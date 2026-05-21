Análisis y opinión de la cerradura Linus Smart Lock L2 Lite a fondo

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La prestigiosa marca Yale presentó el año pasado su cerradura inteligente más asequible, Linus Smart Lock L2 Lite (🛒 139€).

Se trata de una cerradura que puedes utilizar prácticamente con cualquier puerta y permite desbloquear y bloquear la cerradura desde el smartphone, tanto a ti y miembros de tu familia como a invitados a los que les des acceso permanente o recurrente. Opcionalmente, también puedes utilizar una etiqueta NFC para abrir la puerta con solo acercar el móvil o un teclado numérico con o sin huella dactilar.

Linus Smart Lock L2 Lite se integra con sistemas de domótica como Amazon Alexa, Samsung SmartThings y Google Assistant, para que puedas operar la cerradura de forma segura con la voz y crear automatizaciones inteligentes. Además, es compatible con Matter sobre Thread, por lo que también es compatible con Apple Home.

He instalado la cerradura Linus Smart Lock L2 Lite y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Instalación de Linus Smart Lock L2 Lite

La cerradura Linus Smart Lock L2 Lite puede ser instalada en tu puerta en unos 5 minutos, sin que sea necesario retirar el cilindro actual ni realizar ninguna actuación complicada en la mayor parte de los casos.

De hecho, la cerradura se coloca sobre el cilindro existente en el interior de la puerta (lo que comúnmente llamamos el «bombín»), de manera que puedes seguir utilizando tu llave física para abrir y cerrar la puerta por fuera si así lo deseas.

Además, la puerta de entrada mantiene el mismo aspecto desde el exterior, así que nadie sabrá que tienes este mecanismo instalado.

La cerradura en sí es un cilindro fabricado en plástico con un diámetro de 61 mm y una altura de 72 mm, además de un peso de 260 gramos in baterías. Está disponible en dos colores, negro o plata, y posee un aspecto muy elegante.

El acabado resulta correcto y discreto una vez instalado, aunque al tacto se nota que Yale ha recortado en materiales frente a modelos más caros.

Para instalar Linus Smart Lock L2 Lite, lo primero de lo que debes comprobar es que tu cilindro es de doble embrague, es decir, que puedes abrir la puerta desde el exterior estando la llave metida en el interior. Esto es necesario porque Linus Smart Lock L2 Lite se coloca sobre el cilindro interior con la llave insertada, y lo que hace es girar la llave para desbloquear y bloquear la cerradura. En caso de que tu cilindro no sea compatible, puedes cambiarlo por otro que sí que lo sea.

Además de contar con un cilindro de doble embrague, debes tener en cuenta algún otro requerimiento, aunque será raro que no lo cumplas. La forma más sencilla de saber si tu puerta es compatible es realizar un test de compatibilidad en la página web, pero, en general, es compatible con cilindros europeos que sobresalgan al menos 3 mm y con cilindros redondos de 22 mm.

Antes de instalarla conviene comprobar que la llave gira con suavidad sin tener que empujar la puerta. Si tu cerradura exige hacer fuerza o levantar/tirar de la puerta para cerrar, el motor puede sufrir o no completar bien el bloqueo

La instalación de Linus Smart Lock L2 Lite es bastante simple, existiendo dos opciones de montaje en función de lo que sobresalga el cilindro (donde insertas la llave) de la superficie de la puerta.

Si el cilindro sobresale lo suficiente de la superficie, puedes anclar Linus Smart Lock L2 Lite al cilindro mediante una placa que utiliza utiliza un tornillo para hacer presión y sujetarla. Esta es la opción que yo he utilizado. Tiene la ventaja de que es muy fácil de retirar, sin dejar ninguna marca.

En caso de que el cilindro quede a ras de la puerta, Yale incluye una placa con cinta adhesiva que permite pegar Linus Smart Lock L2 Lite a la puerta.

