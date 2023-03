¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del OPPO Find N2 Flip.

A mediados de febrero, OPPO anunció la llegada a España de su primer smartphone plegable para usuarios internacionales, OPPO Find N2 Flip.

El OPPO Find N2 Flip cuenta con una pantalla exterior de 3.3″, pantalla interior AMOLED de 6.8″ a 120Hz, procesador MediaTek Dimensity 9000+, 8 GB de RAM LPDDR5, 256GB de almacenamiento UFS 3.1, cámara trasera principal (50MP f/1.8) + ultra gran angular (8MP f/2.2), cámara frontal gran angular (32MP f/2.4) y batería de 4.300 mAh con carga rápida a 44 W.

El OPPO Find N2 Flip está disponible en dos colores, Astral Black y Moonlight Purple, por 1.049€ en España

Diseño y construcción

OPPO Find N2 Flip adopta un diseño de smartphone plegable tipo concha, por lo que es extremadamente compacto cuando está plegado y ofrece una pantalla de tamaño estándar cuando está abierto.

Cuenta con laterales de aluminio pulido, una cubierta de cristal curvada a los lados y un sutil patrón ondulado micrograbado en la bisagra. Está disponible en dos colores: Astral Black (negro) y Moonlit Purple (violeta). He tenido oportunidad de probar el este último color, que tiene un tono púrpura claro bastante atractivo.

Con una pantalla exterior de 3,26 pulgadas, la pantalla de la cubierta del OPPO Find N2 Flip es la más grande de todos los teléfonos plegables con diseño «concha» existentes en la actualidad. A modo de referencia, el Samsung Galaxy Z Flip4 5G cuenta con una pantalla de 1,9″, el Modo Razr 2022 de 2.7″ y el Huawei P50 Pocket de 1″.

El gran tamaño de la pantalla externa hace más fácil cualquier actividad, ya sea ver notificaciones o tomar un selfie utilizando la cámara exterior.

Además, su orientación vertical permite que la pantalla exterior muestre hasta seis notificaciones en una sola vista, lo que permite responder a mensajes de chat, cambiar los ajustes, grabar una nota de voz, responder a una llamada y más, todo ello sin abrir el teléfono.

Esta pantalla está protegida por Gorilla Glass 5 que, sin ser la versión más reciente de la protección de Corning, debería mantenerla a salvo de golpes y arañazos. Junto a la pantalla, encontramos las dos cámaras exteriores, que sobresalen ligeramente de la superficie, así como el flash.

Un pequeño inconveniente de su diseño es que, al ser cuadrado, no es fácil adivinar cómo lo sostienes al sacarlo del bolsillo sin mirar. Esto hace que, en ocasiones, abras el teléfono al revés o que bajes el volumen cuando realmente querías subirlo mientras está cerrado

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido, que integra un lector de huella dactilar, y el botón de volumen, que en mi opinión está situado excesivamente arriba. Al lado izquierdo, no encontramos ningún elemento.

En los laterales inferior y superior podemos ver un conector USB y el altavoz principal, así como la ranura para tarjetas microSD. El lateral de la bisagra está libre de cualquier elemento.

Si te preguntas si es posible abrir el teléfono con una mano, mi experiencia dice que es muy complicado. No sé si con el tiempo sería capaz de desarrollar una habilidad para conseguirlo con cierta rapidez, pero, en principio, necesitas una mano para sujetar el teléfono y otra para separar las dos mitades. Sin embargo, sí que es posible cerrarlo con una mano.

El teléfono, cuando está cerrado, es muy compacto y, a diferencia del Samsung Galaxy Z Flip4 5G, no se aprecia un un perfil de cuña, sino que los lados quedan totalmente pegados. En este aspecto, es similar al Huawei P50 Pocket.

OPPO Find N2 Flip, Samsung Galaxy Z Flip4 5G y Huawei P50 Pocket



Al abrirlo, el OPPO Find N2 Flip despliega una gran pantalla de 6.8″ con un orificio circular en la parte superior para la cámara frontal. El gran tamaño de la pantalla y su aspecto alargado hace que resulte complicado alcanzar la zona superior del teléfono con una sola mano.

A pesar de que los marcos que rodean la pantalla han adelgazado, siguen siendo algo más gruesos de los que encontramos en otros buques insignia. El reborde está un poco elevado respecto a la pantalla para que, al cerrar el teléfono, no se toquen las dos mitades de la pantalla.

El marco se interrumpe en la zona central, donde encontramos unas pequeñas piezas de plástico a derecha e izquierda en la zona del pliegue que impiden que se forme una holgura bajo la pantalla por la que podría entrar suciedad al abrir o cerrar el teléfono.

OPPO ha empleado una bisagra Flexión Hinge de segunda generación. El diseño miniaturizado de la bisagra está formado por menos componentes que la bisagra Flexion Hinge de primera generación utilizada en el Find N, lo que debería mejorar la durabilidad.

La bisagra Flexion Hinge de segunda generación también es más compacta, creando más espacio para una pantalla exterior más grande y una batería de mayor capacidad y carga más rápida.

El teléfono ha sido certificado por TÜV Rheinland para resistir más de 400.000 pliegues y despliegues a temperatura ambiente estándar. Eso equivale a abrir y cerrar el teléfono unas 100 veces al día durante más de diez años, y también se ha probado hasta 100.000 veces a 50 grados Celsius y 95% de humedad, y a -20 grados Celsius.

OPPO también ha integrado su bisagra de flexión de segunda generación para guiar la pantalla en el ángulo de plegado de la manera más suave posible, creando un pliegue en forma de gota de agua, que da como resultado en un pliegue menos profundo y más estrecho que otros teléfonos plegables cuando se despliegan.

Además de ser muy sutil a la vista, también resulta prácticamente imperceptible al tacto, lo que hace posible disfrutar de una experiencia de pantalla plana sin interrupciones.

Una de las funcionalidades que ofrece el OPPO Find N2 Flip es la posibilidad de «sentar» el teléfono sobre la mesa. El

smartphone está diseñado para que la pantalla se mantenga abierta por sí sola, lo que permite abrirlo en forma de «L» y colocarlo sobre una mesa, como si fuera un portátil. Ahora bien, el ángulo en el que se mantiene abierto va de 45º y 110º, que no es tan amplio como el del Galaxy Z Flip4 5G. En la práctica, si mantienes una videollamada, es posible que quieras echar la pantalla para atrás más allá de 110º.

De esta forma, no tendrás que volver a apoyar el teléfono en un vaso, una botella o lo que pilles en la mesa para tomar un selfie o hacer una videollamada. También puedes utilizar este modo para, por ejemplo, ver un vídeo, pero al mostrarse solo en la mitad superior, no es la mejor experiencia, ya que se ve muy pequeño.

El OPPO Find N2 Flip es fino y ligero, ya que solo pesa 191 gramos y tiene un grosor de 7,45 mm (desplegado) o 16 mm (plegado). En comparación, el Samsung Galaxy Z Flip4 5G es aún más compacto, ya que pesa 187 gramos y tiene un grosor de 6,9 mm (desplegado) / 15,9 mm (plegado).

El teléfono cabe perfectamente en cualquier bolso o bolsillo, aunque se nota más grueso que un smartphone convencional. Lo bueno del formato plegable tipo «concha» es que, al quedar la pantalla interior totalmente tapada, no hay riesgo de que la dañes con las llaves u otros objetos.

Lamentablemente, OPPO Find N2 Flip no cuenta con resistencia al polvo y/o el agua, por o que debes tener cuidado para que no se moje. En comparación, el Samsung Galaxy Z Flip4 5G sí que es resistente al agua ya que cuenta con certificación IPX8.

Pantalla interior

El OPPO Find N2 Flip posee una pantalla interior LTPO AMOLED E6 de 6.78 con ratio alargado 21:9. La resolución de la pantalla es Full HD+ (2.520 × 1.080 píxeles), lo que implica una elevada densidad de píxeles de 403 ppp que hace que los textos e imágenes se vean muy nítidos.

OPPO ha incorporado una tasa de refresco de hasta 120 Hz, lo que se debería traducir en una experiencia de visualización fluida. La tasa de refresco es adaptativa y, supuestamente, puede llegar hasta 1 Hz, pero, en mis pruebas, solo la he visto variar entre 60 y 120 Hz en el modo de alta frecuencia de actualización de pantalla.

Los smartphones con paneles LTPO adaptan la tasa de refresco de forma dinámica al contenido mostrado — por ejemplo, bajando a 24/30 FPS si ves una película y pudiendo llegar incluso hasta solo 10 Hz (o menos) al reproducir contenido estático para no consumir tanta energía.

Esto no quiere decir que el OPPO Find N2 Flip no sea capaz de adaptar la tasa de refresco a valores diferentes a 60 o 120 Hz. En ocasiones, las opciones de Desarrollador de Android no dan información correcta sobre estos parámetros.

La pantalla ofrece una tasa de muestreo táctil de 480 Hz, lo que será de agrado praa quienes utilizan el teléfono para jugar, ya que las pulsaciones se registran más rápidamente.

Según la compañía, la pantalla del OPPO Find N2 Flip cubre el 100% del espacio de color DCI-P3. Si no estás familiarizado con los espacios de color, el espacio sRGB (Rec. 709) es el estándar de Android, mientras que el espacio DCI-P3 ofrece una mayor gama de colores y es utilizado en la industria cinematográfica.

