Análisis del vivo X500 Pro Max a fondo y opinión

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a Mi opinión para conocer mi valoración del vivo X500 Pro Max.

vivo presentó en Europa su buque insignia vivo X500 Pro Max hace unos días, con una vocación clara de convertirse en un todoterreno de la fotografía.

El vivo X500 Pro Max combina una pantalla de 6,85 pulgadas, el chip Dimensity 9600 Pro y un sistema fotográfico ZEISS con teleobjetivo de 200 MP, ampliable mediante extensores de 200 y 400 mm para una captura de objetos distantes.

Su equipamiento incluye una pantalla AMOLED de 3.168 × 1.440 píxeles a 144 Hz, 12 GB de RAM, batería de 6.750 mAh y cámaras traseras angular (50 MP), ultra gran angular (50 MP) y teleobjetivo (200 MP). A ello se suman carga por cable de 90 W, carga inalámbrica de 40 W y USB 3.2 con DisplayPort, características que completan una orientación muy clara hacia fotografía y vídeo.

Las configuraciones ofrecen 256 GB, 512 GB o 1 TB, en negro y gris, a partir de 1.499€. En este análisis reviso su diseño, pantalla, rendimiento, cámaras y resto de funciones, junto con mi valoración personal de los aspectos que más me han gustado y los que podrían mejorar.

Apartados del análisis:

Diseño y construcción

El vivo X500 Pro Max apuesta por un formato grande, con pantalla de 6,85 pulgadas y unas dimensiones de 163 × 77 mm. Para mí, su atractivo está en disponer de una superficie amplia para fotografía, vídeo, lectura y juegos, pero la comodidad de llevarlo en el bolsillo no es el argumento central de la propuesta.

El acabado negro mide 7,95 mm de grosor y pesa 224 gramos, mientras que el gris alcanza 8,12 mm y 228 gramos. Son medidas sin contar el saliente de la cámara, ya que, al tenerlo en cuenta, el grosor máximo asciende a 14,2 mm.

La parte trasera es completamente plana y, en la parte superior, encontramos un enorme módulo circular de cámara de color negro. Está rodeado por un aro de aspecto metálico y color plateado que emula el objetivo de una cámara profesional. En el módulo encontramos el logotipo de ZEISS, que es el fabricante con el que ha colaborado vivo.

El módulo para las cámaras traseras es bastante grande. Como curiosidad, de los cuatro pequeños círculos que tiene, el de arriba a la izquierda no tiene ninguna utilidad, ya que es meramente decorativo.

El marco está fabricado en aleación de aluminio. La cubierta trasera cambia con el acabado: fibra de vidrio en negro y vidrio en blanco.

Por gusto personal, me quedo con el negro: me gusta su discreción. El gris tiene una personalidad visual más marcada, sobre todo por el contraste entre la cubierta y el bloque oscuro de las cámaras, y encaja bien con el carácter fotográfico del X500 Pro Max.

El frontal presenta una pantalla plana y una cámara centrada en un orificio. Siempre he preferido las pantallas planas por la sencillez con la que encajan con protectores y por evitar que la imagen se prolongue sobre unos bordes curvos, además de los reflejos que pueden producir las superficies curvadas.

A continuación, voy a revisar los cuatro lados del vivo X500 Pro Max para ver qué elementos encontramos.

En la parte superior no encontramos ningún botón ni conector.

En la parte inferior encontramos el conector USB-C, la bandeja para las tarjetas SIM y el altavoz al lado derecho.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido y el control de volumen.

En el lateral izquierdo encontramos un botón de acceso directo que permite activar rápidamente distintas funciones mediante una pulsación larga o una doble pulsación.

El vivo X500 Pro Max cuenta con certificación oficial IP68/IP69 frente al agua y el polvo, por lo que no debes preocuparte si se da algún chapuzón.

Aunque IP69 podría parecer el estándar superior, no cubre las mismas condiciones que IP68. Las pruebas de IP69 no garantizan que el dispositivo sobreviva a una inmersión prolongada, mientras que IP68 no incluye la resistencia a chorros de alta presión. Si quieres más información, te lo contamos todo aquí.

Pantalla

La pantalla del vivo X500 Pro Max es un panel AMOLED de 6,85 pulgadas con resolución de 3.168 × 1.440 píxeles y 507 ppp. Esta combinación me parece especialmente adecuada para un teléfono centrado en fotografía y vídeo, donde una diagonal amplia permite ver el encuadre con más comodidad.

Aunque el panel admite una frecuencia máxima de 144 Hz, en mis pruebas la interfaz ha funcionado habitualmente a un máximo de 120 Hz, incluso con el modo de frecuencia elevada. Los 144 Hz quedan reservados a determinadas aplicaciones o escenarios compatibles.

El vivo X500 Pro Max puede bajar a 1 Hz para reducir el consumo o ajustarse a tasas intermedias (por ejemplo, 30 Hz al ver películas a 30 FPS).

En mis pruebas, en el modo predeterminado de tasa de refresco, el teléfono va cambiando la tasa de refresco de manera dinámica, bajando hasta 1 Hz cuando la imagen de la pantalla está fija y aumentando hasta 120 Hz cuando haces scroll o te mueves por la interfaz.

En aplicaciones de vídeo, la tasa de refresco suele seguir la frecuencia de FPS del vídeo, ajustándose a 30 o 60 Hz al ver vídeos en 30 o 60 FPS. Sin embargo, al ver un vídeo a 24 FPS, la tasa de refresco alterna entre diversos valores.

En cualquier caso, la imagen se ve fluida, por lo que este comportamiento no supone un problema en el uso cotidiano. Si quieres disfrutar de juegos a una frecuencia de actualización elevada, te recomiendo seleccionar el modo «Alta» en lugar del ajuste predeterminado «Adaptación inteligente».

El vivo X500 Pro Max ofrece tres ajustes de frecuencia de actualización:

Estándar : Utiliza la tasa de refresco de 60 Hz para todas las aplicaciones.

: Utiliza la tasa de refresco de 60 Hz para todas las aplicaciones. Alta: Utiliza la tasa de refresco de 120 Hz en la interfaz de usuario y en la mayoría de las aplicaciones, pero baja a 1 Hz al ver imágenes estáticas.

Utiliza la tasa de refresco de 120 Hz en la interfaz de usuario y en la mayoría de las aplicaciones, pero baja a 1 Hz al ver imágenes estáticas. Adaptación inteligente: Utiliza la tasa de refresco de 120 Hz en la interfaz de usuario, pero es más restrictivo que el modo anterior con el uso de dicha tasa en las aplicaciones. Muchas apps utilizan en este modo tasas inferiores a 120 Hz, como Chrome que tiene por límite 90 Hz.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, el espacio sRGB (Rec. 709) es el estándar de Android (y, en general, del mundo de la informática), mientras que el espacio Display P3 ofrece una mayor gama de colores y es utilizado en la industria cinematográfica. El vivo X500 Pro Max cubre por completo el gamut DCI P3.

Existe un espacio de color aún más amplio llamado Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible por el ojo humano.

Ningún panel actual es capaz de mostrar este último espacio de color completo, sino que normalmente se quedan en torno al 60 por ciento.

La pantalla del vivo X500 Pro Max es compatible con HDR10+ y Dolby Vision, por lo que podrás disfrutar de contenidos en estos formatos en aplicaciones de streaming compatibles como Netflix o YouTube.

El vivo X500 Pro Max ofrece tres modos de calibración de la pantalla: Natural (predeterminado), Profesional y Brillante. Lamentablemente, vivo no ofrece ninguna explicación sobre las características de cada uno de estos modos, por lo que es prueba y error.

