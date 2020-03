¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del OPPO Reno2.

Oppo es una compañía relativamente nueva en nuestro país pero está consiguiendo una gran aceptación gracias a terminales con buenas prestaciones y un precio ajustado.

Uno de los últimos lanzamientos del año pasado fue el Oppo Reno2, que tiene como características más destacables sus cuatro cámaras traseras (ultra gran angular, gran angular, teleobjetivo y monocromo) y su cámara frontal emergente con mecanismo tipo «aleta de tiburón» que permite disponer de un frontal «todo pantalla.»

El Oppo Reno2 posee una pantalla AMOLED de 6.5″ con resolución Full HD+, procesador Snapdragon 730G, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, cámaras traseras 13MP + 8MP + 13MP + 2MP, cámara frontal de 16MP y batería de 4.000 mAh con VOOC Flash Charge 3.0.

Por cortesía de OPPO, he tenido oportunidad de probar a fondo el OPPO Reno2 durante varias semanas y, a continuación, os traigo mi análisis a fondo.



Diseño y construcción

Oppo es uno de los primeros fabricantes que lanzó un smartphone con cámara emergente para conseguir un frontal que fuera todo pantalla sin tener que recurrir a la muesca o al orificio para albergar la cámara frontal.

Con el Oppo Reno2 , la compañía ha repetido la misma fórmula de mecanismo emergente que ya vimos en el Oppo Reno 10x Zoom hace unos meses.

En lugar de emerger la cámara verticalmente como si se tratara de un periscopio, Oppo ha optado por un mecanismo de apertura en abanico propiciado por un módulo de cámara en forma de aleta de un tiburón.

Según OPPO, este mecanismo emergente aguanta más de 200.000 aperturas, lo que significa más de 5 años de uso si te tomas 100 selfies al día (que no son pocos).

Gracias a este mecanismo, el teléfono ofrece un frontal sin ningún elemento que interfiera con la pantalla.

La pantalla se encuentra rodeada por un marco muy estrecho (según los datos de Oppo, el grosor es de tan solo 3.35 mm.) y protegida por Gorilla Glass 6, la versión más avanzada del conocido revestimiento de Corning.

A diferencia de otros smartphones que cuentan con un marco inferior más prominente (la famosa «barbilla»), el Oppo Reno2 posee una barbilla bastante estrecha, aunque algo más ancha que el marco superior.

Como resultado, nos encontramos ante un smartphone con un elevado ratio de pantalla-a-cuerpo, en torno a un 93% según OPPO — pero un 88% si nos fiamos de las medidas (posiblemente más imparciales) de GSMarena.

El Oppo Reno2 posee un chasis de aluminio y una cubierta trasera de cristal, que en este caso está protegida por Gorilla Glass 5. La parte de atrás ofrece un acabado muy atractivo que está disponible en colores Luminous Black (negro) y Ocean Blue (azul). El modelo que nosotros hemos probado es este último.

El OPPO Reno2 cuenta con una construcción en cristal y aluminio

El cristal trasero posee un acabado mate con ciertos detalles de brillo, por lo que las huellas dactilares quedan bastante marcadas en la superficie y tendrás que acostumbrarte a limpiar la superficie de vez en en cuando (a mí me ha tocado hacerlo muchas veces en la sesión de fotos de este análisis para sacar guapo al teléfono).

El aspecto más llamativo de la parte de atrás es que es totalmente lisa. Mientras que la mayoría de los smartphones suelen exhibir una protuberancia en la zona de la cámara, Oppo ha colocado las cuatro cámaras tras el cristal para crear un cuerpo sin fisuras a costa, eso sí, de un grosor del terminal superior a otros competidores.

Oppo ha incluido en la parte posterior del smartphone un punto cerámico O-Dot rodeado de un aro verde. Su misión es elevar el teléfono ligeramente cuando se apoya para protegerse mejor de las marcas que podrían rayar su superficie. Según Oppo, este punto O-Dot ha sido probado con una dureza e 8,5 Mohs para uso diario.

Parte trasera con el punto O-Dot debajo de la zona de las cámaras

La parte de atrás del Oppo Reno2 está curvada a los lados, lo que contribuye a que parezca más delgado de lo que realmente es. La parte delantera, sin embargo, es completamente plana, algo que muchos usuarios agradecerán ya que los extremos curvados de las pantallas alteran los colores en los extremos debido al cambio en el ángulo de visión.

Con un grosor entre 8,5 y 9,5 mm y 189 gramos de peso, nos encontramos ante un smartphone bastante contundente, siendo uno de los más gruesos y, en parte, también pesados que han pasado por nuestras manos. Si no te gustan los dispositivos de gran tamaño, el Oppo Reno2 no es para ti.

Dimensiones (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Samsung Galaxy Note10+ 162 × 77 × 7,9 196 6,8″ 91% Samsung Galaxy S20+ 162 × 74 × 7,8 186 6,7″ 91% Samsung Galaxy S20 Ultra 167 × 76 × 8,8 222 6,9″ 90% Samsung Galaxy S20 152 × 69 × 7,9 163 6,2″ 90% Huawei P30 Pro 157 × 73 × 8,6 190 6,5″ 89% Xiaomi Mi Note 10 158 × 74 × 9.7 208 6.5″ 88% Oppo Reno2 160 × 74 × 9.5 189 6,5″ 88% OnePlus 7T Pro 163 × 76 × 8.8 206 6,7″ 88% Xiaomi Mi 9T Pro 157 × 74 × 8,8 191 6,4″ 86% OnePlus 7T 161 × 74 × 8,1 190 6,6″ 86% Honor 20 Pro 155 × 74 × 8.4 182 6,3″ 84% LG V50 ThinQ 5G 159 × 76 × 8,3 183 6,4″ 83% LG G8x ThinQ 159 × 76 × 8,4 192 6,4″ 83% Sony Xperia 1 167 × 72 × 8.2 178 6,5″ 82% iPhone 11 Pro 144 × 71 × 8.1 188 5.8″ 82% Pixel 4 XL 160 × 75 × 8,2 193 6,3″ 81% Sony Xperia 5 158 × 68 × 8,2 164 6.1″ 81%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

A continuación, vamos a revisar los distintos elementos que encontramos en los laterales del teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido con un detalle de color verde, que presenta una buena sensación al tacto, así como la ranura para las dos tarjetas nanoSIM o, si prefieres, una combinación de nanoSIM + microSD.

En el lateral izquierdo encontramos dos botones de volumen.

La parte superior del teléfono está libre de cualquier elemento salvo el mecanismo de cámara emergente.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C, el altavoz y el conector de auriculares de 3.5mm.

OPPO no ha dotado al Reno2 de protección frente al agua, aunque en realidad ningún smartphone con mecanismo de cámara emergente que yo recuerde cuenta con esta característica. Suponemos que se debe a estos mecanismos hacen difícil aislar el teléfono para que no pueda penetrar polvo o agua al interior.

Pantalla

El OPPO Reno2 posee una gran pantalla AMOLED de 6.5″ con ratio alargado 20:9. La resolución de la pantalla es Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles), lo que implica una elevada densidad de píxeles de 401 ppp.

Algunos terminales de gama alta ofrecen una resolución superior QHD+ que mejora la nitidez, pero OPPO no utiliza esta resolución ni siquiera en sus buques insignia con pantallas más grandes. En todo caso, aún con esta densidad de píxeles, los textos e imágenes se ven muy nítidos.

Al tratarse de una pantalla OLED, la matriz de sub-píxeles es de tipo Pentile. Esto significa que los sub-píxeles se colocan en forma de rombo con una mayor cantidad de sub-píxeles de color verde que de color rojo o azul. Por tanto, la resolución efectiva del panel es inferior a Full HD+ cuando la pantalla muestra colores azules o rojos.

Las pantallas LCD que poseen otros teléfonos cuentan con matrices RGB, donde los sub-pixeles se colocan uno a continuación de otro, en hileras rojo-verde-azul (RGB), por lo que la resolución anunciada aplica por igual a los sub-píxeles de cada color.

Matriz Pentile del panel OLED del OPPO Reno2

Según la compañía, la pantalla del Oppo Reno2 cubre el 100% de los espacios de color sRGB y DCI-P3. Si no estás familiarizado con los espacios de color, el espacio sRGB (Rec. 709) es el estándar de Android, mientras que el espacio DCI-P3 ofrece una mayor gama de colores y es utilizado en la industria cinematográfica.

Existe un espacio de color aún más amplio llamado Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible por el ojo humano.

