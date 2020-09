Análisis del Samsung Galaxy Watch 3 a fondo y opinión [REVIEW]

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del nuevo Samsung Galaxy Watch 3.

Cada vez más usuarios llevan algún tipo de dispositivo en la muñeca, ya sea una pulsera o un reloj inteligente. La necesidad de estar permanentemente conectados y, especialmente, el creciente interés por monitorizar nuestra salud y actividad física, han convertido a estos dispositivos en un complemento muy popular.

Samsung es uno de los fabricantes que más modelos de relojes inteligentes ha lanzado en los últimos años, comenzando por su futurista reloj Galaxy Gear de 2013 con diseño cuadrado y cámara integrada.

Su último lanzamiento es el Samsung Galaxy Watch 3, que está disponible con esfera circular en tamaños de 41 y 45 mm.

El Samsung Galaxy Watch 3 de 41 mm que he probado posee una pantalla Super AMOLED de 1.2″, procesador Exynos 9110, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento y batería de 247 mAh. A diferencia de otros relojes, Samsung utiliza su propio sistema operativo Tizen, en lugar de Wear OS de Google.

El nuevo reloj está a la venta por 439€ (Bluetooth) y 489€ (Bluetooth + LTE/4G) para el tamaño de 45 mm, y por 469€ (Bluetooth) y 519€ (Bluetooth + LTE/5G) para el tamaño de 41 mm. También puedes encontrarlo en Amazon a precios inferiores.

Diseño y construcción

El Galaxy Watch 3 está disponible en dos versiones — una de de 41 mm y otra de 45 mm — en función de la anchura de la muñeca.

La versión de 41 mm está disponible en colores plata y bronce y está dirigida especialmente al público femenino por su menor tamaño. Por otro lado, la versión de 45 mm está disponible en colores plata y negro y presenta un aspecto más deportivo.

El Galaxy Watch 3 posee el aspecto típico de un reloj convencional, con una esfera circular rodeada por un bisel giratorio. En el modelo de 41 mm, este bisel es liso, mientras que en el modelo de 45 mm, está dentado.

La versión que he probado es la de 41 mm en color bronce, que por si no te has dado cuenta es el nuevo color de moda de Samsung de esta segunda mitad de año. Samsung lo denomina bronce místico y, en la práctica, no se aleja mucho del color oro rosa del pasado.

La esfera del reloj no está a ras de la superficie sino que el bisel está elevado, lo que hace un poco más difícil arrastrar el dedo por la pantalla desde los extremos. A cambio, protege un poco la pantalla frente a golpes, pero también hace que el reloj sea más grueso en general.

La caja del reloj está formada por dos piezas. La base tiene forma circular y dos enganches a cada lado. Encima, se encuentra situada la esfera circular con un bisel giratorio del mismo color que la base. Al girar el bisel, vamos sintiendo pequeños «clics» conforme van cambiando las opciones en la pantalla.

El Galaxy Watch 3 de 41 mm que he probado no es un smartwatch excesivamente voluminoso pero, aún con todo, es más grande y pesado que una pulsera de actividad, por lo que en función del uso que le vayas a dar es posible que prefieras hacerte con una pulsera más ligera.

Aunque a mí no me molesta para dormir, hay quienes lo encontrarán demasiado grande y no aprovecharán la funcionalidad de monitorización de sueño que ha incorporado Samsung. Con respecto al Galaxy Watch original, el nuevo reloj es un 8% más pequeño, un 14% más delgado y un 15% más ligero.

En comparación con el Huawei Watch GT 2 Pro que ha lanzado recientemente Huawei, las dimensiones y peso del Galaxy Watch 3 de 45 mm con el mismo tamaño de pantalla son bastante similares.

Galaxy Watch 3

(41 mm) Galaxy Watch 3

(45 mm) Huawei Watch GT 2 Pro Pantalla 1.2″ 1.4″ 1.4″ Dimensiones (mm.) 42.5 x 41.0 46.2 x 45.0 46,7 x 46,7 Grosor (mm.) 11.3 11.1 11.4 Peso (gr.) 48 54 52

El Galaxy Watch 3 está construido en acero inoxidable, más resistente que el aluminio, aunque también hay una variante hecha de titanio si buscas algo más exclusivo. De serie, viene con una correa de cuero envejecido, que es muy apropiada para el día a día pero no tanto para hacer ejercicio (por el sudor) ni para practicar natación.

El reloj cuenta con dos botones al lado derecho. El botón de arriba actúa como botón de Atrás y puede activar Samsung Pay si lo mantienes pulsado. Ambos botones presentan una buena sensación al tacto.

El botón de abajo actúa como botón de Inicio, y también abre la lista de apps instaladas estando en la pantalla de inicio. Además, si haces una doble pulsación accedes a la lista de apps activas y, si lo mantienes, apretado, activas Bixby.

Si mantienes apretados a la vez los dos botones, accedes a una pantalla para apagar el reloj o activar el modo de alta sensibilidad (uso de guantes).

La principal forma de manejo del Galaxy Watch 3 es mediante su bisel de metal giratorio. Aunque el Galaxy Watch 3 carece de dientes que faciliten el agarre, girar el bisel resulta bastante fácil.