El modo de color Natural viene activado por defecto y muestra colores algo sobresaturados y, por tanto, menos fieles a la realidad. Esto se debe a que apunta al espacio de color DCI-P3, que no es para el que están diseñadas la mayoría de las apps. Muchos usuarios prefieren colores sobresaturados antes que colores realistas, por lo que no es casual que sea el modo establecido por defecto.

El modo de color Profesional muestra colores más fieles a la realidad, ya que apunta al espacio de color sRGB, y el modo de color Brillante parece apuntar a la gama de colores completa que puede dar el panel AMOLED, por lo que se acerca más al espacio de color. En cualquiera de los tres modos anteriores podemos ajustar la temperatura de color a nuestro gusto.

Según las especificaciones oficiales de vivo, el X500 Pro Max alcanza un brillo máximo local de 4.400 nits cuando se ilumina el 20 % de la pantalla y de 5.000 nits cuando el área iluminada se reduce al 1 %. Estas cifras corresponden a condiciones concretas de laboratorio y no deben confundirse con el brillo que puede mantener toda la pantalla.

En mis mediciones, he obtenido 570 nits en modo manual, 1.530 nits con la pantalla completamente iluminada y el brillo automático activado, y 3.100 nits al reducir el área de medición al 18 %. Son resultados buenos, aunque quedan por debajo de los valores máximos anunciados para condiciones diferentes.

En la siguiente gráfica, reflejo el brillo máximo con el 100% de la pantalla iluminada, que es como se suele medir este parámetro. El brillo máximo del vivo X500 Pro Max es bueno, aunque no supera a los mejores smartphones del momento.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del vivo X500 Pro Max, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo. Solo al observarla desde ángulos extremos se empieza a apreciar un cierto cambio de color.

En el apartado de pantalla, encontramos un ajuste llamado Mejora visual que optimiza el color y el contraste de algunas imágenes para mostrar efectos visuales más vivos. Por defecto, está apagado, ya que su activación provoca un aumento del consumo de batería.

Otro apartado interesante es Protección ocular, que reduce la proporción global de luz azul, aunque hay que tener en cuenta que esto puede distorsionar el color de las imágenes, ya que se ajusta el color a un tono más cálido según el entorno. Por ello, vivo ha añadido la opción de aplicar esta protección de manera global o inteligente, evitando su uso al visualizar imágenes.

La opción Modo Confort de sueño permite aumentar poco a poco la temperatura de color de la pantalla antes de acostarte para evitar que se altere la producción de melatonina y mejorar la calidad del sueño.

Cuenta con una función Brillo antifatiga que ajusta el brillo de la pantalla gradualmente según el tiempo que la pantalla permanece encendida y el grado de fatiga visual para aliviarla. También encontramos Color adaptativo, que ajusta la temperatura de color de la pantalla en función de la luz ambiental para lograr colores más homogéneos.

vivo ha incorporado atenuación PWM de alta frecuencia a 2.160 Hz a todos los niveles de brillo para evitar el parpadeo de la pantalla, que resulta molesto para personas con ojos sensibles. El vivo X500 Pro Max permite desactivar la atenuación PWM y cambiar a atenuación de corriente continua (DC Dimming), lo que afecta a la visualización en niveles bajos de brillo y la fluidez en algunas aplicaciones.

Estando el vivo X500 Pro Max bloqueado con la pantalla apagada, podemos activar la Pantalla Ambiente al hacer un doble toque sobre la pantalla o al levantar el teléfono. También es posible apagar la pantalla con un doble toque en una zona vacía de la pantalla, y mantener la pantalla encendida mientras la miras.

vivo permite activar la Pantalla Siempre Encendida (Always On Display), que permite elegir entre dos tipos:

Parcial: Muestra de manera permanente la hora, fecha, nivel de batería e iconos de notificaciones, así como el área de reconocimiento de huella al mover el teléfono.

Completa: Muestra el fondo de pantalla original atenuado y toda la información de la pantalla de bloqueo.

Pantalla Siempre Encendida (Always On Display)

Hardware y rendimiento

El vivo X500 Pro Max incorpora el MediaTek Dimensity 9600 Pro, un procesador de ocho núcleos fabricado en 2 nm. Es una elección coherente con un móvil que combina fotografía avanzada, grabación de vídeo de alta resolución y una pantalla de alta frecuencia.

👉 Info: Así es el chip MediaTek Dimensity 9600 Pro

El MediaTek Dimensity 9600 Pro incorpora una CPU de ocho núcleos distribuidos en tres clústeres: dos Arm C2-Ultra de hasta 4,55 GHz, tres C2-Pro de hasta 4,35 GHz y otros tres C2-Pro de hasta 3,1 GHz. Su arquitectura All Big Core prescinde de los núcleos pequeños tradicionales y cuenta con 16 MB de caché L3 y 10 MB de caché de sistema SLC, además de las cachés L2 de cada núcleo.

El chip admite memoria LPDDR5X-10.667 y LPDDR6-10.667, junto con almacenamiento UFS 5.0, aunque cada fabricante decide qué tecnologías utiliza en sus teléfonos. En conectividad, ofrece 5G Sub-6 GHz, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.2, mientras que la GPU Arm Mali-G2 Ultra NX incorpora aceleración de trazado de rayos para juegos compatibles.

Fabricado con un proceso de 2 nm, este SoC está dirigido a los smartphones Android de gama más alta. Según MediaTek, mejora hasta un 17 % el rendimiento mononúcleo y un 15 % el multinúcleo frente a la generación anterior. También incorpora una arquitectura de doble NPU, formada por la NPU 1090 y la Super Efficient NPU 2.0, para acelerar funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

Las configuraciones del teléfono son 12 GB de RAM con 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento. La memoria es LPDDR5X Ultra y el almacenamiento UFS 4.1, una combinación que sitúa el apartado de memoria en un nivel acorde con la ambición del teléfono.

Yo escogería 512 GB como punto de partida para un uso intenso de cámara, y valoraría la versión de 1 TB si voy a conservar mucho vídeo y material de edición en el teléfono. Los vídeos de alta resolución y los juegos pesados llenan el almacenamiento con rapidez, y conviene pensar a largo plazo.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 4.439.561 puntos, una puntuación muy elevada que supera a cualquier otro smartphone que haya probado.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 3.640 / 10.459 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados altos, pero por debajo de algunos smartphones de gama alta.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 17.713 puntos, un valor alto.

A continuación, vamos a comprobar los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, también ha obtenido un resultado bueno.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta. Aquí, el teléfono ha obtenido un resultado muy alto.

Por último, la prueba Steel Nomad Light de 3DMark está dirigida a móviles de gama alta y ordenadores ligeros. Utiliza muchas de las tecnologías que se encuentran en los juegos móviles más avanzados.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Genshin Impact, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile. Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 116 FPS en Asphalt 9, 60 FPS en Genshin Impact y 111 FPS en Call of Duty. Son valores bastante elevados, aunque Genshin Impact está limitado a 60 FPS en este teléfono.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS min. – máx. CPU Genshin Impact 60 100 % 56 – 61 8 % Asphalt 9 116 100 % 100 – 121 6 % Call of Duty 111 100 % 97 – 120 6 %

Configuración de calidad de los juegos:



Genshin Impact: Calidad gráfica configurada a «personalizada» y FPS a 60 (máximo disponible).

Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica configurada a «baja» y cuadros por segundo a velocidad «ultra»

En general, el vivo X500 Pro Max ha conseguido unos resultados muy elevados en los benchmarks, lo que demuestra que los procesadores de gama alta de MediaTek pueden competir de tú a tú con los mejores chips de Qualcomm.

Dejando los benchmarks aparte, en el día a día, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas. Si buscas fluidez y rapidez en un teléfono, el vivo X500 Pro Max no te va a decepcionar.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bueno, ya que el rendimiento cae hasta el 80%.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test.

Aquí las cosas no pintan tan bien. El teléfono ha obtenido un resultado muy mejorable del 40%, lo que significa que el rendimiento gráfico empeora tras un largo período de tiempo de uso. En la práctica, es raro que te encuentres con problemas de rendimiento tras un largo uso, ya que la potencia del chip sigue siendo muy elevada incluso cuando se ve reducida.

Conectividad y conexiones

En el aspecto de conectividad, el vivo X500 Pro Max es compatible con WiFi 7, Bluetooth 6, infrarrojos y NFC. No ofrece conectividad UWB (Ultrawide Band), cuya principal utilidad es localizar con más precisión etiquetas de rastreo cuando se encuentran cerca o desbloquear vehículos con llave digital.

En cuanto a posicionamiento, soporta GPS banda dual L1+L5, lo que significa que puede conectarse a los satélites utilizando dos frecuencias diferentes a la vez y conseguir una localización más precisa, sobre todo cuando estamos rodeados de edificios. También es compatible con GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS y QZSS.

El puerto USB-C es de tipo USB 3.2 Gen1 que, sin ser el más rápido del momento, ofrece una elevada velocidad a la hora de mover o copiar vídeos u otros contenidos entre el smartphone y un PC o un disco externo. El puerto USB es compatible con OTG, así que es posible conectar almacenamiento externo a través de una memoria o disco duro por USB.

El compartimento para SIM ofrece espacio para dos tarjetas nano-SIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. También puedes utilizar eSIM. El vivo X500 Pro Max es compatible con redes 5G y soporta la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6), pero no la banda mmWave.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como por conexión celular ha sido buena.

En mis pruebas de velocidad de red, el vivo X500 Pro Max ha alcanzado por WiFi 6 una velocidad de 739 Mbps y 517 Mbps de subida a 3 metros de un punto de acceso WiFi 6 con una conexión a 1 Gbps, medido con la herramienta Speedtest usando como servidor Digi.

Biometría

El sensor de huella es ahora de tipo ultrasónico, que es más rápido, funciona con los dedos mojados y no requiere iluminar la pantalla para que funcione.

En mis pruebas, el vivo X500 Pro Max ha sido muy rápido a la hora de desbloquear el teléfono. Para desbloquear el teléfono, debemos apoyar el dedo encima de la pantalla sin necesidad de presionar. Durante la lectura de la huella se muestra en pantalla una animación que podemos personalizar eligiendo entre nueve posibilidades o desactivar por completo.

El reconocimiento de huella es fiable siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta. Por suerte, el área de reconocimiento de la huella es bastante amplia, por lo que no es necesario acertar con el dedo en el lugar exacto, y además está situada en una posición cómoda, ya que está a una altura que resulta fácil de alcanzar con el dedo.

El vivo X500 Pro Max cuenta con un lector de huella en pantalla

vivo también ha incorporado su sistema de reconocimiento facial, que permite desbloquear el teléfono utilizando simplemente nuestra cara. La identificación de la cara tiene lugar de forma muy rápida, permitiéndonos acceder al smartphone sin tener que hacer nada salvo mirar el teléfono.

El teléfono ofrece una opción para iluminar la pantalla con objeto de que se ilumine nuestra cara y el reconocimiento pueda ocurrir incluso a oscuras. También incluye elegir si queremos quedarnos en la pantalla de bloqueo o acceder directamente al escritorio al completar el reconocimiento.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que el reconocimiento facial es simplemente 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento facial 3D que incorporan otros dispositivos y podría ser engañado mediante una fotografía o un vídeo. Además, no funciona si estás en la oscuridad.

Por esta razón, el reconocimiento facial no está disponible para ciertas actuaciones sensibles como operaciones bancarias o confirmar pagos móviles.

Batería, autonomía y carga

Una de las decisiones más difíciles de entender es la reducción de capacidad de la batería en Europa. Mientras que la versión comercializada en España incorpora 6.750 mAh, existen variantes internacionales con capacidades superiores. Esta diferencia resulta especialmente llamativa en un teléfono tan grande, donde la autonomía es uno de sus principales argumentos.

No está claro si la reducción responde a diferencias físicas entre las baterías, a limitaciones de funcionamiento establecidas por el fabricante o a otros requisitos técnicos y comerciales. Por tanto, no puedo asegurar que se trate de la misma batería con un rango de voltaje limitado. En cualquier caso, me habría gustado disponer de la mayor capacidad posible.

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Para comprobar la autonomía, me gusta llevar a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0. Sin embargo, con este teléfono, la prueba no se completa correctamente, por lo que no he podido tomar medidas objetivas de autonomía.

Aunque no he podido obtener una cifra comparable mediante PCMark, durante mis días de prueba el vivo X500 Pro Max me ha transmitido mucha tranquilidad en cuanto a autonomía. Incluso combinando navegación, fotografía, mensajería y reproducción multimedia, he podido terminar la jornada sin preocuparme por buscar un enchufe. Es difícil no pensar en lo que habría sido con la batería de 8.000 mAh de la versión china.

El vivo X500 Pro Max cuenta con un modo de ahorro de energía que activa el tema oscuro y limita la actividad en segundo plano, determinados efectos visuales y algunas conexiones inalámbricas para prolongar la autonomía cuando la batería comienza a agotarse.

El vivo X500 Pro Max cuenta con carga rápida FlashCharge a 90W, que es muy rápida, pero el teléfono no viene con un cargador incluido en la caja. Con un cargador USB-PD, la carga rápida podría alcanzar, teóricamente, los 55W.

Sin un cargador vivo, no he conseguido activar una carga muy rápida, a pesar de que con un cargador estándar USB-PD que tengo se muestra el logotipo de la carga FlashCharge en la pantalla. El tiempo de carga con el cargador que he utilizado ha sido 51 minutos.

Carga con un cargador estándar USB-PD de 100W

vivo ha dotado al dispositivo de carga inalámbrica a 40W, que es una potencia muy elevada. No cuento con un cargador inalámbrico compatible, por lo que tampoco he podido probar la velocidad de carga real.

Por último, el vivo X500 Pro Max también ofrece carga inversa, tanto de manera inalámbrica como por cable.

Software y actualizaciones

El vivo X500 Pro Max llega con OriginOS 7 sobre Android 17, una actualización que concentra sus novedades en la interfaz, la multitarea y las herramientas de IA. Además de renovar el aspecto del sistema, vivo busca facilitar las tareas que obligan a consultar varias aplicaciones o trabajar con documentos desde el teléfono.

Los cinco años de actualizaciones anunciados por vivo ofrecen una vida útil razonable, aunque no me parecen especialmente generosos en un teléfono de este precio, sobre todo teniendo en cuenta que algunos rivales de gama alta ofrecen períodos de soporte más prolongados. Es un aspecto que conviene valorar si tenemos intención de conservar el terminal durante muchos años.

El cambio más visible es el nuevo tratamiento de transparencias, materiales y efectos de iluminación. La interfaz incorpora distintas intensidades de acabado, mientras que los iconos y los widgets ganan profundidad.