Ningún panel actual es capaz de mostrar este espacio de color completo, sino que normalmente se quedan en torno al 60 por ciento.

El Oppo Reno2 ofrece dos modos de calibración de la pantalla: Intenso o Suave.

El modo Intenso cubre el gamut de color DCI P3, por lo que ofrece colores más intensos al ver contenidos sRGB, que es el que suelen utilizar todas las apps. El modo Suave está calibrado para el modo de color sRGB, por lo que es el más apropiado para la mayoría de apps de tu smartphone.

Para analizar la calidad de la pantalla hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

Por defecto está activo el modo Intenso que, como hemos comentado, apunta al gamut de color DCI P3. En particular, cubre el 135% del espacio de color sRGB estándar de Android y el 98% el espacio de color más amplio DCI P3.

Esto significa que los colores se ven sobresaturados en casi todas las apps, ya que las apps de Android utilizan normalmente el espacio sRGB. Este exceso de colorido produce imágenes más llamativas pero menos fieles a la realidad. Esto significa que si retocamos una fotografía en el teléfono, es posible que nos llevemos una decepción cuando la veamos después en otro dispositivo.

Ahora bien, los colores sobresaturados ofrecen una ventaja importante cuando utilizamos el teléfono a plena luz del día dado que, bajo el sol, los colores pierden fuerza. Además, muchos usuarios prefieren colores más intensos, aunque sean menos fieles a la realidad.

En el modo Intenso, el error medio en la fidelidad de color frente al gamut DCI P3 es bueno, 3.5 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el error máximo resulta ser 8.9 dE.

La temperatura de color es 7.448ºK, bastante por encima del nivel de referencia de 6.500ºK, lo que implica un cierto tono azulado que es apreciable en aplicaciones con fondo blanco, como el navegador. Por suerte, OPPO ofrece tres posibles ajustes manuales de la temperatura de color (más frío, predeterminado y más cálido) que permiten llegar a 6.611ºK, un valor más cercano al valor ideal de 6.500ºK.

Características de la pantalla en el modo Intenso de color

El modo Suave apunta al espacio de color sRGB y, por tanto, es el más apropiado si buscas la máxima fidelidad en la mayoría de las aplicaciones.

En este modo, la pantalla cubre un 99% del espacio de color sRGB. El error medio en la fidelidad de color frente al gamut sRGB es muy bueno, 3.4 dE, y el error máximo resulta ser 9 dE.

La temperatura de color es 7.460ºK, por encima del nivel de referencia de 6.500ºK, pero de nuevo podemos acercarnos al valor óptimo situando el ajuste de temperatura a color al valor más cálido.

Características de la pantalla en el modo Suave de color

Según mis propias mediciones, el brillo máximo de OPPO Reno2 se encuentra alrededor de 472 nits con el 100% de la pantalla iluminada en color blanco (APL 100%, Average Picture Level), que es como se mide el brillo de forma habitual. Debido al funcionamiento de los paneles OLED, si reducimos el área iluminada, el brillo máximo que se mide es superior.

En modo automático, cuando estamos bajo una luz intensa como la del sol, el brillo aumenta hasta un valor máximo de 657 nits con la pantalla totalmente iluminada, es decir, con un APL 100% (OPPO habla de hasta 800 nits pero no sabemos con qué APL se ha medido).

En esta gráfica comparativa reflejamos el valor de brillo máximo con la pantalla al 100% en color blanco (APL 100%).

El valor máximo de brillo medido es bastante alto, como se puede apreciar en la gráfica comparativa, incluso frente a otros smartphones de gama alta mucho más costosos.

El OPPO Reno2 cuenta con un modo antifatiga visual que aplica la técnica conocida como DC Dimming. Al activar esta opción, se evita el parpadeo de la pantalla cuando el nivel de brillo es muy bajo, que puede producir dolores de cabeza, a costa de que el ruido de la pantalla aumente ligeramente (se aprecia una especie de textura sobre fondo lisos).

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas´desde un ángulo. Por un lado los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen. En el caso del OPPO Reno2, los colores se ven ligeramente distorsionados al observar la pantalla desde un ángulo extremo pero no es un problema grave.

La pantalla ofrece una excelente calidad de imagen

Al tratarse de un panel OLED, el color negro es muy profundo, por lo que nuestro colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que el color negro es realmente oscuro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

OPPO ha incorporado la funcionalidad de encender la pantalla con un doble toque para ver si tenemos notificaciones pendientes, así como al levantar el teléfono.

También ofrece la funcionalidad de Pantalla Ambiente (aunque bajo otro nombre) para encender momentáneamente la pantalla al recibir nuevas notificaciones. En este punto me gustaría comentar que, en mi experiencia, la pantalla se enciende en muchas ocasiones sin razón aparente ya que no aparece ninguna notificación entrante.

Aunque OPPO ha añadido una funcionalidad tipo Pantalla Siempre Activa (AoD), está limitada a mostrar la hora/fecha y llamadas/SMS. Esto significa que no se muestran notificaciones de apps, por lo que no sabremos si tenemos notificaciones pendientes hasta que encendamos la pantalla.

Pantalla Siempre Activa del Oppo Reno2

OPPO ha incorporado un modo de protección nocturna que filtra la luz para aliviar el consumo visual. Puede ser activado manualmente o, si preferimos, programar la hora de inicio y final.

El panel del OPPO Reno2 cuenta con una tasa de refresco estándar de 60 Hz pero, dado que su chip Snapdragon 730G está especialmente pensado para juegos, no me hubiera importado ver una tasa superior de 90 Hz o más para jugar con más suavidad.

Un aspecto que no me acaba de convencer del OPPO Reno2 es su motor de vibración háptica, que es demasiado intenso. Mientras que en otros smartphones las pulsaciones de las teclas vienen acompañadas por una suave vibración, en el Reno2 la vibración es demasiado fuerte, hasta el punto de que resulta audible para otras personas que estén cerca.

Rendimiento

El Oppo Reno2 posee el procesador de gama media-alta Qualcomm Snapdragon 730G, un chip que fue anunciado en abril del año pasado junto con el Snapdragon 730.

El Qualcomm Snapdragon 730G está fabricado en un proceso de 8 nm y cuenta con un cluster de dos núcleos de alto rendimiento ARM Cortex-A76 hasta 2.2GHz y un cluster de seis núcleos eficientes ARM Cortex-A55 hasta 1.8 GHz. Dependiendo de la carga de trabajo, se activa solo uno de los dos clusters o ambos.

En comparación con el Snapdragon 730, el Snapdragon 730G está más pensado para juegos. Esto significa que la GPU Adreno 618 funciona a una frecuencia más alta y también soporta resoluciones mayores (aunque en este caso no es necesario).

El OPPO Reno2 llega con 8 GB de RAM, por lo que no deberías tener ningún problema a la hora de realizar multi-tarea.

El OPPO Reno2 ofrece unos buenos resultados en los benchmarks

A continuación, vamos a ver los resultados del Oppo Reno2 en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v8, ha dado un resultado de 269.006 puntos, una puntuación alta aunque claramente por debajo de otros smartphones de gama alta.

En el benchmark Geekbench 5 centrado en el rendimiento del procesador ha conseguido 545/1.740 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados satisfactorios.

En el test de rendimiento general PCMark 2.0, ha obtenido una puntuación elevada de 7.211 puntos.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados correctos en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura y escritura, aunque queda lejos de algunos dispositivos que ya cuentan con almacenamiento eUFS 3.0.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bastante bueno ya que solo cae un 9 por ciento en dicho período. Esto significa que el desempeño al ejecutar apps muy exigentes como juegos no se verá apenas afectado.

El Oppo Reno2 ha obtenido unos resultados buenos en las pruebas de rendimiento de CPU, aunque obviamente queda por debajo de otros smartphones de gama alta con procesadores Snapdragon 855 o equivalentes.

En el día a día, la interfaz se mueve con rapidez y no he notado signos de lag. Aplicaciones populares como WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, Netflix o Google Maps se mueven con la rapidez que cabe esperar de un gama media-alta.

Tampoco he tenido problemas con la multi-tarea, ya que con sus 8 GB de RAM es capaz de mantener un buen número de aplicaciones abiertas en memoria. No obstante, ColorOS puede resultar a veces un poco agresivo con las apps que están abiertas en segundo plano y consumiendo energía, cerrándolas antes de tiempo para que no agoten la batería.

El OPPO Reno2 mueve sin problemas los juegos 3D más exigentes

En la prueba de rendimiento gráfico SlingShot de 3DMark, el teléfono ha obtenido unos resultados correctos.

