Samsung presentó a mediados de agosto los Galaxy Buds3 FE (🛒 149€), una propuesta orientada a quienes buscan funciones premium sin pagar de más.

Estos auriculares destacan por su diseño “Blade” con identidad propia, mejoras en calidad de sonido y llamadas, cancelación activa de ruido (ANC) más efectiva y una integración profunda con Galaxy AI y el ecosistema Galaxy.

He tenido oportunidad de probar a fondo los nuevos Galaxy Buds3 FE durante unos días y, a continuación, os presento mi análisis.

👉🏻 Índice:

Diseño

El nuevo lenguaje de diseño “Blade” de los Galaxy Buds3 FE aporta una estética moderna. La superficie combina un acabado mate en dos tonos con detalles semitransparentes, ofreciendo un look minimalista pero llamativo. Este nuevo formato facilita el gesto de pellizcar para controlar la reproducción o responder llamadas.

Los Galaxy Buds3 FE cuentan con almohadillas para un mejor aislamiento del exterior y Samsung ha incluido tres juegos distintos en la caja: pequeñas, medianas (instaladas por defecto) y grandes.

La elección del tamaño correcto para las almohadillas no solo es importante para tu comodidad, sino también para mejorar el aislamiento frente al ruido. Samsung ofrece una prueba de auriculares que indica si están bien colocados y ajustados. En caso de que la prueba salga negativa, debes probar a mover los auriculares o cambiar las almohadillas por otro tamaño.

Los auriculares disponen de sensores de detección del oído para que la música se detenga automáticamente al retirar un auricular de la oreja, pero viene desactivado por defecto. Tenlo en cuenta porque, al principio, pensé que no tenía esta funcionalidad.

Los Galaxy Buds3 FE son unos auriculares ligeros ya que cada unidad pesa tan solo 5 gramos. En mi experiencia, los Galaxy Buds3 FE resultan cómodos incluso después de largas sesiones con ellos escuchando música o manteniendo llamadas telefónicas.

Como buenos auriculares que se precien, se mantienen en su sitio aunque hagas movimientos bruscos, por lo que puedes utilizarlos al hacer deporte.

Los Galaxy Buds3 FE se guardan en un estuche de carga con esquinas redondeadas. La tapa superior es transparente, permitiendo ver los auriculares en su interior. Esto es útil para comprobar rápidamente que los auriculares están en su sitio. El estuche tiene un tacto suave y un peso ligero de 42 gramos.

En la parte inferior encontramos un conector USB Tipo-C que nos permite cargar el estuche (y los auriculares si están dentro) mediante un cable estándar. También hay un botón que permite iniciar el proceso de emparejamiento.

El estuche cuenta con unos imanes que hacen que los auriculares no se salgan ni siquiera al colocar el estuche boca abajo. La tapa se cierra con firmeza, por lo que no hay peligro de que se salgan. Cada auricular tiene un color en el extremo del palito que coincide con la línea de color que hay en cada espacio del estuche.

Los auriculares y el estuche están disponibles en dos colores: negro y gris. El que yo he probado es negro.

Los Galaxy Buds3 FE cuentan con resistencia IP54. Esto significa que los auriculares son perfectos para hacer ejercicio, ya que tienen protección frente a polvo o humedad. Además, está protegido contra salpicaduras de agua. Por cierto, esta resistencia no se aplica al estuche de carga.

Configuración

La configuración inicial de los Galaxy Buds3 FE es realmente sencilla. He enlazado los Galaxy Buds3 FE con un Samsung Galaxy S25 Ultra y el proceso debería ser igual de sencillo con cualquier otro smartphone. Basta con pulsar el botón del estuche, localizar los auriculares en los dispositivos Bluetooth cercanos al teléfono y pulsar sobre ellos.

Desde la sección Bluetooth del smartphone es posible controlar los ajustes de los auriculares, pero si quieres un control total, deberías descargar la app Galaxy Wearable, que está disponible para smartphones Android. Una vez instalada, se descargará un complemento para los Galaxy Buds3 FE.

Desde esta app es posible acceder al nivel de carga de auriculares/estuche, establecer el modo de reducción de ruido, configurar los controles táctiles, establecer la calidad y efectos de sonido, ajustar ciertas opciones de los auriculares, buscar los auriculares si se han perdido, actualizar el firmware, etc.

Existe un apartado llamado Labs con algunas funciones experimentales como el modo Juego, que reduce la latencia, y tocar en el borde del auricular para controlar el volumen.

Si estás pensando en utilizar los Galaxy Buds3 FE con un iPhone, tengo malas noticias. Aunque la app Galaxy Buds está disponible para descarga, este modelo de auriculares no aparece listado. Por tanto, puedes utilizarlos como unos auriculares convencionales, pero perderás muchas funcionalidades y no podrás actualizar el firmware. Mejor hazte con los AirPods Pro.