Existe un espacio de color aún más amplio llamado Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible por el ojo humano.

Ningún panel actual es capaz de mostrar este último espacio de color completo, sino que normalmente se quedan en torno al 60 por ciento.

La pantalla del OPPO Find N2 Flip es compatible con contenido HDR10, HDR10+ y HLG, por lo que podrás disfrutar de contenidos grabados en este formato. No es compatible con Dolby Vision, el otro formato que compite con HDR10+.

El OPPO Find N2 Flip tres modos de calibración de la pantalla: Natural, Intenso y Pro.

El modo Natural apunta al espacio de color sRGB y, por tanto, es el que ofrece mayor fidelidad de color al utilizar apps, que normalmente son diseñadas con este espacio de color como objetivo. El modo Intenso incrementa la saturación de los colores para que se vean más vivas.

A su vez, el modo Pro se divide en modo Cinemático, que apunta al espacio de color P3 y el modo Brillante, que aprovecha toda la gama de color del panel AMOLED y, por ello, muestra colores más saturados al utilizar apps convencionales.

Para analizar la calidad de la pantalla, he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

Por defecto, está activo el modo Intenso que, como he comentado, incrementa la intensidad de los colores para que se vean más vivos. Este modo cubre el 100% del espacio de color sRGB estándar de Android y el 95% el espacio de color más amplio DCI P3.

En este modo, los colores se expanden más allá del color real, por lo que se ven sobresaturados en casi todas las apps (menos la Galería), ya que las apps de Android utilizan normalmente el espacio sRGB. Este exceso de colorido produce imágenes más llamativas, pero menos fieles a la realidad.

En la Galería de fotos, sin embargo, OPPO aplica su sistema de gestión de color. Ese sistema hace que las fotos dentro de la Galería se muestren en el espacio de color sRGB por defecto para una visualización más precisa, mientras que las fotos etiquetadas con DCI P3 (como las tomadas por la cámara del OPPO Find X5) se muestran en el espacio de color P3 nativo del perfil.

En el modo Intenso, el error en la fidelidad de color frente al gamut DCI P3 es bueno ya que obtenemos un valor medio deltaE de 2.8 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el valor máximo deltaE resulta ser 7.9 dE.

La temperatura de color es 7.333ºK, por encima del nivel de referencia de 6.500ºK, lo que implica un cierto tono azulado que es apreciable en aplicaciones con fondo blanco, como el navegador. Por suerte, OPPO ofrece tres posibles ajustes manuales de la temperatura de color (más frío, predeterminado y más cálido) que permiten un valor más cercano al valor ideal de 6.500ºK.

Características de la pantalla en el modo Intenso de color

El modo Natural apunta al espacio de color sRGB y, por tanto, es el más apropiado si buscas la máxima fidelidad en la mayoría de las aplicaciones y al visualizar contenido de Internet.

En este modo, la pantalla cubre un 95% del espacio de color sRGB (y un 70% del espacio DCI P3). El error en la fidelidad de color frente al gamut sRGB es espectacular ya que el valor medio deltaE resulta ser de 1.2 dE, y el valor máximo es 2.5 dE.

La temperatura de color es 6.524ºK que está bastante cerca del nivel de referencia de 6.500ºK, por lo que el color blanco no tiene ningún tinte de color.

Características de la pantalla en el modo Suave de color

El modo Cinemático apunta al espacio de color DCI P3 y ofrece una fidelidad de color superior al modo Intenso.

En este modo, la pantalla cubre un 100% del espacio de color sRGB y del espacio DCI P3. El error medio en la fidelidad de color frente al gamut DCI P3 es excelente, 1.1 dE, y el error máximo resulta ser también muy bajo, 2.3 dE.

Ahora bien, los contenidos creados pensando en el gamut sRGB, como la mayoría de apps e imágenes de Internet, expanden sus colores hasta DCI P3, por lo que también se ven sobresaturados. Este gamut, por tanto, solo es apropiado a la hora de ver contenido creado de forma nativa en DCI P3.

La temperatura de color es 6.515ºK, muy cerca del nivel de referencia de 6.500ºK, por lo que la pantalla no muestra ningún tinte de color.

Características de la pantalla en el modo Cinemático

El último modo de pantalla es el modo Brillante, que no queda claro qué objetivo persigue ya que su descripción es muy vaga: «visualización con color mejorado.» Según mis pruebas, este modo es el que ofrece los colores más saturados y el punto de color blanco más azulado.



En este modo, la pantalla cubre un 100% del espacio de color sRGB y del espacio DCI P3. El error medio en la fidelidad de color frente al gamut DCI P3 es inferior a la del resto de modos, 3.4 dE, y el error máximo resulta ser también más alto, 7.9 dE.

La temperatura de color es 7.188ºK, bastante lejos del nivel de referencia de 6.500ºK, por lo que la pantalla presenta un tinte de color azulado.

Características de la pantalla en el modo Brillante

Según mis propias mediciones, el brillo máximo de OPPO Find N2 Flip se encuentra alrededor de 493 nits con el 100% de la pantalla iluminada en color blanco (lo que se conoce como 100% APL, Average Picture Level), que es como se mide el brillo de forma habitual.

En modo automático, cuando estamos bajo una luz intensa como la del sol, el brillo aumenta hasta un valor máximo de 991 nits con la pantalla totalmente iluminada, es decir, con un APL 100%.

Debido al funcionamiento de los paneles OLED, si reducimos el área iluminada, el brillo máximo que se mide es superior. Si reducimos el área iluminada al 18%, se consigue un brillo máximo de 1.090 nits. OPPO afirma que la pantalla puede alcanzar un brillo máximo de 1.600 nits, pero probablemente esto implica reducir el área iluminada a un tamaño demasiado reducido para que un colorímetro convencional pueda medirlo.

En esta gráfica comparativa reflejamos el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco (APL 100%). Como se puede apreciar, el valor máximo de brillo es muy bueno, apenas por debajo de unos pocos smartphones de gama alta.

Al tratarse de un panel OLED, el color negro es muy profundo, por lo que el colorímetro empleado ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que el color negro es realmente oscuro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

OPPO ha incorporado un modo de confort visual que filtra la luz azul para aliviar el consumo visual, siendo posible configurar la temperatura de color. Puede ser activado manualmente o, si preferimos, programar la hora de inicio y final.

También encontramos una funcionalidad llamada pantalla de tono natural que ajusta automáticamente la temperatura del color a la pantalla según la iluminación ambiental. Ahora bien, esta funcionalidad es incompatible con el ajuste manual de la temperatura de color de la pantalla, así que no puedes seleccionar un tono blanco más frío o más cálido del que selecciona OPPO por defecto.

OPPO también ha incorporado un par de funcionalidades relacionadas con la mejora de vídeo: refinador de imágenes de vídeo, que mejora la definición de los vídeos de baja calidad, y el potenciador de color de vídeo, que amplía la gama de colores de grabaciones SDR a HDR para una mejor experiencia visual. En ambos casos, si se activan estas funcionalidades, aumenta el consumo de batería.

También está presente un modo de vídeo HDR brillo, que aumenta el brillo de la pantalla cuando se reproducen vídeos HDR a costa de aumentar el consumo de batería y el calentamiento del teléfono. Otra opción es reposo adaptativo, que impide que el teléfono se ponga reposo si detecta que estás mirando el teléfono.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero, por otro lado, la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del OPPO Find N2 Flip, los colores no se ven distorsionados al observar la pantalla desde un ángulo, salvo en ángulos extremos, donde se aprecia un tono azulado.

OPPO ha añadido una funcionalidad tipo Pantalla Siempre Activa (AoD), que muestra la hora/fecha, nivel de batería y coloridos iconos de apps con notificaciones pendientes de leer.

Es posible seleccionar si la pantalla siempre activa debe estar permanentemente activa, solo a determinadas horas o que se desactive si el teléfono ha estado inactivo durante un rato. En todo caso, la pantalla siempre activa se desactivará si el nivel de batería del teléfono es inferior al 10% y no se está cargando.

Puedes elegir el estilo del reloj, incluyendo patrones personalizados, un texto de tu elección, una combinación de texto e imagen, la silueta de un retrato o un Bitmoji. OPPO ha añadido una serie llamada Hogar que muestra cómo nuestro planeta se ve afectado por el calentamiento global.

Como novedad de ColorOS 13, la Pantalla Siempre Activa ofrece actualizaciones en vivo del estado de servicios de alquiler de vehículo con conductor y comida a domicilio (aunque no he encontrado ninguna app compatible), y permite controlar la reproducción de música de Spotify.

Pantalla Siempre Activa



Pantalla exterior

En el exterior, encontramos una pequeña pantalla Super AMOLED de 3.3″ y resolución 382 × 720 píxeles (250 ppp) a 60 Hz. No es una densidad de píxeles muy elevada, pero hay que tener en cuenta que es una pantalla auxiliar en la que no es habitual que leas textos pequeños.

Por defecto, la pantalla exterior permanece siempre apagada (salvo cuando está cargando) y solo muestra información al hacer un doble toque sobre ella o pulsar el botón de encendido. Es posible configurar que se encienda cuando llegue una notificación.

Aunque no he podido medir el brillo de la pantalla exterior (no es posible ejecutar una app de terceros en dicha pantalla), OPPO afirma que puede alcanzar un brillo máximo de 800 nits. En mis pruebas, n he tenido problmas para ver la pantalla bajo la luz del sol.

