Roborock S7 Pro Ultra: Análisis del aspirador con base de vaciado, lavado y llenado

Tener un robot aspirador en casa se ha convertido en algo bastante habitual para aliviar el esfuerzo que conlleva la limpieza del hogar. Dentro de las marcas más avanzadas, Roborock se ha forjado un nombre propio por sus innovadores productos de limpieza.

Hace unos meses, la compañía lanzó su robot aspirador con base más avanzados, Roborock S7 MaxV Ultra (🛒 1.399€), que combina el robot S7 MaxV con cámara para reconocimiento de obstáculos mediante IA junto con la base vaciado, lavado y llenado Roborock que reduce al mínimo el mantenimiento.

Ahora, la compañía ha presentado Roborock S7 Pro Ultra (🛒 1.199€ en Amazon | AliExpress). Este conjunto combina el robot aspirador S7 Pro, que se sitúa un peldaño por debajo de S7 MaxV al no disponer de cámara con capacidades de IA, junto con la base de vaciado, lavado y llenado Roborock.

He tenido oportunidad de probar el robot aspirador Roborock S7 Pro Ultra durante algunas semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y construcción

Roborock S7 Pro tiene forma de cilindro achatado con ruedas. Posee un diámetro de unos 35 cm y una altura de casi 10 cm, así que es un robot bastante grande. Su peso roza los 5 kg., aunque lo normal es que no tengas que levantarlo.

Estas dimensiones hacen que Roborock S7 Pro no puede colarse por debajo de la mayoría de los sofás ni tampoco entre las patas de las sillas, pero sí que es capaz de subirse a alfombras y limpiar por debajo de las mesas.

Roborock S7 Pro

Dejando a un lado sus dimensiones, Roborock S7 Pro tiene un diseño moderno, con un acabado en color blanco que, con el tiempo, puede llegar a acumular suciedad claramente visible en su superficie.

En su interior, posee un compartimento para polvo con una capacidad de 400 ml y un depósito de agua para fregado con una capacidad de 200 ml, en ambos casos por debajo de Roborock S6 MaxV. Por suerte, la base de carga triple te libera del trabajo de vaciar el polvo y rellenar el agua, por lo que esto no será un problema.

En la parte superior, encontramos tres botones táctiles:

Encendido/Limpieza, para iniciar la limpieza (pulsación corta) o encender/apagar el robot (pulsación larga)

Limpieza localizada / Bloqueo para niños, para iniciar una limpieza localizada en un lugar concreto o, si lo mantienes pulsado 3 segundos, para activar/desactivar el bloqueo de botones para niños.

Estación, para volver a la estación de carga

El botón de Encendido/Limpieza también indica el nivel de batería mediante un código de colores (blanco si está por encima del 20% y rojo si está por debajo), el estado de carga (parpadeando mientras carga) y el estado de funcionamiento (parpadeando lento cuando inicia una tarea y rojo intermitente en caso de error).

Botones de la parte superior

En la parte superior central, hay un cilindro que sobresale unos centímetros donde está el sensor LiDAR para medición de distancias. También en la parte superior encontramos una tapa que nos da acceso al depósito de polvo y el indicador de WiFi.

Si le damos la vuelta, tenemos acceso al depósito de polvo, el cepillo principal y el cepillo lateral. El cepillo principal de este modelo utiliza aletas de goma en lugar de las tradicionales cerdas, lo que se traduce en que el pelo se enreda mucho menos, como he podido comprobar.

También en la parte de abajo se encuentran los sensores de desnivel que evitan que Roborock S7 Pro se caiga por las escaleras u otros desniveles — algo muy útil en casas con varias plantas — así como el sensor de alfombras que puede elevar la mopa cuando detecta tejido.

También encontramos el soporte para la mopa que, a diferencia del S7 MaxV, está fijo y no se puede quitar, aunque sí que es posible retirar la mopa para cambiarla por otra o lavarla en la lavadora si se ensucia demasiado.