En la parte de atrás del reloj encontramos los sensores de ritmo cardíaco y saturación de oxígeno. La propia correa tiene un pulsador que nos permite liberarla de los enganches. A decir verdad, a mí no me ha resultado demasiado fácil volver a engancharla, por lo que no te recomiendo que andes cambiando de correa con frecuencia.

Por último, otra de las características del Galaxy Watch 3 es que cuenta con resistencia al agua 5ATM / IP68, lo que significa que puedes utilizarlo para hacer natación ya que resiste inmersiones hasta 50 metros. Ahora bien, Samsung aclara que no es adecuado para buceo o actividades acuáticas que se realicen en alta presión.

Pantalla

El Samsung Galaxy Watch 3 cuenta con una pantalla Super AMOLED circular con un diámetro de 1.2″ o 1.4″ bastante generoso.

La pantalla está protegida por un cristal Corning Gorilla Glass DX resistente a arañazos. Existe una versión más avanzada de ese revestimiento llamada Gorilla Glass DX+ que mejora la protección frente a arañazos y golpes, peor no parece que haya sido la elegida por Samsung.

La pantalla posee una resolución de 360 x 360 píxeles, lo que le otorga una densidad de píxeles de 364 o 424 ppp., en función del tamaño de pantalla de 1.2″ o 1.4″.

La matriz de la pantalla AMOLED es de tipo PenTile, lo que significa que los sub-píxeles no están colocados de forma convencional RGB, sino que están dispuestos en un patrón geométrico con distintos tamaños. Aunque esto significa que la resolución efectiva es menor, en la práctica esto apenas se aprecia gracias a la distancia a la que solemos mirar el reloj.

La pantalla se ve muy nítida, como era de esperar gracias a su densidad de píxeles. Los píxeles individuales son indistinguibles y los ángulos de visión son lo suficientemente amplios para poder ver el reloj desde ángulos extremos, algo fundamental en un reloj.

Una ventaja del Galaxy Watch 3 es que cuenta con un modo Reloj Siempre Activado que mantiene la esfera visible en todo momento, con un brillo atenuado, mientras llevas el reloj puesto. Además, la pantalla no se limita a mostrar imágenes en blanco y negro, sino que también hace uso de color.

Aunque esta funcionalidad reduce la autonomía, las pantallas AMOLED tienen la ventaja de que los píxeles de color negro no se encienden, por lo que solo los píxeles iluminados consumen energía.

Para evaluar la calidad de la pantalla del Galaxy Watch 3 hemos utilizado un colorímetro X-Rite y el software Calman Ultimate.

Según mis propias mediciones, el brillo máximo en situación normal es 590 nits pero cuando el reloj detecta que estamos bajo la luz del sol, se activa un modo llamado exterior que aumenta el brillo hasta 890 nits. Este valor es muy elevado aunque no llega a los 1.000 nits que ofrece el Apple Watch.

La pantalla posee una temperatura de color de 7.400 ºK, lo que significa que presenta un cierto tinte azulado ya que está por encima del valor ideal de 6.500 ºK.

La calidad de la imagen es buena y está en línea con lo que cabe esperar en las pantallas Super AMOLED: color negro profundo, contraste elevado y unos colores vibrantes.

El Samsung Galaxy Watch 3 incorpora un sensor de luminosidad que está integrado bajo la pantalla, por lo que resulta imposible verlo a simple vista

El reloj reconoce automáticamente el gesto de girar la muñeca para encender la pantalla por completo. El gesto funciona bien aunque, de vez en cuando, la pantalla se encienda accidentalmente.

Si entramos en un cine o en otro lugar donde no queremos que el reloj nos interrumpa, podemos activar el modo no molestar que desactiva la vibración y mantiene la pantalla apagada. Lo mismo ocurre cuando nos vamos a dormir, que podemos activar el modo sueño para no vibre ni nos despierte la luz de la pantalla.

Procesador, almacenamiento, conectividad y batería

El Samsung Galaxy Watch 3 cuenta con un procesador Exynos 9110 Dual con dos núcleos Cortex-A53 a 1.15GHz y GPU Mali-T720. Es el mismo chip que ya encontramos en el Galaxy Watch original, así que no vemos ninguna mejora respecto al modelo de 2018.

Este procesador viene acompañado por 1 GB de memoria RAM y 8GB de almacenamiento interno para música, aplicaciones, etc. El Galaxy Watch venía con 1,5 GB en su versión LTE, por lo que en este punto hemos ido un poco para atrás.

En cualquier caso, el rendimiento del reloj es bueno y no he notado ningún retardo a la hora de moverme por la interfaz. Al abrir algunas apps, tienes que esperar alrededor de un segundo, pero lo mismo ocurre con los smartphones, así que no deberías preocuparte por este punto.

El reloj viene acompañado por un buen número de sensores: acelerómetro (capaz de medir fuerzas de hasta 32g), sensor de ritmo cardíaco (con 8 fotodiodos), electrocardiograma (ECG), barómetro, giroscopio e iluminación.

El sensor de ritmo cardíaco está integrado en la parte de atrás del reloj, por lo que puede tomar medidas periódicas mientras llevamos puesto el reloj y enviarlas a la aplicación de salud de Samsung. En cuanto al electrocardiograma, esta funcionalidad todavía no está disponible en España, ya que requiere de las aprobaciones de las autoridades sanitarias europeas.

