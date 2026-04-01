MacBook Neo review en español: Análisis completo, opinión y prueba real

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¿No tienes tiempo de leer el review del MacBook Neo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del MacBook Neo.

El MacBook Neo se perfila como uno de los lanzamientos más interesantes de Apple en años, con un enfoque claramente orientado a ofrecer una experiencia Mac más accesible sin renunciar a los pilares clave de la marca: diseño cuidado, ecosistema integrado y autonomía sobresaliente.

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Este modelo apunta a situarse por debajo de la gama Air, con un precio más competitivo, pero manteniendo elementos distintivos como el uso de chips Apple Silicon y una integración total con el resto de dispositivos y servicios de la compañía. Sobre el papel, el MacBook Neo busca atraer tanto a estudiantes como a usuarios que quieren dar el salto a macOS sin realizar una gran inversión.

He tenido oportunidad de utilizar el MacBook Neo con 8 GB de RAM y 256 GB, que es el modelo más asequible con un precio de 699 €. Este análisis del MacBook Neo está basado en varios días de uso real como equipo principal.

Apartados del análisis

Diseño del MacBook Neo

El MacBook Neo, con un elegante cuerpo de aluminio, está disponible en cuatro originales acabados: plata, rosa nube, cítrico o índigo. Por primera vez, el color de la superficie se extiende hasta la zona del teclado y las propias teclas tienen un tinte de color a juego con el acabado elegido.

La obsesión de Apple por los detalles no acaba ahí, sino que el propio sistema operativo viene con un fondo de pantalla a juego con el color del modelo elegido. Lo mismo ocurre con la apariencia de las carpetas, el color con el que se resalta el texto y otros detalles del sistema operativo.

El acabado que he probado del MacBook Neo es el cítrico, que destaca por su llamativo color verde-lima brillante que no te deja indiferente. Las esquinas del portátil son redondeadas, por lo que resulta cómodo de sostener en la mano.

La calidad de la construcción del MacBook Neo es excelente y el portátil presenta un aspecto atractivo, que no tiene nada que envidiar a los MacBook más caros.

El MacBook Neo es ligero y fino, con un peso de solo 1,23 kg y un grosor de 1,27 cm. Por tanto, se trata de un portátil compacto que resulta cómodo de transportar en una mochila o bajo el brazo.

Apple incorpora el teclado Magic Keyboard, como el resto de portátiles MacBook actuales, que ofrece una experiencia cómoda y precisa a la hora de teclear. Como curiosidad, todas las teclas periféricas (tabulador, mayúsculas, bloqueo de mayúsculas, borrar, Intro) muestran un glifo (un signo grabado) en lugar de texto, con el objetivo de unificar la experiencia del teclado entre iOS y Mac.

El único inconveniente de este teclado es que no está retroiluminado, por lo que, si tienes que mirar el teclado de vez en cuando al escribir, tendrás algunas dificultades para escribir por la noche en entornos poco iluminados.

El MacBook Neo de 256 GB viene con una tecla Bloqueo (con un signo de «candado») que se puede usar para bloquear el sistema y apagar el ordenador. En el modelo con 512 GB de almacenamiento, esta tecla posee un lector de huella Touch ID que facilita el acceso al sistema, la autorización de pagos o la identificación en aplicaciones.

El trackpad del MacBook Neo ofrece una superficie de tamaño medio (otros modelos de MacBook tienen trackpads más grandes) que facilita hacer scroll y mover el ratón. No ofrece retroalimentación háptica, sino que es un trackpad mecánico que suena al hacer clic, pero proporciona una buena sensación al pulsar en cualquier lugar. También es compatible con gestos con múltiples dedos o tipo pinza para ampliar.

Las rejillas de los altavoces se encuentran en los laterales izquierdo y derecho, por lo que no son visibles al utilizar el ordenador.

Apple ha logrado incluir dos puertos USB en el MacBook Neo, algo que, según la propia compañía, ha supuesto un reto de ingeniería considerable teniendo en cuenta que este equipo está basado en el chip A18 Pro.

