Apple anunció el pasado 9 de septiembre su nueva familia de iPhone formada, un año más, por cuatro modelos: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

Como es habitual, los modelos que llevan el apellido «Pro» son los más avanzados en diseño, rendimiento y cámaras, y, por tanto, son los que atraen la atención de los usuarios más exigentes. Mientras que el año pasado el modelo «Pro» poseía una cámara teleobjetivo de menor ampliación, ahora la configuración de cámaras es idéntica entre ambos modelos, por lo que la única diferencia es tamaño y autonomía.

El iPhone 16 Pro Max (a la venta desde 🛒 1.469€) posee carcasa recubierta de titanio, pantalla Super Retina XDR OLED LTPO de 6.9″ con refresco adaptativo 1-120 Hz, procesador A18 Pro, cámara trasera gran angular (48MP, f/1.8) + ultra gran angular (48MP, f/2.2) + teleobjetivo 5x (12MP, f/2.8), cámara frontal gran angular (12MP, f/1.9) y opciones de almacenamiento de 256 GB / 512 GB / 1 TB.

Llevo utilizando el iPhone 16 Pro Max durante más de una semana y, a continuación, os traigo mi análisis a fondo sobre este teléfono.

Diseño y construcción

A simple vista, el iPhone 16 Pro Max ofrece un aspecto similar al del iPhone 15 Pro Max del año pasado. Sin embargo, el nuevo modelo posee unas dimensiones ligeramente superiores, ya que el tamaño de la pantalla ha pasado de 6,7 a 6,9 pulgadas.

Con este aumento, el iPhone 16 Pro Max se sitúa como uno de los smartphones con pantalla más grande del mercado, ya que la mayoría de los fabricantes se han quedado estancados en las 6,7 pulgadas (veremos cuánto tardan en empezar a lanzar smartphones con pantallas que iguales a las de Apple en tamaño).

En todo caso, no tienes por qué asustarte, ya que si los modelos Pro Max anteriores te resultaban cómodos en la mano, el nuevo iPhone 16 Pro Max también se sentirá así. En parte, esto es así porque el incremento en la diagonal no solo se ha conseguido aumentando ligeramente la longitud (3,1 mm) y la anchura (0,9 mm), sino que los bordes que rodean la pantalla se han estrechado un poquito.

iPhone 16 Pro Max (izquierda) y iPhone 15 Pro Max (derecha)

En su interior, el iPhone 16 Pro Max incluye una carcasa fabricada 100% de aluminio reciclado, una primicia en el iPhone, que permite sustituir el cristal trasero por separado y hace que el iPhone sea más fácil de reparar. Esta carcasa está recubierta por titanio, que se adhiere mediante un proceso de difusión de estado sólido que crea una fuerte unión entre estas dos aleaciones.

El titanio es un material premium que ofrece dureza y resistencia, a la vez que ligereza. Apple presume de que este teléfono cuenta con titanio grado 5, que es más resistente que, por ejemplo, el titanio grado 2 que utiliza el Samsung Galaxy S24 Ultra.

Apple ha aplicado un acabado cepillado al titanio que se ve muy atractivo. Los contornos de la carcasa están redondeados, lo que hace que resulte agradable de sujetar en la mano, frente a los bordes angulosos de ciertos iPhone anteriores.

El nuevo diseño interno del iPhone 16 Pro Max maximiza la disipación térmica con un nuevo chasis mecanizado y una subestructura adicional de aluminio revestido de grafito que permite al teléfono alcanzar hasta un 20 por ciento más de rendimiento sostenido. De hecho, en las pruebas de rendimiento que incluyo en este análisis, he podido comprobar que el rendimiento no disminuye tras un largo período de carga sostenida.

Apple ya ha publicado los manuales de reparación de los nuevos iPhone 16 / 16 Pro, lo que nos ha permitido conocer su estructura interna. El modelo «Pro» posee una batería recubierta por una funda metálica que mejora la disipación térmica, mientras que el modelo «Pro Max» posee una batería estándar. Desconozco a qué se debe esta diferencia, aunque puedo imaginar que el modelo más pequeño necesite más ayuda para disipar el calor.

Gracias a estos manuales, también hemos sabido que los iPhone 16 convencionales (no «Pro») cuentan con un método más sencillo para la extracción de baterías gracias a un adhesivo que se ablanda al aplicar un bajo voltaje. Sin embargo, los modelos «Pro» y «Pro Max» poseen adhesivos estándar. Desconozco la razón de la diferencia, pero espero que el año que viene veamos este cambio también en estos modelos.

La parte trasera del iPhone 16 Pro Max está hecha de un cristal que, según Apple, es el más resistente que puedes encontrar en un smartphone. Cuenta con un acabado mate con un aspecto que me gusta, y evita bastante bien las huellas dactilares. En la esquina superior izquierda encontramos el módulo de cámara, que alberga las tres cámaras, el flash y el sensor LiDAR. Nada diferente a modelos anteriores aquí.

En el frontal, sigue presente la Isla Dinámica que estrenó el iPhone 14 Pro. Se trata de un recorte en forma de píldora integrado en la propia pantalla y que incluye la cámara frontal y el sistema Face ID de reconocimiento facial.

Aunque llegará el día que no habrá Isla Dinámica sino que tendremos todo pantalla, a día de hoy la tecnología no permite prescindir de los orificios en pantalla para la cámara frontal o Face ID — al menos no con suficientes garantías de calidad, porque los experimentos que hemos visto de colocar la cámara bajo la pantalla han sido bastante poco satisfactorios.

Los marcos son bastante simétricos a los cuatro lados, algo de lo que no pueden presumir todos los smartphones. Algunos presentan un marco inferior («barbilla») considerablemente más grueso que rompe la simetría del dispositivo, pero ese no es el caso del iPhone 16 Pro Max.

La pantalla del iPhone 16 Pro Max está protegida por la última generación del material Ceramic Shield que, según Apple, es un 50 por ciento más duro que la primera generación y dos veces más duro que el cristal que encontramos en cualquier otro smartphone. Este cristal es fabricado por Corning, conocidos por desarrollar el material Gorilla Glass presente en muchos smartphones Android.

La pantalla está nivelada con el borde del teléfono, en lugar de tener un pequeño reborde (conocido como cristal 2.5D), por lo que queda aún más protegida. Como resultado, el iPhone 16 Pro Max debería resistir mejor las caídas que otros smartphones — por razones obvias, no lo he comprobado, aunque no faltan los YouTubers que maltratan a su teléfono para comprobarlo 🙄.

El iPhone 16 Pro Max tiene un grosor de 8,3 mm, igual que el modelo iPhone 16 Pro, por lo que el aumento de tamaño de pantalla no viene acompañado por un incremento de grosor.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) 👉🏻 iPhone 16 Pro Max

163 × 78 × 8,3 227 6,9″ 91% Samsung Galaxy S24 Ultra

162 × 79 × 8,6 232 6,8″ 89% HONOR Magic6 Pro

163 × 76 × 8,9 225 6,8″ 92% HONOR Magic6 Lite

164 × 76 × 8,0 185 6,8″ 91% OnePlus 12R

163 × 75 × 8,8 207 6,8″ 91% HONOR 200 Pro 163 × 75 × 8,2 199 6,8″ 91% realme GT 6

163 × 75 × 8,6 199 6,8″ 92% HUAWEI Pura 70 Ultra

163 × 75 × 8,4 226 6,8″ 89% HUAWEI Pura 70 Pro

163 × 75 × 8,4 220 6,8″ 89% Pixel 9 Pro XL

163 × 77 × 8,5 221 6,8″ 88% OnePlus 12

164 × 76 × 9,2 220 6,8″ 91% Samsung Galaxy S24+

159 × 76 × 7,7 196 6,7″ 92% HONOR 90

162 × 74 × 7,8 183 6,7″ 91% POCO X6 5G

161 × 74 × 8,0 181 6,7″ 90% HUAWEI P60 Pro

161 × 75 × 8,3 200 6,7″ 90% iPhone 16 Plus

161 × 78 × 7,8 199 6,7″ 88% HONOR 200 Lite

161 × 75 × 6,8 166 6,7″ 90% OPPO Reno12 Pro

162 × 75 × 7,4 180 6,7″ 89% Xiaomi 14T Pro

160 × 75 × 8,4 209 6,7″ 89% Xiaomi 14T

161 × 75 × 7,8 193 6,7″ 89% HUAWEI Pura 70

158 × 74 × 8,0 207 6,6″ 90% Sony Xperia 1 VI

162 × 74 × 8,2 192 6,5″ 87% Pixel 9 Pro

153 × 72 × 8,5 199 6,3″ 88% Pixel 9

153 × 72 × 8,5 198 6,3″ 86% Samsung Galaxy S24

147 × 71 × 7,6 167 6,2″ 91% iPhone 16 Pro 147 × 71 × 8,2 187 6,1″ 88% iPhone 16

148 × 72 × 7,8 170 6,1″ 87% Sony Xperia 10 VI

155 × 68 × 8,3 164 6,1″ 83%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

Una de las novedades que estrenó el iPhone 15 Pro fue el botón de Acción, un botón muy versátil que permite personalizar la acción que queremos realizar al mantenerlo pulsado. Apple permite asignar este botón a siete posibles acciones — Silencio, Cámara, Linterna, Nota de voz, Lupa, Atajo y Accesibilidad — a través de una interfaz que no se parece en nada al estilo al que nos tiene acostumbrados iOS.

La opción más versátil es Atajo, ya que nos facilita asignar el botón a cualquier acción imaginable: abrir una app, interactuar con la domótica de nuestra casa, enviar un mensaje por WhatsApp, etc. Esto es así porque los Atajos aportan una gran libertad de acciones mediante un sencillo lenguaje de programación.

Jugando con los atajos, es posible incluso asignar distintas acciones en función de la hora del día, si estás en casa / fuera de casa, si sostienes el teléfono en horizontal / vertical, etc.

Este año, el iPhone 16 Pro Max ha añadido un nuevo botón táctil llamado Control de Cámara que, como su propio nombre indica, está orientado a facilitar el uso de la cámara. Este botón no solamente detecta una pulsación completa, sino también la pulsación intermedia (a medio camino entre no apretar y apretar hasta el final) y el gesto de arrastrar el dedo de lado a lado. Por ello, es importante que te informes antes de comprar una funda que no sea de Apple para este teléfono.

Control de Cámara

Es posible configurar que, estando el teléfono bloqueado (pero con la pantalla encendida), una pulsación simple o doble sobre el botón abra la app de Cámara de Apple (u otra que tengamos instalada en nuestro dispositivo). Una vez en la interfaz de cámara, una pulsación completa captura una foto y, si lo mantenemos apretado, grabamos vídeo.