Uso de los Samsung Galaxy Buds3 FE

Nada más introducir los Galaxy Buds3 FE en los oídos, se escucha un sonidito que indica que ya están listos para funcionar. La conexión con el smartphone se realiza mediante Bluetooth 5.4.

Los Galaxy Buds3 FE incluyen un sensor de presión y otro táctil en la zona del palito que puede personalizarse con distintas acciones:

Deslizar hacia arriba / abajo para controlar el volumen

para controlar el volumen Pellizcar una vez para iniciar / pausar la reproducción

para iniciar / pausar la reproducción Pellizcar dos / tres veces para saltar / retroceder la pista que se está reproduciendo.

para saltar / retroceder la pista que se está reproduciendo. Pellizcar prolongadamente para una función personalizada: cambiar controles de ruido (cancelación activa, adaptable, sonido ambiente o desactivado), abrir Bixby, activar Intérprete, activar Conciencia plena (sonidos para meditar o relajarte) o abrir Spotify. Cada auricular, izquierdo y derecho, es configurable por separado.

El inconveniente del gesto de pellizco simple es que es posible activarlo por error al introducir o extraer los auriculares en el oído. Por eso algunos fabricantes no ofrecen ninguna acción para una pulsación simple. Por suerte, Samsung permite deshabilitar este gesto.

Samsung ofrece la funcionalidad Auto Switch para conmutar automáticamente entre dispositivos Galaxy en los que estés identificado con tu cuenta, de manera que puedes pasar de estar escuchando música en tu tablet a responder a una llamada en tu smartphone Galaxy de manera transparente. Esto es una mejora respecto a Bluetooth multipunto, que está limitado a dos dispositivos, pero, a cambio, requiere que hayas invertido en dispositivos Samsung.

Samsung permite ajustar el sonido para cada aplicación individual desde el panel rápido si mantienes pulsado el control de volumen. Así, por ejemplo, puedes personalizar los ajustes del ecualizador de Spotify o activar Audio 360 para YouTube.

Ajustes de sonido por aplicación

Sonido y funcionalidades

Las mejoras de audio incluyen un único controlador dinámico unidireccional de 11 mm, más grande que el de los anteriores Galaxy Buds FE (6,5 mm). Sin embargo, en cuanto a hardware, quedan por debajo de los Galaxy Buds3 Pro con sus controladores.

Los Galaxy Buds3 FE ofrecen un sonido de buena calidad, con bajos contundentes y agudos que dejan pasar los matices. Ofrecen compatibilidad con sonido Hi-Fi de 24 bits. Los auriculares no distorsionan a volúmenes elevados y ofrecen un nivel de sonido máximo bastante aceptable para su tamaño.

Los Samsung Galaxy Buds3 FE soportan los codecs AAC, SBC y SSC (Samsung Seamless Codec).

Si te gusta ajustar el perfil de sonido, Samsung ofrece varios modos de ecualización: equilibrado, refuerzo de graves, suave, dinámico, nítido, refuerzo de agudos y personalizado. Este último modo permite ajustar manualmente un ecualizador de nueve bandas.

Samsung ha incluido una función Audio 360, que proporciona un sonido envolvente y, opcionalmente, permite hacer seguimiento de los movimientos de la cabeza para situar el sonido en un punto del espacio. Yo prefiero desactivar esta opción, ya que prefiero que el sonido llegue por todos lados.

Como aspecto interesante, incorporan cancelación activa de ruido, una característica que está reservada a auriculares de gama alta y que permite anular el ruido exterior para que podamos centrarnos en la música o el sonido que estamos escuchando.

Samsung afirma que el sistema de cancelación activa de ruido (ANC) se ha mejorado para reducir el ruido ambiental. En particular, afirma que es más eficiente en frecuencias habituales del día a día y permite concentrarse mejor en trabajo o estudio.

Los auriculares ofrecen dos modos de control de ruido: cancelación activa de ruido o sonido ambiente.

El modo cancelación activa de ruido es especialmente efectivo en lugares con un ruido de fondo constante, como la cabina de un avión, el vagón de un tren o en casa con la lavadora funcionando, etc. Si el ruido de fondo es más errático — por ejemplo, una conversación justo al lado o la televisión — la cancelación apenas se nota.

Samsung permite escoger cuatro niveles de cancelación de ruido. Sin embargo, en mis pruebas, incluso al nivel máximo, la cancelación que consiguen estos auriculares es inferior a la que consiguen otros auriculares de gama alta.

El modo de sonido ambiente permite escuchar los sonidos del entorno sin tener que quitarnos los auriculares, aunque el sonido se escucha algo artificial. Este modo es más apropiado que simplemente desactivar la cancelación, ya que, si haces esto, todo se escucha amortiguado por el aislamiento que producen las almohadillas en el oído. Samsung permite que se active sonido ambiente automáticamente cuando hablas por teléfono .

A la hora de realizar llamadas, sus tres micrófonos permiten llevar a cabo conversaciones donde tu voz se escucha de forma clara. La posición ajustada del micrófono ayuda a captar mejor la voz, ya que ahora los micrófonos están orientados hacia la boca del usuario.