Eso sí, no todo son buenas noticias: para poder integrar un segundo puerto, Apple ha optado por una solución de compromiso, ya que uno de ellos funciona bajo el estándar USB 2.0, con las limitaciones de velocidad que ello implica:

El puerto más cerca de la bisagra es USB 3 y es compatible con carga, salida de vídeo (DisplayPort) y velocidad hasta 10 Gb/s.

El puerto más alejado de la bisagra es USB 2 y es compatible con carga y velocidad hasta 480 Mb/s.

Ninguno de los puertos están identificados. Para compensar posibles confusiones derivadas de esta configuración, Apple ha introducido una mejora en macOS. Si conectas un monitor al puerto incorrecto, el sistema muestra automáticamente una notificación indicándote que debes utilizar el otro puerto. Es un detalle sencillo, pero muy práctico, que evita perder tiempo intentando averiguar por qué la pantalla externa no funciona.

Conviene tener en cuenta que el MacBook Neo solo permite conectar una única pantalla externa, con una resolución máxima de 4K a 60 Hz. Esto significa que no es compatible con monitores 5K como el Studio Display de Apple. Aunque probablemente no sea un problema para el público objetivo de este equipo, es un aspecto que merece la pena considerar antes de la compra.

El MacBook Neo no cuenta con conectores USB tipo A (los antiguos), lector de tarjetas SD, puerto HDMI o cualquier otro tipo de puerto. Lo que sí que incorpora es un conector de auriculares de 3.5 mm.

Pantalla del MacBook Neo

La pantalla del MacBook Neo es uno de los elementos donde Apple ha tenido que encontrar un mayor equilibrio entre coste y experiencia de uso.

A simple vista, mantiene la estética característica de los portátiles de la compañía, con marcos relativamente estrechos (aunque no tanto como sus hermanos MacBook Air y Pro) y un formato panorámico que resulta cómodo tanto para trabajar como para ocio. Como aspecto positivo, no posee ninguna muesca, sino que la cámara está integrada en el bisel.

Nos encontramos ante un panel más modesto que el de los MacBook Air o Pro. Apple ha optado por un panel LCD que ofrece buena nitidez (2.408 ×1.506 píxeles, 219 ppp) y cubre el espacio de color sRGB, pero no la totalidad de espacios de color más amplios como DCI P3 o Adobe RGB. Por tanto, no es ideal para editores de imágenes o vídeo.

Su nivel máximo de brillo (500 nits según Apple, 460 nits según mis mediciones con el software CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro) queda por debajo de modelos superiores, pero por encima de portátiles de otras marcas de este rango de precio.

En el uso diario, la pantalla ofrece una experiencia visual adecuada para tareas como navegar por páginas web, edición de documentos o consumo de contenido en interiores, pero algo más limitada en entornos con mucha luz (por ejemplo, en la terraza de mi casa) o cuando se trabaja con contenido visual más exigente como fotografías o vídeos.

El tratamiento del panel también juega un papel importante. Apple continúa apostando por un acabado brillante, lo que ayuda a resaltar los colores y el contraste, pero puede generar reflejos en determinadas condiciones de iluminación. En interiores no supone mayor inconveniente, pero en exteriores o cerca de ventanas puede requerir ajustar el ángulo de la pantalla para evitar molestias.

En cuanto a la calidad de imagen, el MacBook Neo cumple con lo esperado en su rango. Los colores son naturales y bien equilibrados, sin saturaciones excesivas, lo que resulta especialmente agradable para largas sesiones de trabajo. Eso sí, como he comentado, no estamos ante una pantalla pensada para trabajos profesionales de edición de imagen o vídeo donde la fidelidad cromática absoluta sea crítica. Para ese tipo de usos, sigue siendo recomendable dar el salto a gamas superiores.

Otro punto donde se nota el posicionamiento de este modelo es en la tasa de refresco, que se mantiene en los clásicos 60 Hz. Esto significa que no contamos con tecnologías como ProMotion, presentes en otros dispositivos de Apple, que ofrecen una mayor fluidez al desplazarse por la interfaz o al visualizar contenido compatible.

