Análisis de la cámara exterior Ring Spotlight Cam Pro (2ª gen.): 4K, focos y detección 3D

Ring, compañía perteneciente a Amazon, es uno de los principales fabricantes de dispositivos de seguridad para el hogar.

Dentro de su catálogo, una de sus cámaras más avanzadas para exteriores es la Ring Spotlight Cam Pro Plug-In de 2.ª generación (🛒 249,99€), una cámara de vigilancia conectada por cable de corriente que combina vídeo Retinal Vision 4K, zoom mejorado 10x, visión en condiciones de poca luz, detección de movimiento 3D, focos LED de 600 lúmenes, comunicación bidireccional con Audio+ y sirena integrada de 85 dB.

A diferencia de los modelos con batería, esta versión está pensada para quienes tienen un enchufe cercano y prefieren olvidarse de cargar la cámara cada cierto tiempo. A cambio, ofrece alimentación continua, algo especialmente interesante si vas a utilizar con frecuencia funciones como la visualización en directo, las alertas de movimiento, la iluminación automática o la grabación de eventos.

He instalado la Ring Spotlight Cam Pro Plug-In de 2.ª generación en el exterior de mi vivienda y, tras probarla durante varias semanas, os traigo mis impresiones.

👉🏻 Índice

Instalación

La Ring Spotlight Cam Pro Plug-In de 2.ª generación está pensada para ser instalada en el exterior de la vivienda, por lo que está preparada para soportar las condiciones habituales de intemperie. Ring especifica que la cámara funciona entre -20ºC y 50ºC y que es resistente a la intemperie, aunque esta protección se aplica a la cámara y no necesariamente a todos los accesorios.

Sus dimensiones son 152 × 76 × 52 mm, por lo que no es una cámara especialmente pequeña, aunque resulta razonablemente discreta teniendo en cuenta que integra focos LED, altavoz, micrófonos, sensor de radar para la detección 3D y un sistema de montaje orientable.

La principal diferencia frente a las versiones con batería es que este modelo se alimenta mediante adaptador de corriente USB-C. En la caja se incluye la cámara, el adaptador de corriente para interior/exterior de 20 W con cable de 5,45 metros, el material de instalación, la guía de configuración, la documentación de seguridad y la pegatina de seguridad.

Esto tiene una ventaja clara: no tienes que preocuparte de retirar la batería para cargarla. Si la cámara va a estar instalada en un punto de difícil acceso o si esperas que detecte mucho movimiento a lo largo del día, la versión conectada por cable resulta mucho más práctica.

Ahora bien, también tiene una limitación evidente: necesitas tener un enchufe cerca o poder llevar el cable hasta la ubicación elegida. Antes de comprarla, conviene pensar muy bien dónde vas a colocarla y comprobar que el cable puede llegar hasta una toma de corriente de forma segura.

Puedes instalar la cámara en una pared o en el techo mediante la placa de montaje incluida. El soporte permite orientar la cámara para ajustar el encuadre, algo importante si quieres cubrir una entrada concreta, un pasillo lateral, una terraza o una zona de jardín.

En mi caso, la instalación no ha sido complicada, aunque requiere algo más de planificación que una cámara con batería. En un modelo inalámbrico puedes probar varias ubicaciones con más libertad, mientras que aquí dependes del punto de corriente. A cambio, una vez instalada, te olvidas prácticamente del mantenimiento energético.

Una vez colocada en su sitio, basta con instalar la app Ring en tu smartphone iOS o Android, y crear una cuenta desde la propia app si no la tienes ya.

La app guía paso a paso en el proceso de configuración del nuevo dispositivo. Básicamente, tendrás que escanear el código QR de la cámara, elegir la ubicación, conectarla a la red WiFi de tu hogar y completar algunos ajustes iniciales.

