Si tienes piscina tu en casa, estarás de acuerdo conmigo en que utilizar un limpiafondos para retirar la suciedad que se acumula en las paredes y el suelo de la piscina no es la tarea más entretenida.

Por suerte, desde hace tiempo, existen limpiafondos automáticos de piscina que son capaces de limpiar de forma autónoma.

Hasta no hace mucho, los robots limpiafondos requerían estar conectados por un cable a la fuente de alimentación y, en general, no admitían muchos modos de limpieza ni eran muy inteligentes. Ahora, existe una generación de robots limpiafondos que simplifican todavía más esta tarea.

He tenido la oportunidad de probar el robot limpiafondos Scuba X1, el modelo más versátil de la marca Aiper, que destaca por su avanzada tecnología (control mediante app, detección de obstáculos, gran capacidad de succión, etc.), elevada autonomía (hasta 3 horas de limpieza de fondo) y varios modos de limpieza.

Scuba X1 está ahora a la venta por 🛒 999€, un precio muy rebajado respecto a su precio habitual de 1.499€.

Diseño y construcción

El aspecto del robot limpiafondos Scuba X1 recuerda a un carro de combate del futuro con su cuerpo compacto y sus ruedas tipo oruga para desplazarse por la piscina.

El robot tiene unas dimensiones de 49 × 42 × 24,5 cm (largo × ancho × alto) y un peso de 11 Kg, por lo que es un robot de tamaño y peso medio. En este tipo de robots, cuanto más grande, mejor, ya que normalmente significa más capacidad de succión y almacenaje de suciedad, pero también resulta más complicado sacarlo de la piscina.

Este robot es apto para piscinas de cualquier forma (redonda, de riñón, rectangular o de formas únicas), material (vinilo, hormigón, azulejos o fibra de vidrio) y puede sumergirse hasta una profundidad hasta 3 metros. Posee 14 sensores que le permiten navegar incluso en formas de piscina complejas.

Cuenta con ruedas tipo oruga, que permiten desplazarse por el suelo y trepar paredes irregulares con inclinaciones verticales, así como subir escalones. En mi piscina, las paredes no son lisas, sino que tienen un escalón, y no ha tenido problema en treparlas hasta arriba. De igual forma, tengo unos escalones para entrar y salir de la piscina por los que el robot sube sin mayor problema (algo que no hacen otros robots que he probado).

A diferencia de otros dispositivos, el Scuba X1 permite la limpieza de hasta 5 cm por encima de la línea de flotación y, así, es capaz de limpiar eficazmente los depósitos de aceite, calcio y algas de la línea de flotación de la piscina.

Scuba X1 cuenta con dos rodillos activos de PVC en la parte inferior y un sistema de cuatro motores sin escobillas que proporciona una potencia de succión de 6.600 GPH (galones por hora) o, si lo prefieres, 25.200 LPH (litros por hora). Este valor está por encima de muchos otros robots.

En el interior, encontramos una cesta con un filtro estándar, que se encarga de las partículas más grandes (hojas, cabello, ramas, grava o arena), pero puedes acoplar un filtro de 3 μm si estás interesado en capturar arena, tierra y ciertos tipos de algas.

En general, se recomienda utilizar la cesta sin el filtro de 3 μm cuando la piscina está muy sucia, ya sea al inicio de la temporada o porque ha tenido lugar una tormenta. El filtro de 3 μm es ideal cuando queremos dejar a la piscina con agua cristalina, ya que atrapa arena fina, polvo, polen, etc.

La suciedad se recoge en la cesta de una enorme capacidad de 5 litros de muy fácil limpieza, ya que basta con abrir la tapa, retirar la cesta, extraer el filtro de 3 μm y enjuagarlos.

Una de las ventajas de este robot es que no requiere estar conectado con un cable para funcionar, sino que incorpora una batería de 7.800 mAh que le otorga una autonomía de 3 horas de limpieza, suficiente para cubrir una piscina de hasta 200 m² y 20 m de longitud. Mi piscina es mucho más pequeña, así que no tiene ningún problema en completar la limpieza.

El proceso de carga se realiza de manera inalámbrica mediante una base incluida en la caja. Basta con apoyar el robot sobre ella para que comience el proceso de carga, sin tener que conectar ningún cable. El tiempo de carga es de unas 4 horas.