En la prueba GFXBench con APIs tradicionales, el teléfono ha logrado unos resultados correctos pero por debajo de los smartphones de gama alta.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), consigue unos resultados bajos en comparación a otros smartphones de gama alta.

En las pruebas de rendimiento gráfico, la GPU ha obtenido unos buenos resultados en los benchmarks aunque no iguala a smartphones de gama alta de precios más elevados. Aunque el chip 730G está especialmente pensado para juegos, si ese es el principal uso que le vas a dar al smartphone y no quieres gastar mucho, quizás quieras hacerte con un gama alta de 2019.

Para comprobar el rendimiento gráfico real en juegos 3D, he probado tres títulos 3D exigentes — Asphalt 9, Dead Effect 2 y Call of Duty — y, en todos ellos, la experiencia de juego ha sido muy buena.

Utilizando el software GameBench Pro, he podido medir diversos parámetros de rendimiento (FPS medio / mínimo / máxima, estabilidad de FPS y utilización de CPU) en estos juegos.

En los tres juegos se obtiene una tasa estable de 30 o 60 FPS, sin pérdidas de frames como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS Min. FPS Max. FPS %CPU Asphalt 9 30 100% 28 31 7% Dead Effect 2 60 100% 59 61 6% Call of Duty 60 100% 56 61 12%

Resultados reales tras jugar varias partidas a tres juegos 3D

Los smartphones de gama alta tienden a calentarse al ser utilizados para tareas intensivas en CPU como juegos 3D. Sin embargo, he medido temperaturas máximas en la superficie del teléfono de unos 36ºC, que es un valor muy bajo.

A la hora de disfrutar de juegos, OPPO incluye una funcionalidad llamada Espacio de Juegos. Esta funcionalidad mejora el rendimiento de los juegos al asignar más recursos hardware al juego (a costa de una menor duración de la batería y un mayor calentamiento), limitar el acceso a la red de las aplicaciones en segundo plano para mejorar la latencia al jugar en red, ajustar la resolución de la pantalla automáticamente para ahorrar batería e impedir los ajustes de brillo automáticos.

Es posible seleccionar tres modos de rendimiento:

Modo competitivo , que mejora el rendimiento, la velocidad de fotogramas y la respuesta táctil, pero aumenta el consumo de batería.

, que mejora el rendimiento, la velocidad de fotogramas y la respuesta táctil, pero aumenta el consumo de batería. Modo equilibrado , que mantiene un equilibrio entre rendimiento y consumo de batería.

, que mantiene un equilibrio entre rendimiento y consumo de batería. Modo bajo consumo, que reduce la calidad visual de los juegos para disminuir el consumo de batería.

En algunos juegos como PUBG, OPPO es capaz de optimizar el rendimiento en tiempo real mientras se juega. Con Frame Boost, la velocidad de fotogramas y la estabilidad se ajustan para dar prioridad a una buena experiencia de juego, y con Touch Boost se evalúan los eventos táctiles y se acelera el tiempo de respuesta táctil.

La funcionalidad Espacio de Juegos está pensada para los aficionados a los juegos

Durante las partidas, es posible activar el modo No molestar para bloquear las llamadas entrantes y la aparición de notificaciones emergentes en la zona superior de la pantalla. Si estás jugando en horizontal, las llamadas entrantes aparecen en forma de banner en la parte superior de la pantalla y se pueden responder en modo altavoz mientras se juega.

Además, durante una partida, puedes deslizar hacia un lado para abrir los ajustes del juego rápidamente, así como para abrir la aplicación de Mensajes en una pequeña ventana sin salir del juego.

El OPPO Reno2 llega con 256 GB de almacenamiento interno, una cantidad más que suficiente para almacenar un gran número de fotografías, vídeos y aplicaciones.

Por si no fuera suficiente, OPPO ha añadido la posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante una tarjeta micro-SD gracias que cuenta con una ranura para una tarjeta nano-SIM y otra nano-SIM/micro-SD.

Esto significa que, si quieres utilizar una tarjeta micro-SD, tienes que renunciar a la segunda SIM.

En el aspecto de conectividad, el OPPO Reno2 es compatible con WiFi 802.11 a/b/g/n/ac en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, Bluetooth 5.0 y 4G/LTE. El puerto USB-C es compatible con OTG, por lo que podemos conectar una llave USB o un disco duro para acceder a su almacenamiento desde el teléfono.

He realizado algunas pruebas de velocidad de conexión tanto por red móvil 4G como mediante conexión WiFi, y los resultados son buenos.

El OPPO Reno2 ha alcanzado los 424 Mbps de bajada y 92 Mbps de subida en Wi-Fi con una conexión de fibra óptica. En la prueba de 4G, se alcanzaron los 36 Mbps de bajada y 8 Mbps de subida con una conexión 4G de Movistar.

Aunque en algunos países el Reno2 ofrece conectividad simultánea a dos redes WiFi a 2.4 y 5 GHz para una mayor velocidad de conexión, en Europa esta funcionalidad no está disponible aunque desconocemos el motivo.

Aunque algunos análisis de publicaciones de otros países afirman que cuenta con radio FM, el OPPO Reno2 que he recibido en España carece de radio FM y tampoco hay rastro de esta funcionalidad en la página de especificaciones.

Lo que sí que esté presente es el chip NFC, por lo que podemos realizar pagos con el móvil. Este punto es importante ya que no todos los smartphones de marcas chinas cuentan con esta tecnología dado que allí no es tan popular como en otros países..

Seguridad biométrica

OPPO ha incorporado un lector de huella dactilar óptico debajo de la pantalla, que permite desbloquear el teléfono con solo colocar el dedo sobre una zona concreta de la zona inferior de la pantalla. Según OPPO, se trata de la tercera generación de este tipo de lectores, que ha visto aumentar el área de reconocimiento en un 16% y la velocidad de desbloqueo en un 11%

Para desbloquear el teléfono, es necesario tocar la pantalla, levantar el teléfono o pulsar un botón para que se ilumine la zona donde debemos apoyar el dedo. Me hubiera gustado que la detección estuviera activa permanentemente, como ocurre en los smartphones de Huawei.

El reconocimiento de huella funciona bastante rápido pero es importante que apoyes el dedo con toda la superficie ya que si lo colocas de lado el proceso se alarga o, directamente, no es capaz de reconocer la huella.

El lector de huella está integrado en la propia pantalla

El OPPO Reno2 cuenta con un sistema de reconocimiento facial 2D que permite desbloquear el teléfono solo con nuestra cara al deslizar la pantalla hacia arriba estando en la pantalla de bloqueo.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la cámara frontal es emergente y tarda un tiempo en extenderse (0,8 segundos según OPPO), el reconocimiento facial no resulta una opción tan práctica como en otros smartphones dado que al tiempo de identificación debemos sumar el de la cámara.

Batería

La batería del OPPO Reno2 posee una capacidad de 4.000 mAh, que es una cantidad buena para un smartphone con este tamaño de pantalla.

En la prueba PCMark de autonomía de la batería, el OPPO Reno2 ha aguantado 10 horas y 30 minutos con el brillo de la pantalla calibrado a 200 nits. Este resultado es excelente y está por encima de muchos smartphones que hemos probado.

En el día a día, la autonomía del teléfono es muy buena y no deberías tener problema para llegar al final del día con un uso bastante intenso.

En el apartado de Batería, encontramos un botón Ahorrar energía que propone acciones para reducir el consumo de batería. En mi caso, me ha sugerido desactivar algunas aplicaciones que consumen mucha batería y desactivar GPS.

También ofrece un modo de ahorro de energía que cierra algunas aplicaciones en segundo plano, pausa la función de sincronización automática en segundo plano (opcional), reduce el brillo de la pantalla (opcional) y desactiva la vibración al tocar.

Es posible indicar que el modo de ahorro de energía se desactive cuando la batería supere el 60% de carga (si lo hemos activado estando por debajo) o al llegar al 100% (si lo hemos activado estando por encima). También es posible configurar que el modo de ahorro de energía se active automáticamente al llegar a un nivel de batería en concreto, así como que se active cuando el teléfono está en reposo (aunque eso puede producir retrasos en las notificaciones de las aplicaciones).

Otra opción menos agresiva es protección inteligente de consumo de energía que identifica automáticamente el estado de funcionamiento de las aplicaciones. Por ejemplo, si una app reproduce música en segundo plano, no se verá interrumpida, pero si es una app mal programada que consume energía, será cerrada. Es posible establecer excepciones para ciertas aplicaciones.