El Samsung Galaxy Watch 3 cuenta con GPS/Glonass/Beidou/Galileo, por lo que podemos utilizar el reloj para salir a correr y hacer seguimiento de nuestras rutas sin necesidad de llevar un smartphone a cuestas. Además, también permite navegación por mapas para poder llegar a nuestro destino con ayuda del reloj.

El reloj se conecta normalmente al teléfono mediante Bluetooth 5.0 y posee conectividad WiFi 802.11 b/g/n a 2.4GHz, por lo que puede funcionar aún cuando el reloj está fuera del alcance por Bluetooth del teléfono. No tiene soporte para conexión WiFi a 5 GHz, que normalmente es más rápida. También posee una antena NFC que facilita los pagos móviles.

Además, también puedes hacerte con una variante con conectividad celular LTE/4G gracias al uso de una tarjeta eSIM (SIM virtual). Esto permite salir de casa con el reloj y seguir conectado a pesar de que te dejes el teléfono en casa.

El Samsung Galaxy Watch 3 posee baterías de 247 / 340 mAh (para las versiones de 41 / 45 mm), lo que supone una reducción importante respecto al Galaxy Watch con baterías de 270 / 472 mAh (42 / 46 mm).

Si nos fijamos en los datos de autonomía que proporciona Samsung, esta reducción de batería tiene un efecto directo en la duración de la misma. Mientras que el Galaxy Watch ofrecía 80 horas de uso típico, el Galaxy Watch 3 solo ofrece 56 horas.

En mi uso diario, el Galaxy Watch 3 ha aguantado alrededor de 1,5 días con una sola carga con el sensor de ritmo cardíaco activo, la funcionalidad «reloj siempre activado» encendida y monitorizando los ciclos del sueño por la noche.

Ahora bien, mi estilo de vida no es muy activo, por lo que registrando sesiones de entreno y usando el GPS cabe esperar una autonomía todavía más ajustada.

Algunos relojes inteligentes com el recientemente anunciado Huawei Watch GT 2 Pro aguantan (en teoría) hasta dos semanas, por lo que en este aspecto el Galaxy Watch 3 queda bastante por detrás.

Cuando el reloj está en reposo, consume muy poca energía, pero cuando la pantalla se enciende, el cuerpo vibra o el reloj recibe notificaciones, el consumo aumenta.

Por supuesto, si hacemos uso de Bluetooth para escuchar música o del GPS para hacer seguimiento de nuestras rutas, el consumo se dispara y tendremos que recargarlo antes de lo esperado.

El Samsung Galaxy Watch 3 cuenta con un modo de ahorro de energía para extender la autonomía del reloj cuando esté cerca de agotarse la batería.

Este modo cambia la pantalla a casi blanco y negro, desactiva la red WiFi y de datos móviles, reduce el rendimiento de la CPU y solo permite llamadas, notificaciones y mensajes cuando está conectado a un dispositivo móvil mediante Bluetooth.

La carga se realiza a través de tecnología inalámbrica WPC, que permite cargar de 0% a 100% en algo más de un par de horas. Mientras que en los smartphones hace ya tiempo que tenemos carga rápida, por alguna razón los relojes inteligentes todavía no son especialmente rápidos a la hora de recargar su batería.

Si dispones de un smartphone Samsung reciente, también puedes cargar el reloj apoyándolo sobre la espalda del teléfono gracias a que cuenta con carga inalámbrica inversa. Sin embargo, no puedes cargarlo sobre un cargador Qi convencional, lo cual hubiera sido muy cómodo.

Conexión del reloj al smartphone

El Samsung Galaxy Watch 3 puede recibir notificaciones de dos formas distintas: mediante una conexión Bluetooth a nuestro teléfono móvil o mediante una conexión WiFi a Internet.

La forma más habitual (y que menos batería consume) de utilizar el Galaxy Watch 3 es emparejarlo mediante Bluetooth con nuestro teléfono móvil Android. El teléfono móvil envía las notificaciones al reloj, y ambos dispositivos tienen que estar cerca, a una distancia de unos metros, como cualquier conexión Bluetooth.

La segunda forma de conexión es mediante WiFi y, en este caso, el reloj puede estar en una ubicación diferente al teléfono ya que no es necesario que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi. Para ello, es necesario que el teléfono tenga una conexión activa a Internet, bien sea mediante WiFi o mediante una conexión 3G/4G, y que esté activada la opción Cuenta y copia se seguridad > Conexión remota de la app Galaxy Wearable del teléfono.

Con esta opción activa, el reloj puede seguir mostrando las notificaciones, mensajes y correo electrónico, y puede ser localizado mediante la funcionalidad Buscar. También es posible activar la recepción de llamadas en el propio reloj.

Por último, merece la pena mencionar que el Samsung Galaxy Watch 3 también es compatible con el iPhone, aunque sus funcionalidades son más limitadas que con un smartphone Android (por ejemplo, no puedes responder a muchas notificaciones ni sincronizar los datos de actividad física con la app Salud de Apple).

En mi opinión, si eres poseedor de un iPhone, la mejor opción es que te hagas con alguno de los modelos de Apple Watch.

