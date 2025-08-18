Samsung Galaxy Buds3 FE: auriculares con ANC e IA a precio competitivo

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

Samsung amplía su catálogo de audio con los nuevos Galaxy Buds3 FE, una propuesta orientada a quienes buscan funciones premium sin pagar de más. Estos true wireless destacan por su diseño “Blade” de identidad propia, mejoras claras en calidad de sonido y llamadas, cancelación activa de ruido (ANC) más efectiva y una integración profunda con Galaxy AI y el ecosistema Galaxy.

Con un altavoz más grande, controles intuitivos por pellizco y deslizamiento, y conexión fluida entre dispositivos Galaxy, los Buds3 FE apuntan a convertirse en la puerta de entrada ideal al ecosistema de la marca. Además, incorporan funciones inteligentes de voz y traducción para trabajar, estudiar o viajar con menos fricción.

☀️ ¡Chollazos! La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios [ Saber más ]

Diseño “blade” y calidad de sonido mejorada

El nuevo lenguaje de diseño “Blade” aporta una estética moderna y reconocible. La superficie combina acabado mate en dos tonos con detalles semitransparentes, logrando un look minimalista pero llamativo. El formato facilita el gesto de pellizcar para controlar la reproducción o responder llamadas.

Samsung pone el foco en lo esencial: el audio. Gracias a un altavoz de mayor tamaño, los Galaxy Buds3 FE ofrecen un perfil sonoro más rico y con graves profundos y nítidos. La ANC mejorada reduce el ruido ambiente (metro, avión, oficina) para disfrutar de música y podcasts con mayor inmersión.

La nueva cancelación activa de ruido es más eficiente en frecuencias habituales del día a día y permite concentrarse mejor en trabajo o estudio. La marca también ha afinado la gestión energética para alargar el uso diario.

Para la voz, los Buds3 FE emplean Crystal Clear Call, un sistema que recurre a modelos avanzados de aprendizaje automático para aislar tu voz del ruido. Además, Samsung ha reubicado y orientado los micrófonos hacia la boca para optimizar la captación: útil con viento, tráfico o espacios concurridos.

Controles intuitivos y uso de IA

Gestos en la “Blade” : pellizca para interactuar o desliza para ajustar volumen.

: pellizca para interactuar o para ajustar volumen. Emparejamiento fácil : botón en el estuche para vincular rápido y cambiar de dispositivo.

: botón en el estuche para vincular rápido y cambiar de dispositivo. Auto Switch: cambia de forma inteligente entre smartphone, tablet o portátil Galaxy sin pasos extra.

El control manos libres gana peso: con frases como “Hey Google”, puedes reproducir música, consultar la agenda o el correo, y realizar acciones sin mirar la pantalla. Además, los Buds3 FE se integran con la app Intérprete de Galaxy AI del móvil para traducir conversaciones o conferencias en otro idioma directamente desde el oído.

Estos auriculares están pensados para convivir con móviles, tablets y portátiles Galaxy. Disponen de acceso rápido desde los ajustes del sistema y control sin aplicaciones desde cualquier pantalla compatible, simplificando tareas cotidianas como alternar fuentes, ajustar ANC o localizar los auriculares.

Fecha de lanzamiento y disponibilidad

Samsung confirma que los Galaxy Buds3 FE estarán disponibles a partir del 5 de septiembre. Llegan como la opción más accesible dentro de la familia Buds actual, manteniendo rasgos “premium” en diseño, sonido e IA.