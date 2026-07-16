Análisis de la Ring Spotlight Cam de 2ª gen.: más detalle y libertad sin cables

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Ring, compañía perteneciente a Amazon, es uno de los fabricantes más conocidos dentro del mercado de la seguridad doméstica conectada.

Dentro de su catálogo encontramos la Ring Spotlight Cam con batería de 2.ª generación, una cámara de vigilancia para exteriores que combina vídeo Retinal 2K, zoom mejorado de hasta 6 aumentos, dos focos activados por movimiento, comunicación bidireccional, sirena integrada y un sistema de alimentación mediante una o dos baterías recargables.

A diferencia de las cámaras que necesitan un enchufe cercano, este modelo puede instalarse prácticamente en cualquier lugar donde llegue la cobertura WiFi. Esto permite colocarla en una fachada, una terraza, un patio, un garaje o un lateral de la vivienda sin tener que llevar un cable de corriente hasta ese punto.

La libertad de instalación tiene como contrapartida que es necesario recargar la batería periódicamente. No obstante, la cámara dispone de espacio para dos baterías, aunque solamente se incluye una, y también puede conectarse a un panel solar compatible adquirido por separado.

He instalado la Ring Spotlight Cam con batería de 2.ª generación en el exterior de mi vivienda y, tras probarla durante varias semanas, os traigo mis impresiones.

👉🏻 Índice

Instalación de Ring Spotlight Cam

La Ring Spotlight Cam con batería de 2.ª generación está pensada principalmente para vigilar espacios exteriores, aunque también puede utilizarse en interiores si necesitas cubrir una zona amplia.

Su carcasa es resistente a la intemperie y Ring especifica un intervalo de funcionamiento de entre -20 °C y 50 °C.

La cámara mide 123 × 80 × 83 mm. Es más compacta que la Spotlight Cam Pro de segunda generación, aunque sigue teniendo una presencia visible debido a los focos, el altavoz, el sistema de batería y el soporte orientable.

En la caja encontramos la cámara, una batería recargable, el soporte, las piezas necesarias para la instalación, un cable de carga micro-USB, la guía de configuración, la documentación de seguridad y una pegatina para advertir de que la zona está vigilada.

Antes de instalarla, es recomendable cargar completamente la batería. La batería se introduce en un compartimento situado en la parte inferior de la cámara y puede retirarse cuando necesites recargarla.

Uno de los detalles más interesantes es que la cámara cuenta con espacio para colocar una segunda batería. La unidad incluida funciona perfectamente por sí sola, pero añadir otra batería permite ampliar considerablemente la autonomía y reducir las visitas al punto de instalación.

Cuando se agota una de las baterías, la cámara puede seguir funcionando con la otra. Esta posibilidad resulta especialmente útil si vas a colocarla en un lugar elevado o de difícil acceso.

También es posible alimentar la cámara mediante un panel solar compatible, adquirido por separado. En una ubicación que reciba suficientes horas de sol, esta opción puede reducir mucho la frecuencia de las recargas, aunque el rendimiento dependerá de la orientación, la climatología y el número de eventos registrados cada día.

La instalación física es sencilla. Primero hay que fijar la placa de montaje a una pared o superficie horizontal mediante los tornillos incluidos. Después, se acopla la cámara al soporte y se ajusta el ángulo mediante la rótula.

Ring calcula un tiempo de instalación aproximado de entre 5 y 10 minutos, aunque el proceso puede alargarse si tienes que perforar una superficie especialmente dura o buscar el lugar con mejor cobertura inalámbrica.

La ausencia de cables ofrece una libertad considerable. Puedes probar varias ubicaciones antes de hacer los agujeros y comprobar desde la app si el encuadre cubre correctamente la zona que quieres vigilar.

En mi caso, el proceso ha resultado bastante rápido. Lo más importante es evitar colocar la cámara demasiado alta o con una inclinación excesiva, ya que un ángulo poco adecuado puede reducir la utilidad de las alertas y dificultar la identificación de las personas.