Aplicación Galaxy Wearable

Toda la configuración del reloj se puede realizar a través de la aplicación Samsung Galaxy Wearable que debemos descargar en el teléfono móvil desde Play Store, a no ser que tengamos un teléfono Samsung en el que venga pre-instalada.

La aplicación Galaxy Wearable es compatible con cualquier teléfono que corra Android 5.0 (o superior) y cuente con al menos 1.5 GB de RAM así que, en la práctica, es compatible con casi todos los smartphones del mercado.

Con la aplicación Galaxy Wearable podemos emparejar mediante Bluetooth nuestro teléfono con el Galaxy Watch 3. Además, ofrece varias opciones de aplicaciones y ajustes, como veremos a continuación.

En mi caso, he probado el Galaxy Watch 3 con un Samsung Galaxy Note20 Ultra, así que el proceso de configuración ha sido muy sencillo. Si utilizas un smartphone Android, el proceso es algo más largo porque tienes que instalar varias apps y servicios.

Una de las cosas que podemos hacer con la aplicación Samsung Galaxy Wearable es seleccionar esferas de reloj.

La aplicación ofrece 40 esferas preestablecidas : 8 clásicas, 6 minimalistas, 5 de moda, 8 informativas, 4 de salud, 3 de fondo de pantalla, 3 centradas en la hora y 3 de anillos.

También puedes descargar esferas adicionales, algunas con coste, desde la Galaxy Store, aunque a decir verdad no son ninguna maravilla. Existen estilos de reloj para todos los gustos: digitales, analógicos, modernos, clásicos, para deportistas, para viajeros, etc.

Algunas esferas admiten ser personalizadas para cambiar el fondo, la fuente, el color y las complicaciones. Los datos de las complicaciones se obtienen mediante las APIs nativas del reloj e incluyen información como el nivel de batería, los pasos, la elevación y otras.

Los desarrolladores pueden crear sus propias complicaciones para mostrar información adicional. Al pulsar sobre una complicación, puede aparecer información adicional o acceder a la propia aplicación.

Desde la aplicación Samsung Galaxy Wearable, podemos seleccionar las apps cuyas notificaciones se mostrarán en el reloj.

Además, tenemos opciones para limitar las notificaciones mientras el teléfono está en uso, mostrar notificaciones únicamente cuando el reloj esté puesto, silenciar las notificaciones del teléfono cuando llevas puesto el reloj, encender la pantalla cuando llegue una notificación, mostrar un indicador naranja en la esfera cuando haya notificaciones pendientes de leer y mostrar detalles de la notificación cuando aparezca en la pantalla, entre otras.

Hablando de aplicaciones, desde Samsung Galaxy Wearable podemos escoger el orden en el que aparecen las aplicaciones y widgets en el reloj y configurar los ajustes de algunas de las aplicaciones — por defecto, Mensajes, Teléfono, Contactos, Correo, Tiempo y Grabadora de voz.

Con la app Samsung Galaxy Wearable podemos transferir contenido multimedia al Galaxy Watch 3. Es posible enviar pistas de música y fotografías e incluso podemos configurar ciertas listas de reproducción y álbumes de fotos para que se sincronicen automáticamente de forma periódica. Para escuchar música, debemos hacer uso de unos auriculares Bluetooth.

La aplicación Samsung Galaxy Wearable ofrece la posibilidad de preparar plantillas de texto para respuestas rápidas, configurar una solicitud de auxilio al pulsar tres veces sobre el botón Inicio o si detecta una caída fuerte, y buscar el reloj desde el teléfono si no sabemos dónde lo hemos dejado.

Interfaz y funcionalidades básicas

El manejo del Galaxy Watch 3 se hace a través de controles táctiles y, por supuesto, del bisel giratorio. Es una forma bastante cómoda de interactuar con el reloj ya que la interfaz ha sido diseñada de forma circular.

El Samsung Galaxy Watch 3 corre Tizen 5.5 con One UI Watch 2.0, por lo que su interfaz es algo diferente a la de otros relojes inteligentes con Wear OS de Google pero, en esencia, funciona como cualquier otro reloj inteligente: te avisa de notificaciones que llegan a tu teléfono, permite hacer seguimiento de tu actividad física, y ejecuta localmente algunas aplicaciones.

Por defecto, al encender el reloj muestra la esfera seleccionada, y si pulsamos sobre ella durante unos segundos podemos seleccionar cualquier otra esfera aunque es más cómodo hacerlo desde el teléfono.

Durante el uso normal del reloj, cuando llega una notificación el teléfono, vibra y la pantalla se enciende (opcionalmente) para mostrar información sobre la notificación. Si hacemos scroll sobre la pantalla podemos leer la notificación completa y, si la arrastramos hacia arriba, la descartamos.

Si descartamos una notificación en el reloj, esta desaparecerá también en el teléfono. Durante el uso normal del reloj, si arrastramos la pantalla de inicio del reloj a la derecha o giramos el bisel hacia la izquierda, accedemos a una vista con las notificaciones pendientes de leer.

El reloj permite interactuar con algunas notificaciones. Por ejemplo, si recibimos un mensaje de correo de Gmail electrónico podemos archivarlo, borrarlo, o incluso responder desde el propio reloj con respuestas predefinidas y emojis, o escribir una respuesta nueva.