Parte de abajo de Roborock S7 Pro

Configuración inicial

La configuración de Roborock S7 Pro es muy sencilla, ya que solo tienes que encontrar un lugar cerca de un enchufe donde colocar la estación de carga a la que volverá el robot después de cada limpieza. Es importante que esté en un lugar con cobertura WiFi para que pueda recibir órdenes desde la app.

El proceso de configuración inicial es muy sencillo, ya que basta con pulsar los botones Limpieza localizada y Estación para que la aspiradora se ponga en modo emparejamiento. A continuación, debes conectarte desde el móvil a una red WiFi llamada roborock-vacuum-xxxx que crea la propia aspiradora para que la app Roborock transfiera las credenciales de la red WiFi de tu hogar al dispositivo.

Es posible tener configurados varios robots en la misma app si, como yo, tienes una casa con varias plantas y no quieres andar subiendo y bajando el robot.

Una vez que el robot aspirador está conectado a tu red WiFi, todo se controla desde la app — desde crear el mapa de la planta hasta dar órdenes de limpieza o actualizar el firmware. Si te da pereza usar la app, puedes pulsar el botón del propio robot para que inicie la limpieza.

La primera vez que utilizas Roborock S7 Pro, crea un mapa de la planta. Aunque esta funcionalidad aparece como en «beta», funciona realmente bien ya que incluso es capaz de dividir la planta en habitaciones automáticamente.

Un aspecto curioso es que, cuando mapea la casa, podemos distinguir perfectamente las patas de las mesas y sillas, el contorno del sofá y cualquier otro objeto que tengamos sobre el suelo. Incluso es capaz de ver a través de cristales y mapear zonas que no ha pisado, como una terraza.

El uso del escáner LiDAR permite a Roborock S7 Pro orientarse por la casa sin ningún problema, incluso estando totalmente a oscuras. Otros robots que utilizan tecnología de mapeado visual con una cámara enfocando al techo no funcionan bien en situaciones de oscuridad.

A través de la app, es posible dividir / unir habitaciones para corregir pequeños fallos, así como poner nombre a las habitaciones para pedir después al robot que limpie una habitación en concreto.

También puedes alterar el orden en el que tiene que limpiar las habitaciones si, por alguna razón, prefieres que empiece o acabe por una en particular. De igual forma, es posible añadir o editar alfombras en el mapa.

Mapeado y edición de habitaciones en la app

Si vives en una casa con varias plantas, es posible crear un mapa de cada planta con un máximo de 4 plantas.

Lo mejor de todo es que no es necesario que muevas la estación de carga cada limpieza, sino que basta con llevar el robot a la planta que quieres limpiar, dejarlo en cualquier sitio y pedirle que limpie. Automáticamente detectará en qué planta está y comenzará a limpiar, volviendo al acabar al mismo punto donde le dejaste.

Desde la app es posible configurar cuatro niveles de aspiración — Silencioso, Normal, Turbo y Máximo — así con un nivel MAX+ para una limpieza profunda que consume más batería y que, tras la limpieza, se desactiva. También es posible establecer tres ajustes del flujo de agua — Leve, Modero e Intenso.

También es posible seleccionar la ruta de fregado: Estándar o Profundo. En este último, el robot se desplaza siguiendo una trayectoria en forma de Z más estrecha, de modo que cubre cada zona del suelo dos veces pero la potencia de aspiración se reduce. Se recomienda usar este modo únicamente en suelos recién aspirados.

Es posible personalizar los niveles de aspiración y fregado, así como la ruta de fregado, para cada habitación. En mi caso, por ejemplo, he configurado los niveles máximos de aspiración y fregado para el baño, cuyo suelo se ensucia más.

Si tienes alfombras en casa, resulta útil el modo Turbo para Alfombra que aplicará la máxima potencia de aspiración cuando detecta que está sobre la tela de una alfombra. El modo normal se reanuda cuando el robot vuelve a estar sobre suelo duro.