Configuración de Spotlight Cam Pro

La Spotlight Cam Pro Plug-In de 2.ª generación incorpora WiFi 6 de doble banda, compatible con redes de 2,4 y 5 GHz. Esto es una mejora importante frente a cámaras más básicas, pero no hace milagros: para aprovechar el vídeo 4K, necesitas una conexión estable y una buena cobertura en el punto de instalación.

Ring recomienda una velocidad mínima de subida de 15 Mbps para sus dispositivos 4K y, para la mejor experiencia con grabación y retransmisión 4K, aconseja al menos 20 Mbps de subida. Si tu router está lejos o la señal llega débil al exterior, puede que la cámara reduzca la calidad de vídeo mediante bitrate adaptativo para mantener la conexión estable.

En el día a día, además de utilizar la app Ring para iOS o Android, puedes acceder a tus dispositivos desde account.ring.com para consultar cámaras, revisar ajustes y gestionar algunos aspectos de tu cuenta.

Funcionamiento

La Ring Spotlight Cam Pro Plug-In de 2.ª generación captura vídeo Retinal Vision 4K, una de sus principales novedades frente a generaciones anteriores. Ring utiliza esta denominación para referirse no solo a la resolución 4K, sino también al conjunto de cámara, procesado de imagen y visualización en la app.

La resolución alcanza 3840 × 2160 píxeles, lo que supone cuatro veces más detalle que una cámara 1080p tradicional al observar el mismo campo de visión. En la práctica, esto permite ampliar la imagen con mayor margen y distinguir mejor detalles importantes, como una cara, una matrícula o un objeto situado a cierta distancia.

La cámara ofrece un campo de visión de 140º en horizontal y 85º en vertical, suficiente para cubrir una entrada, un patio, un lateral de la vivienda o una zona de paso sin necesidad de instalar varias cámaras en el mismo punto.

Uno de los añadidos más útiles es el zoom mejorado 10x. No sustituye las capacidades de zoom óptico de una cámara profesional, pero sí permite acercarse a zonas concretas de la imagen con más detalle que en una cámara Full HD. Esto resulta especialmente útil cuando quieres revisar una matrícula, comprobar qué paquete se ha dejado en la entrada o mirar con más atención una zona alejada del encuadre.

Grabación de vídeo con luz abundante

La calidad general de imagen es muy buena durante el día. La imagen se ve nítida, con buen nivel de detalle y colores naturales. Frente a una cámara 1080p, la diferencia se aprecia sobre todo al hacer zoom o al revisar escenas con muchos elementos, como jardines, entradas con vehículos o zonas con vegetación.

Por la noche, la cámara cuenta con Low-Light Sight y con focos LED integrados. Ring ha incorporado dos focos ajustables de 600 lúmenes con una temperatura de color de 3000 K, un blanco cálido que ilumina la escena cuando se detecta movimiento.

Cámara con foco apagado / encendido

Este punto es una de las grandes diferencias frente a una cámara exterior convencional. No solo graba lo que ocurre, sino que también puede actuar como elemento disuasorio. Cuando alguien entra en la zona de detección, la cámara puede encender los focos y hacer que la presencia resulte mucho más evidente.

En mis pruebas, los focos integrados resultan muy útiles en zonas oscuras como entradas, patios o pasillos laterales. No iluminan como un gran foco de jardín, pero sí aportan luz suficiente para ver mejor a una persona que se aproxima y para mejorar la imagen nocturna en color.

Grabación de vídeo con luz escasa

La cámara también permite mantener comunicación bidireccional con audio y cancelación avanzada de ruido. Esto permite hablar con una persona que esté delante de la cámara desde el móvil, por ejemplo, para dar instrucciones a un repartidor, avisar a alguien de que estás viendo la escena o responder a una visita.

En mis pruebas, la comunicación bidireccional funciona bien. La voz se escucha con claridad suficiente y mejorar la experiencia frente a cámaras más básicas. No sustituye a una conversación cara a cara, pero cumple perfectamente para interacciones rápidas.