El Galaxy Watch 3 permite introducir texto a través de un teclado T9, similar al que usábamos con los teléfonos antiguos para enviar SMS. Obviamente teclear en una pantalla tan pequeña no es sencillo, pero siempre puedes utilizar respuestas predefinidas o dictar las respuestas mediante la voz.

Al arrastrar la pantalla principal a la izquierda o girar el bisel a la derecha accedemos a los widgets. Podemos seleccionar cualesquiera de los siguientes widgets:

Alarma

Atajos a apps

Calendario

Contactos

Música

Samsung Health (actividad diaria)

Samsung Health (agua)

Samsung Health (clasificación)

Samsung Health (comida)

Samsung Health (desafíos)

Samsung Health (multiejercicio)

Samsung Health (pasos)

Samsung Health (resumen de salud)

Samsung Health (salud mujer)

Samsung Health (Frec. cardíaca)

Samsung Health (estrés),

Samsung Health (oxígeno en sangre)

Samsung Health (sueño)

Reloj mundial

Recordatorios

Tiempo

Si arrastramos la pantalla de arriba a abajo en la pantalla de Inicio, accedemos a los ajustes rápidos que permiten activar el modo de ahorro de energía, activar el modo avión, silenciar el sonido, activar el modo no molestar, activar reloj siempre activado, ajustar el brillo, activar el modo cine, activar el bloqueo por agua e ir a ajustes.

Además, podemos ver el nivel de batería restante y el tipo de conexión activa con el teléfono: Bluetooth o conexión autónoma vía WiFi.

El Galaxy Watch 3 también resulta útil para no perder llamadas. Si recibimos una llamada, el reloj vibra y en la pantalla vemos el nombre de la persona que está llamando. Desde el propio reloj podemos aceptar la llamada usando el altavoz/micrófono integrado o unos auriculares Bluetooth.

Aplicaciones

Si pulsamos el botón lateral inferior, accedemos a todas las aplicaciones que están instaladas en el reloj:

Mensajes , que permite acceder a nuestros SMS

, que permite acceder a nuestros SMS Teléfono ,que permite marcar un número de teléfono o seleccionar un contacto al que queramos llamar

,que permite marcar un número de teléfono o seleccionar un contacto al que queramos llamar Contactos , que permite acceder a nuestros contactos

, que permite acceder a nuestros contactos Bixby, que permite controlar el reloj con la voz

que permite controlar el reloj con la voz Correo , que permite acceder a nuestro correo electrónico

, que permite acceder a nuestro correo electrónico Samsung Health , que hace seguimiento de nuestra actividad física

, que hace seguimiento de nuestra actividad física Tiempo , que muestra la previsión meteorológica

, que muestra la previsión meteorológica Calendario , que permite mostrar los eventos que tenemos en la agenda

, que permite mostrar los eventos que tenemos en la agenda Galaxy Store , que nos da acceso a la tienda de apps de Samsung

, que nos da acceso a la tienda de apps de Samsung Samsung Pay , que permite pagar con el reloj

, que permite pagar con el reloj Reminder , que permite añadir recordatorios

, que permite añadir recordatorios Microsoft Outlook , que permite acceder al correo electrónico

, que permite acceder al correo electrónico Música , que permite reproducir nuestras canciones

, que permite reproducir nuestras canciones Galería , que permite visualizar fotografías en el relo

, que permite visualizar fotografías en el relo Buscar mi teléfono , que hace sonar el teléfono en caso de que no sepamos donde está

, que hace sonar el teléfono en caso de que no sepamos donde está Alarma , que permite establecer alarmas al reloj

, que permite establecer alarmas al reloj Reloj mundial , que permite mostrar la hora en otro país

, que permite mostrar la hora en otro país Cuenta atrás , que permite iniciar un temporizador

, que permite iniciar un temporizador Cronómetro , que permite medir tiempos

, que permite medir tiempos Controlador PPT , para manejar presentaciones Powerpoint

, para manejar presentaciones Powerpoint Grabadora de voz, que permite guardar notas de voz

La funcionalidad Bixby integrada permite pedir información y dar órdenes al reloj en español con la voz con solo decir «Hi Bixby». Por ejemplo, podemos preguntarle «cuál es mi ritmo cardíaco», «cuántos pasos he andado hoy», «llama a Juan», «qué tiempo hace en Madrid hoy» y más.

Bixby también se integra con apps como Uber («pídeme un Uber y usa mi tarjeta VISA para pagar») o Smart Home («enciende la luz»).

Además de las apps que llegan pre-instaladas, podemos descargar nuevas aplicaciones desde la app Samsung Galaxy Wearable, a través de una tienda de aplicaciones organizada por categorías: esferas de reloj, salud y bienestar, juegos, finanzas, estilo de vida, redes sociales, entretenimiento, utilidades, fuentes y esenciales.

Si acostumbras a realizar presentaciones basadas en Powerpoint, te alegrará saber que Samsung ha incorporado una app llamada Controlador PPT que permite enlazar el reloj con el ordenador y controlar la protección de las diapositivas.

Si estás acostumbrado a pagar con el móvil con Samsung Pay, te alegrará saber que el reloj también tiene soporte para esta forma de pago, por lo que podrás pagar con solo acercar el reloj al terminal de pago.