Es posible activar la funcionalidad Always On Display para que la información de hora, fecha y notificaciones pendientes se muestre permanentemente.

OPPO permite personalizar el diseño de la pantalla eligiendo el fondo de pantalla y el color de texto. También es posible elegir una mascota interactiva (pájaro, hámster, conejo, perro o gato) para la pantalla exterior, que reacciona a tus toques y cambia de actividad cada vez que activas la pantalla exterior.

Mascotas interactivas

En la pantalla exterior también es posible utilizar widgets: cámara, tiempo, eventos, temporizador, auriculares inalámbricos y grabadora. Son pantallas adicionales que se muestran al arrastrar la pantalla principal hacia la izquierda. Se echan de menos otros widgets que podrían ser útiles, como Google Maps o la Calculadora

Widgets disponibles para la pantalla exterior

Una pantalla tan grande permite mostrar mucha más información útil, incluyendo hasta seis notificaciones en pantalla. Al pulsar sobre una notificación, podemos ver el detalle, pero no podemos acceder a, por ejemplo, el email completo si la notificación es un nuevo mensaje de Gmail.

Es posible configurar respuestas predefinidas para responder rápidamente a los chats sin necesidad de abrir el teléfono.

Desde la pantalla exterior también es posible acceder a los ajustes rápidos (WiFi, modo avión, Bluetooth, linterna, etc.) pero, curiosamente, es necesario desbloquear el teléfono para poder hacerlo. En la mayoría de los smartphones es posible acceder a los ajustes rápidos sin necesidad de desbloquearlo.

Un detalle curioso es que, si activas la linterna, no te encuentras con una luz intensa apuntando a tus ojos nada más activarla, sino que hay un retardo de tres segundos.

Rendimiento

El OPPO Find N2 Flip posee el procesador MediaTek Dimensity 9000+, un chip de 4 nm que fue anunciado en septiembre de 2022. Este chip posee una CPU muy similar al Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 y una GPU Mali-G710 MC10.

📱 Así es el chip Mediante Dimensity 9000+

El MediaTek Dimensity 9000+ es un SoC de gama alta con un módem 5G integrado. Incluye un núcleo Cortex-X2 rápido de hasta 3,2 GHz, otros tres núcleos A710 de hasta 2,85 GHz y cuatro núcleos de eficiencia energética Cortex-A510 de hasta 1,8 GHz.

El SoC se fabrica en el nuevo proceso de 4 nm de TSMC. Todos los núcleos de la CPU pueden utilizar conjuntamente 8 MB de caché de nivel 3 y 6 MB de caché de nivel de sistema (SLC). Comparado con el Dimensity 9000, el 9000+ ofrece un núcleo X2 a una frecuencia de reloj que es 200 MHz superior.

El controlador de memoria de cuatro canales integrado soporta LPDDR5X con 7500 Mbps. La GPU integrada es una ARM Mali-G710 MC10 (10 de los 16 núcleos posibles) y debería ser un 10% más rápida en comparación con la misma iGPU en el Dimensity 9000 (gracias a una frecuencia de reloj más alta).

El OPPO Find N2 Flip llega con 8 GB de memoria RAM LPDDR5, que es una cantidad suficiente para mantener un buen número de apps en memoria, aunque algunos smartphones de gama alta llegan con cantidades superiores.

OPPO ha añadido una funcionalidad de RAM virtual que permite utilizar parte del almacenamiento interno para añadir 4, 6 o 8 GB de memoria RAM adicionales. En todo caso, con 8 GB de RAM, probablemente no sea algo tan necesario como en otros smartphones con una capacidad más justa. Además, el almacenamiento es considerablemente más lento que la RAM convencional, por loq ue tampoco esto es la panacea.

El teléfono llega con 256 GB de almacenamiento, que debería ser suficiente para la mayoría de los usuarios — lo cual es una suerte porque no admite una tarjeta microSD para ampliar la capacidad. Este almacenamiento es bastante rápido ya que es tipo UFS 3.1, aunque en el mercado ya hay smartphones con almacenamiento UFS 4.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, así que no es especialmente rápido. Es compatible con OTG, por lo que puedes conectar una llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. Ahora bien, tendrás que activar manualmente la «Conexión OTG» en Ajustes > Ajustes del sistema adicional cada vez que quieras transferir archivos a través de USB OTG. Por alguna razón que no acabo de entender, este ajuste se desactiva automáticamente cada 10 minutos.

El teléfono no soporta DisplayPort sobre USB-C para ver la pantalla en un televisor o monitor, y tampoco ofrece un modo escritorio como el que encontramos en los teléfonos de Samsung o Huawei.

A continuación, vamos a ver los resultados del teléfono en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros teléfonos.

En el benchmark AnTuTu v9, ha conseguido un resultado de 742.196 puntos, una puntuación bastante alta.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 1.087/3.290 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados altos, pero que se ven superados por smartphones de gama alta.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 11.950 puntos, un valor de nuevo bastante alto.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados altos en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura ya que, como hemos comentado, cuenta con almacenamiento UFS 3.2.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable, ya que el rendimiento ha caído hasta un 64% en dicho período.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue resultados buenos, pero sin destacar especialmente.

En la prueba 3DMark Wild Life Unlimited, el teléfono también ha conseguido un resultado modesto.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 60 FPS en Asphalt 9, Call of Duty y Real Racing 3. Se trata de valores bastante altos, aunque algunos juegos supera los 60 FPS sin problemas, especialmente en títulos como Real Racing 3. Esto parece ser una limitación de ColorOS, ya que ya lo hemos visto en otros smartphones de la marca.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU

Asphalt 9 59 100% 45-60 10% Real Racing 3

60 100% 56-60 5% Call of Duty 60 100% 52-60 10%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «muy alta» y cuadros por segundo a velocidad «máxima»



Además del rendimiento gráfico puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador. La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide precisamente la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test.

El teléfono ha obtenido un resultado bastante mejorable de 57%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso. En todo caso, dada la gran potencia gráfica, probablemente no notas esta caída.

En general, el OPPO Find N2 Flip ha conseguido unos resultados buenos en los benchmarks, aunque por debajo de los buques insignia del año pasado (2022).

En el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas. También la experiencia en los juegos ha sido buena.

A la hora de disfrutar de juegos, OPPO incluye una funcionalidad llamada Espacio de Juegos que agrega todos los juegos en una sola pantalla. Desde ahí, podemos escoger la ejecución del juego sin distracciones, que desactiva las alarmas, notificaciones, llamadas entrantes, ajustes rápidos, gestos de navegación y las herramientas de juego.

Espacio de Juegos

Desde el propio juego, es posible mostrar un panel al arrastrar una pestaña que, además de mostrar la tasa de FPS, la temperatura del dispositivo y nivel de batería restante, permite activar diversas funcionalidades:

Abrir cualquier app instalada en el teléfono en una ventana.

Escoger entre tres modos de rendimiento: Modo jugador pro, que mejora el rendimiento, la velocidad de fotogramas y la respuesta táctil, pero aumenta el consumo de batería y el calentamiento del teléfono. Modo equilibrado, que mantiene un equilibrio entre rendimiento y consumo de batería. La temperatura del teléfono permanece estable. Modo de baja energía, que reduce la calidad visual de los juegos para disminuir el consumo de batería.

Activar el modo de juego sin distracciones, que bloquea las herramientas de juego, los ajustes rápidos, las llamadas, las notificaciones, la navegación por gestos y las alarmas.

Bloquear las notificaciones

Iniciar la grabación de pantalla

Optimizar la respuesta táctil, eligiendo la sensibilidad del toque y del deslizamiento y activando la prevención de toques involuntarios.

Bloquear la orientación

Activar el arranque rápido, que inicia más rápidamente aquellos juegos a los que más juegas.

Aplicar filtros de imagen para ciertos juegos (actualmente solo PUBG Mobile)

Modificar la voz

Ajustar la resolución automáticamente en función de la temperatura del teléfono y el nivel de batería

Mostrar el estado del sistema, que muestra los FPS, carga de CPU y carga de GPU permanentemente en la pantalla.

Panel de juegos en OPPO Find N2 Flip

OPPO permite grabar la pantalla durante partidas incluyendo el sonido del sistema y/o del micrófono. Sin embargo, no puedes realizar pausas en las grabaciones y reanudarlas más tarde.

Es posible configurar que, cuando el modo Juego está activado, las llamadas se contesten automáticamente con el altavoz. También es posible configurar el estilo de las notificaciones para que sean poco intrusivas, activar la vibración 4D, activar el arranque rápido para los juegos a los que más juegas, etc.

Conectividad

El OPPO Find N2 Flip soporta NFC, Bluetooth 5.3 y WiFi 6 (802.11ax), aunque no soporta WiFi 6E, el nuevo protocolo para redes WiFi que hace uso de la banda de 6 GHz para un mejor rendimiento.

En cuanto a conectividad celular, es compatible con redes 5G SA/NSA en las bandas Sub-6 existentes hoy, pero no la banda mmWave. Aunque a día de hoy la banda mmWave apenas se utiliza en unos pocos países, esto cambiará en los próximos años.

He realizado algunas pruebas de velocidad de conexión tanto por red móvil como mediante conexión WiFi, y los resultados son buenos.

