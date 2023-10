Análisis del Xiaomi 13T Pro a fondo y opinión

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Xiaomi 13T Pro.

A finales del septiembre, Xiaomi anunció la familia de smartphones Xiaomi 13T, formada por los modelos

Se trata de los primeros smarthones de la serie «T» en contar con el distintivo de Leica, así como con ofrecer resistencia al agua y el polvo. Ambos smartphones, 13T y 13T Pro, son muy similares, siendo las únicas diferencias el procesador, la velocidad de carga de la batería y las opciones y tecnologías de memoria RAM y almacenamiento disponibles.

El Xiaomi 13T Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 6.7″ hasta 144 Hz, procesador MediaTek Dimensity 9200+, 12/16 GB de RAM LPDDR5x, 256GB/512GB/1TB de almacenamiento UFS 4.0, cámaras traseras gran angular (50MP f/1.9) + ultra gran angular (12MP f/2.2) + teleobjetivo 2x (50MP f/1.9), cámara frontal (20MP f/2.2) y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 120 W (pero sin carga inalámbrica).

El Xiaomi 13T Pro está a la venta en España por 799,99€ con 12/256GB, 909,99€ con 12/512GB y 1.009,99€ con 16GB/1TB (ver ofertas en 🛒 Amazon | Mediamarkt).

He tenido oportunidad de probar el Xiaomi 13T Pro durante algunas semanas, lo que me ha permitido conocer a fondo el dispositivo. A continuación, os cuento mis impresiones.

Diseño

Diseño

El Xiaomi 13T Pro cuenta con un frontal dominado por una gran pantalla de 6.7″ rodeada por unos marcos simétricos y relativamente estrechos, aunque algunos smartphones de gama alta presentan marcos más finos. El teléfono consigue un buen aprovechamiento del frontal, en torno a un 88% según los datos de GSMArena.

Xiaomi ha optado por un frontal con el cristal plano, por lo que los marcos laterales no quedan tan disimulados como en otros teléfonos con pantallas curvadas. Ahora bien, dado que las pantallas curvadas no son del agrado de todos los usuarios por los reflejos y cambios de color en los bordes que producen, muchos se alegrarán de ver una pantalla plana aquí.

Xiaomi ha optado por una cámara frontal perforada en un orificio central de la zona superior, con un tamaño muy pequeño en comparación con otros competidores. Otros smartphones sitúan la cámara perforada en la esquina superior izquierda y, en mi opinión, es un mejor lugar ya que es donde pasa más desapercibida, tanto en el uso diario como al ver vídeos o jugar en horizontal.

El teléfono utiliza cristal reforzado mediante Gorilla Glass 5 en el frontal. Esto garantiza buena resistencia frente a golpes y arañazos, aunque, si queremos ser exigentes, existen versiones más avanzadas de esta protección, como la primera y segunda generación de Gorilla Glass Victus.

Las partes frontal y trasera están unidas por un chasis de plástico, un material menos resistente y agradable al tacto que el aluminio que podemos encontrar en la mayoría de smartphones de este rango de precios. Los bordes laterales del teléfono son completamente planos.

El Xiaomi 13T Pro está disponible en tres colores: Azul Alpino, Verde Pradera y Negro. El panel trasero del modelo Azul Alpino que he probado cuenta con piel sintética con una textura suave y delicada que resulta agradable de sostener y manejar. Su acabado es muy vistoso y, a buen seguro, despertará algunas miradas cuando lo exhibas por la calle.

En cambio, los modelos Verde Pradera y Negro tienen un panel trasero de cristal brillante que ofrece un aspecto elegante, aunque menos original.

Acabado negro del Xiaomi 13T Pro

Xiaomi ha incluido un módulo rectangular de color negro para albergar las cámaras traseras en la esquina. El módulo es bastante grande y sobresale de la superficie del teléfono, por lo que el teléfono baila cuando se toca la pantalla mientras está apoyado sobre una mesa — nada que no soluciones con una funda.

Con un grosor de 8,5 mm (sin incluir la isla de la cámara) y un peso de 200 / 206 gramos (acabado en piel vegana / cristal), el Xiaomi 13T Pro no es precisamente un teléfono pequeño ni ligero. De hecho, en la mano se siente contundente, es uno de esos teléfonos que se notan en la mano.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Samsung Galaxy S23 Ultra

163 × 78 × 8,9 234 6,8″ 90% HONOR 90

162 × 74 × 7,8 183 6,7″ 91% Xiaomi 13 Ultra

163 × 75 × 9,1 229 6,7″ 90% Xiaomi 13 Pro 163 × 75 × 8,4 229 6,7″ 90% Huawei Mate 50 Pro 162 x 76 × 8.5 205 6,7″ 91% Huawei P60 Pro

161 × 75 × 8,3 200 6,7″ 90% Pixel 8 Pro 163 × 77 × 8,8 213 6,7″ 87% iPhone 15 Pro Max 160 × 77 × 8,2 221 6,7″ 90% iPhone 15 Plus

161 × 78 × 7,8 201 6,7″ 88% OPPO Find X5 Pro

164 × 74 × 8,5 218 6,7″ 90% OnePlus 11

163 × 74 × 8,5 205 6,7″ 90% 👉🏻 Xiaomi 13T / 13T Pro

163 × 76 × 8,5 200 6,7″ 88% Huawei P50 Pro+ 159 × 73 × 9,0 226 6,6″ 92% OPPO Find X5

160 × 73 × 8.7 196 6,6″ 89% Nothing Phone (1)

159 × 76 × 8,3 194 6,6″ 86% Sony Xperia 1 V

165 × 71 × 8,3 187 6,5″ 84% Xiaomi 13

153 × 72 × 8.0 189 6,4″ 89% Pixel 8

151 × 71 × 8,9 187 6,2″ 86% iPhone 15 Pro 147 × 71 × 8,2 187 6,1″ 88% iPhone 15

148 × 72 × 7,8 172 6,1″ 86% Sony Xperia 10 V

155 × 68 × 8,3 159 6,1″ 83%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

A continuación, vamos a repasar los cuatro lados del smartphone para revisar los botones y conectores que incorpora.

En el lateral derecho, encontramos el botón de encendido y al lado, un botón alargado de volumen. Ambos botones se distinguen bien al tacto, por lo que no tenemos ningún problema en pulsar sobre uno u otro sin mirarlo.

El lateral izquierdo está libre de cualquier elemento.

La parte superior del teléfono cuenta con dos micrófonos, un emisor de infrarrojos y un orificio para complementar al altavoz superior situado en el auricular del oído.

La parte inferior del teléfono posee el conector USB Tipo-C, un altavoz, un micrófono y la bandeja para las tarjetas SIM.

Por primera vez en la serie T, Xiaomi ha dotado al teléfono de certificación IP68 de resistencia al agua y el polvo, por lo que puedes estar tranquilo, aunque se dé un chapuzón. No es el primer smartphone de Xiaomi que cuenta con esta certificación — el Xiaomi Mi 11 Ultra ostenta ese honor — pero, hasta hace poco, no era habitual encontrar este tipo de protección en los teléfonos de la marca china.

Ahora bien, no debemos olvidar que los daños por agua no están cubiertos por la garantía, por lo que no deberías utilizar el móvil para tomar fotografías subacuáticas.

Pantalla

El Xiaomi 13T Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 6,67″ con resolución superior a FHD+ (2.712 × 1.220 píxeles) y un ratio de aspecto alargado (20:9), lo que se traduce en una elevada densidad de píxeles de 446 ppp.



La matriz de sub-píxeles es de tipo PenTile, como es habitual en los paneles OLED. Esto significa que los sub-píxeles se colocan en forma de rombo con una mayor cantidad de sub-píxeles de color verde que de color rojo o azul. Por tanto, la resolución efectiva del panel es inferior a la nominal cuando la pantalla muestra colores azules o rojos. Nada de lo que preocuparnos teniendo en cuenta la alta densidad de píxeles.

Xiaomi ha incorporado una tasa de refresco de hasta 144 Hz, por encima de los 120 Hz que solemos encontrar en los smartphones de gama alta. Una alta tasa de refresco se traduce en una mayor suavidad al desplazarnos por la interfaz, hacer scroll vertical en los menús de aplicaciones, el navegador web, la galería de foros o en tus feeds de redes sociales como X, Facebook o Instagram.

Tan importante como una alta tasa de refresco es la posibilidad de reducirla cuando no es necesario para reducir el consumo de batería. En este aspecto, el Xiaomi 13T Pro no posee un panel LTPO, por lo que no es capaz de reducir la tasa de refresco hasta 1 o 10 Hz para ahorrar batería, sino que únicamente soporta 30, 60, 90, 120 o 144 Hz.

En mis pruebas, en el modo predeterminado de tasa de refresco, el teléfono muestra la interfaz a 120 Hz, aumenta a 144 Hz en algunas apps (principalmente juegos) y reduce el refresco a 60 Hz si permanecemos durante unos segundos con la pantalla fija o al ver contenido de vídeo. El único momento que he visto la tasa bajar a 30 Hz es en la Pantalla Siempre Activa.

Por otro lado, el panel del Xiaomi 13T Pro realiza un muestreo táctil hasta 480 Hz, por lo que la respuesta ante tus pulsaciones es instantánea. Esto es especialmente interesante en juegos de acción, donde es importante que la pantalla responda rápidamente.

Además de contar con una alta tasa de refresco, la pantalla del Xiaomi 13T Pro ofrece una gran amplitud de color, siendo capaz de cubrir el 100% del gamut DCI-P3.

Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama alta cubren de sobra el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. El panel del Xiaomi 13T Pro es compatible con HDR10+ y también con Dolby Vision (pocos smartphones ofrecen compatibilidad con este formato), por lo que podemos disfrutar de contenidos compatibles de Netflix y otras fuentes.

Para analizar la calidad de la pantalla hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

El Xiaomi 13T Pro ofrece un ajuste de pantalla llamado Esquema de colores que permite controlar el gamut de color al que apunta la pantalla y la temperatura de color de esta. Xiaomi ofrece tres modos: Vívido (activo por defecto, apunta a DCI-P3), Saturado (apunta a DCI-P3 pero incrementa la saturación) y Original (apunta a sRGB).

Xiaomi también ofrece un modo Ajustes avanzados dentro de Esquema de colores que permite escoger entre tres gamas de colores: original (identifica la gama de colores automáticamente a través de la calibración del color), P3 (muestra todo el contenido de la pantalla en la gama de colores DCI-P3) y sRGB (muestra todo el contenido de la pantalla en la gama de colores sRGB).

