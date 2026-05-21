Dreame X60 Pro y Cyber X: La limpieza inteligente da el salto más esperado

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Dreame ha anunciado la llegada de su nueva serie X60 Pro, una familia de robots aspiradores que será presentada oficialmente el próximo 27 de mayo de 2026 y que la compañía define como su gama más potente e inteligente hasta la fecha.

La nueva serie está formada por tres modelos: Dreame X60 Pro Ultra Complete, Dreame X60 Pro Ultra Matrix y Dreame X60 Pro Master. Todos ellos comparten una base tecnológica avanzada, pero cada uno introduce diferencias orientadas a distintos tipos de usuario y necesidades de limpieza.

Además, Dreame acompañará este lanzamiento con Cyber X, un sistema robótico pensado para resolver una de las grandes asignaturas pendientes de los robots aspiradores actuales: la limpieza entre plantas y, especialmente, las escaleras.

Una solución de limpieza para suelos, rincones y escaleras

La propuesta de Dreame con la serie X60 Pro va más allá de mejorar la potencia de succión o la navegación. La compañía quiere plantear una solución de limpieza integral para el hogar, capaz de cubrir superficies planas, bordes, esquinas, zonas bajo muebles y, por primera vez, también escaleras.

La gran novedad en este sentido es Cyber X, descrito por Dreame como el primer robot aspirador biónico del mundo con sistema de cuatro orugas o “patas” capaz de subir escaleras. Su objetivo es permitir una limpieza fluida entre plantas, algo que hasta ahora seguía obligando al usuario a mover manualmente el robot de un nivel a otro.

De esta forma, la combinación entre la serie X60 Pro y Cyber X representa, según Dreame, su primera solución real de limpieza integral para todo el hogar.

Dreame X60 Pro Ultra Complete: brazos extensibles y limpieza de alta precisión

El modelo más destacado de la nueva familia es el Dreame X60 Pro Ultra Complete, que introduce un sistema de limpieza pensado para llegar a zonas donde muchos robots aspiradores convencionales no suelen acceder.

Una de sus principales novedades es el sistema Dual UltraExtend, formado por brazos robóticos de doble articulación. Dreame ya había introducido tecnologías como MopExtend y SideReach en generaciones anteriores, pero ahora las lleva más lejos con UltraExtend.

El cepillo lateral puede extenderse hasta 12 cm, mientras que la mopa alcanza hasta 18 cm. Para lograrlo, Dreame utiliza un brazo robótico biónico de doble articulación: la primera articulación se despliega de forma similar a un hombro, mientras que la segunda se proyecta hacia delante como un antebrazo.

En la práctica, esto permite al robot acercarse mejor a rodapiés, patas de sillas, huecos bajo muebles y rincones estrechos, reduciendo esos puntos que suelen quedar sin limpiar cuando el robot no puede acercarse lo suficiente.

AI OmniSight System 3.0: reconocimiento de más de 320 objetos

El X60 Pro Ultra Complete también incorpora el sistema AI OmniSight 3.0, que combina cámaras duales con IA de 120 grados y navegación Versalift.

Gracias a este sistema, el robot puede reconocer más de 320 tipos de objetos y detectar obstáculos de apenas 10 mm. Dreame afirma que su capacidad de respuesta es de solo 0,1 segundos, lo que le permite reaccionar rápidamente ante obstáculos durante la limpieza.

Otra función llamativa es el uso de una luz azul proactiva diseñada para localizar manchas de líquidos transparentes. Este tipo de suciedad puede pasar desapercibida tanto para el ojo humano como para robots anteriores, pero el X60 Pro Ultra Complete puede detectarla y activar automáticamente un modo específico de fregado.

PowerMaster: hasta 1.000 m² de limpieza con una carga

Dreame también ha puesto el foco en la autonomía. La tecnología PowerMaster del X60 Pro Ultra Complete incorpora carga rápida de 11 A y puede recuperar el 24 % de batería en solo 5,5 minutos.

Según la compañía, el robot puede cubrir hasta 1.000 m² de limpieza con una sola carga. Para ello, combina gestión inteligente de energía con protección de batería de varias capas, buscando un funcionamiento más estable y seguro durante sesiones largas.

Esta cifra resulta especialmente relevante para viviendas grandes o espacios con varias estancias, donde la autonomía y la capacidad de reanudar la limpieza son factores importantes.

42.000 Pa de succión y cepillo antienredos HyperStream DuoBrush 2.0

En el apartado de aspiración, el Dreame X60 Pro Ultra Complete alcanza una potencia Vormax de 42.000 Pa. Es una cifra muy elevada dentro del mercado de robots aspiradores y está pensada para eliminar polvo, suciedad incrustada, pelos y restos difíciles en una sola pasada.

El robot también incorpora el cepillo antienredos HyperStream DuoBrush 2.0, diseñado para evitar que pelos largos o de mascotas se queden atrapados en el sistema de limpieza. Dreame habla de “cero enredos”, aunque matiza que se trata de datos obtenidos en sus laboratorios internos y que el rendimiento real puede variar.

A esto se suma un sistema de fregado térmico profundo de 280 RPM, orientado a eliminar manchas más difíciles y evitar marcas en distintos tipos de superficie.

