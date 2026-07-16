Google muestra el Pixel 11 antes de tiempo: diseño dorado y el misterioso Pixel Glow

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Google todavía no ha presentado oficialmente el Pixel 11, pero la propia compañía parece haber cometido uno de esos «descuidos» que difícilmente son accidentales. Una nueva animación publicada en la Google Store permite observar parcialmente el diseño del dispositivo y confirma varios detalles sobre su lanzamiento.

El breve vídeo no revela todas las cartas de la próxima generación, aunque sí deja ver dos teléfonos Pixel 11 con un llamativo acabado dorado. También ofrece una primera pista sobre Pixel Glow, una misteriosa función luminosa situada junto al módulo de cámaras.

Google adelanta el Pixel 11 antes de su presentación

La aparición del nuevo teléfono se ha producido en una página de la Google Store creada para promocionar el próximo evento Made by Google. En ella, Google invita a los usuarios a guardar la fecha y registrarse para recibir novedades sobre sus próximos dispositivos.

Lo curioso es que la animación promocional muestra claramente los bordes y la parte posterior de dos unidades del Pixel 11. Aunque el encuadre evita enseñar los teléfonos por completo, las imágenes son suficientemente reveladoras como para confirmar algunos elementos de diseño.

El evento Made by Google se celebrará el 12 de agosto

Google presentará oficialmente su nueva generación de dispositivos durante el evento Made by Google del 12 de agosto de 2026. La retransmisión comenzará a las 18:00 ET / 15:00 PT, es decir, a las 00:00 del 13 de agosto en la España peninsular.

La descripción incluida al añadir el evento al calendario promete novedades que abarcarán desde Gemini Intelligence hasta la nueva familia de dispositivos Google Pixel. Por tanto, el Pixel 11 no será necesariamente el único protagonista de la presentación.

Las reservas también comenzarán ese mismo día

La página promocional no se limita a anunciar la fecha del evento. Google también confirma que el periodo de reserva del Pixel 11 comenzará el 12 de agosto, inmediatamente después de su presentación oficial.

Esta estrategia permitiría a la compañía aprovechar el interés generado durante la retransmisión. Los usuarios podrían conocer las características, colores y precios de los nuevos dispositivos y reservarlos poco después desde la propia Google Store.

Una familia Pixel 11 con varios modelos

Google utiliza expresiones como «nueva gama» o «serie Pixel 11», por lo que todo apunta a que veremos varios teléfonos. Aunque la página no enumera las versiones, resulta razonable esperar una estructura parecida a la de generaciones anteriores.

Las filtraciones ya han dejado pistas sobre el modelo más avanzado, cuyo supuesto diseño puede verse en nuestro artículo sobre el Pixel 11 Pro y su renovada barra de cámaras. Por ahora, Google no ha confirmado oficialmente cuántas variantes formarán la familia.

El acabado dorado vuelve a cobrar protagonismo

Uno de los detalles más evidentes del vídeo es el color de los dispositivos. Ambos teléfonos presentan un acabado dorado intenso y muy reflectante, bastante más llamativo que los tonos arena o champán utilizados habitualmente en los últimos años.

El reflejo de la superficie hace pensar en un marco metálico pulido, aunque la iluminación promocional podría exagerar su brillo. En cualquier caso, Google parece dispuesta a recuperar una estética dorada más atrevida que se había vuelto poco frecuente entre los móviles de gama alta.

Google podría llamarlo Warm Gold

La compañía no ha indicado el nombre comercial de este nuevo acabado, pero otras filtraciones relacionadas con los dispositivos del evento han mencionado tonalidades doradas. Entre ellas aparece la denominación Warm Gold, que podría traducirse como oro cálido.

No está confirmado que ese nombre corresponda al Pixel 11 mostrado en el vídeo. También podría tratarse de una denominación reservada para otro producto, como el Pixel Watch 5, cuyos supuestos colores y precios ya se han filtrado antes de Made by Google.

La barra de cámaras mantiene la identidad Pixel

La animación permite distinguir el característico módulo horizontal de cámaras que Google lleva utilizando desde hace varias generaciones. La compañía parece decidida a mantener este elemento como una de las principales señas de identidad visual de sus teléfonos.

No obstante, la barra de cámaras podría incorporar pequeños cambios en su distribución. El vídeo no ofrece un plano suficientemente amplio para contar sensores o comprobar si existirán diferencias entre el Pixel 11 estándar y los modelos Pro.