En ambas opciones de montaje, tendrás que renunciar a una de las llaves de la casa, que se quedará permanentemente metida en el interior ya que es la que utiliza Linus Smart Lock L2 Lite para desbloquear/bloquear la cerradura. Esto no es un problema ya que esta cerradura inteligente te olvidas de las llaves.

A diferencia de otras cerraduras, Linus Smart Lock L2 Lite no incluye un detector de apertura de la puerta. Esto significa que la la app no es consciente de si la puerta está abierta o cerrada.

Una vez instalada Linus Smart Lock L2 Lite en el cilindro, comienza el proceso de calibración.

La app te va guiando sobre los pasos que debes realizar (girar la llave para bloquear/desbloquear la puerta, abrir y cerrar la puerta, etc.) y, cuando termina, la cerradura bloquea y desbloquea la puerta para comprobar que el calibrado es correcto.

Proceso de calibración

El proceso de calibrado no es complicado, pero debes prestar atención a las instrucciones, ya que es importante seguirlas al pie de la letra y hacer lo que pide.

De lo contrario, la calibración no será correcta y la cerradura no bloqueará ni desbloqueará adecuadamente la puerta. Si, por lo que sea, desmontas la cerradura de la puerta en algún momento, tendrás que repetir el proceso de calibración.

Dado que la llave ya no es accesible desde el interior, quizás te preguntes si es posible abrir o cerrar la puerta desde dentro de casa sin usar la app. Linus Smart Lock L2 Lite cuenta con un cuerpo giratorio que permite abrir y cerrar de forma manual, lo que en el día a día resulta bastante cómodo cuando sales de casa.

Además, es posible presionar un botón en la cerradura inteligente para bloquear o desbloquear la puerta. Una pulsación corta bloquea o desbloquea la puerta de inmediato, mientras que una pulsación larga bloquea la puerta con un retraso personalizable, que se puede configurar en la app Yale Home.

Linus Smart Lock L2 Lite funciona con 3 pilas CR123A, por lo que su autonomía está limitada a la duración de las mismas. Según Yale, la batería debería durar hasta 6 meses con un uso normal — solo llevo días de uso y, por tanto, todavía no me ha tocado recargarla. Debes tener en cuenta que la batería se agotará un poco antes si haces uso del bridge WiFi en lugar de únicamente la conexión Bluetooth.

Funcionamiento

Una vez instalada y calibrada, todo se controla a través de la app Yale Home del smartphone (o del smartwatch), que puede controlar varias cerraduras instaladas en varias casas. La app está disponible tanto para Android como para iOS.

La comunicación entre el smartphone y la cerradura se realiza a través de Bluetooth cuando estás cerca, mediante WiFi a través de Internet si dispones de un ConnectX Wi-fi Bridge o mediante Thread si tienes un hub Matter con esta tecnología.

La app permite conocer el estado de cerradura (bloqueada/desbloqueada) en cualquier momento, así como operar sobre ella para bloquearla (echar todas las vueltas de la llave) o desbloquearla (llegando a retirar el resbalón para que la puerta se abra físicamente).

El proceso de bloqueo y desbloqueo no es especialmente silencioso, y se escucha el ruido del motor girando la llave mientras se ilumina el logotipo de Yale.

Opcionalmente, es posible hacerte con un Yale Dot, una etiqueta NFC que puedes asociar a tu cerradura para abrir o cerrar la puerta con solo acercar tu smartphone.

La idea es que lleves esta etiqueta en el salpicadero del coche para abrir rápidamente la puerta si está lloviendo, o que la coloques en el exterior de tu vivienda para desbloquear la cerradura en cuanto llegues para mayor comodidad.

Yale Dot

Quienes tengan hijos disponen del teclado inteligente Yale Smart Keypad 2 (🛒 103€), que permite abrir mediante código o huella dactilar, evitando el riesgo de perder o olvidar llaves. O el teclado Yale Smart Keypad (🛒 39,99€), que solo admite el desbloqueo mediante código.