Si hacemos una pulsación intermedia, aparece en el borde la pantalla el último control de cámara que hayamos utilizado: exposición, profundidad, zoom, cámaras, estilo o tono. Basta con arrastrar el dedo por encima de este botón para ajustar cualquiera de estos parámetros. Para cambiar de control, debemos hacer una doble pulsación intermedia.

Debo confesar que el uso del Control de Cámara requiere cierta práctica y, a día de hoy, todavía no le he cogido el gusto y sigo abriendo la cámara con una pulsación prolongada en el icono de cámara de la pantalla de bloqueo.

Los primeros días hice incontables fotografías no deseadas al tratar de hacer una pulsación intermedia e, incluso, hoy, sigo capturando algunas instantáneas sin querer al tratar de abrir el control de exposición (es el que tengo seleccionado). Por otro lado, aunque el gesto de apretar el botón para tomar una foto resulta natural para los que hemos usado cámaras compactas o réflex, puede provocar fotos movidas en situaciones de poca luz por el movimiento del teléfono al apretar.

A continuación, vamos a revisar los cuatro lados del iPhone 16 Pro Max para ver qué elementos encontramos.

En la parte superior no encontramos ningún botón ni conector.

En la parte inferior está el conector USB-C y el altavoz al lado derecho.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y el control de cámara.

Por último, en el lateral izquierdo está el botón de Acción y los dos botones para controlar el volumen. Un poco más abajo encontramos el compartimento para la tarjeta nanoSIM, con una bandeja que se extrae al introducir un objeto punzante incluido en la caja del teléfono.

Apple incluye el conjunto de imanes MagSafe en la parte trasera, que permiten acoplar magnéticamente accesorios como el cargador MagSafe o la cartera de piel que se queda pegada a la parte trasera. En las tiendas online hay multitud de accesorios MagSafe: soportes para el coche, adaptadores para trípodes, etc.

El iPhone 16 Pro Max ofrece resistencia al polvo y al agua IP68, siendo capaz de aguantar hasta 30 minutos a 6 metros de profundidad.

Por tanto, no tendremos que preocuparnos si llueve sobre el teléfono, se derrama una bebida encima o si, por accidente, se cae a la bañera o a la piscina (ojo que la protección es frente a agua dulce). Incluso podemos optar por lavarlo debajo del grifo si se ensucia, lo cual a veces resulta práctico.

Ahora bien, no olvides que la garantía de los smartphones no cubre los daños por agua, por lo que no deberías sumergir el iPhone salvo por accidente — nada de fotografías bajo el agua en la piscina ni, menos aún, en el mar. Tampoco es conveniente mojar el teléfono si ha sufrido alguna reparación o golpe, ya que los sellos que evitan la entrada de agua han podido dañarse.

Por último, el iPhone 16 Pro Max está disponible en cuatro colores bastante «serios»: titanio color desierto, titanio natural titanio blanco y titanio negro. Estas cuatro variantes de color resultan muy elegantes, pero puede que haya quien eche de menos opciones más coloridas (sé de algunos que morirían por ver el rosa del iPhone 16 en los modelos Pro).

El iPhone 16 Pro Max tiene resistencia al polvo y el agua

Pantalla

El iPhone 16 Pro Max posee una espectacular pantalla Super Retina XDR, cuyo nombre está inspirado en el monitor Pro Display XDR que comercializa la compañía. Se trata de un panel OLED LTPO de 6.9″ con resolución Super Retina HD (2.868 × 1.320 píxeles), que ofrece una elevada densidad de píxeles de 460 ppp.

El iPhone 16 Pro Max cubre de sobra los dos espacios de color más importantes de la industria: el espacio sRGB / Rec. 709, que es el estándar utilizado por la mayoría de las apps, y el más amplio DCI-P3 que se emplea en la industria del cine. El rango de colores del DCI-P3 es un 26 un por ciento superior al del espacio sRGB / Rec. 709.

iOS ofrece un sistema automático de gestión de color que conmuta automáticamente al espacio DCI-P3 cuando el contenido a mostrar ha sido creado bajo ese espacio (por ejemplo, las fotografías tomadas con la cámara del teléfono). De esta forma, los colores se ven siempre de la forma correcta, ni sobre- ni infra- saturados. A pesar de los esfuerzos de Google, pocos smartphones Android pueden presumir de una gestión de color a la altura.

El iPhone 16 Pro Max es compatible con la reproducción de contenidos HLG, HDR10 y Dolby Vision que expanden el color, contraste y brillo para una mejor experiencia visual. Es posible disfrutar de películas y vídeos con esta tecnología en Apple TV+, iTunes, Netflix, HBO Max, YouTube y otros servicios de streaming.

Apple utiliza dos sensores de luz ambiente, uno de ellos en la parte trasera del dispositivo que complementa al habitual sobre la pantalla. Este sensor ayuda a ajustar el brillo de la pantalla cuando estás observándola frente a un entorno muy iluminado.

Para analizar la calidad de la pantalla del iPhone 16 Pro Max he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

Según la hoja de características oficial, el brillo máximo de la pantalla alcanza los 1.000 nits en situación normal, 1.600 nits al reproducir contenido HDR y 2.000 nits (valor pico) en exteriores. Son valores altos, pero sin cambios respecto al modelo anterior, y algunos fabricantes de smartphones ya han superado estas cifras en este último año.

El brillo que he medido en la pantalla del iPhone 16 Pro Max con el brillo en modo manual y mostrando una imagen totalmente en blanco (lo que se conoce como 100% APL, Average Picture Level) es de 815 nits. Al establecer el brillo en modo automático aumenta hasta 1.014 nits, en línea con el valor típico (1.000 nits) que da Apple. Reduciendo el tamaño de la ventana iluminada a un 10%, he conseguido medir 2.180 nits, que también está acorde con el valor máximo (2.000 nits) que indica Apple.

En la siguiente gráfica comparativa, se muestra el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla. Si bien no es la pantalla más brillante del mercado (en el último año, algunos fabricantes se han puesto las pilas), es más que suficiente para verla cómodamente bajo el sol.

En mis pruebas, la pantalla cubre un 100% de los espacios de color sRGB y DCI P3. Centrándonos en la reproducción del color, la fidelidad del panel del iPhone 16 Pro Max es excelente, ya que, frente al espacio de color sRGB, el error medio en la reproducción de los colores ΔE es de tan solo 0.8 (por debajo de 4.0 se considera excelente y por encima de 9.0 se considera inaceptable) y el error máximo ΔE se queda en tan solo 2.0.

Resultados de las pruebas de pantalla con Calman Portrait frente al espacio sRGB

Por otro lado, frente al espacio de color profesional DCI P3, el error medio ΔE es 1.5 y el error máximo ΔE es 3.8.

Resultados de las pruebas de pantalla con Calman Portrait frente al espacio DCI P3

La pantalla del iPhone 16 Pro Max muestra un color negro totalmente puro, ya que los paneles OLED son capaces de mantener apagado cada sub-píxel. De hecho, el colorímetro no ha medido ningún nivel de brillo al mostrar el color negro, lo que significa que el contraste es, teóricamente, infinito (Apple habla de 2.000.000:1, que viene a ser lo mismo)

Como novedad, el brillo del iPhone 16 Pro Max puede disminuir hasta solo 1 nit, lo que permite utilizar el teléfono en entornos muy oscuros, por ejemplo, en la cama antes de dormir, sin que moleste a tu vista o a tu pareja.

El iPhone 16 Pro Max cuenta con la funcionalidad True Tone para ajustar el balance de blanco a la luz ambiental. El dispositivo cuenta con unos sensores de luz ambiental de cuatro canales que ajustan el balance de blancos en función del color de la luz que ilumina la habitación para que la pantalla se comporte como una hoja de papel, que absorbe la luz del entorno.

Con la funcionalidad True Tone desactivada, la temperatura de color resulta ser 6.470ºK, lo que implica un valor muy, muy, pero que muy cercano al blanco ideal de 6.500ºK. Al activar True Tone, el tono de la pantalla se adapta al entorno, por lo que no tiene sentido medir el balance de blancos.

El panel OLED del iPhone 16 Pro Max utiliza la modulación por Ancho de Pulso (PWM, por sus siglas en inglés) para regular el nivel de brillo de la pantalla. Si quieres saber más sobre esta tecnología, hemos hablado de ella aquí. La tecnología PWM produce un parpadeo que pasa desapercibido para mayoría de las personas, pero, si no es suficientemente rápido, puede producir dolores de cabeza, picor de ojos o, incluso, mareos a personas con ojos sensibles.

Aunque Apple no lo especifica, he medido una tasa PWM de ∼480 Hz y una modulación del 100%. Según el estándar IEEE PAR1789, estos valores presentan un pequeño riesgo de provocar molestias a personas con ojos sensibles. No es mi caso, pero si a veces sientes picor en los ojos o dolor de cabeza tras usar el móvil mucho tiempo, esta puede ser la explicación.

Medidas del parpadeo de la pantalla

La pantalla del iPhone 16 Pro Max ofrece una tasa de refresco dinámica de hasta 120 Hz. Esta mayor tasa se nota, por ejemplo, en la fluidez de la animación de desbloqueo del teléfono y en la suavidad al hacer scroll en el navegador Safari.

No todos los contenidos se muestran a 120 Hz, sino que Apple adapta la tasa de refresco de forma dinámica al contenido mostrado, pudiendo bajar a tan solo 10 Hz si estás viendo contenido estático como un e-mail para no consumir tanta energía o incluso a solo 1 Hz en la pantalla siempre activa.



Dentro de una misma aplicación, la tasa de refresco varía en función de lo que ocurre — por ejemplo, para ver un menú en un juego no son necesarios 120 Hz, así que la tasa de refresco disminuye. La tasa de refresco también se adapta a los cambios en la velocidad del dedo al desplazarte por la pantalla, deslizar o pellizcar.

La incorporación de una tasa dinámica de refresco no solamente mejora la experiencia de visualización, sino que también ayuda a ahorrar batería.

El iPhone 16 Pro Max ofrece un modo Noche que cambia el balance de blancos de la pantalla para reducir la emisión de luz azul, ya que según ciertos estudios afecta negativamente al sueño. Permite ajustar el nivel de luz azul emitido por la pantalla, así como programar el encendido y apagado de este modo de pantalla a ciertas horas (pero no cuando se pone el sol y cuando amanece)

Las pantallas OLED tienen la ventaja de que el brillo se reduce en menor medida al observar la pantalla desde un ángulo que las pantallas LCD pero, a cambio, los colores sufren una mayor distorsión.

El iPhone 16 Pro Max ofrece unos ángulos de visión muy amplios, tanto en cuanto al brillo, que apenas se ve afectado, como en cuanto a los colores, que solo cambian ligeramente de tono al observar la pantalla desde un ángulo extremo.

