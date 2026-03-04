Apple presenta el MacBook Neo: su portátil más barato con chip A18 Pro

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

Apple ha presentado el nuevo MacBook Neo, un portátil que busca acercar la experiencia Mac a un público mucho más amplio gracias a un precio de partida de 699 €. El dispositivo combina el diseño característico de la compañía con un chasis de aluminio, una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, el rendimiento del chip A18 Pro y una autonomía de hasta 16 horas.

Este modelo se posiciona como el portátil más asequible que Apple ha lanzado hasta la fecha, manteniendo elementos clave de la experiencia Mac como el Magic Keyboard, el trackpad Multi-Touch, el sistema operativo macOS y la integración completa con el ecosistema de dispositivos de la compañía.

El MacBook Neo se puede reservar desde hoy y estará disponible en tiendas a partir del 11 de marzo.

Un nuevo MacBook diseñado para llegar a más usuarios

Con el lanzamiento del MacBook Neo, Apple busca ofrecer un portátil capaz de cubrir las necesidades del día a día sin renunciar a la experiencia premium que caracteriza a la marca.

Según explica la compañía, el equipo ha sido diseñado desde cero para combinar rendimiento, portabilidad y autonomía a un precio significativamente más bajo que el resto de la gama MacBook.

El portátil está construido en aluminio y mantiene un diseño elegante con bordes redondeados que facilitan su transporte. Con un peso de 1,23 kg, el dispositivo está pensado para acompañar al usuario durante toda la jornada, ya sea en el trabajo, en clase o en desplazamientos.

Además, el MacBook Neo se ofrece en cuatro colores: rosa nube, índigo, plata y un nuevo acabado cítrico. Estos colores también se reflejan en el Magic Keyboard y en los fondos de pantalla del sistema, creando una estética coherente en todo el dispositivo.

Pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas

Uno de los elementos más destacados del nuevo portátil es su pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas.

El panel ofrece una resolución de 2.408 × 1.506 píxeles, un brillo máximo de 500 nits y soporte para 1.000 millones de colores, lo que permite mostrar texto extremadamente nítido e imágenes vibrantes.

Apple destaca que la pantalla del MacBook Neo ofrece mayor brillo y resolución que muchos portátiles PC en su rango de precio. Además, incorpora una capa antirreflectante que facilita el uso del equipo en diferentes condiciones de iluminación, tanto en interiores como en exteriores.

Gracias a estas características, el portátil resulta adecuado para tareas como ver contenido multimedia, editar fotografías, realizar videollamadas o trabajar con aplicaciones creativas.

Rendimiento impulsado por el chip A18 Pro

En el corazón del MacBook Neo se encuentra el chip A18 Pro, que ofrece potencia suficiente para afrontar las tareas cotidianas con fluidez.

El portátil permite trabajar con varias aplicaciones simultáneamente —como Safari, Excel, WhatsApp, Canva o Mensajes— y está optimizado para actividades como navegar por internet, crear documentos, ver vídeos en streaming o editar fotografías.

Apple afirma que el MacBook Neo es hasta un 50 % más rápido en tareas cotidianas, como la navegación web, que el portátil PC más vendido con procesador Intel Core Ultra 5.

Además, el equipo ofrece:

Hasta 3 veces más rendimiento en procesos de IA en el dispositivo

Hasta 2 veces más velocidad en tareas como la edición de fotos

La GPU integrada de 5 núcleos permite ejecutar gráficos complejos, juegos o aplicaciones creativas, mientras que el Neural Engine de 16 núcleos acelera las funciones de inteligencia artificial integradas en el sistema.

Otro detalle importante es que el MacBook Neo no utiliza ventilador, por lo que funciona de forma completamente silenciosa incluso bajo carga.

Autonomía para toda la jornada

La eficiencia energética del chip A18 Pro permite que el MacBook Neo alcance hasta 16 horas de autonomía con una sola carga.

Esto significa que el portátil puede acompañar al usuario durante toda la jornada sin necesidad de buscar un enchufe, lo que lo convierte en una herramienta ideal para estudiantes, profesionales móviles o usuarios que trabajan fuera de casa.

Magic Keyboard y trackpad Multi-Touch

El nuevo portátil incorpora el Magic Keyboard, conocido por ofrecer una experiencia de escritura cómoda y precisa.

El teclado se complementa con un trackpad Multi-Touch de gran tamaño, que permite utilizar gestos como desplazamientos, pellizcos o clics en cualquier parte de su superficie para interactuar con el sistema de forma fluida.

En las configuraciones que incluyen Touch ID, el usuario puede desbloquear el dispositivo, iniciar sesión en aplicaciones o realizar pagos con Apple Pay de forma rápida y segura.

Cámara, audio y videollamadas mejoradas

El MacBook Neo integra una cámara FaceTime HD de 1080p con procesamiento de imagen optimizado, que mejora la calidad de las videollamadas.

El sistema de audio incluye:

Dos micrófonos con tecnología beamforming , que reducen el ruido de fondo y priorizan la voz del usuario.

, que reducen el ruido de fondo y priorizan la voz del usuario. Dos altavoces laterales compatibles con audio espacial y Dolby Atmos, que proporcionan una experiencia sonora más envolvente al ver películas, escuchar música o utilizar aplicaciones como GarageBand.

Conectividad moderna y esencial

En cuanto a conectividad, el portátil incluye dos puertos USB-C, que pueden utilizarse tanto para cargar el dispositivo como para conectar accesorios o un monitor externo.

También incorpora una toma para auriculares y conectividad inalámbrica avanzada con Wi-Fi 6E y Bluetooth 6, lo que garantiza conexiones rápidas y estables con redes y periféricos.

macOS Tahoe y Apple Intelligence

El MacBook Neo llega con macOS Tahoe, la versión más reciente del sistema operativo para Mac.

El sistema incluye aplicaciones integradas como Safari, Mensajes, Fotos, Pages, Calendario o FaceTime, que permiten comenzar a trabajar inmediatamente tras encender el equipo.

Además, el sistema incorpora Apple Intelligence, con funciones como herramientas de escritura inteligente o traducción en tiempo real.

Apple también destaca las características de seguridad del sistema, que incluyen cifrado avanzado, protección frente a malware y actualizaciones automáticas.

Integración total con el iPhone

El portátil también se beneficia de las funciones de Continuidad del ecosistema Apple.

Los usuarios pueden empezar una tarea en el Mac y continuarla en el iPhone gracias a Handoff, o copiar contenido en un dispositivo y pegarlo en otro mediante el Portapapeles Universal.

Asimismo, los nuevos usuarios pueden transferir fácilmente configuraciones, archivos, fotos o contraseñas desde su iPhone durante la configuración inicial.

Un portátil más sostenible

Apple ha diseñado el MacBook Neo con un enfoque claro hacia la sostenibilidad.

El dispositivo utiliza un 60 % de materiales reciclados, incluyendo 90 % de aluminio reciclado en su construcción y cobalto 100 % reciclado en la batería.

Además, el proceso de fabricación reduce el uso de aluminio en un 50 % respecto a métodos tradicionales, mientras que el 45 % de la electricidad utilizada en la cadena de suministro procede de fuentes renovables.

El embalaje también está fabricado con 100 % de fibra reciclable, en línea con el objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad en carbono en 2030.

Precio y disponibilidad

El nuevo MacBook Neo se puede reservar desde hoy en la tienda online de Apple y en la app Apple Store en 30 países y regiones, incluida España.

Las primeras unidades llegarán a los clientes y a las tiendas el 11 de marzo.

El portátil estará disponible desde 699 €, mientras que el precio para el sector educativo comienza en 599 €.