Las animaciones incorporan movimientos líquidos, deformaciones y rebotes que responden a los gestos. Una mejora especialmente relevante es poder interrumpir determinadas transiciones desde su primer fotograma: si cambiamos de dirección o iniciamos otra acción, la interfaz puede adaptarse al nuevo movimiento sin obligarnos a esperar a que termine la animación anterior.

La personalización también crece con fondos que reaccionan al tacto y al movimiento, pegatinas y mascotas interactivas. Son novedades más lúdicas que útiles, pero amplían las posibilidades del escritorio, la pantalla de bloqueo y la pantalla siempre encendida.

Por debajo de estos cambios está la renovación del Origin Smooth Engine, con ajustes en la asignación de recursos, la recuperación de memoria y el renderizado. Su objetivo es mantener la respuesta del sistema cuando coinciden varias tareas exigentes.

Una de las novedades más prácticas es Mesa de trabajo Origin, un espacio de multitarea que permite tabajar con hasta cinco aplicaciones activas, con distribuciones horizontales y verticales. Me parece útil para consultar información mientras redactamos o comparamos documentos.

Mesa de trabajo Origin

La inteligencia artificial gana protagonismo con Jovi y las herramientas de productividad integradas. Entre las posibilidades están localizar información, resumir documentos y trabajar con archivos de un ordenador conectado.

La grabadora incorpora transcripción con separación de interlocutores, puntos destacados y resúmenes, mientras que Snap Note, en teoría,convierte fotografías de apuntes, pizarras o presentaciones en notas editables, si bien no he encontrado esta opción en mi unidad de análisis.

Otro avance es la conexión con Windows, Mac e iPad mediante vivo Office Kit, con intercambio de archivos y continuidad de determinadas tareas. La integración anunciada también contempla acceso a contenido de iCloud desde el gestor de archivos y la visualización de información de los AirPods.

La compatibilidad anunciada con Apple Watch tiene condiciones importantes: requiere un reloj previamente enlazado y activado con un iPhone, y vivo señala que llegará mediante una actualización OTA.

OriginOS 7 me parece una interfaz visualmente atractiva y muy fluida, pero también es bastante más recargada que otras capas de Android. La abundancia de opciones de personalización, efectos visuales y herramientas integradas puede resultar abrumadora para quienes prefieren una experiencia sencilla.

Además, las transparencias que utiliza el sistema no siempre favorecen la legibilidad, dependiendo del contenido que aparece detrás. Es un apartado con mucho potencial, aunque creo que vivo todavía tiene margen para simplificar algunos elementos de la interfaz.

Multimedia y sonido

El vivo X500 Pro Max incorpora dos altavoces estéreo: uno situado en la parte superior, que también hace las funciones de auricular para las llamadas, y otro en la parte inferior, junto al conector USB-C.

La posición del altavoz inferior no es la mejor, ya que es sencillo taparlo con un dedo o con la mano cuando jugamos o vemos un vídeo sosteniendo el teléfono en horizontal.

La calidad de sonido me ha parecido muy buena, con un volumen elevado, voces claras y una presencia de graves satisfactoria para tratarse de un smartphone.s.

El vivo X500 Pro Max no incorpora un reproductor de música propio, por lo que recomiendo hacer uso de la aplicación YT Music de Google.

YT Music no solamente permite acceder a música bajo suscripción sino también a archivos de música almacenados de forma local en el dispositivo. Podemos acceder a la música por listas, álbumes, canciones y artistas.

vivo sigue la tendencia de otros fabricantes y el vivo X500 Pro Max no cuenta con un conector de auriculares de 3.5 mm, por lo que tendrás que recurrir a auriculares con conector USB Tipo-C o Bluetooth.

Para ver imágenes, vivo hace uso de su propia app Álbumes. La parte inferior de la app muestra cuatro pestañas: Fotos, Álbumes y Buscar.

Esta app hace uso de IA para clasificar las imágenes por tipo de fotografía como paisaje, documento, comida, cielo, césped, comida, plaza, etc. También es capaz de agrupar fotografías muy similares en caso de que quieras hacer limpieza y quedarte solo con la mejor.

Si pulsamos sobre una imagen, podemos realizar diversos ajustes (exposición, contraste, saturación, temperatura de color, relieves y sombras), aplicar filtros, etc. Por supuesto, también está disponible la aplicación Fotos de Google.

El vivo X500 Pro Max es compatible con el estándar de fotos Android Ultra HDR, lo que permite mostrar imágenes HDR con un mapeo de tonos mejorado y un aumento de brillo en las zonas iluminadas. Esta función es compatible con la app Álbumes, Google Fotos y Chrome, incluso para imágenes provenientes de otros teléfonos que cumplan con este estándar.

App. Álbumes

vivo incorpora algunas funciones de edición con IA, que funcionan bastante bien:

Borrado con IA , que permite eliminar objetos o personas no deseados de una imagen rodeando con un círculo o pintando encima. También puede detectar transeúntes en la imagen de forma automática. En mis pruebas, los resultados han sido buenos con fondos predecibles, pero no tanto cuando no lo son, como en el ejemplo de abajo.

, que permite eliminar objetos o personas no deseados de una imagen rodeando con un círculo o pintando encima. También puede detectar transeúntes en la imagen de forma automática. En mis pruebas, los resultados han sido buenos con fondos predecibles, pero no tanto cuando no lo son, como en el ejemplo de abajo. UHD con IA , que incrementa la nitidez y colores de una imagen mediante IA

, que incrementa la nitidez y colores de una imagen mediante IA Ampliación de imagen , que permite incrementar el encuadre de la imagen.

, que permite incrementar el encuadre de la imagen. Ajuste de color con IA, que permite ajustar la luz y el color de la imagen.

vivo no ha incorporado ninguna aplicación específica para visualizar vídeos, sino que utiliza las propias aplicaciones del sistema. La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su pantalla que, como he comentado, ofrece negros profundos y colores vivos.

vivo ha incorporado soporte de Widevine Level 1, así que puede reproducir contenido HD de Netflix y otros servicios de streaming. He comprobado que el vivo X500 Pro Max puede reproducir vídeos HDR de Netflix y YouTube sin problemas.

Sistema de cámaras

La fotografía es uno de los argumentos centrales del vivo X500 Pro Max. El conjunto reúne una principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 200 MP, con una cámara frontal adicional de 50 MP.

Lo más interesante es el reparto de responsabilidades entre esas cámaras. Las focales equivalentes de 15, 24 y 85 mm cubren usos muy diferentes: espacios amplios, fotografía general y encuadres más cerrados, sin depender de que un único sensor resuelva todas las distancias mediante recortes.

La estabilización óptica está presente en la cámara principal y el teleobjetivo, y la colaboración fotográfica con ZEISS aporta la denominación de las ópticas y el tratamiento asociado a las capturas.

También me parece especialmente acertado que el ultra gran angular incluya enfoque automático. Esa característica amplía su utilidad en distancias cortas y permite capturar imágenes macro.

Cámara Sensor y resolución Óptica y enfoque Estabilización Principal 50 MP · Sony LYTIA L910 / IMX09C-AJH5-C · 1/1,28″ 24 mm · f/1,57 · autofocus · distancia de trabajo desde 15 cm OIS y EIS en vídeo Ultra gran angular 50 MP · Samsung S5KJN5SP04 · 1/2,75″ 15 mm · f/2,0 · autofocus · distancia de trabajo desde 3,5 cm EIS en vídeo Teleobjetivo periscópico 200 MP · Samsung S5KHP0SP04 · 1/1,4″ 85 mm · f/2,67 · zoom óptico 3,5x · macro desde 15 cm OIS y EIS en vídeo Frontal 50 MP · Samsung S5KJN1SQ03 · 1/2,76″ 20 mm · f/2,0 EIS en vídeo

Aplicación Cámara y modos de captura

La aplicación contempla Foto, Retrato, Vídeo, Vídeo retrato, Paisajes y noche, y Momento. Es una selección amplia para alternar una captura rápida con opciones en las que se puede decidir más sobre el estilo y la intención de la imagen.

