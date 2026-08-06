Sony no da marcha atrás: los juegos físicos de PlayStation desaparecerán pese al boicot

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Sony no parece dispuesta a reconsiderar una de las decisiones más polémicas de la historia reciente de PlayStation. Aunque numerosos jugadores han criticado el abandono de los juegos físicos y se está organizando un boicot contra la marca, la compañía mantiene su intención de dejar de fabricar discos para los nuevos lanzamientos.

El cambio comenzará en enero de 2028, momento a partir del cual los títulos nuevos para consolas PlayStation se distribuirán únicamente en formato digital. Los juegos publicados anteriormente no desaparecerán y los discos existentes seguirán funcionando, pero los futuros estrenos ya no tendrán una edición física tradicional.

Las críticas se centran en cuestiones como la propiedad real de los juegos, el futuro del mercado de segunda mano, la conservación del patrimonio digital y la dependencia de PlayStation Store. Sony reconoce que muchos usuarios mantienen una relación emocional con sus colecciones, aunque ese reconocimiento no parece haber modificado sus planes.

Sony mantiene el final de los juegos físicos en PlayStation

Sony anunció oficialmente que dejará de producir discos físicos para todos los juegos nuevos que lleguen a sus consolas a partir de enero de 2028. Desde esa fecha, los lanzamientos estarán disponibles mediante PlayStation Store o a través de distribuidores que venderán versiones digitales y códigos de descarga.

La compañía ha aclarado que la medida no afectará retroactivamente al catálogo existente. Los juegos que ya se venden en disco, así como aquellos que se publiquen en formato físico antes de enero de 2028, podrán continuar comercializándose mientras haya unidades disponibles.

Esto significa que las consolas actuales con lector no perderán repentinamente su utilidad. Los usuarios podrán seguir utilizando sus discos de PS4 y PS5 compatibles, comprando títulos antiguos de segunda mano o intercambiándolos con otras personas, aunque el catálogo físico dejará de crecer con nuevos lanzamientos.

Sony justifica la decisión señalando que la mayoría de los jugadores ya prefiere comprar y descargar sus títulos digitalmente. La empresa considera que abandonar la producción de discos le permitirá adaptar sus recursos al comportamiento actual del mercado y simplificar la distribución de futuros juegos.

En Teknófilo ya analizamos todos los detalles del anuncio con el que Sony puso fecha al final de los juegos físicos de PlayStation. Aquella decisión despertó rápidamente una fuerte respuesta por parte de jugadores, coleccionistas y comercios especializados.

Sony responds to the backlash over ending PlayStation discs. «We put in a lot of thought and time, and we cautiously considered this, and we came to this conclusion, and we’re going to cautiously move this forward…» pic.twitter.com/qRKkEX6TN3 — AmericanTruckSongs9 (@ethangach) July 31, 2026

La directora financiera confirma que no habrá marcha atrás

La controversia volvió a aparecer durante la presentación más reciente de resultados financieros de Sony. Lin Tao, directora financiera de la compañía, fue preguntada por las críticas recibidas y por la posibilidad de reconsiderar el abandono del formato físico.

Su respuesta deja poco espacio para pensar en un cambio de rumbo. Tao explicó que Sony había dedicado mucho tiempo a estudiar la transición, que la conclusión se había alcanzado después de analizarla con cautela y que la empresa continuaría avanzando con el plan previsto.

La ejecutiva no trató de negar la importancia sentimental que los juegos pueden tener para muchas personas. Reconoció que estos productos están vinculados a recuerdos, experiencias personales y momentos compartidos, especialmente entre quienes han construido una colección durante varias generaciones de consolas.

Sony asegura haber tomado nota de las opiniones expresadas por la comunidad y afirma que seguirá buscando maneras de incorporar a esos jugadores a su ecosistema digital. Sin embargo, la compañía no ha explicado qué incentivos, garantías o servicios podría ofrecer para convencer a quienes siguen prefiriendo los discos.

Lo que Lin Tao no mencionó fue la posibilidad de mantener las ediciones físicas o retrasar su desaparición. El mensaje de Sony parece ser que escuchará las preocupaciones de los usuarios, pero la conversación se centrará en facilitar la transición hacia lo digital y no en evitarla.

