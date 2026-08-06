Huawei lleva la función estrella del Galaxy S26 Ultra a este portátil ultraligero

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La privacidad visual se ha convertido en uno de los nuevos campos de batalla entre los fabricantes tecnológicos. Después de que Samsung estrenara en el Galaxy S26 Ultra una pantalla capaz de limitar la visión lateral, Huawei ha decidido llevar una idea parecida a un dispositivo mucho más grande: un ordenador portátil.

El nuevo Huawei MateBook Pro S Privacy Screen Edition incorpora un panel OLED con tecnología Lingdun de doble píxel que permite ocultar el contenido a quienes miran la pantalla desde los laterales. La principal diferencia, según Huawei, es que su solución puede mantener todo el brillo y la resolución cuando se activa el modo privado.

La compañía china no ha desaprovechado la ocasión para comparar su tecnología con la utilizada por Samsung. En su material promocional, Huawei sostiene que la implementación del Galaxy S26 Ultra solo aprovecha aproximadamente la mitad de los píxeles al activar la privacidad, mientras que su portátil mantendría el 100% de utilización del panel.

La pantalla de privacidad del Galaxy S26 Ultra llega a los portátiles

El Samsung Galaxy S26 Ultra convirtió la privacidad integrada en el panel en una de las novedades más comentadas de los smartphones de 2026. Su tecnología Flex Magic Pixel modifica la forma en la que la pantalla proyecta la luz para que el contenido resulte difícil de leer desde ángulos laterales.

A diferencia de los protectores de privacidad tradicionales, esta solución está integrada directamente en el hardware. El usuario puede activarla o desactivarla desde los ajustes rápidos, sin tener que colocar una lámina que reduzca permanentemente el brillo, la nitidez o los ángulos de visión.

Como explicamos en nuestro análisis del Samsung Galaxy S26 Ultra, el panel utiliza dos grupos de píxeles con características ópticas diferentes. Los píxeles estrechos concentran la luz hacia la persona situada frente al teléfono, mientras que los píxeles anchos permiten que la imagen pueda verse desde posiciones más laterales.

Al activar Privacy Display, la contribución de los píxeles anchos se reduce considerablemente y la pantalla funciona principalmente con los estrechos. Esto limita la visión lateral, pero también puede provocar una reducción de la densidad de píxeles aparente, la nitidez y el brillo máximo, especialmente en exteriores o bajo una iluminación intensa.

Huawei parte de un concepto parecido, aunque adaptado al formato de un ordenador portátil. El MateBook Pro S Privacy Screen Edition quiere resolver un problema especialmente frecuente en oficinas, aeropuertos, trenes o cafeterías: que otra persona pueda leer documentos, mensajes o información confidencial desde el asiento contiguo.

Huawei MatePad Pro S

Anti-Spy Privacy Screen pic.twitter.com/gZO1ecD9kV — Tech Home  (@TechHome100) August 5, 2026

Así funciona el panel OLED Lingdun de doble píxel

La nueva pantalla Lingdun utiliza una arquitectura de doble píxel integrada en el mismo panel OLED. Según la explicación de Huawei, existen dos conjuntos independientes encargados de controlar cómo se muestra la imagen dependiendo del modo seleccionado por el usuario.

El primero se utiliza en el modo convencional, pensado para trabajar, consumir contenido o compartir la pantalla con otras personas. En este estado, el panel ofrece unos ángulos de visión amplios y permite que quienes se encuentran alrededor del portátil puedan observar la imagen con normalidad.

El segundo conjunto entra en acción al activar el modo de privacidad. En este caso, la luz se dirige principalmente hacia la persona situada justo delante de la pantalla, haciendo que el contenido se oscurezca o resulte prácticamente ilegible cuando se observa desde un lateral.

El cambio entre ambos modos se realiza mediante un control dedicado que permite activar la privacidad con una sola pulsación. De esta forma, el usuario puede pasar rápidamente de una presentación compartida a una sesión privada sin modificar manualmente el brillo ni recurrir a accesorios externos.

Huawei también ha añadido una función capaz de detectar posibles miradas indiscretas. El portátil puede identificar que otra persona está observando la pantalla por encima del hombro del usuario y mostrar una alerta, ofreciendo una segunda capa de protección que complementa el propio comportamiento óptico del panel.

Huawei presume de mantener todos los píxeles activos

La compañía ha mostrado una diapositiva en la que compara su diseño con el de un supuesto «teléfono de la marca S», una referencia poco disimulada al Galaxy S26 Ultra. En ella, Huawei asegura que su panel Lingdun conserva el 100% de utilización de los píxeles incluso cuando la privacidad está activada.

En el lado contrario, el diseño atribuido al smartphone de Samsung aparece funcionando con una utilización del 50%. La comparación hace referencia a que Privacy Display utiliza principalmente uno de los dos grupos de píxeles del Galaxy S26 Ultra para restringir la dirección en la que se emite la luz.

Esta forma de funcionamiento puede reducir la luminosidad máxima y hacer que la densidad de píxeles parezca inferior. Samsung reconoce que el brillo puede percibirse más bajo en entornos especialmente luminosos, aunque sostiene que, en interiores, la diferencia respecto al modo normal es mucho menos evidente.

Huawei afirma que su arquitectura de doble píxel y zona única evita ese sacrificio. La compañía promete que el MateBook Pro S puede conservar el brillo, la resolución y la calidad visual completa al activar el modo privado, algo que supondría una ventaja importante frente a las soluciones actuales.