El OPPO Find N2 Flip ha alcanzado los 300 Mbps de bajada y 300 Mbps de subida en Wi-Fi con una conexión de fibra óptica a esta velocidad. En la prueba de conectividad celular 5G, se alcanzaron 12 Mbps de bajada y 15 Mbps de subida con una conexión 5G de Orange en un lugar con supuesta buena cobertura.

OPPO ofrece un espacio para una segunda tarjeta SIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. Además, es compatible con eSIM.

El OPPO Find N2 Flip soporta GPS dual (L1 + L5), que ofrece una mayor precisión a la hora de posicionarte. Si quieres saber más sobre GPS dual, te recomendamos nuestro artículo sobre esta tecnología.

Biometría

Mientras que los smartphones de gama alta incorporan un lector de huella pantalla integrado en la propia pantalla, Samsung ha optado por incluir un lector de huella tradicional en el botón de encendido.

Este lector permite desbloquear el teléfono al colocar el dedo sobre el botón de encendido, sin que sea necesario pulsar el botón de encendido. En mi opinión, este botón está en una posición demasiado alta para que sea cómodo de usar, aunque el botón de volumen está en una posición todavía más alta (e incómoda).

En las pruebas que he llevado a cabo, el lector de huella ha funcionado bien siempre que coloques la zona central del dedo sobre la zona del sensor, ya que, si lo colocas ligeramente ladeado, no funciona o tarda más tiempo en reconocer. La velocidad de desbloqueo es muy rápida, como es habitual en este tipo de lectores.

El lector de huella está integrado en el botón de encendido

El OPPO Find N2 Flip cuenta, además, con un sistema de reconocimiento facial 2D que permite desbloquear el teléfono solo con nuestra cara al deslizar la pantalla hacia arriba estando en la pantalla de bloqueo.

El reconocimiento se produce de forma rápida, aunque, al ser 2D, debemos tener en cuenta que no es tan seguro como los sistemas 3D y, por tanto, podría ser engañado con una fotografía o un vídeo. Además, no es capaz de reconocer la cara si estás en completa oscuridad salvo que actives una opción que ilumina la pantalla para, a su vez, iluminar la cara.

Aunque el reconocimiento facial no es totalmente seguro, OPPO ha añadido un control que permite forzar a que tus ojos estén abiertos para que el teléfono se desbloquee. Es posible utilizar la cara para desbloquear la pantalla, acceder a aplicaciones protegidas y/o acceder a la caja fuerte.

Es posible seleccionar si quieres acceder directamente al escritorio cuando se produzca el reconocimiento facial o si prefieres quedarte en la pantalla de bloqueo y deslizar hacia arriba cuando realmente necesites acceder al teléfono.

Las cámaras exteriores también pueden llevar a cabo reconocimiento facial, lo que es útil para llevar a cabo ciertas acciones en la pantalla exterior que requieren identificación del usuario sin tener que abrir el teléfono (por ejemplo, responder a una notificación).

Batería

La batería del OPPO Find N2 Flip está formada por dos celdas que, combinadas, ofrecen una capacidad de 4.300 mAh, una cantidad que puede parecer un tanto escasa para un teléfono con una pantalla de 6,8″.

Aún con todo, sigue siendo bastante más que la batería de 3.700 mAh que ofrece el Samsung Galaxy Z Flip4 5G o los 3.500 mAh del Moto Razr (2022), ambos con una pantalla similar (6,7″). También supera al Huawei P50 Pocket con su batería de 4.000 mAh con su pantalla de 6.9″.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

ℹ️ Info: Sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no sirve ponerlo al 50%) si quieres realizar comparaciones de autonomía entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comentamos esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y en esta prueba vemos a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos todas las pruebas de los smartphones.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la pantalla a 60 Hz y otra con la frecuencia de hasta 120 Hz.

En la prueba con la pantalla configurada a 60 Hz he obtenido un resultado de 11 horas y 5 minutos, que es un valor bastante bueno si lo comparamos con otros smartphones de gama alta.

Si ajustamos la tasa de refresco a una frecuencia adaptable hasta 120 Hz, la autonomía se reduce a 10 horas y 34 minutos, lo que supone una caída bastante pequeña. Esto se

Como en todos los plegables, la autonomía va a depender bastante de qué uso hagas de la pantalla exterior para consultar y responder a las notificaciones de apps frecuentes.

En mi experiencia, la autonomía del teléfono es buena y no deberías tener problema para llegar al final del día con al menos un 20 por ciento de batería un uso normal. Solo en caso de que hagas un uso intensivo de la pantalla interior con juegos, vídeos, etc. tendrás que cargar la batería antes de que acabe el día.

En el apartado de Batería, ofrece un modo de ahorro de batería que reduce el brillo de la pantalla, cambia el tiempo automático de apagado de la pantalla a 15 segundos, desactiva la sincronización en segundo plano y reduce la frecuencia de actualización de la pantalla.

Es posible indicar que el modo de ahorro de energía se desactive cuando la batería supere el 90% de carga o al llegar a un nivel de batería en concreto.

También existe un modo de superahorro de batería que reduce el rendimiento del sistema, simplifica la interfaz de usuario y solo permite ejecutar un número limitado de aplicaciones simultáneamente

OPPO incluye una optimización en reposo que activa el modo de ahorro de energía cuando duermes, aunque esto puede producir retrasos en las notificaciones de las aplicaciones.

OPPO ha incorporado una opción de carga nocturna optimizada que reduce el envejecimiento de la batería al controlar el proceso de carga por la noche para que llegue al 80% y cargue el 20% restante justo antes de la hora a la que sueles despertarte. Para ello, el teléfono aprende tus costumbres a lo largo del tiempo y, si un día quieres que cargue rápidamente, puedes desactivar este modo fácilmente desde una notificación que aparece durante la carga.

Al igual que hay opciones para reducir el consumo de energía, también hay un modo de alto rendimiento que pone al sistema a funcionar a máxima potencia, aunque el consumo de energía aumenta y, por tanto, la autonomía se resiente.

Por cierto, una cosa que vas a querer hacer es activar el porcentaje de la batería en la barra de estado ya que, de lo contrario, es complicado saber cuánta batería te queda (no aparece ni siquiera en el panel de notificaciones).

El OPPO OPPO Find N2 Flip cuenta con carga rápida SuperVOOC de 44W, que es bastante rápida pero queda lejos de la carga SuperVOOC de 80W que encontramos en otros buques insignia de la marca. OPPO incluye un cargador rápido en la caja con esta potencia, lo que es un importante punto a favor.

OPPO sigue manteniendo los puertos Tipo-A en sus cargadores. En la caja se incluye un grueso cable USB Tipo-A a Tipo-C, que deberías conservar, ya que está preparado para soportar los la corriente necesaria para que la carga rápida funcione.

Como se puede ver en la siguiente gráfica, el proceso de carga es muy rápido. En solo 24 minutos, consigue alcanzar el 50% de carga, y el proceso completo de carga dura 1 hora y 3 minutos.

Proceso de carga del OPPO Find N2 Flip



Interfaz y funcionalidades

Los buques insignia de Oppo reciben cuatro actualizaciones de sistema operativo y cinco años de parches, según anunció la compañía en diciembre del año pasado. En el momento de publicar este análisis, el OPPO Find N2 Flip corre ColorOS 13 basado en Android 13 con el parche de seguridad de febrero.

ColorOS 13 trae diversos cambios en la interfaz de usuario.

Cuenta con un nuevo diseño Aquamórfico que, según la compañía, está «inspirado en el mar». Este diseño ofrece una interfaz estilo «tarjeta», así como fuentes y una tipografía actualizada que mejoran la legibilidad.

El nuevo motor de computación dinámica desarrollado por OPPO también forma parte de esta última actualización, proporcionando una experiencia más fluida y estable. Mejora la experiencia del usuario y extiende la duración de la batería al lograr un mejor equilibrio entre el rendimiento y el consumo de energía.

Este motor también permite mantener más aplicaciones vivas en segundo plano al cambiar entre varias aplicaciones, sin experimentar lag o perder el estado dentro de una aplicación.

La pantalla de inicio cuenta con nuevos widgets que pueden mostrar información útil con un diseño dinámico, así como una opción de Carpeta grande para crear una carpeta con aplicaciones que pueden ser abiertas desde el escritorio.

OPPO ha añadido un fondo de pantalla dinámico llamado Floración, que combina datos de Bienestar digital y fondos de pantalla de una manera ingeniosa para ayudarte a mantener el tiempo de pantalla bajo control.

Este fondo dinámico muestra el crecimiento de una planta en el fondo de pantalla para indicar el tiempo que pasas pegado a la pantalla de tu teléfono.

ColorOS 13 viene con una función llamada Shelf, que proporciona información útil en forma de widgets de un vistazo rápido, e incorpora una función de búsqueda en la parte superior. Por el momento, es una funcionalidad bastante limitada, ya que solamente podemos escoger unos pocos widgets: contador de pasos, tiempo, reloj, fotografías y Spotify.

OPPO ofrece gestos sobre la pantalla estando apagada. Podemos pulsar dos veces para encender la pantalla, dibujar una «O» para iniciar la cámara, dibujar una «V» para encender la linterna, dibujar «||», «<» o «>» para cambiar de pista de audio e incluso es posible crear acciones personalizadas (desbloquear, llamar o ejecutar una app) al realizar ciertos gestos adicionales.