Para la voz, los Buds3 FE emplean Crystal Clear Call, un sistema que recurre a modelos avanzados de aprendizaje automático para aislar tu voz del ruido. Además, Samsung ha reubicado y orientado los micrófonos hacia la boca para optimizar la captación: útil con viento, tráfico o espacios concurridos.

En las llamadas que he realizado con los Galaxy Buds3 FE en la calle, mis interlocutores han dicho que mi voz se escuchaba clara, sin apenas ruido.

Si tienes un smartphone Samsung reciente que sea compatible con Galaxy AI, los Galaxy Buds3 FE permiten activar el modo Intérprete en el modo Conversación o Escucha con los auriculares en el oído:

En el modo Conversación, escuchas en tus oídos la traducción de lo que dice la otra persona, mientras que la otra persona escucha por el altavoz del teléfono la traducción de lo que tú dices. No es muy diferente a usar el smartphone sin auriculares.

En el modo Escucha, escuchas en tus oídos la traducción simultánea de lo que dice la otra persona. E Lo mejor de esta función es que vas escuchando la traducción a la vez que habla la otra persona (con un cierto retraso, eso sí), por lo que resulta cómodo si asistes a una charla, ves un programa de televisión, etc. No es perfecto, pero funciona bastante bien.

También es posible hablar con Gemini o a través de los Galaxy Buds3 FE. Para activarlo solo tienes que decir «Hey Google» y, después, indicarle qué necesitas para obtener respuestas inmediatas.

Los Samsung Galaxy Buds3 FE permanecen todo el tiempo emparejados con el smartphone, incluso si te alejas a varios metros de distancia. Yo los encuentro especialmente prácticos para poder hablar por teléfono mientras me muevo por casa con las manos ocupadas.

Autonomía y carga de batería

Los Samsung Galaxy Buds3 FE cuentan con una batería de alta densidad de 53 mAh en cada auricular y 515 mAh en el estuche de carga.

Con una carga completa, es posible escuchar hasta 6 horas de música con la cancelación de ruido activada, y 8,5 horas si está desactivada. En cuanto a tiempo de conversación, es posible estar hasta 4 horas en una llamada tanto con la cancelación de ruido desactivada como activada.

Se trata de un valor de autonomía bueno, ya que parece poco probable que vayas a estar tantas horas seguidas con los auriculares puestos. Si añadimos la autonomía que proporciona el estuche de carga, podemos llegar a 24 / 30 horas de reproducción de música con / sin cancelación de ruido.

La carga del estuche se realiza mediante el cable USB Tipo-C , ya que el estuche no soporta carga inalámbrica.

Precio

Los Samsung Galaxy Buds3 FE están a la venta por 🛒 149€. Si buscas un modelo algo superior, puedes hacerte con los Galaxy Buds3, que están a la venta por 🛒 179€ o con los Galaxy Buds3 Pro, que tienen un precio de 🛒 249€.

Conclusiones

Tras varios días de uso, los Galaxy Buds3 FE me han dejado una impresión muy positiva. El nuevo diseño “Blade” aporta frescura, facilita los gestos de control y se acompaña de una gran comodidad incluso tras horas de escucha. Además, la resistencia IP54 los hace ideales para entrenamientos o actividades al aire libre sin preocuparte por polvo o salpicaduras.

El estuche con tapa transparente es práctico y ligero, con un cierre magnético firme que transmite seguridad. El emparejamiento inicial fue muy sencillo y la app Galaxy Wearable ofrece un control completo sobre ecualización, ANC, actualizaciones y gestos, aunque la experiencia se limita bastante si usas un dispositivo que no sea Android.

En el apartado sonoro, los auriculares poseen un único controlador dinámico de 11 mm. Los Buds3 FE ofrecen un sonido con cuerpo, bajos potentes y agudos claros sin distorsión, junto con soporte para audio Hi-Fi de 24 bits y varios modos de ecualización que permiten personalizar al gusto. La calidad del sonido es buena, pero por debajo de los Galaxy Buds3 Pro, que cuentan con dos controlares.

La cancelación activa de ruido cumple correctamente en entornos de ruido constante, aunque no alcanza el nivel de modelos más caros. El modo ambiente resulta práctico para mantener conversaciones rápidas o estar atento al entorno sin retirarlos.

Las llamadas son otro punto fuerte: gracias al sistema Crystal Clear Call con IA y la nueva orientación de los micrófonos, la voz se transmite con claridad incluso en exteriores. Además, la integración con Galaxy AI añade valor extra, con funciones como el modo Intérprete que puede ser útil en situaciones reales.

Por 149€, me parece una propuesta muy equilibrada. Ofrece diseño moderno, sonido convincente, buena autonomía y funciones premium a un precio razonable. No tienen carga inalámbrica y la ANC no llega al nivel más alto, pero en conjunto los Galaxy Buds3 FE son una opción excelente en relación calidad-precio.