Al igual que hay opciones para reducir el consumo de energía, también hay un modo de alto rendimiento que pone al sistema a funcionar a máxima potencia, aunque el consumo de energía aumenta y, por tanto, la autonomía se resiente.

Por cierto, una cosa que vas a querer hacer es activar el porcentaje de la batería en la barra de estado ya que, de lo contrario, es complicado saber cuánta batería te queda (no aparece ni siquiera en el panel de notificaciones).

No olvides activar el indicador de batería en los Ajustes

El OPPO Reno2 cuenta con carga rápida VOOC Flash Charge 3.0 de 20W que utiliza el algoritmo VFC, aumentando la eficiencia de la última fase de carga. Una ventaja de este sistema es que puedes jugar y cargar al mismo tiempo sin que el rendimiento del juego se vea perjudicado.

Como se puede ver en la siguiente gráfica, el proceso de carga es muy rápido hasta el 80%, y después se ralentiza hasta llegar al 100%. En solo media hora, alcanzamos en torno a un 49% de carga, y el proceso completo de carga dura tan solo 1 hora y 29 minutos.

El Oppo Reno2 carga toda su batería en alrededor de una hora y media

Por último, OPPO no ha incorporado carga inalámbrica en el Reno2, una ausencia importante para muchos usuarios pero que no nos sorprende ya que OPPO no es muy fan de este sistema.

Interfaz y funcionalidades

El OPPO Reno2 corre Android 9 Pie y, por encima del sistema operativo, OPPO ha incorporado su propia capa de personalización ColorOS 6.1.

La apariencia de ColorOS se aleja bastante del diseño habitual de Android stock y, como es habitual en las capas chinas, añade una buena cantidad de funcionalidades software por encima. Habrá usuarios a los que estas mejoras les resultarán atractivas pero también habrá otros que hubieran preferido una versión de Android más cercana al original.

Comenzando por la apariencia de la interfaz, los iconos de las apps poseen, en la mayoría de los casos, forma circular con fondo blanco, y las apps del sistema presentan un diseño minimalista.

En el escritorio, podemos elegir si queremos una cuadrícula de iconos de tamaño 4×6 (por defecto) o si preferimos una cuadrícula más densa 5×6.

Por defecto, ColorOS muestra todas las apps instaladas en el escritorio pero, si lo prefieres, con la última versión de ColorOS puedes optar por activar el cajón de aplicaciones.

Si arrastramos el escritorio a la derecha, accedemos a un tablón llamado Asistente Inteligente donde se muestran accesos a funciones rápidas, información del tiempo, calendario, contador de pasos, últimas fotografías, eventos y contactos favoritos.

Al arrastrar la pantalla desde el centro hacia abajo estando en el escritorio, se abre la búsqueda que permite localizar contenido en aplicaciones, contactos, mensajes, etc. e incluso sugiere algunas apps.

El OPPO Reno2 no cuenta con botones físicos sino que muestra una barra inferior de navegación con los habituales botones virtuales – Atrás, Inicio y Tareas – que podemos ocultar automáticamente si activamos la opción correspondiente y pulsamos sobre una flechita situada a la izquierda en la barra. Si no nos gusta el orden de los botones, podemos darles la vuelta.

OPPO ha incluido también un modo de navegación por gestos de deslizamiento vertical que, si lo activamos, permite ir hacia atrás e ir a inicio arrastrando el dedo desde la parte izquierda/derecha y central de la zona inferior. También podemos ir a tareas recientes arrastrando el dedo desde la parte central y manteniendo pulsado.

Si este sistema no te convence, también está disponible un modo de navegación por gestos desde ambos lados que permite volver a la pantalla de inicio al deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla, ir atrás deslizando desde la parte derecha o izquierda de la pantalla, ver tareas recientes deslizando hacia arriba y manteniendo el dedo y cambiar a la última aplicación deslizando desde la parte inferior derecha o izquierda y manteniendo el dedo.

OPPO ha incluido gestos sobre la pantalla estando apagada. Podemos pulsar dos veces para encender la pantalla, dibujar una «O» para iniciar la cámara, dibujar una «V» para encender la linterna, dibujar «||», «<» o «>» para cambiar de pista de audio e incluso es posible crear acciones personalizadas (desbloquear, llamar o ejecutar una app) al realizar ciertos gestos adicionales.

Siguiendo con los gestos, también es posible responder automáticamente una llamada al acercar el teléfono a la oreja, cambiar de altavoz a auricular al acercar el teléfono a la oreja o silenciar las llamadas entrantes dando la vuelta al teléfono. Por último, podemos encender la pantalla con solo levantar el teléfono y tomar capturas deslizando tres dedos.

A la derecha de la pantalla hay una pestaña llamada barra lateral inteligente que, si la arrastramos hacia el centro, despliega un panel con varios accesos rápidos a herramientas (captura de pantalla, modo sin notificaciones) y aplicaciones (Mensajes, Facebook, YouTube, etc.).

Podemos personalizar estos accesos para colocar las apps que utilicemos con más frecuencia, lo cual puede ser útil para apps como WhatsApp, Instagram, Twitter u otras que uses habitualmente.

La zona de notificaciones muestra ocho accesos rápidos en la parte superior, que se expanden a algunos más si arrastramos la pantalla hacia abajo.

Debajo de estos accesos encontramos el control de brillo de la pantalla y, a continuación, las últimas notificaciones.

En mi opinión, el tamaño de los ocho accesos rápidos es demasiado grande ya que queda poco espacio para las notificaciones.

Es posible hacer que se muestren únicamente las notificaciones importantes, bien sea porque las marcamos manualmente o porque lo determina el sistema automáticamente.

Al acceder a Tareas mediante el botón virtual o el gesto podemos ver las apps abiertas recientemente en forma de baraja horizontal.

Si arrastramos una de las miniaturas hacia arriba, cerramos la app, mientras que si pulsamos sobre los iconos situados encima de la app podemos bloquear una app o activar la pantalla dividida.

Mientras que Bloquear permite mantener una app en memoria y que no sea cerrada por el sistema, la función de Pantalla Dividida permite mostrar dos apps en la pantalla a la vez.

Un aspecto que no me gusta del OPPO Reno2 que las notificaciones pendientes no se muestran en la Pantalla Siempre Activa (salvo llamadas/SMS) aunque, al menos, sí que aparecen en la barra de notificaciones de la parte superior de la pantalla — no ocurría así en versiones antiguas de ColorOS.

El OPPO Reno2 incluye una funcionalidad para gestión remota de archivos del teléfono que permite gestionar archivos del teléfono remotamente desde un PC. Lo que hace es crear un servidor FTP al que te puedes conectar mediante el usuario y contraseña que genera la app.

OPPO se toma en serio la privacidad de los usuarios y ha incorporado funcionalidades como el teclado seguro.

Al introducir información confidencial como contraseñas, el sistema cambia automáticamente al teclado seguro OPPO, que no registra las entradas ni se conecta a la red.

Al utilizar funciones de privacidad como el teclado seguro, el sistema impide la captura o grabación de la pantalla.

Si alguna de las aplicaciones de segundo plano utiliza el micrófono para grabar el sistema, este hecho se indica en la barra de estado.

De igual forma, si alguna app en segundo plano utiliza la cámara para hacer fotos, el sistema lo indica con una advertencia emergente para pedir permiso.

Otra opción interesante es Proteger Información Personal, que hace que las apps que nosotros elijamos lean información vacía al tratar de acceder al historial de llamadas, contactos, mensajes o eventos del calendario — en lugar de a la información real.

Es posible gestionar individualmente los permisos de cada aplicación para distintos propósitos:

Consumo de energía: Es posible elegir para cada app si queremos permitir o prohibir que se ejecute en segundo plano, así como dejar en manos del teléfono la decisión.

Es posible elegir para cada app si queremos permitir o prohibir que se ejecute en segundo plano, así como dejar en manos del teléfono la decisión. Notificaciones: Es posible elegir para cada app si permitimos notificaciones, y, en caso afirmativo, si queremos que muestren en la pantalla de bloqueo y/o en la barra de estado, si queremos que se muestren globos con notificaciones en el icono de la app, si queremos ocultar el contenido de las notificaciones si está bloqueado, si queremos establecerlas como notificaciones no importantes, si queremos permitir notificaciones en estado No molestar, etc.