También conviene tener en cuenta el acceso a la batería. Instalar la cámara en un lugar muy elevado puede proporcionar una buena panorámica y dificultar su manipulación, pero hará más incómodas las recargas si no utilizas una segunda batería o un panel solar.

Una vez instalada, hay que descargar la app Ring, disponible para dispositivos iOS y Android. Si todavía no tienes una cuenta, puedes crearla desde la propia aplicación. El proceso de configuración está guiado paso a paso. Basta con escanear el código QR del dispositivo, asignarle una ubicación, seleccionar la red WiFi e introducir la contraseña.

La Spotlight Cam de 2.ª generación utiliza WiFi 4 en la banda de 2,4 GHz. No puede conectarse a redes de 5 GHz, pero la banda de 2,4 GHz suele ofrecer un mayor alcance y una mejor penetración a través de paredes, dos ventajas importantes para una cámara exterior.

Ring recomienda una velocidad mínima de subida de 5 Mbps para obtener un rendimiento óptimo. La resolución y la fluidez del vídeo pueden variar si la señal inalámbrica es débil o la conexión a Internet no dispone de suficiente ancho de banda.

Antes de fijar definitivamente la cámara, merece la pena consultar la intensidad de la señal desde la aplicación. Una conexión inestable puede provocar retrasos en las notificaciones, tiempos de carga más largos al abrir el vídeo en directo o una reducción de la calidad de imagen.

Funcionamiento de Ring Spotlight Cam

La Ring Spotlight Cam de 2.ª generación captura vídeo Retinal 2K con una resolución de 2.560 × 1.440 píxeles. Supone un salto apreciable frente a las cámaras Full HD, especialmente cuando queremos ampliar una parte de la imagen.

Ring utiliza el término Retinal Vision para describir no solo la resolución del sensor, sino el conjunto formado por la óptica, el procesado de imagen y la manera en que el vídeo se muestra en la aplicación.

La cámara ofrece un campo de visión de 140 grados en horizontal y 85 grados en vertical. Es un encuadre suficientemente amplio para cubrir una entrada, un patio, un camino lateral o una zona de acceso sin tener que colocar varias cámaras en el mismo punto.

Durante el día, la calidad de imagen resulta bastante buena, aunque la compresión parece ser muy elevada y eso afecta a la calidad de imagen.

La cámara dispone de zoom digital mejorado de hasta 6 aumentos. Este zoom permite acercarnos a una persona, un paquete o un vehículo desde la aplicación.

Al tratarse de un zoom digital, la imagen pierde nitidez progresivamente a medida que aumentamos la ampliación. Aun así, el punto de partida 2K permite conservar más información que una cámara Full HD y el resultado es útil para observar detalles puntuales.

Por la noche, la cámara puede utilizar su sistema de visión nocturna y los dos focos LED integrados. Estos focos alcanzan conjuntamente un brillo máximo de 550 lúmenes y se encienden automáticamente cuando la cámara detecta movimiento.

La iluminación no sustituye a un gran foco exterior, pero es suficiente para iluminar un acceso, un pasillo estrecho o una zona próxima a la cámara. Además de mejorar la visibilidad, hace mucho más evidente que el lugar está siendo vigilado.

En mis pruebas, los focos aportan luz suficiente para reconocer con claridad a una persona situada a una distancia razonable. También permiten conservar información de color en situaciones en las que una cámara con iluminación infrarroja mostraría una imagen en blanco y negro.

La intensidad percibida dependerá mucho de la ubicación. En un espacio pequeño o con paredes cercanas, la luz se refleja y resulta bastante efectiva. En un jardín abierto de grandes dimensiones, su alcance es más limitado.

La cámara incorpora comunicación bidireccional con cancelación de ruido. Desde la aplicación, podemos escuchar lo que sucede frente a la cámara y hablar a través de su altavoz. Esta función resulta práctica para responder a una visita, pedir a un repartidor que deje un paquete en un lugar concreto o advertir a una persona de que se encuentra en una propiedad vigilada.