La pantalla del MacBook Neo no cuenta con la funcionalidad True Tone, que en otros portátiles Mac utiliza un sensor de luz ambiente multi-canal para determinar la temperatura de color y la intensidad de la luz de la habitación. Por tanto, el MacBook Neo no adapta el color de la pantalla para ajustarla al entorno y que se vea de forma natural, como si fuera un papel. Ahora bien, sí que adapta el brillo a la iluminación ambiente.

Rendimiento del MacBook Neo

El rendimiento del MacBook Neo está claramente definido por su apuesta por el chip A18 Pro, un procesador que, aunque proviene del mundo móvil (debutó con el iPhone 16 Pro), demuestra una vez más la capacidad de Apple para ofrecer una experiencia fluida y eficiente en prácticamente cualquier escenario de uso cotidiano.

El A18 Pro que Apple utiliza en el MacBook Neo cuenta con seis núcleos de CPU: dos núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos de eficiencia. Además, integra una GPU de cinco núcleos, uno menos que la versión de este chip utilizada en el iPhone 16 Pro de 2024.

El MacBook Neo llega con 8 GB de RAM que, aunque es una cantidad escasa sobre el papel, resulta suficiente para mover con soltura macOS con una cantidad de razonable de aplicaciones abiertas. Ahora bien, en caso de que abras muchas pestañas de Safari y, a la vez, pretendas utilizar otras aplicaciones, notarás que las cosas se ralentizan porque el sistema operativo utiliza el disco duro SSD como memoria auxiliar.

Quizás lo que más dudas genera de esta limitada cantidad de RAM es que, al no ser ampliable, puede ser un problema a futuro conforme las futuras versiones de macOS ganen funcionalidades y exijan más memoria RAM. No es ningún secreto que las herramientas de IA son grandes devoradoras de memoria RAM.

En la prueba de rendimiento de CPU Geekbench, el MacBook Neo obtiene una puntuación de 3.460 / 8.498 puntos en las pruebas de un núcleo / múltiples núcleos de CPU, por debajo de lo que consigue el iPhone 17 Pro Max con chip A19 Pro, que obtiene 3.818 / 10.120 puntos, y muy por debajo del MacBook Pro (M5 Pro, 64 GB) con 4.302 / 29.098 puntos.

En Cinebench, ha conseguido 1.482 puntos, lejos de lo que consiguen equipos más potentes como el MacBook Pro (M5 Pro, 64 GB), que destaca con 8.758 puntos.

En la prueba de velocidad de disco Disk Speed Test de Blackmagicdesign, he medido una velocidad de lectura de 1.580 MB/s y una velocidad de escritura de 1.370 MB/s. No son valores especialmente rápidos si los comparamos con el MacBook Pro (M5 Pro, 64 GB), que consigue velocidades de lectura y escritura de 12.938 MB/s y 13.087 MB/s respectivamente.

No te dejes engañar por estas cifras. Desde el primer momento, el MacBook Neo se siente ágil, con tiempos de arranque muy reducidos y una respuesta rápida al abrir aplicaciones o moverte entre ellas.

En el uso diario, el MacBook Neo se maneja con soltura en tareas como navegación web con múltiples pestañas, reproducción de contenido en streaming o uso de aplicaciones ofimáticas. Incluso con varias apps abiertas simultáneamente, el sistema mantiene una buena fluidez, sin tirones ni parones apreciables. Esta sensación se ve reforzada por la optimización de macOS, que aprovecha muy bien los recursos del chip para mantener el consumo bajo control.

Ahora bien, cuando elevamos el nivel de exigencia, empiezan a aparecer las limitaciones propias de su hardware. En tareas más pesadas como edición de vídeo, tratamiento de imágenes en muy alta resolución o uso de software exigente, el MacBook Neo cumple, pero queda por detrás de otros modelos más caros

Por ejemplo, exportar un vídeo de 90 segundos con Final Cut Pro en formato 4K@60fps me ha llevado 80 segundos en un MacBook Pro (M5 Pro, 64 GB) y 115 segundos en el MacBook Neo. Aunque la diferencia puede parecer pequeña, si se tratara de un vídeo más largo, la diferencia sería de muchos minutos.