La app Ring permite configurar que, ante la detección de movimiento, envíe una notificación al móvil. También es posible ajustar la duración de los vídeos grabados automáticamente, así como elegir qué tipo de alertas queremos recibir.

A la hora de recibir notificaciones, puedes escoger si quieres avisos detallados con capturas de imagen o simples notificaciones de texto. También puedes establecer alertas prioritarias, que se mostrarán incluso en el modo No Molestar del teléfono, así como configurar el tono de alerta.

La cámara permite ajustar la sensibilidad de la detección de movimiento, algo importante si recibes demasiadas notificaciones. También puedes configurar alertas inteligentes, como las alertas de persona, siempre que tengas el plan Ring Home correspondiente.

Esto es especialmente útil si la cámara apunta a una zona donde hay árboles, plantas, sombras, animales o tráfico lejano. Reducir falsas alertas es clave para que una cámara de seguridad sea útil en el día a día, porque si recibes demasiadas notificaciones irrelevantes, acabas ignorándolas.

Zonas de actividad

Una de las funciones más avanzadas de la Ring Spotlight Cam Pro Plug-In de 2.ª generación es la detección de movimiento 3D. Esta tecnología utiliza radar para calcular con mayor precisión a qué distancia se produce el movimiento y desde dónde se aproxima la persona.

Gracias a esta función, puedes configurar zonas de Vista de pájaro, que permiten definir sobre una vista aérea de tu casa las áreas en las que quieres recibir alertas. La idea es muy práctica: no se trata solo de dibujar zonas dentro de la imagen de la cámara, sino de establecer áreas reales delante de la vivienda.

Por ejemplo, puedes configurar la cámara para vigilar tu entrada o jardín, pero ignorar el movimiento de la acera o de una carretera cercana. Esto ayuda a reducir notificaciones innecesarias provocadas por coches, peatones o movimientos que ocurren fuera de tu propiedad.

Zonas de vista de pájaro

Las zonas de Vista de pájaro y las zonas de movimiento tradicionales funcionan en conjunto. Puedes usar la Vista de pájaro para definir sobre el mapa dónde quieres detectar movimiento y, después, utilizar las zonas de movimiento de la cámara para ajustar qué partes de la imagen deben tenerse en cuenta.

De esta forma, la cámara puede ser más precisa, ya que solo genera una alerta si el movimiento se produce en una zona relevante tanto desde el punto de vista espacial como dentro del encuadre de la cámara.

Ring permite crear zonas de privacidad, que bloquean áreas concretas de la imagen que no quieres grabar. Esto resulta útil si la cámara apunta parcialmente a una propiedad vecina, una ventana o una zona pública que prefieres excluir de la grabación.

También puedes activar o desactivar la grabación de audio, pausar alertas de movimiento o crear una programación de movimiento para que la cámara solo avise en determinados días y franjas horarias.

Si el uso que vas a dar a la cámara es como dispositivo de seguridad, Ring permite configurar modos de vigilancia que modifican de golpe el comportamiento de todos los dispositivos Ring de tu hogar.

Es posible configurar tres modos —desarmado, casa y fuera— y decidir para cada uno si quieres activar o desactivar la detección de movimiento y el vídeo en directo. Ring indica que los modos requieren suscripción.

Estos modos son especialmente interesantes en combinación con el kit de alarma Ring para el hogar, ya que puedes activar y desactivar la vigilancia de forma centralizada.

Ring también permite crear geovallas para posponer avisos automáticamente cuando llegas a casa, evitando alertas innecesarias. También puede recordarte que armes la alarma cuando te vayas y que la desarmes cuando vuelvas.

La cámara incluye una sirena de 85 dB que puedes activar manualmente desde la app. Su volumen puede resultar útil para llamar la atención en una entrada o jardín, aunque no debe entenderse como una sirena de alarma profesional capaz de escucharse a gran distancia.