La calidad del sonido es adecuada para conversaciones breves. Como sucede con cualquier cámara conectada, puede existir un pequeño retardo dependiendo de la calidad de la conexión del teléfono y de la red doméstica.

La app Ring envía una notificación al móvil cuando la cámara detecta actividad. Desde los ajustes es posible modificar la sensibilidad de movimiento y definir las zonas del encuadre que queremos vigilar.

La Spotlight Cam de segunda generación utiliza detección de movimiento avanzada basada en imagen y zonas personalizables. A diferencia de la Spotlight Cam Pro, no incorpora detección de movimiento 3D mediante radar ni Vista de pájaro.

Esto significa que no puede mostrar sobre un mapa aéreo la trayectoria seguida por una persona ni calcular con radar la distancia exacta a la que se ha producido la actividad.

En la práctica, las zonas de movimiento tradicionales funcionan bien si dedicamos unos minutos a configurarlas correctamente. Podemos excluir una calle, una acera o una zona con vegetación para reducir las alertas irrelevantes.

El ajuste es importante porque una sensibilidad demasiado alta puede generar avisos por ramas, sombras, animales o vehículos lejanos. Por el contrario, un nivel demasiado bajo puede hacer que la grabación empiece más tarde de lo deseable.

Desde la aplicación también podemos crear zonas de privacidad. Estas zonas ocultan permanentemente determinadas partes del encuadre para evitar que aparezcan en el vídeo. Resultan útiles si la cámara capta parcialmente una ventana vecina, una parcela ajena o una zona pública que no necesitas vigilar. El área seleccionada se muestra cubierta y no forma parte de las grabaciones.

La cámara permite activar o desactivar la grabación de audio, pausar temporalmente las notificaciones y establecer horarios durante los que no queremos recibir alertas.

Con una suscripción compatible también podemos acceder a funciones inteligentes, como las alertas que distinguen personas u otros tipos de actividad. Estas herramientas reducen el número de avisos genéricos y facilitan saber si realmente merece la pena abrir la aplicación.

La Spotlight Cam incorpora una sirena de seguridad que puede activarse a distancia. El control aparece en la pantalla de vídeo en directo y permite llamar la atención si observamos algo sospechoso. La sirena no debe considerarse un sustituto de un sistema de alarma profesional, pero puede actuar como elemento disuasorio junto a los focos y la comunicación bidireccional.

Uno de los aspectos que debemos valorar en este modelo es el impacto de cada función sobre la batería. Cuantos más eventos detecte la cámara, más veces se encenderán los focos y mayor será el consumo energético.

La duración real de la batería depende de muchos factores: la sensibilidad configurada, la frecuencia de movimiento, la duración de las grabaciones, el uso del vídeo en directo, la calidad de la señal WiFi, la temperatura ambiental y la frecuencia con la que se activan los focos.

En una zona tranquila, la autonomía puede ser bastante prolongada. En una entrada con tránsito constante, será necesario recargarla con mayor frecuencia. La aplicación permite consultar el nivel de batería y avisa cuando empieza a agotarse.

En este contexto, la posibilidad de instalar una segunda batería aporta bastante valor. También puede resultar interesante adquirir una batería adicional para intercambiarla: retiramos la descargada, colocamos la cargada y evitamos dejar la cámara fuera de servicio.

Como ocurre con otras cámaras Ring, este modelo no ofrece almacenamiento local mediante tarjeta microSD. Sin una suscripción, podemos recibir avisos, acceder al vídeo en directo y utilizar la comunicación bidireccional, pero no revisar posteriormente un evento que no hayamos atendido.

Para almacenar y consultar grabaciones es necesario contratar un plan compatible de Ring Home. Dependiendo del plan, se añaden funciones como el historial de vídeo, las alertas inteligentes, las vistas previas en las notificaciones y los modos del dispositivo.

Ring permite conservar temporalmente los vídeos de eventos en la nube durante un máximo de 180 días, aunque el periodo elegido y las funciones disponibles dependen de la configuración y del plan contratado.