El robot incorpora una tira de luz LED que informa sobre el estado de la batería en todo momento. La luz verde fija indica un nivel de batería superior al 30%, la luz azul fija indica entre el 15% y el 30%, y la luz roja fija indica un nivel de batería inferior al 15%. De esta manera, es posible conocer la carga de la batería en tiempo real cuando está cargando o limpiando.

Funcionamiento

Scuba X1 puede ser manejado desde el propio robot o a través de la app de Aiper. Si optamos por la app, basta con instalarla en nuestro móvil Android o iOS y enlazar el robot a través de Bluetooth. A continuación, debes indicar la contraseña de tu red WiFi (solo es compatible con redes a 2.4 GHz) para que el robot se conecte a Internet.

Una vez configurada la app, podemos consultar el nivel de batería del robot (siempre que esté fuera del agua), la conectividad WiFi y el estado de los consumibles (rodillo de cepillos, oruga y filtro).

Es importante tener en cuenta que la app pierde la conexión WiFi o Bluetooth con el robot tan pronto como este se sumerge en el agua (por la mala conductividad de las ondas electromagnéticas bajo el agua), por lo que una vez que empiece a limpiar, no podrás conocer el estado de la batería, modificar el tipo de limpieza ni ninguna otra acción.

En los ajustes de limpieza, podemos seleccionar la preferencia de la ruta: en forma de S para piscinas de fondo plano o trayectoria adaptativa para fondos en forma de cuenco, diamante o complejos.

Existe una boya de comunicación Aiper HydroComm Pure, que permite seguir utilizando el robot cuando está debajo del agua y se alimenta a través de energía solar. Sin embargo, su precio es bastante elevado, ya que cuesta 249€.

Antes de introducirlo en el agua, debemos seleccionar el modo de limpieza, ya sea desde la app o desde el propio robot.

Los modos de limpieza disponibles son los siguientes:

Modo inteligente: El dispositivo limpiará de forma secuencial las paredes y el suelo de la piscina, planificando su recorrido según el nivel de batería.

Modo suelo: El dispositivo limpiará únicamente el suelo de la piscina siguiendo una ruta en forma de S, sin subir ni limpiar las paredes.

Modo paredes: El dispositivo limpiará únicamente las paredes de la piscina utilizando una ruta en forma de N. En este modo no limpiará el suelo de la piscina.

Modo línea de agua: El dispositivo se moverá de forma horizontal limpiando a lo largo de la línea de agua de la piscina. Al encontrarse con esquinas u obstáculos en las paredes, descenderá desde la línea de agua, cambiará de pared o esquivará el obstáculo y reanudará la limpieza.

Cuando el robot finaliza la tarea de limpieza, asciende automáticamente a la superficie del agua, en las proximidades del punto por el que se introdujo en la piscina, manteniéndose ahí durante 15 minutos para facilitar su recogida.

Si el dispositivo no asciende a la superficie del agua por alguna razón, siempre puedes utilizar el gancho

suministrado acoplado a una barra telescópica, enganchando el dispositivo y tirando de él para sacarlo de la piscina.

En mi experiencia, el robot hace un gran trabajo a la hora de limpiar la piscina, retirando la suciedad que se acumula en el fondo de la piscina. Mi piscina está rodeada de arbustos y, por ello, es bastante habitual encontrar restos.

Lo que más se resiste a la limpieza es la suciedad que se acumula en la unión entre el suelo y la pared de la piscina, así como los escalones. La solución es utilizar un cepillo para mover la suciedad a un lugar accesible por el robot.

En mi piscina, el robot no tiene problema en trepar por las paredes y limpiar por encima del nivel de agua, que es algo que se agradece, ya que es habitual que esa zona también se ensucie.

Aquí podemos ver al robot en funcionamiento acelerado a velocidad 20x.

Precio

Si andas detrás de un robot limpiapiscinas, el Aiper Scuba X1 Pro Max es la versión tope de gama, con una potencia de succión superior de unos 8 500 GPH, 9 motores y cerca de 40 sensores OmniSense+ 2.0 para un mapeado más preciso. Añade tecnologías de limpieza avanzadas como skimming automático para limpiar también la superficie del agua.

Conclusiones

Después de varias semanas utilizando el Scuba X1 de forma intensiva en mi piscina, se trata de un robot que ofrece un gran equilibrio entre limpieza, tamaño y precio.