El Galaxy Watch 3 no llega con una aplicación de Mapas pre-instalada aunque, por suerte, hay algunas disponibles en la tienda Galaxy (pero no está Google Maps). El reloj es capaz de utilizar su propio GPS para navegación sin depender del teléfono.

Una de las mejores aplicaciones de navegación es HERE WeGo, que podemos utilizarla para que guíe nuestros pasos hasta nuestro destino a través de instrucciones en la propia pantalla del reloj.

Esta aplicación permite calcular rutas a pie, en coche o en transporte público. Además es una aplicación independiente que no necesita estar permanentemente conectada al teléfono ya que es capaz de mantener un cache, aunque no es una aplicación que funcione sin conexión.

El seguimiento de la actividad física es uno de los aspectos más destacables de este reloj, gracias a la app Samsung Health integrada en el propio Galaxy Watch 3.

El reloj es capaz de monitorizar los pasos y las sesiones de running, las calorías, el ritmo cardíaco, el nivel de saturación de oxígeno, las horas de sueño, el nivel de estrés, el ciclo menstrual, y la ingesta de café y agua si te molestas en introducirlos. Además, también es capaz de detectar caídas fuertes.

A la hora de monitorizar el sueño, el Galaxy Watch 3 registra tus ciclos REM, tu fase de sueño profundo y el tiempo total de sueño, midiendo y puntuando el tiempo que pasas durmiendo y ayudándote a mejorar la calidad de tu descanso. He comparado la estimación de horas de sueño con un Apple Watch Series 5 con watchOS 7, y las mediciones son muy similares.

El Galaxy Watch 3 detecta automáticamente si sufres una fuerte caída gracias a su acelerómetro y comienza a sonar durante 60 segundos. Si no respondes, envía un mensaje de socorro a tu contacto de emergencia con tu ubicación y una grabación del sonido ambiente de 5 segundos. También tienes la opción de llamar a Emergencias si te caes.

Gracias a los LED rojos y rayos infrarrojos, el Galaxy Watch 3 puede estimar tus niveles de SpO2 (la concentración de oxígeno en tu torrente sanguíneo). El proceso de medición es bastante sensible ya que debes estar inmóvil y colocar el reloj alejado de la muñeca. En mis pruebas, no siempre he conseguido completar la medición a la primera, lo que resulta algo frustrante.

También puedes controlar tu presión sanguínea a través de la aplicación Samsung Health sin tener que usar continuamente un tensiómetro. Antes de usar esta función por primera vez, tienes que calibrarla con un tensiómetro (y repetir la calibración cada 4 semanas), y luego los sensores miden la presión a través de un análisis de las ondas de tu pulso mientras usas el reloj.

Por el momento, esta funcionalidad no está disponible en España ya que debe obtener antes las aprobaciones necesarias de los organismos de salud.

Además de medir el ritmo cardíaco, Samsung también ha incorporado la capacidad de tomar un ECG manteniendo pulsado el botón superior durante 30 segundos. Este ECG sobre la marcha es capaz de detectar fibrilación auricular (Afib) y muestra las mediciones de forma sencilla. Esta funcionalidad tampoco está disponible en España por ahora ya que, de nuevo, requiere de aprobaciones europeas.

El reloj es capaz de detectar automáticamente que estás haciendo deporte tras 10 minutos de actividad física de intensidad media o alta, y registra información como el tipo, la duración y las calorías quemadas. Cuando dejas de hacer ejercicio durante más de un minuto, el reloj reconoce automáticamente que te has detenido y desactiva esa función.

De los alrededor de 40 tipos de ejercicios que es capaz de monitorizar, solo algunos de ellos –caminar, carrera, ciclismo, bicicleta elíptica, máquina de remo, natación y ejercicio dinámico — pueden ser objeto de medición automática.

También es posible iniciar manualmente sesiones de ejercicio. Por ejemplo, si salimos a correr podemos activar una sesión de running y, gracias al GPS, el reloj medirá la distancia que has recorrido y la ruta seguida.

Los datos recopilados por Samsung Health se sincronizan con la app del teléfono, desde donde podemos acceder cómodamente a toda la información. También puedes sincronizar los datos de Samsung Health con algunos servicios de salud pero no con Google Fit o Apple Salud, que a buen seguro ya están instalados en tu smartphone Android o iOS.

Samsung ha incluido más de 120 programas de ejercicio en casa entre los que elegir con vídeos que puedes ver en el teléfono a la vez que el reloj monitoriza tu actividad y te guía. Tenemos programas para fortalecer los abdominales, quemar calorías, entrenamiento a intervalos de alta intensidad, etc.

También podemos utilizar el reloj para controlar la reproducción de música en nuestro teléfono, tanto si utilizamos la aplicación de Play Música como si empleamos otras aplicaciones. Un pequeño icono con forma de teléfono o reloj en la zona superior derecha permite cambiar al modo de reproducción local.

En este modo, el Galaxy Watch 3 puede acceder a cualquier canción almacenada en sus 4GB de almacenamiento interno y reproducirla a través de su pequeño altavoz integrado o mediante unos auriculares Bluetooth sincronizados con el reloj.

Si eres usuario de Spotify, te alegrará saber que la popular app Spotify es compatible con el Galaxy Watch 3 y nos permite disfrutar de música offline, siempre que tengas una cuenta premium.