La cámara suele incluir una prueba gratuita de 30 días del servicio de suscripción para cuentas o ubicaciones que cumplan las condiciones. Durante este periodo podemos comprobar hasta qué punto necesitamos el historial y las funciones inteligentes antes de empezar a pagar.

La suscripción no es obligatoria para utilizar la cámara, pero sí resulta prácticamente imprescindible para aprovecharla como sistema de vigilancia. Si no atendemos una alerta cuando se produce, no podremos comprobar después qué ha sucedido.

Característica Incluido sin coste adicional Ring Home Basic Ring Home Standard / Premium Notificaciones activadas por movimiento ✅ ✅ ✅ Vídeo en directo ✅ ✅ ✅ (Ampliado / Continuo) Comunicación bidireccional ✅ ✅ ✅ Grabación de vídeo en la nube — ✅ ✅ Historial de vídeo de eventos — Hasta 180 días Hasta 180 días Guardar y compartir vídeos — ✅ ✅ Captura de fotos — Hasta 7 días Hasta 7 días Alertas de persona — ✅ ✅ Vistas previas de vídeo en notificaciones — Según plan Según plan Grabación ininterrumpida — — — / ✅ Búsqueda inteligente de vídeos — — — / ✅ Reconocimiento de rostros — — — / ✅ Precio Gratis 3,99€ / mes o

39,99€ / año Standard: 9,99€ / mes o 99,99€ / año Premium: 19,99€ / mes o 199,99€ / año

Integraciones de Ring Spotlight Cam con otros servicios

La Ring Spotlight Cam con batería de 2.ª generación se integra con Amazon Alexa, algo lógico teniendo en cuenta que Ring pertenece a Amazon. Si tenemos un Echo Show compatible, podemos pedir a Alexa que muestre la imagen de la cámara. También es posible escuchar y hablar con la persona situada frente al dispositivo desde la pantalla inteligente.

Esta posibilidad resulta especialmente cómoda cuando estamos en casa y queremos comprobar rápidamente qué ocurre en el exterior sin buscar el teléfono.

Los altavoces Echo también pueden anunciar que la cámara ha detectado movimiento. De esta forma, el aviso no queda limitado al móvil y podemos enterarnos de que alguien se aproxima aunque el teléfono esté en otra habitación.

La aplicación permite vincular determinados dispositivos Ring para que reaccionen conjuntamente. Por ejemplo, podemos configurar otras cámaras del ecosistema para que comiencen a grabar cuando la Spotlight Cam detecte actividad.

También podemos utilizar las detecciones como desencadenante de determinadas rutinas de Alexa. Esto permite encender una bombilla compatible, reproducir un anuncio o iniciar otra automatización doméstica.

La integración con Alexa es uno de los principales puntos fuertes del ecosistema Ring. La experiencia resulta especialmente coherente si ya tenemos un videotimbre, una alarma, otras cámaras o dispositivos Echo distribuidos por la vivienda.

La contrapartida es que Ring sigue estando mucho más orientada al ecosistema de Amazon que a otras plataformas de hogar conectado.

La cámara no ofrece compatibilidad nativa completa con Apple Home ni con Google Home. Existen soluciones no oficiales para usuarios avanzados, pero no proporcionan la misma sencillez ni las mismas garantías que una integración directa.

Este aspecto puede ser decisivo si toda nuestra vivienda está organizada alrededor de HomeKit o Google Home. En cambio, para un hogar basado en Alexa, la Spotlight Cam encaja de forma natural.

Precio de Ring Spotlight Cam

La Ring Spotlight Cam con batería de 2.ª generación está disponible en colores blanco y negro a través de Amazon a un precio de 169,99€.

Por prestaciones, se sitúa por debajo de la Spotlight Cam Pro de segunda generación, pero mantiene las funciones esenciales que buscamos en una cámara exterior: vídeo 2K, focos automáticos, sirena, alertas de movimiento, audio bidireccional y compatibilidad con Alexa.