Linus Smart Lock L2 Lite ofrece funcionalidades de automatización realmente interesantes como bloqueo automático, desbloqueo automático y notificación de puerta abierta:

Bloqueo automático hace que la cerradura se bloquee automáticamente una vez que pasa un tiempo desde que pulsas el botón de la cerradura (para que te dé tiempo a salir) o a ciertas horas/días de la semana.

hace que la cerradura se bloquee automáticamente una vez que pasa un tiempo desde que pulsas el botón de la cerradura (para que te dé tiempo a salir) o a ciertas horas/días de la semana. Desbloqueo automático hace que la cerradura se desbloquee automáticamente cuando regresas a casa gracias a la geolocalización de tu móvil o a una determinada hora en días seleccionados.

La aplicación Yale Home permite invitar a otras personas a unirse a tu casa a través de su número de teléfono, siendo posible otorgar 2 niveles de acceso: propietario e invitado. Como dueño de la cerradura, tu acceso es de Propietario y puedes otorgar también este nivel a otras personas de mucha confianza.

Por otro lado, Invitado es un nivel de acceso más restringido ya que únicamente permite bloquear y desbloquear la cerradura, a través de la aplicación Yale Home, pero no puede hacer nada más.

Es posible dar acceso a un invitado durante todo el tiempo, de manera recurrente (ciertos días y horas de la semana) o de manera temporal (desde una fecha/hora hasta otra fecha/hora).

Esto es especialmente útil para personas que van a tu casa a determinadas horas del día (por ejemplo, alguien que cuida a tus hijos, te ayuda con la limpieza del hogar o está haciendo un trabajo en tu casa) pero que no quieres que puedan entrar en ningún otro momento. Además, darles de baja es muy sencillo, por lo que en cualquier momento puedes quitarle el acceso a tu casa.

Como propietario, tienes acceso a un registro detallado de actividad de la cerradura. Dado que cada persona tiene su propia llave virtual, queda registrado quién ha desbloqueado/bloqueado la cerradura en cada momento y a qué hora lo ha hecho.

También se registra si alguien desbloquea o bloquea la puerta manualmente aunque, obviamente, en ese caso no queda registrado quién ha sido.

Acceso a la cerradura y automatizaciones

La cerradura Linus Smart Lock L2 Lite utiliza conexión Bluetooth 5.4 y Matter sobre Thread para recibir órdenes desde la app Yale Home.

No es posible operar la cerradura a través de una página web, por lo que si llegas a casa sin batería en el móvil no podrás pedir a un vecino que te deje un navegador, sino que tendrás que instalar la app. Probablemente es más fácil llamar a algún familiar con rol de propietario que te pueda abrir a distancia.

La cerradura Linus Smart Lock L2 Lite se integra directamente con Amazon Alexa, Samsung SmartThings y Google Assistant si cuentas con el bridge Yale ConnectX.

Además, la cerradura es compatible con Matter sobre Thread, pero necesitarás un dispositivo en tu hogar que actúe de hub Thread y esté asociado a una plataforma de IoT (Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Google Assistant, Apple Home).

👉🏻 ¿Qué es Matter / Thread?

Matter es un estándar abierto de interconexión de dispositivos del hogar, cuyo objetivo es mejorar la interoperabilidad entre distintos fabricantes. Ha sido creado por Amazon, Apple, Google y la Zigbee Alliance (ahora Connectivity Standards Alliance).

Matter puede funcionar tanto sobre WiFi como sobre Thread. Thread es un protocolo inalámbrico de red mallada que permite interconectar los dispositivos. Tiene como ventaja respecto a WiFi que su consumo de energía es menor, por lo que aumenta la autonomía de los dispositivos alimentados por batería, pero requiere un dispositivo que haga de Thread Border Router — como el Apple HomePod o el Amazon Echo (4ª gen).

En el caso de la cerradura Linus Smart Lock L2 Lite, es compatible con Matter sobre Thread, pero no sobre WiFi. Si quieres aprender más sobre Matter / Thread, te recomiendo este artículo que publicamos.