La combinación de focos LED y sirena es uno de los puntos más interesantes de esta cámara. Los focos se activan automáticamente con el movimiento y la sirena puede utilizarse como medida disuasoria si ves algo sospechoso en directo.

Vídeo en directo con foco encendido

Otra funcionalidad interesante es la búsqueda inteligente de vídeos, que permite localizar vídeos mediante lenguaje natural con frases como «hombre frente a la casa», «niños jugando en el jardín», «paquete entregado ayer», «coche rojo la semana pasada», etc.

Como ocurre con otras cámaras de Ring, la Spotlight Cam Pro no incluye almacenamiento local para guardar vídeos. Por defecto, puedes ver la imagen en tiempo real y recibir alertas, pero para revisar grabaciones pasadas necesitas contratar un plan de suscripción de Ring.

Ring ofrece planes de pago bajo la marca Ring Home. Estos planes permiten guardar vídeos en la nube, revisar eventos anteriores, descargar clips y acceder a funciones adicionales. Ring indica que, con una suscripción Ring Home, los vídeos de eventos pueden guardarse hasta 180 días y las fotos capturadas hasta 7 días.

Si no contratas una suscripción, la utilidad de la cámara queda bastante limitada. Puedes ver lo que está ocurriendo en directo y recibir notificaciones, pero si no atiendes una alerta en el momento, no podrás revisar después qué ha ocurrido.

Este es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta antes de comprar una cámara Ring. El hardware funciona bien, pero para sacarle todo el partido hay que asumir el coste recurrente de la suscripción.

Característica Incluido sin coste adicional Ring Home Basic Ring Home Standard / Premium Notificaciones activadas por movimiento ✅ ✅ ✅ Vídeo en directo ✅ ✅ ✅ Comunicación bidireccional ✅ ✅ ✅ Grabación de vídeo en la nube — ✅ ✅ Historial de vídeo de eventos — Hasta 180 días Hasta 180 días Guardar y compartir vídeos — ✅ ✅ Captura de fotos — Hasta 7 días Hasta 7 días Alertas de persona — ✅ ✅ Vistas previas de vídeo en notificaciones — Según plan Según plan Precio Gratis Consultar precio vigente Consultar precio vigente

Todos los videotimbres y cámaras de seguridad Ring suelen incluir un periodo de prueba gratuito de 30 días del plan de suscripción, salvo que ya tengas una suscripción activa en la misma ubicación.

Por último, merece la pena mencionar que este dispositivo recibirá actualizaciones de seguridad de software hasta, al menos, cuatro años después de la última fecha en la que haya estado disponible a la venta como unidad nueva en los sitios web de Ring.

Integraciones con otros servicios

La Ring Spotlight Cam Pro Plug-In de 2.ª generación es compatible con Amazon Alexa, lo que permite integrarla fácilmente en un hogar donde ya tengas altavoces Echo, pantallas Echo Show, dispositivos Fire TV o tablets Fire.

Si tienes un Echo Show, puedes pedir a Alexa que muestre la imagen de la cámara en directo. Esto resulta cómodo si quieres ver rápidamente quién está en la entrada, comprobar el jardín o revisar una zona exterior sin sacar el móvil.

Con Alexa, también es posible crear rutinas que se ejecuten cuando la cámara detecta movimiento. Por ejemplo, puedes hacer que se encienda una bombilla inteligente cuando la Spotlight Cam Pro detecte actividad en la entrada, que Alexa anuncie movimiento en un altavoz Echo o que se active otra automatización del hogar.

Esta integración es uno de los puntos fuertes del ecosistema Ring. Si ya utilizas otros productos de Amazon, la cámara encaja muy bien y permite crear escenas de seguridad relativamente sencillas.

También es posible vincular dispositivos Ring entre sí desde la app para reforzar la seguridad del hogar. Por ejemplo, puedes hacer que otros dispositivos del ecosistema reaccionen ante un evento de movimiento detectado por esta cámara.