Al valorar el coste, conviene tener en cuenta algunos gastos opcionales. La cámara incluye una sola batería, aunque puede alojar dos, por lo que ampliar su autonomía requiere comprar una segunda unidad. También podemos añadir un panel solar para reducir las recargas. Es una inversión adicional, pero puede compensar si la cámara se encuentra en un punto de difícil acceso o registra muchos eventos.

El otro coste que debemos considerar es el de la suscripción Ring Home. La cámara puede funcionar sin ella, pero perderemos el historial de grabaciones y buena parte de las funciones inteligentes.

Frente a la versión Pro, este modelo renuncia al vídeo 4K, al zoom de 10 aumentos, al WiFi de doble banda, a la detección 3D mediante radar y a la Vista de pájaro. A cambio, su instalación es mucho más flexible. No necesita un enchufe y podemos colocarla en cualquier punto con suficiente cobertura WiFi.

Por tanto, la elección entre la Spotlight Cam y la Spotlight Cam Pro no depende únicamente de la calidad de imagen. También debemos decidir si damos prioridad a la libertad de instalación y a un precio más contenido o a las funciones de vigilancia más avanzadas.

Ring Spotlight Cam Pro (2ª gen.)

Mi opinión sobre Ring Spotlight Cam

Tras varias semanas utilizando la Ring Spotlight Cam con batería de 2.ª generación (🛒 169,99€), mi impresión general es positiva. Se trata de una cámara exterior equilibrada, fácil de instalar y especialmente atractiva para quienes ya utilizan dispositivos Ring o Amazon Alexa.

Lo que más he agradecido durante la instalación es la ausencia de cables. Poder probar distintas ubicaciones antes de fijar el soporte facilita mucho encontrar el encuadre adecuado. Esta flexibilidad marca una diferencia importante frente a los modelos que necesitan un enchufe. En mi caso, he podido colocarla en una zona exterior donde llevar un cable de alimentación habría sido complicado y poco estético.

La calidad de imagen Retinal 2K es uno de sus argumentos principales. Durante el día, la grabación se ve bien y permite reconocer sin problemas a las personas que entran en el campo de visión.

No alcanza el nivel de detalle del modelo Pro con vídeo 4K, pero la resolución 2K me parece suficiente para la mayoría de los escenarios domésticos. Además, requiere menos ancho de banda y resulta más razonable en una cámara alimentada por batería.

Por la noche, los focos de 550 lúmenes aportan mucho valor. No iluminan una parcela completa, pero sí una entrada, una escalera o un pasillo cercano. Además de mejorar la imagen, la luz actúa como advertencia. Una persona que se aproxima nota inmediatamente que ha sido detectada, algo que puede resultar más disuasorio que una cámara discreta sin iluminación.

La comunicación bidireccional también ha funcionado correctamente. El sonido es suficientemente claro para hablar con un repartidor o dirigirse a una persona que se encuentra frente a la cámara.

La aplicación Ring sigue siendo uno de los puntos fuertes del producto. La configuración inicial es sencilla, los controles están bien organizados y acceder al vídeo en directo requiere pocos pasos.

También me gusta la integración con Alexa. Poder recibir anuncios de movimiento en los altavoces Echo o mostrar la cámara en un Echo Show hace que la Spotlight Cam forme parte de un sistema doméstico más amplio.

La detección de movimiento responde bien una vez que dedicamos tiempo a configurar las zonas y la sensibilidad. Durante los primeros días recibí algunas alertas poco relevantes, pero pude reducirlas excluyendo las áreas con más vegetación.

Aquí se nota una de las principales diferencias respecto a la Spotlight Cam Pro. Este modelo no cuenta con radar, detección de movimiento 3D ni Vista de pájaro, por lo que ofrece menos información sobre la trayectoria seguida por una persona. No considero que esta ausencia sea un problema grave para vigilar una entrada o un patio pequeño, pero sí puede marcar la diferencia cuando la cámara apunta hacia una acera, una carretera o una zona amplia con mucho movimiento.