La gestión térmica es un aspecto interesante. Al tratarse de un equipo enfocado en eficiencia, el MacBook Neo prioriza el silencio y el bajo consumo frente al rendimiento sostenido. Esto significa que, en la mayoría de situaciones, el portátil funciona de manera prácticamente inaudible, pero a costa de limitar su rendimiento en tareas prolongadas. En el uso real, esto no supone un problema para el público objetivo, pero es importante tenerlo en cuenta.

Por ejemplo, en la prueba Solar Bay Unlimited Stress Test de 3DMark, el rendimiento decrece un 13% a lo largo de 20 minutos de ejecución. En la misma prueba, el MacBook Pro (M5 Pro, 64 GB) mantuvo un rendimiento constante a lo largo de toda la prueba, sin decaer.

3DMark Solar Bay Unlimited Stress Test (20 minutos)

No me he resistido a probar algún juego, aunque obviamente no es un portátil pensado para gamers. Títulos como Resident Evil 4 se mueven con suavidad, así como cualquiera de Apple Arcade diseñado para iPhone o iPad. Sin embargo, olvídate de disfrutar de juegos muy exigentes como Cyberpunk 2077, ya que requieren un hardware más potente en lo relativo a chip y memoria RAM.

Uno de los puntos más destacados del MacBook Neo es su autonomía, donde Apple ha vuelto a demostrar su dominio en eficiencia energética. Según los datos oficiales, el equipo es capaz de ofrecer hasta 16 horas de reproducción de vídeo con una sola carga, así como hasta 11 horas de navegación web inalámbrica, cifras que lo sitúan claramente por encima de la mayoría de portátiles en su rango de precio.

En la práctica, esto se traduce en una experiencia muy sólida para el día a día. Es perfectamente viable completar una jornada completa de trabajo o estudio sin necesidad de recurrir al cargador, especialmente si el uso se centra en tareas ligeras como navegación, ofimática o consumo multimedia. Este comportamiento está muy ligado a la eficiencia del chip A18 Pro, que prioriza el bajo consumo sin penalizar la fluidez en tareas habituales.

La batería integrada es de 36,5 Wh, una capacidad relativamente contenida sobre el papel, pero que rinde notablemente bien gracias a la optimización conjunta de hardware y software. Apple ha sabido exprimir al máximo cada miliamperio, logrando cifras que, en algunos escenarios, se acercan incluso a modelos más avanzados dentro de su catálogo.

En cuanto a la carga, el MacBook Neo apuesta por la versatilidad del estándar USB-C. Puede cargarse utilizando cualquier adaptador compatible con USB Power Delivery, siendo suficiente una potencia mínima de 20 W para alimentar el dispositivo. Esto abre la puerta a utilizar cargadores compactos o incluso baterías externas, algo especialmente útil para usuarios que buscan máxima portabilidad.

Como he comentado al revisar el diseño, el MacBook Neo cuenta con dos puertos tipo USB 2 y USB 3. Solo el puerto USB 3 soporta salida de vídeo a un monitor externo, con una resolución máxima de 4K a 60 Hz. En el aspecto de conectividad inalámbrica, el MacBook Neo soporta Wi-Fi 6e y Bluetooth 6.

El MacBook Neo integra un sistema de altavoces estéreo duales con orientación lateral que, pese a su planteamiento sencillo, ofrece un rendimiento bastante competente dentro de su rango de precio. Apple ha apostado por un enfoque apoyado en procesamiento de audio y compatibilidad con Audio Espacial, lo que permite crear una escena sonora más amplia de lo habitual en portátiles compactos.

En la práctica, el sonido se escucha claro, equilibrado y con voces nítidas, siendo más que suficiente para consumo multimedia, videollamadas o música casual. Incluso frente a portátiles Windows de precio similar, el Neo se sitúa por encima en sonido.

Eso sí, el sistema de dos altavoces se queda por detrás de configuraciones más avanzadas como las de los MacBook Air o Pro, que ofrecen mayor potencia y profundidad sonora. El volumen máximo es bueno, pero no especialmente alto, y los graves tienen presencia limitada, algo lógico en un equipo de este tamaño. Aun así, Apple consigue que suene mejor de lo que cabría esperar, logrando una experiencia auditiva agradable.

