vivo X300 y X300 Pro: la nueva generación de fotografía móvil llega a España

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

vivo ha presentado oficialmente su nueva serie vivo X300, compuesta por los modelos vivo X300 y vivo X300 Pro, dos smartphones que redefinen el concepto de excelencia móvil.

La marca promete ofrecerlo todo en un solo dispositivo: fotografía líder del mercado, potencia sostenida, diseño premium y una durabilidad garantizada.

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

vivo X300 PRECIO: 1.099€ 🎁 Ver 1 oferta vivo

vivo X300 Pro PRECIO: 1.399€ 🎁 Ver 1 oferta vivo store

Fotografía profesional en colaboración con ZEISS

El vivo X300 Pro sitúa la fotografía móvil en lo más alto gracias a su colaboración exclusiva con ZEISS, un referente mundial en óptica.

Su impresionante teleobjetivo APO de 200 MP con sensor Sony LYT-828 logra una precisión de imagen extraordinaria, mientras que la cámara principal con estabilización tipo cardán ZEISS ofrece resultados de nivel profesional en cualquier condición.

En el frontal, una cámara gran angular de 50 MP con enfoque automático amplía las opciones creativas para selfies y videollamadas. Además, el algoritmo propio de vivo mejora la gestión de luz y sombra para obtener retratos nocturnos con un toque cinematográfico.

La grabación en 4K a 120 fps HDR y 4K 60 fps en modo retrato confirma que el X300 Pro está diseñado para creadores que buscan calidad visual sin límites.

Batería garantizada durante cinco años

vivo ha querido destacar su compromiso con la durabilidad ofreciendo una garantía especial de cinco años para la batería de la serie X300.

Si la capacidad cae por debajo del 80 % en ese periodo, la compañía sustituirá la batería sin coste alguno a través de sus centros de servicio autorizados en Europa, siempre que el uso haya sido normal según la política de garantía.

Esta iniciativa convierte al vivo X300 y vivo X300 Pro en algunos de los teléfonos más fiables del mercado en términos de longevidad.

Fluidez y estabilidad con OriginOS 6

La nueva CAPA OriginOS 6, impulsada por el motor Origin Smooth Engine, ofrece una experiencia fluida, ligera y eficiente. Gestiona memoria, energía y almacenamiento en tiempo real, manteniendo el rendimiento del primer día incluso tras años de uso.

Además, la certificación de SGS garantiza hasta cinco años de fluidez continua, una cifra que pocos smartphones pueden igualar. El sistema también introduce una interfaz más inteligente y evolutiva, diseñada para adaptarse a las rutinas del usuario con rapidez y estilo.

Diseño minimalista inspirado en la naturaleza

El vivo X300 Pro presume de un diseño plano, simétrico y extremadamente fino, con solo 1,1 mm de grosor. Su acabado en vidrio 3D esculpido en frío con textura Coral Velvet Glass transmite una sensación táctil premium y elegante.

Inspirado en tonos naturales, llega en dos variantes refinadas: Dune Brown y Phantom Black.

Cada detalle está pensado para combinar ergonomía, arte y tecnología en un equilibrio perfecto.

Potencia equilibrada con el chip Dimensity 9500

Ambos modelos incorporan el nuevo MediaTek Dimensity 9500, desarrollado conjuntamente con el vivo–Arm Joint Lab.

Este procesador combina velocidad, eficiencia energética y rendimiento sostenido, acompañado del chip de imagen vivo V3+ y una NPU de alta eficiencia que potencia la fotografía computacional.

El vivo X300 Pro mantiene una fluidez impecable incluso en tareas exigentes como edición de vídeo o juegos de alto nivel. Su pantalla BOE Q10 Plus ofrece colores vivos, contraste profundo y una respuesta táctil ultrarrápida para una experiencia totalmente inmersiva.

Durabilidad y construcción de nivel superior

La serie vivo X300 ha sido fabricada con materiales de primera calidad y sometida a rigurosas pruebas de resistencia.

Su ensamblaje de precisión y sus sistemas inteligentes garantizan un rendimiento estable y seguro a largo plazo, reflejando el compromiso de vivo con la calidad y la fiabilidad.