Es posible elegir para cada app si permitimos notificaciones, y, en caso afirmativo, si queremos que muestren en la pantalla de bloqueo y/o en la barra de estado, si queremos que se muestren globos con notificaciones en el icono de la app, si queremos ocultar el contenido de las notificaciones si está bloqueado, si queremos establecerlas como notificaciones no importantes, si queremos permitir notificaciones en estado No molestar, etc. Acceso a la red: Es posible elegir para cada app si queremos que utilice WiFi, WiFi + datos móviles o que no acceda a la red

De esta forma, podemos tener un control total sobre las aplicaciones, y ajustar su uso a nuestras necesidades. Por ejemplo, podemos decidir que Twitter no pueda ejecutarse en segundo plano para ahorrar batería, o que un juego no pueda hacer uso de la conexión de datos móviles en ningún caso.

OPPO ofrece otra interesante funcionalidad llamada Clonador de aplicaciones que permite iniciar sesión con dos cuentas diferentes en la misma app al mismo tiempo. Esto es útil para apps como WhatsApp que no permiten configurar varias cuentas.

Otra funcionalidad relacionada con la privacidad es Caja fuerte, que permite mantener lejos de miradas ajenas fotografías, vídeos, música y cualquier otro contenido. OPPO permite proteger el acceso a este contenido mediante un PIN o la huella dactilar.

Si solo queremos restringir el acceso a una o varias apps, podemos hacer uso del Cifrado de aplicaciones, que permite proteger mediante PIN o huella dactilar el acceso a una aplicación. Es posible incluso ocultar el icono de la app en la pantalla de inicio y el cajón de aplicaciones. Para que aparezca es necesario introducir en el teclado numérico del marcador telefónico un código numérico con el signo almohadilla al principio y al final (por ejemplo, #123456#).

OPPO ha incorporado un modo llamado Conducción Inteligente, que se puede activar automáticamente cuando el teléfono detecta que se ha conectado al receptor Bluetooth del coche. Con este modo activado, se bloquean las notificaciones, recordatorios y algunas llamadas para evitar distracciones al volante.

Además, es posible configurar una respuesta automática por SMS al rechazar una llamada, designar algunos números de teléfonos como permitidos y dejar sonar una segunda llamada procedente del mismo número de teléfono realizada en un intervalo de 3 minutos.

OPPO ofrece una funcionalidad llamada Clonar teléfono que permite transferir rápidamente todos los datos guardados en el teléfono antiguo (incluidas fotos, contactos y aplicaciones) al nuevo teléfono.

Si tienes niños cerca, agradecerás una funcionalidad llamada Kids Space que permite restringir el acceso a unas cuantas aplicaciones, limitar el tiempo de uso y controlar el tipo de cambios de configuración que pueden realizar los niños sobre el teléfono.

Por último, OPPO incorpora la funcionalidad No molestar, que pone el teléfono en modo silencio (sin vibraciones) a determinadas horas/días. También es posible permitir las notificaciones (de cualquier app, no es posible filtrar), mensajes o llamadas de ciertos contactos, así como no silenciar una segunda llamada de un mismo número en un intervalo de 3 minutos.

Multimedia

El OPPO Reno2 no ofrece sonido estéreo ya que cuenta con un único altavoz en la parte inferior del smartphone, a la derecha del conector USB Tipo-C de carga. Esta posición tiene el inconveniente de que resulta bastante fácil tapar el altavoz accidentalmente con la mano al sujetar el smartphone en horizontal.

El sonido que se emite posee un volumen bastante potente aunque se echa de menos una mayor riqueza de tonos, como es habitual en los smartphones debido al pequeño tamaño de sus altavoces.

OPPO ha tenido el acierto de incluir el conector de 3.5mm, por lo que no tendrás que recurrir a un adaptador de USB-C a 3.5 mm como ocurre con otros smartphones. En una época en la que muchos fabricantes prescinden de este conector, su presencia es algo para agradecer.

El OPPO Reno2 incorpora Dolby Atmos que aporta una mayor profundidad al sonido cuando utilizamos auriculares.

Es posible seleccionar cuatro modos de sonido: Inteligente (adecua el sonido a la función que se usa en cada momento), Teatro/Cine (ofrece sonido 3D hiperreal más nítido), Juego (potencia los bajos) y Música (para un sonido más completo y equilibrado).

El OPPO Reno2 emplea su propia app Música como reproductor de música por defecto. Esta app organiza la música en cuatro pestañas: pista, artista, álbum y listas de reproducción.

Es un reproductor bastante simple, sin posibilidad de descargar carátulas ni letras de canciones. Tampoco es posible reproducir la música almacenada en un dispositivo externo (como un disco NAS) ni en un servicio en la nube.

A la hora de ver fotografías, el OPPO Reno2 recurre a su propia aplicación Fotografías que muestra todas las imágenes almacenadas en el teléfono y permite editarlas.

Esta app es capaz de crear recuerdos (vídeos) a partir de fotografías tomadas en el mismo lugar/fecha y puede identificar personas en las fotografías a las que puedes poner nombre para realizar después búsquedas por persona.

Ambas acciones se producen en segundo plano cuando el teléfono está conectado a la corriente con la pantalla apagada.

La reproducción de vídeo es buena y el teléfono es capaz de reproducir sin problemas ficheros compatibles con suavidad gracias a su procesador.

He probado a reproducir algunos vídeos 1080p y 4K, en ambos casos codificados tanto con H.264 como en el más moderno y eficiente HEVC (H.265), y los cuatro se han reproducido con suavidad.

También puedes disfrutar de servicios de streaming como YouTube o Netflix en la gran pantalla del smartphone. Afortunadamente, el OPPO Reno2 cuenta con la librería necesaria para obtener la certificación Widevine L1 y he comprobado que es capaz de reproducir contenidos de YouTube en HDR.

Cámara de fotos

El OPPO Reno2 cuenta con una cámara trasera cuádruple:

Cámara principal gran angular (26 mm) de 48MP (1/2.0″, 0.8µm) con apertura f/1.7, PDAF y OIS

Cámara ultra gran angular (16 mm) de 8MP (1/3.2″, 1.4µm) con apertura f/2.2

Cámara teleobjetivo (53 mm) de 13MP (1/3.4″, 1.0µm) con zoom 2x óptico, apertura f/2.4 y PDAF

Cámara monocromo de 2MP (1/5″, 1.75µm) y apertura f/2.4

Comenzando por la cámara principal, OPPO ha incorporado el sensor Sony IMX586 de tamaño 1/2.0″ y 48MP de resolución. Por defecto, las fotografías se toman en 12MP haciendo uso de la tecnología pixel binning que combina 4 píxeles en 1 para reducir el ruido y mejorar el rendimiento en condiciones de poca luz.

El OPPO Reno2 ofrece un modo HDR que se activa automáticamente cuando lo necesitamos pero también puede activarse manualmente. A continuación podemos ver unas fotografías sin HDR y con HDR y, como se puede apreciar, se nota diferencia en las sombras y, sobre todo, en las zonas muy iluminadas.

Comparativa de fotografías sin / con HDR

La cámara ofrece un modo llamado Color deslumbrante que, según la compañía, aplica la restauración de color a nivel de píxel para obtener colores vivos y reales. En la práctica, esto se traduce en fotografías con los colores más saturados, aunque la diferencia es casi inapreciable.

Comparativa de fotografías sin / con color deslumbrante

Como hemos comentado anteriormente, el sensor de 48MP del OPPO Reno2 captura por defecto las fotografías en 12MP. Sin embargo, es posible activar un modo de super alta resolución en el que las capturas se realizan a 48MP.

La forma de activar este modo no es sencilla ya que es necesario entrar en las opciones de la Cámara. Me hubiera gustado ver un botón sobre la propia interfaz de cámara que permitiera conmutar rápidamente.

A continuación, podemos ver un ejemplo de un recorte de la misma fotografía tomada a 48MP y 12MP. La imagen resultante es claramente más nítida, aunque en mi opinión no merece la pena tomar capturas con esta resolución salvo que tengas mucho interés en realizar un recorte posterior.

Comparativa de fotografías tomadas en 48MP y 12MP

OPPO ha incorporado un sistema de reconocimiento de escena por IA que, si no te gusta, puede ser desactivado desde las opciones. Cuando está activado, la interfaz de cámara indica el nombre de la escena que ha reconocido pero no parece haber una forma sencilla de descartarlo para que no aplique ningún retoque.

Centrándonos en la calidad de la cámara principal con el disparo en modo automático, a continuación vamos a ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal gran angular OPPO Reno2.

En primer lugar, hemos puesto a prueba la cámara principal en condiciones de buena iluminación. En las siguientes imágenes podemos apreciar que la cámara del OPPO Reno2 ofrece un buen nivel de detalle, unos colores vivos y un amplio rango dinámico con el modo HDR en auto.