El iPhone 16 Pro Max ofrece la función de Pantalla Siempre Activa, que mantiene la pantalla siempre encendida con un nivel de brillo muy reducido para que podamos ver información útil en todo momento. Es una funcionalidad opcional, por lo que puedes desactivarla si no te gusta o consideras que consume demasiada batería.

La mayoría de los fabricantes de Android implementan una pantalla siempre activa muy simple, a menudo solo con la fecha, hora, nivel de batería e iconos simples de notificaciones. Apple incorpora una pantalla siempre activa muy rica, ya que se puede ver prácticamente la misma información que en la pantalla de bloqueo convencional, solo que con el brillo mucho más atenuado.

En la pantalla siempre activa se muestra el fondo de pantalla a color (solo que más tenue), la hora, los widgets y las notificaciones. Echo de menos ver el nivel de batería (aunque puedes añadir un widget que lo muestre), el nivel de señal celular / WiFi y el nombre del operador. Tampoco está activo el efecto Profundidad que trajo iOS 16, sino que la hora pasa a un primer plano. Si quieres ahorrar batería, puedes desactivar el fondo de pantalla para que no se muestre.

A continuación, podemos ver cómo se ve la pantalla de bloqueo cuando está la pantalla siempre activa y cuando está iluminada.

Apple no permite diferenciar entre la información que se muestra en la pantalla siempre activa y la pantalla de bloqueo, por lo que debes elegir bien los widgets que quieres mostrar. Ten en cuenta que algunos widgets gastan más batería que otros, por lo que quizás no quieras usarlos si tienes la pantalla siempre activa.

Un aspecto interesante es que la pantalla siempre activa ajusta su iluminación al entorno, de forma que, si tienes el teléfono en una mesa de una terraza a pleno sol, brilla más que si está en el brazo del sofá a oscuras.

La pantalla siempre activa es inteligente y, en algunas circunstancias (iPhone en el bolsillo, conectado a CarPlay, alejado del Apple Watch, etc.), se apaga para ahorrar batería.

Hardware y rendimiento

El iPhone 16 Pro Max incorpora el nuevo chip A18 Pro de Apple, que solo está presente en los modelos «Pro» de la familia iPhone 16 (los modelos «no Pro» utilizan el chip A18 a secas, sin el apellido «Pro»).

👉 Las claves del chip Apple A17 Pro



El chip A18 Pro está fabricado con un proceso de 3 nanómetros, lo que le da una ventaja sobre los chips de otras marcas como Samsung y Google.

Además del rendimiento bruto, el A18 Pro está diseñado para optimizar el procesamiento de inteligencia artificial (IA) en el dispositivo. Apple ha dotado a este chip con un motor neuronal de 16 núcleos, capaz de manejar tareas de IA de manera más rápida y eficiente. Con un ancho de banda de memoria que es un 17 por ciento superior al A17 Pro, el chip A18 Pro puede ejecutar los modelos de IA de Apple Intelligence hasta un 15 por ciento más rápido.

Incluye una CPU de 6 núcleos, dos de rendimiento y cuatro de eficiencia, complementados por una caché de mayor tamaño, lo que acelera el procesamiento general del dispositivo. La CPU es hasta un 15% más rápida que la del A17 Pro y puede alcanzar el mismo rendimiento con un 20% menos de consumo energético.



También incorpora una GPU de 6 núcleos, que es un 20% más rápida que la del A17 Pro. La GPU del chip A18 Pro tiene un núcleo más que la del A18 presente en el iPhone 16.



Por último, el nuevo procesador de señal de imagen y codificador de vídeo permite un procesado de datos que es un 2x más rápido a la hora de codificar vídeo en comparación con el A17 Pro.

Al igual que el año pasado, el iPhone 16 Pro Max posee 8 GB de RAM. Aunque puede parecer una cantidad escasa en comparación con los smartphones Android de gama alta, la gestión que hace iOS hace que no sea necesaria tanta memoria para un rendimiento similar.

A continuación, vamos a ver en los benchmarks cómo se comporta el iPhone 16 Pro Max frente a otros rivales de gama alta.

En el benchmark AnTuTu V10.0.6, el iPhone 16 Pro Max ha conseguido un resultado de 1.733.282 puntos, superando en más de un 10 por ciento al iPhone 15 Pro Max del año pasado.

Nota: Aunque algunas publicaciones mezclan incorrectamente datos de iOS y Android, las puntuaciones de AnTuTu no son comparables entre plataformas iOS / Android.



En el benchmark Geekbench 6 centrado en la CPU ha conseguido 3.321/8.058 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que, de nuevo, son unos valores magníficos.

La prueba Solar Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta con GPU que incluyen este soporte. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados buenos, pero que se ven superados por algunos rivales en el mundo Android.

En el test gráfico GFXBench basados en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan. El dispositivo ha obtenido unos resultados en la franja alta, como se puede apreciar en la gráfica.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test Wild Life de 3DMark. El teléfono ha obtenido un resultado de 96%, lo que significa que el rendimiento gráfico apenas se ve afectado tras un largo período de tiempo de uso.

Dejando a un lado los benchmarks, el comportamiento en el día a día es excelente. Las apps se abren y se manejan con rapidez, sin parones ni signos de lentitud. A esto también ayuda que los desarrolladores tienen más fácil optimizar sus apps para iOS dado que la variedad de dispositivos y versiones vivas de sistemas operativos es menor.

Nohe experimentado ningún problema a la hora de hacer multi-tarea dentro de lo que iOS permite, ya que limita la ejecución de tareas en segundo plano salvo para ciertas aplicaciones de reproducción de música, navegación por GPS, etc.

He probado varios juegos 3D exigentes y todos ellos se han movido a la perfección en el iPhone 16 Pro Max, con tasas de FPS elevadas. Un ejemplo es Call of Duty: Mobile, un juego 3D multi-jugador exigente que se mueve con suavidad extrema en el iPhone 16 Pro Max. También he probado Resident Evil Village y el remake de Resident Evil 4, dos títulos con calidad de consola que se pueden disfrutar en el teléfono con una brutal calidad de imagen y suavidad.

Si te gusta jugar en el móvil, te alegrará saber que puedes enlazar los mandos de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch con tu iPhone para echar partidas de manera más cómoda.

Desde el año pasado, los nuevos iPhone llegan con conector USB-C, por lo que puedes utilizar el mismo cable que empleas con tu ordenador, tu consola o muchos otros dispositivos electrónicos — incluso puede echar mano de un adaptador de USB-C a Ethernet para conectarlo a Internet por cable… si acaso le encuentras alguna utilidad.

Este puerto es compatible con USB 3.2 Gen 2 para velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps. Ahora bien, como el cable USB-C incluido con los iPhone 15 solo admite velocidades USB 2, tendrás que hacerte con otro si planeas transferir muchos datos a través del puerto USB.

Otro punto interesante es que admite salida DisplayPort para duplicar la pantalla hasta 4K@60 Dolby Vision en una pantalla externa. Sin embargo, no hay modo de pantalla extendida como el que se encuentra en algunos iPads.

Apple comercializa opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB. No es posible ampliar el espacio mediante tarjetas micro-SD, por lo que debes escoger la capacidad de almacenamiento con cuidado, especialmente si tienes pensado capturar vídeos en resolución 4K a 120 FPS con Dolby Vision, que requieren bastante espacio.

Si bien es cierto que las fotografías y vídeos se guardan por defecto en el iPhone en formatos muy eficientes (HEVC/HEIC en lugar de JPG/MPG), cada vez las apps y los juegos ocupan más.

En mi opinión, si no sueles tomar muchas fotografías ni vídeos, la opción de entrada de 256 GB podría ser suficiente.

En cuanto a conectividad, el iPhone 16 Pro Max soporta las tecnologías inalámbricas Bluetooth 5.3 y WiFi 7.

El estándar WiFi 7 llegó oficialmente en enero y, aunque la mejora de velocidad no es su objetivo principal, lo consigue gracias a que admite canales más amplios de 320 MHz y aumenta el número de flujos espaciales a 16.

La mayor capacidad de Wi-Fi 7, su menor latencia y la mejora de las capacidades de gestión de las interferencias lo hacen ideal para nuevas tecnologías como la RA/RV y los juegos en streaming.

En cuanto a conectividad celular, el iPhone 16 Pro Max es compatible con redes LTE/4G de clase Gigabit y también con redes 5G. Mientras que en Estados Unidos se puede conectar a redes 5G de tipo sub-6GHz, en el resto del mundo solo se conecta a redes sub-6GHz. Aunque esto no es un problema hoy, en un futuro las redes mmWave podrían ser algo habitual en ciertos lugares con mucha densidad de personas, como un estadio deportivo.

Apple ofrece tres modos de datos en Ajustes > Datos móviles > Opciones > Modo de datos. Por defecto, está activo el «Modo estándar» que permite que se realizan actualizaciones automáticas y tareas en segundo plano con datos móviles, pero limita la calidad de vídeo y FaceTime.

Si tienes un plan de datos ilimitado, quizás quieras activar el modo «Permitir más datos en 5G» que proporciona llamadas FaceTime de mayor calidad, contenido de alta definición en el Apple TV, canciones y vídeos de Apple Music, actualizaciones de software, copias de seguridad automáticas en iCloud, y actualizaciones del iOS a través del móvil.

Esta configuración también permite que las aplicaciones de terceros utilicen más datos móviles para una mejor experiencia. También hay un «Modo de datos reducidos» que disminuye el uso de datos móviles al pausar las actualizaciones automáticas y las tareas en segundo plano.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de conexión tanto por Wi-Fi como por conectividad celular ha sido elevada. He superado los 600 Mbps de subida / bajada con una conexión de fibra de 600 Mbps simétricos, y 521 / 33 Mbps de bajada / subida con una conexión 5G de Orange.

El iPhone 16 Pro Max llega con posibilidad de insertar una SIM física o activar una eSIM. En Estados Unidos, el iPhone 16 Pro Max solo se comercializa con eSIM, por lo que debes tenerlo en cuenta si planeas comprar el teléfono en ese país (también deberías tener en cuenta que las bandas de frecuencia soportadas en cada región son diferentes, por lo que puedes tener problemas de cobertura en función de tu operador).

Apple ofrece la funcionalidad Dual SIM, que Apple implementa de forma diferente a otros fabricantes ya que, en lugar de utilizar una segunda SIM física, emplea una eSIM. Es posible utilizar dos eSIM para hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. En España, casi todos los operadores ofrecen ya eSIM compatibles con el iPhone y, algunos de ellos, permiten activarla y transferirla entre dispositivos de manera sencilla.

El iPhone 16 Pro Max incluye conectividad por satélite para enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia si no dispones de conexión celular o Wi-Fi.

Incluso puedes actualizar manualmente tu ubicación en la app Buscar utilizando la conexión por satélite, lo que puede ser útil si acostumbras a hacer excursiones en sitios sin cobertura y quieres compartir por dónde vas.

