Piezas y construcción

Este set cuenta con 1.215 piezas repartidas en un total de 15 bolsas, de tamaños y contenidos bastante variados, así como un manual de instrucciones.

El manual, de gran grosor, incluye un extracto del manual original del juego Super Mario World que describe la historia detrás del juego, además de un breve comentario de los diseñadores del set explicando la importancia de Super Mario World.

El set ofrece una construcción entretenida y bien medida, que empieza con la base y mecanismos internos y va cobrando vida con los detalles pixelados de Yoshi y, finalmente, con Mario en 16 bits. La alternancia entre estructura técnica y mosaicos 2D evita la monotonía, y detalles como los brazos naranjas de Yoshi, su lengua animada o la capa ondeante de Mario aportan fidelidad al videojuego original.

Aunque la abundancia de tonos similares puede complicar el montaje, el resultado final recompensa tras poco más de tres horas de construcción.

Precio

Conclusiones

Si eres aficionado a los videojuegos, el set LEGO Super Mario World: Mario y Yoshies es imprescindible y no puede faltar en tu colección.

Sin recurrir a un diseño excesivo ni a un precio desorbitado, logra capturar a la perfección un hito icónico de la historia de Nintendo, combinando fidelidad visual con un fuerte componente de diversión e interactividad.

El modelo terminado es una recreación perfecta del sprite clásico de Super Mario World, con Mario a lomos de Yoshi. Eso ya sería suficiente para justificar su atractivo, pero la inclusión de la animación de la caminata, la acción de la lengua de Yoshi y la compatibilidad con figuras interactivas de LEGO Mario lo convierten en un set redondo.

En definitiva, si eres fan de Nintendo y buscas un set para mostrar tu pasión por los títulos clásicos de Mario —pero sin invertir en sets más costosos como la NES o Mighty Bowser—, este set es una opción preciosa, nostálgica y mucho más accesible que no decepcionará ni en la construcción ni en tu estantería.