Segway Navimow i220 LiDAR Pro review en español: Análisis completo, opinión y prueba real

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¿No tienes tiempo de leer el review del Navimow i220 LiDAR Pro? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del robot cortacésped.

Segway Navimow lanzó a principios de año su nueva gama de productos para 2026, formada por seis líneas de productos: serie X4, serie H2, i2 AWD, i2 LiDAR, i2 LiDAR Pro y serie Terranox.

Como segunda generación de la serie i y sucesor del producto original de Navimow, la serie i2 LiDAR Pro mantiene el posicionamiento de gama media-alta de la familia, orientado a jardines de entre 1.000 y 2.000 m².

Combina LiDAR de estado sólido de alta resolución con tecnologías RTK en red y visión artificial, liberando al usuario de las tareas más tediosas asociadas al cuidado del césped, como colocar antenas, delimitar el perímetro, instalar cables manualmente o realizar cualquier otro proceso de configuración complejo.

He tenido la oportunidad de probar el robot cortacésped Segway Navimow i220 LiDAR Pro en mi jardín y, a continuación, os traigo mis impresiones

👉🏻 Índice

Preparación de Navimow i220 LiDAR Pro

El Navimow i220 LiDAR Pro tiene forma de vehículo futurista en miniatura y, de hecho, mis cámaras de seguridad Netatmo instaladas en el exterior de mi vivienda lo identifican como un coche cuando se mueve para cortar el césped del jardín.

El robot cortacésped tiene unas dimensiones de 66 × 45 × 29 cm y un peso de 17,9 Kg, por lo que es más compacto que un robot cortacésped tradicional, pero más grande que otros robots cortacésped que he probado. La mayor parte de su exterior es de color gris, aunque las ruedas y otras partes del cuerpo cuentan con un llamativo color naranja.

El robot posee dos grandes ruedas dentadas en la parte trasera que le impulsan cuando recorre el jardín y una rueda más pequeña que queda ocultas por la carcasa y le permite maniobrar.

Uno de los aspectos más destacados de este robot es su sistema de triple fusión, que combina LiDAR de estado sólido de alta resolución, RTK en red y visión artificial para ofrecer una navegación más precisa e inteligente.

El sistema de mapeo basado en LiDAR permite mantener un posicionamiento estable incluso bajo zonas con vegetación densa, donde otros sistemas pueden perder precisión. Además, su LiDAR de alta resolución es capaz de guiar al robot de forma segura por pasos estrechos de hasta 70 cm, lo que resulta especialmente útil en jardines con zonas complicadas, pasillos entre parterres o áreas delimitadas.

Otra ventaja importante es que su rendimiento no depende de las condiciones de luz, ya que funciona con la misma fiabilidad tanto a plena luz del sol como en completa oscuridad.

Gracias a la compatibilidad con RTK en red, el Navimow i220 LiDAR Pro prescinde de la clásica antena auxiliar que requieren otros modelos que he probado, lo que simplifica enormemente la puesta en marcha.

La tecnología RTK en red no solo facilita una instalación mucho más cómoda y rápida, sino que además permite mantener una localización de alta precisión, a nivel de centímetros, en zonas abiertas. El robot es capaz de conectarse automáticamente al proveedor de señal RTK certificado más cercano y estable, lo que ayuda a garantizar la mejor cobertura posible y una precisión constante durante el corte. Además, el acceso a Network RTK está incluido sin coste adicional, al igual que los datos móviles necesarios para su funcionamiento.

El robot es capaz de interpretar el entorno en 3D con gran nivel de detalle, analizando hasta 200.000 puntos por segundo, con una resolución más de cuatro veces superior a la de otras soluciones, un alcance de hasta 70 metros y un intervalo de escaneo de solo 50 ms para reaccionar con mayor rapidez ante obstáculos o cambios en el terreno.

El robot cortacésped viene acompañado por una base de carga que debe conectarse a la corriente eléctrica y que, mediante contacto, carga la batería del robot cortacésped cuando este se «aparca». Segway ha incluido un cables extensor de 10 metros para la corriente, por lo que no es necesario que tengas un enchufe pegado al lugar donde quieras colocar la base de carga.