Fotografías tomadas con la cámara principal a plena luz del día (galería en Flickr)

A continuación, hemos querido poner a prueba el OPPO Reno2 en condiciones de poca luz, que es donde las cámaras de los smartphones suelen tener más dificultades.

Las imágenes tomadas con poca luz presentan cierto nivel de ruido pero, en general, ofrecen una calidad bastante buena y el color se mantiene con viveza. Solo en situaciones de iluminación complicada, como la última fotografía, el teléfono tiene dificultades para tomar una buena captura.

Fotografías tomadas con la cámara principal por la noche (galería en Flickr)

Una de las mejoras que ofrece la cámara del OPPO Reno2 es el disparo de larga exposición con el modo Noche, que permite tomar fotografías nocturnas sin trípode más luminosas.

Las capturas en modo Noche presentan un nivel de brillo superior a las tomadas con el modo normal, por lo que es un modo útil para aquellas ocasiones en las que queremos que la escena se vea más iluminada de lo que realmente está.

Este modo tarda un poco más en tomar la fotografía, entorno a 5-6 segundos, por lo que no es un modo para usar todo el tiempo. Además, mi consejo es no abusar de este modo en exteriores ya que el cielo negro pasa a ser más bien gris oscuro, y esto no suele quedar demasiado bien. En interiores, sin embargo, el efecto queda bastante bien como se puede apreciar en estos ejemplos.

Comparativa de fotografías en modo normal y noche

OPPO también ha incluido un modo de fotografía ultra nocturna que es capaz de capturar imágenes casi en total oscuridad gracias a un procesado de imagen mediante la NPU.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con el modo normal y con este nuevo modo de fotografía ultra nocturna. El resultado es bastante impresionante porque lo que captaban los ojos es lo que se ve en la primera imagen (modo de fotografía normal).

La siguiente cámara es la cámara ultra gran angular, que cuenta con una resolución de 8MP, una apertura bastante limitada de f/2.2 y carece de estabilización óptica.

Una cámara ultra gran angular aporta una gran versatilidad a la hora de capturar fotografías de paisajes o arquitectura. Personalmente encuentro este tipo de lentes muy útiles ya que permiten tomar fotografías mucho más espectaculares y creativas que la cámara normal.

Aunque con una lente ultra gran angular es más difícil que la fotografía salga movida, su limitada apertura y la ausencia de estabilización hacen que esta cámara no esté pensada para tomar fotografías por la noche, como se puede apreciar en algunas de las siguientes capturas.

Fotografías con la cámara ultra gran angular (galería en Flickr)

Un aspecto interesante que no solemos encontrar en otros smartphones es que la cámara ultra gran angular permite tomar fotografías macro a tan solo 2,5 centímetros de distancia.

Fotografías tomadas con el modo Macro

En tercer lugar, tenemos la cámara teleobjetivo que ofrece zoom óptico 2x (zoom híbrido 5x y zoom digital 10x). Cuenta con una lente con apertura limitada f/2.4 y, sorprendentemente, no posee estabilización óptica (OIS). La presencia de un sensor de 13MP, con un tamaño de píxeles bastante reducido, tampoco ayuda a reducir el ruido.

La limitada apertura y la ausencia de estabilización implica que la cámara tiene utilizar valores de ISO más altos para que las fotografías no salgan movidas y, en consecuencia, el ruido se hace visible. En consecuencia, esta cámara es apta para condiciones de buena luz pero ofrece un resultado muy mejorable cuando hay poca iluminación.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente teleobjetivo con ampliación 2x.

Fotografías con la cámara teleobjetivo con zoom 2X (galería en Flickr)

OPPO afirma que la cámara teleobjetivo puede tomar capturas con zoom híbrido 5X pero no da muchos detalles sobre cómo consigue esa ampliación. Suponemos que es una combinación de ampliación digital con ayuda de otras cámaras.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con zoom híbrido 5X, que no parecen muy diferentes de lo que obtendríamos con un recorte de la captura tomada con zoom óptico 2X.

Fotografías con la cámara teleobjetivo con zoom híbrido 5X (galería en Flickr)

La cámara del OPPO Reno2 permite tomar fotografías en modo Retrato con el fondo desenfocado (el conocido efecto bokeh) y este modo se ayuda de la cámara monocromo de profundidad para una mejor separación entre sujeto y fondo.

En mis pruebas de retratos, el resultado que he obtenido es muy bueno aunque, en algunas ocasiones, los extremos del pelo han sido confundidos con el fondo (como ocurre hasta en los mejores smartphones). Un punto interesante es que el grado de desenfoque aumenta conforme nos alejamos del sujeto, dando una sensación más realista.

Para tomar los retratos se utiliza la cámara principal, que es gran angular, por lo que si pretendes sacar un primer plano de la cara, el rostro se verá algo deformado, como si estuviera captado por una lente ojo de pez. Otros smartphones recurren a la cámara teleobjetivo 2X, que ofrece menos distorsión, pero por alguna razón OPPO ha preferido optar por la cámara gran angular — quizás porque la cámara teleobjetivo no ofrece una gran calidad según hemos visto.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomados con el modo Retrato

Fotografías tomadas en modo Retrato (galería en Flickr)

OPPO ofrece algunas filtros que pueden aplicarse a los Retratos en tiempo real aunque, en mi opinión, es mejor quedarse con la foto original y aplicar filtros a posteirori con cualquier app.

Lamentablemente, OPPO no guarda las dos versiones de la fotografía — con y sin efecto bokeh — por lo que si el resultado no es bueno no podrás utilizar la fotografía original. Algunos fabricantes guardan ambas versiones de la imagen e incluso, en algunos casos, permiten alterar el grado de desenfoque a posteriori.

La cámara frontal posee un sensor de 16MP con apertura f/2.0 que ofrece un modo de belleza que nos permite suavizar la piel, aumentar/reducir el tamaño de la cara, retocar la barbilla, agrandar los ojos, reducir la nariz, etc. Un aspecto interesante de la cámara frontal es que posee su propia luz para iluminar nuestro rostro y poder tomar selfies en condiciones de poca iluminación.

A pesar de que no cuenta con enfoque automático, la calidad de la imagen es bastante buena. Las capturas ofrecen una elevada nitidez, como podemos apreciar en estos selfies de ejemplo, aunque su gran angular (26 mm) hace que los rostros captados de cerca se vean deformados con ojo de pez.

Un aspecto que me ha gustado es que la cámara frontal ofrece HDR, por lo que el fondo sigue siendo visible a pesar de que esté muy iluminado. En otros smartphones el fondo pasa a ser una gran mancha blanca si estás a contraluz (que suele ser lo habitual para no salir con los ojos semicerrados).

Selfies tomados sin efecto Retrato (galería en Flickr)

La cámara frontal también permite tomar selfies con el modo Retrato, y además podemos aplicar este efecto también a vídeos capturados con esta cámara.

El resultado del desenfoque es bastante bueno pero el efecto de HDR ya no está disponible, por lo que el fondo se ve quemado en muchas capturas (compara las siguientes imágenes con las anteriores).

Selfie con efecto Retrato activado (galería en Flickr)

Aquí puedes ver una galería de fotografías tomadas con el OPPO Reno2 en la que se puede apreciar la calidad de las imágenes en una gran variedad de situaciones. También puedes ver todas las imágenes en nuestra galería de Flickr.

El OPPO Reno2 puede grabar vídeo con resolución 1080p a 30/60 fps y 4K a 30 fps (pero no 4K a 60 fps), siendo posible guardar los vídeos utilizando un codec de «alta eficiencia» (H.265) para reducir el tamaño de vídeo o un codec «más compatible» (H.264) que garantiza la reproducción del vídeo en dispositivos más antiguos.

Es posible grabar vídeo con la cámara principal y la cámara ultra gran angular, pero la cámara teleobjetivo no está disponible en este modo (aunque al grabar vídeo puedes elegir 2X y 5X, no usa la cámara teleobjetivo sino que es un recorte y ampliación de la cámara principal).

Un aspecto curioso del OPPO Reno2 es que cuando realizas zoom (digital) al grabar vídeo, la captura de sonido se enfoca en el objeto al que estás apuntando gracias al uso de 3 micrófonos y se silencian el resto de sonidos.

El vídeo ofrece una buena calidad de imagen, como se puede apreciar en estos vídeos de ejemplo.

Vídeos 4K grabado con la cámara principal

El OPPO Reno2 también ofrece un nuevo modo de Ultra Estabilización a la hora de grabar vídeo que combina la estabilización óptica y electrónica para reducir aún más la vibración de la imagen.