Siguiendo con los gestos, también es posible responder automáticamente una llamada al acercar el teléfono a la oreja, cambiar de altavoz a auricular al acercar el teléfono a la oreja o silenciar las llamadas entrantes dando la vuelta al teléfono. Por último, podemos encender la pantalla con solo levantar el teléfono y tomar capturas deslizando 3 dedos o manteniendo pulsada la pantalla con 3 dedos.

A la derecha de la pantalla hay una pestaña llamada barra lateral inteligente que, si la arrastramos hacia el centro, despliega un panel con varios accesos rápidos a herramientas (captura de pantalla, grabación de pantalla, traducción de pantalla y algunas apps)

Podemos personalizar estos accesos para colocar las apps que utilicemos con más frecuencia, lo cual puede ser útil para apps como WhatsApp, Instagram, Twitter u otras que uses habitualmente.

La zona de notificaciones muestra cinco accesos rápidos en la parte superior, que se expanden a algunos más si arrastramos la pantalla hacia abajo.

Debajo de estos accesos encontramos el control de brillo de la pantalla y, a continuación, las últimas notificaciones.

Es posible hacer que se muestren únicamente las notificaciones importantes, bien sea porque las marcamos manualmente o porque lo determina el sistema automáticamente.

Hablando de notificaciones, si decides responder a una notificación cuando estás usando el smartphone en horizontal, el teclado por defecto (y también Gboard) se abre en un modo flotante que no ocupa toda la pantalla. Y si recibes una notificación cuando ves contenido a pantalla completa, como un vídeo, la notificación se muestra en una barra pequeña casi transparente.

Al acceder a Tareas mediante el botón virtual o el gesto podemos ver las apps abiertas recientemente en forma de tarjetas dispuestas horizontalmente. OPPO ofrece una funcionalidad para ocultar la información sensible en ciertas apps al cambiar entre tareas y, actualmente, se soportan más de 800 apps.

Si arrastramos una de las miniaturas hacia arriba, cerramos la app, mientras que si pulsamos sobre los tres puntitos situados encima de la app podemos bloquear una app, activar una ventana flotante o pantalla dividida, ocultar contenido o acceder a los ajustes de la app.

Mientras que Bloquear permite mantener una app en memoria cuando pulsas sobre el botón Borrar en la vista de Tareas, pero realmente no evita que la app sea cerrada por el sistema si necesita liberar memoria.

ColorOS trae Free Floating Window, que permite utilizar apps en ventanas flotantes que pueden cambiar de tamaño y moverse a cualquier parte de la pantalla con acciones como tocar y arrastrar.

El OPPO Find N2 Flip es un smartphone más bien grande cuando está abierto, por lo que utilizarlo con una sola mano puede suponer un reto.

Por suerte, el modo de una sola mano lo hace más fácil. Una vez activado, la pantalla se encoge hasta la esquina inferior izquierda o derecha, reduciendo drásticamente la distancia que hay que estirar el pulgar para tocar la pantalla.

A diferencia de otras implementaciones del modo de una sola mano, no saldrás accidentalmente de este modo tocando fuera del área reducida. El único inconveniente es que la forma de activar este modo es través de uno de los accesos rápidos de la barra de notificaciones, lo cual no es muy útil porque es un área difícil de acceder con una sola mano.

El panel de Compartir integra OPPO Share, una solución para compartir archivos que admite el envío y la recepción rápida de archivos hacia y desde dispositivos OPPO, Realme, Xiaomi, Vivo, OnePlus, Meizu y Black Shark. Esta funcionalidad tiene menos utilidad desde que Google implementó Compartir con Nearby en todos los smartphones con Android.

OPPO ha hecho que el panel se desplace horizontalmente en lugar de verticalmente, lo que puede hacer que compartir el contenido sea más lento si tienes muchas aplicaciones instaladas.

También podemos establecer reglas para bloquear llamadas y mensajes, así como bloquear determinados números para que no puedan ponerse en contacto con nosotros.

Es posible gestionar individualmente los permisos de cada aplicación para distintos propósitos:

Consumo de energía: Es posible elegir para cada app si queremos permitir o prohibir que se ejecute en segundo plano, así como dejar en manos del teléfono la decisión.

Es posible elegir para cada app si queremos permitir o prohibir que se ejecute en segundo plano, así como dejar en manos del teléfono la decisión. Notificaciones: Es posible elegir para cada app si permitimos notificaciones, y, en caso afirmativo, si queremos que se muestren en la pantalla de bloqueo y/o en la barra de estado, si queremos que se muestren globos con notificaciones en el icono de la app, si queremos ocultar el contenido de las notificaciones si está bloqueado, si queremos establecerlas como notificaciones no importantes, si queremos permitir notificaciones en estado No molestar, etc.

Es posible elegir para cada app si permitimos notificaciones, y, en caso afirmativo, si queremos que se muestren en la pantalla de bloqueo y/o en la barra de estado, si queremos que se muestren globos con notificaciones en el icono de la app, si queremos ocultar el contenido de las notificaciones si está bloqueado, si queremos establecerlas como notificaciones no importantes, si queremos permitir notificaciones en estado No molestar, etc. Acceso a la red: Es posible elegir para cada app si queremos que utilice WiFi y/o datos móviles, así como si le permitimos que use datos en segundo plano.

De esta forma, podemos tener un control total sobre las aplicaciones, y ajustar su uso a nuestras necesidades. Por ejemplo, podemos decidir que Twitter no pueda ejecutarse en segundo plano para ahorrar batería, o que un juego no pueda hacer uso de la conexión de datos móviles en ningún caso.

Si acostumbras a tomar muchas capturas de pantalla, te alegrará saber que OPPO incorpora unas cuantas herramientas de captura de pantalla. Por ejemplo, puedes elegir borrar la captura de pantalla original después de editarla y guardarla, hacer capturas de pantalla con desplazamiento, usar gestos para hacer capturas de pantalla, hacer una captura de pantalla parcial y recortar una zona de la captura.

Al hacer clic en la mini vista previa de la captura de pantalla que aparece, se accede a una interfaz de edición con varias opciones. La opción Notas te permite dibujar rápidamente en la imagen sin abrir el editor de capturas de pantalla completo. La opción Editar te lleva a la aplicación Fotos donde puedes editar la captura de pantalla recortando, rotando, difuminando y más.

Con ColorOS 13, encontrados dos nuevas opciones: Pixelar puede detectar automáticamente información sensible y te da la opción de difuminarla antes de compartirla, y Recortar para dar forma permite trazar con el dedo el área que deseas capturar.

Al realizar una captura de pantalla, también aparece una opción de Traducir que utiliza Google Translate para traducir el texto que aparece en la imagen y sustituir el texto en otro idioma por texto en español.

OPPO ofrece otra interesante funcionalidad llamada Clonador de Aplicaciones que permite iniciar sesión con dos cuentas diferentes en la misma app al mismo tiempo. Esto es útil para apps que no permiten configurar varias cuentas. Lamentablemente, esta funcionalidad no permite seleccionar cualquier app, sino solo algunas como Messenger, Skype, Telegram o WhatsApp.

Otra funcionalidad relacionada con la privacidad es Caja Fuerte, que permite mantener lejos de miradas ajenas fotografías, vídeos, música y cualquier otro contenido. OPPO permite proteger el acceso a este contenido mediante un PIN o la huella dactilar, y es posible abrir rápidamente la caja fuerte con una pulsación larga sobre la barra de tareas en la app Fotos y Mis archivos.

Si solo queremos restringir el acceso a una o varias apps, podemos hacer uso del Bloqueo de aplicaciones, que permite proteger mediante PIN, huella dactilar o reconocimiento facial el acceso a una aplicación. Es posible incluso ocultar el icono de la app en la pantalla de inicio y el cajón de aplicaciones. Para que aparezca es necesario introducir en el teclado numérico del marcador telefónico un código numérico con el signo almohadilla al principio y al final (por ejemplo, #123456#).

Una de las opciones de tono cuando se configura una alarma en la aplicación Reloj es «Adaptado al tiempo».

Esta opción cambia el tono de la alarma en función de las condiciones meteorológicas cuando la alarma se activa. Es una buena forma de variar el sonido de la alarma para que no te acostumbres demasiado a él, a la vez que te prepara para las condiciones meteorológicas de cada día.

OPPO ofrece una funcionalidad llamada Clonar teléfono que permite transferir rápidamente todos los datos guardados en el teléfono antiguo (incluidas fotos, contactos y aplicaciones) al nuevo teléfono.

Si tienes niños cerca, agradecerás una funcionalidad llamada Espacio infantil que permite restringir el acceso a unas cuantas aplicaciones, limitar el tiempo de uso y controlar el tipo de cambios de configuración que pueden realizar los niños sobre el teléfono.

En los últimos años, los fabricantes se han centrado en el bienestar digital de sus usuarios. En el caso de OPPO, está la aplicación OPPO Relax. Se trata de una app que proporciona música para ayudarte a desestresarte, sonidos ambientales y ejercicios de respiración que pueden ayudar a aliviar un poco la ansiedad.