Por el momento, debemos tomar esta comparación como una afirmación del propio fabricante. Será necesario analizar el equipo en condiciones reales para comprobar hasta qué punto mantiene la luminosidad, la fidelidad de color y la nitidez, así como la eficacia con la que impide leer la pantalla desde diferentes posiciones.

Una pantalla OLED de 14,2 pulgadas y hasta 1.600 nits

Más allá de su función de privacidad, el Huawei MateBook Pro S cuenta con una pantalla OLED de 14,2 pulgadas con resolución de 3.120 × 2.080 píxeles. Su relación de aspecto 3:2 ofrece más espacio vertical que los paneles panorámicos convencionales, algo especialmente útil para navegar por páginas web, editar documentos o trabajar con hojas de cálculo.

El panel alcanza una frecuencia de actualización de 120 Hz, por lo que las animaciones, el desplazamiento y los movimientos del cursor deberían mostrarse de manera más fluida. También ofrece un brillo máximo HDR de hasta 1.600 nits, una cifra elevada para un portátil tan ligero.

Huawei ha recurrido a una aleación de magnesio y litio para fabricar el chasis. Gracias a este material y a una estructura interna especialmente compacta, el equipo pesa solamente 798 gramos, situándose muy por debajo de la mayoría de los portátiles de 14 pulgadas.

El grosor también se ha reducido mediante una estructura integrada sin tornillos visibles y una placa base dividida en tres secciones. El objetivo es ofrecer un ordenador fácil de transportar sin renunciar a una pantalla de alta resolución ni a prestaciones orientadas al uso profesional.

Este peso resulta especialmente llamativo teniendo en cuenta que muchos portátiles considerados ultraligeros se mueven alrededor de 1 o 1,2 kilogramos. El MateBook Pro S podría convertirse así en una alternativa interesante para quienes viajan con frecuencia y buscan máxima movilidad sin recurrir a una pantalla pequeña.

Procesador Kirin XE90 y HarmonyOS 6.1

En el interior encontramos el nuevo procesador Huawei Kirin XE90, desarrollado por la propia compañía. Huawei asegura que este chip ofrece un rendimiento de un solo núcleo un 23% superior al de su predecesor, aunque no ha proporcionado suficientes comparaciones independientes para valorar su posición frente a las alternativas de Intel, AMD, Apple o Qualcomm.

La mejora más importante parece estar relacionada con la inteligencia artificial. Según las cifras oficiales, el rendimiento de la NPU aumenta un 40%, lo que debería acelerar tareas como el procesamiento de imágenes, la transcripción, el reconocimiento de voz y otras funciones ejecutadas localmente.

El portátil utiliza HarmonyOS 6.1 en lugar de Windows. Huawei continúa así construyendo su propio ecosistema de ordenadores, con una integración más estrecha entre sus portátiles, smartphones, tabletas, auriculares y otros dispositivos conectados.

Esta elección puede ofrecer ventajas a los usuarios que ya utilizan productos Huawei, pero la disponibilidad de aplicaciones será un factor determinante. La compañía necesita demostrar que HarmonyOS puede cubrir tanto las tareas cotidianas como las necesidades de software especializado que tradicionalmente han mantenido a muchos profesionales ligados a Windows o macOS.

La privacidad de la pantalla puede convertirse en uno de sus argumentos diferenciadores. Para empresas, periodistas, consultores o usuarios que trabajan habitualmente con información confidencial, disponer de una protección visual integrada y activable al instante podría resultar más útil que muchas funciones de inteligencia artificial.

Precio y disponibilidad del Huawei MateBook Pro S Privacy Screen Edition

El Huawei MateBook Pro S Privacy Screen Edition ya está disponible en China en dos configuraciones. La versión más asequible incorpora 24 GB de memoria RAM y una unidad de almacenamiento de 512 GB.

Este modelo tiene un precio de 10.299 yuanes (unos 1.226 euros). La conversión es aproximada y no incluye los impuestos, aranceles ni posibles costes de distribución que se aplicarían en caso de comercializarse en Europa.

La segunda configuración mantiene los 24 GB de RAM, pero aumenta el almacenamiento interno hasta 1 TB. Su precio asciende a 11.799 yuanes (unos 1.404 euros), lo que supone una diferencia cercana a 178 euros respecto a la versión de 512 GB.

Huawei no ha confirmado por ahora si esta edición con pantalla de privacidad se comercializará fuera de China. Tampoco sabemos si, en caso de llegar a Europa, conservaría HarmonyOS o adoptaría otro sistema operativo para mejorar su compatibilidad con las aplicaciones utilizadas en los mercados internacionales.

La tecnología resulta prometedora, pero su éxito dependerá de algo más que bloquear las miradas laterales. Huawei tendrá que demostrar que el panel mantiene realmente el brillo y la nitidez anunciados, que HarmonyOS ofrece las aplicaciones necesarias y que la autonomía no se ve perjudicada por la complejidad de la nueva pantalla.

En cualquier caso, la llegada de esta función a un portátil confirma que la privacidad visual integrada en el hardware puede convertirse en una nueva tendencia. Samsung abrió el camino en los smartphones con el Galaxy S26 Ultra y Huawei parece decidida a extender el concepto a los ordenadores personales.