Una pequeña luz roba todas las miradas

El detalle más interesante aparece en uno de los extremos del módulo fotográfico, precisamente en la zona que normalmente ocuparía el flash. Allí puede verse un pequeño punto luminoso capaz de mostrar varios colores.

Durante la animación, esta luz pasa por diferentes tonalidades del arcoíris. Su comportamiento encaja con las filtraciones sobre Pixel Glow, una función que Google todavía no ha anunciado, pero que podría convertirse en una de las novedades más reconocibles del Pixel 11.

Pixel Glow podría ser algo más que un flash

A simple vista, el componente podría confundirse con el flash LED de la cámara. Sin embargo, su animación multicolor sugiere que tendría funciones adicionales y que permanecería activo en situaciones no relacionadas con la fotografía.

Google podría utilizar esta zona como un indicador visual integrado en la parte trasera del teléfono. Sería una solución relativamente discreta, ya que no requeriría añadir un gran anillo luminoso ni modificar radicalmente el diseño del dispositivo.

Notificaciones visibles con el móvil boca abajo

Una de las posibilidades que se barajan es que Pixel Glow sirva para avisar de llamadas, mensajes y otras notificaciones. Cada aplicación, contacto o tipo de alerta podría asociarse a un color o patrón luminoso diferente.

Esta función resultaría especialmente práctica cuando el teléfono está colocado con la pantalla hacia abajo. El usuario podría identificar que ha recibido una alerta sin levantar el móvil, encender la pantalla ni recurrir a un reloj inteligente.

También podría mostrar el estado de carga

Las filtraciones apuntan a que la luz podría utilizarse como indicador del nivel o estado de la batería. Pixel Glow podría cambiar de color mientras el teléfono se carga y mostrar visualmente cuándo se ha completado el proceso.

Por ejemplo, Google podría emplear diferentes tonalidades para representar una batería baja, una carga en curso o el 100 % de capacidad. Por ahora no existe confirmación sobre estos comportamientos, por lo que deben considerarse posibilidades y no funciones definitivas.

Una nueva forma de visualizar las respuestas de Gemini

Pixel Glow también podría estar conectado con Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google. La iluminación podría activarse o cambiar de color cuando el usuario invoca al asistente, dicta una consulta o espera a que se genere una respuesta.

Esta integración permitiría que Gemini tuviera una representación visual reconocible incluso con la pantalla apagada. Google podría usar animaciones diferentes para indicar que el asistente está escuchando, procesando información o ejecutando una acción.

Google aún no ha explicado cómo funcionará Pixel Glow

A pesar de que el elemento aparece en material publicado por la propia compañía, Google no ha confirmado su nombre ni sus funciones. Tampoco sabemos si estará presente en todos los Pixel 11 o si será exclusivo de determinados modelos.

La posibilidad de que se trate simplemente de una animación promocional no puede descartarse por completo. Sin embargo, su ubicación y el cambio intencionado de colores refuerzan la idea de que Pixel Glow será una característica real del dispositivo.

Las filtraciones anteriores no mostraban esta iluminación

Los renders aparecidos durante los últimos meses no dejaban ver claramente ningún sistema de iluminación trasero. Aquellas imágenes, no obstante, estaban basadas en archivos CAD y recreaciones elaboradas por terceros, no en fotografías oficiales.

Ya analizamos esta aparente contradicción al hablar de Pixel Glow y su posible integración en el Pixel 11. El nuevo vídeo de Google aporta ahora la pista más sólida vista hasta el momento.

Habrá una oferta exclusiva para los usuarios registrados

La Google Store anima a los interesados a iniciar sesión y suscribirse a sus correos promocionales. Quienes completen el registro recibirán una oferta exclusiva el próximo 12 de agosto, coincidiendo con la presentación del Pixel 11.

Google no explica públicamente en qué consistirá el incentivo. Podría tratarse de un descuento directo, crédito para gastar en la tienda, accesorios promocionales o alguna ventaja relacionada con la reserva del teléfono.

Google enseña lo justo para mantener la expectación

El adelanto está diseñado para despertar curiosidad sin revelar completamente el teléfono. Permite identificar el color dorado, el módulo de cámaras y la posible iluminación Pixel Glow, pero evita mostrar el frontal, el número de cámaras o cualquier especificación técnica.

Se trata de una campaña muy medida que convierte un vídeo de apenas unos segundos en tema de conversación. Google ha confirmado lo suficiente para alimentar el interés por el Pixel 11, pero sigue reservando las novedades importantes para el escenario.