En cuanto a los micrófonos, Apple ofrece un sistema de captación limpia y bien procesada, especialmente pensado para videollamadas y reuniones online, mediante dos micrófonos. Las voces se registran con buena claridad y un nivel de detalle más que suficiente, mientras que los algoritmos de reducción de ruido ayudan a minimizar sonidos de fondo como el teclado.

No llega al nivel de los sistemas de triple micrófono de los modelos Pro, pero para uso cotidiano — Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet o FaceTime— ofrece un rendimiento bueno, sin necesidad de recurrir a micrófonos externos en la mayoría de situaciones.

El MacBook Neo integra una cámara FaceTime HD de 1080p, acompañada de un procesado de imagen avanzado que mejora la calidad final de las videollamadas. En el uso diario, ofrece una imagen nítida, con colores bien equilibrados y un rendimiento bastante bueno en condiciones de buena iluminación.

Apple vuelve a apoyarse en su procesamiento computacional para compensar el hardware más modesto, consiguiendo que la imagen sea más atractiva de lo que cabría esperar en este rango de precio.

Eso sí, se trata de uno de los apartados donde se notan los recortes frente a modelos superiores. A diferencia de los MacBook Air más recientes, el Neo no incorpora el sensor de 12 MP ni funciones avanzadas como Encuadre Automático, lo que se traduce en menor nivel de detalle y menos versatilidad en el encuadre. Aun así, la cámara cumple perfectamente para videollamadas, clases online o reuniones, situándose por encima de muchos portátiles económicos.

Facetime

Como ya he comentado anteriormente, el MacBook Neo cuenta con un lector de huella dactilar Touch ID en el modelo con 512 GB de almacenamiento. Como el modelo que he probado es el de 256 GB, no he tenido oportunidad de comprobar su funcionamiento.

Por suerte, macOS permite desbloquear el ordenador si llevas puesto un reloj Apple Watch, por lo que no he echado mucho de menos no tener la versión con Touch ID. Ahora bien, si no eres usuario de Apple Watch, puede resultar un poco engorroso introducir la contraseña cada vez

macOS Tahoe en el MacBook Neo

macOS Tahoe es el sistema operativo que da vida al MacBook Neo, y lo hace con un enfoque claramente optimizado para ofrecer una experiencia fluida incluso en hardware más contenido.

Apple ha afinado el sistema para que todo funcione con rapidez y coherencia, desde el arranque hasta la multitarea, lo que se traduce en un uso diario muy ágil. No hay sensación de pesadez ni de falta de potencia por culpa de incorporar un procesador más modesto.

macOS Tahoe

Uno de los aspectos más destacados de macOS Tahoe es su integración con el ecosistema de Apple. Si ya cuentas con un iPhone o un iPad, la experiencia se multiplica gracias a funciones como Handoff, AirDrop o Portapapeles Universal. Poder copiar un texto en el móvil y pegarlo en el portátil, o continuar una tarea en otro dispositivo, aporta un valor diferencial que pocos competidores pueden igualar.

La interfaz mantiene la estética limpia y reconocible de macOS, pero introduce pequeños refinamientos visuales que mejoran la claridad y organización. Los menús son más consistentes, las animaciones más suaves y la gestión de ventanas resulta más intuitiva, algo especialmente importante en un equipo que muchos usuarios utilizarán como primer Mac.

En el día a día, la gestión de aplicaciones sigue siendo uno de los puntos fuertes. Abrir apps, cambiar entre ellas o trabajar con varias ventanas es rápido y estable. Además, el sistema gestiona bien la memoria, evitando cierres inesperados incluso cuando se acumulan varias tareas abiertas.

Otro punto clave es la optimización para el chip A18 Pro, que permite aprovechar mejor la eficiencia energética y mantener un rendimiento constante sin necesidad de ventiladores agresivos. macOS Tahoe parece diseñado para sacar el máximo partido de este tipo de arquitectura, priorizando la fluidez sostenida frente a picos de potencia puntuales.

La tienda de aplicaciones, la Mac App Store, continúa ampliando su catálogo con apps adaptadas tanto a productividad como a ocio. A esto se suma la posibilidad de ejecutar aplicaciones de iPhone y iPad, lo que amplía considerablemente el ecosistema disponible y hace que el portátil sea más versátil desde el primer momento.