Lamentablemente, no es compatible de forma nativa con Google Home ni con Apple Home, dos plataformas muy populares para controlar dispositivos del hogar conectado. Esto puede ser una desventaja importante si tienes la casa montada alrededor de Google Assistant o Apple HomeKit.

Precio

La Ring Spotlight Cam Pro tiene un precio oficial de 🛒 249,99€.

Por precio, se sitúa en la parte alta del catálogo de cámaras domésticas para exteriores, pero también ofrece funciones muy avanzadas: vídeo Retinal Vision 4K, zoom mejorado 10x, Low-Light Sight, WiFi 6, detección de movimiento 3D, Vista de pájaro, Audio+, focos LED de 600 lúmenes y sirena integrada.

También existen otras variantes dentro de la familia Spotlight Cam Pro de 2.ª generación, incluyendo modelos Wired y con adaptador PoE. La elección dependerá sobre todo de la ubicación donde quieras instalarla y de si prefieres conectarla a un enchufe, cablearla de forma permanente o aprovechar alimentación por Ethernet.

Si tienes un enchufe cerca, la versión Plug-In me parece la más cómoda, ya que elimina la preocupación de la batería y permite aprovechar mejor las funciones de vigilancia sin pensar tanto en el consumo energético.

Mi opinión

Tras varias semanas utilizando la Ring Spotlight Cam Pro Plug-In de 2.ª generación, mi impresión es muy positiva. Ring ha creado una cámara de exterior muy completa, pensada para quienes buscan una solución avanzada para vigilar zonas clave de la vivienda.

Su principal virtud es que combina en un solo dispositivo cámara 4K, focos LED, sirena, comunicación bidireccional y detección avanzada de movimiento. Esto la convierte en una solución muy práctica para entradas, patios, pasillos laterales, garajes o zonas donde quieras detectar actividad y, al mismo tiempo, iluminar automáticamente cuando alguien se acerca.

La calidad de imagen Retinal Vision 4K es uno de sus grandes argumentos. La mejora frente a una cámara 1080p se nota especialmente al hacer zoom o al revisar detalles a cierta distancia. El zoom mejorado 10x resulta útil para inspeccionar zonas concretas de la imagen, aunque siempre dependerá de la iluminación y de la calidad de la conexión.

Los focos integrados de 600 lúmenes también aportan mucho valor. Mejoran la visibilidad nocturna, ayudan a obtener imágenes más útiles en color y añaden un efecto disuasorio que una cámara sin iluminación no puede ofrecer.

La detección de movimiento 3D y la Vista de pájaro siguen siendo dos de sus funciones más diferenciales. Permiten entender mejor por dónde se ha movido una persona y configurar zonas de detección más precisas, reduciendo falsas alertas cuando la cámara apunta a aceras, carreteras o zonas con movimiento lejano.

También me ha gustado la integración con Alexa, la comunicación bidireccional con audio y la comodidad de no tener que cargar baterías. Para un uso fijo en exteriores, la alimentación por cable es una ventaja clara siempre que tengas una toma de corriente cerca.

No todo es perfecto. El precio es elevado, la instalación depende de tener un enchufe accesible y, como ocurre con otros dispositivos Ring, para aprovechar de verdad la cámara necesitas contratar una suscripción de Ring Home. Sin ella, la cámara queda limitada principalmente a vídeo en directo y alertas en tiempo real.

También debes tener en cuenta que el vídeo 4K exige una buena conexión. Si la señal WiFi llega justa al exterior o tu velocidad de subida es limitada, la cámara puede reducir la calidad mediante bitrate adaptativo y no siempre aprovecharás todo el potencial de Retinal Vision 4K.