Esto es especialmente útil para aventureros que pueden enfrentarse a situaciones de emergencia en lugares donde no es posible realizar una llamada convencional. La conectividad por satélite está disponible en España desde hace un año y se ofrece sin coste durante dos años. Apple no ha revelado cuánto costará una vez que acabe el período gratuito.

Adicionalmente, con iOS 18, es posible enviar mensajes de texto, emojis y tapbacks vía satélite a tus amigos y familiares a través de conexión por satélite con iMessage y SMS. Esta funcionalidad solo está disponible en Estados Unidos y Canadá por el momento.

El iPhone 16 Pro Max es compatible con radio Thread. Esto significa que puede conectarse directamente a los dispositivos compatibles con Matter que utilizan la conectividad de radio Thread (en lugar de WiFi) sin necesidad de un concentrador.

También integra tecnología de banda ultraancha (UWB) para la detección espacial de objetos, como las AirTags, con precisión de centímetros, en lugar de metros, lo que permite localizar objetos con mucha más exactitud.

El iPhone 16 Pro Max incluye un chip UWB de segunda generación, que permite que dos dispositivos iPhone con este chip se conecten al triple de distancia que antes. En este vídeo podemos ver cómo un iPhone 15 Pro y un iPhone 15 Pro Max, que también cuentan on un chip UWB de segunda generación, pueden localizarse a unos 60 metros de distancia.

También incorpora un chip NFC que puede ser activado con solo tener la pantalla encendida. Basta con acercar el iPhone a una etiqueta NFC para que nos sugiera abrir una aplicación o página web, o se ejecute uno de los atajos automáticos. Con iOS 18.1, los desarrolladores podrán ofrecer transacciones NFC sin contacto desde sus propias apps en iPhone, independientemente de Apple Pay y Apple Wallet.

Una funcionalidad que puede salvarte la vida es la detección de accidente automovilístico grave, que automáticamente, inicia una llamada a los servicios de emergencia si estás inconsciente o no puedes marcar por ti mismo, informando de la ubicación. De igual forma, notifica a los contactos de emergencia que hayas designado en la app Salud con un mensaje de texto y ubicación.

Face ID

Con la llegada del iPhone X en 2017, Apple abandonó el lector de huella dactilar Touch ID en favor del sistema de reconocimiento Facial ID, que se basa en la tecnología TrueDepth, que ahora reside en la isla dinámica en la pantalla.

Un emisor proyecta miles de puntos de luz infrarroja sobre la cara del usuario y obtiene información suficiente sobre las facciones del usuario para reconocerle con fiabilidad y rapidez, incluso cuando el usuario lleva gafas o mascarilla, en condiciones de poca luz o si se ha dejado de afeitar.

Una limitación de Face ID es que no puedes desbloquear el iPhone 16 Pro Max estando apoyado horizontalmente sobre una mesa, salvo que pongas la cara justo encima o lo levantes de la mesa.

Apple permite ocultar el texto de las notificaciones de la pantalla de bloqueo hasta que detecta tu cara.

Es posible ocultar de la vista de extraños solo algunas notificaciones, por lo que puedes configurar que se muestren todas las notificaciones excepto, por ejemplo, las de WhatsApp u otras apps cuyos mensajes consideres privados.

Face ID no falla prácticamente nunca en el reconocimiento. Una medida de seguridad para evitar desbloqueos involuntarios es que Face ID necesita “tu atención”, lo que significa que el usuario debe tener sus ojos abiertos y mirando al dispositivo para que Face ID actúe.

De esta forma, nadie puede acceder a tu teléfono mientras duermes, por ejemplo.

El modelo 3D de la cara generado por Face ID no se almacena en la nube, sino localmente en el iPhone, por lo que está a salvo de posibles accesos a los servidores de Apple.

Face ID no solamente permite desbloquear el teléfono, sino que también se puede utilizar para realizar pagos con Apple Pay, acceder a aplicaciones de terceros (por ejemplo, bancos), autenticarse en la web usando el Apple ID o acceder a ciertas zonas del sistema como las carpetas de fotos privadas o eliminadas.

Batería

Apple no proporciona detalles técnicos sobre la capacidad de la batería, pero indica el número de horas de autonomía al realizar ciertas actividades. En particular, Apple afirma que el iPhone 16 Pro Max ofrece la mayor autonomía que jamás se ha visto en un iPhone.

Autonomía iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Reproducción de vídeo Hasta 22 horas Hasta 27 horas Hasta 27 horas Hasta 33 horas Streaming de vídeo Hasta 18 horas Hasta 24 horas Hasta 22 horas Hasta 29 horas Reproducción de audio Hasta 80 horas Hasta 100 horas Hasta 85 horas Hasta 105 horas

Gracias a las autoridades de certificación, sabemos que el iPhone 16 Pro Max que incorpora una batería de 4.685 mAh, un 6% más grande que la del iPhone 15 Pro Max.

Con un uso intenso del iPhone 16 Pro Max — múltiples cuentas de correo electrónico, aplicaciones de mensajería, redes sociales, conexión permanente al Apple Watch — he llegado al final del día con alrededor de un 40 o 50 por ciento de batería. Esto es algo que solo podía soñar con mi iPhone 15 Pro y es el principal motivo de haberme pasado al «Pro Max» este año.

Obviamente, la experiencia de cada usuario es diferente ya que, si consumes muchos vídeos en streaming de YouTube o TikTok, dedicas mucho tiempo a juegos o tomas muchos fotos y vídeos, tu batería se agotará más rápidamente.

Apple no incluye el cargador en la caja para reducir el impacto en el medioambiente (ni tampoco ya pegatinas de la manzana). La buena noticia es que es compatible con el estándar USB-PD, en lugar de los protocolos propietarios de otros fabricantes, principalmente chinos.

Según la web de Apple, el iPhone 16 Pro Max permite carga «rápida» por cable a 20 vatios. En realidad, alcanza picos de unos 26 vatios según mis propias mediciones (15v/1.75A). No es una velocidad rápida si la comparamos con otros smartphones del mercado, que ofrecen velocidades que llegan hasta 200 vatios en los casos más extremos.

En este aspecto, me gustaría ver velocidades más rápidas de carga. Aunque es posible que Apple se resista a hacerlo por la mayor degradación de la baterías, creo que sería útil poder activar una carga ultrarrápida en determinadas circunstancias, aunque habitualmente se cargase a velocidad normal.

Utilizando un cargador USB-PD como el Anker Nano 2 de 65W (🛒 24,99€), el tiempo de carga de la batería de 0 a 100% ha sido de 1 hora y 55 minutos, alcanzando el 50 por ciento de carga en algo menos de 30 minutos.

Carga de batería del iPhone 16 Pro Max



Si necesitas alargar la autonomía, el iPhone 16 Pro Max incorpora un modo de bajo consumo para ahorrar batería cuando más lo necesitamos.

Apple incluye una opción llamada Salud de la batería que permite conocer la capacidad real de la batería que, como bien sabemos, se reduce con el paso del tiempo por el deterioro provocado por los continuos procesos de carga y descarga. También puedes ver el número de ciclos de carga que lleva el iPhone.

En mi experiencia con otros iPhone, tras un año de uso, la batería se puede deteriorar entre un 5 y un 10 por ciento. Como es lógico, aún no he tenido oportunidad de saber cómo se comporta el iPhone 16 Pro Max en este aspecto.

Las baterías de los modelos de iPhone 15 y posteriores están diseñadas para conservar el 80% de su capacidad original a 1.000 ciclos de carga completos, lo que supone el doble respecto al iPhone 14 y anteriores.

iOS incorpora una función llamada Carga optimizada que reduce el deterioro de la batería que se produce cuando el teléfono está muchas horas con una carga cercana al 100%. Esta función aprende tus hábitos diarios de carga y ajusta el proceso de carga para que alcance el 100% a la hora a la que sueles quitar el iPhone del cargador, en lugar de en medio de la noche.

También es posible limitar la carga para que no supere nunca el 80% para mejorar la salud de la batería. Sin embargo, esto implica una importante reducción de autonomía diaria.

El iPhone 16 Pro Max es compatible con carga inalámbrica mediante el estándar Qi / Qi2. Basta con colocar el dispositivo encima de una base de carga compatible para que este se empiece a cargar, sin necesidad de conectar ningún cable.

Apple permite carga inalámbrica hasta 7.5 W con un cargador Qi, 15 W con un cargador Qi2 o MagSafe de primera generación (🛒 36€) y 25W con el nuevo cargador Magsafe (🛒 49€) y un adaptador de corriente de 30W.

Este cargador se fija a la parte trasera mediante imanes, lo que asegura que el teléfono y el cargador quedan perfectamente alineados. Así se evitan las situaciones cuando, tras haber dejado el teléfono cargando, te das cuenta de que no ha servido para nada porque no los dispositivos no estaban bien alineados y no se ha cargado.

Ahora bien, para no llevarte el cargador cuando levantas el teléfono de la mesa, aconsejo utilizar una base como Spigen mag Fit (🛒 15,99€) que se fija a la mesa.

Mientras que algunos smartphones ofrecen la posibilidad de cargar otro dispositivo de forma inalámbrica, el iPhone 16 Pro Max no cuenta con carga inalámbrica inversa. Ahora bien, según un documento de soporte de Apple, el puerto USB-C es capaz de suministrar hasta 4,5W de potencia, lo que significa que hay suficiente energía para cargar un Apple Watch, un estuche de AirPods u otros gadgets pequeños.

iOS 18

El iPhone 16 Pro Max llega de fábrica con iOS 18, la última versión del sistema operativo de Apple, que fue presentado en junio. En el momento de escribir este análisis, la última versión disponible es iOS 18.0.

Una de las ventajas de iOS es que Apple se encarga de actualizar los dispositivos. Las nuevas versiones de iOS llegan a la vez a todos los dispositivos, incluso a modelos bastante antiguos — a modo de referencia, iOS 18 ha llegado al iPhone XR, que fue lanzado en 2018 👏🏻.

La novedad más esperada de iOS 18 es Apple Intelligence, la inteligencia artificial de Apple que resume correos y mensajes, prioriza notificaciones de manera inteligente, ayuda a mejorar la escritura, elimina objetos no deseados de las fotografías, transcribe y resume llamadas de voz o grabaciones, mejora las capacidades de Siri, permite crear «Genmojis» e imágenes a partir de descripciones, ofrece integración con ChatGPT y más.

Lamentablemente, Apple Intelligence noh llegará hasta iOS 18.1 y solo estará disponible en inglés en unos pocos países. En España, no solo tendremos que esperar a que esté disponible en español en 2025, sino también a que la Unión Europea dé el visto bueno. Por el momento, no parece que esto vaya a ocurrir a corto plazo. Tampoco sabemos si todas las funcionalidades serán gratuitas para siempre o, como otros fabricantes, algunas pasarán a tener coste pasado un tiempo.