Por defecto, el Xiaomi 13T Pro viene configurado en el modo de color Vívido, que apunta al espacio de color DCI P3, ofreciendo colores algo más realistas que el modo Saturado.

En este modo, la pantalla ofrece una fidelidad de color buena, pero mejorable, con un error medio ΔE frente al espacio de color DCI P3 de 2.3 (un valor por debajo de 4 se considera excelente y por encima de 9 dE se considera inaceptable) y un error máximo ΔE de 6.3. En este modo, el teléfono cubre el 100% del modo de color sRGB y el 99% del espacio de color DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica.

El color blanco presenta una temperatura de color de 7.096K, por encima del nivel de referencia 6.500K, por lo que la pantalla presenta un tinte azulado.

Resultados en el modo de color Vívido con Calman Portrait

En el modo de color Saturado, que es el que ofrece colores más vivos, el Xiaomi 13T Pro ofrece una fidelidad de color razonablemente buena, ya que el error medio ΔE frente al espacio DCI P3 resulta ser 2.6 con un error máximo ΔE de 6.3.

La gama cromática de la pantalla cubre el 100% del espacio de color sRGB y un 100% del más amplio DCI-P3. En cuanto a la temperatura de color, nos encontramos con 7.094K, que está por encima del valor de referencia, lo que significa que la pantalla presenta un tinte azulado aquí también.

Resultados en el modo de color Saturado con Calman Portrait



En el modo color Original, la fidelidad de color es excelente ya que el error medio ΔE es 1 y el error máximo ΔE es 2.4.

En este modo, la pantalla cubre el 100% del modo de color sRGB y queda a un 74% del espacio de color DCI-P3. El color blanco presenta una temperatura de color de 6.337K, bastante cerca del valor de referencia del blanco neutro.

Resultados en el modo de color Original con Calman Portrait



Según mis propias mediciones, el brillo máximo de la pantalla se encuentra alrededor de los 478 nits en el modo de brillo manual.

El brillo aumenta temporalmente hasta unos impresionantes 1.127 nits cuando activamos el ajuste automático de brillo y nos encontramos bajo una luz intensa como la del sol, ya que entra en funcionamiento el modo HBM (High Brightness Mode). Este valor está cerca de los 1.200 nits que indica Xiaomi en su página web en relación con el modo HBM.

El brillo máximo es muy alto, por encima de los mejores buques insignia del momento, por lo que no tendrás ningún problema para utilizar el teléfono a plena luz del sol.

El color negro es profundo, hasta el punto de que mi colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que es realmente negro y que el contraste es, teóricamente, infinito.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado, los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del Xiaomi 13T Pro, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

Estando el teléfono bloqueado con la pantalla apagada, podemos encenderla al hacer un doble toque sobre la pantalla o al levantarlo de la mesa. La pantalla también se enciende automáticamente cuando recibimos una notificación o, si preferimos, podemos hacer que solo se iluminen bordes o que aparezca una animación de estrellas.

Xiaomi ofrece la funcionalidad Pantalla Siempre Activa que permite mostrar de forma permanente el reloj, la fecha, la hora, la batería, los iconos de apps con notificaciones y otros elementos. Xiaomi permite personalizar el diseño mostrando relojes de distintos estilos, figuras tipo caleidoscopio, dibujos o firmas en opciones monocromo o multicolor.

Dado que esta funcionalidad incrementa el consumo de energía, es posible escoger si se debe mostrar permanentemente, solo durante 10 segundos después de tocar o a determinadas horas. También es posible desactivarlo cuando el modo de Ahorro de Batería está activo.

Pantalla Siempre Activa del Xiaomi 13T Pro



El Xiaomi 13T Pro cuenta con una funcionalidad llamada modo lectura que viene a ser un filtro de luz azul que reduce la fatiga ocular limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla.

Es posible escoger un ajuste clásico (colores más cálidos) o papel (colores más cálidos con textura de papel), siendo posible en ambos casos ajustar la temperatura de color. También se puede programar el encendido automático a determinadas horas o coincidiendo con la puesta de sol.

Xiaomi ha incluido una funcionalidad llamada Colores adaptativos, que ajusta los colores de la pantalla a la iluminación ambiental. Es similar a la funcionalidad True Tone de los iPhone, que ajusta el balance de blancos a la iluminación del entorno para simular el color de una hoja de papel.

También encontramos la atenuación PWM de alta frecuencia a 2.880 Hz, que evita el parpadeo de la pantalla a bajos niveles de brillo manteniendo la fidelidad de color. Aun siendo imperceptible a la vista, este parpadeo produce dolor de cabeza y fatiga visual a algunas personas.

Otros smartphones recurren a DC Dimming que, al actuar sobre la alimentación del circuito de la pantalla, reduce el parpadeo a costa de deteriorar la calidad de la imagen.

Podemos preguntarnos si es necesaria una frecuencia de atenuación tan alta (o es puro marketing), ya que, recientemente, otro conocido fabricante, HUAWEI, ha expresado su desacuerdo respecto a que un valor por encima de 1.440 Hz aporte algún beneficio.

Uno de los mayores problemas que los usuarios achacaban a Xiaomi en el pasado es el uso de un sensor de proximidad virtual. La experiencia nos dice que este tipo de sensores no siempre han funcionado correctamente, lo cual no es admisible en un smartphone de cierto precio. Por suerte, el Xiaomi 13T Pro cuenta con un sensor de proximidad por hardware.

Otro aspecto interesante es que cuenta con dos sensores de luz ambiente, uno en la parte delantera y otro en la trasera, para un ajuste más certero del brillo de la pantalla en función del entorno.

Hardware y rendimiento

El Xiaomi 13T Pro incorpora el chip MediaTek Dimensity 9200+, el chip más reciente y más potente de MediaTek, que fue presentado en mayo de 2023 para competir frente al Snapdragon 8 Gen 2 en la gama ultra premium.

ℹ️ Info: Así es el chip MediaTek Dimensity 9200+



El MediaTek Dimensity 9200+ es un SoC de gama alta con módem 5G y Wi-Fi 7 integrado. Incluye un núcleo Cortex-X3 rápido de hasta 3,35 GHz, tres núcleos A715 de hasta 3 GHz y cuatro núcleos de eficiencia energética (Cortex-A510) de hasta 2 GHz.

El SoC se fabrica en la 2ª generación del proceso de 4 nm de TSMC. Todos los núcleos de la CPU pueden utilizar conjuntamente los 8 MB de caché de nivel 3 y 6 MB de caché de nivel de sistema (SLC).

Comparado con el Dimensity 9200, el modelo Plus ofrece un mayor rendimiento máximo de la CPU y la GPU. Todos los clusters de la CPU ofrecen velocidades de reloj más altas y también la GPU Immortalis-G715 ofrece una frecuencia de reloj un 17% más alto. Mediatek afirma que esto se traduce en un 10% más de rendimiento de la CPU y la GPU.

El controlador de memoria integrado soporta LPDDR5X con 8533 Mbps. Las cargas de trabajo de IA pueden acelerarse con la APU 680.

El Xiaomi 13T Pro viene con 12 o 16 GB de memoria RAM LPDDR5x, la más rápida que podemos encontrar en un smartphone.

La memoria LPDDR5x se fabrica con el proceso de 14nm y ofrece una velocidad de transferencia de datos de 8,5 Gbps, que es 1,3 veces más rápida que la velocidad de 6,4 Gbps de LPDDR5. Además, ofrece un consumo de energía un 20% menor que la DRAM LPDDR5.

Xiaomi añade una funcionalidad llamada extensión de memoria que permite añadir 4, 6 u 8 GB adicionales usando el espacio de almacenamiento. No acabo de ver gran utilidad a esta funcionalidad que tan de moda se ha puesto últimamente, pero tampoco hace daño tenerla.

El Xiaomi 13T Pro se comercializa con una capacidad de 256 GB, 512 GB o 1 TB. Este almacenamiento es muy rápido, ya que es tipo UFS 4.0.

UFS 4.0 aumenta las velocidades de lectura hasta los 4.200 MB/s, es decir, básicamente el doble que el estándar UFS 3.1 actualmente disponible. Las velocidades de escritura también aumentan hasta los 2.800 MB/s, frente a los 1.200 MB/s.

Las cifras de rendimiento de lectura y escritura se refieren a transferencias secuenciales, por lo que las lecturas y escrituras aleatorias serán probablemente más lentas. Además, UFS 4.0 es un 46% más eficiente en términos de consumo de energía que UFS 3.1, ya que es capaz de ofrecer una velocidad de lectura secuencial de hasta 6,0 MB/s por miliamperio (mA).

El puerto es compatible con OTG, por lo que puedes conectar un llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. También puedes conectar otros periféricos.

Ahora bien, el puerto USB-C es de tipo USB 2.0, lo cual puede resultar decepcionante para algunos. Otros smartphones incorporan USB 3.2, mucho más rápido a la hora de transferir datos desde/a el smartphone. Para hacernos una idea, USB 2.0 está limitado a 480 Mb/s, mientras que USB 3.1 puede alcanzar 20 Gb/s. Además, no soporta DisplayPort sobre USB-C para ver la pantalla en un televisor o monitor.

He sometido al Xiaomi 13T Pro a algunas pruebas de rendimiento para ver qué tal se comporta frente a otros teléfonos de gama alta y, a continuación, se incluyen los resultados de cada test.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 1.448.010 puntos, una puntuación en la franja alta.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento de la CPU ha conseguido 1.281/3.545 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados algo bajos en comparación con otros buques insignia.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0, que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 14.374 puntos, un valor bastante alto.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados altos en comparación con otros teléfonos.

En la prueba 3DMark Wild Life Unlimited, el teléfono también ha conseguido un resultado bastante elevado.

La prueba Wild Life Solar Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, por lo que solo está disponible en smartphones de gama alta. Aquí, el teléfono ha obtenido unos resultados buenos, aunque ligeramente por debajo de otros rivales de gama alta.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 30 FPS en Asphalt 9, 60 FPS en Call of Duty y más de 120 FPS en Real Racing 3. Se trata de valores altos, como era de esperar en un smartphone de estas características, pero, por alguna razón, Xiaomi (o los desarrolladores) parecen haber limitado algunos juegos a 30 o 60 FPS en este terminal.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU / %GPU

Asphalt 9 30 98% 23-31 7% Real Racing 3

125 100% 123-127 8% Call of Duty 60 100% 54-62 9%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «muy alta» y cuadros por segundo a velocidad «máxima»



Además del rendimiento gráfico puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

Xiaomi ha incorporado una enorme cámara de vapor de 5.000 mm² que debería ayudar a mantener el procesador fresco. Según la compañía, el Xiaomi 13T Pro cuenta con la «primera película termoconductora de micronanocavidades de grafeno» que, supuestamente, consigue reducir con eficacia la temperatura del procesador en condiciones de uso intensivo. Veamos si es así.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bastante bueno, ya que el rendimiento ha caído solo hasta un 85%. Puedes ver la gráfica de rendimiento aquí.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide la disminución del rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test.