También es posible establecer que no friegue las alfombras, elevando la mopa al pasar por encima para no mojarla, así como crear paredes invisibles y zonas en las que no debe entrar el robot. En mi casa, por ejemplo, he creado una zona prohibida en el lugar donde está la PS5 en el suelo para evitar que le dé un golpe.

Otra funcionalidad interesante es que puedes enlazar Roborock S7 Pro con Alexa y Google Assistant. En mi caso, lo he enlazado con Alexa a través de su skill para poder iniciar o parar la limpieza mediante instrucciones de voz del tipo «Alexa, pide a Roborock que limpie», «Alexa, pide a Roborock que pare la limpieza» o «Alexa, pide a Roborock que se recargue.»

Si eres usuario de iPhone, es posible crear comandos de Siri en la app Atajos para que el robot comience / pare / reanude la limpieza, vuelva a la estación de carga, limpie una habitación en concreto, ajuste el nivel de aspiración o indique dónde se encuentra.

En caso de que vivas con más personas, todas pueden instalar la app en su dispositivo y acceder al robot si les das permiso.

Funcionamiento

En el momento de elaborar este análisis, Roborock S7 Pro lleva el firmware 02.00.56. Roborock suele enviar frecuentemente actualizaciones de firmware con mejoras e, incluso, nuevas funcionalidades.

Para iniciar una limpieza, puedes dirigirte a la app de Roborock y pedirle que limpie toda la planta, varias habitaciones, una única habitación, una zona concreta que marques con un rectángulo o alrededor de un mueble.



Si tienes el S7 Pro enlazado con Alexa, Google Assistant o Siri, puedes pedirle que limpie mediante un comando de voz.

También puedes programar limpiezas para que comiencen a una hora determinada todos los días o los días de la semana que elijas. Es posible configurar que limpie toda la planta o algunas habitaciones en concreto, así como el nivel de aspiración y fregado.

El volumen de sonido de la aspiradora depende del nivel de succión que hayas configurado y, según la compañía, alcanza los 67 dB en el modo normal.

En mis pruebas, el ruido va desde el nivel de un secador de pelo bastante silencioso hasta un secador de pelo ruidoso al nivel máximo de aspiración. Normalmente, trato de activar Roborock S7 Pro cuando me voy de casa para que no me moleste el ruido ya que puede ser un poco escandaloso.

Si te molesta que Roborock haga ruido por la noche, es posible configurar una franja horaria en la que el robot deja de limpiar, los mensajes de voz se vuelven más silenciosos y el indicador de energía se atenúa.

A diferencia del S7 MaxV, el robot aspirador S7 Pro no posee las cámaras Reactive IA, por lo que no es capaz de identificar ciertos tipos de obstáculos. Esto significa que tiene más dificultades a la hora de esquivar obstáculos, especialmente aquellos que son problemáticos como desechos de mascotas o cables.

La cámara del S7 MaxV cuenta con micrófono, lo que le permite hacer vigilancia de la casa o realizar una videollamada. Obviamente, esta funcionalidad tampoco está disponible en el S7 Pro.

Aunque normalmente evita los obstáculos y no los golpea, en alguna ocasión me he encontrado con que ha desplazado ligeramente un objeto ya que la detección de objetos funciona por contacto. También me ha ocurrido en alguna ocasión que se ha subido a la base de una lámpara, aunque luego ha sido capaz de bajar. Roborock S7 MaxV detecta con su cámara que es un pedestal y no intenta subirse.

En mi experiencia, el S7 Pro hace un excelente trabajo a la hora de aspirar migas, suciedad, polvo y pelo del suelo. Tras una limpieza, el suelo se ve mucho más limpio.