Dejando a un lado Apple Intelligence, iOS 18 ofrece algunas novedades interesantes. El Centro de Control ha sido rediseñado por completo. Aunque la estructura básica permanece familiar, ahora se divide en varias páginas que puedes personalizar a tu gusto. Las configuraciones rápidas de conectividad, modos de concentración y otras herramientas siguen estando en la primera página, pero puedes agregar o eliminar controles según tus preferencias, además de ajustar su tamaño y posición.

Las aplicaciones de terceros también pueden añadir sus propios controles, lo que permite que el Centro de Control se convierta en una especie de mando a distancia para tu teléfono.

Centro de Control

iOS 18 permite bloquear una aplicación para que, al acceder a ella, se requiera autenticación mediante Face ID o Touch ID. Estas apps también estarán ocultas en las notificaciones, resultados de búsqueda y otros lugares. También es posible ocultar apps completamente, para que nadie sepa que están instaladas. Todo esto es útil si, en ocasiones, dejas tu teléfono a otras personas y no quieres que accedan a ciertos contenidos.

Otro cambio en iOS 18 es la incorporación de RCS (Rich Communication Services), un estándar de mensajería que mejora notablemente la experiencia de comunicación entre iPhone y dispositivos Android a través de la app Mensajes. En España, donde la mayoría de la gente utiliza WhatsApp para comunicarse, este soporte no tiene apenas impacto.

Uno de los cambios más interesantes de iOS 18 es la capacidad de personalizar la pantalla de inicio en mayor medida. Ahora puedes colocar los iconos de las aplicaciones en cualquier lugar de la cuadrícula, una función que muchos usuarios han esperado por años. Ya no estás limitado a organizar las apps de manera estricta en fila y columna.

Además, puedes usar la nueva función de Tintados para combinar el color de las apps con tu fondo de pantalla, lo que permite una personalización visual mucho más profunda.

Pantalla de inicio

Otra novedad interesante es la llegada de la app de Contraseñas. Aunque puede parecer una característica menor, esta aplicación puede ser un gran avance para aquellos que no utilizan gestores de contraseñas de terceros.

La nueva app permite almacenar y gestionar contraseñas en todos tus dispositivos Apple, así como compartir contraseñas con familiares o compañeros de trabajo, lo que facilita la vida en entornos donde varias personas necesitan acceso a cuentas compartidas.

App Contraseñas

La aplicación Fotos ha llegado con importantes mejoras diseñadas para que sea más sencillo encontrar y disfrutar de tus recuerdos más especiales, aunque es cierto que algunas personas no llegan a acostumbrarse al nuevo diseño. En mi caso, lo veo bien, aunque algunas secciones están algo más escondcidas.

Uno de los grandes cambios es la introducción de nuevas colecciones inteligentes como Días recientes, Personas y mascotas y Viajes. Estas colecciones utilizan inteligencia en el dispositivo para organizar automáticamente tus fotos y videos, lo que reduce el tiempo que pasas buscando imágenes específicas.

Otra novedad de esta actualización es la posibilidad de personalizar la interfaz de Fotos. Puedes modificar el diseño de la galería según tus preferencias y destacar lo que es más importante para ti, así como fijar tus colecciones favoritas en la parte superior. Cuando llegue Apple Intelligence, será posible editar fotografías para eliminar personas o elementos no deseados.

App Fotos

Si eres aficionado a los juegos, iOS 18 incluye un modo Juego, que está diseñado para maximizar el rendimiento de los juegos al desviar recursos del sistema que normalmente estarían destinados a otras tareas en segundo plano. Esto significa que, al jugar, el dispositivo prioriza la ejecución del juego por encima de otras actividades, lo que se traduce en un mejor rendimiento, especialmente en títulos que exigen más potencia, como juegos 3D o de alto nivel gráfico.

Aunque el modo Juego se activa para cualquier tipo de juego, notarás su mayor impacto en títulos 3D exigentes. Al concentrar los recursos en el juego, la duración de la batería se prolonga ligeramente, ya que el dispositivo está realizando menos tareas simultáneamente.

Además de mejorar el rendimiento, el modo Juego duplica la tasa de sondeo Bluetooth cuando se utilizan controladores inalámbricos, lo que reduce el retraso en la entrada y hace que los controles sean más precisos y receptivos. Los usuarios de AirPods Pro 2 también disfrutarán de una menor latencia de audio mientras juegan con sus auriculares.

Multimedia

El iPhone 16 Pro Max cuenta con dos altavoces que ofrecen sonido 3D y cuentan con soporte Dolby Atmos. Los altavoces suenan con bastante potencia, por lo que es posible ver vídeos o escuchar música en entornos moderadamente ruidosos.

La calidad del sonido del iPhone 16 Pro Max es muy buena, incluso en comparación con otros smartphones que poseen dos altavoces, que no siempre ofrecen un sonido tan claro.

Apple no incluye un conector de auriculares en el iPhone, sino que tenemos que recurrir a auriculares Bluetooth o utilizar un adaptador estándar de 3.5 mm a USB-C para conectar auriculares tradicionales con cable.

Por supuesto, también puedes optar por los auriculares AirPods / AirPods Pro / AirPods Max de Apple. Todos ellos ofrecen buen sonido y, sobre todo, una experiencia de uso muy cómoda ya que están perfectamente integrados con iOS y cambian entre dispositivos automáticamente.

iOS permiten conectar dos pares de auriculares AirPods a la vez a un dispositivo para compartir lo que escuchas con otra persona.

Esto me ha resulta útil en aviones para ver en la pantalla del iPad una película o una serie junto con mi pareja, cada uno con sus AirPods.

Centrándonos en las aplicaciones multimedia, Música reproduce canciones transferidas al teléfono vía la aplicación iTunes, compradas en iTunes Store, almacenadas en iCloud por medio de iTunes Match o mediante la suscripción a Apple Music (16,99€/mes para uso familiar; 10,99€/mes para uso individual; 5,99€/mes para estudiantes; y 4,99€/mes para uso exclusivo con Siri).

Si utilizas CarPlay, te alegrará saber que otras personas que estén en el coche pueden unirse a tu cuenta de Apple Music y controlar la música que se está reproduciendo, lo que puede resultar bastante divertido para viajes con amigos. Con iOS 18, también es posible que otras personas controlen la reproducción de música en un HomePod.

Apple ofrece Apple One, un conjunto de paquetes de suscripciones a varios servicios que ofrecen un precio más ventajoso:

Plan Individual incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento en iCloud por 19,95€ al mes

incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 50 GB de almacenamiento en iCloud por 19,95€ al mes Plan Familiar incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 200 GB de almacenamiento en iCloud por 25,95€ al mes y puede compartirse con hasta seis personas de la familia

incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 200 GB de almacenamiento en iCloud por 25,95€ al mes y puede compartirse con hasta seis personas de la familia Plan Premium incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ y 2 TB de almacenamiento en iCloud por 34,95€ al mes y puede compartirse con hasta seis personas de la familia.

Cuando el teléfono está bloqueado, desde la propia pantalla de bloqueo o la pantalla siempre activa podemos controlar el reproductor, tanto de la aplicación Música como de otras que tengamos instalada (por ejemplo, Spotify). También podemos controlar la reproducción desde el Centro de Control y la Isla Dinámica.

En la sección de Ajustes generales de iOS, no en la propia aplicación, podemos controlar algunas opciones de la aplicación Música, como ajustar el ecualizador, limitar el volumen máximo, etc.

En cuanto a la reproducción de contenidos, el iPhone 16 Pro Max es un dispositivo apropiado para disfrutar de películas o vídeos. Su gran pantalla posee un ratio 19.5:9, por lo que los vídeos 16:9 muestran barras negras a derecha e izquierda. Si quieres ver el vídeo a pantalla completa, puedes hacerlo, pero debes tener en cuenta que una parte de la imagen queda oculta por la muesca de la pantalla.

Como he comentado en el apartado de Pantalla, el panel del iPhone 16 Pro Max es capaz de reproducir contenido HDR en formatos HDR10 y Dolby Vision, alcanzando con un brillo muy elevado de 1.600 nits según Apple.

Por supuesto, podemos utilizar apps de vídeo en streaming como Apple TV+, YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime TV o HBO Max, que funcionan perfectamente en el iPhone 16 Pro Max. Un aspecto interesante es que el puerto USB-C ofrece salida de vídeo hasta 4K@60, por lo que podemos conectar el iPhone 16 Pro Max a un televisor para ver vídeos o jugar.

Cámaras

El iPhone 16 Pro Max cuenta con tres cámaras traseras, que no han experimentado apenas cambios respecto al modelo del año pasado.

Cámara gran angular (24 mm) con sensor de 48MP (1/1.28″, tamaño de píxel de 1.22 µm), lente con apertura f/1.8, enfoque automático con 100% Focus Pixels y estabilización óptica por desplazamiento del sensor de segunda generación.

Cámara ultra gran angular (13 mm, 120º) con sensor de 48MP (tamaño de píxel de 0,7 µm), lente con apertura f/2.2 y enfoque automático con 100% Focus Pixels.

Cámara teleobjetivo con factor de ampliación 5x (120 mm) con sensor de 12MP (1/3.06″, tamaño de píxel de 1.12 µm), lente con apertura f/2.8 y estabilización óptica por desplazamiento del sensor de segunda generación.

Además de estas tres cámaras, incorpora un sensor LiDAR que mejora el enfoque en condiciones de poca luz y se utiliza en aplicaciones de Realidad Aumentada.

El iPhone 16 Pro Max cuenta con una cámara frontal:

Cámara gran angular (23 mm) con sensor de 12MP (1/3.6″), lente con apertura f/1.9 y enfoque automático con Focus Pixels.

El iPhone 16 Pro Max puede guardar imágenes en un formato RAW llamado Apple ProRAW a 48 MP. Los archivos RAW son archivos de imagen en bruto que no han sido alteradas por el procesado de imagen de la cámara. Contienen toda la información que ha captado el sensor y están pensadas para ser tratadas con un software de edición de imagen

El formato ProRAW no es estrictamente un fichero RAW sino lo que conocemos como un «RAW cocinado». Esto tiene la ventaja de que el fichero resultante se beneficiará de las tecnologías de captura de imagen de Apple como Smart HDR, Deep Fusion o el modo Noche.

En los últimos años, las cámaras del los smartphones se han vuelto tan avanzadas que, a veces, las imágenes pueden parecer demasiado procesadas. Es bastante habitual encontrar zonas de sombra demasiado iluminadas, dando lugar a imágenes planas, o tonos de piel que no reflejan la realidad.