Este modo resulta especialmente útil si vamos a grabar vídeo con mucho movimiento por nuestra parte (por ejemplo, si vamos montados en un coche). El inconveniente que tiene es que elimina los bordes de la imagen, por lo que tenemos un ángulo de visión más cerrado.

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz durante las llamadas es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Precio y competidores

El OPPO Reno2 está a la venta en España por 499 € en varios distribuidores autorizados de OPPO, aunque puedes encontrarlo por un precio al inferior en sitios como Amazon España.

Si nos fijamos en otros teléfonos, tenemos algunas opciones interesantes que pueden competir frente al OPPO Reno2 en prestaciones y precio.

El Samsung Galaxy A80 (489€ en Amazon) incorpora una pantalla Super AMOLED de 6.7″ con resolución FullHD+, procesador Snapdragon 730G, 8GB de RAM, 128GB de almacenamiento, cámara trasera/delantera doble (gran angular y ultra gran angular) y batería de 3.700 mAh.

El Realme X2 Pro (440€ en Amazon) dispone de una pantalla AMOLED FullHD+ de 6.5″, procesador Snapdragon 855+, 6/8/12GB de RAM, 64/128/256GB de almacenamiento, cámara trasera triple (gran angular, ultra gran angular, teleobjetivo) y batería de 4.000 mAh.

El Xiaomi Mi Note 10 (423€ en Amazon) cuenta con una pantalla AMOLED de 6.5 con resolución Full HD+ y HDR, procesador Snapdragon 730G, 6GB de RAM, 64/128 GB de almacenamiento. 5 cámaras traseras (angular, ultra gran angular, teleobjetivo 2X, teleobjetivo 5X y macro) y gran batería de 5.260 mAh.

Con un precio bastante más económico tenemos el Xiaomi Mi 9T (260€ en Amazon) posee una pantalla AMOLED FullHD+ de 6.4″, procesador Snapdragon 730, 6GB de RAM, 64/128GB de almacenamiento, cámara trasera triple (gran angular, teleobjetivo, ultra gran angular) y batería de 4.000 mAh

Por último, por algo más de dinero tenemos el recientemente anunciado Samsung Galaxy S10 Lite (620€ en Amazon) posee una pantalla Super AMOLED FullHD+ de 6.7″, procesador Snapdragon 855, 6/8GB de RAM, 128/512GB de almacenamiento, cámara trasera triple (gran angular, ultra gran angular y macro) y batería de 4.500 mAh.

Conclusiones

Comenzando por su diseño, el OPPO Reno2 ofrece un aspecto atractivo, con una gran pantalla de 6.5″ rodeada por marcos muy estrechos. En lugar de recurrir a una muesca o un orificio en la pantalla, OPPO ha optado por un mecanismo de cámara emergente que consigue un frontal que es «todo pantalla».

A diferencia de otros smartphones cuya cámara frontal emerge en vertical, la cámara para selfies del OPPO Reno 2 se abre hacia arriba como si fuera un abanico (o una aleta de tiburón).

Como resultado, el OPPO Reno2 ofrece un elevado ratio de pantalla-a-cuerpo, en torno a un 93% según la propia compañía (o alrededdor de un 88% si nos fiamos de GSMarena).

El cristal frontal del OPPO Reno2 está protegido por Gorilla Glass 6, mientras que el cristal de la parte de atrás utiliza protección Gorilla Glass 5.

La parte de atrás de cristal posee un acabado mate con reflejos brillantes y es completamente lisa, sin ningún elemento que sobresalga — ni siquiera las cámaras, que se encuentran a ras de superficie debajo del cristal.

Para evitar que se raye, OPPO ha incluido un pequeño punto O-Dot que evita que el cristal toque con la superficie sobre la que lo apoyamos.

El OPPO Reno2 es un dispositivo de un tamaño considerable, ya que cuenta su grosor alcanza los 9,5 mm. en ciertas partes su peso es de 189 gramos. Por tanto, si no te gustan los smartphones voluminosos, deberías mirar otras opciones.

Este teléfono posee un panel AMOLED de 6.5″ con resolución Full HD+, lo que implica una densidad de píxeles de 401 ppp. Esta densidad de píxeles es suficientemente elevada para que la pantalla se vea muy nítida, por lo que no echamos de menos una resolución superior.

La pantalla ofrece un amplio gamut de color ya que cubre la totalidad de los espacios de color sRGB y DCI P3, y además presenta una fidelidad de color excelente. La temperatura de color está algo por encima del valor de referencia, pero puede ajustarse manualmente sin problema.

El brillo máximo de la pantalla resulta bastante elevado ya que alcanza los 657 nits en el modo de alto brillo, un valor por encima de muchos otros smartphones que hemos probado.

OPPO ha incluido un modo de Pantalla Siempre Activa (AoD) limitado ya que únicamente muestra la hora/fecha y notificaciones de llamadas/SMS. Dado que no hay LED de notificaciones, es necesario encender la pantalla de bloqueo para ver si tenemos notificaciones pendientes.

Lo que sí que ha incorporado OPPO es la pantalla ambiente, que enciende la pantalla cuando llega una notificación (y en mi experiencia, muchas veces también se enciende sin motivo aparente), así como el doble toque sobre la pantalla para encenderla momentáneamente. Otra característica interesante de la pantalla es el modo antifatiga visual (DC Dimming) que evita el parpadeo de la pantalla cuando el nivel de brillo es muy bajo.

Un aspecto que no me convence mucho es el motor de vibración háptica, que suena y se siente demasiado fuerte cuando tecleas sobre la pantalla. Otros smartphones ofrecen una respuesta háptica más sutil y, en mi opinión, más agradable.

OPPO ha incorporado un lector de huella dactilar debajo de la pantalla que permite desbloquear el teléfono con solo apoyar el dedo encima, siempre que hayamos encendido la pantalla antes (por ejemplo, dando un doble toque o levantando el teléfono de la mesa).

El lector de huella resulta bastante fiable a la hora de identificar la huella, aunque es importante apoyar una buena parte del dedo en la zona de lectura. El proceso de desbloqueo es rápido, aunque no tanto como el del OnePlus 7 Pro.

El OPPO Reno2 cuenta con unas especificaciones bastante potentes sin ser un gama alta ya que posee un procesador Snapdragon 730G, 8 GB de memoria RAM LPDDR4x, y 256 GB almacenamiento UFS 2.1.

En los benchmarks, el smartphone ha obtenido unas puntuaciones buenas en todas las pruebas, aunque obviamente queda por debajo de otros smartphones más caros con procesadores Snapdragon 855 o equivalentes. En el día a día, la interfaz se mueve con extrema fluidez y no he notado signos de lag o lentitud en ninguna app.

Los juegos más recientes tampoco suponen un problema para este smartphone. He podido medir tasas estables de 30 o 60 FPS en juegos como Asphalt 9, Dead Effect 2 o Call of Duty.

El OPPO Reno2 permite ampliar el almacenamiento mediante tarjeta micro-SD si renunciamos a la segunda tarjeta SIM, aunque con 256 GB no deberías tener mucho problema para guardar todas tus fotografías y vídeos.

En el aspecto de conectividad, va bien servido con WiFi 802.11 b/g/n/ac a 2.4 GHz y 5 GHz, Bluetooth 5.0, 4G/LTE y, por suerte, también NFC. La única ausencia reseñable en este punto es la radio FM.

El smartphone cuenta con una batería de 4.000 mAh que ofrece una autonomía excelente, por encima de muchos otros smartphones que he probado, por lo que no tendrás problema en llegar al final del día con uso bastante intenso del teléfono.

OPPO ha incluido VOOC Flash Charge 3.0 de 20W que permite cargar el Reno2 en tan solo una hora y media, alcanzando aproximadamente la mitad de la carga en tan solo media hora. Lamentablemente, no cuenta con carga inalámbrica aunque lo raro hubiera sido que la incorporase dado el rango de precios en el que se mueve este terminal.

En el aspecto multimedia, incorpora un único altavoz en la parte de abajo del teléfono, junto al conector USB-C, por lo que resulta fácil taparlo con la mano al sujetar el teléfono en horizontal. El sonido se escucha con bastante potencia aunque se echa de menos el sonido estéreo presente en otros terminales.

En esta ocasión OPPO ha decidido mantener el conector de 3.5mm, por lo que no tendrás que recurrir a auriculares Bluetooth o un adaptador USB-C a 3.5 mm. Además, cuenta con Dolby Atmos, que aporta una mayor profundidad al sonido.