Una vez que la base de carga está en su lugar definitivo, debes clavarla en el suelo con cuatro clavos de plástico par que no se mueva. En caso de que desees mover la base de carga, la app ofrece la posibilidad de reubicarla sin tener que mapear de nuevo el jardín.

Si deseas proteger la estación de carga con una cubierta o una «casa», debes tener cuidado de que no esté fabricada en metal ni en ningún otro material que apantalle las señales de GPS.

Base de carga

La preparación de Navimow i220 LiDAR Pro es muchísimo más sencilla que la que exigen otros robots cortacésped que utilizan un cable perimetral (por suerte, ya quedan pocos de esos) o aquellos que necesitan una antena auxiliar para el posicionamiento del robot.

Con este robot cortacésped, basta con que coloques la estación de carga en un lugar del jardín donde tengas «cerca» un enchufe y estás listo para crear tu primera mapa.

Tanto el robot cortacésped como el adaptador de corriente y la estación de carga poseen resistencia IP66 frente a chorros fuertes de agua, pero no a inmersiones. Por tanto, no hay ningún problema si se moja por la lluvia o por los aspersores de riego. De hecho, si quieres, puedes limpiar el robot cortacésped con una manguera para mayor comodidad.

Dado que no es recomendable cortar el césped mientras llueve, el robot cortacésped puede volver a la estación cuando detecta lluvia mediante el sensor integrado. A continuación, el robot cortacésped espera un tiempo antes de reanudar el trabajo.

Configuración de Navimow i220 LiDAR Pro

El primer paso es instalar la app Navimow en tu smartphone (iOS | Android), crear una cuenta y conectarse al robot cortacésped mediante Bluetooth. A continuación, debes indicar la contraseña de tu red WiFi para que el robot cortacésped se conecte a Internet.

La primera vez es posible que debas instalar algunas actualizaciones de firmware. El proceso puede ser más o menos rápido en función de la velocidad de la red WiFi que tengas en el jardín. En mi caso han sido un par de actualizaciones seguidas que han llevado una media hora.

En caso de que no tengas conectividad WiFi en tu jardín, Navimow i220 LiDAR Pro cuenta con conectividad 4G gratuita durante un año y, a partir de entonces, por 29,90€ / año. La conectividad 4G ofrece además una función antirrobo, ya que recibes una alerta cuando el robot sale de una zona de seguridad y te permite localizarlo.

Configuración inicial

Una vez que has conectado el robot a la red WiFi / 4G y que la base de carga está colocada en su lugar, puedes proceder al mapeo del jardín siguiendo las instrucciones de la app.

Es posible configurar varias zonas en tu jardín, tanto si están conectadas a través de canales (caminos que el robot usa para desplazarse de zona a zona, pero donde no corta césped como si son zonas aisladas a las que debes mover el robot manualmente para que corte el césped. En cada zona, es posible personalizar la altura de corte (entre 20 y 70 mm) y la dirección de corte.

En el mapa, puedes definir canales, es decir, las zonas de paso que unen dos zonas de tu jardín. Mi jardín es bastante pequeño (algo menos de 100 m²) y es una única zona, por lo que no he tenido que crear más de una zona ni definir canales. En la app, puedes elegir en qué zona quieres cortar el césped.

Una función que me ha gustado mucho es el mapeo automático, ya que es el propio robot cortacésped quien recorre los bordes del jardín y establece los límites. Hasta ahora, todos los robots que había probado requerían recorrer el borde del jardín utilizando el smartphone como si fuera un control remoto, pero en el caso del Navimow i220 LiDAR Pro no es necesario.

El mapeo automático funciona bien para jardines con un perímetro claro y bien definido y pocos obstáculos, pero debes evitarlo en jardines con un perímetro poco claro o en zonas cercanas a piscinas, desniveles u otras áreas de riesgo.

En mi caso, he utilizado el mapeo automático y ha sido capaz de establecer el mapa sin problemas, aunque posteriormente lo he editado en el propio smartphone para retocar algunas zonas donde no ha apurado los bordes.

Para jardines con un perímetro poco definido, puedes crear el mapa manualmente guiando el cortacésped alrededor del borde del césped para establecer sus límites. Si quieres que el robot pase por el borde para lograr un corte más limpio, puedes guiarlo por el borde mientras realizas el mapeo.