Fregado térmico con agua caliente a 100 ºC

Otra de las funciones avanzadas de la serie X60 Pro es su sistema de fregado térmico profundo. La estación utiliza agua caliente a 100 ºC para enjuagar las mopas mediante 20 boquillas de pulverización situadas en la tabla de lavado.

El objetivo es mejorar la limpieza de las mopas y ayudar a eliminar bacterias. Además, las mopas térmicas de cambio de fase mantienen la temperatura por encima de 40 ºC durante al menos 4 minutos de fregado.

Combinado con una presión descendente de 15 N, este sistema está pensado para eliminar grasa y manchas complicadas con mayor eficacia que un fregado convencional.

El robot también puede superar obstáculos de hasta 10 cm en umbrales de doble capa, mientras que en umbrales de una sola capa puede cruzar alturas de hasta 5,2 cm.

Dreame X60 Pro Ultra Matrix: intercambio automático de mopas

El Dreame X60 Pro Ultra Matrix comparte las principales funciones avanzadas del X60 Pro Ultra Complete, pero añade una estación de intercambio de múltiples mopas.

Esta base puede albergar hasta tres tipos de mopa y un compartimento para tres soluciones de limpieza. El sistema selecciona automáticamente la mopa y el líquido adecuados en función de la estancia o el tipo de limpieza.

Por ejemplo, puede utilizar almohadillas de fregado con cerdas de nailon para grasa en la cocina, almohadillas de esponja con mayor retención de agua para baños y almohadillas térmicas para otras habitaciones.

La idea es evitar la contaminación cruzada entre zonas de la casa y adaptar la limpieza a cada estancia. No es lo mismo limpiar un baño que una cocina o un salón, y Dreame quiere que el robot tenga en cuenta esas diferencias.

El X60 Pro Ultra Matrix estará disponible en versión estándar y en una versión “vision”, que incorpora un panel transparente en la estación y una iluminación Soft Dot Matrix para integrarse mejor en hogares modernos.

Dreame X60 Pro Master: llenado y vaciado automáticos en una base compacta

El tercer modelo de la familia es el Dreame X60 Pro Master, una versión centrada en reducir al máximo el mantenimiento manual.

Este modelo cuenta con llenado y vaciado automáticos, de forma que el usuario no tiene que ocuparse constantemente del agua limpia o sucia. Eso sí, Dreame indica que requiere instalación profesional.

Su estación de carga también destaca por su tamaño compacto. Mide 416 × 443 × 249 mm, unas dimensiones que, según la compañía, son menores que las de muchas tostadoras. Esto debería facilitar su integración en viviendas donde no sobra espacio para una base de gran tamaño.

Cyber X: el robot biónico de Dreame para subir escaleras

Junto a la serie X60 Pro, Dreame también ha anunciado la llegada de Cyber X, un dispositivo que ya se dejó ver en IFA 2025 y que ahora vuelve con mejoras y lanzamiento oficial.

Cyber X está diseñado para permitir que los robots aspiradores puedan moverse entre plantas y limpiar escaleras. Para ello, utiliza un sistema biónico de cuatro orugas capaz de adaptarse a distintos tipos de escalera.

Según Dreame, Cyber X puede trabajar en escaleras rectas, en forma de L, de caracol y de peldaños abiertos. También puede subir pendientes de hasta 42 grados y funcionar en escaleras alfombradas.

La altura máxima del primer peldaño es de 30 cm y puede superar obstáculos de hasta 35 cm.

Cuatro orugas, visión 3D ToF y batería de 5.200 mAh

El sistema de cuatro orugas de Cyber X está pensado para ofrecer estabilidad, agarre y seguridad durante la subida o bajada de escaleras.

Dreame afirma que se desplaza a una velocidad de 0,2 m/s y tarda 27 segundos en subir un escalón. Sus orugas de caucho de grado industrial, su estructura anticizallamiento y su sistema de triple freno buscan garantizar un movimiento seguro para personas, mascotas y para la propia escalera.

Cyber X también incorpora visión 3D ToF independiente. Esta tecnología permite obtener datos tridimensionales de las escaleras mediante un escaneo vertical amplio, detectando escalones, bordes, cambios de pendiente y posibles obstáculos.

La batería es de 5.200 mAh, pensada para permitir la limpieza en hogares de varios niveles. Además, Dreame asegura que Cyber X se integrará con la serie X60 Pro mediante módulos dedicados compatibles para subir escaleras, y que la compatibilidad con futuros modelos de la marca llegará más adelante.

Disponibilidad y promoción de lanzamiento

Dreame revelará más características de Cyber X y los detalles de disponibilidad de la serie X60 Pro el próximo 27 de mayo de 2026.

Para celebrar el lanzamiento, 20 de los primeros compradores de la serie X60 Pro tendrán la oportunidad de ganar un Cyber X de regalo. Con esta promoción, algunos usuarios podrán probar de primera mano la combinación entre la nueva generación de robots aspiradores de Dreame y su sistema biónico para escaleras.

Con la serie X60 Pro, Dreame busca elevar el listón de la limpieza doméstica inteligente con más potencia, mejor detección de obstáculos, fregado térmico, brazos extensibles y una aproximación más ambiciosa a la movilidad entre plantas. La llegada de Cyber X, si cumple lo prometido, podría marcar un antes y un después en un segmento donde las escaleras siguen siendo uno de los grandes retos pendientes.