A esto ayuda su potencia máxima de succión de 5.100 Pa (a modo de referencia, una potencia de 2.000 Pa es suficiente para elevar una pila AA del suelo), por encima de muchos robots aspiradores. Donde tiene más dificultades es a la hora de limpiar esquinas ya que su forma redonda le impide acercarse lo suficiente para limpiarlas.

Roborock S7 Pro cuenta con la tecnología de vibración sónica VibraRaise para fregar. Esta tecnología permite frotar el suelo a una velocidad de hasta 3.000 veces por minuto, con una alta presión. Roborock advierte que no deberías utilizar productos de limpieza o desinfectantes, salvo los de la propia marca.

Aunque los suelos quedan más limpios cuando utilizas la función de fregado, el resultado no es comparable a lo que puedes hacer con una fregona y un brazo fuerte, pero es suficiente para el día a día.

Cuando la limpieza termina, Roborock vuelve a la base de carga automáticamente o, si lo has colocado en una planta de tu casa sin estación de carga, regresa al punto inicial donde lo habías dejado.

Si la batería comienza a agotarse antes de terminar de limpiar, vuelve a la estación a recargarse antes de continuar limpiando, así que no tienes que preocuparte porque el robot se quede tirado en medio de una limpieza.

Roborock S7 Pro tiene una batería de 5.200 mAh que, según Roborock, proporciona hasta 3 horas de limpieza continua en el modo Silencioso sin el sistema de fregado conectado. En mis pruebas, la limpieza y fregado de una pantalla de unos 70 m² lleva unos 70 minutos.

El proceso de carga completo dura algo menos de cuatro horas. Como curiosidad, una actualización que llegará en agosto permitirá programar la base para que la carga se produzca en horario en el que la electricidad es más barata.

Base de vaciado, lavado y llenado

Roborock S7 Pro Ultra llega con la base «definitiva» de vaciado de polvo, lavado de mopa y llenado de agua. Es la misma que pudimos probar con el Roborock S7 MaxV.

La base de vaciado, lavado y llenado (en adelante, me referiré a ella simplemente como «la base») es ideal para desentenderse por completo del robot, ya que se ocupa de las principales tareas de mantenimiento:

Vacía el compartimento de polvo del robot, lo que en palabras de Roborock permite estar hasta 7 semanas sin cambiar la bolsa. El depósito del polvo tiene una capacidad de 2,5 litros.

lo que en palabras de Roborock permite estar hasta 7 semanas sin cambiar la bolsa. El depósito del polvo tiene una capacidad de 2,5 litros. Rellena el compartimento de agua para fregado del robot (el depósito de la base almacena agua suficiente para el fregado de hasta 300 m²). El depósito del agua limpia tiene una capacidad de 3 litros.

(el depósito de la base almacena agua suficiente para el fregado de hasta 300 m²). El depósito del agua limpia tiene una capacidad de 3 litros. Limpia la mopa del robot, tanto al principio de cada limpieza como durante la misma (por defecto, cada 20 minutos vuelve a la base a limpiarla, pero este intervalo es ajustable) y también al acabar. El depósito del agua sucia tiene una capacidad de 2,5 litros.

Para llevar a cabo estas funciones, cuenta con tres compartimentos: uno para recoger el polvo mediante una bolsa, otro para el agua limpia y otro para el agua sucia. Te aconsejo que vacíes este último con cierta frecuencia, ya que puede generar un olor bastante desagradable.

Compartimento de agua sucia (izquierda), agua limpia (centro) y polvo (derecha)

La base hace un excelente trabajo a la hora de vaciar el compartimento de polvo del robot, ya que este queda completamente vacío tras cada limpieza.

Todo el polvo se acumula en una bolsa de papel que deberás cambiar cuando se llene, no siendo posible prescindir de la bolsa y que el polvo vaya a parar a un depósito vaciable, como ocurre en otras bases de vaciado. Esto significa que tendrás que comprar bolsas de vez en cuando.

El compartimento para almacenar agua limpia se utiliza tanto para rellenar el depósito del robot como también para limpiar la mopa, y el agua sucia va a parar a otro compartimento, que debes vaciar de vez en cuando.