También aparecen Foto profesional, Vídeo profesional, Cámara lenta, Instantánea y Panorámica, además de Documento Ultra HD, Comida y Cámara espacial. Puedes ordenar los accesos alrededor para priorizar los modos que utilices con frecuencia para que esa variedad no te obligue a recorrer menús largos cada vez que quieras hacer una foto

Mi preferencia al fotografiar es fijar primero la cámara, el encuadre y la exposición, y decidir después el estilo. La abundancia de modos me parece positiva en cuanto a que permite controlar mejor la captura, aunque puede resultar un poco abrumadora para los usuarios menos expertos.

Cámara principal (gran angular) de 50 MP

La principal combina un sensor Sony LYTIA L910 de 50 MP y formato 1/1,28″ con una óptica f/1,57 equivalente a 24 mm. Me parece el elemento mejor situado para asumir la mayor parte de las fotografías, por la combinación de superficie de sensor, luminosidad y estabilización óptica.

Una de las novedades más importantes es la tecnología LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) del sensor Sony LYTIA L910. Esta solución permite almacenar carga eléctrica adicional cuando los píxeles reciben mucha luz, ampliando la capacidad del sensor para registrar información en las altas luces sin llegar a saturarse tan fácilmente.

En la práctica, su principal ventaja debería apreciarse en escenas con contrastes extremos, como fotografías a contraluz, cielos muy luminosos o grabaciones nocturnas con focos intensos. No obstante, el resultado final sigue dependiendo del procesado HDR, por lo que incorporar LOFIC no garantiza automáticamente fotografías más naturales ni una mejora espectacular en todas las situaciones.

Los 24 mm ofrecen un encuadre amplio y versátil para viajes, escenas urbanas, interiores y grupos. Yo vigilaría especialmente la distancia al fotografiar caras de cerca: la perspectiva depende de esa distancia, y utilizar una focal más larga permite, por ejemplo, obtener un mejor retrato sin acercar tanto el teléfono.

Capturar a la resolución completa de 50 MP abre posibilidades para detalle y recorte, pero no implica que sea la mejor elección en todas las situaciones. Yo reservaría las capturas de máxima resolución para escenas con buena luz y una intención concreta, porque el tamaño del archivo y el procesado también crecen.

La distancia de trabajo indicada para la cámara principal comienza en 15 cm. Para un objeto pequeño, yo me inclinaría por los 3,5 cm del ultra gran angular y el macro del teleobjetivo según el encuadre y la luz, aunque la cámara principal puede ser buena opción si la luz es escasa y necesitas el mejor sensor.

En mis fotografías tomadas con la cámara principal a plena luz, la calidad de imagen es muy buena: se aprecia una elevada cantidad de detalle en edificios, vegetación y superficies con texturas finas, sin que el procesado dé una apariencia excesivamente artificial al conjunto.

La exposición resulta equilibrada y el rango dinámico permite conservar información tanto en las zonas iluminadas como en las sombras. También me ha gustado la reproducción del color, que mantiene un aspecto atractivo sin recurrir a una saturación exagerada. En general, son imágenes que admiten ampliaciones y recortes con bastante margen.

Fotografías tomadas con la cámara principal en condiciones de buena luz.

Cuando la luz escasea, la cámara principal sigue ofreciendo resultados convincentes, especialmente en escenas urbanas con iluminación artificial. El procesado busca mantener visibles las zonas oscuras sin quemar en exceso las luces más intensas, aunque es precisamente en los detalles finos y las superficies menos iluminadas donde conviene fijarse para apreciar la reducción de ruido.

Las fotografías conservan un aspecto agradable y una exposición bastante natural, si bien, como sucede con cualquier móvil, las escenas nocturnas más exigentes no ofrecen la misma limpieza y definición que las capturas diurnas.

Fotografías tomadas con la cámara principal en condiciones de escasa luz.

Cámara ultra gran angular de 50 MP

El ultra gran angular utiliza un Samsung S5KJN5 de 50 MP, formato 1/2,75″ y apertura f/2,0, con una focal equivalente a 15 mm. Me parece una configuración ambiciosa, con mucho sentido en un teléfono que busca destacar en fotografía.

Su perspectiva es especialmente útil en paisajes, arquitectura y espacios interiores. Es conveniente prestar atención a los elementos situados junto a los bordes y a la inclinación del móvil: las líneas y proporciones pueden cambiar de forma llamativa con una óptica tan amplia como esta.

La cámara incorpora estabilización electrónica para vídeo, pero no cuenta con OIS. Por la noche, la elección de esta cámara depende del encuadre y de la luz disponible: un sensor de 1/2,75″ y una apertura f/2,0 tienen un rendimiento inferior al de la principal, que debes tener en cuenta.

Mis capturas con la cámara ultra gran angular con buena iluminación dejan una impresión positiva. El nivel de detalle es adecuado para un encuadre tan amplio y la exposición permite disfrutar de paisajes y arquitectura sin sacrificar demasiado las zonas claras u oscuras. La reproducción cromática mantiene una apariencia coherente con la cámara principal, algo importante cuando alternamos entre ambas.

Eso sí, al observar las imágenes con detenimiento, los extremos del encuadre son la zona donde más se nota la diferencia respecto a la cámara principal, tanto por la definición como por las deformaciones propias de este tipo de lente.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de buena luz.

En las escenas nocturnas, la ultra gran angular acusa más las limitaciones de captación de luz. Las fotografías siguen siendo aprovechables para mostrar el ambiente y la amplitud de la escena, pero los detalles pequeños se suavizan y las sombras pueden presentar una textura menos limpia que con la cámara principal.

Las fuentes de iluminación intensa también ponen a prueba el control de la exposición. En conjunto, el resultado me parece correcto para una lente ultra gran angular, aunque reservaría la cámara principal para las situaciones con menos luz en las que busque la máxima calidad.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de escasa luz.

El enfoque automático y la distancia de trabajo desde 3,5 cm añaden la posibilidad de acercarse a detalles. Es una función interesante para objetos pequeños y texturas, aunque acercar tanto el teléfono exige cuidar la sombra que proyecta sobre el sujeto y la forma en que entra la luz.

En estas fotografías macro de la ultra gran angular se aprecia la ventaja de poder acercarse muchísimo al motivo: las hojas y otros detalles pequeños ocupan buena parte del encuadre y permiten observar sus texturas.

Con luz suficiente, la definición de las zonas enfocadas resulta atractiva, aunque la escasa distancia de trabajo obliga, como he comentado, a cuidar el enfoque y a evitar proyectar sombras con el propio teléfono. También se nota cómo la profundidad de campo se reduce al fotografiar tan cerca, separando los detalles nítidos de las zonas que quedan fuera de foco.

Fotografías macro tomadas con la cámara ultra gran angular.

Cámara teleobjetivo periscópica de 200 MP

El teleobjetivo del vivo X500 Pro Max utiliza un Samsung S5KHP0SP04 de 200 MP y formato 1/1,4″, con apertura f/2,67, focal equivalente a 85 mm y estabilización óptica. Es una de las características que más me interesa de este modelo, porque combina una focal muy útil con un sensor de gran resolución.