La autonomía es el aspecto más difícil de valorar de forma universal. El consumo cambia enormemente dependiendo de cuántos eventos se produzcan y de cuánto utilicemos la visualización en directo. En mi experiencia, la batería puede durar bastante en una zona tranquila, pero el nivel baja con mayor rapidez cuando la cámara detecta actividad con frecuencia y activa constantemente los focos.

Por eso, me parece muy acertado que admita una segunda batería. Aunque solo se incluya una, añadir otra permite espaciar las recargas y aporta tranquilidad si vamos a instalarla en una zona elevada. También considero interesante la posibilidad de conectarla a un panel solar. No garantiza que nunca tengamos que retirar la batería, pero puede compensar buena parte del consumo en una ubicación soleada.

Entre los aspectos menos positivos está la conectividad limitada a WiFi 4 de 2,4 GHz. Esta banda ofrece buen alcance, pero el modelo no puede aprovechar una red de 5 GHz ni las mejoras de tecnologías inalámbricas más recientes. Tampoco me convence que Ring continúe sin ofrecer almacenamiento local. La dependencia de la nube simplifica la experiencia, pero obliga a asumir una cuota recurrente si queremos consultar eventos pasados.

Sin una suscripción, podemos ver la cámara en directo, recibir avisos y hablar por el altavoz. El problema es que, si no abrimos la notificación a tiempo, no tendremos una grabación disponible para comprobar qué ocurrió. Por este motivo, el precio real de la cámara no termina en el hardware. Para utilizarla como un sistema de seguridad completo, debemos añadir el coste periódico de un plan Ring Home.

A pesar de estas limitaciones, la experiencia general es buena. La cámara hace bien lo esencial, ofrece una imagen detallada, responde con rapidez y combina iluminación, vídeo y sonido en un dispositivo relativamente compacto.

La Ring Spotlight Cam con batería de 2.ª generación me parece una compra recomendable para vigilar zonas exteriores donde no hay un enchufe cercano. Su instalación flexible, el vídeo 2K y los focos automáticos forman una combinación práctica para entradas, patios y caminos laterales.

Lo mejor:

Calidad de imagen Retinal con resolución 2K y campo de visión de 140 grados

Calidad de imagen Retinal con resolución 2K y campo de visión de 140 grados Instalación flexible sin necesidad de enchufe.

Instalación flexible sin necesidad de enchufe. Focos de 550 lúmenes activados por movimiento.

Focos de 550 lúmenes activados por movimiento. Espacio para instalar dos baterías.

Espacio para instalar dos baterías. Buena integración con Alexa y otros dispositivos Ring.

Buena integración con Alexa y otros dispositivos Ring. Aplicación intuitiva con zonas de movimiento y privacidad.

Lo peor:

No incorpora radar, Vista de pájaro ni detección de movimiento 3D.

No incorpora radar, Vista de pájaro ni detección de movimiento 3D. La conexión está limitada a WiFi 4 de 2,4 GHz.

La conexión está limitada a WiFi 4 de 2,4 GHz. La suscripción resulta casi imprescindible para consultar grabaciones.

Preguntas frecuentes sobre Ring Spotlight Cam de 2ª gen.

¿La Ring Spotlight Cam de 2.ª generación graba en 2K?

Sí. La cámara graba vídeo con resolución 2K de 2.560 × 1.440 píxeles. Ring denomina Retinal 2K al conjunto formado por la resolución, la óptica y el procesado de imagen.

¿Es la misma cámara que la Ring Spotlight Cam Pro de segunda generación?

No. La Spotlight Cam de segunda generación es un modelo diferente y más sencillo. Graba en 2K, ofrece zoom de 6 aumentos y utiliza detección de movimiento avanzada convencional.

La Spotlight Cam Pro de segunda generación graba en 4K e incorpora prestaciones adicionales como zoom 10x, WiFi 6 y detección de movimiento 3D mediante radar.