En definitiva, la Ring Spotlight Cam Pro Plug-In de 2ª generación es una compra muy recomendable si buscas una cámara exterior avanzada, con muy buena calidad de imagen, focos integrados, detección precisa y una integración excelente con Alexa. Eso sí, antes de comprarla conviene tener claro dónde la vas a instalar, comprobar que tienes buena cobertura WiFi y asumir que el plan de suscripción será prácticamente necesario para sacarle todo el partido.

Preguntas frecuentes sobre Ring Spotlight Cam Pro de 2ª gen.

¿La Ring Spotlight Cam Pro Plug-In de 2ª generación graba en 4K?

Sí. La Ring Spotlight Cam Pro Plug-In de 2ª generación incorpora vídeo Retinal Vision 4K, con una resolución de 3840 × 2160 píxeles. Esto permite obtener más detalle que en una cámara 1080p, especialmente al hacer zoom sobre una zona concreta de la imagen.

¿Necesita batería la Ring Spotlight Cam Pro Plug-In de 2.ª generación?

No. Esta versión funciona conectada a la corriente mediante un adaptador USB-C, por lo que no hay que retirar ni recargar baterías. Es una buena opción si tienes un enchufe cerca y quieres una cámara exterior que esté siempre alimentada.

¿Qué diferencia hay entre la versión Plug-In y la versión con batería?

La versión Plug-In se conecta a un enchufe y ofrece alimentación continua, mientras que la versión con batería permite una instalación más flexible pero requiere recargas periódicas. Si vas a colocar la cámara en una zona con mucho movimiento o quieres usar con frecuencia la vista en directo, la versión conectada por cable resulta más cómoda.

¿La Ring Spotlight Cam Pro Plug-In 2ª Gen tiene visión nocturna?

Sí. La cámara cuenta con visión en condiciones de poca luz y dos focos LED integrados de 600 lúmenes que ayudan a iluminar la escena cuando detecta movimiento. Esto permite obtener imágenes nocturnas más útiles y añade un efecto disuasorio.

¿Qué es la detección de movimiento 3D de Ring?

La detección de movimiento 3D utiliza radar para calcular mejor la distancia y la trayectoria del movimiento. Gracias a esta función, la cámara puede generar alertas más precisas.

¿La Ring Spotlight Cam Pro Plug-In de 2ª generación funciona con Alexa?

Sí. La cámara es compatible con Amazon Alexa. Puedes ver la imagen en directo en dispositivos Echo Show o Fire TV compatibles, recibir avisos de movimiento y crear rutinas para que otros dispositivos inteligentes reaccionen cuando la cámara detecta actividad.

¿Es compatible con Google Home o Apple HomeKit?

No de forma nativa. La Ring Spotlight Cam Pro Plug-In de 2ª generación está pensada principalmente para integrarse con el ecosistema de Ring y Amazon Alexa. Si tu hogar inteligente está basado en Google Home o Apple Home, esta limitación es importante.

¿Hace falta pagar una suscripción para usar la cámara Ring?

Puedes usar la cámara sin suscripción para ver vídeo en directo, recibir notificaciones de movimiento y hablar mediante comunicación bidireccional. Sin embargo, para revisar grabaciones pasadas, guardar vídeos en la nube, compartir clips o acceder a funciones avanzadas, necesitas contratar un plan Ring Home.

¿Qué velocidad de Internet necesita para grabar en 4K?

Ring recomienda una buena conexión WiFi y una velocidad de subida elevada para aprovechar el vídeo 4K. Como referencia, conviene contar con al menos 15 Mbps de subida, aunque para una experiencia más fluida con 4K es recomendable acercarse a los 20 Mbps de subida.

¿Merece la pena comprar la Ring Spotlight Cam Pro Plug-In de 2ª generación?

Sí, especialmente si buscas una cámara exterior avanzada con vídeo 4K, focos integrados, detección de movimiento 3D, sirena y buena integración con Alexa. Eso sí, merece más la pena si tienes una toma de corriente cerca, buena cobertura WiFi y estás dispuesto a contratar una suscripción Ring Home para aprovechar todas sus funciones.

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