OPPO incorpora la funcionalidad No molestar, que pone el teléfono en modo silencio (sin vibraciones) a determinadas horas/días. También es posible permitir las notificaciones (de cualquier app, no es posible filtrar), mensajes o llamadas de ciertos contactos, silenciar contenido multimedia, así como no silenciar una segunda llamada de un mismo número en un intervalo de 3 minutos. Lo que no es posible es que este modo se active automáticamente en función de eventos del calendario.

OPPO ha añadido una funcionalidad llamada Clonador del sistema que permite usar dos contraseñas (o huellas dactilares) distintas para acceder a dos sistemas diferentes, de forma que puedes guardar datos privados en uno de ellos que no serán accesibles desde el otro.

Por supuesto, ColorOS 13 incorpora las características de privacidad de Android 13. También hay características adicionales como la compartición de imágenes sin ubicación y otros metadatos, para que enviar imágenes no revele tu ubicación, la hora/fecha en la que fue tomada y otra información sensible.

Al introducir información confidencial como contraseñas, el sistema cambia automáticamente al teclado seguro OPPO, que no registra las entradas ni se conecta a la red. Al utilizar funciones de privacidad como el teclado seguro, el sistema impide la captura o grabación de la pantalla.

En el apartado de ausencias, ColorOS no proporciona una interfaz tipo escritorio al estilo de DeX de Samsung o EMUI Desktop de Huawei. Lo que sí que incluye es MultiScreen Connect, que permite crear hasta 3 clones del teléfono en el escritorio de tu ordenador Windows y trabajar con múltiples apps a la vez.

Multimedia

El OPPO Find N2 Flip cuenta con altavoces estéreo, uno situado en el borde inferior, junto al conector USB Tipo-C de carga, y otro en el auricular para el oído.

Los altavoces emiten un sonido con una buena potencia y una calidad aceptable, aunque se echan de menos unos bajos más contundentes y una mayor riqueza de tonos.

OPPO no ha incluido un conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que si acostumbras a escuchar música con auriculares tendrás que recurrir a un adaptador de USB-C a 3.5 mm (el teléfono incorpora DAC, por lo que basta con un simple adaptador), unos auriculares con conector USB-C o con conexión Bluetooth.

El OPPO Find N2 Flip incorpora Real Sound, que permite seleccionar cuatro perfiles de sonido según el contexto:

Inteligente (reconoce la situación y aplica automáticamente los efectos de sonido óptimos)

Teatro/Cine (ofrece sonido envolvente con voces más claras)

Juego (sonido realista para una experiencia inmejorable)

Música (sonidos vocales e instrumentales más realistas).

OPPO emplea su propia app Música como reproductor de música por defecto. Esta app organiza la música en cuatro pestañas: canciones, intérpretes, álbumes y listas.

Es un reproductor bastante simple, sin posibilidad de descargar carátulas ni letras de canciones. Tampoco es posible reproducir la música almacenada en un dispositivo externo (como un disco NAS) ni en un servicio en la nube. Lo que sí que ofrece es un temporizador de apagado.

En todo caso, hoy en día, la mayoría de los usuarios escuchan música utilizando apps de streaming como Spotify, Amazon Music o Apple Music.

A la hora de ver fotografías, el OPPO Find N2 Flip recurre a su propia app Fotografías que muestra todas las imágenes almacenadas en el teléfono y permite editarlas.

Esta app es capaz de crear recuerdos (vídeos) a partir de fotografías tomadas en el mismo lugar/fecha y puede identificar personas en las fotografías a las que puedes poner nombre para realizar después búsquedas por persona.

También es capaz de crear álbumes organizados por lugares o temas mediante el uso de la IA para identificar elementos en la fotografía. En mi álbum ha identificado objetos como edificios, flores, césped, transporte, noche, cielo, faldas y vestidos, coches y vehículos.

Ambas acciones se producen en segundo plano cuando el teléfono está conectado a la corriente con la pantalla apagada.

Una funcionalidad que me gusta es que existe una carpeta de Eliminados recientemente a la que van a parar todas las fotografías que eliminas, por si en algún momento tienes que recuperarlas. Las fotografías permanecen allí 30 días antes de ser eliminadas por completo.

La reproducción de vídeo es buena y el teléfono es capaz de reproducir sin problemas ficheros compatibles con suavidad gracias a su procesador.

He probado a reproducir algunos vídeos 1080p y 4K, en ambos casos codificados tanto con H.264 como en el más moderno y eficiente HEVC (H.265), y los cuatro se han reproducido con suavidad.

También puedes disfrutar de servicios de streaming como YouTube o Netflix en la pantalla del smartphone. Por supuesto, el OPPO Reno8 Pro cuenta con la librería necesaria para obtener la certificación Widevine L1 y he comprobado que es capaz de reproducir contenidos de YouTube y Netflix en HDR.

Cámara

El OPPO Find N2 Flip cuenta con una cámara trasera doble:

Cámara gran angular (23 mm) de 50MP (Sony IMX890, 1/1.56″, 1.0μm) con lente con apertura f/1.8, PDAF pero sin estabilización óptica.

(23 mm) de 50MP (Sony IMX890, 1/1.56″, 1.0μm) con lente con apertura f/1.8, PDAF pero sin estabilización óptica. Cámara ultra gran angular (112º, 16 mm) de 8MP (Sony IMX355, 1/4″, 1.12μm) con lente con apertura f/2.2 y enfoque fijo.

A diferencia de otros smartphones de gama alta, no encontramos una cámara teleobjetivo, por lo que tendrás que recurrir a las ampliaciones digitales si quieres capturar algún objeto con zoom.

Esta ausencia probablemente se debe a la ausencia de espacio, pero es un punto débil frente a otros smartphones del mismo rango de precios, que prácticamente siempre incluyen una cámara de este tipo.

Cámara principal (gran angular)

Comenzando por la cámara principal, OPPO ha incorporado el sensor Sony IMX890 de tamaño 1/1.56″ (el mismo del reciente OnePlus 11). Lamentablemente, no cuenta con estabilización óptica, lo que afecta a las tomas con poca luz.

Por defecto, las fotografías se toman en 12.5MP haciendo uso de la tecnología pixel binning que combina 4 píxeles en 1 para reducir el ruido y mejorar el rendimiento en condiciones de poca luz. Sin embargo, es posible activar un modo de super alta resolución en el que las capturas se realizan a 50MP.

A continuación, podemos ver un ejemplo de un recorte de un par de fotografías tomadas a 50 MP y a 12 MP. La imagen resultante a 50 MP no ofrece más nitidez, por lo que, en mi opinión, no merece la pena tomar capturas con esta resolución.

Comparativa de recortes de fotografías tomadas en 50MP y 12MP

La cámara ofrece un modo llamado Mejora de escena IA que mejora ciertos parámetros de la imagen en función de la escena detectada. En la práctica, apenas se nota ninguna diferencia en las pruebas que he realizado.

Comparativa de fotografías sin / con detección de escenas

Para comprobar la calidad de la cámara, he puesto a prueba la cámara principal en condiciones de buena iluminación. En las siguientes imágenes podemos apreciar que la cámara ofrece una buena calidad con imágenes detalladas, colores vivos, un amplio rango dinámico y un contraste acertado.

Fotografías tomadas con la cámara principal con luz abundante

A continuación, he querido poner a prueba el OPPO Reno8 Pro en condiciones de poca luz, que es donde las cámaras de los smartphones suelen tener más dificultades.

Si la cámara decide que está lo suficientemente oscuro, activará el modo Noche automáticamente, que tarda unos segundos en tomar todos los fotogramas necesarios y procesarlos para mejorar el rendimiento. También podemos activar el modo Noche manualmente, pero no notaremos ninguna diferencia.

En las siguientes fotografías podemos ver que las imágenes captadas con poca luz presentan una calidad bastante buena teniendo en cuenta que el teléfono no posee estabilización óptica.

El ruido está contenido, el rango dinámico es amplio, las zonas oscuras mantienen bastante detalle y la reproducción de colores es fiel a la realidad. Ahora bien, si se amplía la imagen, se aprecia el característico efecto «acuarela» que se produce cuando el algoritmo de ruido tiene que empeñarse a fondo.

Fotografías tomadas con la cámara principal con luz escasa



Como comentado, una de las funcionalidades que ofrece la cámara es el disparo de larga exposición con el modo Noche, que permite tomar fotografías nocturnas sin trípode más luminosas.

Si eliges el modo Noche en el visor de la app Cámara, tienes acceso a un modo trípode que asume que el teléfono está apoyado en un sitio firme y amplía el tiempo de captura hasta 8-10 segundos para tomar una imagen aún más luminosa.

Si eres un usuario experto, te alegrará saber que OPPO incluye un modo Pro que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque, el balance de blancos, el tiempo de exposición y más.

Modo Pro de la app Cámara

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular cuenta con un sensor de 8MP, por lo que no cabe esperar una nitidez tan elevada como otras cámaras.

Una cámara ultra gran angular aporta una gran versatilidad a la hora de capturar fotografías de paisajes o arquitectura. Personalmente encuentro este tipo de lentes muy útiles ya que permiten tomar fotografías mucho más espectaculares y creativas que la cámara normal.

A continuación, se pueden ver algunas fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por el día. En general, la calidad es correcta, aunque el rango dinámico parece algo limitado (algunas paredes blancas de los edificios se ven quemadas) y, si amplías la imagen, no hay tanto detalle como me gustaría.