Otra de las ventajas de integrar Linus Smart Lock L2 Lite con Amazon Alexa, Samsung SmartThings o Google Assistant es la posibilidad de crear rutinas. Así, podrías hacer que se encendiera una luz cuando se desbloquea la puerta, o que se apague al bloquearla.

La aplicación Yale Home le permite conectar y controlar todos sus dispositivos de seguridad inteligentes de Yale (cerraduras inteligentes, cámaras inteligentes de interior y exterior de Yale, timbre de vídeo inteligente, alarma inteligente de Yale, soluciones de almacenamiento inteligente de Yale, puerta inteligente de Yale y apertura de garaje) desde una única aplicación.Esto permite disponer de un ecosistema doméstico totalmente personalizable que funciona integrado.

Lamentablemente, Yale ha abandonado la compatibilidad que existía con la plataforma IFTTT, lo que cierra las puertas a automatizaciones avanzadas. Tampoco ofrece una API abierta para integrar la cerradura con tus propias aplicaciones, en caso de que seas un desarrollador o usuario avanzado.

Algunas dudas que te pueden surgir

💡 ¿Qué ocurre si Linus Smart Lock L2 Lite se queda sin batería?

Si la batería de la cerradura inteligente se agota, no podrás abrir la puerta con la app pero siempre podrás recurrir a la llave tradicional.

Para que eso no ocurra, la app te avisa cuando queda poca batería, por lo que es importante cambiar las pilas en ese momento, sobre todo si hay personas que solo utilizan la app para entrar en casa y no tienen llave física.

💡 ¿Qué ocurre si tu móvil se queda sin batería?

Si la batería de su smartphone se agota por completo, no podrás abrir la puerta utilizando la app. En ese caso, si tienes la cerradura conectada mediante el bridge Yale ConnectX, podrás recurrir a otra persona con rol de propietario para que te abra la puerta a distancia.

Otra posibilidad es instalar el teclado Yale Smart Keypad junto a la puerta, que siempre te permitirá abrir mediante tu código personal.

💡 ¿Qué ocurre si se va luz o Internet en mi casa?

Seguirás pudiendo entrar en tu casa sin problemas ya que la cerradura Linus Smart Lock L2 Lite funciona con batería y utiliza una conexión Bluetooth, por lo que no requiere electricidad ni conexión a Internet para desbloquear y bloquear la puerta cuando estás delante de ella.

💡 ¿Qué ocurre si me roban el móvil?

Salvo que tengas el móvil sin ningún tipo de bloqueo, el «ladrón» no podrá acceder a la app Yale Home, así que no podrá abrir la puerta de tu casa.

Por otro lado, para una mayor seguridad, puedes configurar la app para que cualquier operación sobre la cerradura a través de Internet requiera autenticación biométrica en el teléfono. Esto también puede ser útil para no abrir la puerta por error estando fuera de casa, ya que tendrías que ir a cerrar la puerta.

Precio

La cerradura inteligente Yale Linus Smart Lock L2 Lite está a la venta por 🛒 139€ en Amazon España, aunque también puedes encontrarla en otros distribuidores.

El accesorio Yale Smart Keypad para desbloquear la puerta con un códigos de 4-6 dígitos cuesta 39,99€, el accesorio Yale Smart Keypad 2 que añade lector de huella cuesta 103€ y el pack de 3 botones NFC Yale Dot cuestan 23€.

Mi opinión

Después de probar la Yale Linus Smart Lock L2 Lite, la sensación que me queda es que estamos ante una cerradura inteligente muy bien planteada para quien quiere dar el salto al acceso sin llaves sin complicarse demasiado.

No es el modelo más avanzado de Yale, pero precisamente ahí está parte de su atractivo: ofrece las funciones esenciales que uno espera de una cerradura conectada, mantiene un precio contenido y no exige modificar la puerta ni cambiar necesariamente el cilindro si ya es compatible.