Para devolver cierto control a los usuarios, Apple ha mejorado los Estilos fotográficos, que permiten ajustar colores de distintas partes de las fotos y mostrar los tonos de piel con una gran variedad de matices.

Cuando accedes por primera vez a Estilos fotográficos, el valor predeterminado es Estándar. Si te desplazas a la izquierda, encuentras cinco estilos de «subtono» que modifican el aspecto de la piel de los sujetos, mientras que el resto de la imagen permanece sin grandes cambios.

Si te mueves a la derecha, puedes explorar nueve estilos de «ambiente» que transforman la imagen completa afectando a ciertos colores, sin alterar los tonos de piel. Ten en cuenta que los estilos fotográficos no están disponibles si disparas en el modo Ráfaga.

Ajuste de estilo: Subtonos de piel

Ajuste de estilo: Ambiente

Apple ofrece una interfaz en forma de cuadrado con 11 × 11 puntos para ajustar tono (izquierda-derecha) y color (arriba-ajo). Si mueves hacia arriba, la imagen se ilumina y adquiere un aspecto más plano y «procesado», mientras que si mueves hacia abajo se crea una sensación más cinematográfica con sombras más marcadas. En la parte inferior, encontramos un ajuste de paleta que cambia el tono dominante.

Ajuste de estilo con control manual



Puedes elegir tu estilo antes de disparar, pero lo más interesante es que puedes cambiarlo a posteriori, sin pérdida de calidad, ya que los ficheros de imagen guardan información adicional para que cualquier cambio de estilo posterior tenga el mismo efecto que si lo hubieras elegido antes de disparar.

Apple no permite copiar una edición de estilo realizada sobre una imagen y pegarla sobre otras imágenes. Lo que sí que es posible es fijar un estilo personalizado para que se aplique a todas las fotografías que captures.

Fijar estilo personalizado

Cámara trasera gran angular (principal)

La cámara principal del iPhone 16 Pro Max mantiene la resolución de 48 MP del modelo del año pasado, así como la misma apertura de lente (f/1.78) y el sistema de estabilización por desplazamiento de sensor de segunda generación.

Este sistema de estabilización se mueve en los tres ejes y permite una mejor estabilización — hasta 10.000 microajustes por segundo — que se traduce en fotografías menos movidas en situaciones de poca luz o movimiento de la cámara.

Apple incorpora en el iPhone 16 Pro Max un revestimiento antirreflectante en todas sus lentes de siete elementos, que ayuda a reducir los efectos de los destellos de las lentes.

Como novedad, posee un sensor quad-pixel más rápido de segunda generación que puede leer los datos el doble de rápido. Además, los nuevos sensores duales para enfoque automático hacen seguimiento de la posición de la lente en tiempo real para mejorar el enfoque.

El sensor más rápido permite disparar a 48MP en Apple ProRAW y HEIF sin retardo, lo que permite capturar con más resolución el momento exacto en una escena en movimiento. En Ajustes > Cámara> Formatos, puedes activar Control de la resolución y ProRAW y escoger una opción por defecto: HEIF máxima (hasta 48 Mpx), ProRAW 12 MP y ProRAW máxima (hasta 48 Mpx).

El motor de procesado de imagen Photonic Engine combina una imagen con muy poco ruido — un captura a 12 MP con píxeles 4-en-1 de gran tamaño — junto con una imagen de alto detalle de 48 MP con píxeles sin combinar. Este enfoque permite que la cámara principal tome, por defecto, imágenes de 24 MP con más detalle por el día al tomar fotografías 1x. Ahora bien, cuando se activa el modo Noche, la resolución cambia a 12 MP.

A continuación, podemos ver un recorte de una imagen captada con 24 MP y el mismo recorte captado con 48 MP. Se gana algo de nitidez al tomar fotografías en 48 MP, pero no es una diferencia abismal.

Diferencias entre disparar a 24 MP y 48 MP

Apple ofrece tres distancias focales con esta cámara: 24, 28 y 35 mm. Por defecto, la cámara a dispara a 24 mm, pero se puede cambiar a las otras dos pulsando sobre el botón 1x del visor de la cámara.

Con las focales de 28 y 35 mm consigues acercarte más al objeto o la persona que deseas fotografiar y tener un efecto menos gran angular. De hecho, la lente de 35 mm es muy popular entre los fotógrafos por ser la más próxima al ángulo de visión que tenemos los humanos.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara gran angular durante el día, que ofrece una excelente calidad de imagen. Los colores son vivos, el manejo de las luces y las sombras es acertado y el detalle capturado es muy elevado.

Fotografías tomadas con la cámara principal (gran angular) con luz abundante



El modo Noche se activa de manera automática cuando es necesario, y aparece indicado mediante el icono de una luna llena junto al icono del flash. Al pulsar sobre el icono podemos desactivar el efecto, ver el tiempo de disparo seleccionado automáticamente y, en algunos casos, incrementarlo.

El disparo puede llevar un poco más de tiempo, pero los resultados merecen la pena, como podemos apreciar en los casos más extremos.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas en condiciones de poca luz con la cámara gran angular, que se ven muy bien. Las imágenes mantienen el ruido contenido, un nivel de detalle alto y colores vivos. Me llama la atención lo que bien maneja situaciones con elementos muy brillantes en una escena oscura, sin que se pierda el detalle ni se sobreexponga.

Fotografías tomadas con la cámara principal (gran angular) con luz escasa



Si tienes curiosidad por saber cómo compara la calidad de la cámara principal del iPhone 16 Pro Max con dos de las mejores cámaras del momento, Google Pixel 9 Pro y Honor Magic6 Pro, a continuación puedes ver una misma captura tomada por los tres teléfonos.

En mi opinión, el teléfono de Honor es el que parece producir una imagen más nítida, pero, si nos fijamos bien, se percibe un procesado bastante agresivo para lograr esa nitidez, que da lugar a una imagen algo artificial. El Pixel 9 Pro produce un resultado comparable en calidad al iPhone 16 Pro Max, pero con una imagen bastante más oscura.

En este tipo de escenas, algunos teléfonos buscan capturar la imagen real, mientras que otros pretenden iluminar la noche. Apple suele tomar una posición intermedia, que creo que es bastante acertada.

Comparativa de cámara principal con poca luz

Modo Retrato

Apple fue pionera en la introducción del modo Retrato, que permite simular por software el desenfoque del fondo de la imagen que producen las cámaras réflex mediante la identificación de qué está en primer plano y qué pertenece al fondo de la imagen.

Las fotografías en modo Retrato se realizan mejor con zoom 2x o superior, ya que las cámaras gran angular tienden a deformar el rostro cuando te acercas mucho para tomar un primer plano. Por ello, al activar el modo Retrato, el iPhone 16 Pro Max selecciona automáticamente el zoom 2x, que se consigue mediante un recorte en la zona central del sensor

Los resultados que ofrece el iPhone 16 Pro Max son muy buenos, como podemos apreciar en estos ejemplos. Solo en algunas ocasiones, tiene algunas dificultades para distinguir ciertas zonas del cuerpo, como el pelo, del fondo.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas en modo Retrato.

Fotografías tomadas en modo Retrato

El iPhone 16 Pro Max ofrece, además del modo habitual de Retrato, la posibilidad de aplicar efectos de iluminación sobre el rostro, siendo posible ajustar la intensidad de la luz a nuestro gusto.

Efectos de iluminación sobre el rostro en retratos

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular ha mejorado su resolución hasta los 48 MP con un sensor quad-pixel, por lo que puede capturar más detalle. Tiene nuevos píxeles de enfoque híbrido que mantienen sus capacidades de enfoque automático al disparar con la nueva resolución.

Esta cámara permite tomar fotografías muy espectaculares que captan cuatro veces más elementos de los que normalmente caben en una fotografía gran angular. Por tanto, es ideal para fotografiar espacios cerrados o captar paisajes amplios.

Una de las cosas que más me gusta de los iPhone es que todas las cámaras están calibradas para ofrecer el mismo tono de color, por lo que no notarás diferencias al capturar fotos con la cámara ultra gran angular frente a las que tomes con gran angular o teleobjetivo.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por el día, que produce imágenes espectaculares y corrige perfectamente la distorsión de las líneas para que se vean rectas.

Fotografías tomadas con la cámara ultra angular con luz abundante

A continuación, podemos ver varias fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular del iPhone 16 Pro Max por la noche, que ofrecen una calidad bastante buena, aunque se aprecia bastante más ruido que con la cámara principal.

Fotografías tomadas con la cámara ultra angular con luz escasa

Si quieres saber cómo compara la calidad de la cámara ultra gran angular del iPhone 16 Pro Max con las del Google Pixel 9 Pro y Honor Magic6 Pro, a continuación puedes ver una misma captura tomada por los tres teléfonos.

En mi opinión, el teléfono de Apple es el que mejor resultado produce. La imagen captada por Honor peca de un procesado excesivo, así como una iluminación demasiado exagerada, que no refleja para nada la realidad.En cuanto al Pixel 9 Pro, la calidad de imagen es bastante deficiente, con mucho grano.

Comparativa de cámara ultra gran angular con poca luz

El iPhone 16 Pro Max no tiene una cámara macro dedicada, sino que su cámara ultra gran angular es capaz de tomar fotografías macro a una distancia de unos 2 centímetros, y es posible incluso grabar vídeo normal o a cámara lenta y time-lapse. También es posible disparar en alta resolución en formato ProRAW o HEIF.

Para tomar una captura en modo macro, no es necesario activar ningún modo especial. Basta con acercarte al elemento que quieres fotografiar para que el teléfono conmute automáticamente de la cámara principal a la cámara ultra gran angular. El cambio se aprecia en la pantalla ya que cambia ligeramente el punto de vista al cambiar la cámara que se utiliza. Si este cambio automático te resulta molesto, es posible desactivarlo en los Ajustes.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con el modo Macro de la lente ultra gran angular, que son bastante mejores que las que obtienen las cámaras Macro dedicadas de otros smartphones.

Fotografías tomadas con la cámara ultra angular en modo Macro

Cámara teleobjetivo 5x

Apple incorpora zoom 5x gracias a una lente de tipo periscópica («tetraprisma» en la jerga de Apple) combinado con un sistema que combina estabilización óptica y desplazamiento del sensor 3D en las tres direcciones. Esto permite una estabilización excelente incluso con un nivel de zoom elevado.

Un factor 5x puede resultar incluso demasiado alto, ya que está pensado para fotografiar elementos que están muy alejados. Esto es ideal si acostumbras a asistir a conciertos o espectáculos deportivos, pero no tanto para el día a día, donde puedes preferir un valor intermedio. Personalmente, espero que no empecemos a ver una carrera por el zoom con mayor ampliación, ya que, en mi opinión, una ampliación 5x es más que suficiente.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la lente teleobjetivo en condiciones de buena luz.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo 5x con luz abundante

Apple también ofrece el modo Noche en la cámara teleobjetivo, lo que mejora el rendimiento en condiciones de poca luz.