La ampliación óptica es 3,5x, mientras que el sistema admite zoom digital hasta 100x. Los 85 mm equivalentes me parecen especialmente atractivos para retratos y detalles. Permiten trabajar desde más distancia que la principal de 24 mm y dar protagonismo a una persona o a un elemento del paisaje, con una composición diferente a la de una cámara amplia.

La resolución de 200 MP ofrece margen para plantear recortes y capturas de alto detalle, pero la elección del modo sigue importando. Yo reservaría la captura a máxima resolución para escenas con buena luz y una intención concreta, y tendría presentes el tamaño de los archivos, la exposición y el movimiento del sujeto.

La estabilización óptica adquiere relevancia con encuadres largos, donde el movimiento de la mano es más visible. Aún con todo, recomiendo un apoyo estable cuando la luz sea escasa o el aumento sea elevado, y no hay que olvidar que estabilizar el teléfono no detiene el movimiento de una persona o un animal.

Con buena luz, mis pruebas confirman que el teleobjetivo demuestra ser uno de los puntos fuertes del apartado fotográfico. Permite acercarse a elementos lejanos manteniendo una definición elevada, con texturas reconocibles y un nivel de detalle que da bastante juego para fotografía urbana, arquitectura y escenas en las que no podemos acercarnos físicamente al sujeto.

La exposición y el color resultan agradables, y el mayor alcance abre posibilidades creativas que no ofrece la cámara principal. Me parece especialmente útil poder recortar después la imagen sin que pierda inmediatamente su atractivo visual.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo en condiciones de buena luz.

Las fotografías nocturnas con el teleobjetivo son una prueba más exigente, ya que el aumento de distancia focal y la menor luz disponible hacen más difícil conservar todo el detalle. Mis resultados son buenos cuando la escena cuenta con iluminación suficiente, con sujetos reconocibles y una exposición que intenta equilibrar luces y sombras.

Sin embargo, al ampliar las capturas se aprecia con más facilidad el suavizado del procesado, y en zonas muy oscuras se pierde definición. Para aprovecharlo al máximo por la noche, conviene sujetar bien el teléfono y buscar escenas con algo de iluminación ambiental.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo en condiciones de escasa luz.

El macro desde 15 cm es otro de los argumentos de esta cámara. Me resulta una alternativa interesante para fotografiar flores, texturas y objetos pequeños manteniendo más distancia física que con el ultra gran angular, algo útil para no tapar la iluminación o acercarse en exceso al motivo.

La focal más larga ayuda a aislar el motivo y consigue una separación visual del fondo muy agradable, con texturas que se aprecian bien cuando el enfoque acierta. Como contrapartida, la profundidad de campo es reducida y cualquier pequeño movimiento se nota, por lo que conviene dedicar unos segundos a encuadrar y enfocar con precisión.

Fotografías macro tomadas con la cámara teleobjetivo.

Extensores ZEISS de 200 y 400 mm y accesorios fotográficos

El vivo X500 Pro Max amplía su planteamiento fotográfico con el extensor ZEISS G2 de 200 mm y el G2 Ultra de 400 mm equivalentes, que vivo comercializa como accesorios opcionales. vivo también comercializa una empuñadura fotográfica. Me parece una de las partes más singulares del sistema para quien quiere dedicar tiempo a la fotografía con el móvil.

Los 200 y 400 mm equivalen aproximadamente a zoom 8.2x y 16.5x, ya que ofrecen factores de ampliación 2.35x y 4.7x respecto a la cámara teleobjetivo de 3.5x. A continuación, podemos ver tres imágenes tomadas con el zoom nativo, el extensor G2 de 200 mm y el extensor G2 Ultra de 400 mm.

Cámara teleobjetivo del teléfono, extensor G2 de 200 mm y extensor G2 Ultra de 400 mm

Recomiendo el G2 de 200 mm si buscas una extensión para detalles lejanos, conciertos o salidas fotográficas relativamente ligeras. El G2 Ultra de 400 mm tiene un planteamiento más especializado, en el que cobra relevancia la sujeción, para evitar temblores, así como la menor facilidad para encontrar el sujeto de interés en la pantalla.

Los extensores ópticos convierten al X500 Pro Max en una herramienta fotográfica mucho más especializada, pero también eliminan parte de la espontaneidad que caracteriza a la fotografía móvil. Montar el accesorio, sujetar correctamente el conjunto y localizar el sujeto con una focal tan larga requiere más tiempo que sacar el teléfono del bolsillo y disparar.

Además, transportar el objetivo, la funda y la empuñadura supone llevar encima un equipo considerablemente más voluminoso. En mi opinión, estos accesorios tienen mucho sentido para fotografía de naturaleza, conciertos o viajes con un objetivo fotográfico concreto, pero resultan menos prácticos para el uso cotidiano.

En estas muestras tomadas con el extensor G2 de 200 mm me parece especialmente interesante la capacidad de aislar detalles de edificios y otros elementos lejanos sin tener que acercarme. Las escenas urbanas permiten apreciar la definición de las líneas arquitectónicas, las texturas de las fachadas y la separación entre planos.

Con buena iluminación, el resultado es suficientemente detallado para conseguir encuadres que serían difíciles con el teleobjetivo sin accesorio, aunque a estos aumentos cualquier pequeña vibración puede restar nitidez y conviene sujetar bien el conjunto.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo y el extensor G2 de 200 mm en condiciones de buena luz.

Al pasar al extensor G2 Ultra de 400 mm, lo que más llama la atención es el alcance: permite encuadrar elementos muy distantes y comprimir visualmente la perspectiva. En las fotografías de edificios, el nivel de detalle resulta sorprendente teniendo en cuenta la enorme distancia focal, pero es una configuración que exige más cuidado que la de 200 mm.

Los pequeños temblores, el enfoque y las condiciones atmosféricas pueden afectar perceptiblemente a la definición. Lo veo como una opción creativa para motivos alejados y bien iluminados, pero no una alternativa para fotografiar con rapidez en cualquier situación.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo y el extensor G2 Ultra de 400 mm en condiciones de buena luz.

Grabación de vídeo

La ficha del X500 Pro Max recoge grabación de hasta 8K con la principal y el teleobjetivo, mientras que el ultra gran angular y la frontal contemplan 4K y 1080p. Esta distribución encaja con un equipo que quiere dar más protagonismo al vídeo en varias distancias, además de la fotografía fija.

Recomiendo utilizar 4K como punto de partida para la mayoría de proyectos y reservar 8K para trabajos que necesiten su resolución adicional. Grabar más píxeles o más fotogramas aumenta las exigencias de luz, almacenamiento y procesado.

En la principal se consiguen tasas de 25, 30, 60, 100, 120 y 240 FPS, y en el teleobjetivo se puede grabar hasta 120 FPS; las otras dos cámaras incluyen 25, 30 y 60 FPS.

Conviene tener en cuenta que las frecuencias de grabación disponibles dependen de la resolución, la cámara y el modo seleccionado. No todas las combinaciones de resolución y fotogramas por segundo están disponibles simultáneamente, y algunas funciones avanzadas requieren utilizar los modos de vídeo profesional o cámara lenta.