Los jugadores preparan un boicot contra PlayStation

Una parte de la comunidad considera que publicar mensajes en redes sociales no será suficiente para cambiar la estrategia de Sony. Por este motivo, varios usuarios están promoviendo una campaña de boicot que comenzaría el 23 de agosto y que pretende reducir durante varios días la actividad relacionada con PlayStation.

La iniciativa anima a los jugadores a no comprar juegos, suscripciones, accesorios ni contenidos digitales de la marca durante el periodo de protesta. También plantea dejar de jugar, retransmitir o publicar contenido relacionado con PlayStation para reducir temporalmente la visibilidad de su ecosistema.

El objetivo es enviar una señal económica y mediática a Sony, mostrando que el rechazo al final de los discos físicos no procede únicamente de una minoría ruidosa en redes sociales. Sus organizadores esperan que una caída visible de la actividad pueda presionar a la compañía para que reconsidere su decisión.

En comunidades como Reddit, numerosos usuarios aseguran que la PS5 será la última consola de Sony que comprarán. Otros creen que la verdadera prueba llegará con PlayStation 6, ya que unas ventas iniciales decepcionantes podrían resultar mucho más preocupantes para la compañía que un boicot temporal.

No existe ninguna garantía de que la protesta vaya a alcanzar una escala suficiente para afectar al negocio de PlayStation. La comunidad está formada por decenas de millones de usuarios y muchos jugadores probablemente seguirán comprando, descargando y utilizando sus juegos con normalidad.

Por qué preocupa tanto abandonar los discos físicos

Para muchos jugadores, un disco no es simplemente otra forma de instalar un videojuego. También representa la posibilidad de prestar, regalar, intercambiar o revender una compra sin depender de la autorización permanente de una tienda digital o de una cuenta vinculada a internet.

Cuando un usuario compra un juego digital, normalmente adquiere una licencia de uso sujeta a las condiciones de la plataforma. Aunque esa licencia puede mantenerse durante muchos años, no ofrece exactamente el mismo grado de control que una copia física que puede guardarse, venderse o utilizarse en otra consola compatible.

El cierre de servidores, la retirada de contenidos, los problemas con una cuenta o los cambios en las condiciones de servicio son algunas de las preocupaciones habituales. La desaparición de los discos también aumenta la dependencia de la capacidad de almacenamiento, de la velocidad de conexión y de la disponibilidad de las descargas.

En Teknófilo hemos visto ejemplos que ilustran los riesgos de confiar completamente en una biblioteca en línea. Las condiciones de Sony contemplan incluso determinadas situaciones en las que una cuenta inactiva podría perder el acceso a sus juegos digitales, algo que resulta especialmente inquietante cuando ya no existe una alternativa física.

También está la cuestión de la conservación histórica. Los coleccionistas, museos y asociaciones dedicadas a preservar videojuegos dependen frecuentemente de las copias físicas para estudiar, documentar y mantener accesibles títulos que pueden desaparecer de las tiendas digitales por problemas de licencias.

El mercado de segunda mano y las tiendas, entre los perjudicados

La desaparición de los discos no solo afecta a quienes quieren colocar una caja en una estantería. También amenaza un mercado de segunda mano que permite a muchos jugadores comprar títulos a precios más bajos y recuperar parte del dinero invertido al terminar un juego.

En un ecosistema completamente digital, Sony y los editores conservan el control sobre todas las transacciones. Los usuarios no pueden vender una licencia que ya no utilizan y tampoco pueden comprar una copia usada a otro jugador, por lo que PlayStation Store gana todavía más peso en la fijación de precios.

Las tiendas especializadas también tendrán que transformar su modelo de negocio. Sin nuevos juegos en disco, perderán las reservas de lanzamientos, las ediciones físicas, las operaciones de recompra y buena parte del tráfico generado por los usuarios que visitan un establecimiento para intercambiar títulos.

GAME ya respondió públicamente a la decisión de Sony con un mensaje en defensa del formato físico. La cadena aseguró que no piensa quedarse de brazos cruzados ante el avance de un mercado totalmente digital, aunque las tiendas tienen pocas herramientas para impedir una decisión tomada por el propietario de la plataforma.

Los comercios todavía podrían vender consolas, mandos, auriculares, tarjetas regalo, accesorios, merchandising o códigos de descarga. Sin embargo, comprar un código impreso no ofrece las mismas posibilidades que llevarse un disco que puede prestarse, coleccionarse o revenderse posteriormente.