Instrucciones del proceso de mapeo

Una vez creado el mapa, puedes hacer ciertos cambios, como ajustar la frontera, modificar la dirección de corte, cambiar el nombre de la zona o activar/desactivar el cortado de bordes. También puedes añadir elementos a posteriori, como islas fuera de límite, zonas de desconexión de VisionFence o garabatos.

Las islas fuera del límite (islas BioLife) son aquellas áreas a las que no quieres que el robot acceda. Aunque el robot cortacésped es capaz de identificar obstáculos y evitarlos, es posible que quieras excluir ciertas zonas para que no pase por allí (por ejemplo, una zona con flores, un aspersor de riego o un pequeño estanque).

En mi casa, no he necesitado definir ninguna isla fuera de límite, ya que el propio robot evita de manera inteligente los troncos de los dos árboles que tengo en medio del jardín, así como una zona con flores junto a una pared.

La app permite desactivar VisionFence (el reconocimiento de obstáculos y referencias visuales) en ciertas zonas. Esto puede ser útil si, por ejemplo, tienes una zona del jardín sin césped y no quieres que el robot cortacésped se confunda y piense que no debe meterse por ahí. Yo no he tenido que utilizar esta opción.

Por último, como curiosidad, puedes crear garabatos, que son formas (por ejemplo, un corazón) que el robot dejará sin cortar sobre el césped. Puedes establecer el tiempo de vida de un garabato para que, pasado ese tiempo, corte el césped.

La app muestra el mapa de dos formas: estándar (líneas de frontera) y escena real (con colores realistas según el suelo y las paredes). El que más me gusta es el de escena real, ya que ayuda a comprobar si los límites del jardín están bien situados o es necesario ajustarlos.

Mapas estándar, escena real y terreno

Funcionamiento de Navimow i220 LiDAR Pro

Mi jardín es bastante plano, pero según Segway, el robot cortacésped puede superar pendientes de hasta 55% (29º), por lo que no deberías tener problema si tu jardín tiene cierto desnivel. Además, puede superar escalones de hasta 4 cm.

El Navimow i220 Lidar Pro incorpora un sistema de dirección de 180° en la tercera rueda que le permite pivotar de forma suave y precisa sobre sí mismo. Este diseño concéntrico evita los giros bruscos que pueden raspar o arrancar el césped, algo especialmente importante en maniobras repetidas o en zonas estrechas del jardín. En la práctica, esto ayuda a que el robot se mueva con mayor agilidad sin castigar la superficie, preservando mejor el aspecto y la salud del césped.

También cuenta con TCS, un sistema de control de tracción que ajusta continuamente el comportamiento del cortacésped en función de las condiciones del terreno. Si el césped está húmedo, resbaladizo o presenta zonas con menor agarre, el robot reduce el deslizamiento y avanza con más estabilidad. Esto no solo mejora la eficiencia del corte, sino que también evita que las ruedas dañen el césped, dejando menos marcas y reduciendo el riesgo de arrancar o magullar la hierba.

En la parte frontal, el robot cortacésped cuenta con un sensor LIDAR de alta resolución y una cámara que permiten identificar obstáculos mediante IA. El robot detecta obstáculos de tan solo 1 cm e identifica más de 200 tipos de objetos.

Navimow es una de las primeras empresas del sector en integrar la tecnología LiDAR de estado sólido, que no requiere piezas mecánicas móviles. Esta tecnología escanea el entorno a casi 200.000 puntos por segundo para generar una nube de puntos 3D muy densa sin puntos ciegos, capturando cada detalle para una navegación estable.

En la parte superior del robot cortacésped encontramos una pantalla LCD de 2.4″ a color junto a algunos botones para manejar el robot sin echar mano del smartphone. En la pantalla podemos ver el estado de carga, proceso de mapeado, aviso de inicio de corte, mensajes de error, bloqueo infantil, etc.

Al lado de la pantalla, encontramos un gran botón rojo de STOP que, como su nombre indica, interrumpe el trabajo del robot cortacésped de manera instantánea.