La principal asignatura pendiente de Tizen es la disponibilidad de aplicaciones. Si bien podemos instalar apps como Endomondo, MapMyRun, MyFitnessPal y Strava, todavía encontramos algunas ausencias como Runtastic. Tampoco encontramos apps como Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp o la suite de Google.

Precio

El Samsung Galaxy Watch 3 se puede adquirir en sus dos variantes de conectividad en la web de Samsung por 439€ (Bluetooth) y 489€ (Bluetooth + LTE/4G) para el tamaño de 45 mm, y por 469€ (Bluetooth) y 519€ (Bluetooth + LTE/4G) para el tamaño de 41 mm.

Ahora bien, ten en cuenta que en Amazon España puedes encontrar estos modelos con precios inferiores.

Samsung sigue comercializando el Samsung Galaxy Watch (229€ en Amazon), que está disponible en tamaños de pantalla de 1.3″ y 1.2″. Este modelo carece de sensores para ECG, no soporta Bluetooth 5.0 (sino 4.2), no mide la saturación de oxígeno en sangre, el estrés o la presión sanguínea, no detecta caídas y no cuenta con entrenamiento guiados.

Otro reloj de gama alta que ha sido lanzado recientemente es el Huawei Watch GT 2 Pro (329€ cuando salga a la venta), que ofrece una autonomía de 2 semanas, sensor de ritmo cardíaco, monitorización de entrenamientos, seguimiento del sueño, sensor de saturación de oxígeno en sangre, carga inalámbrica y más.

Conclusiones

El Samsung Galaxy Watch 3 es un reloj inteligente de aspecto elegante con un diseño de esfera circular. Posee una construcción sofisticada con una caja de acero inoxidable (o titanio en una variante aún más premium) sobre la que se sitúa su pantalla rodeada por un bisel rotatorio.

El modelo que he probado es el de 41 mm, pero si prefieres relojes más grandes también puedes optar por el modelo de 45 mm. A diferencia de otros relojes que vienen con una pulsera de silicona, el Galaxy Watch 3 incluye una elegante correa de cuero que es muy apropiada para vestir pero no tanto para hacer deporte.

El cuerpo del Galaxy Watch 3 está completamente sellado y ofrece resistencia al agua 5 ATM, lo que significa que podemos utilizarlo para nuestras sesiones de natación (aunque no para buceo). Además, la pantalla está protegida por Gorilla Glass DX para evitar arañazos por el roce con objetos en el día a día.

La pantalla del Samsung Galaxy Watch 3 es excelente y he medido valores de brillo muy elevados que aseguran una buena visibilidad al aire libre. Su panel AMOLED ofrece negros profundos, colores vivos y ángulos de visión amplios. Además, la interfaz de usuario ha sido diseñada pensando en esta pantalla, por lo que predominan los colores vivos y los fondos oscuros para ahorrar batería.

Samsung ofrece la posibilidad de que la pantalla permanezca siempre encendida, con un nivel de brillo tenue y una interfaz simplificada para no consumir apenas batería pero mostrando información relevante incluso a color. También posee un sensor de iluminación que ajusta el brillo de la pantalla a la luz ambiente automáticamente.

En cuanto al hardware, el Samsung Galaxy Watch 3 cuenta con un procesador Exynos 9110, 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento. Este chip es el mismo que ya vimos en el Galaxy Watch de 2018, que además contaba con 1,5 GB de RAM en su versión LTE en lugar de 1 GB.

A pesar de todas las nuevas funcionalidades, el antiguo chip sigue siendo capaz de mover la interfaz y las aps con fluidez. En el uso diario, no he experimentado parones ni problemas de apps que se cierren en segundo plano.

El Samsung Galaxy Watch 3 de 41 mm que he utilizado cuenta con una batería de 247 mAh que, en la práctica, ofrece una autonomía inferior que el Galaxy Watch original.

En mi experiencia, el Galaxy Watch 3 puede aguantar alrededor de 1,5 días con una carga, que no es un valor muy alto.

En cualquier caso, todo depende del uso que hagas de las funciones que más batería consumen: pantalla siempre activa, seguimiento de actividad física y ritmo cardíaco, notificaciones, reproducción de música, GPS, etc.

Por suerte, incorpora un modo de ahorro de energía para extender la duración de la batería si en algún momento lo necesitas.

La carga se realiza a través de una base propietaria y lleva algo más de 2 horas. Me hubiera gustado que soportase carga inalámbrica Qi estándar (si tienes un smartphone Galaxy reciente, puedes cargarlo sobre su espalda gracias a su funcionalidad PowerShare).

El Samsung Galaxy Watch 3 corre Tizen 5.5, el sistema operativo propio de Samsung que compite con Wear OS de Google. El reloj es compatible con smartphones Android e incluso con el iPhone, aunque si tienes un smartphone Samsung disfrutarás de una mejor experiencia de uso.

Las notificaciones que llegan al teléfono se muestran en la pantalla del Galaxy Watch 3 , en algunos casos, es posible interactuar con ellas desde el reloj — por ejemplo, para borrar o archivar un email que acabamos de recibir. Las notificaciones que descartamos en el reloj desaparecen también del teléfono.

Es posible configurar el reloj para que reciba notificaciones incluso si no está conectado por Bluetooth sino mediante WiFi, incluso aunque sean distintas redes. También hay un modelo con conectividad celular 4G/LTE que permite estar conectado en todo momento.