Fotografías con la cámara ultra gran angular con abundante luz



A continuación, podemos ver algunas capturas tomadas con esta cámara en condiciones de poca luz o por la noche, donde el resultado es bastante peor. En general, recomiendo huir de las fotos nocturnas con la cámara ultra gran angular, ya que el resultado no es bueno.

Fotografías con la cámara ultra gran angular con poca luz

Modo Retrato

El OPPO Find N2 Flip es capaz de tomar fotografías en modo Retrato, es decir, desenfocando por software el fondo de la imagen.

La lente ideal para tomar un retrato es aquella con una distancia focal de unos 50 mm, lo que equivale a un zoom 2x, por lo que en otros teléfonos, los retratos se toman normalmente con la cámara teleobjetivo. El OPPO Reno8 Pro no cuenta con una cámara teleobjetivo, por lo que los retratos se toman con la lente gran angular, que tiende a deformar el rostro al tomar primeros planos.

Una curiosidad es que, al tomar fotografías con el OPPO Find N2 Flip (tanto en el modo Retrato como en otro modo), es posible activar la previsualización en la pantalla exterior para que la persona a la que fotografiamos pueda ver el resultado mientras se toma la fotografía.

A continuación, podemos ver unos ejemplos de fotografía tomadas en modo Retrato. El OPPO Find N2 Flip hace un buen trabajo a la hora de separar a la persona del fondo de la imagen, con solo algunos pequeños fallos en la zona del pelo.

Fotografías tomadas en modo Retrato

Lamentablemente, OPPO no guarda las dos versiones de la fotografía — con y sin efecto bokeh — por lo que si el resultado no es bueno no podrás utilizar la fotografía original. Algunos fabricantes guardan ambas versiones de la imagen e incluso, en algunos casos, permiten alterar el grado de desenfoque a posteriori.

Cámara frontal

La cámara frontal cuenta con un sensor Sony IMX709 de 32MP (1/2.74″, 0.8µm) con una lente de 22 mm con apertura f/2.4. Cuenta con enfoque automático, que no es algo habitual en las cámaras selfies.

Ofrece un modo de belleza que permite suavizar la piel, aumentar/reducir el tamaño de la cara, retocar la barbilla, agrandar los ojos, reducir la nariz, etc. aunque no soy partidario de utilizarlos.

Oppo ofrece tres niveles de zoom diferentes para la cámara frontal (0.8x, 1x y 2x). Esto posiblemente tiene que ver con la capacidad del teléfono de tomar selfies mientras está doblado y apoyado sobre una superficie, ya que en función de la distancia a la que te coloques el nivel de zoom necesario puede variar.

Las capturas ofrecen una elevada nitidez, como podemos apreciar en estos selfies de ejemplo, así como un buen colorido y un amplio rango dinámico. Ahora bien, debido al gran angular de la lente, la nariz tiende a verse demasiado grande, por lo que es aconsejable separarse bastante el teléfono de la cara.

Selfies tomados sin efecto Retrato

La cámara frontal también permite tomar selfies con el modo Retrato, con un buen efecto de desenfoque.

Selfie con efecto Retrato activado

Por supuesto, al contar con una pantalla exterior tan grande, es posible tomar selfies utilizando la cámara trasera y apoyándose en la pantalla exterior para encuadrar la imagen. Dado que estas cámaras ofrecen mejor calidad que la cámara selfie, es una opción muy interesante.

OPPO ofrece un widget de cámara con tres opciones: Foto, Retrato y Vídeo. En los modos de Foto y Retrato es posible activar una cuenta atrás, y en los tres modos es posible activar el modo Belleza.

Grabación de vídeo

El OPPO Find N2 Flip puede grabar vídeo a una resolución máxima de [email protected] con la cámara trasera principal y hasta [email protected] con la cámara ultra gran angular.

A la hora de grabar vídeo es cuando entra en acción la la NPU de imagen MariSilicon X que incorpora el OPPO Find N2 Flip. MariSilicon X es un chip de 6nm con hasta 18 TOPS de potencia de cálculo de IA que promete ofrecer 8db de reducción de ruido en los vídeos grabados en [email protected] con hasta 20 bits de rango dinámico.

OPPO permite guardar los vídeos utilizando un codec de «alta eficiencia» (H.265) para reducir el tamaño de vídeo o un codec «más compatible» (H.264) que garantiza la reproducción del vídeo en dispositivos más antiguos.

A la hora de grabar vídeos, es posible grabar sonido en estéreo cuando capturas vídeos en horizontal y el volumen del sonido del objeto grabado se ajusta automáticamente al aplicar el zoom al vídeo. Este modo también ayuda a reducir el ruido del viento. OPPO también incluye filtros de vídeo o grabar con efecto retrato.

Uno de los aspectos que destaca OPPO es Ultra HDR Video, que se activa cuando Mejorar vídeo con IA está activo y mejora el rendimiento en las escenas en las que los elementos más brillantes y oscuros están demasiado polarizados. Esta función conserva el color y los detalles originales de la escena.

El vídeo ofrece una buena calidad de imagen, como se puede apreciar en estos vídeos grabados durante el día, con capturas detalladas, colores fieles a la realidad (aunque un poco apagados) y un buen rango dinámico.

Vídeos grabados con la cámara principal por el día

A continuación, podemos ver algunos vídeos tomados en condiciones de poca luz. La calidad de imagen es bastante buena, aunque a 60 fps se ve bastante oscura.

Vídeos grabados con la cámara principal por la noche

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz durante las llamadas es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Precio

El OPPO Find N2 Flip está disponible en dos colores, Astral Black y Moonlight Purple, por 1.049€ en España (consulta el precio en 🛒 Amazon | 🛒 Mediamarkt | 🛒 Fnac)

Una alternativa clara es el Samsung Galaxy Z Flip4 5G (🛒 1.099€), que cuenta con una pantalla interior plegable de 6,7″ con resolución Full HD+, una pantalla exterior de 1.9″, procesador Snapdragon 8+ Gen1, 8 GB de RAM LPDDR5, 128/256/512 GB de almacenamiento UFS 3.1, cámara trasera gran angular (12MP, f/1.8) + ultra gran angular (12MP, f/2.2), cámara interior gran angular (10MP, f/2.4) y batería de 3.700 mAh con carga rápida a 25W y carga inalámbrica a 10W.

Otra alternativa interesante es el Huawei P50 Pocket (🛒 1.073€) posee una pantalla interior OLED de 6,9″, procesador Snapdragon 888 4G, 12GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, cámaras traseras gran angular (40MP, f/1.8) + ultra gran angular (13MP, f/2.2) + Ultra Spectrum (32MP, f/1.8), cámara frontal (10.7MP, f/2.2) y batería de 4.000 mAh con carga rápida por cable (40W).

Por último, el Moto Razr 2022 (🛒 1.190€) incluye una pantalla interior AMOLED de 6,7″, una pantalla exterior AMOLED de 2,7″, procesador Snapdragon 8+ Gen1, 8/12 GB de RAM, 128/256/512 GB de almacenamiento UFS 3.1, cámaras traseras gran angular (50 MP, f/1.8) + ultra gran angular (13MP, f2.2), cámara frontal (32MP, f/2.4), batería de 3.500 mAh con carga rápida por cable a 30W

Conclusiones

OPPO ha entrado fuerte en el mercado de los plegables y el OPPO Find N2 Flip es buena prueba de ello. El teléfono cuenta con una construcción elegante en aluminio y cristal, y posee identidad propia con su gran pantalla exterior.

Cuando está plegado, resulta extremadamente compacto (85.5 × 75 × 16 mm) gracias al uso de una avanzada bisagra tipo gota de agua. Además, a diferencia de otros plegables, cuando está cerrado no presenta forma de cuña, sino que ambos lados quedan totalmente pegados.

El inconveniente de este tipo de plegables es que, como en los antiguos smartphones de concha, tienes que abrirlo para sacarle el máximo partido.

Para paliar esto, OPPO ha incluido una pantalla exterior de 3,3″, que evita tener que abrir el teléfono para muchas tareas, ya que es posible acceder a ajustes rápidos, ver hasta 6 notificaciones en pantalla, así como responder rápidamente con respuestas predefinidas a mensajes de chat.

Basta con tocar dos veces sobre la pantalla o pulsar el botón de encendido para activarla. Es posible personalizar el diseño con fotografías o incluso una mascota virtual.

En el modo Always On Display, la pantalla exterior puede mostrar permanentemente la hora, la fecha y pequeños iconos de notificaciones pendientes.

Con el objetivo de minimizar el número de veces que tienes que abrir el teléfono, OPPO ha incluido widgets (cámara, tiempo, eventos, temporizador, auriculares inalámbricos y grabadora), aunque personalmente echo de menos no poder ejecutar apps para, por ejemplo, leer el contenido completo de un correo o poder navegar con Google Maps.

La pantalla interior AMOLED E6 de 6.78 tiene resolución Full HD+, ofrece tasa de refresco hasta 120 Hz, cubre un amplio gamut de color compatible con HDR10+, consigue una excelente fidelidad de color y alcanza un buen nivel máximo de brillo.

La pantalla tiene un ratio alargado, 21:9, por lo que es más estrecho y alargado de lo habitual. En la zona donde la pantalla se dobla por la mitad se encuentra el pliegue. El pliegue resulta invisible cuando observas el teléfono de frente, y solo se aprecia ligeramente si le incide la luz. Tampoco se nota apenas al arrastrar el dedo por encima.