La base limpia automáticamente la mopa con 600 pasadas de la escobilla por minuto, y luego la levanta 5 mm hacia fuera para secarla de forma natural, evitando los olores y las bacterias. Además, la base puede limpiarse automáticamente, por lo que lo único que hay que hacer es limpiar los filtros con regularidad.

Este sistema de limpieza es bastante bueno y, aunque no deja la mopa completamente limpia, sí que se conserva mucho más limpia que la de otros robots que he probado.

El inconveniente de la base es el gran tamaño que ocupa, ya que sus dimensiones son 422 × 504 × 420 mm, por lo que no es apta para cualquier rincón.

Precio

Roborock S7 Pro Ultra está disponible para su compra por 🛒 1.199€ en Amazon y AliExpress

Evidentemente, se trata de un precio bastante elevado, que la aleja de muchos bolsillos, pero también es cierto que es un set muy completo ya que no solo incluye el robot aspirador sino también la base de vaciado, lavado y llenado de agua.

Roborock S7 Pro Ultra es una opción más económica que el modelo S7 MaxV Ultra (🛒 1.399€), que básicamente se diferencia en que este cuenta con cámaras para identificar y esquivar objetos de manera inteligente. La base de vaciado, fregado y llenado es la misma.

Comparativa de robots Roborock S7

Roborock S7 Roborock S7 MaxV Ultra Roborock S7 MaxV Plus Roborock S7 Pro Ultra Potencia de succión (Pa) 2.500 5.100 5.100 5.100 Autonomía (min) 180 Mapeado Sí Guardado de mapas

Hasta 4 mapas Sistema de navegación

LDS LDS+cámara estéreo LDS+cámara estéreo LDS Reconocimiento de objetos No Sí Sí No Soporte para base de vaciado

Sí Sí No Sí Rellenado automático del depósito de agua

No Sí No Sí Lavado automático de la mopa

No Sí No Sí Capacidad de la batería

5.200 Capacidad de la bolsa de polvo (ml) 3.000 2.500 2.500 2.500 Capacidad de compartimento de polvo (ml)

470 400 400 400 Capacidad del compartimento de agua (ml) 300 200 200 200 Tanque de agua electrónico

Sí Control de salida de agua

Mediante app Altura del robot (cm) 9,6 Capacidad de trepado (mm) 20 Nivel de ruido (dB) 67 Potencia eléctrica (W) 68 74 74 74 Fronteras virtuales / Zonas prohibidas Sí Zonas de exclusión de fregado

Sí Limpieza por zonas

Sí Limpieza por habitaciones Sí Fregado Sí Mopa elevable Sí Identificación de alfombras

Sí Tipo de filtro

Lavable, HEPA E11 App Mi Home / Roborock Programación Sí Modos de limpieza

Silencio, Normal, Turbo y Máximo Sensor de obstáculos Sí Recarga en medio de limpieza Sí Diferentes modos de aspiración y fregado en cada habitación Sí Soporte de Amazon Alexa / Google Home Sí Soporte de idioma español Sí Fecha de lanzamiento

Enero 2021 Enero 2022 Marzo 2022 Junio 2022 Precio 🛒 435€ 🛒 1.399€

(solo la base: 🛒 730€) 🛒 934€ 🛒 1.199€ en Amazon | AliExpress

Conclusiones

Roborock S7 Pro Ultra es una combinación del robot aspirador Roborock S7 Pro con la impresionante base de carga con funciones de vaciado, limpieza y llenado de agua de Roborock

Comenzando con el robot aspirador, se trata de uno de los más avanzados del momento, con capacidades de limpieza y fregado del suelo que exceden lo que encontramos en otros robots.

Roborock ha incorporado un sensor LiDAR que, mediante el uso de un láser, puede crear mapas precisos de la planta con identificación automática de habitaciones (incluso en casas con varias plantas). A diferencia de la tecnología de mapeado visual de otros robots, Roborock S7 Pro puede orientarse completamente a oscuras.