En términos de seguridad, Apple mantiene su enfoque estricto con actualizaciones frecuentes. macOS Tahoe refuerza este apartado con mejoras en privacidad y control de permisos, permitiendo tener una visión más clara de qué aplicaciones acceden a tus datos.

También hay avances en funciones inteligentes, con integración de herramientas de inteligencia artificial (Apple Intelligence) a nivel de sistema. Estas ayudan en tareas como la organización de archivos, sugerencias contextuales, edición de fotografías, resumen de notificaciones o mejoras en la escritura, aportando una capa extra de productividad sin resultar intrusivas.

Precio del MacBook Neo

El MacBook Neo se comercializa en dos variantes, sobre las que no se puede hacer ningún cambio a posteriori, ya que tanto el almacenamiento como la RAM no son ampliables ni sustituibles:

MacBook Neo con 256 GB: 699€ (599€ con descuento de estudiante)

(599€ con descuento de estudiante) MacBook Neo con 512 GB y Touch ID: 799€ (699€ con descuento de estudiante)

Mi opinión sobre MacBook Neo

Tras varios días utilizando el MacBook Neo, la sensación que me deja es clara: Apple ha creado un portátil muy bien pensado para un público concreto, priorizando la eficiencia, la simplicidad y la experiencia de uso por encima de la potencia bruta. No es un equipo que impresione por rendimiento, pero sí por lo bien que funciona en el día a día teniendo en cuenta su precio ajustado.

Uno de los aspectos que más me ha gustado es su diseño. Es un portátil ligero, compacto y muy agradable de usar si te mueves. El acabado en aluminio transmite una gran calidad y su catálogo de colores originales le dan un toque diferenciador dentro del catálogo de Apple. Es un equipo que apetece sacar a relucir.

En el uso diario, el rendimiento es mejor de lo que cabría esperar sobre el papel. Navegar con múltiples pestañas en Safari, trabajar con documentos, presentaciones y hojas de cálculo, leer y escribir correos electrónicos, ver vídeos o mantener reuniones online y videollamadas no suponen ningún problema. macOS Tahoe está claramente optimizado para este hardware y consigue que todo se sienta fluido y ágil en prácticamente cualquier situación habitual.

Ahora bien, también es importante ser realista: este no es un portátil para tareas exigentes. En cuanto se le pide un esfuerzo sostenido, como edición de vídeo, compilación de código, cálculos matemáticos o trabajos más pesados, se nota que estamos ante un equipo con limitaciones. Lo mismo ocurre si tratamos de abrir muchas aplicaciones a la vez. Cumple, pero no es su terreno natural, y ahí los modelos superiores siguen marcando diferencias claras.

La pantalla es otro de esos apartados que cumplen. Se ve bien en interiores, con colores naturales y una buena nitidez, pero se queda un paso por detrás de los paneles más avanzados de Apple. La ausencia de tecnologías como ProMotion o True Tone o la cobertura de «solo» el espacio sRGB hacen que la experiencia sea correcta, pero no sobresaliente.

Donde Apple sí ha hecho un excelente trabajo es en la autonomía. En mi experiencia, he podido utilizar el MacBook Neo durante toda una jornada de trabajo sin preocuparme por el cargador, algo que valoro especialmente en un equipo de este tipo. La combinación del chip A18 Pro con la optimización del sistema operativo marca aquí la diferencia.

El apartado de conectividad deja sensaciones encontradas. Por un lado, es positivo contar con dos puertos USB-C en un equipo tan compacto, pero la decisión de que uno de ellos sea USB 2.0 limita bastante su utilidad. Además, la restricción a una única pantalla externa también puede ser un inconveniente para ciertos perfiles de usuario.

En multimedia, el MacBook Neo ofrece una experiencia más que buena. Los altavoces suenan bien para su tamaño, con voces claras y un volumen suficiente para la mayoría de situaciones, mientras que los micrófonos y la cámara cumplen perfectamente para videollamadas. No es un equipo pensado para creadores exigentes, pero sí para un uso cotidiano sin complicaciones.

El ecosistema de Apple vuelve a ser uno de sus grandes puntos fuertes. Si ya utilizas un iPhone, un iPad, unos AirPods o un Apple Watch, la integración con macOS Tahoe aporta un valor añadido enorme que se nota en pequeños detalles del día a día. Esta continuidad entre dispositivos sigue siendo difícil de igualar por la competencia.

En definitiva, el MacBook Neo me parece un portátil muy equilibrado dentro de su segmento. No es el más potente ni el más avanzado, pero sí uno de los más coherentes para quienes buscan un equipo ligero, con buena autonomía y una experiencia de uso fluida a un precio imbatible. Si tienes claro que tu uso va a ser principalmente ofimático, navegación y consumo multimedia, es una opción muy recomendable.

👍🏻 Lo mejor:

Diseño ligero, compacto y con acabados premium en aluminio

Diseño ligero, compacto y con acabados premium en aluminio Excelente autonomía, suficiente para una jornada completa

Excelente autonomía, suficiente para una jornada completa Rendimiento fluido en tareas cotidianas gracias a macOS optimizado

Rendimiento fluido en tareas cotidianas gracias a macOS optimizado Muy buena experiencia dentro del ecosistema Apple (Handoff, AirDrop, etc.)

Muy buena experiencia dentro del ecosistema Apple (Handoff, AirDrop, etc.) Buen sonido para su tamaño, por encima de muchos rivales

Buen sonido para su tamaño, por encima de muchos rivales Precio especialmente asequible

👎🏻Lo peor:

Solo un puerto USB-C rápido (el otro es USB 2.0)

Solo un puerto USB-C rápido (el otro es USB 2.0) Pantalla correcta pero lejos de los estándares de los MacBook Air/Pro

Pantalla correcta pero lejos de los estándares de los MacBook Air/Pro Teclado no retroiluminado

Preguntas frecuentes sobre el MacBook Neo (FAQ)

¿Vale la pena comprar el MacBook Neo en 2026 o es mejor un MacBook Air?

El MacBook Neo es una buena opción si buscas un portátil económico, ligero y con buena autonomía para uso diario. Sin embargo, el MacBook Air sigue siendo mejor elección si necesitas más potencia, mejor pantalla y menos limitaciones.

¿Qué procesador tiene el MacBook Neo y qué rendimiento ofrece?

El MacBook Neo incorpora el chip A18 Pro, con seis núcleos de CPU y una GPU de cinco núcleos. Ofrece un rendimiento fluido en tareas cotidianas, aunque queda por detrás de los chips de la serie M en cargas exigentes.

¿El MacBook Neo tiene ventilador o es completamente silencioso?

El MacBook Neo cuenta con ventilador, pero en uso normal es prácticamente inaudible. Solo se activa en tareas exigentes.

¿Cuántas pantallas externas admite el MacBook Neo?

Solo permite conectar un monitor externo con resolución máxima de 4K a 60 Hz, lo que limita su uso en configuraciones avanzadas.

¿Cómo es la pantalla del MacBook Neo en calidad de imagen?

La pantalla ofrece buena nitidez y colores naturales dentro del espacio sRGB, pero no alcanza la calidad de los paneles de los MacBook Air o Pro, al carecer de ProMotion y True Tone.

¿Cuánta batería dura el MacBook Neo en uso real?

Puede durar una jornada completa de trabajo en uso ligero, destacando como uno de sus puntos fuertes gracias a su eficiencia energética.

¿Qué puertos incluye el MacBook Neo?

Dispone de dos puertos USB-C, aunque solo uno ofrece velocidad alta (USB 3). No incluye HDMI, USB-A ni lector de tarjetas.

¿Es el MacBook Neo adecuado para estudiantes?

Sí, es una opción muy recomendable para estudiantes por su ligereza, autonomía y rendimiento suficiente para tareas académicas.

¿Se puede usar el MacBook Neo para edición de vídeo o tareas pesadas?

Puede hacerlo en proyectos sencillos, pero no es el equipo ideal para trabajos exigentes o profesionales.

¿Qué sistema operativo utiliza el MacBook Neo?

El MacBook Neo funciona con macOS Tahoe, optimizado para ofrecer fluidez, eficiencia y una integración total con el ecosistema Apple.