En esta prueba, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable de 64% y, durante la prueba, ha aparecido un mensaje que indicaba que el dispositivo se estaba calentando en exceso. A continuación, podemos ver la gráfica de evolución en el tiempo.

Por tanto, es posible que el rendimiento gráfico disminuya a lo largo del tiempo tras períodos prolongados de uso, como largas partidas a juegos.

En general, el Xiaomi 13T Pro ha conseguido unos resultados muy buenos en los benchmarks, compitiendo casi de igual a igual con los buques insignia de este año con Snapdragon 8 Gen 2 en términos de rendimiento de CPU y GPU.

En el día a día, este rendimiento en los benchmarks se ha reflejado en el uso real. Durante mis pruebas, no he experimentado signos de lag al moverme por la interfaz, abrir aplicaciones o cambiar entre tareas, sino que el teléfono se mueve con total fluidez.

Conectividad

El Xiaomi 13T Pro soporta Bluetooth 5.4, NFC, emisor de infrarrojos y WiFi 7. Ahora bien, según la hoja de especificaciones que hemos recibido, el soporte de WiFi 7 llegará más adelante vía una actualización OTA. No dispongo de un router WiFi 7 para comprobar si ya tiene este soporte, pero sí que puedo asegurar que se conecta a redes WiFi 6.

Por supuesto, es compatible con redes 5G NSA + SA y soporta la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6) pero no la banda mmWave que, por otro lado, todavía no se utiliza masivamente en nuestro país.

También es posible configurar la aceleración de red, que permite utilizar los datos móviles para aumentar la velocidad de conexión, y el aumento de velocidad WiFi de doble banda, que se conecta simultáneamente a redes de 5 y 2,4 GHz para mejorar la velocidad.

El compartimento para SIM ofrece espacio para incorporar dos tarjetas nano SIM y también soporta eSIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM mediante nano SIM + nano SIM o nano SIM + eSIM. No soporta doble eSIM.

Xiaomi ofrece la posibilidad de hacer llamadas usando WiFi, siendo posible configurar la preferencia: redes móviles o Wi-Fi. Lógicamente es necesario que el operador ofrezca esta funcionalidad.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como por conexión celular ha sido buena.

El Xiaomi 13T Pro ha alcanzado los 600 Mbps de bajada y de subida en Wi-Fi 5 con una conexión de fibra óptica de 600 Mbps. En la prueba de conectividad celular, se alcanzaron los 387 Mbps de bajada y 11 Mbps de subida con una conexión de 5G de Orange.

Xiaomi ha incluido compatibilidad con un buen número de sistemas de posicionamiento: GPS, Glonass, Galileo, Beidou y NavIC. Además, soporta GPS de doble frecuencia (L1 + L5), lo que significa que consigue más precisión a la hora de ubicar el teléfono.

En mis pruebas, el Xiaomi 13T Pro se conecta rápidamente a los satélites en exteriores y la precisión es buena.

Xiaomi ha incorporado un emisor de infrarrojos en caso de que quieras utilizar el teléfono para controlar alguno de tus electrodomésticos. No incluye soporte para Ultra Wide Band (UWB), la tecnología que permite localizar etiquetas de rastreo con precisión de centímetros (en lugar de metros, como Bluetooth).

Biometría

Xiaomi ha incorporado un lector de huella óptico debajo de la pantalla, que permite desbloquear el teléfono de forma cómoda al apoyar el dedo sobre una zona de la pantalla.

Mientras que buques insignia, como la familia Galaxy S23, cuentan con su sensor ultrasónico que crea una imagen 3D del dedo mediante ondas de sonido, el Xiaomi 13T Pro incluye un sensor óptico que genera imágenes 2D, por lo que no es tan fiable ni seguro.

Por ejemplo, si tienes los dedos húmedos, el escáner del Xiaomi 13T Pro puede tener problemas para identificar tu huella.

En mis pruebas, el lector de huella del Xiaomi 13T Pro ha funcionado bastante bien y solo en contadas ocasiones es necesario colocar el dedo dos veces para que se produzca el reconocimiento. La posición del lector de huella está demasiado abajo para mi gusto, y obliga a estirar el dedo más de lo necesario.

El Xiaomi 13T Pro tiene la funcionalidad de Pantalla Siempre Activa y, aunque la zona de la huella no aparece permanentemente marcada, basta con mover el teléfono para que aparezca.

El lector de huella del Xiaomi 13T Pro está integrado bajo la pantalla



Xiaomi también ha añadido un sistema de desbloqueo facial 2D que funciona bastante bien, aunque es menos seguro que la huella ya que, como advierte la propia compañía, puede ser engañado por una fotografía. Por ello, no es posible acceder a apps sensibles (como la de los bancos) o realizar pagos con el móvil utilizando el desbloqueo facial

Al no contar con un sensor 3D, el reconocimiento facial depende en gran medida del grado de iluminación, pero, en mis pruebas, ha sido capaz de reconocer mi rostro incluso en entornos muy poco iluminados sin necesidad de iluminar toda la pantalla como hacen algunos teléfonos.

Batería

La batería del Xiaomi 13T Pro está formada por una sola celda que ofrece una capacidad de 5.000 mAh, una cantidad respetable para este tamaño de pantalla.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comento esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se ven a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba tres veces: con tasa de refresco fija a 60 Hz, tasa de refresco fija a 120 Hz y tasa dinámica.

En la prueba con la tasa de refresco fija a 60 Hz, ha obtenido un resultado de 10 horas y 25 minutos, que es un valor correcto, pero no especialmente alto.

Si ajustamos la tasa de refresco a una frecuencia fija a 120 Hz, la autonomía se reduce a 8 horas y 31 minutos, lo que supone una caída bastante significativa de alrededor del 20%.

Si activas la tasa de refresco dinámica (opción predeterminada), se obtiene una autonomía a medio de camino, 9 horas y 8 minutos. Es un valor que no destaca frente a otros smartphones.

En la práctica, la autonomía del Xiaomi 13T Pro es buena y no tendrás problemas para llegar al final del día, salvo que hagas un uso muy intensivo.

MIUI limita el consumo de la batería para aquellas aplicaciones que no utilizas habitualmente. Es posible seleccionar para cada aplicación si quieres o no que funcione en segundo plano sin restricciones, o si prefieres que sea el teléfono el que aplique ahorro de batería en función del tipo de aplicación — por ejemplo, si identifica una app de mensajería o reproducción multimedia, no impedirá que se ejecute en segundo plano.

Otra opción interesante si andamos justos de batería es Ahorro de batería, que restringe la actividad de las apps del sistema, congela las apps en segundo plano, limpia la cache cuando el dispositivo está bloqueado y desactiva los servicios en plano (sincronización, conectividad 5G, levantar para reactivar o mostrar el icono de la huella cuando la pantalla está apagada) para ahorrar batería. Opcionalmente, se puede bloquear que la pantalla se active con notificaciones y la funcionalidad de pantalla siempre activa.

Podemos programar el encendido y apagado de esta funcionalidad, así como hacer que se desactive automáticamente cuando la carga de batería esté de nuevo por encima del 60 por ciento.

Además, existe una funcionalidad de Ahorro de batería extremo, que restringe las funciones con mayor consumo de energía y mantiene solo las funciones básicas (por ejemplo, llamadas, SMS y ciertas aplicaciones). Este modo activa un modo oscuro, restringe la actividad en segundo plano, y restringe actividades con consumo de energía (sincronización, GPS, vibración, pantalla siempre activa, etc.).

Podemos permitir a algunas aplicaciones seleccionadas funcionar con normalidad, así como hacer que este modo se desactive automáticamente cuando la carga de batería esté de nuevo por encima del 50 por ciento.

También tenemos una función de Optimización de la batería que propone cerrar apps con un uso de batería excesivo y sugiere ciertos ajustes como activar el modo Oscuro, desactivar la Pantalla siempre activa, reducir la tasa de refresco de la pantalla a 60 Hz, borrar memoria 10 minutos después de bloquear el dispositivo, desactivar los servicios de ubicación, desactivar la respuesta háptica, etc.

Batería

El Xiaomi 13T Pro cuenta con carga rápida HyperCharge a 120W y, por suerte, la compañía incluye un cargador de esta potencia (salidas 5V/3A, 9V/3A, 11V/6A y 20V/6A), así como un cable certificado USB-A a USB-C para transportar una corriente tan elevada (6 amperios).

Se trata de una potencia enorme. Si te preocupa que la carga rápida pueda deteriorar la batería, en el pasado Xiaomi ha explicado que la tecnología HyperCharge mantiene el 80 por ciento de capacidad tras 800 ciclos de carga, es decir, algo más de dos años. No obstante, algunos fabricantes como OPPO, doblan el tiempo hasta una degradación similar.

Xiaomi ofrece una opción para aumentar la velocidad de carga, ya que, en condiciones normales carga más despacio (a unos 60-80 vatios) y solo si activamos esa opción se aprovechan los 120 vatios.

La tecnología HyperCharge de Xiaomi no sigue el estándar USB-PD (Power Delivery), sino que utiliza su propio protocolo propietario de comunicación entre el teléfono y el cargador, que se realiza a través de un cable de carga incluido también en la caja. Ten en cuenta que solo conseguirás la máxima velocidad si utilizas este cable, que incluye pines adicionales.

En mis pruebas, con el cargador de incluido, el proceso completo de carga ha llevado solo 23 minutos. En solo 9 minutos, se obtiene más de un 50 por ciento de carga de la batería. Merece la pena notar que la velocidad de carga máxima a 120 vatios solo se consigue si el teléfono está con la pantalla apagada, pero sigue siendo impresionante.

Proceso de carga de la batería del Xiaomi 13T Pro

Lamentablemente, Xiaomi no ha incluido carga inalámbrica en este teléfono. Es una pena porque, una vez que te acostumbras, la carga sin cables resulta muy cómoda.

Software

El Xiaomi 13T Pro llega con la capa de personalización MIUI 14 Global, que en este caso está basada en Android 13. En el momento de realizar este análisis, corre MIUI 14.0.11 con el parche de septiembre de Google.

En este punto cabe destacar la nueva política de la compañía en cuanto a actualizaciones. El Xiaomi 13T Pro obtendrá cuatro actualizaciones principales de Android, así como cinco años de parches de seguridad.

La promesa de actualización de software para la generación anterior de buques insignia, Xiaomi 12T y 12T Pro, fue de tres actualizaciones principales del sistema operativo y cuatro años de parches de seguridad, por lo que estamos viendo un aumento de una actualización principal de Android y un año de parches de seguridad.

Con este movimiento, Xiaomi está igualando a Samsung, pero hay una salvedad que mencionar. La compañía coreana emite actualizaciones de seguridad mensuales para todos sus dispositivos de gama alta, mientras que Xiaomi suele enviar una cada dos meses aproximadamente.

Por otro lado, la primera actualización importante del Xiaomi 13T Pro será Android 14, por lo que estos teléfonos se quedarán en Android 17. Si se hubieran lanzado unas semanas más tarde con Android 14, habrían llegado hasta Android 18 con la misma promesa de actualización.

Por último, Google acaba de anunciar que dará soporte durante siete años a los Pixel 8, así que ese es el nuevo objetivo temporal al que deberían apuntar otros fabricantes.

Xiaomi ha mejorado el rendimiento a través de la iniciativa «Project Razor» de MIUI 14. Su objetivo es que el sistema operativo sea lo más ligero posible a través de medidas como el perfeccionamiento del firmware, una menor cantidad de aplicaciones no desinstalables (solo 8), la compresión de las aplicaciones de «baja frecuencia» de uso en la medida de lo posible, y otras medidas de ahorro de memoria como, por ejemplo, guardar solo una copia de un archivo duplicado.

Xiaomi afirma que la fluidez del sistema ha mejorado hasta un 60%. No solo las apps del sistema, sino que también las de terceros ofrecen un rendimiento y una eficiencia mejorados.

Parte de las mejoras de Xiaomi en MIUI 14, relacionadas con la privacidad y la seguridad, giran en torno a mantener el procesamiento en el dispositivo en lugar de en la nube para unos «30 escenarios del sistema», incluidas las funciones de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

Lamentablemente, algunas de las novedades anunciadas con MIUI 14 aún no han llegado a la versión global (y no sabemos si lo harán). Me refiero a los nuevos widgets de mascotas y plantas, la nueva interfaz de dispositivos emparejados o la gestión de cuentas familiares.

La capa de personalización de Xiaomi da la posibilidad de utilizar un cajón de aplicaciones o, si lo prefieres, omitirlo y que todas las apps instaladas se coloquen en el escritorio.

No es posible ocultar un icono, por lo que debemos ser un poco ordenados a la hora de colocar las apps en el escritorio.

Los iconos de las apps que incorpora Xiaomi son simples y coloridos, con diseños planos. Algunos iconos del sistema presentan animaciones cuando se cierra la app y se vuelve al escritorio. Por ejemplo, el icono de galería muestra el sol saliendo.

Xiaomi ha añadido la posibilidad de tener carpetas grandes, como la que se ve en la imagen adjunta, que permiten acceder a algunas apps con solo pulsar sobre el icono sin tener que abrirla.

Si hacemos el gesto de pinza hacia dentro con los dedos accedemos a tres opciones en la parte inferior: Fondo de pantalla, Widgets y Ajustes.

Dentro de Ajustes podemos elegir los efectos de transición, establecer una pantalla como predeterminada, no mostrar texto, modificar la cuadrícula de la pantalla de inicio (4×6 o 5×6) y activar un par de opciones para rellenar huecos de aplicaciones desinstaladas y bloquear el diseño de la pantalla de inicio.

Pulsando sobre un botón Más accedemos a opciones adicionales, entre las que se encuentra la posibilidad de activar Google Discover.

Xiaomi ofrece también una sección de fondos de pantalla que nos da acceso a una gran cantidad de imágenes organizadas por categoría que podemos descargar y aplicar fácilmente a nuestro dispositivo.

Xiaomi ofrece dos comportamientos para el centro de control: la forma antigua, que despliega una única sabana con el centro de control y otra con las notificaciones, y una nueva forma, activa por defecto, que ofrece de manera separada la sábana del centro de control y la sábana de notificaciones.

Al arrastrar hacia abajo la pantalla desde el lado derecho se muestra la sábana del centro de control que contiene, en primer lugar, cuatro grandes botones para activar los datos móviles, activar la red WiFi, ajustar el brillo o ajustar el volumen. Junto debajo vemos ocho accesos rápidos y, a continuación, el control de dispositivos inteligentes.

Si arrastramos la pantalla hacia bajo desde el lado izquierdo, podemos ver la sábana de notificaciones.

En el gestor de tareas abiertas, las apps se muestran verticalmente y, desde ahí, es posible abrir una app en una ventana flotante.

Gestor de tareas abiertas

Si quieres acceder más rápidamente a apps en ventana flotante, puedes activar la barra lateral.

La barra lateral se adapta a cada escenario. En los juegos, ofrece funciones relacionadas con el juego, como veremos más adelante, mientras que en las apps de vídeo, la barra lateral se convierte en una caja de herramientas de vídeo.

Permite abrir apps de vídeo en ventanas emergentes, hacer capturas de pantalla, grabar pantalla, emitir y reproducir vídeo con la pantalla apagada (incluso en YouTube sin una suscripción Premium).

Barra lateral en una app de vídeo

La pantalla de bloqueo muestra la hora y ofrece un acceso rápido a la cámara arrastrando la pantalla desde la esquina inferior derecha hacia arriba.

También es posible hacer que se muestren noticias y, si arrastramos hacia la derecha en la pantalla de bloqueo, accedemos a un carrusel de fondos de pantalla.

Estando la pantalla apagada o con el modo Always On Display, es posible configurar que la pantalla se encienda o muestre una animación cuando recibe una notificación.

Con la pantalla apagada, tenemos la opción de habilitar el encendido con un doble toque en la pantalla. Esta funcionalidad es muy útil cuando el teléfono está apoyado sobre una mesa.

De igual forma, podemos activar que se encienda la pantalla al levantar el teléfono, lo cual también es interesante.

Xiaomi ofrece bastantes opciones de personalización a la pantalla Always On Display, y podemos elegir entre bastantes diseños o incluso optar por una frase inspiradora que podemos escribir nosotros mismos.

Una novedad interesante que introdujo MIUI 12 es modo Oscuro 2.0, que no solamente cambia el esquema de color sino que también atenúa el color del fondo de pantalla gradualmente a medida que la luz del día cambie a la de la noche.

Xiaomi también ajusta la forma en que se muestra el texto cuando los usuarios cambian entre los modos Normal y Oscuro. En el modo Oscuro, se ajusta automáticamente el grosor y la intensidad de la fuente, así como el contraste de la fuente dependiendo del entorno del usuario.

MIUI ofrece bastantes características de privacidad. Por ejemplo, puedes elegir entre conceder permisos a las aplicaciones sólo una vez o sólo mientras las usas. Los permisos serán revocados una vez que hayas terminado de usar una aplicación.

Compartir fotografías también es más seguro que en otros dispositivos. La información privada, como los detalles del dispositivo o la ubicación donde se tomó la foto, se pueden eliminar opcionalmente de los archivos de imagen antes de que los compartas con nadie.

MIUI ofrece soporte para gestos. Por ejemplo, puedes deslizar el dedo hacia abajo en una notificación entrante para que se expanda en una pequeña ventana, que luego puedes arrastrar libremente por la pantalla para obtener un efecto de ventana flotante.

Xiaomi ofrece su propio servicio de sincronización de contenidos en la nube. Cada cuenta Mi Nube obtiene 5GB de almacenamiento gratuito para realizar una copia de los ajustes del sistema (diseño de la pantalla de inicio, fondos de pantalla, ajustes de hora / alarmas / reloj / notificaciones y más), galería de fotos, grabadora, notas, WiFi, calendario, navegador, etc.

Además, si inicias sesión en i.mi.com podrás localizar, bloquear o eliminar tu dispositivo si lo pierdes. Si la cantidad de almacenamiento en la nube es insuficiente, puedes adquirir paquetes adicionales de 50, 200 y 1024 GB durante 3, 6 y 12 meses.

Los usuarios Premium cuentan además con algunas funcionalidades adicionales como una papelera en Mi Nube que mantiene los elementos borrados durante hasta 60 días, incluyendo los contactos, reconocimiento facial en las fotografías más rápido y copia de seguridad del teléfono diaria.

Una opción interesante de MIUI es Segundo espacio, que permite crear un espacio separado en el teléfono, protegido por contraseña, donde podemos almacenar contactos, imágenes, archivos y aplicaciones que no son accesibles desde el espacio principal.

Además, en función de qué contraseña introducimos en la pantalla de bloqueo o qué dedo usemos para desbloquear por huella, accedemos a uno u otro espacio automáticamente.

Una funcionalidad relacionada con la anterior es Bloqueo de aplicaciones, que permite restringir el acceso a ciertas apps mediante huella dactilar o patrón. El acceso a las apps se bloquea cuando el teléfono se bloquea y, opcionalmente, también al salir de la app bloqueada (inmediatamente después o pasado 1 minuto).

Segundo espacio y Bloqueo de aplicaciones

Otra funcionalidad de privacidad es Aplicaciones ocultas, que permite ocultar ciertos iconos del escritorio e incluso sus notificaciones. Para acceder a las apps ocultas, debes separar dos dedos sobre la pantalla y, tras introducir tu contraseña de bloqueo de aplicación, verás la carpeta con las aplicaciones ocultas.

También resulta útil Aplicaciones duales que permite clonar una aplicación como WhatsApp, Facebook o Facebook Messenger para configurar múltiples cuentas.

Xiaomi permite asociar gestos y pulsaciones de botones con ciertas acciones como abrir la cámara, realizar una captura de pantalla, iniciar Google Assistant, desactivar la pantalla, encender la linterna, cerrar la app actual, abrir la pantalla dividida o mostrar menú.

MIUI incorpora Game Turbo, que mejora el rendimiento del smartphone en los juegos. Por ejemplo, prioriza la conexión de red del juego para reducir el retardo de la red Wi-Fi, incrementa la respuesta táctil y la sensibilidad de la pantalla, y mejora el audio y reduce el sonido ambiente en las conversaciones.

También podemos activar la respuesta a llamadas con manos libres, desactivar los botones y gestos a pantalla completa durante los juegos y restringir algunas funciones durante juegos: desactivar el brillo automático, desactivar el modo lectura, restringir gestos de captura de pantalla y no abrir la barra de notificaciones.

Para cada juego individual podemos establecer el nivel de respuesta de deslizamiento, la sensibilidad a toques continuos, la precisión al apuntar y la estabilidad de toque. También es posible reducir la sensibilidad táctil cerca de los bordes para evitar activar los controles táctiles e incrementar el contraste y mejorar los detalles para juegos.

Además, MIUI permite mostrar atajos en el juego al deslizar desde el borde superior izquierdo de la pantalla. Entre las opciones que encontramos están desactivar las notificaciones flotantes, modificar la voz (para que suene a niño, mujer, hombre, robot o dibujo animado), modificar la visualización de la pantalla entre brillante y/o saturado, activar la transmisión inalámbrica a una pantalla, o apagar la pantalla manteniendo el juego en segundo plano.

Podemos abrir ciertas apps como Whatsapp, Facebook o el navegador en una ventana flotante por encima del juego, liberar la memoria RAM, realizar una captura de pantalla o grabar la partida. Un apartado llamado Aumentar el rendimiento libera memoria, libera espacio de almacenamiento y monitoriza el rendimiento.

Game Turbo añade funcionalidades para juegos

MIUI ofrece una funcionalidad llamada ShareMe para compartir archivos que admite el envío y la recepción rápida de archivos hacia y desde dispositivos OPPO, Realme, Xiaomi, Vivo, OnePlus, Meizu y Black Shark. Esta funcionalidad tiene menos utilidad desde que Google implementó Compartir con Nearby en todos los smartphones con Android.

Xiaomi ha hecho que el panel de compartir se desplace horizontalmente en lugar de verticalmente, lo que puede hacer que compartir el contenido sea molesto si tienes muchas aplicaciones instaladas.

El Xiaomi 13T Pro llega con el navegador de MIUI preinstalado, que incorpora algunas mejoras respecto a Chrome, como un modo nocturno, que invierte el fondo de pantalla y los colores de las letras, un modo lectura que elimina los elementos innecesarios de la página web y agranda las letras para facilitar la lectura, un modo incógnito para navegar sin dejar rastro, un modo de reducción de consumo de datos para ahorrar datos móviles, un modo escritorio para acceder a las páginas web en su versión para ordenador.

Recientemente, Xiaomi ha añadido a su navegador una función de descarga de vídeos y fotos de redes sociales, un capturador de estados de WhatsApp para guardar imágenes y videos, y la posibilidad de gestionar los archivos descargados y hacerlos privados.

Xiaomi ha integrado la aplicación Gestor de archivos, que permite gestionar los ficheros almacenados en el teléfono. El gestor posee una opción llamada Limpieza profunda que permite eliminar archivos en cache, archivos obsoletos, aplicaciones raramente usadas, etc.

MIUI incorpora un visor de ficheros que permite abrir documentos con extensiones .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .psd, .wps y .txt.

Otra de las apps que incorpora es Seguridad, que ofrece multitud de funciones como:

Limpiador, que permite eliminar archivos en cache, obsoletos, etc.

Análisis de seguridad, que busca virus y riesgos en el teléfono

Batería, que permite reducir el consumo de batería

Uso de datos, que permite restringir el uso de datos a ciertas apps y obtener estadísticas de uso.

Lista de bloqueo, que permite bloquear números de teléfono para SMS y llamadas

Administrar aplicaciones, que permite controlar qué apps se inician automáticamente al encender el teléfono y qué permisos tienen las apps

Game Turbo, que permite configurar diversos parámetros a la hora de jugar como establecer prioridad en la conexión de datos para el juego, restringir la sincronización en segundo plano, borrar caché, contestar llamadas automáticamente con manos libres, etc.

Limpieza a fondo, que realiza un escaneo para liberar espacio

Bloqueo de aplicaciones, que permite proteger el acceso a una app

Aplicaciones duales, que clona apps que no soportan multicuenta

Aplicaciones ocultas, que esconde aplicaciones de miradas indiscretas

Segundo espacio, que genera un espacio privado en el teléfono

Solucionar problemas, que busca problemas en el smartphone y propone soluciones

Protección de la privacidad, que permite ver el uso que hacen las apps de ciertos permisos delicados

Restringir el uso de datos, que permite controlar el uso de redes WiFi y Móviles para cada aplicación

Herramienta Seguridad de MIUI 14



Entre las apps instaladas, Mi Remoto es una app que permite utilizar el emisor de infrarrojos del smartphone para controlar electrodomésticos del hogar; Servicios y comentarios permite enviar a Xiaomi incidencias que tengamos con el teléfono; y Notas es una app que permite crear notas de voz y de texto/imagen, así como registrar tareas pendientes.

Xiaomi ha incluido una tienda de aplicaciones propias llamada App Mall desde la que podemos descargar una aplicaciones. Ahora bien, no se me ocurre ninguna razón para utilizar esta tienda frente a Play Store.

Xiaomi ha incluido un buen número de apps tipo bloatware ya que el teléfono viene con varias apps preinstaladas como Facebook, TikTok, LinkedIn, Snapchat, Amazon, Audible, Spotify, AliExpress, WPS Office y Booking.

La capa MIUI es muy completa, pero puede resultar algo compleja ya que no es fácil moverse por las opciones. Por ejemplo, algunas de las funciones que encontramos en la aplicación Seguridad están también accesibles en los Ajustes del teléfono, y localizar dónde está la opción que buscas no siempre es sencillo.

Afortunadamente, no me he topado con publicidad en las apps del sistema — algo que sí que me ha ocurrido en otros smartphones de Xiaomi.

Multimedia

El Xiaomi 13T Pro cuenta con altavoces duales, por lo que ofrece sonido estéreo para disfrutar de vídeos o música.

Xiaomi ha colocado un altavoz en la parte superior, en el auricular para el oído, que se ve complementado por un orificio en el borde superior del teléfono.

Además, hay otro altavoz en la parte inferior, junto al conector USB. La combinación de los dos altavoces ofrece sonido Dolby Atmos.

El altavoz superior es menos potente que el inferior y se centra sobre todo en las frecuencias altas, pero como tiene dos salidas, el Xiaomi 13T Pro acaba ofreciendo un sonido equilibrado.

En general, el Xiaomi 13T Pro ofrece un sonido con buenos matices y una potencia elevada, aunque no recomendaría disfrutar de música utilizando estos altavoces si eres exigente. En mi opinión, es un buen compañero a la hora de ver vídeos o jugar en el móvil.

El Xiaomi 13T Pro no incorpora conector de 3.5 mm, por lo que si acostumbras a escuchar música con auriculares tendrás que recurrir a un adaptador de USB-C a 3.5 mm, unos auriculares con conector USB-C o con conexión Bluetooth.

En este aspecto, el Xiaomi 13T Pro es compatible con los codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX TWS+, LDAC y LHDC V5.

Centrándonos en el software, la app de reproductor de música posee varias pestañas: Recientes, Favoritos y Listas de reproducción. También podemos mostrar la música por canciones, artistas, álbumes y carpetas, así como ordenar las canciones por fecha, nombre o número de reproducciones.

Es posible ocultar archivos de audio de corta duración o pequeño tamaño (que normalmente son tonos de notificación o sonidos de aplicaciones) y filtrar carpetas. También es posible aplicar efectos de sonido gracias a un ecualizador y posee ajustes predeterminados para determinados tipos de auriculares.

Además, incluye cuatro modos de sonido: dinámico, música, vídeo y voz.

Aplicación Música

El Xiaomi 13T Pro llega con una aplicación de Galería que muestra dos pestañas: Fotos y Álbumes. Dentro de la pestaña Fotos están todas las fotografías y vídeos seguidos, mientras que en la pestaña Álbumes encontramos todos los álbumes de fotos,

Dentro del apartado Álbumes, si arrastramos la pantalla hacia abajo podemos acceder a un álbum privado protegido por contraseña o huella dactilar para que podamos almacenar nuestras imágenes más privadas.

Al pulsar sobre una fotografía podemos compartirla a través de otras apps, proyectarla en una pantalla, establecerla como fondo o foto de contacto, añadirla a un álbum, etc. Como hemos comentado anteriormente, MIUI permite la compartición segura, es decir, sin información de ubicación y/o del dispositivo. Si una fotografía tiene texto, podemos extraer dicho texto si mantenemos el dedo pulsado encima.

El editor integrado ofrece distintos efectos de imagen, herramientas de recorte y ajustes de luz para retocar nuestras fotografías.

Una funcionalidad interesante es que la app identifica fotografías similares y marca aquella que considera que es la mejor toma. Esto resulta bastante útil si eres de disparo fácil y acostumbras a tomar varias fotografías prácticamente iguales.

Aplicación Galería

La aplicación Galería incorpora una funcionalidad de edición de vídeo que permite modificar la resolución del vídeo, de manera que, si por ejemplo, hemos grabado un vídeo 8K, podemos generar un vídeo 4K o 1080p que es más fácil de compartir con otras personas.

La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su pantalla que, como hemos comentado, ofrece un brillo alto y una buena fidelidad de color.

Por supuesto, podemos disfrutar de vídeo de servicios de streaming como Netflix, Amazon u otros y, además, el Xiaomi 13T Pro cuenta con la biblioteca Widevine L1, por lo que es posible ver contenidos de estos servicios de streaming en HD. Además, dado que la pantalla es compatible con HDR, incluyendo Dolby Vision, podemos reproducir contenidos de Netflix codificados con este formato.

Cámaras

Encontramos tres cámaras traseras con las siguientes características:

Cámara gran angular (24 mm) con sensor Sony IMX707 de 50MP (1/1.28″, 1.22μm), lente 7P con apertura f/1.9, enfoque automático, estabilización óptica (OIS).

(24 mm) con sensor Sony de 50MP (1/1.28″, 1.22μm), lente 7P con apertura f/1.9, enfoque automático, estabilización óptica (OIS). Cámara ultra gran angular (15 mm) con sensor de 12MP (1/3.06″, 1.12μm) y lente 5P con apertura f/2.2.

(15 mm) con sensor de 12MP (1/3.06″, 1.12μm) y lente 5P con apertura f/2.2. Cámara teleobjetivo (50 mm, 2x) con sensor Omnivision OV50D de 50MP (1/2.88″, 0.61μm), lente 5P con apertura f/1.9 y enfoque automático. Sin estabilización óptica.

Y en el frontal, la cámara para selfies:

Cámara gran angular (78º) con sensor Sony IMX596 de 20MP (0.8μm) con lente con apertura f/2.2 con enfoque fijo.

Xiaomi ha incluido su funcionalidad ProFocus, que ofrece enfoque por seguimiento de movimiento y de ojos para asegurar que los elementos que queremos capturar se ven siempre nítidos. Si estás a una cierta distancia, el teléfono muestra un recuadro sobre el rostro, pero si nos acercamos, el recuadro reduce su tamaño y se centra sobre su ojo.



La app Cámara puede guardar las fotografías en formato HEIF, que ocupan un 40% menos de espacio, aunque algunas aplicaciones no admiten este formato. De igual forma, es posible guardar los vídeos en formato HEVC (H.265), que es más eficiente. De hecho, los vídeos grabados en 8K se guardan siempre este formato.

Xiaomi se ha asociado una vez más con Leica para el desarrollo de las cámaras del Xiaomi 13T Pro. La colaboración con Leica ha llevado a que podamos disparar en dos modos: Leica Authentic, que trata de reflejar el estilo auténtico de Leica, y Leica Vibrant, que está activo por defecto y potencia ligeramente la viveza de los colores.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos donde se aprecia la diferencia entre disparar con el modo Leica Authentic y Leica Vibrant.

El modo Leica Vibrant produce imágenes con más colorido, mientras que el modo Leica Authentic produce imágenes con más contraste y ofrece un efecto de viñeteo (oscurecimiento de las esquinas) notable. En la práctica, mi recomendación es utilizar el modo Leica Vibrant, ya que el modo Leica Authentic ofrece un procesado demasiado agresivo.

Diferencia entre los modos Leica Vibrant y Leica Authentic

Xiaomi ha incorporado un sistema de reconocimiento escenas por IA (como no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta que la IA está de moda). En general, incrementa la saturación y el contraste para hacer las imágenes más llamativas.

Efecto de utilizar el modo IA

Si eres un usuario avanzado, te alegrará saber que Xiaomi incluye un modo Pro para fotografía y vídeo que está disponible con las tres cámaras y permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque (separado del punto de exposición), el balance de blancos, el tiempo de exposición y más.

En este modo, también podemos guardar las imágenes en formato JPEG y RAW para su posterior edición, y mostrar guías visuales para conocer el punto de enfoque y las zonas sub/sobre-expuestas.

A continuación, vamos a repasar el rendimiento de cámara de manera individual.

Cámara gran angular (principal)

Comenzando con la cámara gran angular, posee un sensor Sony IMX 707 (1/1,28″) de 50 MP con píxeles individuales de 1,22 µm. El sensor se encuentra detrás de una lente estabilizada de apertura f/1,9 y siete elementos, con estabilización óptica.

Aunque el sensor posee una resolución de 50MP, las fotografías se toman, por defecto, en 12.5 MP, haciendo uso de la tecnología pixel binning que combina 4 píxeles en 1 para reducir el ruido. También es posible activar un modo de super alta resolución en el que las capturas se realizan a 50 MP.

En primer lugar, he analizado la calidad de la imagen en condiciones de luz abundante. En las siguientes imágenes podemos apreciar que la cámara principal ofrece un buen nivel de detalle, una buena exposición y unos colores adecuados (quizás algo más saturados de lo deseado si buscas colores realistas).

Echo de menos un rango dinámico más amplio (o un mejor procesador HDR) en algunas fotografías, donde las zonas oscuras retienen poco detalle o los edificios de color blanco se ven algo quemados.

Fotografías tomadas bajo abundante luz con la cámara principal

Aunque no posee una apertura muy amplia (f/1.9), cuenta con estabilización óptica, por lo que cabe esperar un buen rendimiento en fotografía co poca luz.

El teléfono incorpora un modo Nocturno que permite tomar fotografías con larga exposición a pulso, sin necesidad de utilizar un trípode. De hecho, es posible activar una opción para que se tomen fotografías en modo Nocturno automáticamente cuando estamos en condiciones de escasa luminosidad, y se obtienen resultados prácticamente idénticos a si lo activas manualmente.

En este punto merece la pena notar que el modo Nocturno del Xiaomi 13T Pro es de los más rápidos que he visto. No hay que esperar 3-4 segundos como otros smartphones, sino que es casi instantáneo. Otro aspecto interesante es que resulta bastante fiel a la realidad, a diferencia de otros teléfonos que tratan de hacer que la noche parezca día.

Como podemos apreciar en las siguientes imágenes, la calidad de la imagen captada por la cámara principal es bastante buena en condiciones de poca luz, con el ruido contenido, colores realistas y un buen rango dinámico. Las luces intensas producen ciertos destellos, pero esto es algo bastante habitual que pocos teléfonos logran controlar.

Fotografías tomadas bajo escasa luz con la cámara principal

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular cuenta con un sensor Omnivision OV13B de 12MP (1/3.06″, 1.12μm) y lente 5P con apertura f/2.2. Carece de estabilización óptica (aunque esto es habitual en este tipo de cámaras) y tampoco tiene enfoque automático, por lo que no permite capturar fotografías en modo Macro.

Una cámara ultra gran angular aporta una gran versatilidad a la hora de capturar fotografías de paisajes o arquitectura. Personalmente encuentro la cámara ultra gran angular muy útil ya que permite tomar fotografías interesantes.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente ultra gran angular. Con buena luz las imágenes son bastante buenas, como se puede apreciar en estos ejemplos, aunque las fotografías con zonas iluminadas y de sombra tienden a verse demasiado oscuras en las zonas sin luz.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de buena luz

En condiciones de poca luz, la cámara ultra gran angular también mantiene bastante bien el tipo gracias al modo Noche, aunque el ruido hace acto de presencia y la nitidez se resiente si las ampliamos.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en condiciones de poca luz



Cámara teleobjetivo

La cámara teleobjetivo cuenta con un sensor Omnivision OV50D de 50MP (1/2.88″, 0.61μm), lente 5P con apertura f/1.9 y enfoque automático. Sin embargo, no posee estabilización óptica.

El nivel de ampliación es solo 2x, por lo que podemos preguntarnos si era necesario incluir esta cámara — otros smartphones con sensores de alta resolución en la cámara principal, como el que tiene este teléfono, son capaces de producir una ampliación 2x de gran calidad mediante una recorte de la captura de la cámara principal.

Lamentablemente, esta cámara no tiene estabilización óptica, por lo que no está especialmente indicada para capturar fotografías por la noche.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo en condiciones de luz abundante. En general, las imágenes ofrecen una calidad de imagen buena, con detalles nítidos, buen colorido y buen rango dinámico.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz abundante

Cuando la luz escasea, las cámaras teleobjetivo suelen flaquear, ya que la limitada apertura de la lente hace que aparezca mucho ruido en la imagen. En el caso del Xiaomi 13T Pro, la ausencia de estabilización óptica no ayuda.

A continuación, podemos ver algunas fotografías con la cámara teleobjetivo tomadas por la noche. La calidad de imagen sigue siendo bastante aceptable, aunque al ampliar a tamaño original se aprecia falta de detalle.

Fotografías tomadas con la cámara teleobjetivo con luz escasa

Modo Retrato

El Xiaomi 13T Pro es capaz de tomar fotografías en modo Retrato detectando el contorno de la persona que queremos fotografiar y difuminando el fondo de la imagen para producir el conocido efecto bokeh.

La lente ideal para tomar un retrato es aquella con una distancia focal de unos 50-70 mm, lo que equivale a un zoom 2-3x, por lo que los teléfonos que tienen lente teleobjetivo 2x, suelen utilizarla para tomar retratos. Esto es lo que ocurre con el Xiaomi 13T Pro que, por defecto, utiliza la cámara teleobjetivo 2x (50 mm).

La app Cámara ofrece varios modos de retrato: Predeterminado (50 mm), Documental (35 mm, usa la cámara principal), Bokeh con remolinos (50 mm) y Enfoque suave (90 mm). También ofrece un modo de Retrato de cuerpo entero utilizando la cámara principal gran angular.

Un aspecto que me gusta del modo Retrato de Xiaomi es que permite ajustar la profundidad de campo tanto durante la captura como a posteriori en la Galería, lo que da la posibilidad ajustar el desenfoque a nuestro gusto o, incluso, descartar el desenfoque si la detección del contorno no se ha realizado correctamente.

A continuación, podemos ver algunas imágenes tomadas con el modo Retrato. La separación del cuerpo del fondo es buena, aunque en algunas ocasiones el pelo juega una mala pasada y se ve un recorte muy artificial.

El problema de usar la cámara teleobjetivo 2x para los retratos es que esta cámara no destaca especialmente por su calidad, sobre todo con poca luz, así que los retratos que puedes ver a continuación adolecen de falta de nitidez, sobre todos los que han sido tomados en interiores.

Fotografías tomadas en modo Retrato

Cámara frontal

La cámara frontal posee un sensor Sony IMX596 de 20MP (1/2.8″, 0.8μm) con lente con apertura f/2.2. No posee enfoque automático, por lo que deberás ajustar la distancia entre la cámara y tu cara a, aproximadamente, un brazo, para que se te vea correctamente enfocado.

La cámara frontal permite suavizar la piel, adelgazar la cara, hacer los ojos más grandes, modificar el tamaño de la nariz, barbilla y labios, y bajar el pelo para reducir la frente. También es posible aplicar efectos de maquillaje (cejas, delineador de ojos, brillo de labios, brillo en los ojos, colorete) y filtros de imagen.

El problema de este sensor es que es de tipo Quad-Bayer, por lo que las imágenes capturadas a 20 MP tienen una resolución similar a un sensor de 5 MP.

Aquí podemos ver algunos selfies capturados con la cámara frontal. Los selfies, en condiciones de buena luz, poseen aparentemente una buena calidad, aunque, al ampliar la imagen, esta no es tan nítida como cabría esperar de un sensor de 20 MP.

Selfies tomados con la cámara frontal



La cámara frontal también puede tomar selfies en modo Retrato, como podemos ver en estos ejemplos, y la separación con el fondo es buena, pero seguimos sufriendo el problema de la falta de nitidez.

Selfies tomados en modo Retrato con la cámara frontal

Grabación de vídeo

La cámara principal (gran angular) del Xiaomi 13T Pro es capaz de grabar vídeo hasta resolución 8K (7680×4320) a 24 fps, un modo de vídeo que por el momento no aprovecharán muchos usuarios ya que los televisores 8K no están muy extendidos. También es posible grabar vídeo 4K@60fps, que es un modo más normal.

La cámara teleobjetivo pueden grabar vídeo hasta 4K@60fps, la cámara ultra gran angular hasta 4K@30fps (pero soporta 1080p@60fps), mientras que la cámara frontal solo puede grabar vídeos en 1080p@30fps, lo cual es bastante decepcionante. No es posible cambiar entre las tres cámaras mientras estás grabando un vídeo, ni tampoco conmutar entre las cámaras traseras y la cámara frontal.

Xiaomi ofrece una funcionalidad de enfoque del seguimiento del movimiento, que permite mantener enfocados automáticamente a personas en movimiento.

Para enfocar un objeto en concreto, basta con tocar dos veces el objeto con el dedo y el teléfono fijará el objetivo y mantendrá el enfoque en ese punto, aunque esté tapado temporalmente o quede fuera del encuadre. El Xiaomi 13T Pro reconocerá y realizará un seguimiento del objetivo que has tocado anteriormente cuando vuelva al encuadre.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de vídeos grabados con el Xiaomi 13T Pro a 4K@60fps y 4K@30fps. Durante el día, la calidad de imagen es buena y la estabilización electrónica de vídeo (EIS) funciona bien.

Vídeos grabados con el Xiaomi 13T Pro por el día

También he grabado algunos vídeos por la noche, en condiciones de poca iluminación, a resoluciones 4K@60fps y 4K@30fps. La calidad de imagen es bastante buena, como se puede apreciar en ambos.

Vídeos grabados con el Xiaomi 13T Pro por la noche



Xiaomi graba por defecto los vídeos en formato estándar de alta compatibilidad H.264, pero también permite grabar en formato H.265 de alto rendimiento, que ocupa menos espacio, pero puede dar problemas al tratar de reproducirlo en ciertos dispositivos.

A la hora de grabar vídeo, el Xiaomi 13T Pro ofrece un modo Video Estable / Estable Pro que reduce el campo de visión para conseguir una imagen más estable, pero solo es posible grabar a resolución 1080p@30fps.

También es posible aplicar filtros durante la grabación de vídeo, tanto para cambiar el color como para aplicar efecto belleza o incluso bokeh (desenfoque de fondo). Si lo deseas, es posible grabar vídeo en formato 2.35:1 como si fuera una película de cine.

Xiaomi ofrece un modo de grabación de vídeo a 1080p@30fps llamado Cortometraje que consiste en grabar pequeños fragmentos de vídeos y unirlos después en un único vídeo con música y efectos bastante llamativos.

Es posible escoger entre 6 tipos diferentes, cada uno con sus propias características.

Xiaomi incluye una vez más un modo Teleprompter que permite escribir (o pegar) el guion de un vídeo que vayas a grabar y leerlo fácilmente mientras grabas el vídeo.

También ofrece una función de etiquetado de vídeos, que funciona presionando «Etiquetar» mientras grabas nu vídeo para poder volver a los momentos marcados durante la reproducción.

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado, la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

La aplicación de llamadas y la de contactos son la misma, aunque poseen dos pestañas diferentes.

El Xiaomi 13T Pro ofrece la posibilidad de configurar respuestas rápidas, aumentar progresivamente el volumen del tono de llamada, silenciar el primer tono para llamadas de números desconocidos, silenciar el timbre si das la vuelta al teléfono o lo levantas y encender el flash cuando esté sonando, entre otras.

Otra opción interesante es que puedes configurar que el teléfono te avise de que tienes llamadas perdidas cada cinco minutos durante un número de veces.

Precio

El Xiaomi 13T Pro está a la venta en España por 799,99€ (12/256GB), 909,99€ (12/512GB) y 1009,99€ (16GB/1TB) (ver ofertas en 🛒 Amazon | Mediamarkt)

La alternativa natural si buscas algo más asequible es el Xiaomi 13T (a partir de 659,99€, ver ofertas en 🛒 Amazon | Mediamarkt).

El hermano pequeño Xiaomi 13T posee una pantalla AMOLED de 6.7″ hasta 144 Hz, procesador MediaTek Dimensity 8200-Ultra, 8/12 GB de RAM LPDDR5, 256GB de almacenamiento UFS 3.1, cámaras traseras gran angular (50MP f/1.9) + ultra gran angular (12MP f/2.2) + teleobjetivo 2x (50MP f/1.9), cámara frontal (20MP f/2.2) y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 67 W (pero sin carga inalámbrica).

Una buena alternativa es el Pixel 8 (799€, ver ofertas en 🛒 Amazon | Mediamarkt), que cuenta con una pantalla OLED de 6.2″ hasta 120Hz, procesador Google Tensor G3, 8 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento UFS 3.1, cámara trasera gran angular (50MP, f/1.68) + ultra gran angular (12MP, f/2.2), cámara frontal (10.5MP, f/2.2) y batería de 4.575 mAh con carga a 27W.

Otra opción interesante es el OnePlus 11 (849€, ver ofertas en 🛒 Amazon | 🛒 Mediamarkt) con una pantalla Fluid AMOLED de 6.7″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 8 Gen 2, 8/16 GB de RAM LPDDR5, 128/256 GB de almacenamiento UFS 3.1/4.0, cámaras traseras gran angular (50MP, f/1.8) + ultra gran angular (48MP, f/2.2) + teleobjetivo 2x (32MP, f/2.0), cámara frontal (16MP, f/2.5) y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 100W.

Conclusiones

Comenzando por el diseño, el Xiaomi 13T Pro es de los pocos smartphones que están disponibles en dos acabados diferentes: cristal (en colores verde pradera y negro) y piel vegana (en color azul alpino). Este último es el que he probado y, aunque ofrece un aspecto muy original, personalmente la imitación de piel en un móvil no me convence.

En el frontal, Xiaomi ha incluido una gran pantalla de 6,7″ rodeada por marcos bastante estrechos y simétricos. La pantalla es completamente plana, por lo que no tendrás que preocuparte por reflejos o cambios de color. La cámara frontal está situada en un minúsculo orificio justo en el centro.

La pantalla está protegida por Gorilla Glass 5, que no es para nada la última versión del recubrimiento de Corning, pero debería aportar buena resistencia ante golpes y arañazos. El chasis del teléfono es de plástico, por lo que no resiste tan bien los golpes como el aluminio.

Xiaomi ha dotado al dispositivo de la certificación IP68 de resistencia frente al agua y polvo, así que puedes estar tranquilo si se derrama un líquido encima o se moja. Esta es la primera vez que un dispositivo de la serie «T» incluye este tipo de protección.

El teléfono cuenta con un panel AMOLED de 6.7″ con resolución 2.712 × 1.220 píxeles, lo que se traduce en una elevada densidad de píxeles de 446 ppp.

Según mis mediciones, la pantalla alcanza un brillo máximo en torno a 1.127 nits estando totalmente iluminada en blanco bajo una luz intensa como el sol (Xiaomi habla de 1.200 nits en su hoja de especificaciones). Se trata de un valor muy alto, superando a muchos smartphones de gama alta, por lo que no tendrás problemas usar el teléfono por la calle.

El gamut de color es amplio ya que cubre el 100% del amplio espacio DCI-P3, que normalmente solo alcanzan los smartphones de gama alta. Es compatible con HDR10+ y, sorprendentemente, también con Dolby Vision, por lo que podrás reproducir contenidos de alta calidad en servicios como Netflix.

De los tres modos de color que ofrece, el modo original ofrece una excelente fidelidad de color, pero la mayoría de la gente preferirá el modo vívido que viene seleccionado por defecto ya que muestra colores más vivos (aunque menos realistas).

La pantalla ofrece tasa de refresco de hasta 144 Hz, lo que se traduce en una mayor fluidez al hacer scroll o movernos por la interfaz.

La tasa de frecuencia es dinámica y puede cambiar entre 30 / 60 / 90 / 120 / 144 Hz, pero no puede disminuir a valores de 1 o 10 Hz para ahorrar batería cuando observamos un contenido estático.

Por supuesto, está presente la Pantalla Siempre Activa, por lo que podemos ver la hora/fecha, el nivel de batería y las notificaciones en todo momento.

Xiaomi ha integrado un lector óptico de huella dactilar bajo la pantalla que desbloquea el teléfono de manera rápida, aunque para mi gusto está situado demasiado abajo, por lo que no resulta tan fácil de alcanzar. También ofrece reconocimiento facial 2D, que no permite autenticarte en apps sensibles (banca online, pagos móviles), pero resulta cómodo para desbloquear el teléfono en el día a día.

El Xiaomi 13T Pro posee un procesador MediaTek Dimensity 9200+ que, a priori, puede generar algún recelo entre los fans de Qualcomm, pero que ofrece un rendimiento sólido que compite bastante bien contra el Snapdragon 8 Gen2. Acompañando a este chip encontramos 12 o 16 GB de RAM LPDDR5x y 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento UFS 4.0 sin opción de ampliar mediante micro-SD.

En las pruebas de benchmark que he llevado a cabo, el rendimiento del smartphone ha sido alto, quedando a poca distancia del Snapdragon 8 Gen2 en muchas pruebas. La disipación de calor del teléfono también es razonablemente buena, gracias a la gran cámara de vapor de 5.000 mm² que incorpora.

En el día a día, el Xiaomi 13T Pro se mueve con mucha fluidez y en ningún momento he sufrido parones importantes. Los juegos 3D se desenvuelven sin ningún problema y he medido tasas estables de 60 FPS en títulos como Call Of Duty e incluso de más de 120 FPS en Real Racing 3 — aunque Xiaomi (o el desarrollador) parece limitar el refresco en algunos casos, ya que Asphalt 9 no supera los 30 FPS.

El Xiaomi 13T Pro llega con una batería de 5.000 mAh que, sobre el papel, parece suficiente para una pantalla tan grande. En el día a día, consigue una autonomía correcta, aunque sin destacar especialmente frente a otros smartphones.

El teléfono cuenta con carga rápida por cable de 120 W (usando un protocolo propietario de Xiaomi, no el estándar USB PD) y, en mis pruebas, se ha cargado por completo en poco más de 20 minutos, que es un tiempo extremadamente breve. Lamentablemente, no cuenta con carga inalámbrica.

En el aspecto de conectividad, va bien servido, ya que ofrece WiFi 7 (aparentemente vía OTA), Bluetooth 5.4, infrarrojos y NFC, pero no dispone de radio FM ni UWB (Ultra Wide Band). Es compatible con redes 5G (en la banda Sub-6GHz) e incluye un espacio para una segunda tarjeta SIM (Dual SIM), así como soporte para eSIM.

El Xiaomi 13T Pro llega con tres cámaras traseras que permiten tomar fotografías con gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo. Xiaomi ha colaborado con Leica y ofrece dos modos de disparo: Leica Authentic y Leica Vibrant. Curiosamente, el modo Vibrant es, en mi opinión, el más realista, ya que el modo Authentic añade un procesado «auténtico» de Leica con un efecto de viñeteo (oscurecimiento de las esquinas) que resulta poco natural.

La cámara principal cuenta con un sensor Sony IMX707 de 50MP con un tamaño de 1/1.28″ y una lente con apertura f/1.9 con estabilización óptica. Esta cámara combina, por defecto, 4 píxeles en 1 para generar imágenes de 12.5 MP con menos ruido.

En condiciones de buena luz, la calidad de imagen de la cámara principal es muy buena, aunque he detectado algunos problemas en escenas que combinan luces altas (zonas muy iluminadas) y bajas (zonas en sombra), ya que el rango dinámico es algo limitado. Cuando la luz escasea, activa automáticamente el modo Nocturno que, sin tener que esperar mucho tiempo, produce fotografías con ruido limitado y una calidad de imagen digna de mención.

La cámara ultra gran angular tiene un sensor de 12MP y una lente con apertura f/2.2. Aporta una perspectiva diferente a la hora de fotografiar grandes objetos como edificios o monumentos.

Es una cámara útil durante el día y, aunque su apertura es más limitada y no tiene estabilización óptica, mantiene el tipo por la noche, si bien el ruido se deja notar y la nitidez se resiente al ampliar la imagen.

Por último, la cámara teleobjetivo 2x con resolución de 50MP permite acercarse a detalles con buena calidad durante el día, pero, en mi opinión, se queda un poco corto de alcance. Además, la ausencia de estabilización óptica no ayuda por la noche.

Otros fabricantes son capaces de implementar un buen zoom 2x con la cámara principal cuando el sensor de dicha cámara es de alta resolución, como en el Xiaomi 13T Pro. Por tanto, creo que hubiera sido posible prescindir de este cámara en favor de un zoom 3x o, si me apuras, prescindir totalmente de cámara teleobjetivo 2x y reducir el precio.

El Xiaomi 13T Pro permite capturar fotografías en modo Retrato, que por defecto, se toman con la cámara teleobjetivo 2x, que es la más idónea para capturar retratos por distancia focal (50 mm), pero no por calidad de imagen, que sufre en interiores. Además, la separación del sujeto y el fondo presenta algunos problemas.

La cámara principal es capaz de grabar vídeo hasta resolución 8K a 24fps, así como vídeo 4K a 60fps. La cámara teleobjetivo puede grabar vídeo hasta 4K@60fps, la cámara ultra gran angular hasta 4K@30fps (pero soporta 1080p@60fps), mientras que la cámara frontal solo puede grabar vídeos en 1080p@30fps — esto último es bastante decepcionante.

En los vídeos que he grabado, la calidad de imagen ha sido buena. Xiaomi ofrece además un modo de Estabilización, aunque a costa de reducir el campo de visión y la resolución a 1080p@30fps.

Una funcionalidad interesante que incluye Xiaomi es el enfoque por seguimiento del movimiento, que permite fijar el enfoque en una persona (o mascota) aunque se mueva. Esta funcionalidad no solamente detecta la cara, sino que, a distancias próximas, también puede hacer seguimiento del ojo para asegurar un enfoque más preciso.

En cuanto a la cámara frontal, a pesar de contar con una resolución de 20MP, no produce imágenes tan nítidas como me gustaría debido a que, al tratarse de un sensor tipo Quad-Bayer, su resolución efectiva es 5MP.

El Xiaomi 13T Pro ofrece un buen sonido a través de altavoces estéreo que suenan con potencia y claridad elevadas. Un altavoz está situado en la base y otro en el auricular del oído, acompañado de un orificio en el borde superior.

Xiaomi incorpora la capa de personalización MIUI 14 basada en Android 13. La mayoría de las mejoras que trae MIUI 14 son internas, ya que ha mejorado el rendimiento. Xiaomi asegura que este teléfono recibirá 4 actualizaciones principales del sistema operativo y 5 años de parches de seguridad, lo que lo sitúa a la par de Samsung.

MIUI incorpora funcionalidades interesantes para controlar el consumo de la batería, clonar aplicaciones que no admiten multicuenta, crear un segundo espacio privado, proteger el acceso a apps mediante contraseñas, proteger el acceso a fotos privadas, ocultar apps del escritorio, etc.

Además, incorpora algunas funcionalidades que no solemos encontrar habitualmente en otros smartphones como un modo Oscuro mejorado que atenúa el fondo de pantalla y adapta la fuente, Respuestas Rápidas a notificaciones sin salir de la app, la herramienta Game Turbo para mejorar la experiencia en juegos, la Compartición segura para eliminar datos de ubicación y dispositivo en las fotos antes de compartirlas, Carpetas grandes en el escritorio, etc.

MIUI es una capa bastante pesada y ofrece una interfaz algo compleja. A veces, llama a lo mismo de diferentes formas en función del lugar donde te encuentres y, en ocasiones, utiliza nombres confusos para ciertas funcionalidades. También adolece de incluir demasiado bloatware.

El Xiaomi 13T Pro está a la venta en España por 799,99€ (12GB/256GB), 909,99€ (12GB/512GB) y 1009,99€ (16GB/1TB) (ver ofertas en 🛒 Amazon | Mediamarkt).

¿Merece la pena el Xiaomi 13T Pro? Si buscas un smartphone con una excelente pantalla, un elevado rendimiento, carga por cable rapidísima y una cámara principal competente, el Xiaomi 13T Pro es una buena elección.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor:

Diseño frontal con marcos estrechos rodeando la pantalla, orificio de cámara minúsculo y protección Gorilla Glass 5 (aunque no es la última disponible). Cubierta trasera en cristal o piel vegana.

Diseño frontal con marcos estrechos rodeando la pantalla, orificio de cámara minúsculo y protección Gorilla Glass 5 (aunque no es la última disponible). Cubierta trasera en cristal o piel vegana. Pantalla con alta densidad de píxeles, excelente brillo máximo, gran amplitud cromática, soporte de HDR10+ y Dolby Vision, elevada fidelidad de color, PWM a 2880 Hz y tasa de refresco hasta 144 Hz.

Pantalla con alta densidad de píxeles, excelente brillo máximo, gran amplitud cromática, soporte de HDR10+ y Dolby Vision, elevada fidelidad de color, PWM a 2880 Hz y tasa de refresco hasta 144 Hz. Funcionalidad de Pantalla Siempre Activa, encendido de pantalla mediante doble toque y encendido momentáneo cuando llega una notificación.

Funcionalidad de Pantalla Siempre Activa, encendido de pantalla mediante doble toque y encendido momentáneo cuando llega una notificación. Lector de huella dactilar integrado en la pantalla y reconocimiento facial 2D.

Lector de huella dactilar integrado en la pantalla y reconocimiento facial 2D. Rendimiento elevado gracias al procesador MediaTek Dimensity 9200+, 12 o 16 GB de RAM LPDDR5x y 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento UFS 4.0.

Rendimiento elevado gracias al procesador MediaTek Dimensity 9200+, 12 o 16 GB de RAM LPDDR5x y 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento UFS 4.0. Conectividad WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, infrarrojos y 5G con soporte Sub-6. Soporte Dual SIM mediante segunda SIM y eSIM.

Conectividad WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, infrarrojos y 5G con soporte Sub-6. Soporte Dual SIM mediante segunda SIM y eSIM. Capa de personalización MIUI 14 con muchas funcionalidades añadidas: control de consumo de batería y datos móviles por app, clonación de apps, protección de acceso a apps, segundo espacio, manejo por gestos, Game Turbo, eliminación de datos privados de fotografías antes de enviarlas, modo Oscuro mejorado, etc.

Capa de personalización MIUI 14 con muchas funcionalidades añadidas: control de consumo de batería y datos móviles por app, clonación de apps, protección de acceso a apps, segundo espacio, manejo por gestos, Game Turbo, eliminación de datos privados de fotografías antes de enviarlas, modo Oscuro mejorado, etc. Promesa de 4 actualizaciones principales del sistema operativo y 5 años de parches de seguridad.

Promesa de 4 actualizaciones principales del sistema operativo y 5 años de parches de seguridad. Altavoces estéreo que ofrecen una buena calidad de sonido. Soporte Dolby Atmos.

Altavoces estéreo que ofrecen una buena calidad de sonido. Soporte Dolby Atmos. Cámara trasera gran angular con buen rendimiento general incluso por la noche gracias al modo Nocturno automático. Cámaras ultra gran angular y teleobjetivo 2x que cumplen con su cometido.

Cámara trasera gran angular con buen rendimiento general incluso por la noche gracias al modo Nocturno automático. Cámaras ultra gran angular y teleobjetivo 2x que cumplen con su cometido. Grabación de vídeo en alta resolución (hasta 8K@24fps) con la cámara principal y soporte HDR10+ para la grabación de vídeo.

Grabación de vídeo en alta resolución (hasta 8K@24fps) con la cámara principal y soporte HDR10+ para la grabación de vídeo. Batería de 5.000 mAh con carga muy rápida por cable (120W) con cargador rápido incluido en la caja.

Batería de 5.000 mAh con carga muy rápida por cable (120W) con cargador rápido incluido en la caja. Certificación oficial (IP68) frente a agua y polvo.

Chasis de plástico, que no es tan resistente como el aluminio de otros smartphones.

Chasis de plástico, que no es tan resistente como el aluminio de otros smartphones. Puerto USB con velocidad USB 2.0 y sin salida de vídeo.

Puerto USB con velocidad USB 2.0 y sin salida de vídeo. Cámara frontal con nitidez por debajo de lo esperado y grabación solo 1080p@30fps.

Cámara frontal con nitidez por debajo de lo esperado y grabación solo 1080p@30fps. Cámara trasera teleobjetivo con factor de ampliación limitado (2x) y sin estabilización óptica.

Cámara trasera teleobjetivo con factor de ampliación limitado (2x) y sin estabilización óptica. Sin carga inalámbrica.