El Galaxy Watch 3 incorpora un buen número de aplicaciones de serie para controlar el reloj con la voz mediante Bixby, realizar llamadas desde el reloj, enviar mensajes, controlar la reproducción de música, establecer alarmas, medir el ritmo cardíaco, registrar nuestros entrenos, realizar pagos con Samsung Pay, etc.

Además, podemos instalar algunas apps útiles como Here Maps para navegación mediante GPS o incluso Spotify para disfrutar de música offline con su versión premium.

Los más deportistas apreciarán la aplicación Samsung Health que hace uso del sensor de ritmo cardíaco, el podómetro y el altímetro para controlar nuestra actividad física incluso de forma automática para siete ejercicios. También cuenta con GPS integrado que mide distancias y registra nuestras rutas cuando salimos a correr sin necesidad de llevar el teléfono a cuestas.

Samsung ha incorporado un gran número de sensores para monitorizar el ritmo cardíaco, tomar un ECG (todavía no disponible en España), medir la presión sanguínea (todavía no disponible en España), estimar el nivel de saturación de oxígeno en sangre (aunque no siempre funciona a la primera), medir el nivel de estrés, detectar caídas fuertes y monitorizar las horas y calidad del sueño.

El Galaxy Watch 3 incluye más de 120 entrenamientos guiados que puedes ver en tu smartphone o televisor (vía cast) de forma sincronizada con tu reloj. Mientras lo llevas a cabo, en el reloj puedes ver información útil y, por supuesto, al terminar, se guarda toda la información.

Tizen ofrece una gran cantidad de esferas, gratis y de pago, pero su ecosistema de aplicaciones es más limitado que el de Wear OS de Google. Echamos de menos algunas apps como Runtastic, Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook o la suite de Google (no está disponible Google Maps, por ejemplo).

En conclusión, el Galaxy Watch 3 es una excelente opción para recibir notificaciones, registrar la actividad física y monitorizar nuestra salud, pero debes tener en cuenta su menor autonomía frente a otras opciones y que algunas funcionalidades (ECG y presión sanguínea) todavía no están disponibles en España.

Lo mejor:

Diseño atractivo en acero inoxidable más estilizado que el modelo anterior

Diseño atractivo en acero inoxidable más estilizado que el modelo anterior Pantalla circular con resolución elevada, brillo máximo alto, ángulos de visión amplios, negros profundos, colores vivos y un modo de pantalla siempre activa.

Pantalla circular con resolución elevada, brillo máximo alto, ángulos de visión amplios, negros profundos, colores vivos y un modo de pantalla siempre activa. Pantalla protegida por cristal Corning Gorilla Glass DX.

Pantalla protegida por cristal Corning Gorilla Glass DX. Bisel giratorio y dos botones físicos para navegar con comodidad por el interfaz.

Bisel giratorio y dos botones físicos para navegar con comodidad por el interfaz. Interfaz y apps que se mueven con fluidez gracias a un hardware potente.

Interfaz y apps que se mueven con fluidez gracias a un hardware potente. Conectividad WiFi, Bluetooth 5, NFC (permite pago con Samsung Pay) y, opcionalmente, conectividad celular LTE/4G

Conectividad WiFi, Bluetooth 5, NFC (permite pago con Samsung Pay) y, opcionalmente, conectividad celular LTE/4G Carga inalámbrica sin necesidad de cables magnéticos.

Carga inalámbrica sin necesidad de cables magnéticos. Buen conjunto de apps pre-instaladas para cubrir las principales necesidades.

Buen conjunto de apps pre-instaladas para cubrir las principales necesidades. Control mediante voz gracias a Bixby (disponible en español)

Control mediante voz gracias a Bixby (disponible en español) Seguimiento de la salud con sensor de ritmo cardíaco integrado, sensor de ECG, sensor de saturación en sangre, monitorización del sueño, monitorización de estrés y detección de caídas fuertes

Seguimiento de la salud con sensor de ritmo cardíaco integrado, sensor de ECG, sensor de saturación en sangre, monitorización del sueño, monitorización de estrés y detección de caídas fuertes Monitorización automática de siete ejercicios con GPS integrado para medir distancias y registrar rutas.

Monitorización automática de siete ejercicios con GPS integrado para medir distancias y registrar rutas. Más de 120 entrenamientos guiados para mejorar la forma física, quemar calorías, etc.

Más de 120 entrenamientos guiados para mejorar la forma física, quemar calorías, etc. Sumergible en agua hasta 50 metros.

Lo peor:

Correa de cuero poco apropiada para realizar ejercicio

Correa de cuero poco apropiada para realizar ejercicio Ecosistema de aplicaciones más limitado que en Wear OS de Google

Ecosistema de aplicaciones más limitado que en Wear OS de Google El registro del ECG y la presión arterial todavía no están disponibles en España (ni hay fecha de llegada)

El registro del ECG y la presión arterial todavía no están disponibles en España (ni hay fecha de llegada) Autonomía de 1,5 días por debajo del modelo anterior y otros relojes inteligentes de Huawei

Autonomía de 1,5 días por debajo del modelo anterior y otros relojes inteligentes de Huawei No es posible cargar el reloj sobre un cargador Qi convencional