Photokit con teleobjetivo externo profesional

El vivo X300 Pro ofrece compatibilidad con el Photokit con teleobjetivo externo, una tecnología heredada de la versión Ultra. Esta herramienta convierte el smartphone en una cámara profesional portátil, ideal para capturar conciertos, eventos deportivos o escenas urbanas con la máxima definición y control creativo.

vivo X300: el compacto con alma de flagship

El vivo X300 mantiene el mismo ADN de excelencia en un formato más compacto y ligero. Su pantalla plana de 6,31 pulgadas, el acabado en vidrio esculpido en frío y la textura Coral Velvet Glass ofrecen una experiencia táctil premium.

Pese a su tamaño reducido, conserva la potencia de un auténtico flagship, con un sistema de cámaras ZEISS de 200 MP, teleobjetivo APO y cámara frontal de 50 MP con autofocus.

Este modelo destaca especialmente en vídeo, ofreciendo grabación 4K a 120 fps HDR y estabilidad avanzada, consolidándose como referente en el segmento Android.

Disponibilidad y precios en España

La nueva serie vivo X300 está disponible en España desde hoy, 30 de octubre de 2025, y se puede adquirir a través de vivoonlinestore y distribuidores oficiales.

Modelo Precio Promoción en vivoonlinestore hasta el 18/01/26 vivo X300 1.099€ Incluye cupón de descuento de 100€, financiación al 0%, cargador de 90W y cargador inalámbrico de 50W vivo X300 Pro 1.399€ Incluye cupón de descuento de 150€, financiación al 0%, cargador de 90W y cargador inalámbrico de 50W vivo X300 Pro + Photokit 1.599€ Incluye cupón de descuento de 150€, financiación al 0%, cargador de 90W, cargador inalámbrico de 50W y Photokit

vivo X300 PRECIO: 1.099€ 🎁 Ver 1 oferta vivo

vivo X300 Pro PRECIO: 1.399€ 🎁 Ver 1 oferta vivo store

También está disponible en tiendas como MediaMarkt, Carrefour, FNAC y Worten, consolidando su presencia en el mercado español de gama alta.

Especificaciones técnicas

Especificación vivo X300 Pro vivo X300 Procesador Blue Crystal × Dimensity 9500 con chip vivo V3+ Blue Crystal × Dimensity 9500 con chip vivo V3+ Cámara frontal 50 MP (JN1) | f/2.0 | 1/2,76″ | 92° FOV | Autofocus 50 MP (JN1) | 1/2,76″ | f/2.0 Cámaras traseras • 200 MP ZEISS APO Teleobjetivo (HPBlue, 1/1,4″, f/2,67, OIS, ZEISS T* Coating, CIPA 5.5)

• 50 MP Sony LYT-828 Principal tipo cardán (1/1,28″, f/1,57, OIS, ZEISS T* Coating, CIPA 5.5)

• 50 MP Ultra gran angular (JN1, 1/2,76″, f/2,0, AF) • 200 MP ZEISS Principal (1/1,4″, f/1,68, OIS, 7P, ZEISS T* Coating, CIPA 4.5)

• 50 MP ZEISS APO Teleobjetivo (LYT-602, 1/1,95″, f/2,57, OIS, 70 mm eq., hasta 100× zoom, macro hasta 20×)

• 50 MP Ultra gran angular (JN1, 1/2,76″, f/2,0, 15 mm eq., AF) Colores Dune Brown | Phantom Black Halo Pink | Phantom Black Dimensiones 161,98 × 75,48 × 7,99 mm 150,57 × 71,92 × 7,95 mm Peso 226 g 190 g Memoria y almacenamiento 12 GB + 256 GB / 16 GB + 512 GB 12 GB + 256 GB / 16 GB + 256 GB Pantalla 6,78″ BOE Q10 Plus | 2.160 Hz PWM | ZEISS Master Color Display 2.0 6,31″ BOE Q10 Plus | 2.160 Hz PWM | ZEISS Master Color Display 2.0 Batería 5.440 mAh BlueVolt | Carga rápida 90W | Carga inalámbrica 40W 5.360 mAh BlueVolt | Carga rápida 90W | Carga inalámbrica 40W Sistema operativo OriginOS 6 basado en Android | AI Super Link | IP68 + IP69 | USB 3.2 | Sonido estéreo OriginOS 6 basado en Android | AI Super Link | IP68 + IP69 | USB 3.2 | Altavoz grande Otros Motor de vibración Ultra-Sensing | Sensor ultrasónico de huella 2.0 | Protección SGS 5 años de fluidez Diseño unibody 3D Glass | Marco metálico recto | Motor de vibración Ultra-Sensing Precio

1.099€ 1.399€