¿Cuántos lúmenes tienen sus focos?

Los focos integrados alcanzan un brillo máximo conjunto de 550 lúmenes. Pueden encenderse automáticamente cuando la cámara detecta movimiento.

¿Cuántas baterías incluye?

La cámara incluye una batería recargable, aunque dispone de espacio para instalar dos. La segunda batería debe adquirirse por separado.

¿Puede seguir funcionando mientras se cambia una batería?

Sí, siempre que se hayan instalado dos baterías y una de ellas conserve carga. Esto permite retirar una batería para recargarla mientras la cámara continúa funcionando con la otra.

¿Se puede conectar a un panel solar?

Sí. La Spotlight Cam de segunda generación admite alimentación mediante un panel solar compatible adquirido por separado.

¿Cuánto dura la batería?

No existe una duración única, ya que depende del número de eventos, el uso del vídeo en directo, la activación de los focos, la duración de las grabaciones, la temperatura y la calidad de la conexión WiFi.

Una ubicación con mucho movimiento agotará la batería antes que una zona tranquila.

¿Funciona con redes WiFi de 5 GHz?

No. La cámara utiliza WiFi 4 en la banda de 2,4 GHz. Esta frecuencia suele ofrecer más alcance que la banda de 5 GHz, pero también puede estar más congestionada.

¿Qué velocidad de Internet necesita?

Ring recomienda una velocidad mínima de subida de 5 Mbps para obtener un rendimiento óptimo. Una conexión más lenta o inestable puede afectar a la resolución y al tiempo que tarda en abrirse el vídeo en directo.

¿Tiene detección de movimiento 3D?

No. La detección 3D mediante radar y la Vista de pájaro son prestaciones de los modelos Ring Pro compatibles.

La Spotlight Cam de segunda generación permite configurar zonas de movimiento tradicionales y ajustar la sensibilidad desde la aplicación.

¿Tiene visión nocturna?

Sí. La cámara puede grabar de noche y utiliza sus focos activados por movimiento para iluminar la escena y captar más información.

¿Tiene sirena?

Sí. Incorpora una sirena de seguridad que puede activarse a distancia desde la app Ring.

¿Permite hablar con una persona situada frente a la cámara?

Sí. Dispone de comunicación bidireccional con cancelación de ruido, por lo que podemos escuchar y hablar desde el teléfono.

¿Es compatible con Alexa?

Sí. Podemos recibir anuncios de movimiento en dispositivos Echo compatibles y mostrar la imagen en directo en un Echo Show.

¿Funciona con Apple Home o Google Home?

No ofrece una integración nativa completa con estas plataformas. La experiencia más directa se obtiene con Alexa y otros dispositivos del ecosistema Ring.

¿Necesita una suscripción?

No es obligatorio pagar para recibir notificaciones, ver el vídeo en directo, utilizar el audio bidireccional o activar la sirena.

Sin embargo, necesitaremos un plan Ring compatible para almacenar vídeos en la nube, consultar eventos pasados y acceder a determinadas alertas inteligentes.

¿Tiene ranura para tarjetas microSD?

No. La cámara no ofrece almacenamiento local mediante tarjeta de memoria. Las grabaciones se guardan en la nube cuando existe una suscripción compatible.

¿Puede instalarse en el techo?

Sí. El soporte permite instalarla sobre una superficie vertical u horizontal y ajustar posteriormente el ángulo de la cámara.

¿Resiste la lluvia y el frío?

La cámara es resistente a la intemperie y está diseñada para funcionar entre -20 °C y 50 °C. Esta indicación se refiere a la cámara y no necesariamente a todos los accesorios.

¿Merece la pena comprar la Ring Spotlight Cam de segunda generación?

Sí, especialmente si necesitas una cámara exterior sin cables, valoras la integración con Alexa y buscas más detalle que el ofrecido por un modelo Full HD.

Antes de comprarla, debes tener presente que las funciones avanzadas y el historial de vídeo requieren una suscripción y que será necesario recargar la batería periódicamente.

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