Cámara Resoluciones indicadas Frecuencias disponibles según el modo Principal 8K, 4K y 1080p 25, 30, 60, 100, 120 y 240 FPS Teleobjetivo 8K, 4K y 1080p 25, 30, 60, 100 y 120 FPS Ultra gran angular 4K y 1080p 25, 30 y 60 FPS Frontal 4K y 1080p 25, 30 y 60 FPS

Una de las prestaciones más llamativas es su capacidad para grabar vídeo 4K a 240 fotogramas por segundo. Esta frecuencia permite reproducir una secuencia a una octava parte de su velocidad original en una línea de tiempo de 30 FPS, manteniendo una resolución mucho más elevada que la habitual en muchas modalidades de cámara lenta.

Esta función resulta especialmente interesante para grabar acciones rápidas, deportes, agua en movimiento o escenas en las que queramos destacar pequeños detalles. Eso sí, requiere condiciones de iluminación favorables y genera archivos más exigentes en almacenamiento y procesamiento.

También cabe destacar la capacidad de grabación 4K a 120 FPS con Log de 10 bits, que tiene interés como material para editar y ajustar color.

El sistema combina OIS y EIS en la principal y el teleobjetivo, y EIS en ultra gran angular y frontal. La estabilización electrónica puede reducir el encuadre para compensar movimiento, por lo que es importante mantener un margen de composición a los cuatro lados cuando se graba andando o se utiliza una focal larga.

vivo también incorpora funciones de seguimiento de sujetos, estilos cinematográficos y grabación HDR con Dolby Vision en determinados modos. Estas herramientas amplían las posibilidades creativas del teléfono, especialmente cuando buscamos obtener resultados más cuidados sin recurrir necesariamente a una aplicación de grabación profesional.

A continuación, podemos ver varios vídeos grabados con la cámara principal en condiciones de buena iluminación.

Vídeos tomados con la cámara principal con abundante luz

A continuación, podemos ver varios vídeos grabados con la cámara principal en condiciones de escasa iluminación

Vídeos tomados con la cámara principal con poca luz

Cámara frontal de 50 MP

La cámara frontal utiliza un Samsung S5KJN1 de 50 MP y formato 1/2,76″, con apertura f/2,0 y focal equivalente a 20 mm. Está situada en un orificio centrado en la parte superior de la pantalla.

Los 20 mm equivalentes ofrecen un encuadre amplio, útil para incluir a más personas o parte del entorno. Es recomendable mantener la cara alejada de los extremos y no acercar en exceso el teléfono, porque la perspectiva depende de la distancia y puede alterar la proporción de los rasgos.

La cámara ofrece dos opciones de encuadre apropiadas para selfies individuales o de grupo.

En los selfies que he tomado, he conseguido una exposición equilibrada, tonos de piel naturales y un nivel de detalle que conserva la textura sin suavizarla en exceso. El encuadre amplio de la cámara frontal resulta práctico para incluir parte del entorno o a otras personas, aunque obliga a vigilar la posición de la cara para evitar distorsiones en los extremos.

Fotografías tomadas con la cámara frontal en condiciones de buena luz.

La grabación contempla 4K y 1080p, con tasas de hasta 60 FPS y estabilización electrónica. Es una dotación atractiva para quien combine selfies, videollamadas y piezas de vídeo en las que necesite verse durante la captura, sin utilizar las cámaras traseras ni una pantalla externa.

Llamadas de voz

El X500 Pro Max admite dos líneas nano-SIM y conectividad 5G, una configuración que encuentro práctica para separar una línea personal de otra profesional.

No he tenido ningún problema a la hora de mantener conversaciones, incluso en ambientes ruidosos.

Precio, versiones y disponibilidad

El vivo X500 Pro Max con cargador de 90W + auriculares vivo Headphones Studio está a la venta por 1.499€, 1.599€ y 1.899€ para las variantes de 256 GB, 512 GB y 1 TB respectivamente.

El vivo X500 Pro Max de 512 GB con el kit de 200 mm está a la venta ahora por 1.699 €, frente a un precio recomendado de 1.999 €. Para el Pro Max de 1 TB con el kit de 200 mm + 400 mm + cargador de 90W + auriculares vivo Headphones Studio, el precio promocional es de 2.199 €, con un ahorro de 300 € respecto a los 2.499 € recomendados.

A la hora de valorar el precio del vivo X500 Pro Max, creo que es importante distinguir entre el teléfono y el ecosistema de accesorios fotográficos. El dispositivo por sí solo ya ofrece un sistema de cámaras muy completo, pero los extensores de 200 y 400 mm elevan considerablemente el desembolso y solo compensan si vamos a utilizarlos con frecuencia.

Para alguien que fotografía principalmente paisajes, retratos y escenas cotidianas, probablemente resulte más razonable adquirir únicamente el teléfono. En cambio, quienes disfruten fotografiando sujetos lejanos encontrarán en los kits una propuesta diferencial frente a otros smartphones de gama alta.

Frente al vivo X500 Pro Max, el vivo X500 Pro (a partir de 1.299€) es una alternativa muy interesante para quienes buscan un teléfono más compacto sin renunciar a buena parte de las prestaciones de su hermano mayor.

Su pantalla AMOLED es de 6,36 pulgadas frente a 6,85 pulgadas, y su peso parte de 192 gramos, frente a los 224 gramos del Pro Max. Ambos comparten el potente procesador Dimensity 9600 Pro, una tasa de refresco de hasta 144 Hz y carga rápida de 90 W por cable y 40 W inalámbrica.

El modelo Max ofrece una batería ligeramente mayor (6.750 frente a 6.510 mAh) y un sistema fotográfico más ambicioso, especialmente por su teleobjetivo ZEISS de 200 MP y su compatibilidad con el extensor G2 Ultra de 400 mm.

Mi opinión del vivo X500 Pro Max

Después de probar el vivo X500 Pro Max, tengo claro que su gran argumento es la fotografía. No es simplemente un móvil de gama alta con buenas cámaras, sino un teléfono que apuesta por ofrecer más posibilidades creativas, especialmente cuando queremos acercarnos a sujetos lejanos.

La combinación del sensor principal, el teleobjetivo ZEISS de 200 MP y los accesorios fotográficos es lo que, en mi opinión, marca la diferencia frente a propuestas más convencionales.

En la mano, es un dispositivo que impone. La pantalla de 6,85 pulgadas resulta una maravilla para consultar fotografías, ver vídeos y trabajar con varias aplicaciones, pero el tamaño tiene su contrapartida. Los casi 230 gramos y el enorme módulo circular de cámaras se dejan notar, especialmente al llevarlo en el bolsillo o utilizarlo durante bastante tiempo con una sola mano. Me gusta su diseño, aunque no se lo recomendaría a quien busque un móvil ligero y discreto.

La pantalla es otro de sus puntos fuertes. Me ha gustado su nitidez, la profundidad de los negros y la fluidez que proporciona la tasa de refresco adaptativa de hasta 144 Hz. El brillo que he medido es bueno y permite utilizar el teléfono cómodamente en muchas situaciones, aunque no alcanza los valores más altos de los mejores paneles que han pasado por mis manos.

En rendimiento, la experiencia diaria ha sido muy satisfactoria. El Dimensity 9600 Pro mueve la interfaz y las aplicaciones con enorme soltura, y no he encontrado problemas de fluidez en el uso habitual. Ahora bien, las pruebas de carga sostenida muestran una diferencia entre la potencia máxima y la que es capaz de mantener.

La conectividad también está a la altura de lo que espero de un terminal de esta categoría. WiFi 7, Bluetooth 6, NFC, infrarrojos y un USB-C con USB 3.2, OTG y salida DisplayPort forman un conjunto completo.