La instalación me ha parecido uno de sus puntos fuertes. En mi caso, al sobresalir lo suficiente el cilindro, pude utilizar la placa de montaje con tornillo de presión, que queda firmemente sujeta y tiene la ventaja de no dejar marcas si en algún momento decides retirarla. El proceso es bastante sencillo, aunque conviene no tomárselo a la ligera: antes hay que comprobar bien la compatibilidad del bombín, especialmente que sea de doble embrague, porque la cerradura necesita dejar una llave puesta por dentro para poder girarla automáticamente.

En el día a día, lo más cómodo es poder abrir y cerrar desde el móvil o el smartwatch. La app Yale Home es clara, permite ver si la cerradura está bloqueada o desbloqueada, y hace muy sencillo gestionar accesos para otras personas. Me parece especialmente útil poder crear llaves virtuales temporales o recurrentes para familiares, empleados del hogar, cuidadores o cualquier persona que necesite entrar solo en determinados horarios. Además, el registro de actividad aporta tranquilidad, porque puedes saber cuándo se ha abierto o cerrado la puerta y con qué usuario.

También me ha gustado que la cerradura mantenga la posibilidad de uso manual. Desde dentro puedes girar el propio cuerpo de la Linus Smart Lock L2 Lite o pulsar el botón físico, así que no dependes del móvil para salir de casa. Desde fuera, la puerta conserva su aspecto habitual y puedes seguir usando la llave tradicional, algo importante tanto por seguridad como por tranquilidad si el móvil se queda sin batería o si las pilas de la cerradura se agotan.

La integración con domótica es otro punto a favor, sobre todo si ya tienes un ecosistema conectado en casa. La compatibilidad con Matter sobre Thread abre la puerta a usarla con Apple Home, Alexa, Google Assistant o SmartThings, siempre que tengas el hub adecuado. Si quieres control remoto por WiFi sin depender de Matter, el bridge Yale ConnectX pasa a ser prácticamente imprescindible.

No todo es perfecto. La Linus Smart Lock L2 Lite no incluye sensor de apertura de puerta, por lo que la app sabe si la cerradura está bloqueada o desbloqueada, pero no si la puerta está físicamente abierta o cerrada. También hay que tener en cuenta que el motor no es especialmente silencioso: cuando bloquea o desbloquea se escucha claramente el giro de la llave. No me parece un problema grave, pero sí algo a considerar si la puerta está cerca de un dormitorio o si se usa por la noche.

En conjunto, la Yale Linus Smart Lock L2 Lite me parece una cerradura inteligente muy recomendable para quien busca una solución sencilla, discreta y relativamente asequible para olvidarse de las llaves en el día a día. Por 139€, ofrece una buena combinación de facilidad de instalación, control desde el móvil, accesos temporales, automatizaciones y compatibilidad con Matter sobre Thread.

Lo mejor:

Instalación sencilla y sin modificar la puerta ni cambiar el cilindro si ya es compatible.

Instalación sencilla y sin modificar la puerta ni cambiar el cilindro si ya es compatible. Diseño discreto: desde el exterior la puerta mantiene el mismo aspecto y se puede seguir usando la llave física.

Diseño discreto: desde el exterior la puerta mantiene el mismo aspecto y se puede seguir usando la llave física. App Yale Home clara y completa, con control desde el móvil, smartwatch y gestión de varias cerraduras.

App Yale Home clara y completa, con control desde el móvil, smartwatch y gestión de varias cerraduras. Permite crear accesos temporales o recurrentes para familiares, invitados o personas que necesiten entrar en horarios concretos.

Permite crear accesos temporales o recurrentes para familiares, invitados o personas que necesiten entrar en horarios concretos. Compatibilidad con Matter sobre Thread y ecosistemas como Apple Home, Alexa, Google Assistant y SmartThings.

Compatibilidad con Matter sobre Thread y ecosistemas como Apple Home, Alexa, Google Assistant y SmartThings. Precio atractivo para una cerradura inteligente de marca reconocida, especialmente frente a modelos más avanzados.

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