Su diseño robusto y sus ruedas tipo oruga transmiten confianza para enfrentarse a cualquier tipo de piscina. En mi piscina, con escalones y paredes irregulares, el robot se ha movido con soltura y ha subido escalones sin dificultad, lo que lo distingue claramente de modelos más básicos.

Una de las características que más valoro es su autonomía y el hecho de que funcione sin cables. Poder dejarlo trabajando durante horas sin preocuparme de enchufes o alargadores es un lujo, aunque pierde la conexión WiFi al introducirse en el agua salvo que te hagas con la boya de comunicación Aiper HydroComm Pure por 249€. Además, la carga inalámbrica mediante base resulta muy cómoda y eficiente.

En cuanto al rendimiento, el Scuba X1 ofrece una buena potencia de succión y una gran capacidad de recogida. Mi piscina está rodeada de vegetación, y no ha tenido problemas para retirar hojas, ramas o arena acumulada. El sistema de filtro opcional en la cesta también permite adaptarse a distintos tipos de suciedad, y la cesta de 5 litros se vacía fácilmente, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en el mantenimiento.

El único punto mejorable que he detectado está relacionado con la limpieza en zonas muy específicas, como la unión entre el suelo y las paredes o los escalones más profundos. Aunque el robot llega hasta ellos, a veces no logra eliminar por completo la suciedad incrustada. En estos casos, un cepillo manual ayuda a completar la tarea.

En resumen, el Scuba X1 me ha convencido por su tecnología, versatilidad y comodidad. Su precio puede resulta elevado, pero puede ser una inversión justificada para quienes tienen una piscina grande y no quieren perder tiempo en limpiarla.

Preguntas frecuentes

¿Qué autonomía ofrece el Aiper Scuba X1 durante la limpieza?

Tiene una autonomía de hasta 3 horas para la limpieza, por lo que es apto para piscinas de de hasta 200 m² y 20 m de longitud.

¿El Aiper Scuba X1 es compatible con cualquier tipo de piscina?

Sí, el Aiper Scuba X1 puede utilizarse en piscinas de cualquier forma y materiales como vinilo, azulejos, hormigón o fibra de vidrio.

¿Puede el Aiper Scuba X1 limpiar también las paredes de la piscina?

Sí, gracias a sus ruedas tipo oruga, el Aiper Scuba Max es capaz de trepar paredes inclinadas hasta 90° y subir escalones.

¿El Aiper Scuba X1 limpia la línea de flotación?

Sí, el Aiper Scuba X1 puede subir hasta 5 cm por encima del nivel del agua para eliminar residuos en la línea de flotación.

¿Cuál es la capacidad de succión del Aiper Scuba X1?

El Aiper Scuba X1 tiene una potente succión de 25.200 litros por hora, ideal para recoger suciedad de todo tipo.

¿Qué tipo de filtros utiliza el Aiper Scuba X1?

La cesta incorpora un filtro estándar y se puede añadir un filtro opcional de 3 μm para partículas más finas como arena o algas.

¿Qué capacidad tiene el depósito del Aiper Scuba X1?

El Aiper Scuba X1 cuenta con una cesta de recogida de 5 litros, muy fácil de extraer y limpiar.

¿Se puede controlar el Aiper Scuba X1 desde el móvil?

Sí, el Aiper Scuba X1 se controla mediante una app disponible para Android y iOS, con opciones de configuración avanzadas.

¿El Aiper Scuba X1 mantiene conexión con la app bajo el agua?

No, el Aiper Scuba X1 pierde conexión WiFi o Bluetooth cuando se sumerge, debido a las limitaciones de propagación bajo el agua. Puedes hacerte con la boya de comunicación Aiper HydroComm Pure para mantener la comunicación en todo momento.

¿Qué modos de limpieza ofrece el Aiper Scuba X1?

El Aiper Scuba X1 incluye cuatro modos: inteligente, suelo, paredes y línea de agua.

¿Cómo saber cuánta batería le queda al Aiper Scuba X1?

El Aiper Scuba X1 incorpora una tira LED que indica el estado de la batería en tiempo real mediante colores. También puedes consultar la app siempre que el robot no esté sumergido bajo el agua.

¿Cómo se recoge el Aiper Scuba X1 tras la limpieza?

El Aiper Scuba X1 sube automáticamente y flota durante unos minutos para facilitar su extracción.