Si echamos un vistazo a la parte de abajo del robot cortacésped, destaca el disco con seis cuchillas que gira para cortar el césped. Aunque parezca que las cuchillas están un poco sueltas, en realidad esto permite que, si chocan con un obstáculo, no se dañen, ya que giran sobre sí mismas para meterse hacia dentro.

Navimow incluye 6 cuchillas y 6 tornillos extra para poder reemplazarlas más adelante conforme se vayan desgastando por el uso.

Parte de abajo del robot cortacésped

En la página principal de la app, encontramos un gran botón en la parte inferior con el texto «CORTAR AHORA» para iniciar el corte. Si deseas controlar el robot cortacésped mediante un asistente de voz, te alegrará saber que es compatible tanto con Alexa como con Google Assistant.

Al pulsar el botón, el robot cortacésped comienza a recorrer la frontera del jardín para cortar el césped de los bordes. Si tu jardín tiene una frontera demasiado complicada, puedes desactivar la opción Cortado de bordes en el mapa.

Una vez iniciado el corte, el robot comienza a recorrer el jardín siguiendo un camino de líneas paralelas, por lo que corta el césped de manera uniforme en la misma dirección. Ahora bien, la dirección no es siempre la misma, sino que cada día, cambia la dirección.

La tecnología Xero-turn AWD de Navimow permite al robot girar sobre sí mismo sin arrancar la hierba, excavar en el suelo ni dejar montículos. Al utilizar un sistema de dirección activa, ayuda al robot a realizar giros en U y giros completos sin arrancar ni estropear el césped.

En este vídeo se puede ver al robot cortacésped en funcionamiento en mi jardín.

A través de la app, puedes escoger el modo de trabajo: corte estándar (equilibra calidad y eficiencia), corte de precisión (corta con más precisión, pero tarda más tiempo) y corte eficiente (aumenta la velocidad para un corte más rápido).

App Navimow

Entre otras opciones disponibles, puedes elegir la dirección de corte y ver cuál es la óptima, es decir, aquella que permite realizar el trabajo en menor tiempo. Por defecto, están marcadas las seis direcciones para que vaya alternando y así lo he dejado.

Selección de la dirección de corte del césped

La app permite escoger algunas opciones como evitar obstáculos en un camino que une dos zonas, evitar animales, dejar de cortar cuando se haga de noche o adaptar los programas a las condiciones meteorológicas a través de datos facilitados por Openweather.

También incluye la posibilidad de activar el sistema de control de tracción, que hace que el robot se enfrente a terrenos húmedos, fangosos o complejos con más facilidad. Este modo mejora la estabilidad y control de tracción, reduciendo la posibilidad quedar atascado y dañar el césped.

Dentro del apartado de funciones experimentales, encontramos Edge Sense, que hace que el robot se mantenga más cerca de los bordes reales del césped.

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Funciones avanzadas

En el apartado de funciones antirrobo, podemos activar una alarma y notificación cuando el robot se levanta del suelo y/o cuando se aleja una distancia configurable de la base. Además, es posible localizar el robot a través de su propio posicionamiento.

Si tienes un dispositivo Apple, puedes añadir el robot cortacésped a tu red Buscar ya que incorpora tecnología como Airtag. La ventaja aquí es que puedes conocer la ubicación del cortacésped desde la app Buscar de tu iPhone incluso cuando está apagado o se ha extraído la batería.

Funciones antirrobo

El robot cortacésped es totalmente autónomo y, desde la app, puedes monitorizar como progresa el trabajo. El modelo i220 LiDAR Pro está indicado para jardines de hasta 2.000 m², pero el modelo i210 LiDAR Pro es más asequible ya que está pensado para jardines hasta 1.000 m².

La diferencia radica en la capacidad de la batería y rapidez de carga, que en el caso del i220 permite 180 minutos de trabajo, lo que son unos 470 m² de corte. Para cortar el césped de mi jardín de unos 90 m², el robot cortacésped requiere algo menos de una hora.

Cuando el robot cortacésped se queda sin batería, vuelve a la estación a recargar. Una vez recargada, si no había terminado el trabajo, abandona la estación para seguir cortando césped en el punto donde se quedó. De igual forma, si interrumpes manualmente un trabajo, después puedes continuarlo más tarde donde se quedó.