Roborock S7 Pro puede ser controlado mediante una app o a través de la voz mediante un altavoz inteligente con Alexa, Google Assistant o Siri. Soporta la definición de zonas prohibidas y barreras virtuales para evitar que el robot acceda a ciertos lugares.

La app Roborock es realmente completa y ofrece una cantidad de opciones de personalización de la limpieza por habitaciones, visualización de mapas, compartición de dispositivos, etc.

Todo esto no serviría de nada si el nivel de limpieza fuera deficiente, pero Roborock S7 Pro no decepciona. Con una elevadísima potencia de aspiración de 5.100 Pa y la tecnología de vibración sónica VibraRaise para fregar, los suelos quedan limpios tras cada pasada.

En el apartado de ausencias, este modelo prescinde de la cámara Reactive IA 2.0 presente en el S7 MaxV para identificar obstáculos mediante IA (desechos de animales, cables en el suelo, pedestales de lámparas, etc.) y esquivarlos de manera inteligente.

Por último, no podemos olvidar la impresionante base de vaciado, lavado y rellenado de agua, que minimiza el esfuerzo de vaciar el depósito de polvo, llenar el depósito de agua y limpiar la mopa del robot aspirador. Realmente es lo más parecido a un robot de limpieza autónomo que puedes encontrar, ya que te libera de rellenar el compartimento de agua del robot o vaciar el de polvo tras cada limpieza.

En conclusión, si buscas un robot aspirador de gama alta, Roborock S7 Pro Ultra (🛒 1.199€ en Amazon | AliExpress) no te va a defraudar. Sus capacidades de limpieza y fregado unidas a la autonomía que le otorga su base de carga destacan entre sus competidores, aunque su precio no es precisamente bajo.

Lo mejor:

Control mediante una avanzada app para iOS / Android y asistentes virtuales como Alexa, Google Assistant o Siri (atajos).

Control mediante una avanzada app para iOS / Android y asistentes virtuales como Alexa, Google Assistant o Siri (atajos). Mapas precisos con un control granular de la potencia de aspiración y fregado en cada habitación. Posibilidad de crear zonas prohibidas y barreras virtuales.

Mapas precisos con un control granular de la potencia de aspiración y fregado en cada habitación. Posibilidad de crear zonas prohibidas y barreras virtuales. Ruta de limpieza eficiente, sin dejarse ninguna zona de la casa ni pasar dos veces por el mismo sitio

Ruta de limpieza eficiente, sin dejarse ninguna zona de la casa ni pasar dos veces por el mismo sitio Programación de limpiezas periódicas a determinadas horas / días de la semana

Programación de limpiezas periódicas a determinadas horas / días de la semana Dos modos de funcionamiento (aspiración de polvo y fregado de suelos con agua) con buenos resultados de limpieza. Posibilidad de personalizar la potencia de aspiración y fregado por habitación, así como evitar el fregado de alfombras.

Dos modos de funcionamiento (aspiración de polvo y fregado de suelos con agua) con buenos resultados de limpieza. Posibilidad de personalizar la potencia de aspiración y fregado por habitación, así como evitar el fregado de alfombras. Alta potencia de succión en el modo de aspiración (5.100 Pa) y buen funcionamiento del sistema de fregado Vibrasonic.

Alta potencia de succión en el modo de aspiración (5.100 Pa) y buen funcionamiento del sistema de fregado Vibrasonic. No es demasiado ruidosa en el modo normal de aspiración.

No es demasiado ruidosa en el modo normal de aspiración. Autonomía suficiente para limpiar plantas completas sin tener que volver a la base.

Autonomía suficiente para limpiar plantas completas sin tener que volver a la base. Base de vaciado, lavado y llenado que simplifica el mantenimiento del robot al máximo.

Lo peor: