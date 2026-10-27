vivo X500 Pro y Pro Max llegan a Europa con zoom ZEISS de hasta 400 mm: precios y promociones

vivo ha presentado en Europa los vivo X500 Pro y X500 Pro Max, dos móviles de gama alta que ponen el foco en acercar la fotografía y el vídeo de larga distancia al bolsillo. La familia combina teleobjetivos ZEISS, accesorios de hasta 400 mm y grabación 4K a 240 fps, con precios promocionales desde 1.299 €.

La presentación, celebrada en Tenerife el 27 de octubre, llega después del estreno de la serie en China y se acompaña de tres nuevos auriculares. También hay baterías de gran capacidad, el procesador Dimensity 9600 Pro, OriginOS 7 y promociones que van desde kits fotográficos hasta ventajas por entregar un teléfono usado.

Un teleobjetivo de 200 MP y accesorios que llegan a 400 mm

El vivo X500 Pro Max coloca el zoom en el centro de su propuesta. Su teleobjetivo ZEISS APO combina un sensor HP0 Ultra-Sensing de 200 MP y 1/1,4 pulgadas con una distancia focal equivalente a 85 mm, una configuración especialmente interesante para retratos y sujetos que quedan lejos de la cámara principal.

La estabilización cuenta con certificación CIPA 7.0, con la que vivo busca facilitar las tomas a pulso y las exposiciones más prolongadas cuando escasea la luz. El objetivo es que acercarse a un detalle no obligue a renunciar tan fácilmente a la nitidez por los pequeños movimientos de la mano.

Para ir más allá, el Pro Max admite el vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, que lleva la distancia focal equivalente a 400 mm. Se trata de un accesorio externo: esa cifra no corresponde al alcance nativo del teleobjetivo integrado en el teléfono.

El extensor funciona con más de diez modos de captura, incluidos Escenario, Instantánea y Pro. Así, la propuesta no se limita a fotografiar un edificio lejano, sino que también busca dar juego en conciertos, naturaleza y escenas donde interesa conservar cierto control sobre el disparo.

Muestra fotográfica del vivo X500 Pro Max a 800 mm. Imagen facilitada por vivo.

Muestra fotográfica del vivo X500 Pro Max a 1.600 mm. Estas muestras no representan la focal óptica nativa del teléfono. Imagen facilitada por vivo.

El X500 Pro lleva la fotografía ZEISS a un formato más compacto

El vivo X500 Pro comparte buena parte del enfoque fotográfico de su hermano mayor, aunque utiliza un teleobjetivo diferente. En este caso encontramos un sensor vivo x Sony LYTIA 610 de 64 MP y una focal equivalente de 85 mm, con la certificación óptica ZEISS APO.

El control de las aberraciones cromáticas y el revestimiento ZEISS T* buscan mantener a raya los bordes de color y mejorar la reproducción de la escena. También hay un accesorio específico para ampliar el alcance: el ZEISS Telephoto Extender Gen 2 de 200 mm.

Los dos modelos incorporan Lock-On Subject Tracking, pensado para mantener el seguimiento de una persona incluso si sale brevemente del encuadre o queda oculta. En el Pro Max, el seguimiento del enfoque automático en el modo Instantánea alcanza los 60 fps.

El motor Super Snapshot Engine añade la función Long-Range Motion Snapshot, con hasta 30 aumentos en el Pro Max y 20 aumentos en el Pro. Son prestaciones orientadas a sujetos en movimiento, como deportistas o animales, y conviene distinguir estos niveles de ampliación del zoom óptico nativo.

Retrato capturado con el vivo X500 Pro Max. Imagen facilitada por vivo.

Retrato capturado con el vivo X500 Pro. Imagen facilitada por vivo.

Vídeo 4K a 240 fps, grabación Log y herramientas para conciertos

La cámara principal ZEISS TrueDynamic se convierte en la base del apartado de vídeo. El modo Cinematic Pro Log Video aprovecha un rango dinámico anunciado de hasta 17 EV para conservar información en luces y sombras y ofrecer más margen al ajustar el color en posproducción.

La grabación nativa llega a 4K a 240 fps en los modos Vídeo, Vídeo Pro y Cámara lenta, con un tiempo de captura ampliado según vivo. También se ofrece 4K a 120 fps con múltiples distancias focales, mientras que el Pro Max añade una estabilización óptica de tipo gimbal de 3°.

Para seguir la acción, Pro AF Tracking Video en 4K a 120 fps combina seguimiento de enfoque y captura de alta velocidad. Auto Framing Video ayuda a mantener al sujeto encuadrado, una función útil sobre el papel cuando la persona que grabamos no deja de moverse.

El modo 4K Cinematic Portrait Video trabaja los tonos de piel y los retratos con fondos difíciles, como una puesta de sol. Sus estilos Sunny Day y Vibrant, desarrollados con ZEISS, se suman a las opciones Paris Afterglow, Golden Hour y Pastel del modo 4K Cinematic Color Video.

Quienes busquen una estética más marcada pueden recurrir a Film Style, con formato 2,4:1, grano, halos de luz y desenfoque de movimiento. Movie Workshop reúne otras herramientas creativas, entre ellas el reencuadre automático y Vortex Shot, que permite crear tomas giratorias de 360°.

El modo Escenario 3.0 incorpora Auto Framing Fancam Video, 4K Dual-View Stage Video, 4K Stage All-in-One Recording y Super Telephoto Stage Snapshot. La idea es ofrecer distintas formas de capturar una actuación, combinar perspectivas y seguir al artista sin depender únicamente de un plano general.

Escena de snowboard capturada con el vivo X500 Pro Max a 485 mm. Imagen facilitada por vivo.

Dimensity 9600 Pro, baterías grandes y carga inalámbrica

Los dos teléfonos utilizan el MediaTek Dimensity 9600 Pro, desarrollado con el proceso de fabricación N2P de 2 nm de TSMC en colaboración con vivo. La plataforma tiene por delante tareas exigentes, desde procesar las imágenes de alta resolución hasta gestionar los modos avanzados de vídeo.

El X500 Pro Max monta una pantalla ZEISS Master Color de 6,85 pulgadas y resolución 2K, con refresco adaptativo de 1 a 144 Hz. Su brillo máximo local anunciado es de 4.400 nits, una cifra que corresponde a zonas concretas del panel y no al brillo sostenido de toda la superficie.

El X500 Pro utiliza la misma denominación de pantalla ZEISS Master Color, pero reduce la diagonal a 6,36 pulgadas. Es la alternativa para quienes prefieren un dispositivo más contenido sin abandonar el planteamiento de gama alta de la familia.

En autonomía encontramos baterías BlueVolt de 6.750 mAh en el Pro Max y 6.510 mAh en el Pro. Ambos admiten carga rápida FlashCharge de 90 W y carga inalámbrica FlashCharge de 40 W, de modo que la elección de tamaño no obliga a renunciar a esta última posibilidad.

OriginOS 7 y un diseño que refuerza su identidad fotográfica

OriginOS 7 incorpora Origin Workbench para organizar tareas en grupos, trabajar con varias ventanas y arrastrar contenido entre aplicaciones compatibles. Origin Smooth Engine se encarga de optimizar la memoria, los recursos y el renderizado para mantener la respuesta del sistema durante el uso continuado.

Para compartir archivos, los dispositivos cuentan con Quick Share entre equipos compatibles. La personalización añade los temas dinámicos Wiggle y Glint, las interacciones de Pet Pals y la función StickIt, que integra stickers en distintas acciones del sistema.

La estética de ambos teléfonos sigue el diseño Tideline, con una transición curva entre el módulo fotográfico y el cuerpo inspirada en la huella de la marea. La curvatura G3 extendida, el anillo Master Ring, el módulo metálico, el cristal esculpido en frío y un anillo de lente más fino refuerzan ese parecido con una cámara.

En Europa, el Pro Max llegará en Starry Gray y Moonlit Black, mientras que el Pro se ofrecerá en Sunny White y Moonlit Black. El gris combina cristal AG mate, acabado satinado y efectos LDI; el blanco recurre a cristal AG con película de doble capa y patrón de puntos, y el negro utiliza una trasera de fibra de vidrio texturizada.

Los dos modelos cuentan con certificaciones IP68 e IP69 frente al polvo y el agua, además de un revestimiento Ultra Hard AR para proteger las lentes. El Pro Max añade Armor Glass en la pantalla, completando una propuesta que prolonga el interés de la marca por la fotografía.

Escena de snowboard capturada con el vivo X500 Pro. Imagen facilitada por vivo.

Tres nuevos auriculares para acompañar a los móviles

La presentación europea también sirve para ampliar el catálogo de audio de vivo. Los Buds Ultra, Headphones Studio y Buds Clip cubren tres formatos diferentes: auriculares intrauditivos, de diadema y abiertos de tipo clip.

Los vivo Buds Ultra combinan un transductor dinámico de 11 mm con una armadura balanceada desarrollada por vivo y Knowles, además de un DAC Hi-Fi independiente. Su sistema Quad-Mic Intelligent Noise Cancellation 2.0 anuncia hasta 60 dB de cancelación, conexión con tres dispositivos y hasta 50 horas de autonomía total.

Los Headphones Studio son los primeros auriculares de diadema de vivo para Europa y pesan 238 gramos. Incorporan transductores de 40 mm, Cinematic Spatial Audio y cancelación adaptativa de hasta 58 dB; pueden conectarse a tres dispositivos y alcanzar hasta 75 horas de reproducción con la cancelación desactivada.

Por su parte, los Buds Clip apuestan por escuchar música manteniendo el contacto con el entorno, con un peso anunciado de 5,2 gramos y un transductor de doble imán de 12 mm. Ofrecen los modos Balanced, Vocal Enhancement y Leakage Prevention, conexión simultánea con tres dispositivos y hasta 42 horas de autonomía total.

Precios del vivo X500 Pro y X500 Pro Max en Europa

El lanzamiento contempla distintas capacidades de almacenamiento y descuentos directos de hasta 300 € sobre el precio recomendado. El acceso a la familia parte de 1.299 € para el X500 Pro de 256 GB, mientras que el Pro Max comienza en 1.499 € con esa misma capacidad.

En el modelo compacto también se ofrece una versión de 512 GB por 1.449 €. El Pro Max amplía las opciones con 512 GB por 1.599 € y una variante de 1 TB que alcanza los 1.899 € durante la promoción.

La siguiente tabla distingue el precio promocional del PVP recomendado, una diferencia relevante al comparar configuraciones. Los importes corresponden a las ofertas anunciadas para este lanzamiento.

Además del descuento inicial, vivo plantea packs fotográficos, regalos y programas de renovación. Conviene valorar cada combinación por separado, ya que el ahorro por entregar un móvil antiguo depende de su tasación y no equivale a una rebaja universal.

Modelo Capacidad Precio de lanzamiento PVP recomendado Ahorro vivo X500 Pro 256 GB 1.299 € 1.399 € 100 € vivo X500 Pro 512 GB 1.449 € 1.599 € 150 € vivo X500 Pro Max 256 GB 1.499 € 1.599 € 100 € vivo X500 Pro Max 512 GB 1.599 € 1.799 € 200 € vivo X500 Pro Max 1 TB 1.899 € 2.199 € 300 €

Packs fotográficos, auriculares de regalo y programa Renove

El X500 Pro de 256 GB con el kit de 200 mm se anuncia por 1.399 €, frente a un PVP de 1.599 €. Para el Pro Max de 512 GB con el kit de 400 mm, el precio promocional es de 1.699 €, con un ahorro de 300 € respecto a los 1.999 € recomendados.

El pack más completo reúne el Pro Max de 1 TB, los kits de 200 y 400 mm y un disparador por 2.199 €, frente a 2.499 €. La oferta de packs también anuncia la inclusión de un cargador de 90 W, un accesorio que merece tenerse en cuenta al comparar el coste del conjunto.

La promoción de regalo permite conseguir unos vivo Headphones Studio valorados en 169 €, aunque está limitada a 200 unidades y sujeta a existencias. Por tanto, es un incentivo ligado al lanzamiento y no un accesorio incluido de forma permanente con todos los teléfonos.

El programa Renove suma una bonificación de 100 € de vivo al valor del móvil entregado. El ejemplo más llamativo reduce el Pro Max de 1 TB desde 1.899 € hasta 19 €, pero exige una tasación de 1.780 € más esa bonificación: es el escenario de ahorro máximo y está sujeto a valoración y condiciones, no el precio general del dispositivo.

Cinco versiones de Android y garantías ampliadas

El compromiso de soporte incluye cinco versiones de Android y siete años de mantenimiento y actualizaciones de seguridad. Son dos plazos diferentes: los siete años de soporte no significan siete grandes saltos de versión del sistema operativo.

En garantía, vivo anuncia cuatro años de cobertura para el teléfono. La batería cuenta con una protección de cinco años si su capacidad cae por debajo del 80 %, siempre de acuerdo con las condiciones aplicables.

También habrá un programa de renovación para la siguiente generación, con un descuento de hasta el 50 % del importe pagado por el dispositivo de la serie X500. Ese porcentaje es un máximo condicionado a las reglas del programa, por lo que debe valorarse junto con el resto de ventajas de compra.

Con esta presentación celebrada en Tenerife, vivo lleva a Europa una familia con dos tamaños y un marcado interés por el zoom y el vídeo. El Pro Max concentra la propuesta fotográfica más ambiciosa, mientras que el Pro mantiene muchas de sus herramientas en un cuerpo más compacto; las condiciones comerciales y los programas de compra pueden consultarse en los canales de vivo España.