La app permite programar trabajos, escogiendo, para cada día de la semana, a qué hora debe empezar y terminar, y qué zona debe cubrir. Se incluye una opción para que si el progreso de la tarea de cortado alcanza el 100%, el robot cortacésped deje de cortar y vuelva a la estación de carga, incluso si no ha llegado la hora de finalización.

Programación de trabajos

Un aspecto que me gusta del Navimow i220 LiDAR Pro es que muy silencioso, 59 dB según el fabricante, por lo que aunque esté funcionando muchas horas no resulta para nada molesto.

Otra ventaja de este robot es que es capaz de esquivas objetos que tengamos en nuestro jardín — como mangueras, palas, luces de jardín, alargaderas de enchufes, raquetas, etc. — así como pasar por debajo de objetos suspendidos — como columpios, mesas, barbacoas, tendederos, etc.

En estos ejemplos, podemos ver cómo esquiva una zapatilla que he dejado sobre el césped sin mayor problema, así como un sensor de humedad del césped.

Robot cortacésped esquivando un obstáculo en el suelo

Ahora bien, no es infalible. Los objetos que son muy planos y se confunden con el terreno pueden pasar inadvertidos y constituir un peligro para la integridad del robot cortacésped. Por tanto, mi recomendación es que te asegures de que el jardín está libre de pequeños obstáculos antes de cortar el césped.

El ancho de corte del Navimow i220 LiDAR Pro es de 22 cm, que está por encima de otros robots que he probado, pero sigue siendo más limitado que un robot cortacésped manual. Eso no es un problema, ya que es cuestión de tiempo que el robot recorra todo el jardín.

Durante el corte, la hierba cortada no se recoge, sino que cae en pequeñas virutas, proporcionando al suelo nutrientes y humedad naturales.

El corte del césped es excelente y, en mis pruebas, ha apurado bien los bordes si activas la opción Edge Sense, siempre teniendo en cuenta que, al cortar cerca de una pared, no puede apurar hasta la misma pared ya que el disco de corte es más estrecho que el ancho del robot.

Precio

La serie i2 ya está a la venta en España a los siguientes precios:

Navimow i210 LiDAR Pro (hasta 1.000 m²): 1.599€

(hasta 1.000 m²): Navimow i220 LiDAR Pro (hasta 2.000 m²): 1.999€

Se trata de precios elevados, pero no podemos olvidar que estamos hablando de los modelos de robot cortacésped más avanzados del mercado.

Mi opinión sobre Navimow i220 LiDAR Pro

Después de probar el Navimow i220 LiDAR Pro en mi jardín, mi impresión es que se trata de uno de los robots cortacésped más sofisticados que han pasado por mis manos hasta ahora. Su principal virtud está en cómo consigue hacer mucho más sencilla la instalación, sin que eso suponga perder precisión ni capacidad de navegación.

El primer punto que llama la atención es que no necesita cables perimetrales ni antenas externas. La combinación de Network RTK y LiDAR permite una configuración muy rápida, hasta el punto de que en mi caso el robot quedó listo para trabajar en apenas unos minutos, algo difícil de imaginar en otros cortacéspedes robóticos. Además, si el jardín no tiene buena cobertura WiFi, tampoco supone un problema, ya que incorpora conectividad 4G incluida de forma gratuita durante el primer año.

En el uso diario, la navegación es claramente uno de sus grandes argumentos. El robot se desplaza con confianza incluso por zonas algo más delicadas, esquiva obstáculos con bastante acierto y sigue recorridos ordenados que ayudan a conseguir un corte limpio y homogéneo.

La calidad de corte también está a muy buen nivel. El Navimow i220 LiDAR Pro apura correctamente los bordes y deja el césped con un aspecto uniforme. En mi caso, con una superficie algo inferior a 100 m², es capaz de completar toda la tarea en menos de una hora y sin tener que volver a la base para recargar.

Otro detalle que se agradece mucho es lo silencioso que resulta. Con un nivel sonoro en torno a los 60 dB, puede trabajar sin molestar demasiado, incluso si estás en casa, en la terraza o si tienes vecinos cerca. Esto permite programarlo con bastante libertad sin preocuparse demasiado por el ruido.