A nivel de software, llega con Android 9 Oreo y, por encima, la capa de personalización ColorOS 6.1. Esta capa añade un gran número de funcionalidades que complementan Android como permisos granulares para apps, clonado de aplicaciones para multi-cuenta, gestos sobre la pantalla, cifrado de aplicaciones, ocultar apps en el escritorio y caja fuerte para proteger archivos.

OPPO ha añadido un modo de conducción que se activa cuando el teléfono se ha conectado al receptor Bluetooth de coche y bloquea las notificaciones, recordatorios y ciertas llamadas para evitar distracciones al volante.

Dado que el procesador Snapdragon 730G está pensado para juegos, merece la pena destacar la funcionalidad Espacio de Juegos.

Esta funcionalidad mejora el rendimiento al asignar más recursos hardware y limitar la actividad de red de otras apps. En algunos juegos como PUBG, optimiza el rendimiento para mejorar y hacer más estable la tasa de FPS y reducir el retardo de las pulsaciones sobre la pantalla.

En el apartado fotográfico, el OPPO Reno2 cuenta con una cámara trasera cuádruple versátil formada por una cámara principal de 48MP f/1.7 OIS, cámara teleobjetivo 2x (zoom híbrido 5x) de 13MP f/2.4, una cámara ultra gran angular de 8MP f/2.2 y una cámara de profundidad de 2MP.

Por defecto, la cámara principal de 48MP hace uso de pixel binning para capturar las fotografías a 12MP, aunque ofrece un modo de super alta resolución que aprovecha la resolución de completa de 48MP para conseguir fotografías más nítidas.

En condiciones de buena luz, las imágenes tomadas por la cámara principal son nítidas y coloridas y, cuando la luz escasea, las instantáneas mantienen una buena calidad de imagen. Como cualquier cámara que se precie, ofrece funcionalidades de detección de escenas por IA, aunque el retoque es muy sutil.

La cámara ultra gran angular es ideal para tomar fotografías de paisajes o monumentos, ya que ofrece una perspectiva totalmente diferente. El inconveniente es que, en condiciones de poca luz, la calidad sufre por la ausencia de estabilización óptica y una apertura más limitada. Esta cámara permite además tomar fotografías macro a tan solo 2,5 cm de distancia.

Por último, la cámara teleobjetivo ofrece zoom óptico 2x / híbrido 5x pero posee algunas limitaciones — como una apertura reducida y, sobre todo, la ausencia de estabilización óptica — que limitan su uso en condiciones de poca luz. La calidad de las imágenes es buena con luz abundante pero sufre bastante cuando nos encontramos en un entorno poco iluminado.

La cámara principal del OPPO Reno2 permite tomar fotografías en modo Retrato en combinación con la cámara monocromo de 2MP que capta información de profundidad.

En mis pruebas, la calidad de imagen de los retratos ha sido excelente, con una buena separación entre sujeto y fondo. Un aspecto que me gusta es que el grado de desenfoque del fondo aumenta con la distancia, haciéndolo más realista. No obstante, al utilizar la cámara principal (gran angular) en lugar de la cámara teleobjetivo, los primeros planos presentan cierta deformación del rostro.

El OPPO Reno2 puede grabar vídeo 1080p a 30/60 fps y vídeo 4K a 30 fps con una buena calidad de imagen y una excelente estabilización, especialmente en el modo de Ultra Estabilización. No es posible grabar vídeo con la cámara teleobjetivo pero, como curiosidad, si amplias la imagen (zoom digital) cuando grabas, el sonido se centra en el objeto o persona al que estás apuntando gracias al uso de 3 micrófonos.

La cámara frontal posee una resolución de 16MP, por lo que es capaz de capturar selfies con gran nitidez y un amplio rango dinámico (nada de fondos quemados) gracias al uso del HDR.Esta cámara también permite capturar fotografías en modo Retrato con buen resultado, aunque se pierde la funcionalidad de HDR y los fondos se ven demasiado blancos (basta con fijarse en las diferencias entre las dos últimas fotografías de la siguiente galería).

Algunas fotos tomadas con el Oppo Reno2 (más en el apartado Cámara)

¿Merece la pena comprar el OPPO Reno2 Zoom? Si buscas un smartphone con un diseño moderno, una buena pantalla, un hardware competente sin ser el último grito, una gran autonomía y una cámara versátil, el OPPO Reno2 es una gran opción. No obstante, se sitúa en un rango de precios en el que competidores como Xiaomi o Realme también tienen mucho que ofrecer a precios igual de ajustados.

Lo mejor:

Diseño de pantalla completa sin muescas ni orificios que entorpezcan la visión. Acabado atractivo en aluminio y cristal protegido por Gorilla Glass 6 (frontal) / Gorilla Glass 5 (parte de atrás)

Diseño de pantalla completa sin muescas ni orificios que entorpezcan la visión. Acabado atractivo en aluminio y cristal protegido por Gorilla Glass 6 (frontal) / Gorilla Glass 5 (parte de atrás) Pantalla AMOLED con elevada nitidez, alto brillo máximo, excelente contraste, amplio gamut de color sRGB/DCI-P3 y soporte HDR

Pantalla AMOLED con elevada nitidez, alto brillo máximo, excelente contraste, amplio gamut de color sRGB/DCI-P3 y soporte HDR Fluidez en el uso del teléfono gracias un hardware bastante potente: Snapdragon 730G, 8 GB de RAM y 256GB de almacenamiento. El rendimiento apenas se degrada tras usos prolongados.

Fluidez en el uso del teléfono gracias un hardware bastante potente: Snapdragon 730G, 8 GB de RAM y 256GB de almacenamiento. El rendimiento apenas se degrada tras usos prolongados. Software ColorOS con funcionalidades que amplían las prestaciones de Android 9 Pie: clonación de apps, cifrado de apps, gestos sobre pantalla, caja fuerte, esconder apps, modo conducción, espacio de juegos, etc.

Software ColorOS con funcionalidades que amplían las prestaciones de Android 9 Pie: clonación de apps, cifrado de apps, gestos sobre pantalla, caja fuerte, esconder apps, modo conducción, espacio de juegos, etc. Lector de huella bajo la pantalla que desbloquea el teléfono rápidamente (aunque es necesario encender antes la pantalla).

Lector de huella bajo la pantalla que desbloquea el teléfono rápidamente (aunque es necesario encender antes la pantalla). Rendimiento elevado de la cámara principal y modo Retrato competente (aunque no se puede editar el desenfoque a posteriori). Buena grabación de vídeo con un sistema de estabilización competente.

Rendimiento elevado de la cámara principal y modo Retrato competente (aunque no se puede editar el desenfoque a posteriori). Buena grabación de vídeo con un sistema de estabilización competente. Cámara teleobjetivo 2x y ultra gran angular que ofrecen una gran versatilidad, aunque con rendimiento mejorable en ambos casos con poca luz

Cámara teleobjetivo 2x y ultra gran angular que ofrecen una gran versatilidad, aunque con rendimiento mejorable en ambos casos con poca luz Autonomía elevada por encima de otros smartphones y carga rápida VOOC 3.0 (100% en una hora y media)

Autonomía elevada por encima de otros smartphones y carga rápida VOOC 3.0 (100% en una hora y media) Ranura híbrida nanoSIM + nanoSIM / microSD

Ranura híbrida nanoSIM + nanoSIM / microSD Soporte de NFC

Soporte de NFC Conector de auriculares de 3.5 mm

Lo peor:

Dispositivo de grosor y peso considerables

Dispositivo de grosor y peso considerables Motor de vibración háptica demasiado ruidoso (para mi gusto)

Motor de vibración háptica demasiado ruidoso (para mi gusto) Pantalla Siempre Activa limitada (solo muestra llamadas/SMS pero no notificaciones)

Pantalla Siempre Activa limitada (solo muestra llamadas/SMS pero no notificaciones) Rendimiento de la cámara teleobjetivo con poca luz por debajo de lo esperado

Rendimiento de la cámara teleobjetivo con poca luz por debajo de lo esperado Grabación de vídeo solo con la cámara principal y ultra gran angular (no con la cámara teleobjetivo)

Grabación de vídeo solo con la cámara principal y ultra gran angular (no con la cámara teleobjetivo) Sin radio FM ni altavoces estéreo

Sin radio FM ni altavoces estéreo Sin resistencia al agua y polvo

Nota: El teléfono OPPO Reno2 ha sido cedido amablemente por OPPO para la realización de este análisis.