A continuación, podemos ver algunas fotografías con la lente teleobjetivo en condiciones de poca luz, que se ven realmente bien.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo 5x con luz escasa

Si tienes interés por saber cómo compara la calidad de la cámara teleobjetivo del iPhone 16 Pro Max con las del Google Pixel 9 Pro y Honor Magic6 Pro, a continuación puedes ver una misma captura tomada por los tres teléfonos.

El teléfono de Apple es el que mayor detalle retiene, como se puede apreciar si nos fijamos en la persiana gris junto a la ventana principal. Los teléfonos de Honor y Google no consiguen retener el detalle de las lamas de la persiana, mientras que el iPhone destaca en este punto.

Comparativa de cámara teleobjetivo con poca luz

Grabación de vídeo

A la hora de grabar vídeo, la cámara principal del iPhone 16 Pro Max ha dado el salto hasta la grabación a 4K@120fps. Esta tasa de bits tan elevada ofrece un vídeo muy fluido que puede reproducirse a la velocidad completa (120 fps) o a la velocidad estándar (60 fps) para un efecto de cámara lenta. El resto de cámaras pueden grabar vídeo hasta 4K@60 fps.

Algunos usuarios pueden echar de menos la grabación en 8K, aunque, a decir verdad, pocas personas tienen pantallas compatibles con esta resolución y el tamaño de los ficheros aumenta considerablemente respecto a 4K.

El iPhone 16 Pro Max ofrece grabación de vídeo HDR en 10 bits, lo que significa que puedes capturar 60 veces más colores que el vídeo estándar. Además, el iPhone 16 Pro Max puede grabar vídeo en formato Dolby Vision a 4K@120fps con la cámara trasera y a 4K@60fps con la cámara frontal.

Durante una grabación de vídeo, es posible cambiar entre distintas cámaras traseras y se produce una transición suave, tipo zoom, al movernos de una cámara a otra. Lo que no es posible es conmutar entre las cámaras traseras y la cámara frontal durante una grabación. Ahora, por primera vez, es posible pausar la grabación de vídeo y reanudarla después sin que se generen dos vídeos.

A continuación, podemos ver algunos grabados con el iPhone 16 Pro Max por el día a resoluciones 4K@120fps, 4K@60fps y 4K@30fps, que ofrecen una excelente calidad de imagen y una estabilización impresionante.

A continuación, podemos ver un vídeo grabado a 120 fps que se reproduce a 60 fps para crear un efecto de cámara lenta.

A la hora de grabar con luz escasa, el iPhone 16 Pro Max ofrece un rendimiento excepcional, como se puede apreciar en estos vídeos grabados por la noche.

Apple ofrece un modo Cine que permite desenfocar el fondo (efecto bokeh como el modo Retrato) cuando se graba a personas o mascotas en vídeo hasta 4K@24fps o 4K@30fps. Junto con el vídeo, se guarda información de profundidad, por lo que es posible editar el vídeo y seleccionar qué elemento debe aparecer enfocado en cada momento a posteriori.

A continuación, podemos ver un video grabado con el modo Cine, donde podemos apreciar cómo el enfoque se mantiene en la chica mientras se mueve.

El iPhone 16 Pro tiene cuatro micrófonos de calidad de estudio con un nivel de ruido más bajo, por lo que obtienes sonidos más auténticos y reales para todo lo que usa el micrófono, desde captura de video hasta llamadas y notas de voz. Los nuevos micrófonos proporcionan un nivel de ruido de fondo más bajo para entornos silenciosos y una buena calidad de sonido en entornos más ruidosos.

El iPhone 16 Pro ahora captura audio espacial por defecto al grabar en modo Vídeo. Esto proporciona una experiencia más envolvente al escuchar el audio de los vídeos con los AirPods, Apple Vision Pro o el sistema de sonido envolvente de tu cine en casa. El vídeo también captura la pista de audio estéreo para facilitar la

edición o escucha en plataformas que no admiten la reproducción espacial.

Mediante algoritmos avanzados de aprendizaje aprendizaje automático, el iPhone 16 Pro ofrece una gran calidad de audio al grabar vídeos en entornos con viento. La reducción del ruido del viento está activada por defecto (puedes desactivarla en Ajustes), y ayuda a reducir el ruido del viento no deseado.

La funcionalidad Mezcla de Audio utiliza las entradas de la captura de Audio Espacial e IA para distinguir entre el ruido de fondo y las voces al grabar vídeos. Esto proporciona unas capacidades de edición de sonido a posteriori. Después de la captura de vídeo, puedes editar el sonido seleccionando Editar > Mezcla de audio y escogiendo varios modos:

Estándar captura el sonido en Audio Espacial sin ajustes.

captura el sonido en Audio Espacial sin ajustes. En pantalla aísla la voz de la persona que habla en cámara y puede eliminar voces no deseadas fuera de cámara.

aísla la voz de la persona que habla en cámara y puede eliminar voces no deseadas fuera de cámara. Estudio hace que parezca que estás grabando dentro de un estudio profesional, como si los micrófonos estuvieran cerca del sujeto aunque estén a unos metros de distancia.

hace que parezca que estás grabando dentro de un estudio profesional, como si los micrófonos estuvieran cerca del sujeto aunque estén a unos metros de distancia. Cine formatea las voces como en las películas: las voces dentro y fuera del encuadre de la cámara se centran en una pista desde el centro de la cámara, mientras que los ruidos ambientales se escuchan de manera envolvente.

Puedes ajustar la intensidad de todas las mezclas con el control deslizante, dejando entrar más o menos

ruido de fondo. A continuación, podemos ver un vídeo con un par de ejemplos de esta funcionalidad, que hace un buen trabajo, pero distorsiona un poco la voz.

Apple ofrece un modo de grabación de vídeo llamado Acción que está especialmente pensado para grabaciones en movimiento — por ejemplo, si estás corriendo, vas montado en un coche atravesando baches, etc.

Admite una resolución de hasta 2.8K y 60 fps y es posible combinarlo con la grabación en Dolby Vision o ProRes. Por defecto, se activa en la cámara ultra gran angular, pero también es posible utilizarlo con la cámara gran angular y teleobjetivo. Al grabar, realiza un recorte de la imagen para compensar el movimiento, por lo que el campo visual es inferior.

El iPhone 16 Pro Max también tiene la capacidad de grabar vídeo ProRes, un formato utilizado por profesionales que ofrece una fidelidad de color excepcional, pero también ocupa una enorme cantidad de espacio debido a la alta tasa de bits que emplea: 1,7 GB/minuto en 1080p y 6 GB/minuto en 4K.

Es posible grabar vídeo ProRes con una resolución 4K@30fps o 1080p@60fps. Gracias al puerto USB 3, el iPhone 16 Pro Max admite la grabación en formato ProRes en 4K@60fps o 4K@120fps directamente en almacenamiento externo.

ProRes es aún más potente con el soporte para codificación Log (un perfil de color superplano que permite controlar mejor el aspecto del producto final), y el iPhone 16 Pro Max es compatible con ACES (Academy Color Encoding System), un estándar mundial para flujos de trabajo en color, lo que facilita a los cineastas el uso del iPhone en sus producciones

Apple ha incorporado un editor de vídeo potente que facilita mucho las cosas a la hora de girar vídeos, aplicar filtros, retocar la imagen, etc. Esto es muy interesante ya que a día de hoy hay pocos editores de vídeo preparados para trabajar con formatos avanzados como Dolby Vision.

Incluso puedes editar vídeo grabado en Dolby Vision y aplicar filtros a los vídeos grabados sin la necesidad de un potente ordenador. Cuando compartes un vídeo con otra persona o aplicación (por ejemplo, WhatsApp), el iPhone convierte automáticamente el vídeo a un formato compatible. Si quieres compartir vídeos en Dolby Vision, puedes subirlos a Vimeo.

El iPhone 16 Pro Max también es capaz de capturar en formato Vídeo Espacial de Apple (vídeos en 3D) a 1080p@30fps destinados a ser vistos en el visor Apple Vision Pro.

Cámara frontal

La cámara frontal del iPhone 16 Pro Max posee un sensor de 12 MP, una lente con apertura f/1.9 y enfoque automático, lo que permite obtener selfies nítidos a diferentes distancias.

Es posible conmutar entre selfies de grupo e individuales pulsando un botón sobre la pantalla. Por defecto, al utilizar el smartphone en vertical, se toman selfies individuales, pero al cambiar a horizontal se toman selfies de grupo.

La pantalla del iPhone puede actuar como flash frontal e iluminar la cara si estamos tomando selfies en condiciones de muy poca luz. Además, es posible tomar selfies en modo Noche, lo que mejora de forma importante la calidad de imagen.

A continuación, podemos ver algunos selfies captados por la cámara frontal, con una gran calidad de imagen.

Selfies tomados con la cámara frontal



Gracias al sensor TrueDepth, la cámara frontal capaz de tomar fotografías en modo Retrato desenfocando el fondo.

Aquí podemos ver algunos de ejemplos de selfies tomados en modo Retrato, donde la separación del sujeto y el fondo es excelente.

Selfies tomados en modo Retrato con la cámara frontal

La cámara frontal del iPhone 16 Pro Max puede grabar vídeo hasta 4K a 60 fps, algo que no es muy habitual en los smartphones. Además, también es posible aplicar el modo Cine a los selfies.

Precio

Apple ha mantenido los precios del año pasado. El iPhone 16 Pro Max se puede adquirir en la tienda online Apple Store a partir de 1.469€ para la variante de 256 GB.

Si el iPhone 16 Pro Max se te queda algo grande, el iPhone 16 Pro tiene un tamaño más compacto y las mismas características técnicas, salvo por una pantalla más pequeña y menor autonomía. Sus características son: pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3″ con refresco adaptativo 1-120 Hz, procesador A18 Pro, cámara trasera gran angular (48MP, f/1.8) + ultra gran angular (48MP, f/2.2) + teleobjetivo 5x (12MP, f/2.8), cámara frontal gran angular (12MP, f/1.9) y opciones de almacenamiento de 256 GB / 512 GB / 1 TB.

Si prefieres un modelo más asequible, los iPhone 16 y iPhone 16 Plus poseen pantallas 0,2 pulgadas más pequeñas que los iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, procesador Apple A18 (no «Pro») y carecen de cámara teleobjetivo, entre otras diferencias. A cambio, llegan en colores más llamativos y sus precios son significativamente más bajos.

iPhone 16 Pro Max (izquierda) y iPhone 16 Plus (derecha)

Conclusiones

A simple vista, el iPhone 16 Pro Max mantiene un diseño muy parecido a su antecesor, con la carcasa recubierta de titanio con bordes planos, el botón de Acción junto a los controles de volumen, la cubierta trasera de vidrio con tono mate y el frontal con una enorme pantalla donde se encuentra la Isla Dinámica.