La autonomía me ha dejado buenas sensaciones. Los 6.750 mAh permiten llegar al final del día con tranquilidad en un uso normal, aunque sigo pensando que es una pena que la versión europea tenga menos capacidad que la china. En cuanto a la carga, los 90 W anunciados son atractivos, pero mi experiencia con un cargador USB-PD convencional no me permitió alcanzar todo su potencial: necesité 51 minutos para completar la carga.

Volviendo a las cámaras, la principal ofrece fotografías de muy buena calidad de día, con abundante detalle, una exposición equilibrada y colores agradables. Por la noche sigue rindiendo bien, aunque el procesado empieza a suavizar los detalles más pequeños cuando hay poca luz.

La ultra gran angular cumple con buena iluminación y ofrece resultados coherentes con la principal, pero pierde definición y limpieza en condiciones nocturnas exigentes.

El teleobjetivo es, para mí, la cámara más divertida del conjunto. Sus 200 MP, la focal equivalente de 85 mm y las posibilidades macro invitan a experimentar con encuadres que no conseguiríamos con la cámara principal. Los extensores G2 de 200 y G2 Ultra de 400 mm llevan esa idea mucho más lejos, permitiendo fotografiar elementos muy distantes. Los resultados pueden ser llamativos, pero estos accesorios exigen buena luz, pulso firme y algo de paciencia.

En software, OriginOS 7 incorpora una interfaz visualmente cuidada, animaciones fluidas y funciones de multitarea y productividad que encajan bien con la pantalla grande. Me parece interesante el esfuerzo de vivo por integrar herramientas de inteligencia artificial y conexión con otros dispositivos.

En definitiva, el vivo X500 Pro Max me parece un móvil sobresaliente para aficionados a la fotografía que quieran ir más allá de las cámaras habituales de un smartphone. Su pantalla, su rendimiento cotidiano, la autonomía y, sobre todo, la versatilidad del teleobjetivo son argumentos de peso. A cambio, hay que aceptar un terminal grande y un precio elevado, especialmente en los packs fotográficos.

Lo mejor y lo peor:

Lo mejor

Excelente pantalla AMOLED de gran tamaño, con una nitidez sobresaliente, gran fluidez y negros profundos.

de gran tamaño, con una nitidez sobresaliente, gran fluidez y negros profundos. Rendimiento excelente en el día a día , gracias a un procesador muy potente que mueve con soltura incluso las aplicaciones más exigentes.

, gracias a un procesador muy potente que mueve con soltura incluso las aplicaciones más exigentes. Buena autonomía y carga rápida de hasta 90 W por cable y 40 W de forma inalámbrica , aunque es necesario utilizar cargadores compatibles de vivo para alcanzar las velocidades máximas.

, aunque es necesario utilizar cargadores compatibles de vivo para alcanzar las velocidades máximas. Sistema fotográfico ZEISS muy versátil , con un teleobjetivo de 200 MP que destaca por su capacidad de acercamiento y sus excelentes posibilidades para fotografía macro.

, con un teleobjetivo de 200 MP que destaca por su capacidad de acercamiento y sus excelentes posibilidades para fotografía macro. Extensores ópticos G2 de 200 y 400 mm , que amplían enormemente las posibilidades creativas del teléfono y permiten capturar sujetos muy lejanos con un nivel de detalle sorprendente.

, que amplían enormemente las posibilidades creativas del teléfono y permiten capturar sujetos muy lejanos con un nivel de detalle sorprendente. Conectividad muy completa, con USB 3.2, compatibilidad OTG y salida de vídeo DisplayPort.

Lo peor

Tamaño y peso elevados , a los que se suma un módulo de cámaras especialmente voluminoso que dificulta el manejo con una sola mano.

, a los que se suma un módulo de cámaras especialmente voluminoso que dificulta el manejo con una sola mano. Rendimiento gráfico sostenido mejorable , con una caída apreciable de potencia durante sesiones prolongadas de uso intensivo, según las pruebas de estrés.

, con una caída apreciable de potencia durante sesiones prolongadas de uso intensivo, según las pruebas de estrés. Precio elevado, especialmente si queremos aprovechar todo su potencial fotográfico adquiriendo los extensores y otros accesorios opcionales.

Preguntas frecuentes sobre el vivo X500 Pro Max

¿Qué tamaño y peso tiene el vivo X500 Pro Max?

Mide 163,32 × 76,82 mm; el negro tiene 7,95 mm de grosor y pesa 224 gramos, y el gris alcanza 8,12 mm y 228 gramos. El grosor máximo con la cámara es de 14,19 mm.

¿Qué pantalla incorpora el vivo X500 Pro Max?

Utiliza un panel AMOLED de 6,85 pulgadas y 3.168 × 1.440 píxeles, con 507 ppp y frecuencia adaptativa de 1 a 144 Hz. La ficha indica 800 nits típicos, 2.000 nits HBM y 5.000 nits de pico local.

¿Qué procesador y memorias utiliza el vivo X500 Pro Max?

El chip es el Dimensity 9600 Pro de ocho núcleos y 2 nm. Las configuraciones de referencia combinan 12 GB LPDDR5X Ultra con 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento UFS 4.1.

¿Cuánta batería tiene el vivo X500 Pro Max y cómo se carga?

La capacidad típica es de 6.750 mAh y la nominal de 6.570 mAh. Admite FlashCharge de 90 W, carga inalámbrica de 40 W, carga inversa y USB PD 3.0 PPS de hasta 55 W.

¿Qué significan las 72 horas y 5 minutos de autonomía del vivo X500 Pro Max?

Es el resultado normalizado por ciclo recogido en la información energética europea. No equivale a horas de pantalla encendida ni describe una duración idéntica en todos los usos; la ficha también indica clase A y al menos 1.200 ciclos.

¿Qué cámaras traseras incorpora el vivo X500 Pro Max?

Reúne una principal de 50 MP y 24 mm, un ultra gran angular de 50 MP y 15 mm, y un teleobjetivo periscópico de 200 MP y 85 mm. La principal y el teleobjetivo cuentan con estabilización óptica.

¿Qué alcance tiene el zoom del vivo X500 Pro Max?

El teleobjetivo ofrece 3,5x ópticos y el sistema llega a 100x digitales. La web china anuncia los extensores opcionales ZEISS G2 de 200 mm y G2 Ultra de 400 mm equivalentes, que deben distinguirse del zoom nativo del teléfono.

¿Puede el vivo X500 Pro Max fotografiar detalles cercanos?

El ultra gran angular dispone de macro desde 3,5 cm y el teleobjetivo, desde 15 cm. La principal y la frontal también recogen distancias de trabajo desde 15 cm, con perspectivas y usos diferentes.

¿Qué posibilidades de vídeo ofrece el vivo X500 Pro Max?

La ficha contempla hasta 8K en principal y teleobjetivo, y 4K en ultra gran angular y frontal, con frecuencias dependientes del modo. También destaca 4K a 120 FPS con Log de 10 bits y cámara lenta 4K a 240 FPS.

¿Tiene el vivo X500 Pro Max salida de vídeo y doble SIM?

Sí, el USB-C ofrece USB 3.2, OTG y DisplayPort. La configuración de referencia utiliza dos nano-SIM con 5G + 5G y doble SIM en espera; también incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y NFC.

¿Qué resistencia tiene el vivo X500 Pro Max?

La construcción cuenta con IP68 e IP69, protecciones que no convierten al equipo en un dispositivo para inmersión habitual.

¿Qué sistema, soporte y garantía ofrece el vivo X500 Pro Max?

Llega con OriginOS 7 sobre Android 17 y ofrece cinco años de actualizaciones.h