La aplicación móvil también me ha parecido muy completa y fácil de manejar. Desde ella es posible modificar mapas, crear zonas, ajustar la altura y otros parámetros de corte, así como personalizar el comportamiento del robot con bastante flexibilidad. También me parecen especialmente interesantes sus funciones antirrobo, ya que permiten localizarlo si alguien se lo lleva, incluso apagado, gracias a su compatibilidad con la red Buscar de Apple.

En lo que respecta a la detección de obstáculos, el resultado general es bueno, aunque no infalible. El robot identifica correctamente la mayoría de objetos, pero algunos elementos muy bajos o planos pueden no ser detectados, por lo que sigue siendo aconsejable echar un vistazo al jardín antes de iniciar el corte para evitar problemas.

El precio, eso sí, es alto. Aun así, se entiende mejor cuando se tiene en cuenta toda la tecnología que integra. No es un modelo orientado a quienes simplemente buscan un robot cortacésped básico, sino a usuarios que quieren una solución avanzada, precisa y cómoda, con la menor intervención posible.

En conjunto, el Navimow i220 LiDAR Pro me ha convencido mucho. Es un robot cortacésped preciso, silencioso y fácil de usar, que automatiza casi por completo el mantenimiento del césped y ofrece resultados muy consistentes. Si buscas una de las propuestas más avanzadas para cuidar el jardín y estás dispuesto a pagar por ello, es actualmente una de las opciones más completas del mercado.

Lo mejor:

Instalación extremadamente sencilla sin cables perimetrales ni antenas auxiliares

Instalación extremadamente sencilla sin cables perimetrales ni antenas auxiliares Navegación muy precisa gracias a la combinación de RTK, LiDAR y visión con IA

Navegación muy precisa gracias a la combinación de RTK, LiDAR y visión con IA Corte uniforme y eficiente con cambio automático de dirección

Corte uniforme y eficiente con cambio automático de dirección Conectividad WiFi y 4G integrada en el propio robot.

Conectividad WiFi y 4G integrada en el propio robot. App muy completa con control avanzado de zonas, mapas y programación

App muy completa con control avanzado de zonas, mapas y programación Alta autonomía y funcionamiento totalmente automático (recarga y reanudación)

Lo peor:

Precio elevado frente a modelos más básicos

Precio elevado frente a modelos más básicos Detección de obstáculos no perfecta con objetos muy planos

Preguntas frecuentes sobre el Navimow i220 LiDAR Pro

¿Necesita el Navimow i220 LiDAR Pro instalar un cable perimetral?

No, este modelo funciona sin cable perimetral gracias a la tecnología Network RTK y LiDAR, lo que simplifica enormemente la instalación.

¿Qué superficie puede cubrir el Navimow i220 LiDAR Pro?

Está diseñado para jardines de hasta 2.000 m², aunque su rendimiento óptimo se aprecia especialmente en superficies medias.

¿Funciona correctamente en zonas con árboles o sombra?

Sí, la combinación de RTK, LiDAR y visión permite trabajar con precisión incluso en zonas con cobertura GPS limitada, como bajo árboles.

¿Es necesario tener WiFi en el jardín?

No es imprescindible, ya que incluye conectividad 4G gratuita durante el primer año, que puede contratarse a posteriori por 29€/año.

¿Qué ocurre si empieza a llover?

El robot detecta la lluvia mediante su sensor y regresa automáticamente a la base de carga hasta que las condiciones mejoran.

¿Puede evitar obstáculos en el jardín?

Sí, es capaz de detectar y esquivar objetos como muebles, herramientas o juguetes, aunque los objetos muy planos pueden no ser detectados.

¿Se puede controlar desde el móvil?

Sí, mediante la app Navimow puedes programar horarios, definir zonas, ajustar parámetros y monitorizar el progreso en tiempo real.

¿Qué nivel de ruido genera?

Es bastante silencioso, con unos 59 dB, por lo que puede funcionar sin molestar en la mayoría de situaciones.

¿Qué mantenimiento requiere?

El mantenimiento es mínimo: limpieza ocasional, revisión de cuchillas y sustitución cuando sea necesario.

¿Incluye funciones de seguridad antirrobo?

Sí, dispone de PIN, alertas de movimiento y localización GPS, además de compatibilidad con la red Buscar de Apple.