La rentabilidad explica la firmeza de Sony

La postura de Sony resulta mucho más fácil de entender cuando se observa la diferencia económica entre los juegos físicos y digitales. Una descarga evita la fabricación del disco, la caja, la impresión de materiales, el transporte, el almacenamiento y la distribución de unidades entre diferentes comercios.

La venta digital también permite a Sony controlar de forma más directa el proceso de compra. Cada operación realizada en PlayStation Store ocurre dentro de su plataforma, mientras que una copia física puede pasar por varios propietarios sin generar ingresos adicionales para la compañía.

En Teknófilo ya explicamos por qué los juegos digitales son considerablemente más rentables que los discos físicos. Aunque Sony pueda mostrar comprensión hacia los coleccionistas, los incentivos financieros apuntan claramente en la dirección contraria.

La compañía también ha empezado a adaptar su infraestructura industrial a esta nueva etapa. Su principal fábrica de discos está siendo transformada para desarrollar otros componentes ópticos, como contamos al analizar la reconversión de las instalaciones dedicadas a producir juegos de PlayStation.

Todo ello indica que no estamos ante una propuesta provisional lanzada para medir la reacción del mercado. Sony ya está tomando decisiones económicas, comerciales e industriales compatibles con un futuro sin nuevos discos, lo que hace mucho más difícil que una campaña de protesta consiga revertir el proceso.

¿Será PlayStation 6 una consola completamente digital?

Sony no ha vinculado oficialmente el final de los discos con las características de PlayStation 6. Sin embargo, la fecha de enero de 2028 encaja con las estimaciones que sitúan la llegada de una nueva generación de consolas durante los próximos años.

La PS5 ya ha servido para acostumbrar al mercado a diferentes configuraciones. Existe una edición digital sin lector y los modelos más recientes utilizan una unidad extraíble, lo que permite vender una consola base y ofrecer el lector como accesorio independiente.

En este contexto, una PlayStation 6 sin lector incorporado parecería una evolución lógica. Sony podría vender únicamente un modelo digital o mantener una unidad externa compatible con los discos antiguos, aunque los nuevos juegos ya no se distribuyan físicamente.

Un lector opcional permitiría conservar cierta retrocompatibilidad con las colecciones de PS4 y PS5 sin obligar a Sony a seguir fabricando juegos nuevos en disco. No obstante, una futura consola sin ningún tipo de lector enviaría un mensaje mucho más contundente sobre el final del formato físico.

Algunos jugadores esperan que unas ventas débiles de PlayStation 6 obliguen a Sony a reconsiderar su estrategia. El problema es que, si la mayoría del mercado ya compra juegos digitalmente, la ausencia de discos podría no tener suficiente peso como para perjudicar significativamente el lanzamiento de la consola.

La protesta puede continuar, pero Sony parece tenerlo decidido

La comunidad todavía tiene margen para expresar su rechazo, apoyar a las tiendas físicas, comprar ediciones en disco mientras sigan disponibles o participar en campañas de protesta. La reacción pública también puede influir en las condiciones que Sony ofrezca durante la transición.

Por ejemplo, la compañía podría mejorar sus políticas de conservación, facilitar la descarga permanente de compras antiguas, ampliar las opciones de almacenamiento o establecer compromisos más claros sobre el acceso a las bibliotecas digitales. También podría permitir transferir licencias entre usuarios, aunque no ha anunciado nada parecido.

Estas medidas aliviarían algunas preocupaciones, pero no sustituirían por completo las ventajas de un disco. El formato físico ofrece independencia frente a la tienda, mantiene vivo el mercado de segunda mano y permite conservar una copia tangible que no depende exclusivamente de una cuenta.

A día de hoy, la principal incógnita no parece ser si Sony abandonará los nuevos juegos físicos, sino cómo gestionará el descontento de quienes no quieren participar en un ecosistema exclusivamente digital. Las declaraciones de Lin Tao confirman que la compañía seguirá adelante con cautela, pero seguirá adelante.

El boicot previsto para agosto servirá para medir la capacidad de movilización de los jugadores. Sin embargo, salvo que produzca un impacto económico considerable o se prolongue en el tiempo, Sony probablemente mantendrá enero de 2028 como la fecha que marcará el final de una era para PlayStation.