OPPO ofrece el dispositivo en dos colores: Astral Black (negro) y Moonlit Purple (morado). El acabado morado que he probado no es especialmente sucio, ya que, aunque las huellas dactilares quedan marcadas, no son apenas visibles.

OPPO ha incorporado el lector de huella dactilar en un lateral del teléfono. El desbloqueo se produce rápidamente si colocas bien el dedo en la zona de lectura, aunque para mi gusto el lector está situado demasiado arriba.

También incorpora reconocimiento facial, que resulta más cómodo (aunque menos seguro) para el día a día, tanto con la cámara interior selfie como con la exterior (para usar la pantalla exterior, es necesario desbloquear el teléfono).

El OPPO Find N2 Flip posee un procesador MediaTek Dimensity 9000+, un chip de 4 nm que fue anunciado en septiembre de 2022. Este chip compite en rendimiento principalmente con el Snapdragon 8 Gen 1. Acompañando a este chip encontramos 8 GB de RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 sin opción de ampliar mediante micro-SD.

En las pruebas de benchmark que he llevado a cabo, el rendimiento del smartphone ha sido bueno, aunque sin sobrepasar a smartphones del año pasado que incorporan un hardware más potente.

En el día a día, el OPPO Find N2 Flip se mueve con fluidez y en ningún momento he sufrido parones al moverme por la interfaz o apps habituales. Los juegos 3D se desenvuelven sin problema y he medido tasas estables de 60 FPS en títulos como Asphalt 9, Call Of Duty o Real Racing 3.

En el aspecto de conectividad, el OPPO Find N2 Flip soporta Wi-Fi 802.11ax (WiFi 6). Bluetooth 5.3 y NFC y GPS dual. Carece de radio FM y emisor de infrarrojos. Es compatible con redes 5G, tanto NSA como SA, con soporte para las bandas internacionales de sub-6 GHz, pero no soporta mmWave.

OPPO ofrece un espacio para una segunda tarjeta SIM, por lo que puedes disfrutar de Dual SIM. También es compatible con eSIM.

El smartphone cuenta con una batería de 4.300 mAh que ofrece una autonomía buena. No tendrás problema en llegar al final del día, aunque esto dependerá mucho del uso que hagas del teléfono (los juegos y los vídeos consumen mucha batería) y de cuánto aproveches la pantalla exterior para no tener que abrir el teléfono.

Si te quedas sin batería, te alegrará saber que ofrece carga rápida SuperVOOC de 44 W. OPPO incorpora un cargador de esta potencia en la caja, que consigue cargar el teléfono por completo en poco más de una hora. Ahora bien, no ofrece carga inalámbrica, lo cual es una pena, ya que sería una forma cómoda de tenerlo cargado durante el día sin tener que conectar un cable.

El OPPO Find N2 Flip ofrece sonido estéreo a través de un par de altavoces situados junto al conector USB Tipo-C y en el auricular del oído. El sonido es potente, pero su calidad no es especialmente buena, sobre todo en lo que a graves se refiere. Carece de un conector de auriculares de 3.5 mm, aunque esto ya se ha convertido en la norma.

A nivel de software, cuenta con Android 13 y, por encima del sistema operativo, OPPO incorpora su propia capa de personalización ColorOS 13. OPPO ha prometido cuatro actualizaciones de Android y cinco años de parches de seguridad.

Esta capa añade un gran número de funcionalidades que complementan Android como creación de fondos de pantalla a partir de fotografías, permisos granulares para apps, clonado de aplicaciones para multi-cuenta, gestos sobre la pantalla apagada, barra lateral inteligente, bloqueo de aplicaciones, teclado seguro, ocultar apps en el escritorio, caja fuerte para proteger archivos con cifrado AES y más.

A la hora de disfrutar de juegos, OPPO incluye una funcionalidad llamada Espacio de Juegos, que mejora el rendimiento de los juegos al asignar más recursos hardware, limitar el acceso a la red a otras apps para mejorar la latencia, impide los ajustes de brillo automático, abre apps en una ventana y graba la pantalla con audio durante las partidas.

OPPO también incluye una funcionalidad llamada Clonador del sistema que permite usar dos contraseñas (o huellas dactilares) distintas para acceder a dos sistemas diferentes, de forma que puedes guardar datos privados en uno de ellos que no serán accesibles desde el otro.

En el apartado fotográfico, el OPPO OPPO Find N2 Flip con una cámara trasera doble por una cámara gran angular (50MP, f/1.8, sin OIS) y ultra gran angular (8MP, f/2.2, sin OIS). Carece de cámara teleobjetivo.

La cámara principal tiene un sensor IMX890 de 50MP con un tamaño bastante grande (1/1.56″). El sensor hace uso de pixel binning para capturar las fotografías a 12.5MP por defecto.

En condiciones de buena luz, las imágenes tomadas por la cámara principal se ven nítidas y coloridas. Cuando la luz escasea, la cámara consigue capturas razonablemente limpias gracias al modo Noche, incluso a pesar de no tener estabilización óptica, pero no puede competir con otros buques insignia.

La cámara ultra gran angular tiene un sensor Sony IMX355 de 8MP, que no es una resolución muy elevada. Durante el día, ofrece una calidad de imagen buena, pero la noche sufre bastante, hasta el punto de que ni el modo Noche consigue rescatar algunas capturas, que son difícilmente usables.

El OPPO Find N2 Flip puede grabar vídeo hasta 4K a 30 fps con una buena calidad de imagen, incluso por la noche.

La cámara frontal posee una resolución de 32MP, por lo que es capaz de capturar selfies con gran nitidez y un amplio rango dinámico gracias al uso del HDR. Esta cámara también permite capturar fotografías en modo Retrato con buen resultado. Además, posee enfoque automático, que es algo poco habitual en este tipo de cámaras.

Ahora bien, la ventaja de un plegable es que es posible tomar selfies con la cámara exterior utilizando la previsualización en la pantalla exterior para ajustar el encuadre.

El OPPO Find N2 Flip está a la venta a un precio de 1.049€ en España.

👍🏻 Lo mejor:

Excelente construcción y resistencia, tanto en el exterior como en el interior. Diseño compacto para llevarlo en cualquier bolsillo.

Excelente construcción y resistencia, tanto en el exterior como en el interior. Diseño compacto para llevarlo en cualquier bolsillo. Pantalla interior plegable de 6.8″con tasa de refresco hasta 120 Hz que ofrece excelente brillo, nitidez, contraste, fidelidad de color y ángulos de visión.

Pantalla interior plegable de 6.8″con tasa de refresco hasta 120 Hz que ofrece excelente brillo, nitidez, contraste, fidelidad de color y ángulos de visión. Pantalla exterior de 3.3″ que ofrece Always On Display y permite consultar/responder a notificaciones, acceder a ajustes rápidos y utilizar widgets.

Pantalla exterior de 3.3″ que ofrece Always On Display y permite consultar/responder a notificaciones, acceder a ajustes rápidos y utilizar widgets. Fluidez en el uso del teléfono gracias a su chip MediaTek Dimensity 9000+, 8 GB de RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

Fluidez en el uso del teléfono gracias a su chip MediaTek Dimensity 9000+, 8 GB de RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Conectividad 5G con soporte SA / NSA en la banda sub-6GHz (pero no mmWave). Capacidad Dual SIM y eSIM.

Conectividad 5G con soporte SA / NSA en la banda sub-6GHz (pero no mmWave). Capacidad Dual SIM y eSIM. Software ColorOS 13 con funcionalidades que amplían las prestaciones de Android: clonación de apps, cifrado de apps, gestos sobre pantalla, caja fuerte, esconder apps, modo conducción, espacio de juegos, clonación de sistema para un segundo espacio privado, etc.

Software ColorOS 13 con funcionalidades que amplían las prestaciones de Android: clonación de apps, cifrado de apps, gestos sobre pantalla, caja fuerte, esconder apps, modo conducción, espacio de juegos, clonación de sistema para un segundo espacio privado, etc. Cuatro años de actualizaciones de Android y cinco años de parches de seguridad asegurados.

Cuatro años de actualizaciones de Android y cinco años de parches de seguridad asegurados. Lector de huella situado en un lateral que funciona de forma rápida y posibilidad de reconocimiento facial.

Lector de huella situado en un lateral que funciona de forma rápida y posibilidad de reconocimiento facial. Posibilidad de tomar un selfie con la cámara principal gracias a la pantalla exterior, así como tomar fotografías estables o selfies sin estirar el brazo colocándolo en forma de «L» sobre una mesa.

Posibilidad de tomar un selfie con la cámara principal gracias a la pantalla exterior, así como tomar fotografías estables o selfies sin estirar el brazo colocándolo en forma de «L» sobre una mesa. Buena autonomía y carga rápida SuperVOOC por cable a 44 W.

👎🏻 Lo peor:

La pantalla exterior podría dar más de sí si hubiera más widgets o se pudiera ejecutar aplicaciones.

La pantalla exterior podría dar más de sí si hubiera más widgets o se pudiera ejecutar aplicaciones. Sin estabilización óptica en la cámara principal. Ausencia de cámara teleobjetivo.

Sin estabilización óptica en la cámara principal. Ausencia de cámara teleobjetivo. Sin carga inalámbrica

Sin carga inalámbrica Sin resistencia al agua ni al polvo.