Sin embargo, si nos fijamos bien, veremos que el nuevo teléfono ha aumentado el tamaño de su pantalla hasta 6,9″ gracias a un ligero incremento de sus dimensiones y unos marcos más estrechos rodeando la pantalla.

La otra novedad de su exterior es el Control de Cámara en el lado derecho, que permite tomar una fotografía o vídeo rápidamente, así como ajustar parámetros (exposición, profundidad, zoom, etc.) apretando ligeramente y deslizando el dedo sobre este control táctil.

Aunque la posición del botón resulta intuitiva al disparar en horizontal (no tanto en vertical), el riesgo de que al apretar hacia abajo se mueva el teléfono me ha llevado a no utilizarlo tanto como pensaba inicialmente, sobre todo por la noche, donde el riesgo de imagen movida aumenta.

La pantalla Super Retina XDR es, un año más, excelente en todos los aspectos, ya que ofrece un brillo máximo elevado (1.014 nits con el 100% de la pantalla iluminada en color blanco según mis mediciones) y, como novedad, un brillo mínimo de solo 1 nit para usarlo cómodamente en la cama.

La pantalla ofrece una fidelidad de color excelente en los gamuts sRGB y, el más amplio, DCI-P3, y soporta una tasa de refresco dinámica que va desde 1 hasta 120 Hz. Apple también ofrece la Pantalla Siempre Activa, que mantiene la pantalla siempre encendida con un nivel de brillo muy reducido para que podamos ver información útil en todo momento.

El iPhone 16 Pro Max destaca en términos de rendimiento, ya que llega con el nuevo y potente chip A18 Pro. Este chip fabricado en 3 nm tiene una CPU de 6 núcleos (4 núcleos de alta eficiencia y 2 núcleos de alto rendimiento), una GPU de 6 núcleos compatible con ray tracing y un motor Neural Engine de 16 núcleos que está optimizado para Apple Intelligence (veremos cuando llegue).

En las pruebas de rendimiento, el A18 Pro ha demostrado ser una bestia, ofreciendo un rendimiento de CPU y GPU a la altura de los mejores. La mejora respecto al A17 Pro en CPU, GPU y NPU es alrededor de un 15%, y el nuevo diseño de su estructura interna mejora la disipación de calor y aumenta el rendimiento sostenido. De hecho, en mi prueba de rendimiento sostenido, la mejora respecto al iPhone 15 Pro Max es notable.

Con una CPU más rápida, trazado de rayos acelerado por hardware dos veces más rápido, una pantalla más grande con frecuencia de refresco adaptativa, el nuevo modo Juego en iOS 18 y la mejora en disipación térmica, el iPhone 16 Pro Max resulta ser un dispositivo excelente para jugar.

El teléfono soporta Bluetooth 5.3, WiFi 7, 5G (Sub-6GHz), UWB (2ª gen.), Thread (para Matter) y conexión vía satélite para emergencias (gratuito durante dos años). En Estados Unidos, es posible enviar mensajes de texto vía satélite a amigos y familiares, pero no sabemos cuándo llegará esta funcionalidad a España.

El teléfono ofrece carga por cable mediante conector USB-C que, según mis pruebas, puede cargar hasta 26W por cable con un cargador estándar USB-PD (no viene cargador en la caja) y hasta 25W de forma inalámbrica con el nuevo cargador magnético MagSafe o un cargador Qi2. Me gustaría velocidades de carga más rápidas en futuros modelos, ya que la mayoría de fabricantes ofrecen potencias de 45W o superiores.

En cuanto a su autonomía, está por encima de cualquier otro iPhone, siendo capaz de aguantar con solidez todo el día. En mi experiencia, con un uso bastante intenso y la pantalla siempre activa encendida, llego al final del día con alrededor del 40 por ciento de batería.

El teléfono llega con iOS 18 de fábrica. Próximamente recibirá Apple Intelligence, la IA de Apple, pero no sabemos cuándo podremos disfrutarla en España. Por lo pronto, el soporte para idioma español no llegará hasta 2025, pero está el escollo de la Unión Europea, que no se lo está poniendo fácil a ninguna compañía que despliega IA.

Dejando a un lado Apple Intelligence, iOS 18 trae un Centro de Control renovado mucho más adaptable, nuevas opciones para personalizar la pantalla de inicio, una nueva app de Contraseñas, un rediseño completo de la app Fotos, opciones para ocultar apps y algunas otras mejoras. No son mejoras revolucionarias, pero añaden algo más de personalización.

La cámara trasera del iPhone 16 Pro Max está formada por tres lentes: gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo 5x. A nivel de hardware, encontramos una configuración muy similar a la del año pasado con pequeñas mejoras, pero a nivel de software hay algunas cosas interesantes.

En los últimos años, el procesado de imagen nos ha llevado a que los smartphones producen las imágenes que los fabricantes consideran que son las mejores. A veces, esto significa que la fotografía resultante no refleja con fidelidad la imagen ante nuestros ojos, sino que ha sido alterada para «mejorarla».

Apple ha querido devolver parcialmente el control a los usuarios sobre el resultado final mediante los Estilos fotográficos mejorados. Además de aplicar efectos de color a nuestras capturas, permiten ajustar la forma en la que se muestran los tonos de piel, el color dominante y las sombras. La ventaja de estos estilos es que, a diferencia de los filtros tradicionales que encuentras en casi cualquier app, se pueden aplicar sin degradación de la calidad de imagen, ya que ahora las imágenes guardan información adicional.

La cámara principal posee un sensor con 48 MP de resolución, lo que permite obtener fotografías muy nítidas (por defecto, se capturan a 24 MP, salvo por la noche, que se toman siempre a 12 MP). Además, esta cámara ofrece zoom 2x mediante un recorte de la imagen captada con el sensor.

En mis pruebas, las imágenes captadas por el iPhone 16 Pro Max ofrecen una excelente nitidez, una reproducción de color fiel a la realidad y una exposición acertada. La presencia de estabilización óptica y el modo Noche de Apple hacen que, por la noche, la calidad de imagen se mantenga muy alta.

El modo Retrato está presente en el iPhone 16 Pro Max y se aprovecha de la capacidad de zoom 2x de la cámara principal para tomar primeros planos sin sufrir la distorsión de los rostros que se produce si se fotografía desde muy cerca con ese tipo de lente. Los resultados son magníficos, con una buena separación del fondo.

La cámara ultra gran angular ha mejorado la resolución hasta 48 MP para capturas más nítidas y ofrece una buena calidad durante el día, aunque sufre por la noche. Ofrece enfoque automático, por lo que también se puede utilizar para tomar fotografías Macro a una distancia de 2 cm con gran nitidez.

La cámara teleobjetivo 5x permite acercarnos a los detalles y consigue captar una gran cantidad de información. Con poca luz, la calidad de imagen se deteriora, pero el modo Noche consigue rescatar una gran cantidad de información y destaca frente a otras cámaras similares, como he podido comprobar en algunas comparativas que he realizado.

En el apartado de vídeo, la cámara trasera del iPhone 16 Pro Max ofrece ahora grabación de vídeo en formato Dolby Vision a 4K@120fps con la cámara principal, consiguiendo un vídeo muy fluido que puede reproducirse a la velocidad completa (120 fps) o a la velocidad estándar (60 fps) para un efecto de cámara lenta.

También está disponible una funcionalidad Mezclador de Audio que permite mejorar la calidad en exteriores o entornos ruidosos y, en mis pruebas, ha funcionado bastante bien, aunque distorsiona ligeramente la voz..

La cámara frontal TrueDepth de 12MP ofrece unas buenas capturas y es compatible con el enfoque automático, lo que permite obtener selfies nítidos a diferentes distancias. La lente es gran angular y permite tomar selfies individuales o de grupo. Es posible grabar vídeos 4K a 60 fps en Dolby Vision, así como en modo Cine.

En mi opinión, el iPhone 16 Pro Max es un dispositivo excelente para quienes buscan un teléfono con una pantalla de gran tamaño y calidad, una potencia sin precedentes, capacidades de fotografía y vídeo muy avanzadas y una brutal autonomía. Solo resta que llegue Apple Intelligence a nuestro país para tener una experiencia aún mejor.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor:

Diseño atractivo y resistente con carcasa de titanio, contornos redondeados, cubierta trasera de vidrio reforzado y pantalla protegida por Ceramic Shield. Reducción de los marcos que rodean la pantalla.

Diseño atractivo y resistente con carcasa de titanio, contornos redondeados, cubierta trasera de vidrio reforzado y pantalla protegida por Ceramic Shield. Reducción de los marcos que rodean la pantalla. Rapidez y fluidez en el manejo de juegos y apps exigentes gracias al rendimiento de su procesador A18 Pro.

Rapidez y fluidez en el manejo de juegos y apps exigentes gracias al rendimiento de su procesador A18 Pro. Pantalla con amplia gama cromática, elevado brillo máximo y excelente contraste. Soporte para HDR10 y Dolby Vision. Modo de Pantalla Siempre Activa. Tasa de refresco dinámica hasta 120 Hz.

Pantalla con amplia gama cromática, elevado brillo máximo y excelente contraste. Soporte para HDR10 y Dolby Vision. Modo de Pantalla Siempre Activa. Tasa de refresco dinámica hasta 120 Hz. Cámaras gran angular, ultra gran angular / macro y teleobjetivo 5x que ofrecen una gran calidad de imagen en múltiples situaciones. Estilos fotográficos para ajustar el tono de piel y el color.

Cámaras gran angular, ultra gran angular / macro y teleobjetivo 5x que ofrecen una gran calidad de imagen en múltiples situaciones. Estilos fotográficos para ajustar el tono de piel y el color. Grabación de vídeo en formato 4K HDR Dolby Vision a 120 FPS para una gran fluidez y Mezclador de Audio para mejorar la calidad de sonido en entornos ruidosos.

Grabación de vídeo en formato 4K HDR Dolby Vision a 120 FPS para una gran fluidez y Mezclador de Audio para mejorar la calidad de sonido en entornos ruidosos. Botones de Acción y Control de Cámara para realizar acciones de manera más cómoda y rápida.

Botones de Acción y Control de Cámara para realizar acciones de manera más cómoda y rápida. Conectividad vía satélite (gratuita durante 2 años) y detección de accidentes de coche.

Conectividad vía satélite (gratuita durante 2 años) y detección de accidentes de coche. Excelente autonomía que permite llegar al final del día sin complicaciones.

Lo peor:

Carga algo lenta (26W) por cable en comparación con otros rivales.

Carga algo lenta (26W) por cable en comparación con otros rivales. Apple Intelligence no está disponible en España ni tiene fecha de llegada.

